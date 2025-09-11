10 softwarů pro automatizaci náboru, které zefektivní nábor v roce 2025

Nábor zaměstnanců dnes není jen o zveřejňování pracovních nabídek a čekání – stal se mnohem agilnější a zaměřuje se na zlepšování zkušeností uchazečů. Musíte jednat rychle, být organizovaní a najít kvalifikované uchazeče dříve než konkurence.
Správná platforma pro automatizaci náboru může transformovat váš proces náboru, pomáhá vám snadno najít špičkové talenty, spravovat kandidáty a zefektivnit vaše pracovní postupy při náboru.
Proto jsme sestavili tento seznam nejlepších softwarů pro automatizaci náboru, které zkrátí dobu náboru a zefektivní vaše úsilí při získávání talentů.
Jste připraveni zjednodušit proces náboru? Pojďme na to.
Přehled nejlepších softwarových nástrojů pro automatizaci náboru zaměstnanců
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní sledování náborového procesu a spolupráce pro týmy všech velikostí
|Přizpůsobené náborové pracovní postupy, automatizace úkolů a popisy pracovních pozic založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Workable
|Vyhledávání a nábor kandidátů pomocí umělé inteligence pro malé a střední týmy
|Zveřejňujte nabídky na více než 200 pracovních portálech, využívejte screening životopisů pomocí umělé inteligence a plánujte pohovory sami.
|Cena od 169 $/měsíc (až pro 20 uživatelů)
|Greenhouse
|Strukturované náborové procesy a škálovatelné pracovní postupy pro střední a velké týmy
|Vlastní pracovní postupy, hodnotící karty uchazečů, sledování DE&I
|Ceny na míru
|Zoho Recruit
|Přizpůsobitelná automatizace náboru pro agentury a HR týmy
|AI párování kandidátů, analýza životopisů, portály pro klienty a kandidáty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 30 USD/měsíc.
|Recruit CRM
|Automatizované malé a střední personální agentury
|Automatizace, Kanbanové procesy, GPT popisy pracovních pozic
|Cena začíná na 36 $/měsíc
|Manatal
|Vyhledávání a obohacování kandidátů pomocí umělé inteligence pro malé a střední podniky
|Hodnocení kandidátů pomocí umělé inteligence, obohacení z více než 20 platforem
|Cena začíná na 19 $/měsíc
|Paradox
|Konverzační AI nábor a automatizace pro střední a velké týmy
|Konverzační AI pro náborové kroky, vícejazyčná podpora
|Ceny na míru
|Fetcher
|Vyhledávání a oslovování kandidátů s podporou umělé inteligence pro malé a střední týmy
|AI sourcing, diverzifikované pipeline a automatizované e-mailové oslovování
|Cena začíná na 499 $/měsíc
|SmartRecruiters
|Škálovatelná automatizace náboru v podniku
|Plánování pohovorů pomocí umělé inteligence, integrace CRM, flexibilní pracovní postupy
|Ceny na míru
|SeekOut
|Vyhledávání kandidátů a plánování pracovní síly s využitím umělé inteligence pro střední a velké podniky
|AI sourcing, analýza pracovní síly, interní trh talentů
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v softwaru pro automatizaci náboru zaměstnanců
Při výběru softwaru pro automatizaci náboru potřebujete víc než jen efektní ovládací panely. Zaměřte se na funkce, které aktivně podporují spravedlivé náborové postupy, zefektivňují manuální úkoly a pomáhají vám rychleji najít kvalifikované kandidáty. Zde jsou nezbytné prvky pro vaši náborovou technologii:
- Automatizace pracovních postupů: Přiřazujte úkoly, plánujte pohovory a automatizujte komunikaci pouhými několika kliknutími.
- Porovnání kandidátů: Použijte nástroje založené na umělé inteligenci k porovnání kandidátů s popisem pracovních pozic na základě předem definovaných kritérií.
- Plánování pohovorů: Automaticky koordinujte pohovory bez neustálé komunikace tam a zpět.
- Nástroje pro náborový marketing: Propagujte pracovní nabídky a přilákejte špičkové talenty pomocí cílených kampaní.
- Automatizované reportování: Generujte reporty o době náboru, efektivitě zdrojů a zapojení kandidátů.
