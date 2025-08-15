11 nejlepších generátorů tabulek s umělou inteligencí pro rychlejší automatizaci a analýzu dat

Ať už je milujete nebo nenávidíte, pravděpodobně se bez nich neobejdete. Ano, mluvíme o tabulkách. Jako neopěvovaní hrdinové zpracování dat vám pomáhají vytvářet vzorce, které informují a zlepšují výsledky projektů. Ruční aktualizace vzorců, formátování tabulek nebo vytváření dashboardů v Excelu nebo Google Sheets však není pro nikoho zábava.
Právě zde přicházejí na řadu generátory tabulek s umělou inteligencí.
Tyto nástroje používají příkazy v přirozeném jazyce, které vám pomohou generovat vzorce, vytvářet tabulky, čistit data v tabulkách a dokonce spouštět dotazy SQL – aniž byste se museli dotknout jediného řádku kódu. Zkrátka vám umožňují mluvit s vašimi tabulkami, místo abyste si nad nimi lámali hlavu.
Které z nich byste měli vyzkoušet? Abychom vám usnadnili rozhodování, vybrali jsme některé z nejlepších.
🧠 Zajímavost: První tabulkový procesor, VisiCalc, byl uveden na trh v roce 1979 a byl tak revoluční, že se mu připisuje zásluha na úspěchu osobních počítačů. Dnes umí AI za pár sekund to, co dříve těmto nástrojům trvalo hodiny.
Co byste měli hledat v generátoru tabulek s umělou inteligencí?
Správný generátor tabulek s umělou inteligencí by měl fungovat jako datový analytik na požádání. Měl by nejen automatizovat opakující se formátovací úkoly, ale také přeměnit surové informace na chytrá rozhodnutí.
Při výběru je třeba mít na paměti následující:
- Vstup v přirozeném jazyce: Generujte vzorce, souhrny nebo tabulky zadáním příkazů jako „analyzovat odchod zákazníků“ nebo „vypočítat měsíční růst tržeb“.
- Kompatibilita s více formáty: Plynule pracujte se soubory Excel, Google Sheets, CSV a dokonce i PDF nebo dashboardy pro snadný import a export dat.
- Chytré nástroje pro vizualizaci dat : Automaticky vytvářejte tabulky, grafy a přehledy na základě dat z vašich tabulek – bez nutnosti ručního formátování.
- Integrace SQL: Ideální nástroje pro tvorbu tabulek s umělou inteligencí podporují dotazy SQL nebo převádějí přirozený jazyk do SQL, což umožňuje hlubší a techničtější analýzu bez nutnosti technických znalostí.
- Knihovna šablon: Získejte přístup k připraveným šablonám pro správu projektů, rozpočtování, marketing a další účely, abyste ušetřili čas při nastavování.
- Čištění a strukturování pomocí umělé inteligence: Okamžité čištění neuspořádaných dat, odstranění duplicit a přeformátování tabulek jedním kliknutím.
- Funkce pro spolupráci: Sdílejte, komentujte nebo společně upravujte tabulky v reálném čase se svým týmem nebo klienty.
- Automatizace úkolů: Naplánujte opakující se zprávy, upozornění nebo pracovní postupy pomocí integrovaných automatizačních nástrojů.
👀 Věděli jste, že... Framework NL2Formula je systém pro zpracování přirozeného jazyka, který byl navržen tak, aby překládal dotazy v běžném jazyce do vzorců pro tabulkové kalkulátory. Byl vycvičen tak, aby rozuměl 37 typům funkcí tabulkových kalkulátorů, včetně matematických, logických, manipulace s textem a statistických operací.
Dosáhl působivé přesnosti 91,2 %, což z něj činí jeden z nejpokročilejších systémů v oblasti automatizace tabulek pomocí umělé inteligence.
Přehled nejlepších nástrojů pro tvorbu tabulek s umělou inteligencí
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů pro tvorbu tabulek s umělou inteligencí na trhu, včetně klíčových kritérií pro výběr:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Projektoví manažeři, analytici, marketingové týmy a samostatní podnikatelé, kteří žonglují s úkoly, daty a dashboardy – vše na jednom místě díky chytrým tabulkám a poznatkům založeným na umělé inteligenci.
|AI dashboardy a souhrny, data propojená s úkoly, automatizace, tabulkový náhled, kontextová AI asistence ClickUp Brain.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Excel Copilot
|Týmy, které pracují s velkým množstvím dat, pokročilí uživatelé Excelu a finanční odborníci, kteří chtějí automatizovat analýzu a vyčistit obrovské tabulky, aniž by se museli učit nové nástroje.
