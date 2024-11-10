15 nejlepších CRM řešení pro nábor zaměstnanců, která změní váš náborový proces

Pracovali jste někdy ve společnosti, kde byl náborový proces chaotický – stovky životopisů, nekonečné sledování a žádný snadný způsob, jak uchazeče sledovat?
Jako manažer náboru zaměstnanců jsem se nejvíce obával, že kvůli chybovému a neefektivnímu procesu náboru přijdeme o ty nejlepší talenty.
Tehdy jsem si uvědomil, jak důležitý je dobrý software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) v oblasti náboru. Tyto nástroje změnily způsob, jakým řídím proces náboru, a poskytují jasný systém pro správu uchazečů, sledování komunikace a zajištění toho, že žádný skvělý uchazeč nebude přehlédnut.
V tomto blogu vám představím některé z nejlepších CRM systémů pro nábor zaměstnanců, které mohou změnit vaši strategii náboru a pomoci vám rychleji najít ideální kandidáty. 🧑🏼💻
Co byste měli hledat v CRM softwaru pro nábor zaměstnanců?
Proces náboru zahrnuje sledování žádostí, správu pohovorů a sledování následných kroků. Správný CRM software pro nábor zaměstnanců však může tuto náročnou práci za vás vyřídit. Zde je několik funkcí, které považuji za nezbytné při výběru CRM pro nábor zaměstnanců:
- Škálovatelnost: Jakmile se váš tým rozroste nebo začnete najímat zaměstnance na různých místech, CRM by se mělo snadno přizpůsobit těmto měnícím se potřebám. Zkontrolujte, zda nabízí flexibilní ceny a podporuje nezbytné integrace v závislosti na vývoji vašich potřeb.
- Automatizace: CRM by mělo automatizovat klíčové úkoly, jako je zaznamenávání hovorů a e-mailů, zasílání aktualizací uchazečům a plánování pohovorů. Automatizace rutinních úkolů uvolní vašemu týmu čas, aby se mohl soustředit na to nejdůležitější.
- Zákaznická podpora: Hledejte CRM řešení pro nábor zaměstnanců, které nabízí spolehlivou podporu prostřednictvím více kanálů, jako je chat, telefon, e-mail a znalostní databáze. Rychlá pomoc vám zajistí, že se nikdy nedostanete do slepé uličky.
- Personalizace: Personalizovaný CRM software pro nábor zaměstnanců vám umožňuje přizpůsobit vaše pracovní postupy a dokonce přidat vaše logo, abyste zlepšili zkušenosti uchazečů.
Dalšími klíčovými funkcemi, které správný CRM software pro nábor zaměstnanců nabízí, jsou skenování životopisů, správa uchazečů, analytika, možnosti zveřejňování pracovních nabídek a plánování pohovorů , které vám pomohou vylepšit proces náboru a zajistit hladký nástup nových zaměstnanců.
15 nejlepších CRM softwarů pro nábor zaměstnanců
Zde je mých 15 nejlepších tipů, které vám pomohou najít ideální řešení pro vaše potřeby v oblasti náboru zaměstnanců. 👇🏼
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu náboru)
Pokud hledáte komplexní platformu pro správu náborového procesu, ClickUp je jednou z nejlepších možností. Je známý svými schopnostmi v oblasti řízení projektů a vyniká jako komplexní CRM pro nábor zaměstnanců, díky kterému je sledování uchazečů, správa vztahů a automatizace úkolů hračkou – vše na jedné platformě.
Jako svou první volbu jsem zvolil ClickUp pro řízení lidských zdrojů, protože hladce integruje automatizaci úkolů a nástroje pro spolupráci, které umožňují náborovým týmům zůstat organizované a efektivní.
ClickUp zlepšuje spolupráci týmu díky centralizovaným komunikačním nástrojům a zjednodušuje komunikaci s uchazeči. Uchovává všechny konverzace, zpětnou vazbu a aktualizace na jednom místě, takže všichni mají stejné informace.
ClickUp Chat
Například ClickUp Chat pomáhá mému náborovému týmu udržovat soulad díky komentářům k úkolům, značkám a soukromým chatovacím kanálům. Komunikace v reálném čase usnadňuje rychlé diskuse o pokroku uchazečů a sdílení zpětné vazby bez ztráty kontextu.
Tento přístup usnadňuje budování vztahů a udržuje všechny členy týmu v obraze, čímž podporuje transparentnost.