- Nástroje pro zapojení uchazečů: Informujte uchazeče o volných pracovních místech a udržujte jejich zájem během celého náborového procesu.
- Integrace s CRM a ATS: Snadná synchronizace údajů o uchazečích bez zdlouhavého ručního zadávání
🔍 Věděli jste? 92 % společností uvádí, že vidí výhody umělé inteligence v náboru zaměstnanců.
Nejlepší software pro automatizaci náboru zaměstnanců
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Je čas vylepšit své nástroje pomocí pokročilé automatizace náboru, která urychluje vyhledávání a prověřování uchazečů a snižuje administrativní zátěž. Podívejme se na nejlepší nástroje pro automatizaci náboru:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní sledování náborového procesu a spolupráci)
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, je vaší dokonalou platformou pro správu náboru, která kombinuje přizpůsobené pracovní postupy, sledování uchazečů, automatizaci úkolů a mnoho dalšího.
S aplikací ClickUp pro HR týmy můžete automatizovat opakující se úkoly, zefektivnit správu uchazečů a ukládat podrobné poznámky o uchazečích pro budoucí použití v jedné aplikaci.
Začněte tím, že pro svůj tým vytvoříte speciální prostor „Nábor“. Bude to váš jediný zdroj informací o uchazečích, popisech pracovních pozic, hodnocení kandidátů a všem ostatním.
Přidejte šablonu ClickUp Hiring Candidates, která vytvoří složku a seznamy pro každé oddělení nebo volnou pozici. Poté můžete pro každého kandidáta vytvořit úkoly ClickUp, které budou sloužit jako dynamické, sledovatelné záznamy během celého procesu náboru.
Tato šablona poskytuje strukturovaný přehled kandidátů s vlastními stavy úkolů, jako jsou „Odesláno“, „Telefonický pohovor“, „Nabídka“ a „Přijat“. Obsahuje také předem připravená pole pro zaznamenávání životopisů, poznámek náborářů a výsledků pohovorů. K úkolům kandidátů můžete dokonce připojit životopisy nebo odkazy na portfolia, což usnadňuje porovnávání uchazečů.
Spojte jej se šablonou akčního plánu náboru ClickUp, která pomáhá náborovým týmům stanovit jasné časové harmonogramy a přidělit odpovědnosti v rámci celého náborového cyklu. Obsahuje seznamy úkolů pro vyhledávání, prověřování, pohovory a zaškolování, spolu s pravidly automatizace ClickUp, která zajistí, že žádný krok nebude opomenut.
Automaticky přesouvejte kandidáty mezi jednotlivými fázemi, přiřazujte další úkoly, zasílejte připomenutí nebo spouštějte následné kroky, aby vaše náborové procesy zůstaly konzistentní a efektivní. Pomocí integrovaných časových os můžete sledovat pokrok na první pohled a odhalit překážky, než zpomalí náborový proces.
V rámci platformy slouží ClickUp Docs jako centrální úložiště poznámek o uchazečích, zpětné vazby z pohovorů a sdílených hodnocení, zatímco ClickUp Brain, nejkomplexnější pracovní AI na světě, vám pomáhá okamžitě vytvářet popisy pracovních pozic, shrnout žádosti o zaměstnání a generovat otázky pro pohovory, čímž personalistům šetří hodiny práce.
Hledáte další způsoby, jak využít AI při náboru zaměstnanců? Zde jsou naše nejlepší tipy:
💡 Tip pro profesionály: Automatizujte aktualizace seznamu uchazečů pomocí ClickUp Autopilot Agents. Když se přihlásí nový uchazeč, agent ho může automaticky označit podle pozice, vytvořit úkol s přiloženým životopisem a přidat ho do správného seznamu nebo tabule. Dokonce může životopisy ohodnotit pomocí umělé inteligence, takže náboráři okamžitě uvidí nejvhodnější uchazeče na vrcholu seznamu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte si vlastní náborové pracovní postupy, abyste mohli uchazeče provázet všemi fázemi náboru.
- Využijte předem připravené šablony pro sledování uchazečů a snadno vytvořte strukturované procesy.
- Implementujte automatizaci úkolů bez nutnosti programování, abyste mohli automaticky plánovat pohovory a zpracovávat následné kroky.
