15 bezplatných šablon požadavků na CRM pro zefektivnění výběru

Výběr správného CRM systému může být náročný. S tolika dodavateli, klíčovými funkcemi a cenovými modely je snadné ztratit přehled o tom, co vaše firma skutečně potřebuje.
Proto je nejrozumnějším krokem použití přehledné šablony požadavků na správu vztahů se zákazníky. Díky ní se váš výběrový proces zaměří na skutečné obchodní potřeby, nikoli na dohady nebo módní trendy.
V tomto průvodci vysvětlíme, co tvoří kvalitní šablonu požadavků na CRM, a také vám poskytneme seznam bezplatných šablon připravených k použití, které si můžete stáhnout ještě dnes.
Tyto šablony vám pomohou postupovat rychleji a učinit sebevědomé a informované rozhodnutí ohledně CRM.
📌 Věděli jste? Špatná kvalita dat je extrémně nákladná. Podle studie „Stav správy dat CRM v roce 2024 “:
- 31 % správců CRM tvrdí, že nekvalitní data snižují roční tržby nejméně o 20 %.
- 24 % respondentů uvádí, že méně než polovina jejich CRM dat je přesná/úplná.
Závěr: Pravidelná údržba dat (ověřování, deduplikace a obohacování) přímo chrání vaše zisky.
Přehled nejlepších šablon požadavků na CRM
Zde je stručné srovnání, které vám pomůže začít:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona ClickUp CRM
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vlastní stavy, sledování obchodů, prognózy, automatizace
|Prodejní/marketingové týmy, které potřebují komplexní CRM
|ClickUp Seznam, tabule, řídicí panel
|Šablona systémových požadavků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Struktura SRS, funkční/nefunkční požadavky, metriky
|Projektoví manažeři, obchodní analytici, vývojové týmy dokumentující potřeby CRM
|ClickUp Doc, Tabulka
|Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Indikátory průběhu, funkční/nefunkční, schvalovací komise
|Projektoví manažeři, obchodní analytici, týmy pro výběr CRM
|ClickUp Seznam, tabule, Ganttův diagram
|Šablona pro zlepšení procesů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mapování pracovních postupů, KPI, zpětná vazba, tabule
|Týmy zdokonalující pracovní postupy/procesy CRM
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona hodnotové nabídky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Úkoly/problémy/výhody zákazníků, zasílání zpráv, zpětná vazba
|CRM týmy, marketing, zainteresované strany
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pracovních pokynů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|SOP, krok za krokem, propojení úkolů/kontrolních seznamů, vložení videí
|Prodejní, marketingové a provozní týmy zavádějí CRM
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona tabule ClickUp – výhody a nevýhody
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizuální výhody/nevýhody, poznámkové lístky, barevné kódování, spolupráce
|Týmy pro výběr CRM, sladění zájmů zúčastněných stran
|ClickUp Whiteboard
|Šablona procesního toku ClickUp pro bílou tabuli
|Získejte bezplatnou šablonu
|Fáze procesu, propojení úkolů, více zobrazení, živá spolupráce
|Marketingové, prodejní a podpůrné týmy mapující toky CRM
|ClickUp Whiteboard, List, Gantt
|Šablona ClickUp 5 Whys
|Získejte bezplatnou šablonu
|Analýza příčin, sledování akcí, propojení úkolů
|Týmy CRM analyzující opakující se problémy
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona hlavního seznamu dodavatelů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Fáze dodavatele, správa dat, zobrazení umístění, značky
|Nákup, týmy CRM sledující dodavatele
|Tabulka ClickUp, seznam
|Šablona pro nákup ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Požadavky, údaje o dodavatelích, smlouvy, automatizace
|Manažeři nákupu, týmy CRM
|ClickUp Seznam, tabule, řídicí panel
|Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Hodnocení, bodování, správa kontaktů, připomenutí
|Týmy CRM, nákupu a compliance
|Seznam ClickUp, formulář
|Šablona ClickUp Vendor Retro
|Získejte bezplatnou šablonu
|Smlouvy, výkonnost, sledování nákladů/podpory
|Projektové týmy CRM, manažeři nákupu
|ClickUp Seznam, dokument
|Šablona úkolu pro audit dodavatele ClickUp
|Získejte tuto šablonu
|Kontrolní seznamy pro audit, dodržování předpisů, sledování pokroku
|Týmy QA, nákupu a CRM operací
|Seznam ClickUp, kontrolní seznam
|Šablona pro posouzení potřeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Cíle, výsledky, předpoklady, Ganttův diagram/kalendář
|CRM vedoucí, manažeři, rozhodující osoby
|ClickUp Seznam, Ganttův diagram, kalendář
Co jsou šablony požadavků na CRM?
