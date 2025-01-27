10 nejlepších alternativ Supernotes pro pořizování poznámek v roce 2025

Supernotes je oblíbený nástroj pro pořizování poznámek, ceněný pro své funkce vizuální organizace a jednoduché a intuitivní rozhraní. Platforma je snadno použitelná a zjednodušuje proces vytváření, úprav a správy poznámek, aniž by uživatele zahlcovala nadměrnými funkcemi nebo nepořádkem.
Zatímco Supernotes vyniká v organizaci znalostí, mnoho uživatelů hledá robustnější nástroje pro spolupráci nebo hladší integraci s jinými aplikacemi. Někteří navíc mohou považovat sadu funkcí Supernotes za omezenou ve srovnání s multifunkčními aplikacemi, jako jsou Evernote nebo Notion.
Tyto alternativní platformy k Supernotes nabízejí kromě funkcí pro pořizování poznámek také širší sadu nástrojů pro zvýšení produktivity. Každá z nich nabízí širší škálu funkcí, které Supernotes neposkytuje, jako je tvorba obsahu vylepšená umělou inteligencí, rozsáhlé možnosti přizpůsobení nebo vylepšené bezpečnostní funkce, jako je šifrování. Ať už si vyberete kteroukoli z nich, nejlepší alternativy k Supernotes uspokojí vaše organizační potřeby a překonají možnosti Supernotes.
Co je alternativa k Supernotes?
Mezi nejlépe hodnocené alternativy Supernotes patří aplikace pro pořizování poznámek a softwarové produkty, které nabízejí podobné funkce jako Supernotes, včetně vizuální organizace, podpory značek, flexibility a vyhledávacích funkcí, kterými je Supernotes známý. Kromě pořizování poznámek slouží Supernotes také jako nástroj pro organizaci znalostí, který usnadňuje strukturování a správu informací.
Na trhu existuje několik alternativ k Supernotes, které nabízejí vlastní sadu jedinečných funkcí a výhod, jako jsou hlasové poznámky a elegantní software pro lepící poznámky. Jedna nebo více z těchto alternativ k Supernotes může lépe vyhovovat vašemu preferovanému pracovnímu postupu.
Co byste měli hledat v alternativách k Supernotes?
Při hledání alternativy k Supernotes budete chtít něco, co nabízí podobnou sadu funkcí, ale způsobem, který lépe vyhovuje vašim preferencím. Při prohlížení možností zvažte následující faktory:
- Organizace poznámek: Alternativa, kterou si vyberete, by měla mít flexibilní a snadno srozumitelný způsob organizace vašich poznámek, ať už se jedná o digitální ručně psané poznámky nebo tradiční textové poznámky.
- Nástroje pro spolupráci: Pokud často píšete poznámky s ostatními, ujistěte se, že software, který zvažujete, obsahuje komplexní sadu nástrojů pro spolupráci, které vám pomohou s poznámkami ze schůzek a dalšími sdílenými úkoly.
- Integrace třetích stran: Ve vašem technologickém stacku je více než jeden nástroj a vaše aplikace pro pořizování poznámek by měla být schopna integrovat se s těmi relevantními, což vám umožní synchronizovat poznámky a plynule pracovat s jinými aplikacemi.
- Funkce vyhledávání: Jak vaše sbírka poznámek rychle roste, může být nalezení konkrétní poznámky obtížné. Dobrá funkce vyhledávání vám pomůže tento problém zmírnit a usnadní vyhledávání relevantních poznámek a záznamů v deníku.
- Intuitivní rozhraní: Software, který používáte, by měl mít snadno srozumitelné rozhraní, abyste mohli rychle vytvářet poznámky. To je důležité zejména pro ty, kteří preferují vizuální pořizování poznámek.
- Přenositelnost dat: Aplikace by měla umožňovat ukládání nebo export poznámek do formátu, který lze snadno načíst v jiných platformách a nástrojích, aby byly vaše poznámky snadno přenositelné.
- Cena: Aplikace pro pořizování poznámek mají různé cenové struktury. Najděte si takovou, která nejenže odpovídá vašemu rozpočtu, ale také vám poskytuje tolik relevantních funkcí pro pořizování poznámek, kolik potřebujete.