- Použijte Docs k vytváření společných poznámek a profilů uchazečů, které můžete aktualizovat v reálném čase a vracet se k předchozím verzím díky kontrole verzí.
Omezení ClickUp
- Sada funkcí může být pro malé týmy příliš rozsáhlá.
- Možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je názor uživatele G2:
ClickUp řeší problémy z oblasti marketingu, prodeje, financí, náboru, obsahu... téměř všech oddělení. Naše prodejní skripty jsou součástí ClickUp. Nový zákazník je automaticky načten z automatizace ClickUp. Uživatelům, kteří vytvářejí formuláře Google, se automaticky vytvoří úkol. Naši pracovníci obdrží upozornění, pokud úkol trvá příliš dlouho. Je toho tolik. ClickUp je všechno, všude a najednou. A nyní s ClickUp AI... Wow, shrnujeme přepisy našich schůzek (a mnoho dalšího).
ClickUp řeší problémy z oblasti marketingu, prodeje, financí, náboru, obsahu... téměř všech oddělení. Naše prodejní skripty jsou součástí ClickUp. Nový zákazník je automaticky načten z automatizace ClickUp. Uživatelům, kteří vytvářejí formuláře Google, se automaticky vytvoří úkol. Naši pracovníci obdrží upozornění, pokud úkol trvá příliš dlouho. Je toho tolik. ClickUp je všechno, všude a najednou. A nyní s ClickUp AI... Wow, shrnujeme přepisy našich schůzek (a mnoho dalšího).
📮 ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o využití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo.
Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a nepřeberné množství možností mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️
Díky snadno vytvořitelným agentům AI a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po souhrny projektů generované AI můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní agenty AI během několika minut – bez nutnosti dlouhého učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vypracování zpráv o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
2. Workable (nejlepší pro vyhledávání a nábor kandidátů pomocí umělé inteligence)
Workable je určen pro náborové týmy, které chtějí postupovat rychle, aniž by jim unikli ti nejlepší uchazeči. Na trhu softwaru pro automatizaci náboru vyniká kombinací výkonného vyhledávání, párování uchazečů s podporou umělé inteligence a zefektivněného sledování uchazečů v jednom systému.
Zveřejněte své volné pozice na více než 200 pracovních portálech jediným kliknutím a využijte databázi s více než 400 miliony profilů, abyste rychle našli pasivní kandidáty. Automatizované prověřování životopisů, samostatně plánované pohovory a popisy pracovních pozic generované umělou inteligencí výrazně snižují počet opakujících se úkolů. To vám pomůže soustředit se na výběr nejlepších kandidátů, místo abyste se topili v administrativní práci.
Nejlepší funkce Workable
- Využijte analýzu životopisů založenou na umělé inteligenci a vylepšení textu hodnotících karet k standardizaci hodnocení a zlepšení posuzování uchazečů.
- Nastavte automatická e-mailová oznámení, aby byli uchazeči a členové náborového týmu informováni během celého náborového procesu.
- Nabídněte možnost samostatného plánování pohovorů se synchronizací kalendáře pro rychlejší koordinaci.
Omezení Workable
- Některé funkce umělé inteligence jsou k dispozici pouze v dražších cenových kategoriích.
- Přizpůsobení reportů může být ve srovnání se samostatnými BI nástroji omezené.
Pracovatelné ceny
- Standard: 299 $/měsíc pro až 20 uživatelů
- Premier: 599 $/měsíc pro až 20 uživatelů
Hodnocení a recenze Workable
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají o Workable skuteční uživatelé?
Uživatelské rozhraní je skvělé, centrum podpory AI je velmi nápomocné a pohovory s kandidáty lze naplánovat propojením našeho oficiálního e-mailu... Někdy je portál pomalý, pokud je dat více, ale načítání a obnovení další stránky trvá déle než 10 sekund.
Uživatelské rozhraní je skvělé, centrum podpory AI je velmi nápomocné a pohovory s kandidáty lze naplánovat propojením našeho oficiálního e-mailu... Někdy je portál pomalý, pokud je dat více, ale načítání a obnovení další stránky trvá déle než 10 sekund.
