AI Pair Programming: Jak zlepšit efektivitu kódování pomocí AI

Někdy se programování zdá jako létání. Jste v ráži, každý kousek kódu, který napíšete, zapadá na své místo a vy si uvědomíte, proč jste se do toho zamilovali.
Jiné dny? Jste to vy, nekonečná hromada záložek, tvrdohlavá chyba a nepříjemný pocit, že vám to zabere celý den.
AI párové programování je určeno pro ty dny (a samozřejmě i pro ty dobré).
Je to váš neúnavný partner pro programování, který dokáže odhalit chyby ve vašem kódu, navrhnout alternativní přístup, když se zaseknete, a dokonce napsat celé testovací případy od nuly!
V tomto článku se podíváme na AI párové programování, jeho výhody a porovnáme ho s tradičním programováním. Prozkoumáme také některé oblíbené nástroje pro AI párové programování, které vám usnadní život.
Co je párové programování s využitím umělé inteligence?
AI párové programování zahrnuje spolupráci s AI asistentem ve vašem integrovaném vývojovém prostředí (IDE), jako by se jednalo o druhého inženýra u klávesnice. Je to podobné jako práce s lidským partnerem, ale s tím rozdílem, že druhé „místo“ obsazuje model strojového učení.
V zásadě dělá AI pair programmer tři věci dobře:
- Rozumí vašemu cíli: Čte váš kód a kontext projektu, aby pochopil širší souvislosti toho, co se snažíte vytvořit nebo opravit.
- Navrhuje změny: Nabízí inteligentní návrhy, které mohou sahat od dokončení řádku kódu, který píšete, až po kompletní dokončení kódu.
- Vysvětluje a kritizuje: Rozkládá složité bloky kódu do srozumitelného jazyka, odpovídá na vaše dotazy a dokonce vysvětluje, proč jsou jeho návrhy lepší.
🚫 Co AI párové programování není: Autopilot. AI nerozhoduje o vaší architektuře ani nedefinuje vaše bezpečnostní opatření. Pouze navrhuje – vy jste ten, kdo rozhoduje o tom, co do svého kódu zahrnout a co odmítnout.
📚 Přečtěte si také: Rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí
AI párové programování vs. lidské párové programování
V tradičním párovém programování sdílejí dva vývojáři jednu obrazovku – jeden píše kód (tzv. „řidič“) a druhý ho kontroluje (tzv. „navigátor“). Je to sice spolupráce, ale také časově náročné. Navíc není vždy snadné najít partnera, který by odpovídal vašemu tempu (a trpělivosti).
AI párové programování vychází ze stejné myšlenky, kdy dva mozky pracují na problému současně, ale druhý člověk (nebo navigátor) je nahrazen AI modelem.
Výhoda? Navigátor AI je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a nikdy se neunaví.
A protože je trénován na obrovské kodové základně, může nabízet vysoce relevantní návrhy, poskytovat různá řešení problémů, generovat kód a identifikovat jemné chyby, které by člověku mohly uniknout.
|Aspekt
|Tradiční párové programování
|AI párové programování
|Účastníci
|Dva vývojáři spolupracující na jednom projektu
|Jeden vývojář pracující s AI asistentem pro kódování
|Styl spolupráce
|Neustálá verbální diskuse, společné rozhodování, střídání rolí „řidiče“ a „navigátora“
|Člověk určuje kontext a záměr; AI okamžitě navrhuje kód, vysvětlení nebo alternativy.
|Sdílení znalostí
|Silný přenos doménových znalostí, postupů kódování a přístupů k řešení problémů mezi lidmi
|AI poskytuje návrhy a vysvětlení kódování, ale má omezené možnosti přenosu lidských znalostí z dané oblasti nebo obchodních znalostí.
|Dostupnost
|Vyžaduje koordinaci času a úsilí mezi dvěma vývojáři.
|K dispozici na vyžádání, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez omezení plánování
|Výhody učení
|Rozvíjí týmovou práci, komunikaci a mentorské dovednosti
|Urychluje individuální učení díky rychlé zpětné vazbě a úryvkům kódu.
|Rychlost a produktivita
|Může být pomalejší kvůli diskusím a dosahování konsensu.
