Bezplatné šablony Airtable pro řízení projektů

Pokud jste se někdy cítili zahlceni chaosem v projektu, rozhodně nejste sami. Od řízení časových harmonogramů a komunikace až po řešení neočekávaných problémů je třeba zvládnout spoustu věcí.
Naštěstí šablony pro řízení projektů mohou vnést pořádek do chaosu.
Tyto připravené rámce vám umožní okamžitě začít pracovat a se správnou šablonou můžete pokrýt vše od zahájení projektu až po jeho dodání.
Airtable je oblíbenou volbou díky své univerzálnosti a snadnému použití.
Abychom vám pomohli najít tu nejvhodnější, sestavili jsme seznam šesti nejlepších šablon Airtable. Prozkoumáme také alternativní šablony, které by mohly lépe vyhovovat vašim potřebám.
Co jsou šablony Airtable?
Šablony Airtable jsou předem připravené pracovní prostory určené ke zjednodušení správy projektů. Organizují informace a strukturovají pracovní postupy pomocí předdefinovaných tabulek, polí a zobrazení.
Tyto šablony ukládají data ve formátu tabulky a jsou výkonnou alternativou k Google Sheets. Jsou určeny pro konkrétní úkoly a pomáhají týmům efektivně plnit jedinečné potřeby projektů.
Zde jsou hlavní účely, které šablony Airtable plní pro vaše podnikání:
- Ušetřete si starosti s vytvářením přizpůsobených sledovacích nástrojů pro každý projekt.
- Standardizujte pracovní postupy pro zajištění konzistence napříč týmy a úkoly.
- Zvyšte transparentnost pomocí mapování jednotlivých úkolů a datových bodů.
- Spravujte informace pomocí tabulky s bohatými funkcemi nebo databáze Excel.
Co dělá šablonu Airtable dobrou?
Šablona Airtable má za cíl zvýšit efektivitu a produktivitu projektu. S ohledem na to jsou zde prvky, které musíte mít v každé šabloně:
- Možnosti přizpůsobení: Zajistěte, aby byl rámec snadno přizpůsobitelný a přizpůsobitelný tak, aby splňoval různé požadavky projektu.
- Design zaměřený na účel: Vyberte si šablonu Airtable s rozvržením a funkcemi navrženými pro váš zamýšlený případ použití. Zabraňte přetížení informacemi díky správné předem navržené struktuře.
- Funkce automatizace: Kromě předem připravené struktury, která šetří čas, hledejte šablony s integrovanými automatizovanými funkcemi, jako jsou oznámení nebo podmíněná logika, které dále snižují manuální úsilí.
- Vizualizace dat: Vyberte si šablony s relevantními vizualizačními nástroji, jako jsou zprávy, grafy a dashboardy, které vám poskytnou jasné a přístupné informace z vašich dat.
6 šablon Airtable pro správu projektů
1. Šablona pro sledování zásob
Šablona Airtable pro sledování zásob je spolehlivým řešením pro optimalizaci materiálů a aktiv. Tato šablona pomáhá zjednodušit správu produktových zásob pomocí klíčových datových polí, jako je ID produktu, umístění a cena.
Umožňuje také zmapovat celý dodavatelský řetězec v přehledných podskupinách.
Šablona vizualizuje skladové zásoby, stav objednávek a obrázky produktů, takže můžete reagovat na blížící se nedostatek a připravovat prodejní argumenty s vědomím, že produkty jsou připraveny.
Ideální pro: Manažery obchodů a týmy dodavatelského řetězce, kteří chtějí sledovat fyzické zboží. Je to skvělé pro firmy, které chtějí udržovat zdravé zásoby a pozitivní hospodářský výsledek.
2. Správa obchodních smluv
Pokud chcete efektivně spravovat své smlouvy, vyberte si šablonu Airtable pro správu obchodních smluv.