🔍 Věděli jste? 90 % náborářů tvrdí, že umělá inteligence urychlila nábor, zatímco téměř 80 % uvádí, že jim ušetřila peníze. Automatizační nástroje nejsou jen trendem – stávají se novým standardem náboru, který umožňuje vyhledávat, prověřovat a najímat kandidáty rychleji než kdykoli předtím.
3. Greenhouse (nejlepší pro strukturované náborové procesy a škálovatelné pracovní postupy)
Greenhouse vyniká v oblasti náborového softwaru svým strukturovaným přístupem k náboru. Pomáhá vám škálovat s přesností a spravedlností. Namísto toho, aby nechával rozhodnutí o náboru na intuici, Greenhouse zajišťuje konzistentnost v každé fázi, od vyhledávání kandidátů až po jejich zapracování.
Využijte jej k nastavení vlastních pracovních postupů, použijte hodnotící karty k sladění hodnocení vašeho týmu a automatizujte plánování pohovorů. Jde nad rámec základního systému pro sledování žádostí o zaměstnání díky hluboké integraci, silným nástrojům DE&I a podrobným reportům, které zlepšují rozhodnutí o přijetí a podporují dlouhodobý úspěch talentů.
Nejlepší funkce Greenhouse
- Vytvořte strukturované náborové procesy s přizpůsobenými pracovními postupy a sadami pro pohovory.
- Využijte hodnotící karty uchazečů k sjednocení zpětné vazby a přijímání konzistentních a informovaných rozhodnutí.
- Propojte se s více než 500 předem připravenými integracemi, jako jsou LinkedIn, Indeed a ZipRecruiter, abyste synchronizovali data a zefektivnili pracovní postupy.
Omezení Greenhouse
- Uživatelé uvádějí, že navigace v reportingu může být složitá.
- E-maily odeslané prostřednictvím platformy mohou někdy skončit ve složce se spamem uchazečů.
Ceny Greenhouse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Greenhouse
- G2: 4,4/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (730+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Greenhouse?
Zde je názor uživatele G2 na Greenhouse:
Líbí se nám, že je velmi přizpůsobitelný a má snadno ovladatelné rozhraní. Oceňuji, že jejich produkt lze snadno přizpůsobit potřebám vašeho náborového týmu a zároveň podporuje dobré návyky a řádné vedení záznamů.
Líbí se nám, že je velmi přizpůsobitelný a má snadno ovladatelné rozhraní. Oceňuji, že jejich produkt lze snadno přizpůsobit potřebám vašeho náborového týmu a zároveň podporuje dobré návyky a řádné vedení záznamů.
4. Zoho Recruit (nejlepší pro přizpůsobitelnou automatizaci náboru pro personální agentury a HR týmy)
Zoho Recruit kombinuje ATS a CRM do jednoho nástroje pro vyšší rychlost, škálovatelnost a flexibilitu. Jediným kliknutím můžete zveřejnit pracovní nabídky na více než 75 nástěnkách, spravovat celý svůj talentový fond prostřednictvím přizpůsobených fází a automatizovat proces náboru od vyhledávání kandidátů až po jejich zapracování.
Zatímco vyhledávání vhodných kandidátů a analýza životopisů pomocí umělé inteligence zjednodušují výběr, funkce jako portály pro klienty a kandidáty poskytují oběma stranám úplný přehled o průběhu náboru. Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení, podpoře pro dočasné zaměstnance a funkcím pro nábor na dálku se Zoho Recruit přizpůsobí vašim pracovním postupům při náboru, místo aby vás nutil používat rigidní systém.
Nejlepší funkce Zoho Recruit
- Zvyšte zájem uchazečů pomocí Zia, asistenta AI společnosti Zoho Recruit, který spojuje uchazeče s volnými pracovními místy a generuje skóre shody.
- Snadno spravujte klienty a kandidáty prostřednictvím specializovaných portálů.
- Zjednodušte plánování pohovorů pomocí funkce Calendar Bookings, která uchazečům umožňuje vybrat si termín a snižuje počet konfliktů a manuální práci při plánování.
Omezení Zoho Recruit
- Funkce mobilní aplikace mohou být ve srovnání s webovou verzí poněkud základní.
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat technickou podporu.