|Obvykle je rychlejší při psaní a ladění kódu, i když je stále nutná kontrola.
|Zajištění kvality
|Kolegové průběžně kontrolují kód z hlediska designu, stylu a správnosti.
|AI kontroluje vzorce a syntaxi, ale může přehlédnout kontextové nebo architektonické problémy.
|Nejlepší příklady použití
|Řešení složitých problémů, zaškolování juniorů, zlepšování soudržnosti týmu
|Rychlé prototypování, ladění, generování šablon, zvýšení individuální produktivity
👀 Věděli jste? Kontrolovaný experiment společnosti Google, do kterého se zapojilo 96 inženýrů na plný úvazek, zjistil, že asistence AI zkrátila dobu dokončení úkolu přibližně o 21 % – i když s velkým intervalem spolehlivosti. Studie naznačuje větší zisky pro ty, kteří denně tráví více času programováním.
📚 Číst více: Jak ClickUp AI posiluje softwarové týmy
Jak funguje párové programování s využitím umělé inteligence?
Začít s AI pair programmingem není žádná věda. Funguje to podobně jako přidání jakéhokoli jiného pluginu nebo rozšíření. Nainstalujte si ho, nakonfigurujte a můžete začít programovat.
Pojďme si to vysvětlit krok za krokem:
- Vyberte si AI pomocníka, který vám vyhovuje: Najděte nástroj pro párové programování s AI, který vyhovuje vašemu projektu a snadno se integruje do vašeho nastavení. Vyberte si nástroj, který má dobrou pověst v oblasti integrity a bezpečnosti dat.
- Instalace a přihlášení: Přidejte rozšíření nebo plugin do svého nastavení a poté si vytvořte účet pro přihlášení. Nezapomeňte mu udělit oprávnění pro přístup k vašemu kódu/médiím/souborům (v případě potřeby přístup pečlivě omezte).
- Začněte programovat: Začněte zadáváním dotazů nebo požadavků. Buďte co nejjasnější a nejpřesnější, protože čím více detailů poskytnete, tím lepší bude výsledek.
- Návrhy k revizi: Návrhy kódu generované umělou inteligencí můžete přijmout a upravit nebo dokonce odmítnout. Neexistuje žádné pevné pravidlo, že musíte svůj kód přizpůsobit tomu, co říká umělá inteligence. Nezapomeňte, že máte plnou kontrolu.
- Ptejte se na doplňující otázky: Mnoho platforem AI podporuje konverzaci. Pokud tedy nerozumíte nějakému návrhu, zeptejte se na doplňující otázky nebo jej nasměrujte správným směrem.
- Testujte, opakujte a uzamkněte: Jakmile budete s kódem spokojeni, spusťte testy a zkontrolujte jeho účinnost. Pokud test selže, upravte své výzvy a vylepšete kód.
- Začleňte jej do svých zvyků: Začněte postupně. Nejprve jej použijte pro psaní dokumentace k kódu nebo jednotkových testů. Jakmile si na něj zvyknete, budete AI přirozeně používat i pro složitější úkoly, jako je ladění nebo dokonce navrhování architektonických vzorů.
⚡ Archiv šablon: Máte potíže s organizací svých vývojových projektů? Použijte tyto šablony plánů vývoje softwaru k nastínění rozsahu, sladění priorit a udržení dodávek v souladu s plánem.
Výhody párového programování s využitím umělé inteligence
Níže najdete pět jasných výhod párového programování s AI, které vám pomohou vylepšit váš vývojový proces:
- Zrychlete kódování bez kompromisů: AI pair programátoři generují návrhy kódu v reálném čase, což vývojářům umožňuje přejít od nápadu k realizaci s menším úsilím.
- Zlepšete kvalitu kódu napříč celou platformou: Velké jazykové modely (LLM) jsou trénovány na rozsáhlých, vysoce kvalitních databázích. To znamená, že váš AI nástroj může doporučovat řešení, která se řídí osvědčenými postupy. Výsledek? Váš kód je nyní čistší a méně náchylný k chybám.