|Automatické vyplňování vzorců, generování grafů a dotazy v přirozeném jazyce
|Zdarma s licencí Microsoft 365 Copilot
|GPT Excel
|Freelancerům, stratégům obsahu a samostatným zakladatelům, kteří chtějí komunikovat s Excelem jako s týmovým kolegou a vytvářet složité vzorce, aniž by museli ovládat tabulkové kalkulátory.
|Generujte vzorce, automatizujte úkoly v tabulkách a získejte informace založené na kódu.
|Základní úroveň zdarma; placené tarify začínají na 6,99 $ měsíčně.
|Řádky
|Startupové týmy, growth hackeři a prodejní profesionálové, kteří potřebují propojit data CRM, spouštět modely a vytvářet elegantní dashboardy – to vše z jedné sdílené tabulky.
|Spolupracující tabulky, integrace dat, poznatky založené na umělé inteligenci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 8 $ měsíčně.
|Airtable AI
|Týmy zabývající se designem, produkty a provozem, které kombinují strukturovaná data s flexibilitou a chtějí pracovní postupy založené na AI v relační databázi bez nutnosti programování.
|Šablony založené na umělé inteligenci, automatizace a vizuální přehledy dat
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD za měsíc; doplněk AI s týmovým tarifem nebo vyšším
|Formula Bot
|Začátečníci, studenti a majitelé malých podniků, kteří se chtějí naučit pracovat s tabulkami bez matematických potíží – stačí popsat a automaticky vytvořit svou logiku.
|Generujte složité vzorce, automatizujte zadávání dat
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 15 USD za měsíc.
|Bardeen
|Zaneprázdnění profesionálové, asistenti vedení a náboráři automatizují opakující se úkoly v tabulkách pomocí pracovních postupů v prohlížeči a umělé inteligence bez jakéhokoli kódování.
|Automatizujte úkoly, integrujte AI s Google Sheets/Excel a propojujte úkoly s tabulkami.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 129 $ měsíčně.
|SheetAI
|Vedlejší podnikatelé, výzkumníci a začínající týmy převádějí chaotická data na poznatky založené na GPT pro efektivní reportování v Google Sheets a Excelu.
|Chytré výzvy, automatické čištění dat a vizualizace pomocí grafů
|Bezplatný omezený tarif; placený tarif začíná na 20 $ měsíčně.
|Zoho Sheet
|Funkčně rozmanité týmy ve středních podnicích, které chtějí tradiční tabulkový procesor s cloudovou spoluprací a špetkou inteligence umělé inteligence.
|Spolupráce v reálném čase, automatizace dat, vestavěné šablony
|Bezplatný tarif se základními funkcemi
|Arcwise AI
|Finanční týmy, analytici FP&A a odborníci v rolích s velkým množstvím dat, kteří hledají AI, která rozumí kontextu, přidává citace a čistí listy s velkým množstvím čísel.
|AI poznatky, automatizovaná analýza, generování reportů
|Zdarma v Chrome Web Store
|Gemini pro Google Sheets
|Pedagogové, zakladatelé startupů a marketingové týmy, kteří již používají Google Workspace a chtějí vylepšit tabulky pomocí integrovaných super schopností umělé inteligence Gemini.
|Automatizujte pracovní postupy, vizualizujte data, pokročilé funkce podobné Excelu
|Bezplatný tarif se základními nástroji AI; placený tarif začíná na 8 $ měsíčně.
Nejlepší generátory tabulek s umělou inteligencí pro zjednodušení analýzy dat
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Ať už pracujete v Google Sheets, spravujete složitý soubor Excel nebo vytváříte tabulky a zprávy pro řízení projektů, tyto nástroje vám pomohou to zvládnout během několika minut. Podívejme se podrobně na jejich funkce.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů a reportování v reálném čase)
Kdyby měl Excel lepšího, rychlejšího a umělou inteligencí vybaveného bratrance, který by skutečně rozuměl tomu, jak funguje váš seznam úkolů, byl by to ClickUp.
ClickUp je aplikace, která vám usnadní práci. Slučuje vaše projekty, dokumenty a chat do jedné výkonné platformy, která je podporována umělou inteligencí a časově úspornými automatizacemi. Používání ClickUp znamená přeměnu tabulek z datových hrobů na dynamická a kolaborativní centra, která se integrují do skutečných pracovních postupů projektů.
Začněte s ClickUp Table View pro vizualizaci dat vašeho projektu. Nabízí známé rozhraní ve stylu tabulky, kde každý úkol ClickUp (vaše nejmenší pracovní jednotka) představuje řádek a vlastní pole ClickUp jsou sloupce, kde se nacházejí podrobnosti úkolu, jako jsou přiřazení, termíny, rozpočty a další kontext.
