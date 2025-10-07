Nejlepší šablony Miro Design Thinking, které můžete vyzkoušet ještě dnes

Workshopy mají podněcovat nápady, ne stres. Každý, kdo je pořádal, však ví, jak to chodí: večer předem se potýkáte s telefonáty od klientů, termíny projektů a najednou propadnete panice – „Kde je šablona empatie mapy?“ „Kdo připravuje tabuli?“ „Máme vůbec sprintový plán?“
Proto jsou šablony tak důležité. Odstraňují zmatky při nastavování, takže se můžete soustředit na řešení problémů, nikoli na formátování poznámkových lístků.
V tomto blogu prozkoumáme nejlepší šablony Miro pro designové myšlení, které vám pomohou zahájit vaše workshopy strukturovaně, a poté vám ukážeme, jak šablony ClickUp jdou ještě o krok dál a proměňují poznatky z workshopů v projekty, časové osy a výstupy.
Co dělá šablonu Miro Design Thinking dobrou?
Co tedy dělá ideální šablonu Miro design thinking? Hledejte takovou, která:
- Provází týmy jasnou strukturou a průběhem všech fází designového myšlení.
- Přizpůsobí se vašemu kontextu díky přizpůsobitelným výzvám, rámcům a sekcím.
- Zlepšuje čitelnost pomocí vizuální hierarchie s použitím jednotného formátování, barev, velikostí písma a vizuálních prvků, jako jsou ikony, obrázky a emodži.
- Využívá kolaborativní nástroje platformy, jako jsou poznámkové lístky, hlasování a časovače, k posílení účasti.
- Poskytuje prostor pro srovnání a průzkumy zpětné vazby ke školení, aby týmy mohly efektivněji seskupovat nápady.
- Přidává kontextové odkazy, jako jsou podrobnosti o skutečných projektech, profily uživatelů a výsledky výzkumu, které podporují rozhodovací proces.
🎥 Jakmile zachytíte nápady pomocí šablony designového myšlení, dalším krokem je realizace. Zde je krátké video o tom, jak vytvořit dashboard pro správu projektů v ClickUp, aby workshopy a projekty probíhaly podle plánu:
Šablony Miro Design Thinking v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona Miro Design Brief
|Stáhnout tuto šablonu
|Agentury, freelancerové, designérské týmy
|Rozsah projektu, očekávání klientů, OKR, centralizovaná zpětná vazba
|Tabule Miro
|Šablona Miro Design Sprint Kit
|Stáhnout tuto šablonu
|Produktové týmy, startupy, vedoucí inovací
|Osvědčená struktura sprintů, mapování, prototypování, synchronizace v reálném čase
|Tabule Miro
|Šablona Miro Remote Design Sprint
|Stáhnout tuto šablonu
|Vzdálené/hybridní týmy, globální produktové skupiny
|Vhodné pro práci na dálku, skicování, mapování, hlasování, zpětná vazba
|Tabule Miro
|Šablona prezentace kritického designového hodnocení Miro
|Stáhnout tuto šablonu
|Produktové, technické a designové týmy
|Program, požadavky, shrnutí, minimalistický design
|Tabule Miro
|Miro Design Thinking: Šablona empatie mapy
|Stáhnout tuto šablonu
|Výzkumníci UX, designéři, facilitátoři
|Strukturované podněty, poznatky uživatelů, mentální modely
|Tabule Miro
|Šablona komponent systému Miro Design
|Stáhnout tuto šablonu
|Designoví vedoucí, UX/UI, produktoví manažeři
|Stav komponent, verzování, aktualizace v reálném čase
|Tabule Miro
|Šablona diagramu procesu designu Miro
|Stáhnout tuto šablonu
|Designoví stratégové, UX/UI, projektoví manažeři
|Vizuální pracovní postup, upravitelné tvary/barvy, vkládání souborů
|Tabule Miro
|Šablona Design Sprint Retrogram
|Stáhnout tuto šablonu
|Facilitátoři sprintů, agilní týmy
|Řízená retrospektiva, dynamika týmu, poznámky facilitátora
|Tabule Miro
|Šablona ClickUp pro návrh designu
|Získejte šablonu zdarma
|Kreativní týmy, projektoví manažeři, UX/UI, inovace
|Vlastní stavy, označování nápadů, diagramy, automatizace
|Seznam ClickUp, tabule, diagram
|Šablona ClickUp Squad Brainstorm
|Získejte šablonu zdarma
|Produktové, marketingové a inovační týmy
|Stavy, pole vlastníka/dopadu, zobrazení tabule, výzvy
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona bílé tabule ClickUp Empathy Map
|Získejte šablonu zdarma
|Marketing, UX/UI, projektoví manažeři, startupy
|Šestidílná mapa empatie, podněty, profil zákazníka
|ClickUp Whiteboard
|Šablona uživatelské osobnosti ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, marketéři, UX/UI, prodejci
|Mapování osobností, barevné kódování, strategie reakcí
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona uživatelského toku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|UX designéři, projektoví manažeři, vývojáři
|Vizuální cesta, barevně odlišené kroky, editace v reálném čase
|ClickUp Whiteboard, Diagram
|Šablona uživatelských studií ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výzkumníci UX, projektoví manažeři, QA, CX
|Značkování, sledování trendů, převod úkolů
|Seznam ClickUp, tabulka
|Šablona pro testování použitelnosti ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výzkumníci UX, projektoví manažeři, designéři
|Vyzkoušejte sledování relací, poznámky a sdílení zjištění.