- Učte se rychleji při programování: Pro novější vývojáře nebo dokonce i zkušené vývojáře, kteří se pouštějí do neznámých programovacích jazyků, funguje AI jako mentor. Vysvětluje návrhy, poskytuje kontextové návrhy a odpovídá na vaše dotazy.
- Pokračujte v projektech, i když nejsou kolegové z týmu k dispozici: AI se neodhlásí v 18:00 ani nepotřebuje přestávku na kávu. Můžete pokračovat v produktivní práci, aniž byste museli čekat, až váš kód zkontroluje lidský partner.
- Více se soustřeďte na inovace, méně na rutinní práci: Pro vývojáře je snazší zůstat déle v kreativním stavu, když mají méně repetitivní práce. AI vám ulehčí od rutinních úkolů, jako je psaní dokumentace, což zvýší produktivitu vývojářů.
🔍 Věděli jste, že: Průzkum GitHubu odhalil, že vývojáři, kteří používali GitHub Copilot, dokončili své úkoly o 55 % rychleji než ti, kteří jej nepoužívali. Na dokončení úkolu jim stačila v průměru pouze 1 hodina a 11 minut, zatímco vývojáři, kteří GitHub Copilot nepoužívali, na to potřebovali 2 hodiny a 41 minut!
📚 Další informace: Nástroje a asistenti pro kódování s využitím umělé inteligence, které stojí za vyzkoušení
7 oblíbených nástrojů pro párové programování s využitím umělé inteligence: rychlé srovnání
|Nástroj
|Klíčové vlastnosti
|Nejvhodnější pro
|ClickUp
|🌟 Pište kód rychleji, získejte návrhy automatického doplňování a vysvětlení kódu s ClickUp Brain🌟 Organizujte vývojové úkoly do sprintů, stanovte termíny a sledujte stavy🌟 Pište, ukládejte a spolupracujte na dokumentaci API, pokynech k nastavení, opakovaně použitelných úryvcích kódu, osvědčených postupech při psaní kódu atd. , pomocí ClickUp Docs🌟 Diskutujte o detailech implementace nebo požádejte o zpětnou vazbu pomocí přiřazených komentářů🌟 Integrujte s GitHub, GitLab a dalšími nástroji🌟 Sledujte rychlost sprintů, počet chyb nebo stav nasazení
|Vývojáři a týmy, kteří chtějí kódování + správu projektů na jednom místě
|GitHub Copilot
|🌟 Přiřazujte úkoly přímo Copilotu🌟 Schvalujte/odmítejte návrhy kódu pomocí Next Edit Suggestions🌟 Přepínejte mezi různými modely chatbotů, jako jsou Claude, Gemini a ChatGPT, a pište kód🌟 Používejte AI agenty k automatickému načítání kontextu z repozitářů + MCP serverů🌟 Pracujte v různých IDE a jazycích
|Vývojáři, kteří již používají GitHub a chtějí rychlé návrhy kódu pomocí AI a těsnější integraci repozitářů.
|Kurzor
|🌟 Získejte automatické návrhy na úpravy více řádků🌟 Opravte chyby v kódu pomocí inteligentních přepisů🌟 Automaticky načtěte kontext z vaší kódové základny pomocí vlastních modelů načítání🌟 Vložte obrázky do chatu a přidejte vizuální kontext
|Softwaroví vývojáři, kteří chtějí hluboce integrovaného spolupracovníka pro kódování, který dokáže ladit, refaktorovat a přizpůsobovat kód ve velkém měřítku.
|Qodo
|🌟 Vytvářejte testy řízené chatem přímo ve vašem IDE🌟 Generujte, navrhujte a upravujte kód pomocí AI během několika sekund🌟 Automatizujte provádění úkolů pomocí inteligentního agentického kódování🌟 Snadno přepínejte mezi modely AI v závislosti na úkolu
|Jednotliví vývojáři a týmy, kteří chtějí výkonné generování kódu řízené chatem a citlivé na kontext
|Tabnine
|🌟 Získejte kontextově citlivé návrhy kódu generované umělou inteligencí🌟 Nasazujte bezpečně přes VPC, SaaS nebo on-premise🌟 Automatizujte generování kódu přímo z požadavků JIRA🌟 Vysvětlete svůj projekt v přirozeném jazyce, abyste rychle zapojili agenta umělé inteligence
|Společnosti s přísnými požadavky na ochranu dat/soukromí, které chtějí pomoc AI při vývoji softwaru
|Bolt
|🌟 Vyvíjejte full-stack aplikace s AI (aka prompt-to-app)🌟 Rychle upravujte uživatelské rozhraní své aplikace pomocí výkonného vizuálního editoru 🌟 Přizpůsobte si aplikaci pod kapotou s plným přístupem ke zdrojovému kódu🌟 Flexibilně přidávejte vlastní kód
|Startupy, vývojáři aplikací a freelancerové, kteří chtějí během několika minut spustit full-stack aplikace z příkazového řádku.