Šablony požadavků na řízení vztahů se zákazníky jsou kontrolní seznamy nebo dokumenty, které podniky používají k definování a organizaci konkrétních funkcí a vlastností, které potřebují v softwaru CRM. Šablony slouží jako vodítko pro výběr, vývoj nebo implementaci řešení CRM tím, že nastiňují klíčové komponenty CRM a jejich priority. Šablona zajistí, že vybraný systém CRM bude v souladu s jedinečnými potřebami a cíli vašeho podniku.
Pokud vás zajímá, jak může AI transformovat procesy orientované na zákazníky, podívejte se na video níže, které ukazuje praktické způsoby využití AI ke zvýšení efektivity a zlepšení zákaznické zkušenosti:
Co dělá šablonu požadavků na CRM dobrou?
Dobrá šablona pro shromažďování požadavků na CRM zajistí, že váš proces výběru CRM bude jasný a v souladu s vašimi obchodními cíli. Aby byla účinná, musíte nejprve identifikovat, co od CRM systému skutečně potřebujete.
Zde je praktický kontrolní seznam požadavků na CRM, který můžete použít k výběru správného CRM pro potřeby vaší firmy:
- Sladění s obchodními cíli: Definujte své obchodní cíle, identifikujte výzvy, které by CRM řešení měla řešit, a zdůrazněte klíčové metriky pro měření úspěchu.
- Základní funkce CRM: Popište základní funkce CRM v oblasti prodeje, marketingu a zákaznických služeb, jako jsou funkce správy potenciálních zákazníků, automatizační funkce, sledování spokojenosti zákazníků a pokročilé reportování, a zároveň specifikujte potřeby jednotlivých oddělení pro uživatele CRM.
- Integrace: Uveďte systémy, se kterými musí být váš CRM systém propojen (např. e-mail, ERP, CDP), a popište preferované metody synchronizace pro plynulý tok dat a rychlejší přijetí uživateli.
- Technické požadavky: Zahrňte preference nasazení (cloud/lokální), standardy zabezpečení dat, přístup k API a možnosti přizpůsobení tak, aby vyhovovaly vaší IT infrastruktuře.
- Migrace a zabezpečení dat: Určete, jakým způsobem mají být migrována stávající data zákazníků, včetně opatření na ochranu dat a dodržování předpisů.
- Rozpočet a časový harmonogram: Stanovte realistické parametry rozpočtu, preference licencí a harmonogramy spuštění, které vám pomohou při plánování.
- Hodnotící kritéria: Stanovte hodnotící kritéria CRM pro porovnání dodavatelů, včetně bodového hodnocení demo verzí, referencí a podpůrné dokumentace pro rozhodování.
📚 Další informace: Kompletní průvodce plánováním správy požadavků
Bezplatné šablony požadavků na CRM
Vybrali jsme pro vás ty nejlepší bezplatné šablony požadavků na CRM, které pokrývají vše od kontrolních seznamů funkcí a integračních potřeb až po plánování rozpočtu a hodnocení dodavatelů. Tyto šablony vám poskytnou solidní náskok a ušetří vám hodiny ruční práce.
Samotná šablona však nezaručí výsledky. Potřebujete také systém, který jasně definuje vaše obchodní požadavky, zjednoduší srovnání a umožní sledovat vaše rozhodnutí v reálném čase.
ClickUp je jeden z takových systémů pro správu projektů, který usnadňuje přizpůsobení těchto šablon, spolupráci s týmem v reálném čase a sledování celého procesu výběru CRM v několika zobrazeních (seznam, tabule, kalendář, tabulka; podle toho, co vám vyhovuje).
Začněme!