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výzkumníci UX, designérské týmy
|Plánujte/spravujte testy, zpětnou vazbu, reporty
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona ClickUp pro formulování problému
|Získejte šablonu zdarma
|PM, UX, marketing, zakladatelé
|Profil zákazníka, cíle, překážky, základní příčina
|ClickUp Doc, List
|Šablona ClickUp Design Sprint
|Získejte šablonu zdarma
|Produkt, UX/UI, agilní týmy
|Sprintové fáze, seznamy úkolů, sledování stavu, poznámky
|Seznam ClickUp, tabule
📮 ClickUp Insight: V portfoliových kariérách je 17 % motivováno kreativní nebo rozmanitou prací a dalších 17 % chce učit, koučovat nebo mentorovat lidi.
Kreativita a sdílení znalostí zde jdou ruku v ruce. S ClickUp můžete proměnit své nápady v hmatatelné výsledky – ať už připravujete kurz, navrhujete workshop nebo mentorujete ostatní.
Použijte Docs k přípravě plánů lekcí, Whiteboards k vizuálnímu znázornění konceptů a mnoho dalšího. Potřebujete vizuální podklady pro svou příští lekci? Stačí je popsat a umělá inteligence ClickUp okamžitě vygeneruje obrázky nebo diagramy. S Clips v ClickUp můžete dokonce nahrávat videokurzy!
Nejlepší bezplatné šablony Miro pro designové myšlení
Pojďme prozkoumat šablony Miro pro designové myšlení a jejich klíčové funkce.
1. Šablona Miro Design Brief
Tato šablona designového briefu poskytuje týmům strukturovaný prostor pro sladění kreativních projektů před zahájením jejich realizace.
Organizuje důležité detaily, jako jsou informace o klientovi, pokyny pro značku, cíle a konkurence, do přehledných sekcí, do kterých může přispívat každý. To usnadňuje zachycení požadavků předem, snižuje počet pozdějších nedorozumění a zajišťuje, že designová práce odpovídá obchodním potřebám.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Od začátku vyjasňuje rozsah a cíle projektu.
- Zdůrazňuje očekávání klientů a klíčové výstupy.
- Udržujte designové OKR, publikum a konkurenci na jednom místě.
- Snižuje počet opakovaných komunikací díky centralizaci zpětné vazby a podnětů.
- Vytvořte jediný zdroj pravdivých informací pro kreativní týmy.
📌 Ideální pro: Agentury, freelancery a interní designérské týmy, které chtějí zefektivnit zahájení projektu a vyhnout se nákladným revizím.
2. Šablona Miro Design Sprint Kit
Tato šablona designového myšlení poskytuje týmům hotový rámec pro pořádání rychlých a strukturovaných workshopů zaměřených na inovace. Namísto toho, abyste začínali od nuly, získáte jasný prostor pro postupné mapování výzev, generování nápadů, vytváření prototypů řešení a sbírání zpětné vazby k designu.
Usnadňuje to vizuální získávání poznatků, sledování pokroku během sprintů a sjednocení všech ohledně dalšího nejlepšího kroku.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Poskytuje osvědčenou strukturu sprintů bez nutnosti složitého nastavování.
- Urychluje řešení problémů pomocí cílených aktivit.
- Udržuje mezifunkční týmy v reálném čase v souladu.
- Pomáhá vizualizovat složité nápady pomocí mapování a skicování.
- Podporuje rychlé testování před významnými investicemi.
📌 Ideální pro: Produktové týmy, startupy a vedoucí inovací, kteří potřebují rychle ověřit nápady pro plánování workshopů a snížit riziko.
🧠 Zajímavost: Stanford d.school pomohla zavést designové myšlení do vzdělávání a podnikání. Věřili, že kreativní řešení problémů by se mělo učit jako jakákoli jiná dovednost, místo aby se k němu přistupovalo jako k talentu vyhrazenému pro pár vyvolených.