ClickUp Dashboard
Upřednostňuji náborová rozhodnutí založená na datech před intuicí nebo subjektivními názory, a právě to mi poskytují dashboardy ClickUp.
Poskytuje podrobné informace o klíčových ukazatelích v oblasti lidských zdrojů, jako je doba náboru, efektivita vyhledávání kandidátů a pokrok kandidátů. Tyto analytické údaje vám umožňují vyhodnocovat vaše strategie, sledovat produktivitu týmu a neustále zlepšovat vaše náborové procesy.
ClickUp nám umožňuje zveřejňovat veškerou komunikaci mezi všemi oblastmi naší společnosti na jednom centrálním místě. Usnadňuje a zjednodušuje přijímání oznámení a správu harmonogramů, tras a dodávek pro naši společnost.
Závislosti úkolů v ClickUp
Kromě toho vám ClickUp Task Dependencies umožňuje spravovat uchazeče pomocí přizpůsobených pipeline.
Můžete nastavit úkoly pro každou fázi – screening životopisů, pohovory, nabídky a nástup – a vytvořit závislosti, aby další fáze začala až po dokončení předchozí.
ClickUp Automations
Na základě tohoto strukturovaného přístupu vám ClickUp Automations umožňuje nastavit spouštěče pro konkrétní akce, jako je automatické přesunutí uchazečů do další fáze, když je pohovor označen jako dokončený.
Můžete také vytvářet oznámení, která připomenou členům týmu nadcházející úkoly nebo termíny.
Například když je nabídka přijata, automatizace může okamžitě informovat tým pro zaškolování nových zaměstnanců, čímž zefektivní přechod nového zaměstnance. To šetří čas a minimalizuje manuální chyby, takže se váš tým může více soustředit na budování vztahů s uchazeči než na logistiku.
Celkově tento nástroj AI HR přesahuje rámec náboru a představuje komplexní CRM pro správu celého životního cyklu zaměstnanců.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte jasný přehled: Vizualizujte svůj náborový proces pomocí zobrazení ClickUp, jako jsou seznamy, kanbanové tabule a kalendář. Pomocí těchto zobrazení můžete sledovat pokrok uchazečů, plánovat pohovory a organizovat jednotlivé fáze náborového procesu.
- Automatizujte a zlepšete: Automatizujte pracovní postupy nastavením automatizací pro opakující se náborové úkoly. Posouvejte uchazeče jednotlivými fázemi, zasílejte automatické e-maily s následnými informacemi a plánujte pohovory bez manuální práce, čímž zajistíte zefektivnění náborového procesu od začátku do konce.
- Centralizujte své dokumenty: Spravujte dokumenty pomocí ClickUp Docs, kde můžete ukládat nabídkové dopisy, materiály pro nové zaměstnance a firemní politiky. Uchovávejte veškerou potřebnou dokumentaci na jednom místě, abyste k ní měli snadný přístup.
- Posilte nábor pomocí AI: Využijte podporu AI s ClickUp Brain k vytváření návrhů popisu pracovních pozic, generování e-mailů s zpětnou vazbou pro uchazeče a shrnování poznámek z pohovorů.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nemusí mít všechny funkce dostupné ve webové verzi.
- Někteří uživatelé mohou být zpočátku ohromeni rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. HubSpot CRM (nejlepší pro integraci marketingových a náborových aktivit)
Ačkoli je HubSpot CRM známý především pro své funkce v oblasti prodeje a marketingu, vaše HR týmy jej mohou využít i pro nábor zaměstnanců. Díky snadno použitelnému rozhraní a robustním funkcím HubSpotu můžete udržovat přehled o uchazečích a soustředit se na hledání těch správných talentů.
Na základě našich testů se mi líbí, že automatizuje proces výběru a náboru pomocí přizpůsobených pracovních postupů, čímž snižuje manuální úsilí.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Centralizujte komunikaci s uchazeči pomocí univerzální schránky, abyste mohli spravovat všechny konverzace na jednom místě.
- Sledujte údaje o uchazečích automaticky prostřednictvím systému správy kontaktů, který zajistí, že každá interakce bude zaznamenána a přístupná.
- Získejte informace o uchazečích pomocí přizpůsobitelných formulářů a vstupních stránek, které se hladce integrují do vašeho náborového procesu.
- Analyzujte metriky náboru pomocí podrobných zpráv o výkonu týmu.