10 nejlepších alternativ k Supernotes, které můžete použít
Níže najdete několik alternativ k Supernotes, které nabízejí funkce pro pořizování poznámek a další. Každá aplikace pro pořizování poznámek v seznamu přináší vlastní jedinečnou sadu funkcí, díky nimž vyniká nad běžnými aplikacemi pro poznámky.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která zahrnuje funkce pro pořizování poznámek prostřednictvím funkce ClickUp Notepad. Můžete také rychle pořizovat poznámky a vytvářet jiné typy dokumentů pomocí ClickUp Docs, vestavěného editoru dokumentů pro spolupráci, který dokáže převést prostý text přímo na proveditelný úkol. Navíc zde najdete dostatek možností formátování pro vytváření krásných poznámek, wiki, správu osobních znalostí a další. Šablona Daily Notes Template vám poskytne snadný základ, od kterého můžete začít.
Mezi funkce ClickUp pro zvýšení produktivity patří nástroje pro správu projektů a možnost vytvářet seznamy úkolů, aniž byste museli používat jinou aplikaci pro pořizování poznámek. Funkce správy úkolů vám umožňuje přiřazovat úkoly související s psaním nebo jakékoli jiné úkoly, které je třeba dokončit.
Funkce umělé inteligence ClickUp posunou poznámky na vyšší úroveň a poskytnou vám kvalitní obsah s menším úsilím. Společné poznámky pomáhají členům týmu pracovat efektivněji. Pokud jde o spolupráci, nástroj whiteboard v ClickUp usnadňuje týmům brainstorming a rychlé shromažďování nápadů na přizpůsobitelných lepících poznámkách a tvarech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kompletní sada nástrojů pro zvýšení produktivity, jako je řízení projektů, digitální tabule, integrovaná aplikace pro poznámky a další.
- Poskytuje AI podněty přizpůsobené konkrétním rolím pro tvorbu vysoce kvalitního obsahu.
- Možnost organizovat a označovat poznámky pomocí vnořených stránek a vytvořit tak přehlednou strukturu.
- Vlastní a předem připravená automatizace šetří čas tím, že snižuje potřebu provádět rutinní úkony.
- Integruje se s více než 1 000 aplikacemi, včetně mnoha nejpopulárnějších nástrojů na trhu.
- Knihovna přizpůsobených šablon pro všechny aspekty vašeho podnikání vám pomůže rychle začít.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako desktopová verze.
- Počet funkcí může novým uživatelům zkomplikovat orientaci v rozhraní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Notion
Notion je další všestranná aplikace pro zvýšení produktivity, která nabízí funkce pro pořizování poznámek. Poskytuje univerzální pracovní prostor pro jednotlivce i týmy. Můžete vytvářet krásné poznámky, databáze, seznamy úkolů a mnoho dalšího. Tento software je známý svými přizpůsobitelnými šablonami a editací založenou na blocích, což usnadňuje pořizování rychlých poznámek ve formátu, který je přizpůsoben potřebám každého uživatele.
Nejlepší funkce Notion
- Poskytuje centralizovaný pracovní prostor pro wiki, dokumenty a projekty, aby se snížil počet nástrojů potřebných v technologickém stacku.
- Dokumenty nové generace podporují spolupráci v reálném čase, komentáře a integrace, aby nabídly více možností.
- Integrované funkce pro správu projektů usnadňují plánování, sledování a realizaci projektů.
- Integrace nástrojů pro pořizování poznámek s umělou inteligencí poskytuje návrhy obsahu, analýzu dat a funkce automatizace.
- Přizpůsobitelné možnosti vizualizace umožňují uživatelům zobrazit svá data způsobem, který jim nejvíce vyhovuje.
- Funkce drag and drop usnadňuje rychlé vytváření poznámek, a to i pro ty, kteří mají omezené technické znalosti.
Omezení Notion
- Někteří uživatelé hlásili občasné chyby, které dočasně zpomalily nebo zamrzly aplikaci.
- Velké množství možností může nové uživatele při začleňování do systému přetížit.