Tento uživatelsky přívětivý rámec obsahuje jasné popisky, předdefinovaná pole a automatická připomenutí. Tyto funkce vám pomohou udržet přehled o blížících se termínech a obnoveních v dynamickém prostředí.
Airtable nabízí toto řešení v zobrazení Kanban a Seznam, aby sladilo úkoly s odpovědnými týmy. To umožňuje rychlou akci a hladké řízení životního cyklu smlouvy.
Ideální pro: Manažerské týmy, které chtějí dosáhnout výsledků a mít přehled o smluvních detailech. Je také ideální pro firmy, které chtějí budovat silnější vztahy se svými dodavateli a zákazníky.
3. Šablona pro správu značkových aktiv
Šablona pro správu značkových aktiv je řešení určené k vytváření a správě značkových aktiv. Obsahuje speciální podlisty pro ukládání stylových příruček, log a produktových sdělení.
Šablona obsahuje funkci vyhledávání pro snadné vyhledávání dat. Spojuje všechny tyto prvky pro větší jednotnost a konzistenci.
Toto je skvělá šablona Airtable pro všechny, kteří chtějí efektivně vylepšit image značky.
Ideální pro: Podniky, které pravidelně pořádají brandingové kampaně a aktualizují produkty. Je také ideální pro projekty s vysokou mírou spolupráce mezi agenturami nebo partnery, které vyžadují rychlý přístup k brandingovým materiálům.
4. Jednoduchá šablona pro sledování uchazečů
Chcete vylepšit sledování uchazečů? Šablona Simple Applicant Tracking Template je skvělou volbou. Pomáhá organizovat uchazeče, fáze a podrobnosti v přehledném a přístupném rozložení.
Šablona slouží jako nástroj pro plánování projektů a obsahuje sekci pro ukládání údajů o uchazečích a pohovorech. Řešení obsahuje vlastní pole, jako je „Rozhodnutí nutné“, která vybízejí k akci, a možnost připojit životopisy uchazečů.
Šablona Simple Applicant Tracking Template kategorizuje žádosti, pohovory a následné kroky pro špičkový nábor zaměstnanců.
Ideální pro: Podniky a týmy HR, které chtějí zlepšit řízení fází pohovorů s uchazeči a spolupracovat s manažery náboru.
5. Šablona pro sledování marketingových kampaní
Šablona Airtable pro sledování marketingových kampaní je skvělým komplexním řešením pro sledování všech vašich marketingových kampaní. Obsahuje časovou osu pro sledování pokroku a jasné popisky, které pomáhají identifikovat, jak daný úkol provést.
Šablona se snadno přizpůsobuje a využívá integrace třetích stran z platforem, jako jsou Google Ads, SEO nástroje a CRM. Airtable vám umožňuje hladkou spolupráci a lepší koordinaci pro dosažení nejlepší kampaně.
Umožní vám také zmapovat cíle kampaně, její stav, zamýšlenou platformu a kreativní zdroje. V podstatě je to vše, co potřebujete k získání potenciálních zákazníků, zvýšení povědomí a reputace.
Ideální pro: Marketingové týmy a jednotlivce, kteří chtějí vizualizovat dopad kampaní a výkonnost produktů napříč všemi komunikačními kanály.
Omezení používání Airtable
Airtable je dobrý začátek pro správu projektů, ale má i některé nevýhody. Zde jsou čtyři omezení Airtable, která musíte mít na paměti při výběru šablony:
- Drahé cenové modely: Placená verze je nákladná, zejména pro velké týmy. Náklady se zvyšují s počtem týmů a projektů. Existuje mnoho bezplatných databázových programů, které nabízejí výkonné funkce bez placeného upgradu.
- Omezení zadávání dat: Pracovní prostory mají omezení počtu záznamů, což brání zpracování velkého množství dat. I plány na úrovni Enterprise mají limit 500 000 záznamů.