Omezení CRM HubSpot
- Některé z definovaných položek jsou uzamčeny a nelze k nim získat přístup.
- Pracovní postupy mohou být matoucí a obtížně orientovatelné.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Základní zákaznická platforma: 20 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální zákaznická platforma: 1 300 $/měsíc (zahrnuje 5 míst)
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Dobrou praxí je povzbuzovat současné zaměstnance, aby doporučovali kandidáty. Ti již rozumí kultuře vaší společnosti a často mohou přivést vysoce kvalitní talenty.
3. Greenhouse (nejlepší pro budování náborové kultury zaměřené na lidi)
Greenhouse je komplexní CRM software pro nábor zaměstnanců, který vám pomůže s celým procesem náboru a usnadní vašemu týmu hledání a najímání těch nejlepších talentů.
Je to více než jen systém pro sledování uchazečů (ATS) – pomáhá vaší organizaci budovat kulturu náboru zaměřenou na lidi, umožňuje vám činit spravedlivá rozhodnutí založená na datech a efektivně najímat ty nejlepší talenty.
Greenhouse vám umožňuje sledovat cestu každého uchazeče, odesílat automatické následné zprávy a vést podrobné poznámky o každé interakci. Greenhouse je ideální pro nábor velkého počtu zaměstnanců a nabízí více než 450 předem připravených integrací, které plynule propojují software pro vyhledávání a přijímání nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce Greenhouse
- Získejte přístup k více než 30 předem připraveným reportům, propojte je s Google Sheets a sledujte výkonnost náboru pomocí podrobných analýz.
- Rozšiřte své nabídky pracovních míst na více než 1 000 pracovních portálech a zároveň diverzifikujte svůj talentový pool pomocí nástrojů přizpůsobených cílům náboru v oblasti DE&I.
- Zlepšete zkušenosti uchazečů pomocí funkcí pro vlastní plánování, které jim umožní rezervovat si pohovory podle jejich časových možností.
Omezení Greenhouse
- Správa oprávnění může být složitá a matoucí.
- Neexistuje možnost vyhledávat podobné uchazeče na základě životopisů.
Ceny Greenhouse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Greenhouse
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (675+ recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 softwarů pro správu zaměstnanců pro HR týmy
4. Lever (nejlepší pro spolupráci při náboru a zapojení uchazečů)
Lever patří mezi nejlepší dostupné systémy pro sledování uchazečů. Pomáhá vašemu týmu pro nábor talentů rozšiřovat portfolio uchazečů, budovat trvalé vztahy a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Líbí se mi, že tento software pro správu talentů kombinuje automatizaci, analytiku a uživatelsky přívětivý design, aby vylepšil nábor, což týmům umožňuje soustředit se na zapojení těch správných uchazečů.
Využijte nejlepší funkce
- Integrujte ATS a CRM pro plynulý náborový proces od začátku do konce.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy a zefektivněte procesy, abyste se mohli soustředit na komunikaci s nejlepšími uchazeči.
- Využijte dashboardy ke sledování metrik diverzity, rovnosti a inkluze a zajistěte tak inkluzivnější náborové strategie.
- Zvyšte viditelnost pracovních nabídek pomocí nástrojů pro náborový marketing, které vám pomohou oslovit širší a rozmanitější skupinu uchazečů.
Omezení pákového efektu
- Postrádá robustní nativní nástroje pro prověřování uchazečů a rozsáhlé nástroje pro hodnocení uchazečů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že zákaznický servis by mohl být lepší.
Ceny pákového efektu
- Ceny na míru
Využijte hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (635+ recenzí)
5. Jobvite (nejlepší pro nábor přes sociální sítě a doporučení zaměstnanců)
Jobvite je nástroj pro získávání talentů, který integruje umělou inteligenci do procesu náboru. Díky intuitivnímu rozhraní a specializovaným funkcím dokáže tento nástroj pro nábor s umělou inteligencí zpracovat více částí, od zveřejnění nabídky práce až po zapracování uchazečů.
Jednou z funkcí, kterou považuji za obzvláště užitečnou, je Job Description Grader. Jakmile zadáte popis, poskytne vám okamžitou zpětnou vazbu ohledně sentimentu, počtu slov a čitelnosti a označí všechna slova, která by mohla naznačovat zaujatost.
Nejlepší funkce Jobvite
- Vytvořte kariérní web s vaší značkou, kde představíte kulturu vaší společnosti a zveřejníte pracovní nabídky.
