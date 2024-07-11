Příklady OKR pro design, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti designu

Design je kreativní práce. Vyžaduje představivost a schopnost vytvořit něco z ničeho. Designéři jsou kreativní lidé, kteří do své práce vkládají kousek sebe sama – jejich výstupy jsou často osobní.
Pro takovou práci se může zdát podivné stanovovat číselné cíle. „Vytvořit 10 bannerů denně“ nebo „zlepšit estetiku webových stránek“ nemá velký význam. Přesto jsou pro sledování pokroku, měření výkonu a podporu členů týmu nezbytné správné cíle.
V tomto případě může pomoci rámec cílů a klíčových výsledků (OKR). Podívejme se, jak. Nejprve ale trochu kontextu.
Porozumění OKR v designu
OKR je zkratka pro Objectives and Key Results (cíle a klíčové výsledky). Popisuje, čeho musí designové týmy dosáhnout a jak lze měřit jejich výkon. Zde je jednoduchý příklad.
- Cíl: Zlepšit zákaznickou zkušenost na webových stránkách
- Klíčové výsledky: Prodloužit dobu strávenou na webu nebo snížit míru opuštění nákupního košíku
Proč designové týmy potřebují OKR?
Vzhledem k tomu, že design je kreativní práce, týmy se často soustředí na to, aby splňoval základní standardy zákaznické zkušenosti, přístupnosti atd. To je však jen začátek. Dobré OKR mohou nabídnout mnohem více výhod, například:
Sladění s obchodními cíli: V komerčních projektech musí dobrý design sloužit obchodním zájmům. OKR pomáhají kreativním týmům sladit jejich úsilí s obchodními cíli.
Jasnost: Kreativní rozhodnutí je těžké učinit. Jak například designový tým rozhodne, zda změnit barevnou paletu, nebo ne? OKR pomáhají tato rozhodnutí vyjasnit. Pokud je například OKR zvýšit interakci uživatelů, designové týmy provedou A/B testy různých barevných palet a vyberou tu, která splňuje cíl.
Hladká spolupráce: V případě neshody mohou designérské týmy využít OKR jako způsob, jak podpořit svá rozhodnutí. OKR zajišťují, že celý tým je na stejné vlně a pracuje na společných cílech. Zajišťují, že designérské pracovní postupy probíhají rychle a efektivně.
Orientace na výsledky: Kreativní týmy často upadají do pasti rozhodovací paralýzy, procházejí mnoha iteracemi a verzemi a odkládají spuštění. OKR poskytují designérům rozhodovací rámec a zaměřují jejich pozornost na obchodní výsledky.
Bonus: Pokud máte potíže s rozlišením cílů, klíčových výsledků a klíčových ukazatelů výkonnosti, přečtěte si více o OKR vs. KPI.
Kromě provozních výsledků hrají OKR v oblasti designu také důležitou roli při zvyšování produktivity a povědomí o značce.
Vliv OKR v oblasti designu na produktivitu a povědomí o značce
Porozumění cílům a klíčovým výsledkům celým designérským týmem má mimořádný vliv na jejich produktivitu. Zde je vysvětlení, jak tomu tak je.
- OKR poukazují na směr, kterým se tým musí ubírat, a eliminují rušivé vlivy.
- Pomáhá to upřednostnit designové výstupy s větším dopadem a zlepšit efektivitu práce týmu.
- Minimalizuje úsilí vynaložené na nepodstatné činnosti a eliminuje plýtvání produktivitou.
- Dává to celému týmu stejný cíl a stejný jazyk, což dramaticky zlepšuje jejich kolektivní produktivitu.
Stejně důležitý je způsob, jakým OKR formují povědomí o značce. Designový tým je strážcem vizuální značky organizace. Je zodpovědný za jasnou, atraktivní a konzistentní prezentaci značky. OKR to zajišťují.
OKR zvyšují povědomí o značce tím, že slaďují marketingové a designové aktivity se strategickými cíli společnosti. Pokud je například cílem zajistit 100% konzistenci značky, designový tým vytvoří šablony pro branding, které bude organizace používat.
Pokud si říkáte: to je všechno skvělé, ale jak vlastně vytvořit OKR pro designéry v organizaci, jste na správném místě!