1. Šablona Clickup CRM
Šablona ClickUp CRM zjednodušuje způsob, jakým získáváte potenciální zákazníky, spravujete obchody a budujete dlouhodobé vztahy s klienty. Poskytuje vám jediný pracovní prostor, ve kterém můžete dohlížet na všechny fáze prodejního cyklu, od kvalifikace potenciálních zákazníků po sledování příležitostí a péči o klientské účty.
Vyniká flexibilitou, která umožňuje přizpůsobit pracovní postupy přesně vašemu prodejnímu procesu. Díky intuitivnímu rozvržení a integrovaným automatizacím vám šablona pomůže omezit manuální úkoly, udržet přehlednost vašich projektů a poskytne vám jasný přehled o stavu každé zakázky.
Proč se vám to bude líbit:
- Organizujte obchody pomocí vlastních stavů, štítků priorit a složek úkolů specifických pro jednotlivé klienty.
- Sledujte příležitosti podle stavu v zobrazení prodejního procesu, seznamu a přiřazení.
- Vytvářejte prognózy a přehledy pomocí vlastních polí ClickUp, jako je hodnota obchodu, fáze a procentuální pravděpodobnost.
✅ Ideální pro: Marketingové a prodejní týmy, které chtějí přizpůsobitelné, komplexní CRM v rámci ClickUp, aby zefektivnily sledování obchodů a zvýšily zapojení zákazníků.
📚 Další informace: Jak vytvořit databázi CRM, abyste mohli lépe sloužit svým zákazníkům
2. Šablona systémových požadavků Clickup
Pokud se nechcete ztratit ve složitosti dokumentace požadavků na CRM, šablona ClickUp System Requirement je pro vás ideální. Poskytuje hotový rámec, ve kterém je vše, jako obchodní cíle, rozsah, funkce CRM, požadavky uživatelů a podrobnosti schvalování, přehledně uspořádáno.
Šablona je velmi jednoduchá: stačí vyplnit určená pole nebo buňky tabulky a budete mít hotový kompletní dokument s požadavky. Ve výchozím nastavení obsahuje pět strukturovaných částí: Stručný popis požadavků, Celkový popis, Funkce systému a požadavky uživatelů, Konvence dokumentů a Zdroje. Díky tomu je snadné zachytit proč, co a jak vašeho CRM systému.
Proč se vám to bude líbit:
- Definujte specifické funkce a požadavky CRM, včetně funkčních potřeb a specifikací UX/UI.
- Zahrňte i nefunkční požadavky, jako je rozpočet, zdroje a zapojení týmu.
- Sledujte klíčové metriky, spolupracujte se svým týmem a aktualizujte dokument podle vývoje projektu.
✅ Ideální pro: Projektové manažery, obchodní analytiky a vývojářské týmy, které chtějí strukturovanou, připravenou k použití šablonu SRS, která vyvažuje důkladnost a flexibilitu.
📌 Připnout: Jasná dokumentace je základem úspěšné implementace CRM. Pokud chcete jít nad rámec šablon a naučit se, jak strukturovat požadavky od základů, podívejte se na našeho průvodce, jak napsat dokument s požadavky na software. Provede vás osvědčenými postupy, částmi, které je třeba zahrnout, a tipy, jak zajistit, aby vaše požadavky byly snadno srozumitelné a proveditelné.
3. Šablona požadavků na řízení projektů Clickup
Než se pustíte do nového projektu řízení CRM, je třeba provést jeden zásadní krok: přesně zjistit, co vaše firma od systému potřebuje. Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla tento moment zvládnout tím, že roztříštěné rozhovory o funkcích, integracích a pracovních postupech promění v jasný, sledovatelný plán.
Šablona obsahuje tři klíčové pohledy: seznam požadavků pro zachycení všech detailů, tabuli schvalovacích fází ve stylu Kanban pro sledování recenzí zainteresovaných stran a Ganttův diagram pro vizualizaci časových os a závislostí.
V zobrazení seznamu můžete vytvářet úkoly a podúkoly, abyste specifikovali požadavky na CRM, jako je sledování potenciálních zákazníků, automatizace marketingu nebo obchodní reporting, se sloupci pro vlastníky, termíny, pokrok a výstupy.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte průběh požadavků na CRM vizuálně pomocí automaticky vypočítávaných pruhů postupu.