3. Šablona Miro Remote Design Sprint
Šablona Miro je navržena tak, aby pomáhala distribuovaným týmům provádět kompletní sprinty bez ztráty spolupráce nebo dynamiky. Na rozdíl od standardních sprintových sad je tato šablona optimalizována pro práci na dálku.
Kombinuje strukturované cvičení, vizuální tabule a vestavěné zpětné vazby, aby všichni zůstali v souladu napříč časovými pásmy. Týmy mohou mapovat výzvy, navrhovat řešení, hlasovat o nápadech a testovat prototypy.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zahrnuje hotové prostory pro skicování, mapování a tvorbu storyboardů.
- Integruje hlasování a zpětnou vazbu, aby urychlila rozhodování.
- Udržujte vzdálené týmy zapojené a sladěné s cíli sprintu.
- Eliminujte chaos spojený s používáním více platforem během sprintu.
📌 Ideální pro: Týmy pracující převážně na dálku, hybridní organizace a globální produktové skupiny, které potřebují rychle jednat.
4. Šablona prezentace kritického hodnocení návrhu Miro
Tento nezbytný nástroj zefektivňuje způsob, jakým týmy prezentují a hodnotí složité designové projekty. Poskytuje strukturovaný postup, od úvodů a souhrnů až po designové požadavky, kroky procesu a klíčové výsledky.
Díky čistému, minimalistickému designu se zúčastnění mohou soustředit na podstatu hodnocení, nikoli na formátování snímků.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Nabízí sekce pro program schůzky, požadavky a shrnutí.
- Poskytuje profesionální, ale minimalistický vzhled pro ostré prezentace bez rušivých prvků.
- Pomáhá týmům rychle se shodnout na rizicích, řešeních a klíčových krocích, které je třeba podniknout.
- Ušetříte hodiny přípravné práce a zároveň zachováte uhlazený a konzistentní vzhled.
📌 Ideální pro: Produktové, technické a designové týmy, které se připravují na hodnocení stakeholderů, prezentace pro klienty nebo interní kontroly designu.
5. Miro Design Thinking: Šablona empatie mapy
Šablona empatie mapy Miro je praktický nástroj designového myšlení, který umožňuje získat hlubší vhled do potřeb, emocí a chování uživatelů. Provází týmy strukturovaným rámcem a klade klíčové otázky o tom, co si uživatelé myslí, cítí, slyší, vidí, říkají a dělají, spolu s jejich bolestmi a zisky.
Tento holistický pohled umožňuje empatičtější, na člověka zaměřená designová rozhodnutí a zajišťuje, že týmy se sjednotí na základě společného, hlubokého porozumění uživateli.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Poskytuje strukturované podněty, které odhalují skryté motivace, frustrace a příležitosti.
- Pomáhá týmům překonat domněnky a ověřit skutečné pohledy uživatelů.
- Posiluje spolupráci tím, že sjednocuje zainteresované strany ohledně potřeb uživatelů.
- Nabízí osvědčenou aktivitu designového myšlení pro mentální modely navržené společností Voltage Control.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, designéry, produktové týmy a facilitátory, kteří chtějí založit rozhodování na empatii a vytvářet řešení, která rezonují s uživateli.
🔍 Věděli jste? Jeden z nejznámějších příkladů designového myšlení pochází od společnosti Airbnb. V počátcích neměli žádné rezervace. Zakladatelé proto navštívili hostitele, vylepšili fotografie a přímo komunikovali s uživateli.
Tato jednoduchá změna – od přístupu zaměřeného na technologie k přístupu zaměřenému na uživatele – pomohla obrátit chod firmy.
6. Šablona komponent designového systému Miro
Šablona Miro slouží jako vizuální velín pro správu designového systému. Sdružuje designéry, vývojáře a produktové manažery na jednom místě.
Díky tomu můžete snadno sledovat stav komponent, historii verzí a podrobnosti předání v reálném čase. Dokumentaci, specifikace, odkazy na návrhy a odkazy na kód můžete uchovávat přesně tam, kde je váš tým potřebuje.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Kombinuje strukturovaná data (prostřednictvím tabulek Miro) s vizuálním kontextem.
- Přednastavte svůj pracovní prostor klíčovými poli, jako jsou název komponenty, kategorie, stav, návrhář, vývojář a verze.
- Umožňuje spolupráci v reálném čase na stejné tabuli, takže aktualizace se projeví okamžitě.
📌 Ideální pro: Vedoucí designéři, týmy UX/UI, produktoví manažeři a technické týmy, které chtějí centralizovat odkazy na komponenty, zefektivnit správu verzí a eliminovat chaos způsobený používáním různých nástrojů.
