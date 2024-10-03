Jak vést náborovou kampaň: strategie a nástroje

K přilákání špičkových talentů nestačí jen zveřejnit inzerát s nabídkou práce!
Potřebujete náborovou kampaň, která přesvědčí ty nejlepší kandidáty, aby se ucházeli o vaše pracovní pozice.
Co je náborová kampaň?
Náborová kampaň je strategická, cílená snaha, jejímž cílem je přilákat, zaujmout a přijmout kvalifikované uchazeče na volná pracovní místa v organizaci.
Dobře provedená náborová kampaň urychluje nábor a rychle obsazuje volná místa s nízkými náklady na nábor. Ještě důležitější je, že prostřednictvím svých sdělení a oslovování potenciálních uchazečů prezentuje kulturu, hodnoty a výhody společnosti, čímž posiluje její reputaci jako preferovaného zaměstnavatele.
Čtěte dál a zjistěte, jak vést úspěšnou náborovou kampaň, která přinese skvělé výsledky.
Rámec náborových kampaní
Nábor zaměstnanců je marketing. Pokud jste v dnešní době náborář a nepovažujete se za marketéra, jste ve špatném povolání.
Provedení úspěšné náborové kampaně může být přesnou vědou, pokud pochopíte, že podstata dobré kampaně spočívá ve vytvoření povědomí o značce.
Největším lákadlem vaší kampaně by měla být kultura vaší společnosti. Společnost Patagonia v tomto ohledu vyniká při marketingu zaměřeném na potenciální zaměstnance. Každý rok vysílá 150 zaměstnanců na dobrovolnickou činnost do neziskových organizací zaměřených na životní prostředí. Iniciativy jako tato přitahují lidi, které chce společnost zaměstnat: lidi, kteří si hluboce cení udržitelnosti a milují objevování přírody – lidi, jejichž hodnoty jsou v souladu s hodnotami značky a jejích zákazníků.
Přilákání uchazečů, kteří jsou v souladu s kulturou a hodnotami vaší organizace, je nezbytnou součástí úspěšné strategie náborové kampaně. Zde je návod, jak toho dosáhnout:
- Cíle a záměry: Definujte, čeho chce kampaň dosáhnout (např. počet přijatých zaměstnanců, povědomí o značce).
- Definujte svou cílovou skupinu: Jasně identifikujte konkrétní demografické údaje a charakteristiky kandidátů, které chcete přilákat.
- Propagujte značku svého zaměstnavatele: Propagujte kulturu, hodnoty a výhody své společnosti, abyste ukázali, proč je skvělým místem pro práci.
- Inzerujte na správných místech: Vyberte si nejúčinnější platformy a kanály, abyste oslovili ideální kandidáty a zajistili si maximální viditelnost a zapojení.
- Časový plán a metriky: Stanovte harmonogram kampaní a určete, jak bude měřen úspěch (počet přihlášek, zapojení atd.).
Systematickým sladěním všech náborových aktivit můžete optimalizovat efektivitu a účinnost svého náborového marketingu.
Kroky k efektivní náborové kampani
Po nastavení rámce je čas zabývat se podrobnostmi spuštění spektakulární náborové kampaně.
Krok 1: Stanovte si jasné cíle
Začněte tím, že si ujasníte, jaké pozice potřebujete obsadit a proč.
Hledáte nové talenty nebo se snažíte zaplnit mezeru v konkrétních dovednostech?
Stanovte si jasné cíle, jako je počet nových zaměstnanců, které potřebujete, časový harmonogram atd.
Krok 2: Definujte svou cílovou skupinu
Nejprve identifikujte svůj cíl vytvořením podrobného popisu pracovní pozice (JD), který nastíní klíčové odpovědnosti, nezbytné dovednosti a úroveň zkušeností.
Dále vytvořte podrobné profily kandidátů.
Nakonec zhodnoťte stávající členy týmu, abyste identifikovali vlastnosti a vzorce, které odpovídají pozici, na kterou přijímáte nové zaměstnance.
Krok 3: Najděte si ideální komunitu talentů
Začněte analýzou trendů v oboru, abyste zjistili, odkud pocházejí nejlepší talenti a jaké dovednosti jsou žádané.
K vyhledávání potenciálních kandidátů využijte online platformy, jako je LinkedIn, a fóra zaměřená na konkrétní odvětví.
