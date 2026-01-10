11 nejlepších alternativ Holded pro řízení obchodních operací (2025)

Holded je spolehlivá platforma typu „vše v jednom“ pro správu obchodních operací – od fakturace a CRM až po sledování projektů a účetnictví.
Ale není to ideální řešení pro každého. Možná jste již překonali jeho funkce, potřebujete hlubší přizpůsobení nebo prostě chcete lepší poměr ceny a výkonu.
Dobrou zprávou je, že existuje spousta výkonných alternativ Holded, z nichž každá má své vlastní silné stránky, cenové modely a nástroje specifické pro dané odvětví.
Ať už jste startup, který potřebuje jednoduché fakturace, agentura hledající pokročilé řízení projektů nebo podnik, který chce robustnější integrace, existuje možnost, která vyhovuje vašemu způsobu práce.
V tomto blogu jsme shromáždili 11 nejlepších alternativ Holded, které vám pomohou zefektivnit vaše obchodní operace, ušetřit čas a škálovat chytřeji. Pojďme se ponořit do tématu a najít ten správný nástroj pro váš tým.
Alternativy Holded v kostce
Zde je srovnání alternativ Holded:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Řízení projektů, pracovních postupů a obchodních operací pomocí AI
|CRM s řízením projektů, automatizací, přizpůsobenými AI agenty, Brain a dashboardy
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|QuickBooks Online
|Účetnictví a vedení účetnictví pro malé podniky
|Upomínky plateb, automatická synchronizace s bankou a organizované výdaje pro zvýšení produktivity.
|Placené tarify začínají na 38 $/měsíc.
|Scoro
|Řízení podniku
|Komplexní řízení podniku
|Placené tarify začínají na 23,90 $/měsíc na uživatele.
|Xero
|Cloudové účetnictví s rozsáhlými integračními možnostmi
|Sledování faktur/plateb, správa výdajů
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Odoo
|Sada open-source aplikací pro podnikání
|Modulární aplikace pro CRM, účetnictví, inventář, řízení projektů
|Ceny na míru
|Zoho One
|Cenově dostupný podnikový software
|CRM, finance, sada pro řízení projektů
|Placené tarify začínají na 45 $/měsíc.
|Bitrix24
|CRM a týmová spolupráce s omezeným rozpočtem
|CRM, spolupráce, řízení projektů
|Placené tarify začínají na 124 $/měsíc.
|Wave
|Freelancerové pro podnikové účetnictví
|Bezplatný start, fakturace a projektové účetnictví
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|FreshBooks
|Fakturace a účtování klientům
|Vlastní fakturace, sledování času
|Placené tarify začínají na 21 $/měsíc.
|NetSuite
|ERP a účetnictví na podnikové úrovni
|Komplexní ERP včetně financí, CRM a skladových zásob
|Ceny na míru
|SAP Business One
|Střední podniky, které potřebují ERP
|ERP pro finance, výrobu, skladové zásoby a reporting
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy Holded?
Holded je nástroj pro řízení podniku. Jeho sada funkcí zahrnuje CRM, fakturaci, účetnictví, inventář a dokonce i základní sledování projektů.
Zde je několik běžných problémů, se kterými se uživatelé setkávají a které je nutí hledat alternativy Holded:
- Základní řízení projektů: Platforma nabízí Kanban, Gantt a sledování úkolů, ale postrádá pokročilé funkce, jako jsou závislosti a zobrazení pracovní zátěže, na které se často spoléhají rozšiřující se týmy.
- Žádné pracovní postupy založené na umělé inteligenci: Neobsahuje zabudovanou inteligentní vrstvu pro automatizaci opakujících se úkolů, shrnování aktualizací nebo generování poznatků, což moderní týmy stále častěji očekávají od komplexních platforem pro sledování výdajů a finanční řízení.
- Matoucí modulární ceny: Ačkoli stupňovité modely nabízejí flexibilitu, pokud jich je příliš mnoho, zákazníci mají potíže s identifikací plánu, který jim nejlépe vyhovuje, což komplikuje onboardování a rozpočtování.
- Omezené funkce CRM: Integrované CRM pokrývá potenciální zákazníky a prodejní kanály, ale postrádá pokročilé funkce pro předpovídání prodeje, omnichannelovou komunikaci a automatizaci pracovních postupů, které rostoucí týmy potřebují.
- Omezená skladová zásoba a hloubka ERP: Nástroje pro správu zásob a výrobu pokrývají základní funkce, ale nestačí pro komplexní dodavatelské řetězce, konfigurace s více sklady nebo podrobné procesy nákupu.
- Náročná křivka učení s škálováním: Ačkoli je rozhraní přehledné, šíře modulů a doplňků může být pro týmy, které se snaží expandovat nad rámec základního fakturace a účetnictví, příliš náročná.
Zde je názor uživatele Holded na tuto službu:
Přál bych si, aby Holded nabízel více možností přizpůsobení reportů a přehledů. Díky tomu by byl ještě více přizpůsobený potřebám mého podnikání.
Přál bych si, aby Holded nabízel více možností přizpůsobení reportů a přehledů. Díky tomu by byl ještě více přizpůsobený potřebám mého podnikání.
📚 Další informace: Nejlepší softwarové systémy pro správu zákaznických databází, vyzkoušené a otestované
Nejlepší alternativy Holded, které můžete použít
Níže jsme sestavili seznam nejlepších alternativ Holded, které byste měli prozkoumat:
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů, pracovních postupů a obchodních operací s využitím umělé inteligence)
ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, je jednou z nejlepších alternativ Holded. Kombinuje pokročilé řízení projektů, automatizaci pracovních postupů a řízení vztahů se zákazníky – to vše s podporou technologie umělé inteligence.