|AskCodi
|🌟 Generujte, kontrolujte a opravujte svůj kód pomocí AI🌟 Rychle refaktorujte existující kód🌟 Překládejte kód mezi různými programovacími jazyky pomocí jazykového překladače🌟 Rozluštěte složitý kód/chyby pomocí vysvětlení kódu a chyb
|Studenti, začínající vývojáři a všichni, kdo potřebují zdokonalit své programátorské dovednosti pomocí rychlých vysvětlení.
📚Číst více: Jak používat ChatGPT pro psaní kódu
Jak ClickUp doplňuje párové programování s využitím umělé inteligence
Při programování není nejtěžší částí často psaní kódu, ale vše, co se děje kolem něj: plánování sprintů, sledování chyb, dokumentování změn a udržování soudržnosti týmu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je komplexním řešením pro váš tým softwarových vývojářů.
Zde se dozvíte, jak můžete pomocí platformy ClickUp pro správu softwarových projektů centralizovat celý životní cyklus vývoje.
Vizualizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp Views
Díky více než 15 přizpůsobeným zobrazením, včetně seznamu, tabule, Ganttova diagramu, kalendáře, myšlenkové mapy, pracovního zatížení a dalších, může každý člen týmu okamžitě přepnout na zobrazení, které vyhovuje jeho úkolu.
Spravujte sprintové úkoly vizuálně v Kanban Boardu, předpovídejte časové osy pomocí Ganttových diagramů a vyvažujte kapacitu pomocí Workload View.
Centralizujte dokumentaci pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs poskytuje vývojovým týmům jednotný propojený prostor pro vytváření, organizaci a spolupráci na dokumentaci.
Vývojáři mohou přímo v ClickUp vytvářet neomezené množství dokumentů, wiki a znalostních bází. Díky spolupráci v reálném čase můžete označovat členy týmu, vkládat komentáře a dokonce přeměňovat části textu na úkoly, které lze provést.
Protože dokumenty existují společně s úkoly a projekty, zůstávají propojeny s probíhající prací. Ať už dokumentujete koncové body API, zaznamenáváte retrospektivy sprintů nebo budujete znalostní bázi, vše zůstává přístupné a aktuální.
Sledujte pokrok pomocí ClickUp Sprints
Správa sprintů v tabulkách nebo pomocí více nástrojů rychle vede k tomu, že vývojové týmy ztrácejí přehled. Burndown grafy neodrážejí realitu, překážky se objevují příliš pozdě a priority backlogu se ztrácejí.
S ClickUp Sprints mohou vaše vývojářské týmy spravovat každý sprintový cyklus v rámci jednoho pracovního prostoru. Nastavte termíny sprintů, přiřazujte úkoly s body příběhu nebo odhady času, sledujte výsledky pomocí grafů burndown a velocity v reálném čase a automaticky přesouvejte nedokončené položky do dalšího sprintu.
Poskytuje vývojářům a projektovým manažerům jasný a jednotný přehled o celém SDLC.
💡 Tip pro profesionály: Zaznamenávejte diskuse o plánování sprintů, standupy, revize kódu nebo debaty o architektuře okamžitě jako strukturované poznámky pomocí AI Notetaker v ClickUp.
Automatizujte dokumentaci, recenze a standupy pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain mění způsob, jakým vývojové týmy řídí SDLC od plánování až po vydání.
Nechte svůj tým soustředit se na psaní a dodávání kvalitního kódu, zatímco Brain se postará o:
- Automatizovaná dokumentace: Generujte specifikace, poznámky k architektuře a přehledy funkcí během několika sekund.