Co je na tomto zobrazení jedinečné? Umožňuje vám rychle prohlížet, upravovat a hromadně aktualizovat data projektu, a to jak ručně, tak pomocí pokynů AI.
Podporuje kopírování a vkládání, vyplňování tažením, bohaté datové typy, více možností filtrování a třídění a spolupráci v reálném čase. Je to vaše centrum pro organizování a úpravy strukturovaných dat, které zároveň synchronizuje s vašimi úkoly a projekty.
Úkoly můžete libovolně seskupovat podle libovolného sloupce (například podle stavu úkolu, typu úkolu, týmu nebo oddělení atd.), což umožňuje lepší analýzu a reporting. Sloupce jsou plně přizpůsobitelné: můžete přidat tolik sloupců, kolik potřebujete, a navíc je skrýt, změnit jejich velikost nebo změnit jejich pořadí podle potřeb vašeho týmu. Díky tomu každý uvidí na první pohled nejrelevantnější data.
A co provádění výpočtů? Pole vzorců v ClickUp jsou typem vlastního pole, které vám umožňuje provádět výpočty přímo v polích úkolů, jako jsou číselné, datumové/časové nebo jiné výsledky vzorců. Podporují jak jednoduché vzorce (sčítání, odčítání, násobení, dělení), tak pokročilé vzorce využívající desítky vestavěných funkcí (např. logické, datumové, řetězcové, matematické).
- Jednoduché vzorce: Snadno vytvářejte výsledky výběrem dvou polí a operátoru (např. Sledovaný čas × Hodinová sazba).
- Pokročilé vzorce: Používejte funkce jako IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() atd.
Tato pole vzorců odrážejí mnoho funkcí tabulek, ale v rámci záznamů úkolů.
Pokud se vám vytváření tabulky od nuly zdá příliš náročné, ClickUp nabízí specializované šablony tabulek, které zjednodušují sledování projektů a sběr dat.
Šablona tabulky ClickUp je plug-and-play záchranou pro týmy, které potřebují sledovat cokoli od metrik kampaní po plány vývoje produktů, aniž by se musely spoléhat na těžkopádné a omezující soubory Excel.
Představte si to jako tabulku, která umí všechno: přizpůsobte sloupce tak, aby obsahovaly nejdůležitější informace, použijte filtry k vyhledání relevantních dat a propojte každou buňku s určitou akcí. Je ideální pro organizaci strukturovaných dat, jako jsou prodejní kontakty, rozpočty týmů nebo skladové zásoby, a zároveň zajišťuje spolupráci a aktuálnost všech údajů.
A jak AI zjednodušuje celý tento proces?
ClickUp Brain, nejvýkonnější pracovní AI na světě, propojuje všechny vaše projekty, dokumenty a lidi. Integruje kontextově citlivé funkce AI přímo do vašeho pracovního prostoru – to vám umožňuje klást otázky na základě vašich dat v ClickUp (a připojených aplikacích), automatizovat úkoly projektového řízení, jako je sdílení aktualizací nebo přesun úkolů mezi jednotlivými fázemi, a generovat okamžité souhrny nebo zprávy pro lepší přehlednost.
V tabulkách můžete Brain požádat v přirozeném jazyce, aby navrhl pokročilé vzorce pro složité výpočty, vyčistil neuspořádané záznamy a dokonce shrnul velké množství tabulkových dat. Pokud máte problémy se syntaxí nebo okrajové případy (např. dělení nulou), Brain může navrhnout ladění nebo vylepšené verze. To je skvělé, pokud plánujete sprinty, sledujete potenciální zákazníky nebo spravujete zásoby napříč týmy.
Chcete také vylepšit reporting a analýzu pomocí AI?
V rámci ClickUp Dashboards můžete přidat AI karty, jako jsou AI Brain, AI Executive Summary a AI Project Update. Tyto karty využívají ClickUp Brain ke zpracování živých dat z pracovního prostoru a generování dynamických, kontextově orientovaných informací.
Zadáním vlastních pokynů můžete AI nařídit, aby shrnula klíčové úspěchy, zdůraznila další kroky nebo identifikovala hlavní rizika a překážky pro jakýkoli projekt nebo oddělení.
Tyto AI karty automaticky stahují nejnovější informace z vašich úkolů, komentářů a dokumentů ClickUp. Tím je zajištěno, že souhrny, aktualizace projektů a hodnocení rizik jsou vždy aktuální a přizpůsobené konkrétnímu kontextu pracovního prostoru.
Například během týdenní týmové schůzky může AI Team Update Card okamžitě shrnout, na čem každý člen týmu pracoval, zatímco AI Executive Summary Card poskytuje obecný přehled o stavu a pokroku projektu.