- Základní sdílení: Nastavení oprávnění je v šablonách Airtable základní a omezené na úroveň tabulky nebo základny. Bez konkrétních polí nebo záznamů nemají týmy podrobnou kontrolu nad úpravami dat.
- Silo workspaces: Pracovní prostory jsou izolované, což brání propojování nebo sdílení základen mezi různými pracovními prostory. To je nevhodné pro mezifunkční nebo komplexní řízení projektů a dat.
💡 Tip pro profesionály: Airtable se často používá pro správu databází, proto vám přinášíme seznam softwaru pro správu zákaznických databází, abyste se mohli rozhodnout na základě všech dostupných informací.
Alternativa k šablonám Airtable
Šablony Airtable jsou známé svým vizuálním vzhledem a podrobnými příklady použití. Jejich omezení však ukazují, že z hlediska přizpůsobení a sady funkcí nejsou nejlepšími nástroji pro správu projektů.
Pro správu projektů je ClickUp rozhodně lepší volbou, protože tato platforma vyniká v oblasti spolupráce a správy úkolů. Zde je srovnání.
|Funkce
|Airtable
|ClickUp
|Základní funkce
|➖Řízení projektů založené na databázi
|✅ 🏆Řízení projektů, které přesahuje pouhé databáze
|Uživatelské rozhraní
|✅Intuitivní, jednoduché rozhraní podobné tabulkovému procesoru
|✅Intuitivní, funkcemi nabité a přehledné rozhraní
|Naučná křivka
|✅ 🏆Krátká díky základním funkcím. Snadno se naučíte, ale nejsou k dispozici žádné specializované zdroje.
|✅O něco delší díky svým komplexním funkcím. Obsahuje výukové materiály a návody.
|Přizpůsobení
|➖Zastaví se u flexibilních zobrazení, polí a tabulek
|✅ 🏆Rozsáhlé možnosti přizpůsobení od datových polí po automatizaci a pracovní postupy
|Správa úkolů
|✅Základní správa úkolů, jako je přidělování úkolů, nastavování termínů splnění
|✅ 🏆Efektivní správa úkolů, včetně podúkolů, závislostí, Ganttových diagramů a správy pracovní zátěže
|Spolupráce
|✅Spolupráce v reálném čase na záznamech a polích
|✅ 🏆Spolupráce v reálném čase se vztahuje na data, vizualizace, chat v aplikaci, komentáře a dokonce i přiřazené komentáře.
|Automatizace
|✅Zahrnuje oznámení, připomenutí a základní pracovní postupy.
|✅ 🏆Výkonná automatizace pokrývá složité pracovní postupy, podmíněnou logiku a nativní integraci s více než 1000 aplikacemi.
|Vizualizace dat
|✅Základní grafy a panely pro vizualizaci dat
|✅ 🏆Různé možnosti vizualizace, včetně přizpůsobitelných dashboardů, grafů a funkcí pro vytváření reportů
|Ceny
|✅Bezplatné tarify jsou k dispozici s omezenými funkcemi. Placená tarify bývají poměrně drahé.
|✅ 🏆K dispozici je bezplatný tarif s více funkcemi a cenově dostupnými placenými možnostmi.
Nyní se podívejme na některé šablony ClickUp, které jsou ideální pro profesionální i osobní projekty.
1. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM zvyšuje spokojenost zákazníků a zlepšuje správu potenciálních zákazníků. Sledujte prodej pomocí 20 stavů, jako je „Nekvalifikovaný“, abyste si ujasnili typ potenciálního zákazníka a potřebné úsilí.
Vlastní zobrazení pomáhají vašemu CRM a prodejnímu týmu zůstat organizovaní a soustředění. Funkce jako zobrazení souhrnu poskytují přehled o celém prodejním procesu a výsledcích.