Příklady OKR v designu
Stejně jako u každého rámce cílů a klíčových výsledků je třeba začít se stanovováním cílů na nejvyšší úrovni. Vedení společnosti musí stanovit cíle a předat je jednotlivým oddělením, včetně designu. Zde je několik příkladů OKR, jak mohou vedoucí designéři přizpůsobit organizační cíle pro své týmy.
1. OKR pro design uživatelského prostředí
Uživatelská zkušenost (UX) je funkcí několika faktorů, jako je použitelnost, funkčnost, interaktivita, přístupnost atd. Pro každý z těchto faktorů můžete stanovit OKR. Pokud jste v tomto nováčkem, můžete začít s obecnými cíli, jako je příklad níže.
Cíl: Zlepšit uživatelský zážitek v mobilní aplikaci
Klíčové výsledky:
- Zvýšit hodnocení spokojenosti uživatelů z 3,5 na 4,5 hvězdičky
- Zkraťte průměrnou dobu dokončení nákupu o 30 %
- Dosáhnout 90% úspěšnosti úkolů pro všechny primární uživatelské toky
- Snížit počet žádostí o zákaznickou podporu souvisejících s problémy s navigací o 50 %.
- Zvýšit hodnocení vizuální přitažlivosti o 30 %
2. OKR pro konzistentnost značky
Každý designérský tým, ať už se jedná o grafický design, interakční design nebo design uživatelského rozhraní (UI), se snaží dát značce konzistentní vizuální identitu. Je to klíčový aspekt strategie řízení značky společnosti. I když je to součástí marketingových OKR, může to být také OKR designérského týmu.
Cíl: Zlepšit konzistenci značky
Klíčové výsledky:
- Proveďte audit všech propagačních materiálů a identifikujte nesrovnalosti v brandingu
- Snižte nesrovnalosti na méně než 5 % kolaterálů
- Pořádejte workshopy o designu značky pro všechny, kteří pracují v oblasti komunikace, jako jsou týmy PR, sociálních médií a eventů.
- Dosáhnout 98% dodržování designových pokynů
3. OKR pro přístupnost
Všechny moderní digitální produkty musí být přístupné pro různorodou skupinu uživatelů. OKR zajišťují, že je to prioritou pro všechny členy týmu.
Cíl: Zlepšit přístupnost webových stránek
Klíčové výsledky:
- Proveďte audit prvků vizuální přístupnosti, jako je struktura webu, barvy, kontrast, velikost písma, čitelnost atd., a naplánujte změny.
- Proveďte uživatelské testování přístupnosti
- Dosáhněte úrovně AAA a standardů Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) za šest měsíců
- Získejte certifikáty v oblasti přístupnosti designu
4. OKR pro zážitek z tmavého režimu
Tmavý režim se stal široce používanou taktikou z důvodů přístupnosti a použitelnosti. Jako nová aplikace možná tmavý režim vůbec nemáte. Pokud je to váš cíl, OKR by vypadalo takto.
Cíl: Implementovat vysoce kvalitní tmavý režim
Klíčové výsledky:
- Zavést tmavý režim ve všech kritických uživatelských tocích
- Zvýšit používání tmavého režimu o 25 %
- Dosáhnout 90 % pozitivní zpětné vazby na design tmavého režimu
5. OKR pro inovace v designu
Úspěšný designový tým také utváří budoucnost samotného designu. Vytváří a publikuje inovativní designová řešení, která se široce přijímají. Pokud se váš tým zaměřuje na designové inovace, je užitečné stanovit pro ně konkrétní OKR.
Cíl: Podporovat inovace v designu
Klíčové výsledky:
- Uspořádejte pět designových hackathonů nebo workshopů, abyste našli inovativní řešení tří nejdůležitějších designových problémů roku.
- Implementujte a otestujte dvanáct inovativních designových funkcí
- Vyhrajte tři ceny za inovativní design
6. OKR pro produktivitu designérů
Každý vedoucí designér chce podporovat vysoce výkonné a produktivní prostředí. Stanovení OKR pro produktivitu pomáhá tohoto cíle dosáhnout efektivněji.