- Využijte umělou inteligenci k identifikaci nejlepších uchazečů na základě kvalifikace a zkušeností.
- Umožněte sdílení doporučení jedním kliknutím a zapojte tak své zaměstnance do náborového procesu.
- Využijte inteligentní zasílání zpráv k předběžnému výběru uchazečů a spravujte pohovory pomocí nástrojů pro vlastní plánování.
Omezení Jobvite
- Když vyhledáváte minulé uchazeče, datum jejich přihlášky se změní na aktuální datum, což může být matoucí.
- Kalendáře se při změnách v plánování neaktualizují automaticky.
Ceny Jobvite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jobvite
- G2: 4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 560 recenzí)
6. BambooHR (nejlepší pro malé a střední podniky)
BambooHR je cloudový informační systém pro řízení lidských zdrojů (HRIS), který byl navržen tak, aby zjednodušil a centralizoval personální činnosti. Je to dobrá volba pro firmy, které přecházejí z manuálních procesů nebo tabulek na organizovanější a efektivnější systém.
Jako nástroj CRM pro nábor zaměstnanců pomáhá BambooHR spravovat nábor, zaškolování, údaje o zaměstnancích a mzdy.
Nejlepší funkce BambooHR
- Využijte funkce elektronického podpisu k zjednodušení procesů podpisu a schvalování nových zaměstnanců.
- Odesílejte přizpůsobitelné nabídkové dopisy s automaticky vyplněnými informacemi o uchazečích, čímž zefektivníte proces nabídky.
- Automatizujte kategorizaci uchazečů, abyste mohli efektivněji zpracovávat velké objemy žádostí.
- Získejte přístup k mobilní aplikaci, která umožňuje prohlížení žádostí a komunikaci s uchazeči i na cestách.
Omezení BambooHR
- Chybějící oznámení o nových zaměstnancích a volnu je klíčovou chybějící funkcí.
- UX/UI prošlo minimálními aktualizacemi, což činí platformu obtížně navigovatelnou a neintuitivní.
Ceny BambooHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2900 recenzí)
👀 Bonus: Naučte se, jak vybrat správný CRM systém, který podpoří růst a zajistí úspěšný náborový proces.
7. SmartRecruiters (nejlepší pro společnosti, které hledají uživatelsky přívětivé řešení pro nábor zaměstnanců)
SmartRecruiters je náborová platforma využívající umělou inteligenci, která byla navržena tak, aby nábor byl rychlejší a efektivnější.
Ať už řídíte firemní tým nebo zpracováváte velké množství náborů, SmartRecruiters zjednodušuje proces díky automatizaci úkolů. Jeho CRM funkce vám umožňují spravovat pohovory, nabídky a zapracování nových zaměstnanců z jedné centrální platformy, takže se můžete soustředit na budování svého ideálního týmu.
Nejlepší funkce SmartRecruiters
- Hladká integrace s nástroji jako Zoom, LinkedIn a DocuSign pro plynulý náborový proces.
- Koordinujte termíny pohovorů automaticky pomocí SmartPal a zajistěte tak hladké řízení uchazečů.
- Umožněte okamžitou a organizovanou komunikaci prostřednictvím SMS a WhatsApp s SmartMessage.
Omezení SmartRecruiters
- Časově náročné nastavení hodnotících tabulek, zejména při připojování textových polí k otázkám
- Mnoho uživatelů považuje rozhraní za zastaralé ve srovnání s konkurencí.
- Nastavení vlastních reportů vyžaduje značné úsilí, zatímco předem nahrané dashboardy nenabízejí možnosti podrobného rozboru.
Ceny SmartRecruiters
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SmartRecruiters
- G2: 4,3/5 (490+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 140 recenzí)
8. Workable (nejlepší pro zefektivnění zveřejňování pracovních nabídek a vyhledávání uchazečů)
Workable je komplexní náborový software, který vám pomůže efektivně vyhledávat, přilákat a spravovat uchazeče.
Můžete vytvořit poutavé kariérní stránky, které odrážejí kulturu vaší společnosti, a to v několika jazycích, čímž oslovíte a uspokojíte rozmanité uchazeče.
Nejlepší funkce Workable
- Sdílejte své volné pracovní pozice na více než 200 webech jediným kliknutím a maximalizujte tak jejich viditelnost.
