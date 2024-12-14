13 nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu k designu pro kreativní týmy

Určitě jste už slyšeli rčení „Dvě hlavy jsou lepší než jedna“, a to platí zejména v případě designu. Získávání zpětné vazby není jen o zaškrtnutí políčka – díky ní se dobré nápady mění v nápady skvělé. ?
Nástroj pro zpětnou vazbu k designu pomáhá zúčastněným stranám spolupracovat a analyzovat zpětnou vazbu k designu organizovaným způsobem. Snižuje komunikační třenice a pomáhá zaznamenávat příspěvky všech, porovnávat zpětnou vazbu k designu a sledovat změny verzí.
Vybrat ten správný nástroj pro vaše potřeby v oblasti designu je však vzhledem k dnešní nabídce velká výzva. Proto jsme za vás udělali průzkum a sestavili seznam nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu k designu, které vyhovují všem požadavkům na pracovní postupy i rozpočty.
Pojďme na to. ?
Co byste měli hledat v nástrojích pro zpětnou vazbu k designu
Pokud hledáte ten správný nástroj pro zpětnou vazbu k návrhům, zde je několik funkcí, které byste neměli opomenout:
- Snadné použití: Vyberte si nástroj pro zpětnou vazbu k designu s intuitivním rozhraním, který zjednoduší výměnu zpětné vazby a zabrání zmatkům.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že se snadno integruje s oblíbeným designovým softwarem a nástroji pro správu projektů s funkcemi pro spolupráci v reálném čase.
- Spolupráce v reálném čase: Hledejte nástroj, který umožňuje živou zpětnou vazbu a úpravy, aby váš tým mohl řešit změny v reálném čase a zefektivnit tak pracovní postupy.
- Kontrola verzí: Ujistěte se, že sleduje změny a umožňuje vám vrátit se k předchozím verzím – tímto způsobem neztratíte cennou zpětnou vazbu ani neuvíznete s zastaralými návrhy.
- Cenová dostupnost a škálovatelnost: Vyberte si nástroj, který odpovídá vašemu aktuálnímu rozpočtu, ale zároveň nabízí škálovatelnost, aby vyhovoval rostoucím potřebám vašeho týmu.
13 nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu k designu, které můžete použít
Se správnými nástroji pro zpětnou vazbu můžete zefektivnit spolupráci, efektivně shromažďovat poznatky a zlepšit proces návrhu. Zde je můj seznam nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu k návrhům, které vám pomohou optimalizovat vaše pracovní postupy při navrhování.
1. ClickUp (nejlepší pro správu designových projektů a týmovou spolupráci)
ClickUp je aplikace, která obsáhne vše, co potřebujete pro práci. Jako komplexní nástroj pro správu projektů a spolupráci týmů zefektivňuje váš pracovní postup při navrhování a sdružuje veškerou vaši práci do jednoho organizovaného prostoru. Ať už spravujete úkoly, sledujete cíle nebo spolupracujete se svým týmem, ClickUp pomáhá všem udržet soulad a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
S ClickUp Teams mohou projektoví manažeři a kreativní týmy zjednodušit správu designových projektů tím, že projekty rozdělí na úkoly, připojí designové soubory a budou efektivně spolupracovat. Designéři mohou zanechávat podrobné komentáře, označovat členy týmu a opatřovat soubory přesnou zpětnou vazbou.
Díky tomu se zajistí, že žádná zpětná vazba nebude opomenuta a každý návrh bude jasný, proveditelný a snadno realizovatelný.
ClickUp Whiteboards dále vylepšuje spolupráci tím, že nabízí vizuální, interaktivní prostor, kde mohou týmy brainstormovat, vytvářet strategie a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase. S Whiteboards můžete vytvářet vývojové diagramy, wireframy, myšlenkové mapy a moodboardy, což umožňuje designérům společně skicovat, vymýšlet a iterovat návrhy.
Možnost přidávat poznámky, tvary a text přímo na tabuli usnadňuje vizualizaci konceptů a sledování zpětné vazby od členů týmu, čímž se proces navrhování stává více kolaborativním.