7. Šablona diagramu procesu designu Miro
Tato šablona jasně a logicky popisuje celý proces návrhu, od vzniku nápadu až po jeho realizaci. Používá známé symboly z vývojových diagramů, jako jsou obdélníky pro akce a kosočtverce pro rozhodnutí.
Navíc vám pomůže zmapovat každý krok designového procesu, od metod výzkumu uživatelů a prototypování až po testování a finalizaci. Intuitivní rozvržení zachovává přehled o celkovém obrazu a zároveň ponechává prostor pro nuance a iterace.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Poskytuje vizuální plán, který vás provede grafickým designem od začátku do konce.
- Upravujte tvary, barvy a spojovací prvky tak, aby odpovídaly stylu vašeho projektu.
- Vložte soubory, náčrtky nebo odkazy přímo do svého toku.
📌 Ideální pro: Designové stratégy, týmy UX/UI, produktové manažery a konzultanty v oblasti inovací, kteří chtějí transformovat abstraktní metody do viditelných pracovních postupů.
8. Šablona Design Sprint Retrogram
Šablona designového myšlení vytváří jasný a příjemný prostor pro shrnutí vašeho sprintu, reflexi toho, co fungovalo a co lze vylepšit.
Navrženo jako retrospektivní tabule s průvodcem, pomáhá sdílet poznatky prostřednictvím strukturovaných, barevných sekcí.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Provede týmy zaměřenou hodinovou retrospektivou s vřelým přivítáním, stručným shrnutím a třífázovou reflexí: Vrcholy, Pády, Přání
- Zahrnuje základní aspekty, jako je formát sprintu (vzdálený vs. offline), dynamika týmu a výsledky sprintu (cíle, řešení, testování).
- Zahrnuje vložené poznámky facilitátora na tabuli, které jsou skvělé pro první retrospektivy, ale lze je snadno odstranit, jakmile se s nimi seznámíte.
📌 Ideální pro: Facilitátory design sprintů nebo kohokoli, kdo uzavírá sprint a chce podporovat neustálé zlepšování.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte test „co kdyby ne“. Vezměte jakýkoli předpoklad na tabuli, například „uživatelé chtějí nejlevnější variantu“, a otočte ho: „co kdyby nechtěli?“ To donutí váš tým prozkoumat nové úhly pohledu a odhalit řešení, která by vám jinak unikla.
Jaká jsou omezení šablon Miro?
Flexibilita Miro je jeho silnou stránkou, ale má i své nevýhody. Toto jsou omezení, se kterými se pravděpodobně setkáte v reálných pracovních postupech:
- Ukládá omezení založená na kreditech: Omezuje spolupráci prostřednictvím kreditového systému, který omezuje používání šablon a interaktivních funkcí.
- Omezuje přizpůsobení šablon: Blokuje přístup k pokročilému vytváření a úpravám šablon v bezplatných nebo základních tarifech.
- Příčiny výkonnostních překážek: Zpomaluje spolupráci na složitých tabulkách s velkým množstvím šablon kvůli zpoždění a pomalému výkonu.
- Omezené možnosti automatizace: Spoléhá se na ruční zásahy u opakujících se úkolů a fází návrhu s minimálními možnostmi automatizace.
- Silně závisí na připojení k internetu: Přerušuje designové sezení s malou nebo žádnou offline funkčností pro distribuované týmy.
- Vytváří administrativní zátěž: Vyžaduje neustálé sledování využití kreditu, limitů tabule a omezení plánu.
💡 Tip pro profesionály: Vždy přeformulujte výzvy na otázky typu „Jak bychom mohli…“. Například místo „Proces registrace je matoucí“ se zeptejte „Jak bychom mohli registraci zjednodušit?“ Tím zůstane brainstorming otevřený a zabráníte tomu, aby se týmy příliš brzy upnuly na úzká řešení.
Alternativy ClickUp k šablonám Miro
Miro vám pomůže rychle zahájit workshopy, ale skutečná výzva přichází až po lepících poznámkách.
Příliš často se stává, že skvělé nápady zapadnou v screenshotech nebo roztroušených tabulkách bez jasného vlastníka. Právě proto ClickUp for Design jako všestranná aplikace pro práci promění brainstormingové sezení v realizovatelné projekty.
Na rozdíl od samostatných tabulek ClickUp propojuje výstupy z workshopů přímo s úkoly, dokumenty, časovými osami a sprinty. Nejenže brainstormujete, ale také vytváříte, přidělujete a dodáváte, a to vše na jednom místě.