Výsledkem je agilnější a informovanější proces řízení projektů, v němž mohou zúčastněné strany s jistotou a jasně přijímat rozhodnutí založená na datech.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
Tento kontrast může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času. 🔥
ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací AI do vašeho pracovního postupu. Od shrnování vláken a navrhování obsahu až po rozčlenění složitých projektů a generování dílčích úkolů – naše AI zvládne vše. Není třeba přepínat mezi nástroji ani začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % a více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reportování ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
💡 Tip pro profesionály: Namísto používání tabulek ClickUp jako statických protokolů – podobně jako tabulky, které pouze zaznamenávají práci – aktivujte pole AI Assign a AI Prioritize, abyste tyto tabulky propojili se skutečnými dynamickými hnacími silami vaší práce.
👩🏼🦰 AI Assign analyzuje data vaší tabulky – popisy úkolů, závislosti, pracovní zátěž, kapacitu, minulé úkoly – a automaticky doporučí optimálního příjemce pro každý úkol.
👀 AI Upřednostňuje čtení napříč sloupci, jako jsou termíny, naléhavost, závislosti a předpokládané úsilí, a poté přiřazuje příznaky priority. V pozadí vyhodnocuje dopad a naléhavost – jako agent založený na užitnosti, který maximalizuje hodnotu úkolu vzhledem k omezením.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poskytujte v reálném čase informace založené na datech a identifikujte závislosti úkolů a potenciální úzká místa pomocí ClickUp Autopilot Agents.
- Propojte úkoly, dokumenty a znalosti týmu prostřednictvím centralizovaného správce znalostí AI ClickUp Brain, který umožňuje kontextové otázky a odpovědi a rychlé vyhledávání relevantních informací bez ručního prohledávání pracovního prostoru.
- Omezte ruční údržbu tabulek díky automatizovaným pracovním postupům pomocí bezkódové automatizace ClickUp.
- Integrujte tabulky a realizaci projektů pomocí propojení úkolů s tabulkami.
- Zefektivněte sledování projektů, aktualizace stavu a komunikaci se zainteresovanými stranami u projektů jakékoli velikosti pomocí šablony tabulky pro správu projektů ClickUp.
Omezení ClickUp
- Jeho pokročilé funkce pro vytváření reportů a široká škála AI funkcí mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 uvádí:
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a řízení projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem.
Výkonný všestranný nástroj pro správu týmů a projektů.
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a řízení projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem.
Výkonný všestranný nástroj pro správu týmů a projektů.
2. Excel Copilot (nejlepší pro automatizaci nativního Microsoft Excelu)
Pokud jsou vaše pracovní postupy soustředěny v ekosystému Microsoft Excel a chcete využívat nativní super schopnosti AI bez nutnosti přechodu na jinou platformu, je Excel Copilot skvělou volbou. Zejména pro ty, kteří pracují se složitými vzorci nebo opakujícími se analýzami v rozsáhlých souborech Excel, mohou inteligentní návrhy a okamžité analýzy Copilotu nabídnout obrovské zvýšení produktivity.
Tento generátor tabulek s umělou inteligencí, který je přímo integrován do Microsoft 365, mění způsob, jakým pracujete s daty. Rozumí přirozeným jazykovým pokynům a dokáže generovat vzorce, analyzovat trendy, sumarizovat data a dokonce automaticky vytvářet celé dashboardy Excelu v rámci známého rozhraní souborů Excelu.
Nejlepší funkce Excel Copilot
- Požádejte Copilot v běžné angličtině, aby generoval vzorce, čistil data a sumarizoval tabulky.
- Vytvářejte dashboardy s automaticky generovanými tabulkami a grafy
- Pomocí výzev spouštějte dotazy ve stylu SQL v tabulkách Excelu.
- Shromažďujte poznatky na základě klíčových metrik a trendů
Omezení Excel Copilot
- K dispozici pouze s podnikovými plány Microsoft 365.
- Nepodporuje Google Sheets a jiné platformy než Microsoft.
Ceny Excel Copilot
- Zdarma: Součástí plánů Microsoft 365 Copilot
- Copilot Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Excel Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Excel Copilot?
Pro mě byl Copilot největší pomocí v Excelu. Skutečnost, že nemusím ani moc přemýšlet o tom, jak vizualizovat data, je úžasná. Opravdu se těším, až vyzkouším Copilot s Pythonem. Bohužel si nemyslím, že je zatím k dispozici všude, protože jsem ho zatím nemohl použít.