Aby vše bylo v souladu, ClickUp nabízí přizpůsobitelné panely a pokročilé nástroje pro vytváření reportů, které poskytují přehled o postupu projektu v reálném čase. Týmy mohou mít přehled o milnících, zpětné vazbě a termínech na jednom místě.
Zde je několik příkladů, jak vám ClickUp může pomoci s vašimi potřebami v oblasti zpětné vazby k návrhům:
- Informace v reálném čase: Sledujte pokrok svého týmu v plnění cílů, nevyřízené úkoly a klíčové metriky pomocí barevně odlišených sloupců a grafů, které poskytují přehledné vizuální informace.
- Buďte vždy v obraze díky několika zobrazením: Sledujte pokrok a klíčové metriky pomocí flexibilních zobrazení, jako je zobrazení sledování pokroku.
- Efektivní spolupráce: Udržujte svůj tým neustále v obraze sledováním milníků, termínů a zpětné vazby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte designové projekty do přehledných, proveditelných úkolů, přidělte odpovědnosti a sledujte pokrok pomocí ClickUp Tasks.
- Vytvářejte sdílené dokumenty pro designové briefy, stylové příručky nebo poznámky, které týmům umožní spolupracovat prostřednictvím komentářů a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase pomocí ClickUp Docs.
- Využijte ClickUp Brain k automatickému shrnutí zpětné vazby, navrhování akčních položek a zefektivnění komunikace.
- Sledujte časové osy projektů, vizualizujte závislosti a upravujte termíny pomocí Ganttových diagramů, aby designové projekty probíhaly podle plánu.
- Zrychlete spolupráci díky rychlému vyjasňování a zpětné vazbě pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele trochu matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
?Tip pro profesionály: Efektivně opatřujte obrázky, videa a soubory PDF poznámkami, abyste zdůraznili zpětnou vazbu přímo v obsahu. Zajistíte tak přehlednost a zefektivníte proces revize.
2. InVision (nejlepší pro prototypování a testování uživatelů)
InVision je jeden z nejlepších nástrojů pro prototypování, který je dnes k dispozici, a který oživí vaše návrhy pomocí interaktivních prototypů. Můžete snadno vytvářet a kontrolovat svou práci, zatímco komentáře v reálném čase umožňují vašemu týmu poskytovat přímou zpětnou vazbu k návrhu. Je to ideální řešení, pokud chcete svým stakeholderům nabídnout virtuální prohlídku vašeho prototypu a rychle všechny uvést na stejnou vlnu.
Nejlepší funkce Invision
- Funkce Freehand vám umožňuje brainstormovat, skicovat nápady a mapovat pracovní postupy v reálném čase.
- Přidejte do svých prototypů plynulé interaktivní animace pomocí animačních vrstev.
Omezení Invision
- Klienti nemohou prototypy přímo upravovat, což vede k nejasné zpětné vazbě a neefektivním revizím.
Ceny Invision
- Zdarma
- Začátečník: 15 $/měsíc
- Profesionální: 25 $/měsíc
- Tým: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Invision
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
3. Figma (nejlepší pro společný návrh a prototypování)
Figma je univerzální nástroj pro návrh, který zjednodušuje proces vytváření široké škály digitálních návrhů, od uživatelských rozhraní po interaktivní prototypy. Je skvělý pro týmové projekty, protože na stejném souboru může pracovat více návrhářů současně. To znamená, že už nemusíte řešit chaos s kontrolou verzí ani čekat na aktualizace.
Ať už navrhujete webové stránky, aplikaci nebo jakýkoli digitální produkt, Figma nabízí výkonné funkce, jako je vektorová grafika, prototypování a plynulé předávání vývojářům. Navíc díky cloudovému charakteru můžete pracovat odkudkoli a na jakémkoli zařízení.
Nejlepší funkce Figma
- Varianty komponent umožňují spravovat více verzí jedné komponenty v jedné struktuře.
- FigJam poskytuje společnou tabuli pro brainstorming a tvorbu nápadů.