Cíl: Dosáhnout 80% produktivity u všech zdrojů
Klíčové výsledky:
- Dosáhnout 98% využití zdrojů v designérském týmu
- Dokončete 90 % designových úkolů v termínu
- Snižte počet oprav na méně než 10 %
7. OKR pro řízení designových projektů
Paralelně s produktivitou je efektivita designérského týmu, který potřebuje plynulý přechod z jedné fáze do druhé. OKR pro řízení designérského workflow by byly následující.
Cíl: Zefektivnit proces designu
Klíčové výsledky:
- Zkraťte dobu cyklu iterace designu o 25 %
- Minimalizujte zpoždění mezi dvěma fázemi pracovního postupu na 4 hodiny
- Splňte 100 % kritérií přijatelnosti u všech designových úkolů
8. OKR pro spolupráci
Designové týmy se nacházejí na křižovatce značky, marketingu, produktu, prodeje a samotného zákazníka. Musí úzce spolupracovat s těmito zainteresovanými stranami. Podívejme se na příklad OKR pro spolupráci designového týmu s vývojáři, kteří mají své vlastní agilní OKR.
Cíl: Zlepšit spolupráci s vývojáři
Klíčové výsledky:
- Zkraťte dobu zpětné vazby mezi designéry a vývojáři o 20 %
- Dosáhnout 95% přesnosti při předávání designu
- Zkraťte prodlevu mezi návrhem a vývojem na 24 hodin
9. OKR pro návrh stavu chyby
Návrh chybových stavů má obrovský dopad na uživatelský zážitek, protože definuje, co se stane, když se něco pokazí. Dobré chybové stavy zajišťují, že uživatel je přesměrován správným způsobem, aby mohl pokračovat ve své cestě. OKR pro návrh chybových stavů jsou následující.
Cíl: Vylepšit design chybových stavů
Klíčové výsledky:
- Zajistěte, aby 100 % chybových stavů bylo patrných
- Snižte míru odchodu uživatelů o 15 % během chybových stavů
- Dosáhnout 90 % pozitivní zpětné vazby uživatelů na návrhy chybových stavů
10. OKR pro design dashboardu
Na závěr se podívejme na příklad konkrétního designového prvku, tj. dashboardů. Pokud se zabýváte designem dashboardů, mohou být vašimi OKR následující cíle.
Cíl: Vylepšit design dashboardu
Klíčové výsledky:
- Zvýšit skóre použitelnosti dashboardu o 25 %
- Zkraťte dobu načítání dashboardu o 2 sekundy
- Snižte frekvenci obnovování z jednou za 5 minut na jednou za 60 sekund
Bez omezení reálného světa se výše uvedené příklady mohou zdát snadné. To však neznamená, že při jejich realizaci nebudete čelit výzvám. Zde je několik výzev, kterým budete čelit, a několik nápadů, jak je překonat.
Výzvy při implementaci OKR v designu
Výzvy při implementaci OKR v designérském týmu mohou být operativní, praktické, kulturní nebo manažerské. Mezi nejčastější výzvy patří následující.
Nedostatek jasných cílů
Designové týmy často pracují s vágními nebo nejednoznačnými cíli, jako je „vytvořit atraktivní banner“. To není příliš užitečné. Například cíl „zlepšit kvalitu designu“ je příliš obecný a otevřený interpretaci. Kdokoli může tvrdit, že jeho výstup je kvalitnější než dříve.
Řešení: Chcete-li tento problém překonat, definujte jasné, realizovatelné cíle, například „přepracovat domovskou stránku tak, aby se o 20 % zvýšila interakce uživatelů“. Komplexní šablony OKR vám mohou pomoci začít.
Nedostatečné klíčové výsledky
Pokud vám cíle udávají směr, klíčové výsledky fungují jako milníky. Designové týmy mohou stanovit klíčové výsledky, které jsou buď příliš obtížné měřit, nebo nesouvisejí s jejich cíli.
Řešení: Stanovte klíčové výsledky tak, aby byly měřitelné a přímo navázané na cíle. Pokud je cílem zlepšit zapojení uživatelů, klíčovým výsledkem může být „snížit míru chybovosti uživatelů o 15 %“. K tomu vám mohou pomoci některé z nejlepších softwarů pro OKR, které jsou dnes k dispozici.