- Vytvářejte personalizované zážitky při nástupu nových zaměstnanců, spravujte informace o zaměstnancích a ukládejte potřebné dokumenty na jednom místě.
- Zaveďte strukturovaný program doporučení, který povzbudí současné zaměstnance k doporučování uchazečů.
Omezení Workable
- Archivované informace o pozicích jsou nepřístupné, pokud není pozice odarchivována.
- Mobilní web není příliš uživatelsky přívětivý.
Pracovní ceny
- Starter: 149 $/měsíc (až 20 zaměstnanců)
- Standard: 360 $/měsíc (až 20 zaměstnanců)
- Premier: 599 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Workable
- G2: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 460 recenzí)
👀 Bonus: Porozumějte složkám CRM a přibližte se svým zákazníkům.
9. Bullhorn (nejlepší pro personální agentury s funkcemi pro vytváření reportů)
Bullhorn je robustní řešení pro nábor zaměstnanců, které bylo navrženo tak, aby vylepšilo celý proces náboru. Tento nástroj pro nábor zaměstnanců umožňuje vaší personální agentuře efektivně vyhledávat uchazeče v různých odvětvích, včetně lehkého průmyslu, zdravotnictví a profesionálních odvětví.
Jako software pro správu zaměstnanců s funkcemi pro nábor zaměstnanců Bullhorn zefektivňuje celý proces náboru, což vám umožňuje soustředit se na budování vztahů a zároveň rychle najít kvalifikované uchazeče, kteří odpovídají potřebám vašich klientů.
Nejlepší funkce Bullhorn
- Využijte SourceBreaker, pokročilou vyhledávací technologii, která vám pomůže efektivně najít talenty a objevit nové potenciální kandidáty, a to vše v jednom nástroji.
- Využijte rozsáhlou automatizaci pro prověřování životopisů, plánování pohovorů a komunikaci s uchazeči, abyste ušetřili čas a snížili manuální práci.
- Vyberte si z široké škály doplňkových řešení, včetně analytických nástrojů a vyhledávání vedoucích pracovníků, a přizpůsobte Bullhorn svým konkrétním potřebám.
- Zaměřte se na intenzivní vztahy s uchazeči během celého procesu, abyste jim zajistili lepší zkušenost od prvního telefonátu až po umístění.
Omezení Bullhorn
- Nemožnost skrýt e-mailové šablony před konkrétními uživateli vede k záměně značky.
- Prosazování omezení Off Limits se opírá o přísnou hierarchii pravidel, která nemusí vždy odpovídat očekáváním uživatelů.
Ceny Bullhorn
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bullhorn
- G2: 4/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1000 recenzí)
10. Recruit CRM (nejlepší pro automatizaci a integraci)
Zapomeňte na manuální úkoly a nesourodé pracovní postupy – Recruit CRM kombinuje ATS a CRM tak, aby byl váš náborový proces plynulejší, rychlejší a chytřejší.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, výkonným integracím a automatizačním funkcím zjednodušuje Recruit CRM vyhledávání, sledování a správu uchazečů.
Nejlepší funkce CRM pro nábor zaměstnanců
- Využijte pokročilé booleovské a radiální vyhledávání (prostřednictvím Google Maps) k nalezení uchazečů, klientů a pracovních míst v konkrétních lokalitách.
- Extrahujte klíčové údaje z životopisů a zefektivněte vytváření profilů uchazečů pomocí analýzy životopisů založené na umělé inteligenci.
- Spravujte uchazeče pomocí přizpůsobitelných Kanban tabulek, které usnadňují přesun mezi jednotlivými fázemi náboru pomocí funkce drag-and-drop.
- Uložte si nejlepší uchazeče pro budoucí volná pracovní místa do seznamu oblíbených, který je přístupný jak z počítače, tak z mobilní aplikace.
Omezení CRM pro nábor zaměstnanců
- Sekce zpráv postrádá hloubku.
- Během špičky dochází občas k zpoždění rozhraní.
Ceny CRM pro nábor zaměstnanců
- Výhoda: 85 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 125 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CRM systémů pro nábor zaměstnanců
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších příkladů CRM softwaru a jejich použití pro zvýšení produktivity
11. Zoho Recruit (nejlepší pro rozsáhlé přizpůsobení)
Zoho Recruit je uživatelsky přívětivý cloudový náborový software, který kombinuje funkce ATS a CRM v jedné platformě. Hladce se integruje s dalšími produkty Zoho, což vám dává flexibilitu přizpůsobit náborový proces přesně vašim potřebám.