- Rozdělte položky do kategorií jako funkční požadavky, nefunkční požadavky nebo podněty zainteresovaných stran.
- Přizpůsobte sloupce, rozevírací seznamy a kritéria řazení tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu při hodnocení.
✅ Ideální pro: Projektové manažery, obchodní analytiky a týmy pro výběr CRM, kteří potřebují strukturovanou, připravenou šablonu pro shromažďování, ověřování a prioritizaci požadavků na CRM před hodnocením dodavatelů.
⚡ Archiv šablon: Pokud váš tým pracuje ve sprintech a iteracích, tradiční dokumenty s požadavky mohou působit příliš rigidně. V takovém případě vám šablony pro sběr agilních požadavků pomohou zachytit uživatelské příběhy, kritéria přijatelnosti a položky backlogu v flexibilním formátu podporujícím spolupráci, který je ideální pro agilní týmy řídící projekty CRM.
4. Šablona pro zlepšení procesů Clickup
Šablona ClickUp Process Improvement Template vám pomůže vylepšit pracovní postupy CRM tím, že identifikuje neefektivnosti a přemění je na jasné, opakovatelné procesy. Ať už jde o sledování pohybu potenciálních zákazníků ve vašem prodejním kanálu nebo odhalování zpoždění v zákaznické podpoře, tato šablona vás provede dokumentací cílů, mapováním kroků a zlepšováním toku.
Díky úpravám v reálném čase, integrovaným úkolům a integraci ClickUp Whiteboards můžete vizuálně mapovat své CRM procesy, přiřazovat vlastníky a sledovat zlepšení, což usnadňuje sladění týmů a poskytování plynulejších zákaznických zkušeností.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte strategie CRM pomocí brainstormingu řešení a srovnávání osvědčených postupů.
- Sledujte výsledky pomocí KPI, zpětné vazby a úprav pro neustálý pokrok.
- Sdělte aktualizace pomocí dokumentace, školení a koordinace zainteresovaných stran.
✅ Ideální pro: Týmy a manažery, kteří hledají strukturovaný způsob spolupráce při diagnostice neefektivnosti a přeměně zlepšení procesů na měřitelné výsledky, které lze uplatnit v praxi.
🎯 Výhoda ClickUp: Definování a správa požadavků na CRM často vyžaduje příliš mnoho manuální práce: shromažďování podnětů od různých týmů, slaďování zájmů zúčastněných stran, dokumentování potřeb a příprava hodnotících zpráv.
Díky kontextové umělé inteligenci sjednocuje ClickUp Brain váš proces požadavků na CRM tím, že shromažďuje všechny relevantní souvislosti, včetně vašich úkolů, chatů, dokumentů, cílů, kalendářů, a propojuje je do jednoho inteligentního pracovního prostoru.
Zde je několik příkladů, jak ClickUp Brain zvyšuje hodnotu požadavků na CRM:
- Zjednodušuje příjem: Použijte formuláře a automatizace založené na umělé inteligenci k rychlému a konzistentnímu zachycení vstupů zainteresovaných stran.
- Urychluje provedení: Nechte Brain automaticky generovat návrhy požadavků, kategorizovat je podle priority a navrhovat mezery, které byste mohli přehlédnout.
- Zefektivnění reportingu: Okamžitě vytvářejte propracované souhrny požadavků, srovnávací tabulky poskytovatelů CRM nebo hodnotící zprávy.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje pro správu požadavků
5. Šablona hodnotové nabídky Clickup
Silná hodnotová nabídka je základem každé úspěšné strategie CRM. Definuje, proč je vaše řešení důležité, v čem vyniká a jaký má dopad na zákazníky. Bez ní může i CRM s nejbohatšími funkcemi působit genericky a nedokáže oslovit uživatele.
Šablona Value Proposition Template od ClickUp vám poskytuje strukturovaný prostor pro zmapování úkolů, problémů a výhod zákazníků a jejich přímé propojení s funkcemi a výhodami vašeho CRM. Můžete upřednostnit nejdůležitější zprávy, spolupracovat se svým týmem v reálném čase a identifikovat mezery v přizpůsobení trhu, než se stanou překážkami.
Proč se vám to bude líbit:
- Objasněte základní prvky své hodnotové nabídky pro zavedení a úspěch CRM.