Pro mě byl Copilot největší pomocí v Excelu. Skutečnost, že nemusím ani moc přemýšlet o tom, jak vizualizovat data, je úžasná. Opravdu se těším, až vyzkouším Copilot s Pythonem. Bohužel si nemyslím, že je zatím k dispozici všude, protože jsem ho zatím nemohl použít.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Microsoft Excel
3. GPT Excel (nejlepší pro pomoc s tabulkami na základě zadání)
GPT Excel je lehký, ale výkonný nástroj pro tvorbu tabulek s umělou inteligencí, který je určen pro ty, kteří chtějí automatizovat úkoly související s daty, aniž by museli programovat nebo si pamatovat složité vzorce. Na rozdíl od nativních řešení je GPT Excel založen na prohlížeči a vychází z jednoduchého konceptu: zadejte příkaz, získejte vzorec, tabulku nebo dokonce okamžité informace.
Je to obzvláště užitečné pro uživatele pracující s Excelem a Google Sheets, kteří chtějí zjednodušit vytváření vzorců, importovat data a převádět neuspořádané záznamy v tabulkách do strukturovaných formátů. Ať už jste student spravující projekty nebo analytik zkoumající data, GPT Excel zvládá většinu úkolů pomocí přirozeného jazyka, což je ideální pro začátečníky a technicky neznalé uživatele.
Nejlepší funkce GPT Excel
- Generujte vzorce Excelu pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.
- Kompatibilní s soubory Excel i Google Sheets.
- Pomůže vám převést nestrukturovaná data do formátovaných tabulek.
- Nabízí předem připravené šablony pro dotazy SQL, grafy a analýzu dat.
- Rychlý přístup bez nutnosti přihlášení pro rychlé opravy tabulek na cestách
Omezení GPT Excel
- Není určen pro rozsáhlou automatizaci nebo dashboardy.
- Chybí funkce pro spolupráci v reálném čase nebo integraci úkolů.
Ceny GPT Excel
- Zdarma
- Premium: 6,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze GPT Excel
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? Startup s názvem Shortcut (od Fundamental Research Labs) upoutal pozornost tím, že nabízí program podobný Excelu, který je poháněn agentickou AI a vytváří finanční modely (např. LBO, DCF) pomocí přirozeného jazyka – s dokonalou kompatibilitou s Excelem. Byl popsán jako „ChatGPT moment pro finanční modelování“.
4. Rows (nejlepší pro spolupráci a webové pracovní postupy s tabulkami)
Rows je moderní platforma pro tabulkové kalkulátory, která kombinuje známé rozhraní tabulkového kalkulátoru s výkonnými funkcemi, jako jsou nativní integrace, generování vzorců pomocí umělé inteligence, dashboardy v reálném čase a dokonce i grafy, které vypadají dobře již ve výchozím nastavení.
Rows je určen pro týmy, analytiky a podnikatele, kteří pracují s živými daty, a umožňuje vám připojit se ke službám jako Google Analytics, Stripe, HubSpot a dalším. Rows usnadňuje analýzu webového provozu, získávání údajů o výkonu kampaní a vizualizaci klíčových metrik, a to i bez doplňků třetích stran.
Nejlepší funkce Rows
- Generujte vzorce, čistěte data a překládejte výzvy do grafů pomocí AI asistentů.
- Použijte integrované konektory API pro dotazy SQL, data CRM nebo import vlastních souborů Excel.
- Vytvářejte přehledy, grafy a zprávy bez jediného řádku kódu.
- Spolupracujte na datech v reálném čase, stejně jako v Google Sheets.
Omezení počtu řádků
- Méně šablon dashboardů a možností formátování než v Excelu nebo Sheets
- Pro malé jednorázové úkoly s daty může být příliš výkonný.
Ceny řádků
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Pro: 79 $/měsíc + 8 $/měsíc za uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze řádků
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rows?
Recenze G2 uvádí:
Vytváření tabulek z importů z Excelu nebo Google Sheets je neuvěřitelné. Vytváření grafů a vizuálů pouhými několika kliknutími a navigace v pracovním prostoru je PERFEKTNÍ.
Vytváření tabulek z importů z Excelu nebo Google Sheets je neuvěřitelné. Vytváření grafů a vizuálů pouhými několika kliknutími a navigace v pracovním prostoru je PERFEKTNÍ.
💡 Tip pro profesionály: Při práci s generátory tabulek s umělou inteligencí vždy pečlivě zkontrolujte logiku automaticky generovaných vzorců nebo vizualizací, zejména v případě důležitých rozhodnutí. Umělá inteligence může urychlit váš pracovní postup, ale může také vyvolávat halucinace. Navíc pochopení důvodů, které vedly k danému výstupu, zajišťuje přesnost a buduje důvěru ve vaše data.
5. Airtable AI (nejlepší pro strukturované databáze a pracovní postupy bez kódování)
Hybridní software Airtable pro tabulky a databáze je oblíbený u týmů, které spravují projektová data, kalendáře obsahu nebo plány vývoje produktů.