Podívejme se, jak můžete pomocí platformy pro správu projektů ClickUp zvýšit svou produktivitu až desetinásobně.
Udržujte své informace centralizované pomocí ClickUp CRM.
Pomocí ClickUp CRM můžete dokonce spravovat vztahy se zákazníky. Mezi jeho vynikající funkce patří:
S pomocí vlastních polí ClickUp můžete sledovat datové body, jako je hodnota obchodu, typ odvětví, data smluv nebo zdroje potenciálních zákazníků. Můžete je přidat přímo do svých úkolů a proměnit je v bohaté záznamy o klientech ve svém softwaru CRM.
Kromě toho vám vlastní stavy ClickUp umožňují intuitivně sledovat cestu vašeho klienta. Vytvořte stavy jako „Nový zájemce“ nebo „Jednání“, abyste pochopili, v jaké fázi se každá transakce nachází.
Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování pro rychlé sledování úkolů
Automations a Super Agents od ClickUp vám umožňují automatizovat opakující se úkoly sami, bez závislosti na technickém týmu. Například chcete osvobodit svůj tým od ručních aktualizací, když se potenciální zákazníci pohybují ve vašem pipeline. S bezkódovými automatizacemi můžete nastavit:
- Spouštěč: Když se stav úkolu změní na „Návrh odeslán“
- Akce: Automaticky přiřaďte obchodní manažerovi obchod, aktualizujte datum „Dalšího sledování“ a odešlete přednastavené oznámení přes Slack nebo e-mail.
- Výsledek: Pokrok v následujících fázích a okamžité zasílání upozornění
Sledujte trendy pomocí přizpůsobitelných dashboardů založených na umělé inteligenci.
ClickUp CRM také nabízí přizpůsobitelné panely ClickUp:
- Bohatá vizualizace s více než 50 widgety: Vizualizujte důležité informace, jako je stav pipeline, velikost obchodů nebo celková hodnota zákazníka.
- Informace o prodeji v reálném čase: Dashboardy se aktualizují živě, což vašim týmům pomáhá odhalit trendy, sledovat KPI, jako jsou konverzní poměry, nebo monitorovat rychlost prodejního cyklu bez exportu dat do tabulek.
A konečně, pomocí ClickUp for Finance Teams můžete sledovat finanční výkonnost svého podniku. Podívejme se, jak tento nástroj osvobodí váš finanční tým od rutinní práce, aby se mohl soustředit na důležitější úkoly.
Získejte živé finanční výpočty přímo ve svém pracovním prostoru.
Formulářová pole ClickUp umožňují vašim finančním týmům počítat hodnoty přímo v polích úkolů – bez nutnosti používat tabulky. Můžete počítat například:
- Počet dní mezi vystavením faktury a splatností platby
- Výdaje minus rozpočet pro sledování překročení nákladů
- Nebo ziskové marže na základě vzorce pro každý projekt
Tyto výpočty v reálném čase se zobrazují v souladu s úkoly a jsou automaticky aktualizovány. Holded naopak poskytuje statické účetní údaje, ale neumožňuje týmům vytvářet vlastní vzorce na úrovni úkolů zabudované do pracovních postupů. ClickUp to dělá nativně – propojuje provádění s finančním sledováním.
Enterprise Search vše spojuje dohromady prostřednictvím jednoho vyhledávacího pole.
Vyhledávací platforma ClickUp propojuje vše – úkoly, dokumenty, cíle, komentáře – v jediném indexu. Finanční týmy mohou:
- Okamžitě vyhledejte přílohy minulých rozpočtů
- Najděte související faktury nebo účtenky
- Zobrazte údaje o nákladech na projekt bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
Holded postrádá tuto jednotnou funkci vyhledávání v dokumentech, úkolech a komentářích, což činí z Enterprise Search od ClickUp vítěze v oblasti rychlé finanční transparentnosti.
Využijte AI pro finanční pracovní postupy
ClickUp Brain přidává vrstvu založenou na umělé inteligenci, která přeměňuje surová data na poznatky. Pro finanční týmy to znamená:
- Souhrny výdajů: Brain dokáže naskenovat seznam výdajových úkolů nebo nahranou zprávu a vygenerovat přehledný rozpis kategorií nadměrných výdajů.
- Sledování plateb: Požádejte Brain, aby vygeneroval seznam splatných faktur, a poté automaticky vytvořil upomínky jako nové úkoly.
- Finanční otázky a odpovědi: Zadejte „Jaká je celková výše našich cestovních výdajů za 3. čtvrtletí?“ a Brain vyhledá čísla z úkolů, dokumentů nebo dashboardů.
- Pomoc s politikami: Zaměstnanci se mohou zeptat „Jaký je limit pro proplacení výdajů ve společnosti?“ a Brain zobrazí správný dokument s politikou.
- Automatizované akční položky: Po schůzkách k přezkoumání rozpočtu vytvoří Brain úkoly pro následné kroky.
Více než 15 zobrazení pro podporu jakéhokoli pracovního postupu
Vizualizujte své projekty pomocí více než 15 zobrazení ClickUp. Každý člen týmu – ať už manažer, vývojář nebo designér – může pracovat ve formátu, který mu vyhovuje.
A konečně, ClickUp také nabízí šablony, které splní vaše finanční potřeby, jako je například šablona ClickUp Invoices Template.
Tato šablona pomáhá finančním týmům, freelancerům a agenturám spravovat faktury svých klientů. Získáte přehledný systém založený na úkolech, ve kterém je každá faktura sledována podle svého stavu, data splatnosti, typu platby a údajů o klientovi.