- Omezený počet integrací ve srovnání s některými alternativami některé uživatele znepokojoval.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc
- Podnikání: 15 $/měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
- Doplněk AI: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Workflowy
Workflowy je aplikace pro pořizování poznámek s minimalistickým designem zaměřená na vytváření organizovaných seznamů a osnov pro snadnou přípravu poznámek online. Jednoduché a intuitivní rozhraní usnadňuje zaznamenávání a strukturování vašich myšlenek, úkolů a nápadů.
Platforma umožňuje nekonečné vnoření, abyste mohli organizovat své nápady s libovolným počtem podřízených poznámek, což z ní činí výkonný nástroj pro brainstorming a plánování lineárním a dobře strukturovaným způsobem.
Nejlepší funkce Workflowy
- Vytvářejte nekonečné seznamy v seznamech a organizujte si poznámky flexibilním způsobem.
- Přibližujte a oddalujte libovolný podseznam, abyste se mohli snadno soustředit na jednotlivé úkoly nebo témata.
- Pomocí značek můžete efektivně kategorizovat a filtrovat seznamy, což usnadňuje vyhledávání souvisejících položek.
- Začněte rychle s minimalistickým a uživatelsky přívětivým rozhraním.
- Pracujte offline a automaticky synchronizujte všechna zařízení, jakmile se obnoví připojení.
- Snadno sdílejte poznámky a spolupracujte na seznamech díky funkcím pro spolupráci v reálném čase pro týmy.
Omezení Workflowy
- Někteří uživatelé hlásí zpomalení aplikace v určitých situacích.
- Rozhraní je k dispozici pouze v angličtině, což pro některé uživatele představuje jazykovou bariéru.
- Minimalistický design má nevýhodu v tom, že neposkytuje tolik funkcí jako jiné aplikace.
Ceny Workflowy
- Zdarma
- Měsíčně: 4,99 $
- Ročně: 49,00 $.
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,4/5 (22 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (13 recenzí)
4. Evernote
Evernote je široce používaná aplikace pro pořizování a organizaci poznámek, známá svým snadno použitelným designem. Klade velký důraz na uživatelsky přívětivé pořizování poznámek, jejich vytváření a synchronizaci mezi zařízeními.
Funkce jako označování poznámek, vyhledávání a intuitivní organizace pomohly tomuto nástroji stát se jednou z nejpopulárnějších aplikací pro pořizování poznámek.
Umožňuje vám ukládat a vyhledávat různé typy informací na jednom místě. Můžete vytvářet výstřižky z webu a nahrávat zvukové poznámky. Při použití dotykové obrazovky můžete také psát poznámky ručně.
Nejlepší funkce Evernote
- Automatická synchronizace poznámek na všech zařízeních udržuje data aktualizovaná a přístupná odkudkoli a kdykoli.
- Vylepšete poznámky pomocí textu, obrázků, hlasových poznámek, souborů PDF a dalších formátů dokumentů.
- Kombinujte poznámky s úkoly a plány a získejte tak výkonnou a jednotnou platformu pro organizaci.
- Funkce vyhledávání usnadňuje rychlé nalezení obsahu s velkými sbírkami poznámek.
- Vytvářejte, přiřazujte a spravujte úkoly přímo v poznámkách, včetně podpory termínů a připomínek.
- Integrujte s Google Kalendářem pro vylepšené funkce plánování.
Omezení Evernote
- Uživatelé považují bezplatnou verzi za poněkud omezenější, než by si přáli.
- Ceny prémiových tarifů jsou pro některé lidi trochu vysoké.
- Export dat do jiných platforem není tak snadný, jak by mohl být.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,00 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (8 000 recenzí)
5. Dendron
Dendron je aplikace pro pořizování poznámek vytvořená s ohledem na vývojáře a technicky zdatné uživatele. Je postavena na Visual Studio Code a zahrnuje funkce, jako je hierarchické uspořádání poznámek, zpětné odkazy a rozsáhlá sada možností přizpůsobení.
Tento software vyniká ve správě velkých sbírek poznámek a znalostních bází, které podporují informační potřeby velkých programovacích projektů a dalších případů použití, které se zabývají složitými informacemi.