Šablony Miro vs. šablony ClickUp: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Miro vám pomůže zahájit workshopy pomocí tabulek, lepících poznámek a rámců. ClickUp jde ještě o krok dál a propojuje tyto poznatky s úkoly, časovými plány, automatizacemi a výstupy.
|Funkce
|Šablony Miro
|Šablony ClickUp
|Hlavní zaměření
|Brainstorming a tvorba nápadů
|Realizace a dodání
|Nejvhodnější pro
|Mapování empatie, designové sprinty, retrospektivy
|Proměňte nápady v úkoly, dokumenty, projekty a časové osy.
|Spolupráce
|Lepicí poznámky, hlasování, komentáře
|Úkoly, vlastníci, stavy a automatizace v reálném čase
|Integrace s Workflow
|Končí na tabuli
|Přímé propojení s projekty a operacemi
|Hodnota
|Vizuální kreativita
|Komplexní realizace projektů
🧠 Přemýšlejte o tom takto: Miro vám pomáhá představit si, co vytvořit. ClickUp vám pomáhá to skutečně vytvořit.
Zde je několik nejlepších šablon ClickUp pro designové myšlení:
1. Šablona ClickUp pro návrh designu
Šablona ClickUp Design Ideation slouží jako centralizované centrum pro přeměnu kreativního myšlení v hmatatelný projektový impuls. Zaměřuje se na techniky tvorby nápadů tím, že poskytuje prostor pro brainstorming, hodnocení nápadů a sledování pokroku.
Navíc, protože je součástí ClickUp, získáte jeho automatizační funkce, asistenci AI, přiřazování úkolů a závislosti, abyste mohli posunout své nejlepší nápady vpřed.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte práci do fází pomocí vlastních stavů úkolů ClickUp, jako jsou Otevřeno a Dokončeno , aby týmy věděly, co je ještě třeba dokončit a co bude následovat.
- Označujte atributy, jako jsou témata, pro lepší přehled o každém nápadu pomocí vlastních polí ClickUp.
- Zrychlete brainstorming díky integrovanému průvodci pro začátečníky.
- Získejte jasný přehled o celém projektu pomocí diagramu designových nápadů, který vám pomůže zmapovat strukturu.
✏️ ClickUp v akciKreativní týmy často používají tuto šablonu k zaznamenávání hrubých nápadů během brainstormingu a jejich následnému zdokonalení do podoby proveditelných úkolů. Produktový manažer může například uspořádat brainstorming, označit každý nápad podle náročnosti a dopadu a poté ty nejslibnější přímo přiřadit designérům nebo vývojářům.
📌 Ideální pro: Kreativní týmy, produktové manažery, odborníky na UX/UI a konzultanty v oblasti inovací.
💡 Tip pro profesionály: Uspořádání workshopu je jen začátek. Musíte také jasně zdokumentovat výsledky. Zde je krátká ukázka, jak pomocí AI v ClickUp zefektivnit dokumentaci:
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté poznatky a nesoulad. Díky komplexnímu pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější poznatky právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Spojte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp a pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času snižte režijní náklady a zkraťte dodací lhůty na více místech.
2. Šablona ClickUp Squad Brainstorm
Šablona ClickUp Squad Brainstorm je ideálním místem pro přeměnu kolektivní energie týmu na realizovatelné nápady. Pomáhá rychle zachytit myšlenky, uspořádat je pro větší přehlednost a sladit priority.
Získáte také dva různé pohledy v různých konfiguracích, včetně Team Work Canvas a Getting Started Guide, abyste mohli začít pracovat efektivněji.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Udržujte nápady organizované pomocí vlastních stavů, jako jsou Navrženo, V posuzování a Schváleno, aby každý věděl, v jaké fázi se každý nápad nachází.
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat autory nápadů, potenciální dopad a odhadovanou náročnost.
- Usnadněte si práci díky vestavěným podnětům a funkci Squad Brainstorm Board View pro vizuální spolupráci.
✏️ ClickUp v akciMarketingový tým může tuto šablonu použít pro plánování kampaní – nejprve se shromáždí spousta nápadů, označí se podle vlastníka a poté se filtrují podle „vysokého dopadu/nízké náročnosti“, aby se vybraly kampaně, které stojí za to realizovat.
📌 Ideální pro: Produktové týmy, marketingové týmy, inovační skupiny a mezifunkční projektové jednotky.
3. Šablona bílé tabule ClickUp Empathy Map
Šablona ClickUp Empathy Map Whiteboard pomáhá týmům odhalit hlubší poznatky o zákaznících tím, že mapuje myšlenky, pocity, akce a bolestivé body v jediném společném prostoru.
Je určen pro workshopy, brainstormingové sezení nebo vzdálenou spolupráci, aby se zainteresované strany shodly na tom, co zákazníci skutečně potřebují a oceňují. Šablona Empathy map vám také umožňuje identifikovat příležitosti ke zlepšení produktů, služeb a komunikace propojením problémů s potenciálními zisky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zachyťte pohledy zákazníků v šesti přehledných sekcích: Myšlení a pocity, Vidění, Slyšení, Řeč a jednání, Bolest a Zisk.