- Designové systémy vám umožňují vytvářet opakovaně použitelné styly, komponenty a prostředky.
Omezení Figma
- Omezuje plný přístup k určitým funkcím, jako jsou oprávnění k kopírování, na podnikové předplatné.
- Mobilní verze umožňuje pouze prohlížení projektu; skvělým doplňkem by byla možnost editace na iPadu, podobně jako na PC.
Ceny Figma
- Zdarma
- Profesionální tým: 15 $/místo/měsíc
- Organizace: 45 $/pracovní místo/měsíc
- Podnik: 75 $/pracovní místo/měsíc
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
?Tip pro profesionály: Než začnete, připravte si jasné zadání. Vaše týmy tak budou pracovat v souladu a vy budete moci maximálně využít své nástroje pro návrh a pracovní postupy.
4. Miro (nejlepší pro vizuální spolupráci a workshopy designového myšlení)
Miro usnadňuje týmům brainstorming, plánování a mapování nápadů v reálném čase na interaktivní online tabuli. Ať už pořádáte workshop, skicujete uživatelské cesty nebo vytváříte myšlenkové mapy, tento nástroj oživí vaše nápady.
Zlepšuje řízení projektů tím, že posiluje spolupráci pomocí vizuálních nástrojů. Po skončení relace můžete tabuli sdílet se zainteresovanými stranami nebo ji použít jako základ pro další fázi vašeho designového procesu.
Nejlepší funkce Miro
- Zapojte týmy pomocí hlasování v reálném čase a stanovte priority úkolů nebo nápadů.
- Videohovory v aplikaci pomáhají s přímou komunikací při spolupráci na tabuli.
- Inteligentní tvary a automatické přichytávání vám umožňují automaticky zarovnávat a upravovat tvary pro plynulé vytváření diagramů.
Omezení Miro
- Omezené knihovny ikon ve srovnání s nástroji pro vizuální zpětnou vazbu, jako jsou Figma a Lucid.
- Knihovna návrhových nástrojů a šablon ERD by mohla být vylepšena o více výchozích šablon.
Ceny Miro
- Zdarma
- Začátečník: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
?Tip pro profesionály: Posilte uživatelsky orientovaný přístup svého týmu pomocí nástrojů designového myšlení. Pomohou vám řídit proces, zajistí, že se budete soustředit na řešení skutečných problémů uživatelů, a zároveň podpoří spolupráci.
5. Droplr (nejlepší pro sdílení obrazovky a shromažďování zpětné vazby)
Droplr je skvělý nástroj pro poskytování vizuálního kontextu při poskytování zpětné vazby členům týmu. Umožňuje snadno pořizovat a sdílet snímky obrazovky nebo nahrávky obrazovky.
Pomocí screenshotů můžete zvýraznit konkrétní oblasti na obrazovce, zatímco nahrávky obrazovky vám pomohou ukázat sled interakcí. To zjednodušuje vysvětlování složitých designových úkolů nebo problémů během procesu zpětné vazby.
Nejlepší funkce Droplr
- Označujte screenshoty nebo videa textem, šipkami a zvýrazněním pro jasnou komunikaci.
- Funkce vypršení platnosti odkazu vám umožňuje nastavit datum vypršení platnosti sdílených odkazů pro časově citlivý obsah.
Omezení Droplr
- K úpravám nahraných dokumentů je třeba software třetích stran.
- Při sdílení nových souborů odhaluje dříve sdílené soubory, což znesnadňuje přístup.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Droplr
- Pro Plus: 6 $/měsíc
- Tým: 7 $/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Droplr
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. BugHerd (nejlepší pro sledování chyb a vizuální zpětnou vazbu)
BugHerd zjednodušuje sledování chyb tím, že vám umožňuje hlásit problémy přímo na webových stránkách pomocí vizuálního nástroje pro zpětnou vazbu. Chyby a praktické připomínky můžete připnout na konkrétní části stránky, což usnadňuje přesné označení místa, kde se problém vyskytuje.