A nyní, díky integraci umělé inteligence do svých pracovních postupů, může Airtable dělat víc než jen ukládat nebo zobrazovat data. Může analyzovat trendy, sumarizovat pole, kategorizovat obsah nebo dokonce generovat vzorce na základě vašich pokynů – a to vše bez opuštění tabulky.
Nepracujete zde pouze s daty v tabulkách – využíváte automatizované pracovní postupy, chytré panely a aplikace pro spolupráci s jednoduchým ovládáním pomocí drag-and-drop.
Nejlepší funkce Airtable AI
- Generujte, kategorizujte, překládejte nebo analyzujte obsah na úrovni buněk na základě jiných dat v tabulce.
- Automaticky analyzujte, označujte nebo reagujte na příchozí data z připojených aplikací.
- Používejte vizuální aplikace, grafy a panely vytvořené přímo na tabulkách.
- Importujte jedním kliknutím z souborů Excel nebo databáze Google Sheets.
Omezení AI Airtable
- Funkce AI jsou k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise.
- Přizpůsobení vyžaduje mírnou nauku pro uživatele, kteří používají pouze tabulky.
Ceny Airtable AI
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 54 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable AI
- G2: 4,6/5 (více než 2900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable AI?
Recenze G2 uvádí:
Airtable je na první pohled jednoduchý, ale neuvěřitelně výkonný. Pomocí něj jsme dokázali vytvořit skvělé věci.
Airtable je na první pohled jednoduchý, ale neuvěřitelně výkonný. Pomocí něj jsme dokázali vytvořit skvělé věci.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony Airtable pro řízení projektů
6. Formula Bot (nejlepší pro okamžité generování vzorců a čištění dat v tabulkách)
Popíšete, co chcete, v jednoduché angličtině, a Formula Bot za vás napíše vzorec pro Excel nebo Google Sheets. Generuje, vysvětluje a automatizuje vzorce přímo v tabulkách, takže je přístupný pro uživatele všech úrovní znalostí. Už žádné zamotané syntaxe nebo hledání na Stack Overflow, jak vypočítat pracovní dny mezi dvěma daty.
Podporuje také dotazy SQL, což analytikům usnadňuje přechod mezi logikou tabulek a logikou databází bez ztráty času.
Nejlepší funkce Formula Bot
- Analyzujte a čistěte data pomocí řešení na jedno kliknutí.
- Získejte překlad SQL do tabulky pro pokročilé uživatele
- Převádějte soubory PDF do formátu Excel
- Porozumějte každému vzorci díky vysvětlením AI.
Omezení Formula Bot
- Žádné nativní prostředí pro tabulky – jedná se o generátor vzorců, nikoli o plnohodnotný software pro tabulky s umělou inteligencí.
Ceny Formula Bot
- Zdarma: Omezený počet generování denně
- Neomezený: 15 $/měsíc, fakturováno ročně
- Unlimited Plus: 25 $/měsíc, fakturováno ročně
- Unlimited Ultra: 35 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Formula Bot
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Formula Bot?
Recenze G2 uvádí:
Formula Bot generuje vzorce pomocí jednoduchých příkazů. Jeho šablony zvyšují produktivitu, zatímco dotazy SQL zjednodušují obchodní analýzu.
Formula Bot generuje vzorce pomocí jednoduchých příkazů. Jeho šablony zvyšují produktivitu, zatímco dotazy SQL zjednodušují obchodní analýzu.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit databázi v Excelu
7. Bardeen (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v tabulkách napříč aplikacemi)
Automatizační platforma Bardeen založená na umělé inteligenci integruje automatizaci založenou na GPT přímo do Google Sheets a Excelu. Umožňuje vám sumarizovat, generovat, formátovat a analyzovat data pomocí umělé inteligence, jako by se jednalo o nativní vzorec tabulkového procesoru.
Potřebujete importovat data z webové stránky do Google Sheets, převést e-maily na řádky nebo aktualizovat soubor Excel po odeslání formuláře? Bardeen to vše automatizuje pouhým zadáním příkazu. Díky svým chytrým automatizačním playbookům propojuje Bardeen vaše tabulky se stovkami aplikací a proměňuje data z tabulek v živé, dynamické pracovní postupy.
Nejlepší funkce Bardeen
- Propojte se s více než 70 aplikacemi pro zvýšení produktivity prostřednictvím rozšíření Bardeen pro Chrome.
- Pomocí AI vytvářejte vlastní pracovní postupy pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Využijte prohlížečové agenty k interakci s webovými stránkami
- Zvládněte a automatizujte pracovní postupy s více nástroji napříč platformami
Omezení Bardeen
- Vytváření vícestupňových automatizací vyžaduje určitou dobu učení.