Procházejte pracovní portály a využijte nástroje náboru založené na umělé inteligenci k analýze dat a objevování nových talentů.
Krok 4: Definujte hodnotovou nabídku pro zaměstnance
Nabídka hodnoty pro zaměstnance (EVP) je v podstatě jedinečný slib vaší společnosti uchazečům. Odpovídá na otázku každého potenciálního zaměstnance: „Proč by měl někdo nastoupit do vaší společnosti?“
Úspěšná EVP zahrnuje konkurenceschopné platy, možnosti kariérního růstu, flexibilní pracovní podmínky a příjemnou pracovní kulturu. Při rozhovoru s potenciálními kandidáty nezapomeňte tyto výhody zdůraznit.
Krok 5: Vyberte správná klíčová slova
Klíčová slova pomáhají vašim pracovním nabídkám zaujmout správné lidi na přeplněném trhu. Vaše hlavní klíčová slova pojmenovávají odpovědnosti, dovednosti a kvalifikaci pro pozici, na kterou najímáte.
Nástroje jako Google Keyword Planner, SEMrush nebo Ahrefs vám pomohou objevit populární a účinné vyhledávací termíny ve vašem oboru.
Jakmile budete mít svůj seznam, začleňte tato klíčová slova do popisu pracovních pozic, názvů a příspěvků na sociálních sítích, abyste zvýšili svou viditelnost.
💡Tip pro profesionály: Optimalizace klíčových slov je sice nezbytná, ale stejně důležité je psát poutavý a informativní obsah, který osloví vaši cílovou skupinu. Klíčem k úspěšné náborové kampani je rovnováha mezi oběma těmito aspekty.
Krok 6: Vylepšete své sdělení
Vaše náborová zpráva je prvním dojmem, který potenciální uchazeči získají o vaší společnosti a pracovní pozici.
Oslovte přímo svou cílovou skupinu. Odlište se od konkurence a dejte uchazečům vědět, jaké výhody jim přinese práce u vás.
Krok 7: Vyberte si médium/platformu
Nyní, když jste připraveni spojit se se správnými lidmi, vyberte si správná místa, kde je můžete oslovit.
Například společnost Volkswagen záměrně distribuovala vadné automobilové díly s tajnou zprávou na podvozku do servisních center po celém Německu. Zpráva vyzývala uchazeče, aby zaslali své životopisy – a 53 705 z nich tak učinilo.
S trochou vynalézavosti můžete také vybrat správnou platformu pro svou náborovou kampaň a rozšířit tak svůj dosah.
Krok 8: Nastavte reklamní kampaně
Jakmile vyberete správné kanály, vytvořte poutavou reklamu. Použijte poutavý nadpis a silnou výzvu k akci.
Poté proveďte A/B testy , abyste zjistili, které varianty reklam a kanály fungují nejlépe. To vám pomůže vylepšit váš přístup na základě skutečných dat.
Nezapomeňte nastavit drip kampaně, abyste si udrželi své potenciální zákazníky. Tímto způsobem můžete postupně navázat kontakt s potenciálními kandidáty a udržet jejich zájem o vaše pracovní příležitosti.
A nakonec pečlivě sledujte výkonnost svých reklam. Sledujte metriky, jako jsou kliknutí, konverze a cena za kliknutí, abyste zjistili, co funguje, a podle potřeby proveďte úpravy.
Krok 9: Sledujte výsledky a optimalizujte
Jakmile bude vaše náborová kampaň spuštěna, pravidelně sledujte její výkonnost. Stanovte jasné metriky, jako jsou míra prokliku (CTR), míra konverze, cena za proklik (CPC), cena za přijetí a doba potřebná k obsazení pozice.
K sledování výkonu kampaně použijte nástroje jako Google Analytics, LinkedIn Analytics nebo platformy určené speciálně pro nábor zaměstnanců. Pokud konkrétní inzerát nebo pracovní nabídka nefunguje dobře, neváhejte provést úpravy. Díky flexibilitě a schopnosti rychle reagovat zajistíte, že vaše kampaň zůstane účinná.
Jakmile identifikujete své cílové talenty a klíčové dovednosti, je čas využít online nástroje k zahájení účinné náborové kampaně.
Využití online nástrojů pro nastavení náborových kampaní
Online náborové nástroje jsou skvělým zdrojem. Podívejme se na některé z nich. Uvidíme také, jak umělá inteligence může posunout vaši náborovou strategii na vyšší úroveň.