Ať už najímáte zaměstnance pro klienta nebo budujete interní tým, tento software pro správu databáze zaměstnanců pokrývá všechny fáze – od vyhledávání uchazečů až po automatizaci pracovních postupů. Navíc díky nástrojům založeným na umělé inteligenci a bezplatnému tarifu Zoho Recruit zefektivňuje nábor a pomáhá vám najímat zaměstnance chytřeji a rychleji.
Nejlepší funkce Zoho Recruit
- Získejte automatické odpovědi pomocí chatbota Zia AI na často kladené otázky uchazečů a aktualizace stavu žádosti v reálném čase.
- Upravujte náborové procesy, označujte je barevnými kódy a udržujte si přehled o pokroku uchazečů.
- Zveřejňujte pracovní nabídky na více než 75 pracovních portálech a okamžitě je sdílejte na sociálních sítích, abyste rozšířili svůj dosah.
Omezení Zoho Recruit
- Design softwaru působí ve srovnání s jinými nástroji na trhu zastarale.
- Mobilní aplikace má omezené funkce.
Ceny Zoho Recruit
- Navždy zdarma
Pro firemní HR týmy
- Standard: 30 $/měsíc na jednoho náborového pracovníka
- Enterprise: 60 $/měsíc na jednoho náborového pracovníka
Pro personální agentury/náborové agentury
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 60 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Recruit
- G2: 4,4/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
🔍 Věděli jste? Některé společnosti nyní používají gamifikovaná hodnocení k posouzení dovedností uchazečů zábavným a poutavým způsobem. Tyto hry testují schopnost řešit problémy, kreativitu a týmovou práci, přičemž uchazeči zůstávají zapojeni do procesu.
12. Crelate (nejlepší pro kreativní personální a náborové potřeby)
Crelate je komplexní platforma pro personální agentury a náborové společnosti, která jim pomáhá dosáhnout více umístění s menším úsilím. Díky modernímu a intuitivnímu rozhraní je snadné spravovat uchazeče, sledovat pokrok a komunikovat s klienty.
Tento nástroj přesahuje rámec náboru – zahrnuje plně integrované prodejní nástroje, které vám umožňují spravovat uchazeče a klienty na jednom místě.
Nejlepší funkce Crelate
- Dodržujte předpisy týkající se ověřování kvalifikace a platebních/fakturačních procesů a snadno sledujte čas a výdaje na mobilních zařízeních i stolních počítačích.
- Přizpůsobte si svůj náborový proces pomocí funkcí drag-and-drop.
- Využijte klientský portál Crelate k komunikaci s klienty prostřednictvím upozornění v reálném čase.
- Využijte analytické nástroje pro nábor zaměstnanců k vytváření přizpůsobených reportů, které vám pomohou při rozhodování, sledování klíčových metrik a objevování nových příležitostí.
Omezení Crelate
- Absence možnosti zrušení předplatného jedním kliknutím vyvolává obavy ohledně důvěryhodnosti.
- Přepínání mezi dokumenty uchazečů může být zdlouhavé a může vést k chybám uživatelů.
Ceny Crelate
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Crelate
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
13. iCIMS (nejlepší pro velké podniky s komplexními náborovými procesy)
iCIMS vybaví váš tým nástroji, které vám pomohou navázat smysluplné vztahy s uchazeči a optimalizovat vaše náborové aktivity. Je navržen tak, aby automatizoval mnoho aspektů získávání talentů a zároveň udržoval zájem uchazečů pomocí různých nástrojů.
Od podpory mezinárodního náboru až po vyhledávání vhodných kandidátů pomocí umělé inteligence – iCIMS poskytuje společnostem všech velikostí zdroje, které potřebují k nalezení a udržení těch nejlepších talentů.
Nejlepší funkce iCIMS
- Udržujte kontakt s uchazeči pomocí vícekanálové komunikace, aby byli uchazeči informováni a zapojeni po celou dobu.
- Provádějte náborové marketingové kampaně a spravujte události přímo v rámci platformy.
- Zjednodušte interní mobilitu pomocí inteligentního vyhledávání, konverzační AI a omnichannelové komunikace, díky čemuž budou zaměstnanci snáze nacházet a ucházet se o relevantní interní příležitosti.