- Využijte pokyny v každé sekci k podnícení hlubších a smysluplnějších diskusí během workshopů.
- Soustřeďte svůj tým pomocí centrální sekce Profil zákazníka, aby byly podrobnosti o osobnosti vždy na očích.
✏️ ClickUp v akciVýzkumník UX může uspořádat vzdálený workshop, kde účastníci vkládají své postřehy do jednotlivých sekcí a poté je označují podle tématu. Později se tyto postřehy převedou na prioritní úkoly pro designérský tým – a to vše bez opuštění tabule.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy, designéry UX/UI, produktové manažery, startupy a servisní týmy.
💡 Jak vést workshop designového myšlení pomocí šablonVedení workshopu designového myšlení nemusí být jako honit kočky. Šablony vám poskytnou základ, takže se můžete soustředit na kreativitu místo na logistiku.
Postup je následující:
Přejděte od nápadu k realizaci → V ClickUp přiřaďte vlastníky, termíny a propojte úkoly s časovými osami.
Vyberte si svůj rámec → mapa empatie, sprint kit nebo vývojový diagram podle vašeho cíle
Připravte půdu → Použijte pokyny k vedení úvodů, výzev a základních pravidel.
Spolupracujte v reálném čase → Lepicí poznámky, hlasování a seskupování zajišťují dokonalou synchronizaci.
Zachyťte poznatky → Shrňte klíčová témata a proměňte je v akční body.
4. Šablona uživatelské osobnosti ClickUp
Šablona ClickUp User Persona Template vám umožňuje vizualizovat a organizovat podrobné profily zákazníků, které vám pomohou při rozhodování o produktech, marketingu a službách.
Poskytuje přehledný prostor pro spolupráci, kde můžete zjistit, kdo jsou vaši uživatelé, co je zajímá a jak na to může váš tým efektivně reagovat. Šablona designového myšlení je skvělá pro mezifunkční spolupráci mezi týmy designu, marketingu, produktového vývoje a podpory.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zmapujte charakteristiky uživatelů, osobní příběhy, motivace, problémy a potřeby v jediném, snadno navigovatelném rozvržení.
- Používejte barevně odlišené sekce a legendu pro rychlou orientaci a přehlednost při brainstormingu nových nápadů.
- Propojte své strategie Naše reakce přímo s každou osobností, abyste mohli okamžitě plánovat další kroky.
- Přidejte vizuální kontext pomocí fotografií a životopisů, abyste data zlidštili a pomohli týmům vcítit se do skutečných uživatelů.
✏️ ClickUp v akciProduktové týmy zde často vytvářejí persony a poté je přímo propojují se svým backlogem. Například každá žádost o funkci může být přiřazena k personě, takže tým přesně vidí, kterým potřebám zákazníků slouží.
📌 Ideální pro: Produktové manažery, marketéry, designéry UX/UI, prodejní týmy a startupy, které se snaží udržet zákazníka v centru každého rozhodnutí.
🔍 Věděli jste, že... Agentura IDEO, která je často považována za propagátora designového myšlení, vyrobila první myš Apple pomocí prototypů z běžných materiálů, jako jsou kuličková pera a máslenky. Zaměřili se méně na to, jak myš vypadala, a více na to, jak se s ní pracovalo.
5. Šablona uživatelského toku ClickUp
Šablona ClickUp User Flow Template vám poskytne přehlednou vizuální mapu kroků, které uživatelé podnikají od začátku do konce při interakci s vaším produktem nebo službou.
Cestu můžete rozdělit na obrazovky, fáze a rozhodovací body. To znamená identifikovat úzká místa, vylepšit uživatelský zážitek a sjednotit tým na optimální cestě vpřed.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vizualizujte každý krok uživatelské cesty pomocí barevně odlišených tvarů pro úkoly, akce a rozhodovací body.
- Odhalte problematické body a příležitosti ke zlepšení ještě před investicí do vývoje.
- Udržujte všechny zúčastněné strany v souladu pomocí jednoduchého sdíleného diagramu, který funguje napříč týmy.
- Přidávejte, přesouvejte nebo aktualizujte kroky v reálném čase během společných workshopů.
✏️ ClickUp v akciUX designéři používají tuto aplikaci k mapování procesu zapojení uživatelů. Mohou rychle zjistit, kde noví uživatelé odcházejí, a poté označit tyto problematické body jako úkoly pro vývojáře, aby mohli vylepšit uživatelský zážitek.