- Zaměřte se ve svých zprávách na zákazníky a vycházejte z reálných problémů, nikoli z vágních tvrzení.
- Podporujte iterace pomocí nepřetržitého cyklu návrhů, zpětné vazby a vylepšování.
✅ Ideální pro: projektové týmy CRM, marketingové vedoucí a zainteresované strany, které potřebují jasný rámec pro spolupráci, aby mohly definovat a zdokonalit svou hodnotovou nabídku.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity.
Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla k přechodu od jejich preferovaných samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže!
Umělá inteligence je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, psaní nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího!
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší komplexní aplikací pro práci!
6. Šablona pracovních pokynů Clickup
Šablona Clickup Work Instruction pomáhá týmům CRM dokumentovat a standardizovat způsob provádění procesů, aby byly úkoly konzistentní, opakovatelné a v souladu s obchodními cíli. Ať už jde o nastínění způsobu kvalifikace potenciálních zákazníků, nastavení automatizovaných pracovních postupů nebo školení nových členů týmu v používání CRM, tato šablona zajišťuje, že všichni postupují podle stejného scénáře.
Můžete je také přizpůsobit jakémukoli oddělení, přidat podrobné pokyny, propojit zdroje a dokonce vložit úkoly, kontrolní seznamy nebo časové osy, abyste propojili dokumentaci s konkrétními kroky. A protože je šablona vytvořena jako ClickUp Doc, zůstává aktivní, editovatelná a umožňuje spolupráci.
Proč se vám to bude líbit:
- Zefektivněte zavádění CRM pomocí jasných a snadno srozumitelných pokynů.
- Podporujte více týmů pomocí přizpůsobitelného rámce pro sdílené pracovní postupy.
- Propojte dokumentaci přímo s úkoly a časovými plány pro hladší provedení.
✅ Ideální pro: Obchodní manažery, marketingové manažery a provozní týmy, které chtějí jasně dokumentovat procesy CRM a zajistit, aby všichni pracovali v souladu s jednotným postupem.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips k nahrání krátkých návodů k vašim pracovním pokynům a poté tyto nahrávky vložte přímo do dokumentu. Vzhledem k tomu, že Clips automaticky přepisuje obsah s časovými značkami, můžete části videa převést na úkoly, propojit je s příslušnými kroky a zajistit tak efektivní a vyhledatelné pokyny.
7. Šablona tabule ClickUp Pros & Cons
Šablona ClickUp Pros & Cons Whiteboard Template je jedním z nejlepších vizuálních CRM nástrojů, který usnadňuje porovnání jednotlivých CRM řešení. Namísto dlouhých debat nebo poznámek mohou týmy v reálném čase diskutovat o výhodách a nevýhodách jednotlivých dodavatelů nebo funkcí a sledovat, jak se analýza mění v realitu.
Šablona je vytvořena na platformě ClickUp Whiteboards a využívá kontrastní barvy, jako je zelená pro klady, červená pro zápory a fialové pozadí, takže informace jsou okamžitě viditelné. Šablona je také plně přizpůsobitelná, takže můžete přetahovat, přesouvat a přeskupovat poznámkové lístky, abyste zachytili zpětnou vazbu a přizpůsobili tabuli svému procesu hodnocení.
Proč se vám to bude líbit:
- Urychluje rozhodování díky strukturované a nestranné analýze.
- Sladí zainteresované strany tím, že současně shromažďuje společné podněty.
- Zaměřte se na klíčová rozhodovací kritéria ve sdíleném vizuálním prostoru.
✅ Ideální pro: Týmy pro výběr CRM, které potřebují rychlý a interaktivní způsob, jak zvážit klady a zápory, sjednotit zainteresované strany a s jistotou se přiblížit správnému rozhodnutí.
8. Šablona procesního toku ClickUp pro bílou tabuli
Pokud potřebujete zmapovat procesy CRM, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, fáze prodejního procesu nebo pracovní postupy zákaznické podpory, je šablona ClickUp Process Flow Whiteboard Template tím pravým nástrojem. Její design vhodný pro začátečníky vám pomůže znázornit procesy krok za krokem, označit milníky a proměnit složité operace CRM v přehledné a poutavé diagramy.