Ceny Zoho Recruit
- Navždy zdarma
- Standard: 30 $/uživatel
- Profesionální: 60 $/uživatel
- Podnik: 90 $/uživatel
Hodnocení a recenze Zoho Recruit
- G2: 4,4/5 (více než 1 790 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 070 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Recruit?
Jeden uživatel Capterra uvádí, že tento nástroj může být poněkud drahý, ale přesto je to:
Skvělá platforma pro správu pracovních nabídek a životopisů v jednom. Nemáme velký tým HR, ale Zoho Recruit umožňuje našemu malému týmu HR dělat to, co umí nejlépe, a to velmi efektivně!!! Zoho Recruit má všechny funkce, které od náborové platformy očekáváme!
Skvělá platforma pro správu pracovních nabídek a životopisů v jednom. Nemáme velký tým HR, ale Zoho Recruit umožňuje našemu malému týmu HR dělat to, co umí nejlépe, a to velmi efektivně!!! Zoho Recruit má všechny funkce, které od náborové platformy očekáváme!
5. Recruit CRM (nejlepší pro automatizované personální agentury)
Recruit CRM kombinuje funkce ATS a CRM do jediného softwaru pro automatizaci náboru, který je navržen speciálně pro personální agentury a společnosti zabývající se vyhledáváním vedoucích pracovníků. Díky bimetrickému bodovacímu systému tento CRM systém pro nábor eliminuje zdlouhavé manuální úkoly pomocí výkonné automatizace pracovních postupů, analýzy životopisů pomocí umělé inteligence a pokročilého párování kandidátů.
Můžete vyhledávat kandidáty přímo na LinkedIn, vizuálně spravovat pipeline pomocí Kanban tabule a dokonce umožnit kandidátům aktualizovat jejich profily jedním kliknutím. Navíc integrace GPT pro popisy pracovních pozic a e-mailové šablony vám pomůže pracovat rychleji a věnovat více času získávání špičkových talentů namísto žonglování s tabulkami.
Nejlepší funkce Recruit CRM
- Využijte předem připravené šablony nebo přizpůsobte pracovní postupy konkrétním potřebám náboru.
- Dostávejte proaktivní upozornění na kandidáty, u nichž došlo ke zpoždění, nebo na průběh náboru, abyste mohli včas zasáhnout a udržet tempo.
- Zaveďte hromadné zpracování dat, abyste mohli spravovat velké objemy dat a optimalizovat výkon.
Omezení CRM pro nábor zaměstnanců
- Hromadné zasílání SMS zpráv a pokročilé reportování jsou dostupné pouze v dražších cenových tarifech.
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy se synchronizací s integrací LinkedIn.
Ceny CRM pro nábor zaměstnanců
- Výhoda: 100 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Od 125 USD/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 165 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze CRM pro nábor zaměstnanců
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Recruit CRM?
Zde je názor uživatele G2:
Recruit CRM & ATS je velmi snadno použitelný a obsahuje všechny nástroje, které potřebujete k zefektivnění náboru – automatizaci, integraci a přizpůsobitelné pracovní postupy.
Recruit CRM & ATS je velmi snadno použitelný a obsahuje všechny nástroje, které potřebujete k zefektivnění náboru – automatizaci, integraci a přizpůsobitelné pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: Vždy přizpůsobte automatizační pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašemu procesu náboru. Pamatujte, že přednastavené parametry jsou málokdy optimální. Upravte otázky pro výběr kandidátů, načasování e-mailů a spouštěče, abyste dosáhli lepších výsledků.
6. Manatal (nejlepší pro vyhledávání a obohacování kandidátů pomocí umělé inteligence)
Manatal, software pro automatizaci náboru založený na umělé inteligenci, zefektivňuje váš náborový proces a pomáhá vám chytřeji vyhledávat, rychleji prověřovat a lépe umisťovat kandidáty. Jde nad rámec pouhého analýzy životopisů a obohacuje profily kandidátů o data z více než 20 sociálních médií, čímž poskytuje náborářům 360° pohled bez další práce.
