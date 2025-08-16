Bezplatné šablony scénářů videí pro marketing, YouTube a školení

Někdy se nápady jen hrnou: silná úvodní věta, poutavá výzva k akci, prostě všechno.
Jiné dny? Jen vy, blikající kurzor a osnova, která se odmítá zformovat.
Pokud jste se někdy ocitli v té podivné situaci, kdy víte, co chcete říct, ale nevíte, jak to vyjádřit, nejste sami!
Právě v tom spočívá význam dobré šablony scénáře. Poskytuje kostru, díky níž vaše sdělení vynikne, scéna za scénou.
V tomto blogu se budeme zabývat nejlepšími bezplatnými šablonami scénářů videí.
Co jsou šablony scénářů videí?
Šablony scénářů videí dodávají vašim nápadům jasnou strukturu a pomáhají vám udržet pozornost diváků během nahrávání. S pevným základem scénáře videa se nemusíte spoléhat na paměť ani improvizovat.
Tyto šablony vám ukážou, kam umístit vaše sdělení, kdy představit vizuální prvky a jak video zakončit tak, aby zapůsobilo. Každá část má svůj účel a vaše sdělení tak zůstane jasné od začátku do konce.
Ať už vytváříte marketingová videa, plánujete budoucí videa pro kampaň nebo se jen snažíte uspořádat si myšlenky, šablona scénáře vám tento proces výrazně zrychlí a zefektivní.
Nejlepší šablony scénářů videí v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona scénáře podcastu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Segmentové výzvy, poznámky sponzora, spolupráce, propojení úkolů
|ClickUp Doc
|Prázdná šablona osnovy podcastu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Podúkoly, sledování hostů/záznamů, příloha scénáře
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona pro psaní obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Cílení na publikum, vnořené stránky, psaní pomocí umělé inteligence, strukturované formáty
|ClickUp Doc
|Šablona plánovače obsahu YouTube od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování pipeline, kreativní briefy, spolupráce na whiteboardu
|ClickUp Board, List, Whiteboard
|ClickUp ChatGPT Podněty pro psaní šablony
|Získejte šablonu zdarma
|Více než 200 podnětů, možnost remixování, podpora brainstormingu
|ClickUp Doc
|Šablona pro výrobu videí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zobrazení projektu/tabule/kalendáře, správa aktiv, propojení kampaní
|Seznam, tabule, kalendář ClickUp
|Šablona pro produkci videí na YouTube od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Přiřazení rolí, zpětná vazba, pole aktiv, kontrolní seznamy
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona storyboardu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální mapování scény, pole pro akci/dialog/audio
|ClickUp Doc
|Šablona kalendáře obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Plánování, propojování zdrojů, sledování pokroku
|Kalendář ClickUp, Seznam
|Šablona kreativního projektového plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vlastní stavy, přiřazování úkolů, zobrazení plánu
|Seznam, tabule, časová osa ClickUp
|Šablona pokynů pro psaní ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Hlas značky, gramatika/styl, srozumitelnost, konzistence
|ClickUp Doc
|Šablona SOP pro tvorbu obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Role, sledování revizí, vložená videa, často kladené otázky
|ClickUp Doc
|Šablona scénáře videa od Canva
|Stáhněte si tuto šablonu
|Plánování scény po scéně, spolupráce, upravitelný dokument
|Canva Doc
|Šablona scénáře videa od Template.net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Struktura, scény/dialogy/náznaky, přizpůsobení značce
|Template.net Doc
|Šablona scénáře videa pro kanál YouTube od Template.net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Úvod/hlavní část/závěr, tón značky, poznámky k produkci
|Template.net Doc
|Šablona scénáře videa od Backlinko
|Stáhněte si tuto šablonu
|Čtyřdílná formule, přesvědčivá struktura, zaměření na marketing
|Google Doc
|Šablona scénáře videa od HubSpot
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vizuální/audio režie, přizpůsobitelné, týmová spolupráce
|HubSpot Doc
Co dělá šablonu scénáře videa dobrou?
Při výběru šablony scénáře videa se zaměřte na následující aspekty:
- Jasná struktura: Šablona by měla pomoci rozdělit obsah videa na přehledné části, aby se vaše sdělení odvíjelo přirozeně a neobsahovalo zbytečná slova.
- Povědomí o publiku: Dobrá šablona scénáře videa bere v úvahu vaše cílové publikum, pomáhá vám mluvit jejich jazykem a soustředit se na to, co je pro ně důležité.
- Flexibilní formát: Vaše šablona by měla fungovat pro různé typy videoobsahu, od vysvětlujících videí po firemní videa, aniž by vás omezovala.
- Vizuální plánování: Nejlepší šablona ponechává prostor pro vizuální prvky, grafiku na obrazovce, podněty a přechody, díky čemuž je produkce plynulejší a záměrnější.
- Nápovědy: Skvělá šablona obsahuje nápovědy, podrobné pokyny a tipy pro psaní scénářů videí, které vás podnítí k hlubšímu zamyšlení nad tím, co a jak říkáte.
- Chytré doplňky: Nejlepší šablony nabízejí integrované nástroje, jako je generování osnovy, prostor pro poznámky k SEO nebo nápady na nové využití a dokonce i propojení s kalendářem obsahu. Tyto doplňky šetří čas a pomáhají přizpůsobit výsledek vašeho videa širší strategii.