- Méně se zaměřuje na generování vzorců nebo návrhy AI v tabulkách.
Ceny Bardeen
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 129 $/měsíc
- Týmy: 500 $/měsíc
- Podnik: 1500 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bardeen
- G2: 4,8/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Bardeenu?
Recenze G2 uvádí:
Bardeen nám pomohl výrazně snížit množství manuální práce, která nám dříve zabírala hodiny. Dalším velkým přínosem je přesnost shromažďovaných dat a snadné nastavení.
Bardeen nám pomohl výrazně snížit množství manuální práce, která nám dříve zabírala hodiny. Dalším velkým přínosem je přesnost shromažďovaných dat a snadné nastavení.
👀 Věděli jste? Tradiční tabulky Excel mají maximální kapacitu 1 048 576 řádků. Naopak některé doplňky umožňují Google Sheets zpracovat 1 miliardu řádků v jedné tabulce.
8. SheetAI (nejlepší pro příkazy AI v buňkách v Google Sheets)
SheetAI je doplněk pro Google Sheets, který přináší pokročilé modely AI – včetně GPT-4, Claude a Gemini – do prostředí tabulek.
Chcete generovat vzorce, přepisovat text, sumarizovat řádky nebo lépe formátovat data? Stačí zavolat „=SHEETAI()“ a zadat příkaz. Žádné kódování, žádné přepínání mezi záložkami – pouze přímá automatizace v tabulce. Je to jako dát dashboardům Google Sheet upgrade založený na umělé inteligenci, který ví, jak za vás udělat rutinní práci.
Nejlepší funkce SheetAI
- Analyzujte, shrňujte a přepisujte data z tabulek pomocí přirozeného jazyka.
- Čistěte datové sady, pište souhrny pro analýzu nebo extrahujte klíčové informace z řádků.
Omezení SheetAI
- Funguje pouze s Google Sheets.
- Může být nutné znovu se ověřit, pokud dojde k přerušení připojení k GPT.
Ceny SheetAI
- Zdarma
- Neomezený měsíční tarif: 20 $/měsíc
- Neomezený roční přístup: 200 $/rok
- Platba podle skutečného využití: Ceny začínají na 29 USD.
Hodnocení a recenze SheetAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Šablony dashboardů pro Google Sheets
9. Zoho Sheet (nejlepší pro spolupráci založenou na umělé inteligenci a správu dat v reálném čase)
Zoho Sheet oživuje tabulky díky svému asistentovi Zia, který je založen na umělé inteligenci. Pomáhá vám klást otázky na základě vašich dat, generovat jednoduché i pokročilé vzorce, vytvářet grafy a budovat přehledné dashboardy. Zoho Sheet je ideální pro týmy spolupracující na projektech, protože umožňuje importovat soubory Excel nebo Google Sheets, hladce je integrovat a spolupracovat v reálném čase bez jakýchkoli potíží.
Je to perfektní nástroj pro podnikatele a analytiky, kteří chtějí mít vše organizované, od zadávání dat až po poznatky založené na umělé inteligenci, aniž by museli trávit hodiny ručními aktualizacemi.
Nejlepší funkce Zoho Sheet
- Využijte integrované funkce, jako je „Data z obrázku“, která převádí obrázky tabulek nebo snímky obrazovky na editovatelná data v tabulce.
- Sledujte změny a komentáře snadno v reálném čase a podpořte tak hladší spolupráci v reálném čase.
- Importujte soubory Excel a CSV bez problémů s formátováním.
- Přeložte do více než 70 jazyků
- Automatizujte zadávání dat, ověřování a aktualizace buněk pomocí integrované automatizace pracovních postupů.
Omezení Zoho Sheet
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s jinými nástroji, jako je Google Sheets.
- Může docházet k poklesům výkonu u velkých a složitých datových sad.
Ceny Zoho Sheet
- Zdarma
Hodnocení a recenze Zoho Sheet
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Sheet?
Recenze G2 uvádí:
Snadné použití, možnost sdílení s týmem, přístup pro více uživatelů současně.
Snadné použití, možnost sdílení s týmem, přístup pro více uživatelů současně.
10. Arcwise AI (nejlepší pro vizualizace a analýzu dat pomocí umělé inteligence)
Arcwise AI je určen pro profesionály, kteří potřebují zefektivnit a automatizovat komplexní analýzu dat v tabulkách a úkoly související s řízením projektů.