Šablona obsahuje pět přizpůsobitelných fází procesu: plánování, vývoj, provedení, správa a hodnocení, s prostorem pro definování konkrétních obchodních operací v každé fázi. Protože je také vytvořena v ClickUp Whiteboards, můžete svůj tok obohatit o obrázky, videa, dokumenty a úkoly, nebo dokonce vložit externí zdroje pro snadnou referenci.
Proč se vám to bude líbit:
- Interaktivně mapujte procesy CRM propojením úkolů s tvary, nastavením stavů a přiřazením vlastníků.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, Ganttovým diagramem nebo kalendářem a prohlížejte si pracovní postupy z různých úhlů.
- Spolupracujte živě, zatímco členové týmu společně upravují, přizpůsobují a vylepšují pracovní postupy.
✅ Ideální pro: Marketingové a obchodní zástupce nebo týmy podpory, které chtějí rozložit složité pracovní postupy CRM do vizuálních, sdílených diagramů, které zlepšují sladění a provádění.
9. Šablona 5 proč od Clickup
Šablona „5 proč“ od ClickUp pomáhá týmům CRM prozkoumat opakující se problémy, jako jsou ztracené obchody, pomalé reakční časy nebo nízká přesnost dat, a odhalit jejich skutečné příčiny. Provede vás problémovým prohlášením a pěti postupnými otázkami „Proč?“ a poskytne vám strukturovaný postup od identifikace problémů až po nalezení skutečných řešení.
Každá sekce je navržena tak, aby vás přiblížila k řešení. Můžete jasně zdokumentovat problém, prozkoumat možné příčiny v pořadí a přiřadit další kroky pomocí vestavěného nástroje pro sledování akcí.
Proč se vám to bude líbit:
- Proveďte svůj tým krok za krokem analýzou příčin pomocí hotového rámce.
- Uspořádejte si své nápady a myšlenky pomocí strukturovaných prostorů pro problém a každé „proč“.
- Propojuje výsledky přímo s úkoly a projekty, takže implementace se neztratí v diskusích.
✅ Ideální pro: CRM projektové týmy a manažery, kteří hledají jednoduchý a efektivní způsob, jak analyzovat opakující se výzvy, najít jejich příčinu a zajistit implementaci řešení.
10. Šablona hlavního seznamu dodavatelů Clickup
Šablona hlavního seznamu dodavatelů ClickUp pomáhá firmám organizovat a spravovat všechna data související s dodavateli na jednom centrálním místě.
Můžete vyhledávat dodavatele podle jména, kontaktních údajů nebo odvětví a dokonce spolupracovat se svým týmem na činnostech souvisejících se správou dodavatelů přímo v šabloně. Hlavní seznam se automaticky vyplňuje v jednoduchém tabulkovém zobrazení, zatímco schválení nebo prioritní dodavatelé mohou být zvýrazněni v zobrazení Prioritní dodavatelé. A pokud hledáte partnery v konkrétních regionech, zobrazení Umístění dodavatele vám pomůže filtrovat dodavatele podle adresy, což zajistí, že budou vyhovovat vašim potřebám.
Proč se vám budou líbit:
- Sledujte dodavatele v jednotlivých fázích, jako jsou Nový, Probíhající, Dokončený nebo Odhlášený.
- Spravujte data dodavatelů pomocí úkolů, značek, sledování času a závislostí na jednom místě.
- Nahraďte statické tabulky interaktivními, přizpůsobenými zobrazeními, která se aktualizují v reálném čase.
✅ Ideální pro: Nákupní a CRM týmy, které potřebují flexibilní systém pro spolupráci, aby mohly sledovat dodavatele, hodnotit partnerství a posilovat vztahy s dodavateli.
⚡ Archiv šablon: Nepoužívejte seznamy dodavatelů pouze jako statické adresáře. Se šablonami seznamů dodavatelů můžete:
- Sledujte kontaktní informace, smlouvy a výkonnost
- Upřednostněte dodavatele podle kvality, spolehlivosti nebo ceny.
- Filtrujte partnery podle umístění, typu služby nebo úrovně rizika.
- Spolupracujte se svým týmem na aktualizacích dodavatelů v reálném čase.