Každá zpráva o chybě automaticky zaznamenává podrobnosti, jako jsou informace o prohlížeči a rozlišení obrazovky, což šetří čas. Nástroj pro zpětnou vazbu ve formě videa vám také umožňuje vytvářet návody, abyste mohli poskytovat zpětnou vazbu a hlásit chyby. Díky tomu je proces zpětné vazby efektivní, protože přesně ukazuje, kde a v čem spočívá problém, namísto vágních popisů.
Nejlepší funkce BugHerd
- Zaznamenávejte a spravujte chyby přímo na živém webu pomocí zpětné vazby typu „ukázat a kliknout“.
- Chyby jsou propojeny s prvky webové stránky, což vývojářům poskytuje přesný kontext.
- Udržujte přehledné zobrazení pro klienty a sdílejte zpětnou vazbu soukromě v režimu soukromé zpětné vazby.
Omezení BugHerd
- Oznámení nejsou filtrována do složek, což zvyšuje nepořádek.
- Vyžaduje školení pro netechnické zaměstnance, aby se mohli účastnit recenzí.
Ceny BugHerd
- Standard: 41 $/měsíc (5 členů)
- Studio: 66 $/měsíc (10 členů)
- Premium: 124 $/měsíc (25 členů)
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze BugHerd
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
7. MockFlow (nejlepší pro tvorbu drátových modelů a maket)
MockFlow usnadňuje tvorbu wireframů a mockupů díky rozhraní typu drag-and-drop. Nabízí hotové šablony a komponenty uživatelského rozhraní, takže můžete rychle vytvářet rozvržení.
Je skvělý pro skicování nápadů a sdílení s týmem za účelem získání zpětné vazby. Navíc můžete získat recenze návrhů od jeho AI pro celý nebo vybraný část wireframu, což vám pomůže rychleji vylepšit váš návrh.
Nejlepší funkce Mockflow
- Získejte přístup k předem navrženým sadám uživatelského rozhraní pro rychlejší tvorbu návrhů, přizpůsobeným pro různé platformy (např. mobilní zařízení, web).
- Vytvořte speciální prostory pro spolupráci týmu s diskusními fóry a sledováním úkolů, vše propojené s konkrétními návrhy.
Omezení Mockflow
- Je obtížné vybrat více komponent nebo změnit velikost více vrstev najednou.
- Úpravy s kolegy vyžadují přístup k placenému tarifu.
Ceny Mockflow
- Základní: Zdarma
- Premium: 14 $/měsíc (1 editor)
- Podnikání: 45 $/měsíc (3 editoři)
- Enterprise: 160 $ (pouze roční předplatné)
Hodnocení a recenze Mockflow
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
?Tip pro profesionály: Používání šablon wireframe vám může ušetřit spoustu času během procesu návrhu. Poskytují pevnou strukturu, která vám umožní rychle přizpůsobit a vylepšit rozvržení tak, aby vyhovovalo potřebám vašeho projektu.
8. DesignDrop (nejlepší pro poskytování vizuálních poznámek)
DesignDrop je nástroj pro zpětnou vazbu k designu, který se pyšní svou snadnou použitelností a je určen pro technicky neznalé uživatele a začátečníky. Ušetří jim náročnou fázi učení a poskytuje organizovaný způsob zpracování požadavků na design.
Můžete nahrát svůj návrh a sdílet URL adresu se svým týmem nebo klienty, abyste získali zpětnou vazbu, na základě které můžete jednat. Oni mohou přidávat vizuální poznámky přímo k návrhu, což usnadňuje shromažďování podnětů a spolupráci bez zmatků.
Nejlepší funkce DesignDrop
- Široká škála vizuálních anotací, včetně výběru barev a typografie
- Snadná spolupráce v reálném čase prostřednictvím vizuálních poznámek a komentářů v diskusních vláknech
Omezení DesignDrop
- Nelze integrovat s platformami pro správu projektů za účelem zefektivnění kompletních návrhových pracovních postupů.