Šablona je integrována s několika nástroji pro správu prodejních projektů, aby pokryla celý váš prodejní proces. Zjednodušuje vytváření a delegování úkolů a usnadňuje činnosti, jako je sledování zpětné vazby a hodnocení projektů.
Ideální pro: Prodejní týmy a firmy, které chtějí zlepšit správu potenciálních zákazníků, zvýšit spokojenost zákazníků a zefektivnit svůj prodejní proces pomocí organizovaného CRM řešení.
Další informace: Pokud hledáte alternativy zaměřené na zlepšení výkonu vaší CRM funkce, podívejte se na nejlepší šablony CRM.
2. Šablona pro sledování konkurence ClickUp
Pokud potřebujete sledovat konkurenci na trhu, je pro vás šablona ClickUp Competitor Tracking Template tou pravou volbou. Sledujte pravidelné hráče a nové startupy pomocí předem navrženého přehledu dat vydání.
Získáte datová pole pro rychlé zaznamenávání kategorií produktů, cen, hodnocení a klíčových funkcí.
Pomocí mapování produktových stránek a sloganů můžete sledovat marketingová témata konkurence. Tato šablona je nezbytná pro podnikání, pokud chcete udržet nebo vytvořit konkurenční výhodu.
Ideální pro: Marketingové týmy a firmy, které chtějí sledovat konkurenci na trhu, analyzovat strategie konkurence a udržet si konkurenční výhodu díky organizovanému sledování.
3. Šablona matice funkcí produktu ClickUp
Ať už provádíte revizi produktové strategie nebo porovnáváte různé možnosti, šablona ClickUp Product Features Matrix Template je řešením, které potřebujete.
Zobrazuje všechny podrobnosti pomocí přehledných barevných štítků a zajišťuje tak úžasnou vizualizaci produktového plánu. Integrované nástroje pro správu úkolů zajišťují rychlé vydávání nových funkcí, zatímco přizpůsobené zobrazení identifikuje funkce s vysokou hodnotou.
Díky společné úpravě a plánování kapacit tato šablona slaďuje úsilí týmu a optimalizuje zdroje. ClickUp nabízí pokročilou automatizaci, závislosti a funkce nahrávání obrazovky, které vylepšují sledování funkcí produktu.
Tento rámec je vynikající volbou pro plánování akcí, zejména pro uvedení produktu na trh nebo vydání nové funkce.
Ideální pro: Produktové týmy a projektové manažery, kteří chtějí efektivně vizualizovat funkce produktu, zefektivnit vydávání nových funkcí a zlepšit spolupráci při diskusích o produktové strategii.
4. Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp Employee Directory Template je skvostem v oblasti lidských zdrojů, který byl vytvořen pro organizaci správy zaměstnanců. Její jednoduché a nápadné rozvržení poskytuje jasný přehled o vašich zaměstnancích.
Rámec má různé stavy pro přesné informace o každém jednotlivci, jako je jeho poloha, bonusy, narozeniny a dokonce i jeho aktuální zaměstnání.
Šablona je ideální pro malé i velké organizace a dobře se integruje s HR a CRM řešeními. Funkce jako zobrazení pracovní zátěže a tabule zabraňují nedostatku personálu a umožňují plánovat absenci zaměstnanců.
Kromě toho, že se jedná o šablonu adresáře, je to také skvělá šablona pro zaškolení zaměstnanců. Pokud ji zavedete včas, poskytne novým zaměstnancům jasný a strukturovaný zážitek.
Ideální pro: HR týmy a organizace všech velikostí, které chtějí zefektivnit správu zaměstnanců, zlepšit procesy zapracování nových zaměstnanců a udržovat přehledný adresář zaměstnanců.
5. Šablona týdenní zprávy o prodeji ClickUp
Chcete zapůsobit na vedení společnosti a ušetřit čas při přípravě rutinních zpráv? Vyberte si šablonu týdenní zprávy o prodeji ClickUp.