Základ v VSCode také poskytuje vývojářům známé funkce, jako je zvýraznění syntaxe a zvýraznění kódu v několika jazycích.
Nejlepší funkce Dendronu
- Konzistentní, ale flexibilní struktury poskytují skvělou kombinaci známého prostředí a možností přizpůsobení.
- Robustní typový systém zajišťuje systematické kategorizování znalostí.
- Důležité informace jsou ukládány do mezipaměti pro rychlejší přístup.
- Nástroje pro publikování usnadňují sdílení znalostí ve formátu digitální zahrady.
- Základ VSCode poskytuje vývojářům známé pracovní prostředí.
- Otevřený zdrojový kód je vytvořen s ohledem na škálovatelnost.
Omezení Dendronu
- Není k dispozici podpora pro mobilní zařízení.
- Někteří uživatelé považují za obtížné přecházet mezi poznámkami.
- Funkce vyhledávání nejsou tak robustní jako u některých konkurentů.
Ceny Dendronu
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze Dendron
- Product Hunt: 5/5 (24 recenzí)
6. Obsidian
Obsidian je aplikace pro pořizování poznámek, která se zaměřuje na budování osobní znalostní báze pomocí propojených poznámek. Lokální souborové systémy umožňují obousměrné propojení, zpětné odkazy a grafickou vizualizaci v atraktivním, ale snadno použitelném formátu.
Tento software je ideální pro správu znalostí a kreativní myšlení, které těží z propojení myšlenek. Použití poznámek s označením umožňuje snadné a intuitivní formátování za běhu.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Poskytuje soukromé a přizpůsobivé prostředí pro psaní poznámek, které vyhovuje vašemu jedinečnému způsobu uvažování.
- Poznámky se ukládají přímo do zařízení uživatele, což umožňuje rychlý a pohodlný offline přístup.
- Stovky pluginů a motivů umožňují nekonečné možnosti přizpůsobení.
- Otevřené, neproprietární formáty souborů usnadňují přenos dat do a z jiných aplikací.
- Vizuální graf vztahů poskytuje grafické znázornění složitých vztahů mezi poznámkami.
Omezení Obsidianu
- Mnoho uživatelů zjistilo, že software má strmější křivku učení než jiné možnosti.
- Někteří uživatelé měli problémy se synchronizací poznámek mezi zařízeními.
- Software může být pomalý při práci s velkými sbírkami poznámek.
Ceny Obsidian
- Navždy zdarma
- Komerční použití: 50 $/rok
Hodnocení a recenze Obsidian
- Capterra: 4,9/5 (20 recenzí)
7. Cryptee
Cryptee je software pro pořizování poznámek, který klade velký důraz na bezpečnost dat a poskytuje pokročilé šifrovací funkce pro všechny vaše dokumenty. Můžete vytvářet a ukládat poznámky, dokumenty a obrázky s bezpečným šifrováním.
Díky důrazu na ochranu soukromí je Cryptee vynikající volbou pro všechny jednotlivce i firmy, které kladou důraz na ochranu dat a důvěrnost nebo které chtějí mít možnost pořizovat soukromé poznámky.
Nejlepší funkce Cryptee
- Šifrované úložiště médií zajišťuje bezpečnost všech vašich dat na platformě.
- Dokumenty vytvořené a upravené na platformě využívají stejnou bezpečnou šifrovací technologii.
- Soubory jsou před nahráním šifrovány na zařízení uživatele, což zajišťuje ještě větší bezpečnost dat.
- Dynamický editor dokumentů podporuje vzájemné propojování, hashtagy, formátování markdown a další funkce pro vylepšený zážitek z psaní.
- Hladce se integruje s nástroji jako Evernote a Word a exportuje do souborů PDF a Markdown pro maximální flexibilitu.
- Složky Ghost vám umožňují skrýt data, takže můžete vytvářet ještě více soukromých poznámek.
Omezení Cryptee
- Někteří uživatelé měli problémy se synchronizací mezi svými zařízeními.
- Software postrádá funkce ve srovnání s některými svými konkurenty.
- Uživatelské rozhraní je méně intuitivní než u jiných možností.