11. Šablona pro nákup Clickup
Nákup nemusí být nutně spojen s papírováním, schvalováním a nekonečným dohadováním s dodavateli. Šablona ClickUp Procurement Template transformuje celý proces do efektivního systému, který spojuje požadavky, rozpočty, smlouvy a údaje o dodavatelích, a je tak efektivní, transparentní a připravený k auditu.
Šablony jsou plně přizpůsobitelné a umožňují automatizovat rutinní úkoly, jako jsou poptávky, schvalování a sledování dodávek. Předdefinované pohledy na standardní operační postupy, seznamy dodavatelů a řízení rizik také zajišťují přehlednost, zatímco intuitivní tabulky kategorizují dodavatele podle úrovně a rizikovosti, takže můžete okamžitě identifikovat klíčové partnery nebo potenciální slabiny.
Proč se vám to bude líbit:
- Centralizujte požadavky na nákup, údaje o dodavatelích a smlouvy na jednom panelu.
- Zachyťte každou fázi pomocí specializovaných seznamů, jako jsou žádosti o přijetí a vyjednávání smluv.
- Udržujte svůj tým v souladu s pravidly automatizace ClickUp a dashboardy ClickUp, které sledují každý kontaktní bod v procesu nákupu v reálném čase.
✅ Ideální pro: Manažery nákupu a CRM týmy, kteří chtějí jediný automatizovaný systém pro správu dodavatelů a smluv, přičemž zachovají transparentnost a kontrolu nad obchodními procesy.
12. Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů Clickup
Šablona kontrolního seznamu pro správu dodavatelů ClickUp vám pomůže systematicky hodnotit dodavatele pomocí standardních kritérií, jako je organizační struktura, životaschopnost, logistika, včasnost a schopnost reagovat.
Každého dodavatele lze ohodnotit na jednoduché stupnici od 1 do 5 a přesunout do jednotlivých fází hodnocení, jako jsou „V hodnocení“, „Hodnoceno“ a „K hodnocení“, až budete připraveni uzavřít smlouvu.
Kromě hodnocení slouží také jako seznam kontaktů dodavatelů, do kterého můžete ukládat e-maily, telefonní čísla a webové stránky, což zjednodušuje následnou komunikaci. Můžete dokonce shromažďovat strukturovanou zpětnou vazbu tím, že požádáte členy týmu, aby sdíleli své připomínky prostřednictvím formuláře pro hodnocení dodavatelů, čímž zajistíte, že budou zohledněny všechny pohledy.
Proč se vám to bude líbit:
- Použijte vlastní pole, jako jsou poznámky, kontaktní číslo, e-mail dodavatele, včasnost a značky, abyste zachytili všechny důležité podrobnosti.
- Zajistěte produktivní správu dodavatelů pomocí připomínek, hodnocení a transparentních komunikačních nástrojů.
- Snadno je můžete použít jako šablonu formuláře pro přijetí klienta, abyste hladce zapojili nové partnery.
✅ Ideální pro: týmy CRM, nákupu a compliance, které potřebují spolehlivý rámec pro hodnocení dodavatelů, řízení obchodních výsledků a posilování dlouhodobých partnerství.
13. Šablona Clickup Vendor Retro
Přemýšleli jste někdy, zda vaši dodavatelé CRM skutečně plní to, co slíbili? Šablona ClickUp Vendor Retro vám poskytuje jasný způsob, jak porovnat původní dohodu se skutečnými výsledky, abyste mohli zjistit, zda dodavatel skutečně splnil očekávání.
Místo vágních recenzí budete mít k dispozici konkrétní údaje o nákladech, kvalitě, službách a výsledcích. To znamená chytřejší jednání před obnovením smlouvy, případové studie, které můžete použít jako reference do budoucna, a spolehlivý záznam o každém partnerství s dodavatelem CRM.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte dohody, časové plány a výsledky pro snadnou orientaci.
- Sledujte výkonnost dodavatelů v několika dimenzích, jako jsou náklady a podpora.
- Odhalte vzorce ve vztazích s dodavateli, abyste se vyvarovali opakování chyb.
✅ Ideální pro: projektové týmy CRM a manažery nákupu, kteří chtějí přejít od odhadů k datově podloženým informacím při hodnocení dodavatelů, což povede k silnějším vyjednáváním a chytřejším partnerstvím.