Kromě toho můžete každou fakturu zařadit do kategorie Zaplaceno, Po splatnosti nebo Nezaplaceno, což vám umožní snadno přehledně sledovat cash flow. Můžete také přiřadit vlastníky, přidávat poznámky a sledovat hodiny a částky spojené s každou fakturou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Znalosti dokumentů: Pomocí ClickUp Docs vytvářejte SOP, průvodce pro nové zaměstnance, wiki a návrhy, které zůstávají přímo propojené s úkoly a projekty.
- Propojte se s nástroji třetích stran: Integrujte více než 1 000 externích aplikací, jako jsou Dropbox, Google Drive a dokonce i fakturační nástroje jako QuickBooks a Xero, pomocí ClickUp Integrations.
- Efektivní správa práce: Pomocí ClickUp Tasks rozdělte projekty na konkrétní kroky s přiřazenými úkoly, prioritami, termíny a závislostmi.
- Automatické zaznamenávání schůzek: Použijte ClickUp AI Notetaker k připojení se k hovorům, nahrávání diskusí a vytváření souhrnů s akčními položkami, které se přímo propojují s úkoly.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze opravdu říká vše:
ClickUp je skvělý v tom, že našemu týmu poskytuje přehled o kapacitách a celkovém řízení projektů. Stále se učíme, jak ClickUp nejlépe využívat. Je však užitečné vidět, jak projekt postupuje, místo toho, abychom sledovali, jak se odškrtávají položky ze seznamu úkolů, jako tomu bylo v předchozích systémech pro řízení projektů. Je také užitečné, že můžeme naši instanci přizpůsobit tak, aby lépe vyhovovala pracovním postupům naší organizace.
Kromě toho jsme v případě potřeby měli k dispozici vynikající zákaznickou podporu. Celkově velmi užitečné.
ClickUp je skvělý v tom, že našemu týmu poskytuje přehled o kapacitách a celkovém řízení projektů. Stále se učíme, jak ClickUp co nejlépe využívat. Je však užitečné vidět, jak projekt postupuje, místo toho, abychom sledovali, jak se odškrtávají položky ze seznamu úkolů, jako tomu bylo v předchozích systémech pro řízení projektů. Je také užitečné, že můžeme naši instanci přizpůsobit tak, aby lépe vyhovovala pracovním postupům naší organizace.
Kromě toho jsme v případě potřeby měli k dispozici vynikající zákaznickou podporu. Celkově velmi užitečné.
2. QuickBooks Online (nejlepší pro účetnictví a vedení účetnictví malých podniků)
QuickBooks Online je cloudová platforma pro účetnictví a finanční řízení. Byla vyvinuta společností Intuit a pomáhá malým a středním podnikům s fakturací, sledováním výdajů, mzdami, inventářem a daňovou shodou.
QuickBooks nabízí hromadné fakturace a zpracování výdajů, což vám umožňuje vytvářet, duplikovat nebo importovat více faktur a výdajů najednou. To šetří čas finančním týmům, protože automatizuje zadávání záznamů – což je efektivita, kterou Holded nedokáže nabídnout.
Finance Agent zobrazuje prognózy, upozornění na odchylky a scorecardy KPI, které pomáhají týmům přijímat proaktivní finanční rozhodnutí.
Co když váš tým potřebuje mobilitu? Mobilní aplikace QuickBooks umožňuje fakturaci v reálném čase, zaznamenávání výdajů pomocí fotografií a dokonce i mobilní platby, což zajišťuje, že finanční pracovní postupy pokračují i mimo kancelář. V kombinaci s automatizací schvalování a připomínek na základě pravidel snižuje opakující se administrativní práci.
Jeho integrace dobře funguje s platebními procesory a e-commerce platformami, takže nemusíte vše zadávat dvakrát. Integrace mezd automaticky zpracovává srážky daní, přímé vklady a generování formulářů W-2.
Nejlepší funkce QuickBooks Online
- Automatizujte upomínky plateb a přiřazujte platby k fakturám pro rychlé inkaso.
- Propojte více bankovních účtů a automaticky stahujte, třídějte a slaďujte transakce pro přesné finanční záznamy.
- Organizujte výdaje do podrobných daňových kategorií, automatizujte výpočet daně z příjmů a výdajů a sledujte GST/DPH.
Omezení QuickBooks Online
- Neustálé aktualizace a vynucené změny rozhraní jsou opakujícím se bodem tření.
Ceny QuickBooks Online
- Jednoduchý start: 38 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 75 $/měsíc (až 3 uživatelé)
- Plus: 115 $/měsíc (až 5 uživatelů)
- Pokročilá verze: 275 $/měsíc (až 25 uživatelů)
Hodnocení a recenze QuickBooks Online
- G2: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 8 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuickBooks Online?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
Líbí se mi, že je snadno použitelný a že mohu vidět všechny své obchodní údaje na jednom místě. Zprávy jsou přehledné a srozumitelné, i když nejste odborník na finance... Vytváření testovacích prostředí není tak uživatelsky přívětivé jako u jiných platforem a každé dva roky je nutné vytvářet nová testovací prostředí, což pro naše vývojáře nedává smysl.
Líbí se mi, že je snadno použitelný a že mohu vidět všechny své obchodní údaje na jednom místě. Zprávy jsou jasné a srozumitelné, i když nejste odborník na finance... Vytváření testovacích prostředí není tak uživatelsky přívětivé jako u jiných platforem a každé dva roky je třeba vytvářet nová testovací prostředí, což pro naše vývojáře nedává smysl.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony faktur pro Microsoft Word
3. Scoro (nejlepší pro řízení podniku)
Scoro je primárně navrženo jako platforma pro automatizaci profesionálních služeb (PSA), díky čemuž je vhodné pro poradenské společnosti, kreativní agentury, IT a další projektově orientované podniky.