Využití Google Ads pro nábor zaměstnanců
Google Ads může být mocným nástrojem pro nábor zaměstnanců. Mnoho uchazečů o zaměstnání začíná své hledání práce obecně vyhledáváním na Googlu, a investice do Google Ads vám dává přednostní právo na tyto uchazeče.
Google Ads umístí váš inzerát na první místo ve výsledcích vyhledávání souvisejících s relevantními pracovními nabídkami.
Pokud například hledáte grafického designéra, vyhledávací termín „pracovní místa pro grafické designéry“ posune vaši kampaň na první místo na stránce.
Provádění kampaně pomocí Google Ads
Náborová kampaň založená na Google Ads se musí zaměřit na konečný cíl. Postupujte podle těchto kroků:
- Vytvářejte cílené pracovní inzeráty: Vyberte správná klíčová slova, která potenciální uchazeči pravděpodobně použijí.
- Navrhněte vizuálně atraktivní text inzerátu: Použijte poutavé grafiky, fonty a barvy. Zdůrazněte klíčové výhody, jako jsou možnosti kariérního růstu nebo flexibilní pracovní podmínky.
- Zahrňte jasnou výzvu k akci (CTA): Dobrá výzva k akci motivuje uchazeče k akci, například „Přihlaste se hned!“ nebo „Přidejte se k našemu týmu ještě dnes“. To pomůže zvýšit počet kliknutí.
Stanovení rozpočtu
Začněte tím, že vyčleníte část svého celkového rozpočtu speciálně pro kampaň Google Ads. Rozhodněte se, jaký rozpočet vyčleníte na různé aspekty, jako jsou klíčová slova s vysokou prioritou nebo umístění reklam v konkurenčním prostředí.
Poté pravidelně sledujte své výdaje, kontrolujte výkonnostní metriky, abyste zjistili, jak si vaše reklamy vedou, a podle potřeby upravujte své výdaje.
Vytváření účinných textů náborových inzerátů
Vytvoření poutavého inzerátu je klíčem k přilákání uchazečů a zvýšení počtu kliknutí. Inzerát by měl být stručný, zdůrazňovat klíčové výhody a obsahovat silnou výzvu k akci.
Měření a optimalizace výsledků kampaně
Pomocí služby Google Analytics sledujte výkonnost své náborové kampaně. Mezi klíčové metriky, které je třeba sledovat, patří CTR a míra konverze.
Sledování těchto metrik vám pomůže pochopit, jak dobře fungují vaše reklamy, a provede vás úpravami založenými na datech, které vám pomohou optimalizovat vaši kampaň.
💡Tip pro profesionály: Pravidelně analyzujte svou kampaň, abyste odhalili neefektivní klíčová slova nebo reklamy. Pokud zjistíte, že některá klíčová slova nefungují dobře, vylepšete je a podle potřeby upravte text reklamy. Tato průběžná optimalizace pomůže zlepšit účinnost vaší kampaně a dosáhnout lepších výsledků.
Využití sociálních médií pro nábor zaměstnanců
Sociální média jsou místem, kde tráví čas mnoho vašich ideálních kandidátů, proto je oslovte pomocí reklamy na sociálních médiích. LinkedIn a Facebook vám umožňují zobrazovat cílené reklamy lidem, kteří odpovídají profilu vašeho ideálního kandidáta.
Sdílejte obsah ze zákulisí, reference zaměstnanců a další zajímavé příspěvky, které odrážejí to, co dělá vaši společnost skvělým místem pro práci.
Aktivně reagujte na komentáře, zprávy a dotazy. Komunikace s publikem pomáhá budovat vztahy a ukazuje, že vaše společnost si cení uchazečů o zaměstnání.
Implementace strategií obsahového marketingu a SEO
Publikování náhodného obsahu na dnešním konkurenčním trhu práce nestačí. Své náborové aktivity můžete posílit využitím obsahového marketingu k prezentaci firemní kultury, úspěchů a zkušeností zaměstnanců, čímž přilákáte kandidáty, kteří sdílejí vaše hodnoty a vizi.
Optimalizujte své pracovní inzeráty tím, že do nich vkládáte relevantní klíčová slova. To pomáhá vyhledávačům pochopit, o čem je váš obsah, a zlepšuje viditelnost.