- Rychlejší kontrola kódu: Vytvářejte rychlé testovací případy a okamžitě odhalujte okrajové případy.
- Aktualizace sprintů a standupy: Shrňte pokrok, překážky a další kroky bez manuální práce.
- Odpovědi na komentáře a poznámky: Napište si odpovědi a shrňte diskuse do jasných závěrů.
Chcete znát osvědčené postupy pro používání AI při psaní dokumentace? Toto video vám pomůže.
Snižte manuální práci pomocí automatizace ClickUp
Vývojáři by neměli ztrácet čas přesouváním úkolů, aktualizací stavů nebo správou opakujících se sprintových úkolů.
ClickUp Automations se postará o rutinní práci, takže se váš tým může soustředit na vytváření, testování a dodávání softwaru. Mezi příklady použití patří:
- Zefektivněné sprintové cykly: Automaticky přesouvejte hotové úkoly z backlogu do sprintu, přiřazujte je a aktualizujte jejich stav podle postupu prací.
- Snadné sledování chyb: Automaticky označujte, přiřazujte a upřednostňujte hlášení o chybách, jakmile jsou nahlášena.
- Chytřejší revize kódu: Spouštějte oznámení recenzentům, když se změní stav úkolu propojeného s PR, čímž se sníží zpoždění.
- Rychlejší předávání: Automaticky přiřazujte úkoly, když se práce přesouvá do fáze kontroly kvality, a nastavujte termíny, aby byly testovací cykly předvídatelné.
- Konzistentní pracovní postupy: Standardizujte opakující se procesy, jako je uzavírání vyřešených problémů, archivace dokončených sprintů nebo aktualizace dokumentace, bez ručního zásahu.
🌟 Bonus: Zatímco automatizace zpracovávají předvídatelné pracovní postupy, předem připravení agenti ClickUp Pre-built Autopilot Agents běží na pozadí a přijímají proaktivní rozhodnutí za váš vývojový tým. Agent může nejen přiřadit chybu, ale také upravit priority sprintu, když se nahromadí překážky.
Týmy mohou také navrhovat vlastní agenty přizpůsobené jejich pracovnímu postupu, například agenta, který sleduje požadavky na stažení, označuje vysoce rizikové vzorce kódu nebo automaticky generuje poznámky k vydání.
Společně transformují správu pracovních postupů z reaktivních aktualizací na adaptivní, inteligentní systém, který se vyvíjí spolu s vaším procesem.
Sledujte rychlost, chyby a kapacitu pomocí dashboardů ClickUp
ClickUp Dashboards shromažďuje všechny metriky vašeho týmu do jednoho živého velitelského centra. Sledujte rychlost sprintu, otevřené chyby, úkoly spojené s PR, plány nasazení a pracovní vytížení týmu – vše v reálném čase.
Vlastní widgety vám umožňují přidávat burndown grafy, sledovat dodací lhůty nebo porovnávat kapacitu týmu s aktuálním výstupem. Místo honby za reporty má váš vývojový tým k dispozici jediný zdroj pravdivých informací pro celý SDLC.
Sjednoťte své technologické řešení pomocí integrace ClickUp
Díky integraci ClickUp zůstávají váš kód, konverzace a úkoly propojené. Vývojáři mohou propojit commity s úkoly, spouštět automatizace při slučování PR a přijímat oznámení ve Slacku.
Tímto způsobem mohou produktoví manažeři sledovat průběh vývoje v ClickUp, zatímco inženýři se mohou soustředit na své IDE, což zajišťuje méně přepínání mezi kontexty, méně zmeškaných aktualizací a plynulejší proces vydávání.
📮 ClickUp Insight: 74 % zaměstnanců používá dva nebo více nástrojů jen k tomu, aby našli potřebné informace – přeskakují přitom mezi e-maily, chaty, poznámkami, nástroji pro správu projektů a dokumentací.
Toto neustálé přepínání kontextu je ztráta času a zpomaluje produktivitu.
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – e-maily, chat, dokumenty, úkoly a poznámky – do jediného prohledávatelného pracovního prostoru, takže vše je přesně tam, kde to potřebujete.