Jako alternativa k Holded integruje do pracovního postupu tvorbu nabídek, rozpočtování, plánování projektů, sledování času a fakturaci. Získáte kompletní přehled, od návrhu až po hotovost. Detailní oprávnění zajišťují, že citlivé informace o klientech zůstanou v bezpečí.
Scoro se od Holded odlišuje svou schopností sledovat rozpočty v reálném čase. Můžete vytvářet podrobné nabídky, převádět je do rozpočtů projektů a poté sledovat skutečné náklady ve srovnání s plánovanými výdaji v průběhu práce.
Další dvě funkce zahrnují správu zdrojů a plánování kapacity pro vyvážení pracovní zátěže týmu. Scoro také integruje sledování času, výdajů a nákladů přímo do ziskovosti projektu. Každá fakturovatelná hodina, výdaj nebo záloha může být sledována a propojena s finančními výsledky, což vašim službám poskytne mnohem jasnější obraz o maržích.
Nejlepší funkce Scoro
- Vytvářejte a odesílejte klientům podrobné nabídky, které automaticky vyhodnocují náklady na dodání a ziskové marže.
- Získejte kontextové odpovědi na jakékoli otázky týkající se Scoro díky jeho pokročilému datovému enginu ELI.
- Sledujte čas strávený na úkolech pomocí vestavěných časovačů a časových rozpisů pro přesné vyúčtování odpracovaných hodin.
Omezení Scoro
- Mobilní aplikace postrádá mnoho funkcí ve srovnání s desktopovou verzí, což ztěžuje správu projektů na cestách.
Ceny Scoro
- Základní verze: 23,90 $/měsíc na uživatele
- Růst: 38,90 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (410+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scoro?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Na Scoro oceňuji nejvíce jeho intuitivní a podrobný kalendář, který umožňuje snadné sledování a správu všech zdrojů, včetně dostupnosti kolegů, zasedacích místností a různých prvků souvisejících s projekty... Nejméně užitečným aspektem Scoro je jeho funkce pro vytváření úkolů, která je poněkud těžkopádná.
Na Scoro oceňuji nejvíce jeho intuitivní a podrobný kalendář, který umožňuje snadné sledování a správu všech zdrojů, včetně dostupnosti kolegů, zasedacích místností a různých prvků souvisejících s projekty... Nejméně užitečným aspektem Scoro je jeho funkce pro vytváření úkolů, která je poněkud těžkopádná.
🚀 Výhoda ClickUp: Pokud se potýkáte s řízením roztříštěných AI nástrojů a neustálým přepínáním mezi záložkami, ClickUp Brain MAX je řešením. Jedná se o jediné kontextové centrum, které eliminuje přetížení nástroji. 👇🏼
Takto jej můžete využít:
- Nahraďte různé aplikace jednotným rozhraním, které spojuje GPT-4. 1, Claude, Gemini a nativní kontextový Brain od ClickUp.
- Prohledávejte všechny své nástroje, včetně Google Drive, Slack, Docs, GitHub a dalších, a najděte vše, co potřebujete.
- Pracujte čtyřikrát rychleji díky funkci Talk-to-Text, která převádí vaše úkoly, zprávy nebo nápady na text.
- Vytvářejte úkoly, automatizujte pracovní postupy, generujte projektové plány a dokonce i obrázky pomocí přirozeného jazyka.
4. Xero (nejlepší pro cloudové účetnictví s silnou integrací)
Xero je určeno pro malé podniky, které chtějí mít své účetnictví kompletně v cloudu s automatizovanými bezpapírovými pracovními postupy. Zajišťuje bankovní rekonsiliaci, sledování faktur a propojení s více než 1 000 aplikacemi třetích stran, díky čemuž je velmi flexibilní pro různé typy podnikání.
Jako alternativa k Holded nabízí flexibilnější fakturační systém. Můžete odesílat profesionální faktury, nastavovat automatické upomínky, přijímat online platby a převádět nabídky na faktury z jakéhokoli zařízení.
Na rozhraní si je třeba trochu zvyknout, ale funguje dobře s podporou více měn a mezinárodními účetními standardy. Díky tomu je vhodné, pokud jednáte s globálními klienty nebo plánujete expanzi do zahraničí.
Kromě základního účetnictví integruje Xero do stejné platformy také správu výdajů, sledování projektů a reporting. Pomocí Hubdoc můžete výdaje zaznamenávat digitálně. Navíc můžete sledovat čas a náklady projektu ve srovnání s rozpočtem a systém generuje podrobné informace o ziskovosti.
Nevýhodou je, že zákaznická podpora funguje spíše na základě žádostí o zpětné volání než na živém chatu, takže v případě potíží nedostanete okamžitou pomoc.
Nejlepší funkce Xero
- Automatizujte výplaty mezd a zpracovávejte výplaty, daňová přiznání a sledování dovolených zaměstnanců přímo v rámci platformy.
- Sledujte stav zásob, propojujte položky přímo s fakturami a objednávkami a dostávejte upozornění, když se produkty blíží ke konci.
- Získejte více než 80 integrovaných finančních reportů a přizpůsobitelných dashboardů pro zisky a ztráty, rozvahy atd.
Omezení Xero
- Omezené možnosti přizpůsobení v oblasti reportingu. Pokud potřebujete přizpůsobené reporty, jsou nutné aplikace třetích stran nebo další řešení.
Ceny Xero
- Bezplatná zkušební verze
- Včasná registrace: 29 $/měsíc na uživatele
- Růst: 50 $/měsíc na uživatele
- Založeno: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Xero?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Jako cloudový účetní systém je stejně dobrý nebo lepší než jiné testované systémy. Má všechny potřebné funkce a není drahý... Neintegruje se s multikanálovým softwarem (Linnworks atd.), takže je nutné ručně nahrávat prodeje. Pro online prodejce nebo prodejce s velkým objemem to může být nepříjemné a časově náročné. Nemá propojení se všemi bankami/kreditními kartami atd.