Díky několika zobrazením tohoto rámce můžete efektivně prezentovat data různým zainteresovaným stranám. Sledujte klíčové metriky, jako jsou studené hovory, prodané produkty a odchylky od cílů, abyste mohli okamžitě měřit svůj týdenní dopad.
Potřebujete podporu managementu nebo chcete předvést své úspěchy? Tato šablona je ideální pro oba účely a je snadno srozumitelná. Mapuje výkonnost produktu, sleduje váš čas a analyzuje interakce.
Jedná se o perfektní řešení pro vizualizaci chování zákazníků, efektivity a oblastí, které je třeba zlepšit.
Ideální pro: Obchodní profesionály a týmy, které chtějí efektivně reportovat týdenní metriky, prezentovat úspěchy a získat podporu managementu pomocí jasných a působivých prezentací dat.
6. Šablona tabulky pro řízení projektů ClickUp
Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp je ideálním vylepšením Airtable. Díky rozhraní tabulky tento rámec zajišťuje flexibilitu a funkce ve známém formátu.
Šablona tabulky mapuje vaše projekty do fází a vizualizuje pokrok pomocí jasného barevného kódování. ClickUp nabízí přizpůsobené zobrazení, jako jsou „Výsledky“, „Problémy“ a „Projekt Gantt“, které vám pomohou pochopit úzká místa, časové osy a cíle.
Šablona obsahuje průvodce pro začátečníky a pomáhá mapovat interní procesy, jako jsou schvalovací pracovní postupy. Potřebujete jedinečný pohled na své podnikání? Můžete si okamžitě přizpůsobit vlastní.
Ideální pro: Projektové manažery a týmy, které hledají flexibilní a uživatelsky přívětivý nástroj pro vizualizaci fází projektu, sledování pokroku a plynulé přizpůsobení pracovních postupů.
7. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker je ideální pro sledování vašich prodejních konverzí.
Tento užitečný rámec zahrnuje různé předem navržené vlastní stavy, které vizualizují průběh úkolů. Skvělými příklady, které pomáhají prodejním týmům posoudit další kroky, jsou „Cíl splněn“ a „Probíhá“.
Vlastní pole, jako jsou náklady na dopravu a cíle zisku, pomáhají vašemu týmu soustředit se na obchodní cíle. Navíc živý layout usnadňuje identifikaci důležitých informací.
Unikátní vizualizace, včetně zobrazení „Objem prodeje za měsíc“, vám pomohou sledovat trendy v prodeji. Šablona umožňuje rychlé přizpůsobení pro sledování metrik, jako jsou konverzní poměry, a vizualizaci celoživotní hodnoty zákazníka.
Ideální pro: Prodejní týmy a firmy, které chtějí efektivně sledovat prodejní konverze, hodnotit pokrok a vizualizovat klíčové metriky pro lepší rozhodování.
8. Šablona pro plánování času ClickUp
Šablona ClickUp Time Management Schedule je dokonalým řešením pro zvýšení produktivity a efektivity úkolů. Pomocí jednoduchého datového pole „typ aktivity“ můžete rozdělit osobní a profesní cíle.
Šablona obsahuje zobrazení protokolu aktivit , které rozděluje úkoly podle jednotlivých dnů. Zobrazení pracovní zátěže zajišťuje, že při přidělování úkolů nepřetěžujete sebe ani členy svého týmu.
Jasně stanovené termíny zahájení a dokončení pomáhají vizualizovat pokrok a vypočítat čas potřebný k dokončení úkolu. Díky funkcím, jako je tlačítko pro přidání komentáře, úroveň priority a odhad náročnosti, budete úkoly plnit bleskovou rychlostí.
Ideální pro: Profesionály a týmy, které chtějí zvýšit produktivitu, efektivně spravovat úkoly a udržovat vyváženou pracovní zátěž při efektivním sledování času.
9. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Šablona ClickUp Personal Habit Tracker je přesně to, co potřebujete k vytvoření nových návyků s přesvědčením a důsledností. Koneckonců, návyk se vytvoří za 21 dní, ale bez vedení je snadné ho ztratit.
Dosažte svých osobních a profesních cílů díky jejich aplikacím, jako je zlepšení životního stylu, rozvíjení dovedností nebo dokonce překonání prokrastinace.
Tato šablona úkolů se jediným kliknutím přizpůsobí jakémukoli existujícímu projektu. Obsahuje podúkoly pro mapování data a zaškrtávací políčka, která pomáhají označovat pokrok.
Zobrazte svůj pokrok v hlavním úkolu a podúkolech jako poutavý ukazatel pokroku. Tento rámec ClickUp je ideální, pokud chcete, aby sledování návyků bylo motivující a zároveň intuitivní.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí efektivně rozvíjet a udržovat nové návyky a zároveň sledovat svůj pokrok motivujícím a intuitivním způsobem.
10. Šablona osobního rozpočtového plánu ClickUp
Chcete lépe spravovat své finance? Šablona osobního rozpočtu ClickUp je dokonalým nástrojem, který vám pomůže zbavit se finančních obav. Díky osmi datovým polím jsou přehledy přehledné a pole pro kategorie usnadňuje sledování příjmů a výdajů.
Chcete akční plán? Integrovaná funkce AI, ClickUp Brain, vám pomůže vytvořit více plánů. Tímto způsobem můžete realizovat všechny své experimenty a nápady a kreativně optimalizovat svůj rozpočet.
Šablona obsahuje souhrnný přehled pro jasný přehled o finančním zdraví a dokonce porovnává plán s aktuálním stavem a odchylkami v reálném čase.
ClickUp vám pomůže naplánovat finance vašich osobních i profesních projektů podle vašich představ.
Ideální pro: Jednotlivce a profesionály, kteří hledají organizovaný přístup ke správě osobních financí, snížení finančních obav a optimalizaci strategií rozpočtování.
Vytvářejte výkonné databáze pro organizaci své práce.
Pokud chcete upgradovat z rozhraní Airtable, ClickUp nabízí také speciální nástroj pro práci s tabulkami.
ClickUp Table View je nástroj pro flexibilitu a integraci v rámci známého rozhraní. Představte si ho jako svůj oblíbený nástroj pro práci s tabulkami, který je navíc vybaven funkcemi pro správu projektů.
Díky okamžitému filtrování, seskupování a správě sloupců udržuje informace strukturované a přístupné. Tento nástroj vám také umožňuje sdílet veřejné odkazy, přístup k živé editaci a exportovat data prostřednictvím bezpečného šifrování dat.
Díky tomu se spolupráce a prezentace neomezují pouze na interní účastníky projektu.
ClickUp tím ale nekončí. Table View má také přístup k více než 30 nástrojům a více než 1000 integracím, díky čemuž je správa více projektů a velkých sad hladká.
Dosáhněte excelence v řízení projektů s ClickUp
Řízení projektů je umění měkkých dovedností a věda založená na datech, a správný nástroj je nezbytný pro dokonalost projektu. Šablony připravené k použití šetří čas, snižují manuální úsilí, okamžitě poskytují přehled a usnadňují vytváření lepších akčních plánů.
Šablony Airtable jsou sice dobrým výchozím bodem, mají však i své nevýhody, mezi které patří omezené možnosti přizpůsobení, zpracování dat a velmi restriktivní sdílení.
Proč se tedy spokojit s méně, když ClickUp nabízí výjimečné možnosti řízení projektů? Jak ukazuje každá šablona v tomto průvodci, platforma je přizpůsobivý, komplexní a funkcemi nabitý nástroj, který nabízí více než jen správu úkolů a vizualizaci.
Nabízí také podrobné analytické údaje a pokročilou automatizaci – vše, co potřebujete pro dokonalé řízení projektů. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!