Příklady použití párového programování s umělou inteligencí v praxi
Společnosti již využívají asistenty AI k automatizaci částí kódování a opakujících se úkolů souvisejících s vývojem. Podívejme se na pět případů, ve kterých AI přináší významné změny:
Automatické psaní jednotkových testů ✍🏼
Věřte tomu nebo ne, ale AI nástroj potřebuje jen pár minut, aby prohledal celé funkce/moduly a navrhl dobře strukturované jednotkové testy! Poté můžete testovací případ zkontrolovat a podle potřeby přizpůsobit, místo abyste ho psali od začátku.
📌 Příklad: Goldman Sachs, přední globální bankovní investiční společnost, použila AI Diffblue k generování jednotkových testů Java ve velkém měřítku. To, co inženýři nazývali „roční prací na psaní jednotkových testů“, se tak stalo prací na jednu noc. Podařilo se jim zkrátit průměrnou dobu psaní každého testovacího případu z 30 minut na pouhých 10 sekund.
Refaktoring starého kódu 👩💻
Starší kód je překážkou pokroku. Naštěstí asistenti AI mohou okamžitě zkontrolovat váš kód, identifikovat běžné zranitelné vzorce kódování a navrhnout čisté refaktoringy v mžiku.
📌 Příklad: Softwarová společnost StratusNex měla monolitickou kódovou základnu Java plnou zamotaných logických struktur, což je běžný osud starších aplikací. Použití nástrojů AI, jako je GitHub Copilot, pomohlo snížit manuální úsilí o 70 % a náklady na migraci o 60 %, z 1,2 milionu eur na 360 tisíc eur. Zlepšilo také zapracování vývojářů o 40 % a zároveň snížilo prostoje.
Generování dokumentace a souborů README 🗂️
Vytváření dokumentace kódu je důležitá, ale zdlouhavá práce. Asistent AI může analyzovat váš kód, komentáře a celou strukturu projektu a automaticky generovat přesnou a dobře formátovanou dokumentaci API/soubory README.
📌 Příklad: Během soutěže IBM WatsonxTM Challenge 2024 otestovalo více než 150 interních týmů vlastní AI asistenta pro kódování společnosti IBM a zkrátilo čas potřebný pro generování dokumentace o 59 %.
Jeden vývojář dokonce použil příkazy v přirozeném jazyce k vygenerování kódu, který automaticky vyhledal několik souborů bez dokumentace. Během několika minut označil více než 750 souborů JavaScript, což je úkol, který by jinak trval týdny ručního hledání.
Ladění s vysvětlením AI 🪲
Místo toho, abyste přeskakovali mezi záložkami a snažili se pochopit, co je s vaším kódem v nepořádku, můžete jednoduše požádat AI, aby vám vysvětlila chybu/bug, proč k ní mohlo dojít a jak ji můžete opravit.
🛠️ V praxi: Vývojáři AWS používající Amazon Q zjistili, že AI dokáže vysvětlit chyby srozumitelným jazykem, odhalit jejich příčiny a dokonce automaticky generovat testovací případy, čímž týmům ušetří hodiny strávené prohledáváním logových souborů.
Plánování sprintů s pomocí AI 🤖
Kromě hardcore kódování vám nástroje AI pro vývoj mohou také pomoci plánovat a sledovat stav vašich úkolů/projektů.
📌 Příklad: Pro rostoucí startup Atrato fungovalo řízení projektů pomocí roztříštěných nástrojů, jako jsou Notion a Google Drive, dokud to fungovalo. Díky konsolidaci úkolů, sprintových bodů a sledování rychlosti do uživatelsky přívětivé platformy ClickUp založené na umělé inteligenci získal tým přehled jak o bezprostředních úkolech, tak o širším plánu.
Výsledky byly nepřehlédnutelné: 30% zvýšení rychlosti vývoje a 20% snížení přetížení vývojářů.
🌟 Bonus: Pro vývojáře jsou některé z nejdůležitějších poznatků získávány mimo IDE – během plánování sprintů, retrospektiv nebo ad hoc schůzek u tabule. Jaká je výzva? Převést tyto konverzace do proveditelných úkolů, aniž by došlo ke ztrátě detailů.