Jako cloudový účetní systém je stejně dobrý nebo lepší než jiné testované systémy. Má všechny potřebné funkce a není drahý... Neintegruje se s multikanálovým softwarem (Linnworks atd.), takže je nutné ručně nahrávat prodeje. Pro online prodejce nebo prodejce s velkým objemem to může být nepříjemné a časově náročné. Nemá propojení se všemi bankami/kreditními kartami atd.
📚 Přečtěte si také: Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití
🧠 Zajímavost: Podle zákonů o dodržování předpisů musí faktura za dovážené zboží obsahovat přístav vstupu, kam je zboží určeno, i když se jedná o elektronickou fakturu. Navíc musí jasně uvádět množství buď v amerických jednotkách, nebo v jednotkách používaných v zemi vývozu.
5. Odoo (nejlepší pro sadu open-source aplikací pro podnikání)
Odoo je modulární ERP software, který malým firmám umožňuje začít s tím, co potřebují, a přidávat další části podle toho, jak rostou. Místo placení za kompletní sadu můžete začít s nezbytnými aplikacemi, jako je CRM nebo účetnictví. Poté můžete rozšířit o skladové hospodářství, řízení projektů, HR a e-commerce.
Open-source framework umožňuje rozsáhlé přizpůsobení pracovních postupů. Možnosti cloudu i on-premise vám poskytují kontrolu nad nasazením.
Pro zvládání komplexní logistiky a operací nabízí Odoor správu více skladů, skenování čárových kódů, subdodavatelské pracovní postupy a automatizaci doplňování zásob.
Dvě další funkce zahrnují flexibilní engine pracovních postupů a automatizaci platformy. Můžete upravovat rozhraní, spouštět kód Python, spouštět akce serveru, automatizovat pracovní postupy a dokonce odesílat e-maily nebo SMS pomocí akcí tlačítek.
Na rozdíl od tradičních ERP systémů, které působí těžkopádně, je rozhraní Odoo intuitivní a mobilní aplikace umožňují týmům přístup k datům v reálném čase odkudkoli. Automatizace zvládá rutinní úkoly, jako je fakturace, doplňování zásob a optimalizace procesů v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Odoo
- Získejte přístup k analýzám v reálném čase a interaktivním dashboardům, abyste mohli konsolidovat finance, prodeje a další údaje.
- Zvládněte složité výrobní procesy pomocí funkcí pro správu pracovních příkazů.
- Spravujte skladové operace pomocí vylepšených nástrojů pro sledování zásob, víceúrovňové balení a přizpůsobení sériových čísel.
Omezení Odoo
- Počáteční nastavení je pro nové uživatele náročné, zejména pokud jde o přizpůsobení nebo nástroje třetích stran.
Ceny Odoo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 (více než 1 090 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Odoo?
Podle jednoho recenzenta:
Odoo je velmi jednoduché nastavit, používat a spravovat skladové objednávky a skladové položky na mnoha různých skladových místech... Přidávání skladových položek ke sledování do každého skladového místa bylo mírně složité, ale Odoo tento proces zjednodušilo, takže se jedná o jeden z nejrychlejších systémů, se kterým lze začít.
Odoo je velmi jednoduché nastavit, používat a spravovat skladové objednávky a skladové položky na mnoha různých skladových místech... Přidávání skladových položek ke sledování do každého skladového místa bylo mírně složité, ale Odoo tento proces zjednodušilo, takže se jedná o jeden z nejrychlejších systémů, se kterým lze začít.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití umělé inteligence k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří umělou inteligenci používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
Tento rozdíl může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času. 🔥
ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací umělé inteligence do vašeho pracovního toku. Od shrnování vláken a navrhování obsahu až po rozčlenění složitých projektů a generování dílčích úkolů – naše umělá inteligence zvládne vše. Není třeba přepínat mezi nástroji nebo začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
📚 Další informace: Nejlepší alternativy a konkurenti Odoo
6. Zoho One (nejlepší cenově dostupný podnikový software)
Zoho One je v podstatě operační systém pro podnikání, který sdružuje více než 40 integrovaných aplikací. Patří mezi ně CRM software, finance, HR, řízení projektů, automatizace marketingu a další.
Jako alternativa k Holded nabízí Zoho interoperabilitu. Akce v jedné aplikaci, jako je uzavření obchodu v CRM, mohou automaticky spustit procesy v jiných aplikacích, jako je vystavení faktury, zaregistrování nového zákazníka do podpory nebo odeslání uvítacího balíčku. Tato integrace mezi aplikacemi snižuje izolovanost a činí pracovní postupy plynulejšími než modulární přístup Holded.
Při správě finančních a zákaznických dat budete také potřebovat zabezpečení a správu na podnikové úrovni. K tomu Zoho One nabízí vícefaktorové ověřování, řízení přístupu na základě rolí, soulad s normami GDPR a SOC a dokonce i centralizovanou správu zařízení.
Zoho Creator, nástroj pro tvorbu aplikací s minimem kódování, vám umožňuje navrhovat vlastní aplikace bez nutnosti technické podpory. Pro omnichannelovou zákaznickou podporu máte k dispozici Zoho Desk, SalesIQ a Campaigns. Na jednom místě můžete spravovat chat, e-maily, telefony a interakce na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Zoho One
- Automatizujte a přizpůsobte své obchodní procesy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, jako je Zoho Zia.