Můžete zveřejňovat nabídky na více než 2 500 pracovních portálech, automatizovat hodnocení uchazečů a během několika minut vytvořit kariérní stránky s vaší značkou. Intuitivní pipeline, přizpůsobitelné Kanban tabule a doporučení založená na umělé inteligenci od Manatal umožňují škálovatelné a osobní řízení náboru velkého počtu zaměstnanců – bez zbytečných nastavení nebo matoucího uživatelského rozhraní.
Nejlepší funkce Manatal
- Pomocí rozhraní typu drag-and-drop vytvořte přizpůsobené pracovní postupy pro různé náborové procesy.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, abyste identifikovali úzká místa a optimalizovali náborové strategie.
- Přizpůsobte si kariérní stránky bez nutnosti programování a posilte tak image svého zaměstnavatele.
Omezení Manatal
- Omezená automatizace komunikace s kandidáty mezi jednotlivými fázemi náboru
- Některé pokročilé funkce CRM vyžadují ruční nastavení.
Ceny Manatal
- Profesionální: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Vlastní plán: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Manatal
- G2: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Manatal?
Zde je názor uživatele G2:
Manatal má několik skvělých funkcí, jako je rozšíření pro Chrome, které týmům pomáhá identifikovat profily, které již byly přidány do ATS. Má také stránku s nabídkami volných pracovních míst, kterou lze přizpůsobit.
Manatal má několik skvělých funkcí, jako například rozšíření pro Chrome, které týmům pomáhá identifikovat profily, které již byly přidány do ATS. Má také stránku s nabídkami volných pracovních míst, kterou lze přizpůsobit.
7. Paradox (nejlepší pro konverzační AI nábor a automatizaci)
Paradox obrací tradiční nábor naruby tím, že využívá konverzační AI k automatizaci vašich náborových kampaní od začátku do konce. Místo toho, abyste se museli potýkat s objemnými dashboardy, jeho AI asistentka Olivia se postará o vyhledávání pracovních míst, screening, plánování pohovorů, přípravu kandidátů a jejich zapracování – to vše prostřednictvím jednoduchých konverzací prostřednictvím chatu nebo textových zpráv.
Promění těžkopádné pracovní postupy ATS na rychlé a plynulé interakce, které udrží zájem uchazečů a sníží manuální úkoly pro manažery náboru. Ať už se potýkáte s vyhledáváním kandidátů, správou událostí nebo vytvářením nabídek, Paradox pomáhá náborářům získat zpět svůj čas a soustředit se na budování vztahů, nikoli na boj se softwarem.
Nejlepší funkce Paradoxu
- Okamžitě se spojte s potenciálními kandidáty a oslovte je ve více než 100 jazycích.
- Vytvářejte nabídkové dopisy a dokumenty pro nástup do zaměstnání prostřednictvím konverzačních toků.
- Organizujte náborové akce virtuálně nebo osobně s pomocí koordinace založené na umělé inteligenci.
Omezení Paradoxu
- Bezplatná zkušební verze nabízí omezené funkce ATS pro náboráře, kteří potřebují robustní správu pipeline.
Paradoxní ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paradox
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Paradoxu skuteční uživatelé?
Recenzent G2 sdílí:
Na Paradoxu se mi nejvíc líbí, že opravdu šetří čas. Už nemusím ručně kontaktovat uchazeče ani je filtrovat, abych našel ty, kteří vyhovují našim potřebám... Mohlo by být o něco uživatelsky přívětivější. Musím ale říct, že jakmile se v něm zorientujete, je to snazší.
Na Paradoxu se mi nejvíc líbí, že opravdu šetří čas. Už nemusím ručně kontaktovat uchazeče ani je filtrovat, abych našel ty, kteří vyhovují našim potřebám... Mohlo by být o něco uživatelsky přívětivější. Musím ale říct, že jakmile se v něm zorientujete, je to snazší.
✨ Bonusový tip: Zajímá vás, ve které fázi vašeho náborového procesu dochází k největšímu úbytku uchazečů? Nebo které zdroje přinášejí nejlepší kandidáty? Využijte automatizovanou analytiku k odhalení trendů a nechte se daty vést k optimálním rozhodnutím.