Porozumění roli stránek s výsledky vyhledávání (SERP)
Jak již bylo zmíněno, mnoho mladých uchazečů o zaměstnání začíná hledání práce jednoduše zadáním několika slov („práce softwarový vývojář“) do vyhledávače.
Pokud hledáte softwarové vývojáře, název vaší společnosti se musí objevit vysoko – nejlépe na prvním místě – ve výsledcích vyhledávání, které uvidí.
Uživatelé obvykle ani neprocházejí prvními výsledky na stránce SERP – více než 70 % kliknutí se odehrává na první stránce výsledků vyhledávání Google. Pokud se vaše kampaň nezobrazí na této stránce, zůstane zapadlá v zapomnění a většina uchazečů ji přehlédne.
Nyní by mělo být jasné, že řízení náborové kampaně je velmi náročné. Jedná se o složitý proces, který vyžaduje pečlivé plánování, organizaci, delegování úkolů a průběžné sledování. Chyby – nebo opomenutí! – mohou znamenat ztrátu času a peněz. Ale nemusíte to dělat sami.
S pomocníkem, jako je ClickUp, můžete proces hladce zvládnout a zůstat na správné cestě.
Jak ClickUp pomáhá při řízení náborových kampaní
S ClickUp máte vše, co potřebujete, na jednom místě. Od sledování uchazečů a termínů až po spolupráci s vaším týmem vám ClickUp pomůže zefektivnit celý proces a učinit náborové kampaně organizovanějšími a efektivnějšími.
Náborová kampaň je v podstatě multikanálová marketingová aktivita. A v ClickUp ji můžete spravovat stejně jako jakoukoli jinou.
ClickUp pro marketingové řízení projektů vám umožní snadno naplánovat a realizovat strategii náborové kampaně.
Toto můžete dělat s marketingovou platformou ClickUp:
- Vytvořte úkoly ClickUp a seznamy úkolů pro výzkum sociálních médií, identifikaci správné komunity talentů a vytváření obsahu kampaně. To usnadňuje sledování v reálném čase.
- Propojte úkoly s cíli ClickUp a sledujte jejich průběh.
- Použijte ClickUp Brain k urychlení a vylepšení své marketingové kampaně. Jako asistent s umělou inteligencí vám ClickUp Brain poskytne okamžité odpovědi na všechny otázky týkající se kampaně díky přístupu k informacím z celé vaší organizace. Může vytvářet texty pro příspěvky na sociálních médiích nebo popisy pracovních pozic, generovat přizpůsobené šablony podle vašich specifikací a automatizovat opakující se úkoly.
Platforma ClickUp pro řízení lidských zdrojů vám pomůže v každé fázi náborového procesu. Díky této komplexní platformě pro řízení lidských zdrojů můžete zefektivnit procesy náboru, zapracování a rozvoje zaměstnanců.
Talentovaným uchazečům můžete také nabídnout výjimečný zážitek díky systému, který zefektivňuje organizaci uchazečů, jejich přihlášky a oslovování. Ušetřete čas pomocí šablon, přizpůsobených stavů a automatizace, které uchazeče hladce provedou vaším procesem.
Tyto funkce ClickUp jsou jen ukázkou toho, co je k dispozici:
- Zobrazení ClickUp : Přizpůsobte si své dashboardy tak, aby se zaměřovaly na konkrétní fáze vaší náborové kampaně (například „zahájení propagačních akcí Google Ads“). Pomocí zobrazení kalendáře naplánujte různé aktivity kampaně.
- Připomenutí ClickUp: Nastavte si připomenutí důležitých úkolů a podle potřeby je odškrtávejte, odkládejte, přeplánujte nebo delegujte.
- ClickUp Docs: Vytvářejte dokumenty s podrobnými popisy pracovních pozic, profily kandidátů, obsahem pro sociální sítě a texty pro náborová videa, příběhy nebo fotografie, které představují kulturu vaší společnosti. Tyto dokumenty umožňují úpravy a komentáře v reálném čase, což usnadňuje spolupráci marketingových a personálních týmů.
- ClickUp Dashboards: Využijte údaje o výkonu z přizpůsobitelných dashboardů k identifikaci údajů o zapojení kandidátů a na jejich základě postupně upravujte strategii své kampaně.
ClickUp zefektivňuje mezifunkční spolupráci mezi marketingovými a personálními týmy během rozsáhlých náborových kampaní. Funkce jako automatické připomenutí termínů, chat v reálném čase a vyhrazené kanály pomáhají udržovat všechny v souladu a umožňují rychlé diskuse.