Ceny DesignDrop
- Starter: 2,35 $/měsíc
- Pro: 5,89 $/6 měsíců
- Premium: 10,61 $/12 měsíců
Hodnocení a recenze DesignDrop
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Usersnap (nejlepší pro sběr vizuální zpětné vazby)
Usersnap je skvělý pro zjednodušení procesu zpětné vazby, protože můžete snadno pořizovat snímky obrazovky nebo nahrávat obrazovku přímo z vašeho prohlížeče. To vám umožní poukázat na relevantní problémy nebo sdílet postřehy vizuálně, aniž byste potřebovali další nástroje.
Můžete přidávat poznámky, komentáře a popisy, aby bylo jasné, která část návrhu nebo rozhraní vyžaduje pozornost.
Nejlepší funkce Usersnap
- Shromažďujte zpětnou vazbu přímo prostřednictvím rozšíření prohlížeče, aniž byste opustili web.
- Zaznamenávejte uživatelské relace, abyste lépe porozuměli kontextu chyb nebo problémů.
- Přizpůsobte formuláře a widgety pro zpětnou vazbu tak, aby ladily s brandingem vaší aplikace nebo webových stránek.
Omezení Usersnap
- Nedostatečná integrace CRM omezuje personalizované odpovědi a hlubší kontext zpětné vazby od zákazníků.
Ceny Usersnap
- Starter: 39 €/měsíc (přibližně 41 $/měsíc)
- Růst: 89 €/měsíc (přibližně 94,34 $/měsíc)
- Profesionální: 159 €/měsíc (přibližně 168,54 $/měsíc)
- Premium: 319 €/měsíc (přibližně 338,14 $/měsíc)
Hodnocení a recenze Usersnap
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
10. Proofhub (nejlepší pro vytváření přizpůsobených pracovních postupů pro designérské týmy)
ProofHub je jedním z nejlepších nástrojů pro kontrolu projektového managementu. Zjednodušuje proces kontroly a schvalování tím, že umožňuje týmům spolupracovat na souborech přímo v rámci platformy.
Můžete snadno zanechávat komentáře, označovat změny a sledovat revize, čímž zajistíte, že všichni budou na stejné vlně. Ať už kontrolujete návrhy, dokumenty nebo jiné soubory, ProofHub zjednodušuje zpětnou vazbu a zajišťuje, že váš tým dodá kvalitní práci rychleji.
Nejlepší funkce Proofhubu
- Zmiňte kolegy pro aktualizace a sdílejte soubory přímo v rámci úkolů.
- Zefektivněná revize dokumentů pomocí integrovaných nástrojů pro vkládání poznámek
Omezení Proofhubu
- Funkce fakturace by mohla být jednodušší i přes integraci QuickBooks.
- Funkce společné úpravy a sdílení poznámek v ProofHubu potřebují vylepšit.
Ceny Proofhub
- Essential: 45 $/měsíc
- Ultimate Control: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze Proofhub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
11. Redpen (nejlepší pro jednoduchou zpětnou vazbu a revizi návrhů)
Redpen zjednodušuje a organizuje zpětnou vazbu k návrhům. Namísto vágních nebo roztříštěných komentářů může každý zanechat jasnou a přímou zpětnou vazbu přímo na návrhu. Platforma také nabízí plány přizpůsobené pro vývojáře a týmy zákaznického servisu.
Vývojáři získávají cílenou zpětnou vazbu, která jim pomáhá urychlit proces vývoje. Týmy zákaznického servisu mohou sledovat a spravovat zpětnou vazbu od klientů na jednom místě, což urychluje reakce a zvyšuje spokojenost. Jde o to, aby spolupráce byla plynulejší, rychlejší a efektivnější.
Nejlepší funkce Redpen
- Umožňuje recenzentům přidávat komentáře bez nutnosti mít účet, což usnadňuje poskytování zpětné vazby klientům.
- Sledujte revize návrhů pomocí kontroly verzí, abyste měli zpětnou vazbu přehledně uspořádanou.