Využívá pokročilé poznatky založené na umělé inteligenci k automatizaci zpracování dat, zvýšení přesnosti a snížení času stráveného rutinními úkoly. Díky intuitivnímu rozhraní je přístupný uživatelům s různou úrovní odborných znalostí a díky své škálovatelnosti je ideální pro organizace všech velikostí.
Arcwise nabízí bezkonkurenční funkce vizualizace a analýzy, které zjednodušují správu tabulek založených na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Arcwise AI
- Využijte analýzu dat založenou na umělé inteligenci k automatickému sledování poznatků a trendů.
- Rychle generujte vzorce a vizualizujte data pomocí interaktivních grafů.
- Vytvářejte působivé přehledy pro prezentaci klíčových metrik a datových trendů.
- Integrujte je s Google Sheets a soubory Excel pro plynulý pracovní postup.
- Automatizujte analýzu dat a vytváření reportů pomocí procesů založených na umělé inteligenci.
Omezení umělé inteligence Arcwise
- Omezená knihovna šablon pro ty, kteří hledají rychlé nastavení pro správu projektů.
- Pro optimální využití je nutné připojení k internetu.
Ceny Arcwise AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Arcwise AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Gemini pro Google Sheets (nejlepší pro integraci poznatků umělé inteligence přímo do Google Sheets)
Gemini pro Google Sheets vám pomůže získat přehled, generovat alternativní text pro obrázky a dokonce i získávat informace v reálném čase pomocí vyhledávání AI, a to vše přímo z Google Sheets. Můžete použít jednoduché pokyny v běžném jazyce, jako například „Pomoz mi uspořádat můj projektový plán do tabulky“, a automaticky vytvořit sledovací nástroje, rozpočty, seznamy úkolů a další. Použijte pravidla podmíněného formátování nebo vložte rozevírací nabídky – vše pomocí přirozených pokynů, což snižuje manuální nastavení v Sheets.
Díky hladké integraci a přizpůsobitelným AI reakcím je to výkonný nástroj pro marketéry, analytiky, podnikatele a kohokoli, kdo chce automatizovat a vylepšit pracovní postupy založené na tabulkách bez psaní složitých vzorců.
Nejlepší funkce Gemini pro Google Sheets
- Generujte vzorce s podporou AI a provádějte analýzu dat v reálném čase.
- Přístup k generování obrázků a klasifikaci sentimentu
- Poskytujte informace pro lepší rozhodování pomocí modelů strojového učení.
- Analyzujte trendy v datech, jako jsou odlehlé hodnoty, korelace nebo předpovězené budoucí hodnoty, a vytvářejte vizuální výstupy, jako jsou teplotní mapy a grafy.
Omezení Gemini pro Google Sheets
- Omezeno na Google Sheets, nevhodné pro uživatele, kteří potřebují podporu pro jiné platformy.
- Může vyžadovat dodatečný čas na nastavení, aby byly funkce AI plně optimalizovány.
Ceny Gemini pro Google Sheets
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Gemini pro Google Sheets
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gemini?
Uživatel na G2 sdílí:
Líbí se mi, jak Gemini hladce integruje všechny aplikace Google a funguje spíše jako užitečný pomocník než jako další chatbot. Je vytvořen tak, aby usnadňoval každodenní činnosti, pomáhal jasněji uvažovat a udržovat pořádek, ale nikdy ne robotickým nebo povinným způsobem.
Líbí se mi, jak Gemini hladce integruje všechny aplikace Google a funguje spíše jako užitečný pomocník než jako další chatbot. Je vytvořen tak, aby usnadňoval každodenní činnosti, pomáhal jasněji uvažovat a udržovat pořádek, ale nikdy ne robotickým nebo povinným způsobem.
Inteligentní správa dat, reportů a projektů s ClickUp
Generátory tabulek s umělou inteligencí mění způsob, jakým pracujeme s daty, a usnadňují a zefektivňují získávání cenných informací.
Většina nástrojů pro tvorbu tabulek s umělou inteligencí vám pouze zobrazuje data. ClickUp vám umožňuje s nimi pracovat. Zatímco tradiční generátory tabulek se zaměřují na vyplňování buněk a formátování tabulek, ClickUp jde ještě dál – propojuje vaše data přímo s prací, kterou pohání.
- Potřebujete sledovat pokrok? Vytvořte živé dashboardy propojené s úkoly.
- Chcete odhalit překážky? Využijte zprávy v reálném čase, které se automaticky aktualizují podle postupu práce.
- Chcete automatizovat opakované aktualizace? Nastavte pravidla jednou a nechte AI, aby se postarala o rutinní práci.
ClickUp promění statické tabulky v živé, dýchající pracovní postupy. Týmy tráví až 60 % svého času hledáním a organizováním informací. S ClickUpem může váš tým tento cenný čas investovat do skutečného plnění úkolů.