📌 Ideální pro: UX designéry, produktové manažery, marketéry a vývojáře, kteří chtějí vytvářet intuitivní, efektivní a konverzní uživatelské cesty.
6. Šablona uživatelských studií ClickUp
Šablona ClickUp User Studies Template vám pomůže organizovat, analyzovat a reagovat na zpětnou vazbu uživatelů v jediném strukturovaném prostoru.
Odpovědi můžete seskupit do kategorií, jako jsou Uživatelské rozhraní a Uživatelská zkušenost, a označit je podle demografických údajů nebo zdroje. Kromě toho můžete sledovat, kdo a kdy data shromáždil. Tímto způsobem můžete rychle odhalit trendy, stanovit priority vylepšení a sdílet praktické poznatky se svým týmem.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Označte odpovědi podle typu uživatele, věkové skupiny a zdroje pro hlubší vhled.
- Identifikujte opakující se problémy nebo vzorce bez ručního třídění.
- Udržujte jména výzkumníků, data a e-maily viditelné pro snadné sledování.
- Převádějte zpětnou vazbu přímo na úkoly s vlastníky a termíny.
✏️ ClickUp v akciVýzkumný tým může zaznamenat všechny odpovědi z průzkumu a poté je filtrovat podle demografických údajů (například podle věku nebo role), aby identifikoval vzorce. Získané poznatky lze okamžitě proměnit v prioritní vylepšení produktu.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, produktové manažery, týmy QA a specialisty na zákaznickou zkušenost.
Poslechněte si zkušenosti skutečného uživatele:
Kdykoli máme uvedení nového produktu na trh nebo probíhá propagační akce, náš grafický tým předloží návrh prostřednictvím ClickUp a místo toho, abychom si vyměňovali e-maily a pořádali schůzky, mohu jednoduše přidat komentář přímo do dokumentu, což celkově zvyšuje efektivitu a účinnost celého procesu. Řekl bych, že funkce komentářů a ClickUp mi snadno ušetří asi 50 % času.
Kdykoli máme uvedení nového produktu na trh nebo probíhá propagační akce, náš grafický tým předloží návrh prostřednictvím ClickUp a místo toho, abychom si vyměňovali e-maily a pořádali schůzky, mohu jednoduše přidat komentář přímo do dokumentu, což celkově zvyšuje efektivitu a účinnost celého procesu. Řekl bych, že funkce komentářů a ClickUp mi snadno ušetří asi 50 % času.
7. Šablona pro testování použitelnosti ClickUp
Šablona ClickUp Usability Testing Template vám pomůže plánovat, provádět a analyzovat testy použitelnosti v jednom organizovaném pracovním prostoru.
Můžete sledovat účastníky, dokumentovat pozorování a zaznamenávat zpětnou vazbu pro každý testovací scénář. To znamená, že můžete rychle identifikovat vzorce, odhalit problémy s použitelností a sdílet praktické poznatky se svým týmem.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Organizujte všechny testovací relace, účastníky a poznámky na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup.
- Odhalte opakující se problémy s použitelností pomocí jasné a strukturované dokumentace.
- Sdílejte své poznatky okamžitě s ostatními zúčastněnými stranami a urychlete tak rozhodování o designu.
- Zajistěte konzistentnost testovacího procesu napříč různými projekty a produkty.
✏️ ClickUp v akciDesignéři často připojují screenshoty a videoklipy z testovacích relací přímo k úkolům, což vývojářům usnadňuje přesně zjistit, s čím měli uživatelé potíže a jak to opravit.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, produktové manažery a designéry, kteří chtějí provádět strukturované, na poznatcích založené testy použitelnosti.
🧠 Zajímavost: Herbert Simon poprvé představil myšlenku designového myšlení v roce 1969 a navrhl, že strukturované, iterativní myšlení lze použít k řešení všech druhů složitých problémů, nejen těch vizuálních.
8. Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp
Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp vám pomůže zefektivnit celý proces testování.
Šablona pro testování použitelnosti vám umožňuje dokumentovat pozorování, sledovat pokrok a ukládat všechny materiály související s testováním pro rychlý přístup. To usnadňuje odhalování problémů s použitelností, rozpoznávání trendů a poskytování praktických doporučení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Plánujte a spravujte všechny fáze testování na jednom přehledném místě.
- Zaznamenávejte kvalitativní a kvantitativní zpětnou vazbu strukturovaným způsobem.
- Rychleji identifikujte opakující se problémy s použitelností v rámci školicího softwaru.
- Sdílejte zprávy okamžitě a urychlete tak vylepšení designu.