- Využijte integrované BI a analytické funkce v pokročilých nových řídicích panelech a poznatky založené na umělé inteligenci pro rozhodování založené na datech.
- Propojte Zoho One s více než 1 500 aplikacemi třetích stran prostřednictvím jeho tržiště a rozšířte pracovní postupy v oblasti prodeje, financí, marketingu, lidských zdrojů a odvětvových nástrojů.
Omezení Zoho One
- Nastavení může být náročné, integrace mezi moduly nekonzistentní a uživatelská zkušenost se mezi aplikacemi výrazně liší, což způsobuje zmatek v týmech.
Ceny Zoho One
- Cena pro všechny zaměstnance: 45 $/měsíc na uživatele
- Flexibilní ceny pro uživatele: 105 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho One
- G2: 4,3/5 (více než 22 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho One?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
Zoho Expense je v oblasti zpracování firemních výdajů od začátku do konce bezkonkurenční... Rád bych viděl ještě větší flexibilitu v oblasti reportingu. Současné možnosti přizpůsobení jsou dobré, ale neumožňují mi integrovat pole, která potřebuji předložit našemu účetnímu týmu.
Zoho Expense je v oblasti zpracování firemních výdajů od začátku do konce bezkonkurenční... Rád bych viděl ještě větší flexibilitu na straně reportingu. Současné možnosti přizpůsobení jsou dobré, ale neumožňují mi integrovat pole, která potřebuji předložit našemu účetnímu týmu.
🔍 Věděli jste? Více než polovina globálních dodavatelů dostává platby od svých odběratelů se zpožděním. V některých odvětvích, jako je chemický průmysl a strojírenství, téměř 60 % společností uvádí, že faktury jsou placeny se zpožděním více než 30 dní.
📚 Další informace: Nejlepší alternativy Zoho pro projekty a CRM
7. Bitrix24 (nejlepší pro CRM a týmovou spolupráci s omezeným rozpočtem)
Bitrix24 je jednotná platforma pro řízení podniku, která kombinuje CRM, řízení projektů, týmovou komunikaci a automatizaci.
Od Holded se liší vestavěným grafem, videokonferencemi a sdílením dokumentů, které udržují propojenost mezifunkčních týmů.
Bitrix24 také nabízí sadu nástrojů pro řízení projektů s několika zobrazeními, jako jsou Gantt, Scrum, Kalendář a sledování pracovní zátěže. Holded naproti tomu nabízí pouze základní zobrazení Kanban a Gantt.
Platforma zahrnuje nástroje pro správu zásob, automatizaci marketingu a zákaznický servis, které jsou navrženy tak, aby podporovaly růst podnikání. Všechny jsou zabezpečeny šifrováním AES-256 a splňují předpisy GDPR.
Bitrix24 má AI asistenta, Co-Pilot. Pomáhá s úkoly, jako je shrnutí textu, překlad, automatické vyplňování polí a generování kontrolních seznamů. Kromě standardních funkcí CRM nabízí pokročilé funkce automatizace marketingu, včetně e-mailových kampaní, A/B testování, analytiky a správy odběratelů.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Spolupracujte hladce pomocí celofiremní sociální sítě Feed, sdílených kalendářů a centralizovaného firemního disku.
- Komunikujte bezpečně v rámci týmu pomocí Bitrix24 Messenger s chatem, videohovory a kanály.
- Využijte znalostní bázi a systém obsahu s kontrolou verzí k vytváření interních příruček, sdílení osvědčených postupů a správě dokumentace v rámci platformy.
Omezení Bitrix24
- UX/UI je špatné, rozložení a celkový design jsou zastaralé.
Ceny Bitrix24
- Standard: 124 $/měsíc (50 uživatelů)
- Profesionální: 249 $/měsíc (100 uživatelů)
- Enterprise: 499 $/měsíc (250 uživatelů)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 560 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitrix24?
Zde je pohled z první ruky:
Tento systém miluji, je to bezpochyby to nejlepší, co jsem našel, když jsem zakládal svou společnost, a používám ho i v dalších svých společnostech... Zpočátku může být trochu obtížné se ho naučit a orientovat se v něm, ale pokud si to můžete dovolit, nabízejí partnery, kteří vám s tím pomohou. Já však rád vím, jak věci dělat sám. Jakmile se to naučíte, je jeho používání velmi snadné.
Tento systém miluji, je to bezpochyby to nejlepší, co jsem našel, když jsem zakládal svou společnost, a používám ho i v dalších svých společnostech... Zpočátku může být trochu obtížné se ho naučit a orientovat se v něm, ale pokud si to můžete dovolit, nabízejí partnery, kteří vám s tím pomohou. Já však rád vím, jak věci dělat sám. Jakmile se to naučíte, je jeho používání velmi snadné.
📚 Další informace: Nejlepší software pro fakturaci času, který zvýší vaši ziskovost
8. Wave (nejlepší pro freelancery a malé podniky)
Wave je cloudová účetní platforma určená pro freelancery, živnostníky a majitele malých podniků. Jako alternativa k Holded získáte bezplatný přístup k komplexní sadě funkcí. Patří mezi ně fakturace, sledování výdajů, podvojné účetnictví a jednoduché reporty.
Finanční funkce zahrnují neomezený počet faktur, automatické slaďování s bankovními výpisy a skenování účtenek pomocí OCR. Nástroj pro snímání účtenek využívá technologii OCR k automatickému extrahování údajů o výdajích z až 10 účtenek najednou, což umožňuje hladké zadávání dat a synchronizaci přímo s vašimi účetními záznamy.
Dashboard umožňuje přehledný přehled o cash flow, příjmech a výdajích.