💡 Tip pro profesionály: Jakmile vyhodnotíte a vyberete správného dodavatele CRM, dalším velkým úkolem je implementace. Špatně řízené zavedení může vést k plýtvání zdroji, nízké míře přijetí a frustraci týmů.
Naučte se, jak úspěšně implementovat nové technologie v organizaci pomocí osvědčených strategií pro řízení změn, školení a přijetí, aby vaše CRM nebylo pouze nainstalováno, ale také efektivně využíváno.
14. Šablona úkolu pro audit dodavatele Clickup
Audit dodavatelů CRM nemusí být nutně zdlouhavým procesem s nekonečným seznamem úkolů. Šablona úkolu pro audit dodavatelů ClickUp vám poskytuje jasný rámec pro plánování, přiřazování a sledování každého kroku auditního procesu, aniž byste ztratili přehled o klíčových detailech.
Pomocí předem připravených kontrolních seznamů můžete rychle nastavit auditní úkoly, přiřadit jim vlastníky s termíny splnění a ukládat všechny informace o auditu dodavatelů do jednoho centralizovaného systému. Šablona vás provede od počátečního posouzení až po nápravná opatření, což vašemu týmu pro zajištění kvality nebo nákupu usnadní sledování výkonnosti dodavatelů a dodržování předpisů.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte rámec pro odvětvové předpisy nebo interní standardy.
- Sledujte průběh auditu vizuálně a zároveň zajistěte odpovědnost vlastníků pomocí termínů splnění.
- Zefektivněte komunikaci tím, že pozvete členy týmu ke spolupráci přímo v auditním prostoru.
✅ Ideální pro: týmy QA, nákupu a CRM, které potřebují udržovat audity strukturované, připravené k auditu a účinné při zajišťování odpovědnosti dodavatelů.
15. Šablona pro posouzení potřeb Clickup
Šablona ClickUp Needs Assessment Template vám pomůže rychle zjistit, co projekt potřebuje, a ujistit se, že odpovídá vašim obchodním cílům. Její přehledné a přizpůsobitelné rozvržení vám umožní odhalit mezery, stanovit jasné cíle a vytvořit podrobný plán hned od začátku.
Můžete je použít k zaznamenání možných výzev, definování toho, jak by měl vypadat úspěch, a stanovení milníků pro hodnocení. Navíc je přiřazování rolí členům vašeho týmu jednoduché, takže každý přesně ví, za co je zodpovědný.
Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte hodnocení do připravených sekcí, jako jsou cíle, očekávané výsledky, předpoklady, omezení a časové harmonogramy.
- Sledujte snadno pokrok pomocí Ganttových diagramů, kalendářů nebo dashboardů ClickUp.
- Proměňte poznatky v konkrétní akce, namísto pouhých zpráv.
✅ Ideální pro: vedoucí CRM projektů, manažery a osoby s rozhodovací pravomocí, kteří chtějí jednoduchý rámec pro identifikaci potřeb, sladění zájmů zúčastněných stran a nastavení projektů tak, aby byly úspěšné.
📚 Další informace: Efektivní správa požadavků na CRM je často v kompetenci manažera CRM. Pokud máte zájem o kariéru v této oblasti, zde najdete průvodce, jak se stát manažerem CRM, který zahrnuje dovednosti, odpovědnosti a kariérní možnosti.
Zefektivněte výběr a implementaci CRM pomocí ClickUp
Při výběru správného CRM je důležité zajistit, aby systém vyhovoval vašim pracovním postupům, podporoval vaše týmy a podporoval dlouhodobý růst podnikání. Správná šablona vám pomůže jasně definovat požadavky, sjednotit zúčastněné strany a zjednodušit hodnocení dodavatelů, abyste mohli při hledání CRM činit sebevědomá rozhodnutí založená na datech.
Přesně to nabízí ClickUp. Díky flexibilním, přizpůsobitelným šablonám, spolupráci v reálném čase a výkonným zobrazením ClickUp promění statické seznamy požadavků v praktické pracovní postupy. Od hodnocení dodavatelů po sledování schvalování a správu implementace – vše je k dispozici na jednom místě, díky čemuž je výběr CRM rychlejší, chytřejší a organizovanější.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a využijte tyto bezplatné šablony k zefektivnění vašich požadavků na CRM.