✏️ ClickUp v akciPřed uvedením produktu na trh mohou týmy QA použít tuto šablonu k naplánování testovacích relací, přidělení facilitátorů a sledování výsledků, aby se zajistilo, že před vydáním budou odhaleny všechny chyby v použitelnosti.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, produktové manažery a designérské týmy, které chtějí opakovatelný a efektivní pracovní postup pro testování použitelnosti.
9. Šablona pro popis problému ClickUp
Šablona ClickUp Problem Statement Template vám pomůže vizuálně definovat, pochopit a řešit nejnaléhavější výzvy vašich cílových zákazníků.
Provází vás procesem zaznamenávání základních údajů o profilu zákazníků, jako jsou demografické údaje, povolání a lokalita. Můžete rozebrat jejich cíle, překážky, kterým čelí, a důvody, které za těmito překážkami stojí. Tím zajistíte, že se váš tým zaměří na řešení správných problémů pomocí řešení, která skutečně odpovídají jejich potřebám.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte klíčové údaje o zákaznících do speciální sekce profilu, aby byl kontext jasný pro všechny.
- Jasně definujte cíle zákazníků, abyste mohli řídit vývoj produktů nebo služeb.
- Identifikujte překážky a jejich příčiny, abyste mohli efektivně cílit na zlepšení.
- Vytvořte jediný zdroj informací o problémech zákazníků, který lze snadno sdílet mezi týmy.
- Využijte je v objevitelských workshopech, výzkumných sezeních nebo při plánování strategie, abyste sjednotili všechny zúčastněné strany.
✏️ ClickUp v akciTým pro návrh služeb může tuto šablonu použít k rámcování opakujících se problémů zákaznické podpory. Místo vágních stížností zachycují „skutečný problém“ a brainstormují řešení spojená s měřitelnými cíli.
📌 Ideální pro: Produktové manažery, výzkumníky UX, marketingové týmy, zakladatele startupů a týmy zabývající se designem služeb.
10. Šablona ClickUp Design Sprint
Šablona ClickUp Design Sprint pomáhá týmům zmapovat problémy, stanovit priority funkcí a přejít od nápadů k ověřeným řešením během pouhých několika dní.
Organizuje úkoly podle fází sprintu, jako je mapování, skicování, prototypování a testování, takže můžete udržet všechny v souladu a na správné cestě. To znamená rychlejší rozhodování, přesnější zaměření a efektivnější spolupráci v průběhu celého procesu návrhu. Můžete jej použít jak pro osobní, tak pro vzdálené sprinty.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte svůj sprint na jasné fáze s vyhrazenými seznamy úkolů pro každý den.
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí vlastních stavů, jako jsou To Do, In Progress a Complete.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte priority a přidávejte poznámky, aby všichni byli na stejné vlně.
- Centralizujte soubory a zdroje sprintů, aby měl váš tým přístup ke všemu na jednom místě.
✏️ ClickUp v praxiStartupy často používají tuto aplikaci k testování nových produktových nápadů. Během několika dní se mohou dostat od definování problému až k testování prototypu, přičemž všechny poznámky, postřehy a rozhodnutí jsou uloženy na jednom místě.
📌 Ideální pro: Produktové týmy, designéry UX/UI, zakladatele startupů a agilní týmy provádějící strukturované designové sprinty.
🧠 Zajímavost: Myšlení „rychle selhat“ v designovém myšlení se zaměřuje na rychlé učení. Rychlé prototypování pomáhá týmům získat zpětnou vazbu v rané fázi, takže mohou změnit směr, než promarní měsíce na nesprávné cestě.
Navrhněte perfektní pracovní postup s ClickUp
Skvělé workshopy vyvolávají energii. Ale bez správného systému ty samolepky a náčrtky příliš často zůstávají na zdi. ClickUp překlenuje propast mezi brainstormingem a realizací – udržuje dynamiku.
S ClickUpem může váš tým proměnit mapy empatie v reálné uživatelské příběhy, transformovat sprintové nápady do seznamů úkolů a udržovat časové osy, vlastnictví a výsledky viditelné pro všechny.
Proměňte inspiraci v konkrétní výsledky s ClickUp. Začněte ještě dnes zdarma! ✅
Často kladené otázky o šablonách Miro Design Thinking
Šablona designového myšlení poskytuje týmům strukturované prostředí pro brainstorming, mapování nápadů a testování řešení. Zkracuje dobu přípravy a pomáhá workshopům zůstat soustředěné.
Ano, Miro nabízí bezplatné šablony pro začátečníky, jako jsou empatie mapy a sprint kity. Pokročilé přizpůsobení však může vyžadovat placený tarif.
Šablony Miro jsou skvělé pro workshopy, ale šablony ClickUp se přímo propojují s úkoly, dokumenty, časovými osami a sprinty, takže se můžete přesunout od nápadů k realizaci na jedné platformě.