Funkce odhadů Wave navíc poskytuje profesionální způsob správy nabídek, díky čemuž již není nutné používat tabulky nebo ručně zadávat údaje. Můžete vytvářet odhady s vaším logem, barvami a podmínkami, takže každý dokument zaslaný klientovi bude odrážet identitu vaší společnosti.
Systém také sleduje každý odhad v reálném čase, takže vždy víte, zda byl odeslán, zobrazen nebo schválen, což zvyšuje produktivitu. Tato přehlednost usnadňuje správu vaší pipeline a následné kontaktování potenciálních zákazníků ve správný čas.
Nejlepší funkce Wave
- Vytvářejte a odesílejte neomezený počet přizpůsobených faktur s vaším brandingem a sledujte jejich stav v reálném čase.
- Automatizujte obchodní procesy, jako jsou opakující se faktury, upomínky a integrace aplikací prostřednictvím Zapier nebo Make.
- Vytvářejte základní finanční zprávy, jako jsou výkazy zisků a ztrát, rozvahy, výkazy peněžních toků, daň z prodeje a hlavní účetní knihy.
Omezení Wave
- Automatizace Wave je do značné míry závislá na externích nástrojích, jako je Zapier, a postrádá nativní integraci pracovních postupů.
Ceny Wave
- Starter: zdarma
- Pro: 19 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Wave
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wave?
Podívejte se, co k tomu říká tento recenzent:
Wave je bezplatný, jednoduchý a ideální pro malé podniky. Usnadňuje správu faktur, plateb a zpráv bez potíží... Nástroj rychle dosahuje svých limitů pro pokročilejší účetnictví. Některé funkce jsou omezeny na uživatele ze Severní Ameriky.
Wave je bezplatný, jednoduchý a ideální pro malé podniky. Usnadňuje správu faktur, plateb a zpráv bez potíží... Nástroj rychle dosahuje svých limitů pro pokročilejší účetnictví. Některé funkce jsou omezeny na uživatele ze Severní Ameriky.
🔍 Věděli jste? První elektronické faktury byly odeslány před více než 30 lety pomocí elektronické výměny dat (EDI).
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony faktur pro profesionální fakturaci klientům
9. FreshBooks (nejlepší pro fakturaci a účtování klientům)
Cloudový účetní software Freshbooks je alternativou Holded pro freelancery, živnostníky a malé podniky zaměřené na služby.
Při fakturaci klientům vám funkce jako přizpůsobitelné šablony, opakovaná fakturace, automatické upomínky plateb a podpora více měn ušetří spoustu času.
Pokud jste konzultant nebo agentura, která účtuje můj čas a výdaje, jsou užitečné funkce pro sledování času a správu výdajů. Můžete zaznamenávat fakturovatelné hodiny, pořizovat účtenky pomocí mobilních zařízení a přímo je propojit s fakturami.
FreshBooks má také klientský portál. Vaši klienti mohou bezpečně prohlížet faktury, platit účty, přidávat komentáře a kontrolovat průběh projektu.
Platforma také slouží jako software pro řízení projektů. Z finančního hlediska obsahuje každý projekt přehled ziskovosti, který na první pohled ukazuje příjmy, náklady, fakturovatelný čas a nefakturované hodiny.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Sledujte neomezené obchodní výdaje a kategorizujte je pro účely daňového přiznání a projektového účetnictví pomocí přehledů výdajů.
- Umožněte sdílení souborů a chatování v reálném čase, zpětnou vazbu a diskuse přímo v kontextu projektu.
- Využijte FreshBooks Payroll od společnosti Gusto pro automatizované zpracování mezd, daňová přiznání, platby dodavatelům a dodržování předpisů.
Omezení FreshBooks
- Neuznává výdaje, které přidáte ručně, takže při synchronizaci s vaší bankou je musíte ručně zkontrolovat, abyste se vyhnuli dvojímu zadávání.
Ceny FreshBooks
- Lite: 21 $/měsíc na uživatele
- Plus: 38 $/měsíc na uživatele
- Premium: 65 $/měsíc na uživatele
- Vyberte: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FreshBooks?
Přímo z recenze G2:
Fakturace je díky němu opravdu jednoduchá, líbí se mi, jak snadno se dají vytvářet a odesílat faktury za opravdu krátkou dobu, a také to, že je pro klienty opravdu snadné je pochopit a zaplatit... Má omezené možnosti reportování, například pokud chcete nějaké pokročilé možnosti, rozpis nebo informace o daních, vyžaduje to další úsilí, a také synchronizace s externími platebními bránami je pomalá.
Fakturace je díky němu opravdu jednoduchá, líbí se mi, jak snadno se dají vytvářet a odesílat faktury za opravdu krátkou dobu, a také to, že je pro klienty opravdu snadné je pochopit a zaplatit... Má omezené možnosti reportování, například pokud chcete nějaké pokročilé možnosti, rozpis nebo informace o daních, vyžaduje to další úsilí, a také synchronizace s externími platebními bránami je pomalá.
📚 Další informace: Nejlepší software pro projektové účetnictví, který maximalizuje návratnost investic do vašich projektů
10. NetSuite (nejlepší pro ERP a účetnictví na podnikové úrovni)
NetSuite je vhodný pro firmy, které potřebují funkce na podnikové úrovni. Zajišťuje finance, CRM, e-commerce, skladové zásoby a HR v integrovaném systému. Cloudový ERP systém navíc nabízí konsolidaci více entit, automatizaci fakturace předplatného a pokročilou správu dlouhodobého majetku.
Finanční reporting v reálném čase zahrnuje přizpůsobitelné dashboardy a business intelligence s provozními informacemi. Automaticky zpracovává složité pracovní postupy, jako je uznávání výnosů, sledování zásob na více místech a reporting o dodržování předpisů v různých jurisdikcích.