Bonus: Jste připraveni posunout své marketingové aktivity na vyšší úroveň? Objevte 10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu kampaní, které vám pomohou zefektivnit vaše strategie.
Jak používat šablony ClickUp k implementaci náborových strategií
ClickUp nabízí řadu připravených šablon kampaní a propagačních materiálů, které personalistům poskytnou náskok.
Šablona Nábor a přijímání zaměstnanců je navržena tak, aby zjednodušila proces přijímání zaměstnanců, od zveřejnění nabídky práce až po zapracování.
Zde je návod, jak toho dosáhnout:
- Vytvořte náborový proces: Nastavte jednotlivé fáze náborového procesu, jako je vyhledávání, výběr, pohovory a nabídka, a plynule přesouvejte kandidáty mezi jednotlivými fázemi, abyste měli jasný přehled o tom, v jaké fázi se každý kandidát nachází.
- Přiřaďte odpovědnosti: Přiřaďte členům týmu úkoly pro každou fázi procesu. Využijte šablonu pro přiřazení úkolů a termíny, abyste zajistili, že si všichni uvědomují své odpovědnosti a termíny.
- Centralizujte informace o uchazečích: Ukládejte všechny podrobnosti o uchazečích, životopisy a zpětnou vazbu z pohovorů na jednom místě.
Šablonu Správa kampaní a propagace lze také přizpůsobit pro náborové kampaně, zejména při propagaci volných pracovních míst.
S touto šablonou můžete:
- Naplánujte si kampaň: Nastíňte propagační aktivity, které použijete k přilákání uchazečů, jako jsou příspěvky na sociálních sítích, inzeráty na pracovních portálech a e-mailové kampaně, a stanovte časový harmonogram pro každou z nich.
- Spravujte tvorbu obsahu: Vytvářejte úkoly pro psaní popisů pracovních pozic, navrhování propagačních grafik a vytváření příspěvků na sociálních médiích. Přiřaďte tyto úkoly členům týmu a sledujte jejich pokrok.
- Sledujte zapojení: Pomocí šablony sledujte výkonnost svých propagačních aktivit. To vám pomůže pochopit, které platformy jsou nejúčinnější pro oslovení vaší konkrétní cílové skupiny, a umožní vám postupně upravovat vaši náborovou strategii.
Šablona Sledování a analýza kampaní je ideální pro monitorování výkonu vašich náborových kampaní. Vizuální přehledy a dashboardy usnadňují sdílení poznatků s vaším týmem a přijímání rozhodnutí na základě dat.
Takto je můžete využít:
- Stanovte si jasné cíle: Začněte definováním klíčových cílů vaší náborové kampaně, jako je počet pozic, které chcete obsadit, profil ideálního kandidáta a cílové časové rozvržení náboru.
- Sledujte metriky kampaně: Pomocí šablony sledujte důležité metriky, jako jsou míra uchazečů, zdroje kandidátů a míra konverze v každé fázi náborového procesu. Robustní náborový proces vyžaduje stejnou pečlivost jako kampaň CRM.
- Analyzujte a optimalizujte: Pravidelně kontrolujte analytické údaje poskytované šablonou, abyste identifikovali trendy a úzká místa. Pokud například zaznamenáte pokles v fázi pohovorů, můžete prošetřit a řešit potenciální problémy.
Měření a sledování úspěchu náborových kampaní
Náborové týmy by měly neustále zdokonalovat své marketingové strategie a poučit se z minulých zkušeností. Analýza každé kampaně pomocí kvalitativních a kvantitativních metrik je důležitá pro zjištění, co funguje a co ne.
Mezi kvalitativní metriky patří:
- Kvalita nových zaměstnanců
- Míra fluktuace/odchodů
- Vnímání značky zaměstnavatele
- Zpětná vazba od manažera náboru
- Průzkumy zkušeností uchazečů
Kvantitativní metriky zahrnují:
- Doba potřebná k obsazení pozice
- Náklady na přijetí nového zaměstnance
- Zdroj náboru
- Míra konverze
Analýzou metrik z různých kampaní získáte přehled o tom, co pro vaši organizaci funguje a co ne. Tyto poznatky využijte k vylepšení své příští kampaně a k neustálému zdokonalování své strategie.