Omezení Redpen
- Nahrávání obrazovky a pokročilé možnosti přizpůsobení nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
Ceny Redpen
- Zdarma
- Standard (pro vývojáře): 9,95 $/uživatel za měsíc
- Standard (pro služby): 249,95 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Redpen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. UserBack (nejlepší pro shromažďování zpětné vazby od uživatelů a hlášení chyb)
UserBack je další efektivní nástroj pro zpětnou vazbu k designu v našem seznamu, který usnadňuje shromažďování a správu podnětů od uživatelů. Obzvláště se nám líbí funkce „User Segment“, která vám pomáhá organizovat zpětnou vazbu seskupením uživatelů, jako jsou zkušební uživatelé, kritici NPS a zastánci produktu.
Díky tomu je snazší shromažďovat cílené poznatky od každé skupiny. Získáte zpětnou vazbu, která je relevantnější pro jejich zkušenosti, což vám pomůže vylepšit váš produkt rychleji a chytřeji.
Nejlepší funkce UserBack
- Rozšíření prohlížeče pro zpětnou vazbu vám umožní pracovat rychleji díky možnostem zpětné vazby bez nutnosti programování.
- Session Replay vám umožňuje přetočit a přehrát relace, abyste zjistili skutečný příběh za problémy.
Omezení UserBack
- Účty klientů se započítávají do celkového počtu uživatelů, což omezuje přístup k projektům a zpětnou vazbu.
- Integrace se Slackem je omezena na jeden kanál na projekt.
Ceny UserBack
- Začátečník: 49 $/měsíc
- Cena: 109 $/měsíc
- Premium: 219 $/měsíc
Hodnocení a recenze UserBack
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
13. Pastel (nejlepší pro zpětnou vazbu k webovým stránkám a spolupráci na designu)
Pastel vám umožňuje komentovat přímo na živých webových stránkách, což usnadňuje shromažďování zpětné vazby v reálném čase. Bez nutnosti pořizovat snímky obrazovky nebo používat externí nástroje mohou uživatelé jednoduše kliknout na libovolnou část webové stránky a zanechat komentáře nebo návrhy. Je vysoce kolaborativní, což týmům a klientům umožňuje diskutovat o změnách v kontextu, díky čemuž je iterace designu rychlejší a jasnější.
Nejlepší funkce Pastel
- Automaticky generujte lístky a úkoly v jiných nástrojích pro zefektivnění pracovního postupu.
- Ovládejte načasování zpětné vazby snadným deaktivováním komentářů jedním kliknutím.
- Proměňte jakoukoli webovou stránku v plátno pro rychlou vizuální zpětnou vazbu
Omezení Pastelu
- Žádná přímá integrace s designovými nástroji, jako je Figma.
Ceny Pastel
- Zdarma
- Solo: 24 $/měsíc
- Studio: 83 $/měsíc
- Podnik: 350 $/měsíc
Pastelová hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
?Tip pro profesionály: Pro efektivní spolupráci na designu vždy podporujte zpětnou vazbu v reálném čase k živým projektům. To urychluje iterace a zajišťuje, že všichni zůstávají v souladu s designovou vizí.
Získejte zpětnou vazbu k designu rychleji s ClickUp
Shromažďování zpětné vazby pomocí nástrojů pro zpětnou vazbu k designu je pouze začátek. Abyste dosáhli skutečného účinku, potřebujete platformu, která vám pomůže tyto změny implementovat a sledovat jejich účinnost.
Právě v tom vyniká ClickUp! ✨
Kromě shromažďování osobních nebo klientských zpětných vazeb vám ClickUp umožňuje plynule dokumentovat váš pokrok, stanovit jasné cíle a sledovat milníky – vše na jednom místě. Pomáhá vám udržovat pořádek a měřit, jak tyto změny ovlivňují výsledky.
Ať už chcete sbírat zpětnou vazbu, vylepšovat návrhy nebo doladit svou strategii, ClickUp promění zpětnou vazbu v akci, díky čemuž je snazší držet se plánu a odvádět výjimečnou práci. Ale nevěřte nám jen na slovo – vyzkoušejte to sami!
Rádi bychom se dozvěděli, jak ClickUp pomáhá zefektivnit váš designový proces.