- Měřte spokojenost zaměstnanců pomocí automatizovaných průzkumů v klíčových fázích jejich kariéry.
Omezení iCIMS
- Platforma může být nepřehledná a obtížně ovladatelná.
- Pracovní postupy často nejsou dobře integrovány
Ceny iCIMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze iCIMS
- G2: 4,1/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 830 recenzí)
🔍 Věděli jste? Technologie, zdravotnictví a finance jsou v současné době nejkonkurenceschopnějšími odvětvími pro náborové pracovníky, kde poptávka po kvalifikovaných odbornících často převyšuje nabídku.
14. ATS OnDemand (nejlepší pro jednoduché sledování uchazečů)
Hledáte jednoduchý způsob, jak spravovat svůj náborový proces? Tento ATS je navržen speciálně pro startupy a malé až střední týmy.
Díky automatickým i manuálním možnostem e-mailové komunikace je komunikace s uchazeči snadná. Předběžné otázky efektivně filtrují uchazeče a váš tým může spolupracovat díky rychlému předávání údajů o uchazečích.
Nejlepší funkce ATS OnDemand
- Přizpůsobte kariérní stránky tak, aby odrážely identitu vaší společnosti, a zajistěte tak uživatelsky přívětivý zážitek a lepší image zaměstnavatele.
- Efektivně prověřujte uchazeče pomocí předběžných otázek a automatizované e-mailové komunikace.
- Integrujte další nástroje, jako jsou textové zprávy, sítě talentů a funkce umělé inteligence, abyste vylepšili svůj náborový proces.
- Sledujte náborové aktivity prostřednictvím intuitivního a funkcemi nabitého dashboardu.
Omezení ATS OnDemand
- Pokročilá funkce vyhledávání uchazečů může selhat, pokud pole „Fáze vyhledávání“ zůstane prázdné.
- Složitost konfigurace reportů může bránit schopnosti generovat přehledné analýzy a metriky.
Ceny ATS OnDemand
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ATS OnDemand
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (65+ recenzí)
⚡ Archiv šablon: Prozkoumejte naši komplexní nabídku šablon ATS, kde najdete hotové šablony přizpůsobené pro každou fázi náborového procesu.
15. ApplicantPro (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a reporting)
ApplicantPro je náborový nástroj, který vám pomůže zvýšit počet kvalifikovaných uchazečů a rychle identifikovat ty nejlepší kandidáty.
Pomůže vám komunikovat s uchazeči prostřednictvím textových zpráv nebo e-mailů, automaticky vyřazovat nekvalifikované uchazeče a pomocí integrovaných hodnocení zúžit výběr těch nejlepších.
Navíc můžete přímo z platformy zahájit prověřování uchazečů a vyřídit administrativu související s přijetím nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce ApplicantPro
- Využijte kognitivní a behaviorální hodnocení před přijetím, abyste našli uchazeče, kteří se nejlépe hodí pro vaše volné pozice.
- Prohlížejte, znovu sledujte a hodnotte videorozhovory v profilu každého uchazeče.
- Ověřujte reference zasíláním elektronických žádostí a sledováním odpovědí v rámci systému.
- Nastavte vlastní úrovně oprávnění pro kontrolu přístupu k detailům náboru a efektivní správu rolí uživatelů.
Omezení ApplicantPro
- Funkce následných e-mailů snížila počet neúplných žádostí.
- Sledování stavu uchazečů a jejich pozice v procesu je náročné.
Ceny ApplicantPro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ApplicantPro
- G2: 4,2/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 370 recenzí)
Udělejte si z ClickUp svůj CRM systém volby
Nyní, když jste prozkoumali těchto 15 nejlepších CRM softwarů pro nábor zaměstnanců, jste lépe vybaveni k nalezení toho správného řešení pro vaše potřeby v oblasti náboru.
Zatímco každý nástroj nabízí jedinečné funkce pro zlepšení vašeho náboru, ClickUp nabízí komplexní řešení, které zvyšuje efektivitu týmu a zároveň poskytuje uchazečům vynikající zážitek, což z něj činí nepostradatelnou součást vašeho náborového procesu.
Výhody ClickUp se rozšiřují i na zapracování nových zaměstnanců, kterým pomáhá nastartovat kariéru správným směrem a poskytuje jim zdroje a infrastrukturu potřebné k dosažení úspěchu.
Zaregistrujte se na ClickUp a změňte svou náborovou strategii ještě dnes!