Odpor ke změnám
Zavedení OKR může být pro členy týmu zvyklé na tradiční pracovní metody obtížné. Mohou OKR vnímat jako další byrokracii a aktivně nebo alespoň pasivně je odmítat.
Řešení: Usnadněte týmům přijetí OKR. Poskytněte jim školení, aby pochopili výhody OKR. Povzbuďte je, aby si zvolili své vlastní cíle, a dejte jim tak autonomii a odpovědnost.
Špatná koordinace s ostatními týmy
OKR musí být v souladu s cíli ostatních oddělení, aby byl zajištěn soudržný pokrok směrem k celofiremním cílům. Designové týmy mohou mít potíže s koordinací, což může vést ke konfliktu priorit.
Řešení: Umožněte pravidelné meziresortní schůzky, abyste zajistili, že všechny týmy pracují na kompatibilních cílech a časových plánech. Nastavte procesy pro shromažďování zadání designu, kritérií přijatelnosti, kvantitativní a kvalitativní zpětné vazby atd.
Nedostatečné zdroje
Implementace OKR vyžaduje zdroje, včetně lidí, času a správných nástrojů. Designové týmy mohou mít nedostatek zdrojů, což vede k vyhoření a nesplněným cílům.
Řešení: Abyste tento problém vyřešili, dejte svým týmům správné nástroje. Automatizujte co nejvíce, abyste předešli přetížení členů týmu. Vyberte si platformu pro virtuální pracoviště, jako je ClickUp, abyste mohli spravovat úkoly, stanovovat cíle, sledovat pokrok a pružně se přizpůsobovat.
Stanovení a měření výkonnostních ukazatelů v designu
Designové týmy často upřednostňují své oblíbené nástroje. Možná budou chtít používat své stávající nástroje také ke sledování svých OKR. I když to může fungovat, pro designové týmy je efektivnější používat komplexní systém řízení cílů, jako je ClickUp.
Zde je návod, jak nastavit a měřit ukazatele výkonnosti v designu.
Definujte cíle
Začněte tím, že pro svůj designový tým definujete jasné strategické cíle. Pro každý cíl definujte klíčové výsledky, které jsou měřitelné a časově ohraničené.
Pokud jste v OKR nováčkem, použijte ClickUp Brain k brainstormingu nápadů pro OKR. Funkce AI vám poskytne okamžité odpovědi na všechny vaše otázky týkající se cílů, relevantních klíčových výsledků a dalších věcí.
Stanovte si cíle
ClickUp Goals je skvělý způsob, jak stanovit všechny cíle a klíčové výsledky na sdílené platformě. Můžete je také přiřadit jednotlivým osobám, aby se lépe sledovaly. ClickUp můžete například použít k měření spokojenosti uživatelů, četnosti selhání aplikace, míry dokončení úkolů atd.
Použijte šablonu ClickUp OKR a okamžitě uveďte své nápady do praxe. Rozdělte své designové cíle na úkoly, sledujte pokrok každého klíčového výsledku a spravujte cyklus OKR pomocí této šablony pro středně pokročilé.
Sledujte pokrok
Shromažďujte data o klíčových výsledcích, abyste mohli průběžně sledovat pokrok svých designových iniciativ.
Formuláře ClickUp můžete použít k provádění průzkumů nebo sběru zpětné vazby. Můžete také nastavit přizpůsobitelné panely ClickUp, abyste mohli sledovat metriky, které potřebujete.
Přezkoumejte a upravte strategie
Pravidelně kontrolujte výkonnost OKR vašeho designérského týmu a podle toho je upravujte. Tyto kontroly můžete dokonce začlenit do svých týdenních týmových schůzek. Pokud jste nedosáhli klíčových výsledků, zjistěte důvody a vylepšete svůj přístup.
Tento iterativní proces zajišťuje neustálé zlepšování a přizpůsobivost. Pokud se například míra selhání aplikace nesnížila podle očekávání, prozkoumejte příčiny a proveďte cílenější opravy.
Dosáhněte svých designových cílů s ClickUp
V moderních pracovištích je design nedílnou součástí podnikání. Je to konkurenční diferenciace. Je to také nejdůležitější aspekt zákaznické zkušenosti. Bylo by tedy velkou chybou realizovat designové projekty bez jasných cílů, záměrů a odpovídajících klíčových výsledků.