Díky funkci Brain MAX Talk-to-Text nemusí inženýři zadávat aktualizace ani ručně psát komentáře k úkolům, stačí jen mluvit a Brain MAX jejich slova převede do srozumitelné dokumentace, kterou lze přiřadit, sledovat a podle ní jednat.
Omezení a výzvy při používání AI v párovém programování
Umělá inteligence sice výrazně zrychluje programování, ale není to žádný superhrdina. Stejně jako každý jiný nástroj mají i asistenti umělé inteligence a editory kódu své slabiny, kterých by si měl být každý vývojář vědom:
Mezery v kontextu
Asistent AI je tak dobrý, jak dobré jsou jeho znalosti. Sdílení neúplných souborů nebo zadávání vágních pokynů s chybějícími detaily povede k sebevědomé, ale neúplné odpovědi.
✅ Řešení: Vždy předem (a jasně) uveďte kontext. Do svých zadání zahrňte nedávné commity, komentáře k funkcím nebo poznámky k architektuře, aby AI generovala kód s ohledem na kontext.
Zděděná zaujatost z veřejného kódu
Modely AI používají jako trénovací data veřejný kód, který může obsahovat zastaralé postupy a zaujaté vzorce kódu (např. výběr knihoven, které jsou populární, ale nejsou bezpečné). V důsledku toho je velká šance, že vaše návrhy kódu AI budou tuto zaujatost odrážet.
✅ Řešení: Vyvažte pomoc AI v průběhu celého životního cyklu vývoje softwaru lidským úsudkem. Týmy by měly pravidelně kontrolovat kód navržený AI podle aktuálních osvědčených postupů, aby zajistily jeho soulad s průmyslovými standardy.
Přílišná závislost na návrzích AI
Je lákavé žádat AI o všechno (a slepě přijímat její návrhy), zejména když jste pod tlakem. Výstupy AI však mohou být plné chyb, zejména pokud se zabýváte logikou s vysokými sázkami nebo úkoly specifickými pro danou doménu.
✅ Řešení: Při používání AI pro kódování a vývoj stanovte hranice. Vyhraďte ji pro opakující se a časově náročné úkoly, jako je psaní testovacích případů jednotek nebo generování dokumentace. A co je nejdůležitější, vždy si návrhy AI zkontrolujte, než je přijmete.
Ochrana citlivých údajů
Odesílání proprietárního kódu do AI hostované v cloudu může vést k odhalení citlivých údajů a porušení vašich požadavků na dodržování předpisů.
✅ Řešení: Vyberte si AI nástroje, které mají robustní zásady pro nakládání s daty, aby bylo zajištěno nulové uchovávání dat a bezpečné hostování.
Duševní vlastnictví a etické otázky
Vzhledem k tomu, že LLM jsou trénovány na veřejně dostupném kódu, mohou navrhované úryvky kódu neúmyslně duplikovat kód chráněný autorskými právy, což by vám mohlo způsobit potíže.
✅ Řešení: Vývojáři se mohou vyhnout problémům s autorskými právy tím, že fragmenty kódu generované umělou inteligencí projdou kontrolou plagiátů. Pro společnosti je také důležité prosazovat jasné zásady kontroly, aby se vyhnuly neúmyslným porušením práv duševního vlastnictví.
Takto shrnuje uživatel Redditu své zkušenosti s párovým programováním pomocí AI:
Budoucnost párového programování s využitím umělé inteligence
V nadcházejících letech bude párové programování s využitím umělé inteligence mnohem víc než jen „rychlost“. Změní způsob, jakým vývojáři vytvářejí, ladí, spolupracují a inovují. Jak? Pojďme to zjistit:
Programovací partner vytvořený přímo pro vás
Každý vývojář má svůj jedinečný pracovní styl a preference. Softwarové vývojové nástroje budoucnosti se tyto vzorce naučí a podle nich přizpůsobí své návrhy. Pro nové členy týmu mohou tyto nástroje sloužit také jako průvodci repozitářem, kteří vysvětlují, proč jsou věci vytvořeny tak, jak jsou.