8. Fetcher (nejlepší pro vyhledávání a oslovování kandidátů s podporou umělé inteligence)
Fetcher kombinuje lidský přístup s umělou inteligencí v softwaru pro automatizaci náboru. Namísto toho, abyste trávili hodiny procházením různých pracovních portálů nebo databází, získáte pomocí umělé inteligence vybrané skupiny kandidátů, kteří odpovídají vašim konkrétním náborovým potřebám.
Fetcher také personalizuje oslovování uchazečů pomocí automatizovaných e-mailových kampaní, které vedou k reálnému zapojení, a pomáhá vám tak rychleji budovat silnou základnu talentů. Díky kritériím diverzity, flexibilní automatizaci, režimům vyhledávání a inteligentní analytice získáte výhodu, která roste spolu s vašimi ambiciózními cíli v oblasti náboru.
Nejlepší funkce Fetcheru
- Pomocí analytického panelu Fetcher můžete sledovat efektivitu vyhledávání kandidátů, jejich zapojení a výkonnost týmu.
- Optimalizujte rozhodnutí o přijímání zaměstnanců pomocí údajů o zdrojích a zapojení v reálném čase.
- Snadná integrace s vašimi systémy ATS, CRM a e-mailovými systémy.
Omezení nástroje Fetcher
- Nejvhodnější pro outbound sourcing, nejedná se o kompletní systém pro sledování uchazečů.
- Ceny mohou být vysoké pro malé týmy, které potřebují najímat velké množství zaměstnanců.
Ceny Fetcher
- Růst: 499 $/měsíc
- Amplify: 849 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fetcher
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Paradoxu skuteční uživatelé?
Zde je názor uživatele G2:
Fetcher. ai změnil pravidla hry pro naši agenturu. Dříve jsme trávili hodiny ručním vyhledáváním kandidátů, ale díky Fetcheru jsme bez námahy obsadili všechny pozice. Umělá inteligence se časem stává chytřejší a posílá nám kvalitní kandidáty, kteří skutečně vyhovují, takže už nemusíme procházet nekonečné množství životopisů.
Fetcher. ai změnil pravidla hry pro naši agenturu. Dříve jsme trávili hodiny ručním vyhledáváním kandidátů, ale díky Fetcheru jsme bez námahy obsadili všechny pozice. Umělá inteligence se časem stává chytřejší a posílá nám vysoce kvalitní kandidáty, kteří skutečně vyhovují, takže už nemusíme procházet nekonečné množství životopisů.
9. SmartRecruiters (nejlepší pro škálovatelnou automatizaci náboru v podnicích)
SmartRecruiters je navržen tak, aby podporoval automatizaci náboru v širokém měřítku, a kombinuje inteligentní ATS s nástroji AI, které urychlují rozhodování o přijetí. Jeho AI asistent Winston automatizuje plánování pohovorů, nabídky a zapracování nových zaměstnanců a nabízí flexibilní pracovní postupy pro startupy i globální podniky.
SmartRecruiters se také integruje s platformami Zoom, LinkedIn, DocuSign a dalšími, které již používáte. To usnadňuje spolupráci mezi týmy a posiluje zapojení uchazečů v průběhu celého náborového procesu.
Nejlepší funkce SmartRecruiters
- Vytvořte konfigurovatelné pracovní postupy přizpůsobené specifickým náborovým potřebám týmu.
- Získejte návrhy a postřehy, abyste mohli jednat rychleji a strategičtěji.
- Centralizujte vyhledávání kandidátů, CRM, hodnocení a náborový marketing.
Omezení SmartRecruiters
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů někdy vyžadují dodatečné nastavení.
- Získání přístupu k zákaznické podpoře může být složité a časově náročné.
Ceny SmartRecruiters
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SmartRecruiters
- G2: 4,3/5 (více než 490 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SmartRecruiters?
Uživatel Capterra říká:
Platforma je intuitivní, což usnadňuje spolupráci mezi manažery, náboráři a dokonce i uchazeči. Velkou výhodou je také flexibilita při přizpůsobování pracovních postupů našim složitým obchodním procesům.
Platforma je intuitivní, což usnadňuje náborovým manažerům, personalistům a dokonce i uchazečům sjednotit se na společné vizi. Navíc je velkou výhodou flexibilita přizpůsobení pracovních postupů našim složitým obchodním procesům.