Prostředí SuiteCloud od NetSuite nabízí vše od nástrojů bez kódu (SuiteBuilder, SuiteFlow) pro přizpůsobení uživatelského rozhraní a pracovních postupů až po API a skriptování s minimem kódu (SuiteScript), které podporují vývoj v plném rozsahu. To umožňuje plynulou adaptaci napříč obchodními procesy bez narušení aktualizací.
Nejlepší funkce NetSuite
- Využijte multivariantní prognózy založené na umělé inteligenci při plánování a rozpočtování pro přesné obchodní předpovědi.
- Pomocí inteligentního řízení výkonu (IPM) můžete pomocí funkce Smart View integrovat analytické funkce umělé inteligence do aplikací Excel, Word a PowerPoint a automatizovat tak vytváření grafů a popisných přehledů.
- Skenujte účtenky a faktury a automaticky extrahujte a vyplňujte účetní záznamy pomocí funkce zachycení účtů s pokročilým OCR.
Omezení NetSuite
- Nasazení NetSuite obvykle vyžaduje měsíce plánování, konfigurace a školení.
Ceny NetSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o NetSuite?
Takto popsal své zkušenosti jeden uživatel:
Implementace vyžaduje pečlivé plánování, aby bylo možné systém využít na maximum. Nejedná se o řešení typu „plug and play“. Existují skvělí partneři v poradenských firmách, kteří by mohli pomoci s implementací něčeho podobného. To bude znamenat další náklady, ale pokud se jedná o dlouhodobé řešení, investice se vyplatí.
Implementace vyžaduje pečlivé plánování, aby bylo možné systém využít na maximum. Nejedná se o řešení typu „plug and play“. Existují skvělí partneři v poradenských firmách, kteří by mohli pomoci s implementací něčeho podobného. To bude znamenat další náklady, ale pokud se jedná o dlouhodobé řešení, investice se vyplatí.
🧠 Zajímavost: Oracle nejenže vlastní NetSuite (zakoupený v roce 2016 za 9,3 miliardy dolarů ), ale také provozuje jednoho ze svých největších konkurentů – Oracle Fusion Cloud ERP. Je to jako být v den zápasu zároveň trenérem i soupeřem.
📚 Další informace: Nejlepší konkurenti NetSuite pro řízení podniku
11. SAP Business One (nejlepší pro střední podniky, které potřebují ERP)
Alternativa Holded SAP Business One přináší funkce ERP na podnikové úrovni do prostoru malých a středních podniků. Integrovaný systém nabízí silné moduly pro finance, dodavatelský řetězec, výrobu, nákup, prodej a správu zákazníků.
Používají jej malé a střední podniky, které přecházejí z jednoduchých účetních platforem na kompletní ERP prostředí. Výrobní firmy, distributoři a společnosti s komplexními dodavatelskými řetězci využívají pokročilé nástroje pro plánování materiálových požadavků (MRP), plánování výroby a optimalizaci skladů.
Platforma vyniká v oblasti výrobních operací a nabízí funkce pro plánování výroby, správu kusovníků a kontrolu kvality. Platforma SAP HANA v paměti poskytuje analýzy a reporty v reálném čase, které zvládají velké datové soubory.
Na rozdíl od cloudového přístupu Holded nabízí SAP Business One flexibilní nasazení: on-premise, cloudové nebo hybridní. To vám dává větší kontrolu nad aktualizacemi a rozhodnutími týkajícími se infrastruktury.
Nejlepší funkce SAP Business One
- Pracujte nativně s Microsoft Office a dalšími aplikacemi SAP.
- Využijte interaktivní finanční přehledy, reportování pomocí drag-and-drop, prediktivní analytiku a přizpůsobitelné dashboardy pro hlubší finanční přehled.
- Automatizujte nákup pomocí funkcí SuiteProcurement, které optimalizují správu objednávek dodavatelů, schvalování nákupů a konsolidované žádosti o nákup.
Omezení SAP Business One
- ERP vyžaduje licenci a nenastavuje se automaticky, což znamená, že potřebujete konzultanta.
Ceny SAP Business One
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Business One
- G2: 4,3/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SAP Business One?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Jedná se o kompletní ERP systém. Všechny moduly v jednom programu. Systém má vícejazyčné rozhraní a je přizpůsoben regionálním daňovým požadavkům. Partneři SAP Business One poskytují vynikající a rychlou podporu... Systém má poněkud zastaralé rozhraní. Vím, že výrobce pracuje na plném přístupu přes prohlížeč, a fandím mu v tom.
Jedná se o kompletní ERP systém. Všechny moduly v jednom programu. Systém má vícejazyčné rozhraní a je přizpůsoben regionálním fiskálním požadavkům. Partneři SAP Business One poskytují vynikající a rychlou podporu... Systém má poněkud zastaralé rozhraní. Vím, že výrobce pracuje na plném přístupu přes prohlížeč, a fandím mu.
📚Číst více: Nejlepší software pro správu zásob ERP
„Držte se“ úspěchu s ClickUp
Jakmile narazíte na limity nástrojů ERP-lite, budete hledat alternativy k Holded.
Díky podrobnějšímu řízení projektů, automatizaci opakujících se úkolů a přidání umělé inteligence tam, kde je to důležité, se nejen vyhnete neefektivitě, ale také vytvoříte prostor pro chytřejší a rychlejší růst.
S ClickUp můžete sjednotit projekty, dokumenty, konverzace a zprávy v jednom sdíleném pracovním prostoru. Platforma založená na umělé inteligenci vám pomůže automatizovat opakující se úkoly, získat okamžité přehledy a zajistit hladký chod vaší firmy i při jejím růstu.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