📚Číst více: Nejlepší softwarové nástroje pro vývoj aplikací
Odhalení chyb ještě předtím, než k nim dojde
Dnešní asistenti pro psaní kódu odhalí problémy až poté, co kód napíšete. Nástroje AI budoucnosti budou rozpoznávat vzorce, které obvykle vedou k chybám, a včas je označí. Díky předvídání rizikových cest kódu AI výrazně zkrátí cykly ladění a dá vývojářům větší jistotu v jejich počátečních návrzích.
🧠 Zajímavost: První „chyba“ v roce 1947 byla skutečná můra uvízlá v relé Harvard Mark II. V té době znamenalo ladění doslova odstranění hmyzu. Zítřejší nástroje AI uzavřou tento kruh a odhalí potenciální chyby dříve, než se dostanou do vašeho kódu, a ušetří vám tak hodiny strávené odstraňováním problémů.
⚡ Archiv šablon: Potřebujete strukturovaný způsob správy chyb? Tyto šablony pro hlášení chyb usnadňují dokumentaci chyb, stanovení priorit oprav a zefektivnění kontroly kvality.
Kód, který se opravuje sám
Místo čekání na to, až vývojáři po selhání zkontrolují protokoly, budou budoucí nástroje AI schopny monitorovat software v reálném čase a automaticky zavádět opravy kódu. Například platforma AI bude schopna detekovat únik paměti v produkční aplikaci a opravit jej za běhu, čímž se sníží prostoje a ušetří se čas inženýrů.
📚Číst více: Jak se stát lepším programátorem
Vývojáři jako orchestrátoři, nejen programátoři
V budoucnu nebudou vývojáři trávit většinu času psaním kódu. Spíše budou řídit více systémů AI a hrát roli navigátora, přidělovat úkoly, ověřovat výstupy a soustředit se na architekturu vyšší úrovně.
📚 Další informace: Jak používat AI při vývoji softwaru
ClickUp: nový oblíbený pomocník vašeho vývojářského týmu
Jedna věc je jasná: AI není tu proto, aby nahradila vývojáře, ale aby jim pomohla.
Od psaní čistšího kódu po udržování projektů na správné cestě – správné nástroje AI pair programming pomáhají vývojářům soustředit se na práci, která skutečně posouvá věci kupředu. ClickUp je zde oblíbeným pomocníkem vašeho vývojářského týmu.
Od automatizace aktualizací sprintů pomocí Brain po zefektivnění sledování chyb pomocí Automations, od vizualizace SDLC v Dashboards po propojení kódu s Integrations – ClickUp shromažďuje vše, co váš tým potřebuje, na jednom místě. Navíc s Brain MAX si můžete vybrat svůj preferovaný velký jazykový model.
Když se o tuto zátěž postaráte, váš tým se může soustředit na to, co je nejdůležitější: podpora inovací a zlepšování kvality kódu.
Jste připraveni zjistit, jak AI zapadá do pracovních postupů vašeho týmu při vývoji softwaru? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp.
Často kladené otázky (FAQ)
Firemní týmy mohou bezpečně využívat párové programování s využitím umělé inteligence, pokud si vyberou nástroj, který nabízí soulad s normou SOC 2, bezpečné nasazení v cloudu, šifrování dat v klidu i při přenosu a přísné kontroly ochrany osobních údajů.
AI je sice vynikající v odhalování běžných problémů, jako jsou syntaktické chyby nebo varovné signály týkající se výkonu, ale postrádá úsudek a schopnost přijímat nuancované rozhodnutí, jaké má zkušený vývojář. Lidské kontroly stále hrají nenahraditelnou roli při posuzování architektury, obchodní logiky a okrajových případů, které AI nedokáže plně pochopit.
Většina nástrojů AI podporuje různé programovací jazyky, včetně Pythonu, JavaScriptu, C#, Javy, TypeScriptu, Go a dalších. Tato podpora však není univerzální. Existují nástroje, které se specializují na jazyky pro vývoj webových aplikací, zatímco jiné podporují specializované nebo nově vznikající frameworky.
Překvapivě malé. Většina nástrojů se integruje přímo do IDE, které vývojáři již používají, takže pracovní postup je podobný. Stačí začít psát a podle potřeby se zobrazí návrhy nebo úryvky AI.