10. SeekOut (nejlepší pro vyhledávání kandidátů a plánování pracovní síly s využitím umělé inteligence)
SeekOut nabízí výkonný software pro automatizaci náboru, který kombinuje hloubkové vyhledávání talentů s nástroji pro správu talentů v jedné jednotné platformě. Je navržen pro náročné výzvy v oblasti náboru – ať už hledáte prověřené talenty, obsazujete specializované technické pozice nebo budujete rozmanité pipeline.
Pomůže vám rychleji najít ty správné talenty díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci, personalizovaným zprávám a analýzám pracovní síly napříč více než 750 miliony veřejných profilů. Trh talentů navíc umožňuje interní mobilitu, což firmám pomáhá nejen najímat nové zaměstnance, ale také rozšiřovat a udržet si svou pracovní sílu.
Nejlepší funkce SeekOut
- Vytvořte si rozmanitou databázi kandidátů s vlastními kritérii pro vyhledávání.
- Propojte externí údaje o uchazečích s interními systémy HR pro lepší plánování lidských zdrojů.
- Podpořte růst zaměstnanců a vnitřní mobilitu pomocí integrovaného trhu talentů.
Omezení SeekOut
- Některé funkce, jako například plánování pracovní síly, vyžadují podrobnější nastavení a integraci.
- Někteří uživatelé hlásí nesprávné údaje, které neodpovídají profilům uchazečů na LinkedIn.
Ceny SeekOut
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SeekOut
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SeekOut?
Zde je názor uživatele G2:
Seekout používáme již více než rok a půl a tento nástroj zlepšil naše vyhledávání. Obvykle jsme přiděleni k specializovaným rolím, které vyžadují velmi složité dovednosti, a Seekout je vždy naší první volbou pro zahájení vyhledávání. Je opravdu snadný na používání, má úžasné možnosti pro odborníky a zdravotnictví a můžeme díky němu zlepšit a podpořit diverzitu, která je jedním z našich hlavních cílů.
Seekout používáme již více než rok a půl a tento nástroj zlepšil naše vyhledávání. Obvykle se zabýváme specializovanými pozicemi, které vyžadují velmi složité dovednosti, a Seekout je vždy naší první volbou pro zahájení vyhledávání. Je opravdu snadný na používání, má úžasné možnosti pro odborníky a zdravotnictví a pomáhá nám zlepšovat diverzitu, která je jedním z našich hlavních cílů.
✨ Zvláštní uznání
Pokud hledáte ještě více možností, jak zefektivnit své náborové procesy, zde je několik dalších náborových platforem, které stojí za zmínku:
- JazzHR: Cenově dostupný ATS pro malé podniky s přizpůsobitelnými pracovními postupy, plánováním pohovorů a nástroji pro vyhledávání kandidátů.
- Breezy HR: Intuitivní platforma nabízející správu pipeline pomocí drag-and-drop, automatické zasílání zpráv a vlastní plánování uchazečů.
- Loxo: Moderní CRM pro nábor zaměstnanců s vyhledáváním založeným na umělé inteligenci, oslovováním jedním kliknutím a integrovanými funkcemi ATS určenými pro společnosti zabývající se vyhledáváním vedoucích pracovníků.
- Recruitee: Kolaborativní náborová platforma zaměřená na týmový nábor, automatizované plánování a značkové kariérní stránky.
Zefektivněte své náborové procesy s ClickUp
Nábor zaměstnanců dnes vyžaduje rychlost, organizaci a ostré zaměření na zkušenosti uchazečů – a správný automatizační software může personalistům poskytnout výhodu. Ať už hledáte talenty, spravujete žádosti o zaměstnání nebo koordinujete pohovory, moderní nástroje pro automatizaci náboru eliminují zbytečnou práci, takže můžete najímat lepší, rychlejší a chytřejší zaměstnance.
Konvergovaný pracovní prostor ClickUp s umělou inteligencí vše spojuje dohromady: přizpůsobené náborové pracovní postupy, popisy pracovních pozic generované umělou inteligencí, automatické plánování pohovorů a centralizovaná spolupráce týmu. Už žádné přeskakování mezi platformami nebo zmeškané následné kroky – pouze zefektivněný náborový proces od začátku do konce.
Jste připraveni změnit způsob náboru zaměstnanců?