Ceny Cryptee
- 10 GB: 3 € měsíčně
- 400 GB: 9 € měsíčně
- 2 000 GB: 27 €/měsíc
Hodnocení a recenze Cryptee
- Product Hunt: 3/5 (13 recenzí)
8. Logseq
Logseq je aplikace pro správu znalostí a pořizování poznámek navržená na základě principů metody Zettelkasten. Podporuje zpětné odkazy, obousměrné propojení a grafickou vizualizaci, které vám pomohou rychle vytvořit propojené znalostní báze.
Logseq je ideální pro výzkumníky, akademiky a všechny, kteří chtějí organizovat poznámky. Protože se jedná o open-source software, je Logseq zcela zdarma.
Nejlepší funkce Logseq
- Robustní systém pro správu úkolů pomáhá uživatelům udržovat pořádek a sledovat pokrok.
- Umožňuje vkládání poznámek do souborů PDF přímo ze softwaru, což usnadňuje kontrolu dokumentů.
- Podpora flash karet usnadňuje učení a zapamatování informací uložených v softwaru.
- Tabule přinášejí do softwaru vizuální brainstorming a spolupráci.
- Otevřený zdrojový kód poskytuje ještě větší transparentnost a bezpečnost.
Omezení Logseq
- Vývoj postupuje pomaleji, než by si uživatelé přáli.
- Funkce synchronizace nejsou pro některé uživatele dostatečně spolehlivé.
- Nové verze někdy obsahují chyby.
Ceny Logseq
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze Logseq
- Product Hunt: 5/5 (více než 100 recenzí)
9. Roam
Roam je nástroj pro pořizování poznámek a správu znalostí, který poskytuje jedinečný systém propojování na úrovni bloků pro úpravy poznámek.
Software je postaven na myšlence vytváření propojených poznámek propojením jednotlivých bloků textu. Tato struktura dokumentu více odpovídá fungování lidského mozku, což umožňuje intuitivnější prozkoumávání všech vašich poznámek.
Nejlepší funkce Roam
- Síťová struktura pro pořizování poznámek umožňuje snadné dokumentování sítě nápadů a konceptů.
- Funkce dokumentů a databází se hladce spojují a zajišťují produktivnější pracovní postupy.
- Zajišťuje systematickou organizaci výzkumu pro dlouhodobé uchování a snadné vyhledávání.
- Struktura asociativních znalostí poskytuje intuitivnější způsob organizace dat.
Omezení Roam
- Uživatelé s velmi rozsáhlými databázemi hlásili problémy s výkonem.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny Roam
- Pro: 15 $/měsíc
- Believer: 500 $/5 let
Hodnocení a recenze Roam
- Capterra: 4,4/5 (17 recenzí)
10. PNotes
PNotes, zkratka pro Portable Notes, je lehká aplikace pro pořizování poznámek navržená pro rychlé a jednoduché vytváření a správu poznámek. Nabízí základní vytváření poznámek ve formátu prostého textu a umožňuje formátování bohatého textu a tabulek pro kreativnější formátování.
PNotes je ideální pro lidi, kteří preferují jednoduché digitální poznámky a potřebují přímočarý způsob, jak si zapisovat poznámky a organizovat důležité informace na svých počítačích.
Nejlepší funkce PNotes
- Kompletní sada formátovacích možností, jako je formátovaný text a tabulky, umožňuje přizpůsobitelné uspořádání dat.
- Funkce volného kreslení poskytuje další způsob vytváření obsahu.
- Poznámky lze přizpůsobit pomocí skinů a nastavení průhlednosti, a to buď jednotlivě, nebo jako skupiny.
- Plánování a připomenutí usnadňují sledování a správu poznámek.
- Integrace s populárními sociálními sítěmi pro zveřejňování poznámek
Omezení PNotes
- Někteří uživatelé považují funkci kliknutí a přetažení za příliš citlivou.
- Uživatelé vyjádřili přání nastavit vlastní umístění pro ukládání poznámek namísto složky aplikace.
Ceny PNotes
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze PNotes
- Sourceforge: 4,8/5 (76 recenzí)