Kreativní nápady pro náborové kampaně jako inspirace
Nejlepší kampaně jsou ty, které od samého začátku upoutají pozornost vaší cílové skupiny. Jsou nekonvenční, nečekané a zábavné pro všechny: uchazeče, náboráře a dokonce i diváky nebo zákazníky.
Kampaně jako tyto mají dominový efekt: nejenže okamžitě přilákají nadšené uchazeče o zaměstnání, ale také zanechají trvalý dojem na budoucí zaměstnance.
Zde je několik příkladů zajímavých náborových kampaní realizovaných různými společnostmi:
Kampaň IKEA „Pokyny pro kariéru“
Kampaň IKEA „Career Instructions“ umístila „pokyny pro kariéru“ do krabic s produkty IKEA – jedná se o stručného průvodce, který zákazníkům pomáhá ucházet se o práci v IKEA a „sestavit si svou budoucnost“.
Tento kreativní přístup dobře ladil s hravou a inovativní kulturou IKEA a čerpal z vestavěného zdroje talentů: zákazníků, kteří mají rádi kutilské projekty a skandinávskou estetiku.
Výsledek? IKEA obdržela 4285 žádostí o zaměstnání a přijala 280 nových zaměstnanců bez jakýchkoli výdajů na reklamu.
Kampaň společnosti Deloitte „Hodíte se do Deloitte?“
Kampaň společnosti Deloitte „Will You Fit into Deloitte?“ ( Hodíte se do Deloitte?) využila gamifikaci k přilákání čerstvých absolventů. Vytvořili gamifikované video, které divákům představilo kulturu a služby společnosti Deloitte. Diváci mohli klikat na volitelné body ve videu, hrát si na nové zaměstnance Deloitte a vybírat různé postupy, aby se ve hře dostali dál.
Kampaň „10 minut, 10 otázek“ společnosti Toggl
Společnost Toggl vytvořila test dovedností a propagovala jej na sociálních médiích, přičemž kandidátům, kteří dosáhli vysokého skóre, nabídla tričko zdarma. Tento jednoduchý, ale rychlý přístup byl velmi úspěšný v oslovení velkého počtu pasivních kandidátů a zvýšení povědomí o značce Toggl.
Kampaň „Puzzle na billboardu“ společnosti Google
Společnost Google umístila v Silicon Valley billboard s komplexní matematickou otázkou. Odpověď, 7427466391. com, vedla na další webovou stránku s novou rovnicí. Její vyřešení vedlo na stránku Google Labs, kde čekali náboráři!
Jak uvádí samotná společnost Google, její inovativní kampaň zaměřená na nábor inženýrů jí pomohla snížit poměr „signálu k šumu“ – přilákala slibné kandidáty a zároveň odfiltrovala ty, kteří zcela nesplňovali požadavky.
Rizika a překážky v náborových kampaních
Jakmile bude vaše náborová kampaň v plném proudu, můžete narazit na překážky, které vám budou bránit v pokroku. Od nedorozumění v týmu až po neočekávané změny v zájmu uchazečů – rozpoznání těchto výzev je klíčem k přizpůsobení vaší strategie a udržení kampaně na správné cestě.
Mezi běžná rizika náborových kampaní patří:
- Překročení rozpočtu: Výdaje vyšší než plánované, aniž by bylo dosaženo požadovaných výsledků.
- Nízká míra odezvy: Méně přihlášek, než se očekávalo
- Nesoulad s hodnotami společnosti: Poselství kampaně, která nejsou v souladu s hodnotami společnosti.
Včasné rozpoznání těchto rizik může pomoci předejít neúspěchům a zajistit úspěšnější výsledek náboru.
Zvládněte nábor zaměstnanců na jedničku s ClickUp
Solidní náborová strategie je nezbytná pro přilákání špičkových talentů a posílení reputace značky vaší společnosti. Se správnou taktikou můžete vytvořit poutavé náborové kampaně, které skutečně osloví potenciální kandidáty.
Nejlepší kampaně zahrnují pečlivé plánování, strategické provedení a neustálou optimalizaci – prvky, v nichž ClickUp vyniká díky poskytování komplexního technologického řešení pro nábor zaměstnanců.
Díky robustním funkcím ClickUp můžete snadno porozumět své cílové skupině, vytvářet poutavé zprávy, spravovat své kampaně a přesně měřit výsledky.
Nevěřte nám jen na slovo. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!