Nejlepší šablony scénářů videí
Jste připraveni posunout tvorbu obsahu na vyšší úroveň?
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, má šablony, které vám to usnadní! Zde jsou nejlepší bezplatné šablony scénářů videí, které můžete použít:
1. Šablona scénáře podcastu ClickUp
Pokud jste někdy stiskli tlačítko nahrávání a okamžitě jste ztratili řeč, je tato šablona určena právě vám. Šablona scénáře podcastu od ClickUp vám poskytne spolehlivý způsob, jak zajistit, že se nezastavíte uprostřed věty nebo nezapomenete na důležitou zmínku o sponzorovi.
Od úvodu po závěr je každá část jasně rozvržena a obsahuje chytré podněty, které vás povzbudí k psaní.
Vše je uloženo v ClickUp Docs, takže vše zůstává tam, kde váš tým již pracuje. Díky tomu je snadné provádět úpravy, přidávat komentáře nebo aktualizovat obsah ještě předtím, než se připojí noví zaměstnanci.
Můžete přiřazovat úkoly, označovat spolumoderátory, zanechávat komentáře a dokonce propojit tento dokument s vaším produkčním workflow nebo kalendářem, čímž zajistíte, že plánování a psaní scénáře proběhnou na jednom místě. Je přehledný, flexibilní a nebrání vám v kreativitě.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Uchovávejte podrobnosti o epizodách, poznámky sponzorů a představení hostů v jednom dokumentu.
- Formátujte segmenty pomocí tabulek, které lze snadno duplikovat a přizpůsobovat.
- Spolupracujte na obsahu s moderátory, editory a hosty pomocí funkce komentářů a sdílení.
🔑 Ideální pro: Začátečníky a zkušené podcastery, kteří chtějí své podcasty dobře strukturovat, aniž by zapomněli na nějaké důležité prvky.
2. Prázdná šablona pro podcast ClickUp
Šablona prázdného podcastu od ClickUp shrnuje vše na jednom přehledném místě. Umožňuje vám sledovat hosty, zaznamenávat data a publikovat data pomocí praktických vlastních polí a podúkolů.
Připojení finálního scénáře je rychlé a postup se automaticky aktualizuje, jakmile odškrtnete jednotlivé kroky. Toto nastavení pomáhá udržet produkci podcastu plynulou a organizovanou, šetří čas a usnadňuje týmovou práci.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Přiřaďte členům týmu dílčí úkoly, jako je brainstorming, plánování hostů a marketing, s prioritami a termíny.
- Připojte odkaz na svůj scénář přímo v úkolu.
- Sledujte automaticky aktualizace postupu při dokončování úkolů.
🔑 Ideální pro: Podcastové týmy, které hledají jednoduchý a opakovatelný způsob, jak spravovat jednotlivé epizody.
Využijte vlastní pole AI v ClickUp k zachycení klíčových detailů!
3. Šablona pro psaní obsahu ClickUp
Plánování skvělého scénáře videa začíná pevným osnovou a tato šablona pro psaní obsahu od ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli s jistotou vytvořit své sdělení.
Od stanovení jasných cílů a porozumění vašemu publiku až po plánování termínů a seznam všech mediálních prostředků – pomůže vám to udržet celý proces tvorby obsahu organizovaný.
A to nejlepší? ClickUp Brain je navržen tak, aby se dal použít i zde. Je to váš asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který nabízí chytré návrhy, osnovy obsahu a vylepšení – vše dostupné ve vašich ClickUp Docs.
Brain pomáhá urychlit brainstorming, vylepšování a vytváření vašich scénářů. Automatizuje také aktualizace a shrnutí a píše ve vašem preferovaném tónu, takže můžete věnovat více času tvorbě.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- K plánování a sledování různých typů obsahu použijte jeden dokument s vnořenými stránkami.
- Poznejte své publikum a přizpůsobte jim svůj obsah.
- Řiďte se strukturovanými formáty pro psaní obsahu, včetně blogových příspěvků, tiskových zpráv, případových studií a dalších.
🔑 Ideální pro: Autory a marketingové týmy, které chtějí kompletní, podrobný rámec, který podporuje kreativitu a udržuje projekty na správné cestě.
🔍 Věděli jste? Nejstarší filmy, které často trvaly jen minutu, vůbec nepotřebovaly scénáře. Místo toho se filmaři spoléhali na „scénáře“ – stručné osnovy. Samotný termín „scénář“ se stal běžným až v 40. letech 20. století.
4. Šablona plánovače obsahu YouTube ClickUp
Šablona YouTube Content Planner od ClickUp sjednocuje celý proces plánování videa, od plánování a psaní scénáře po úpravy a publikování, do jednoho vizuálního a snadno spravovatelného prostoru. Obsahuje předem připravené fáze úkolů, jako je psaní scénáře, nahrávání a úpravy, takže můžete sledovat pokrok, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly.
Každý úkol má prostor pro kreativní briefy, klíčová slova, termíny a dokonce i připojené scénáře, což usnadňuje uchovávání všeho na jednom místě.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Sledujte celý proces tvorby videa od nápadu až po zveřejnění.
- Přesouvejte úkoly prostřednictvím skriptování, nahrávání, úprav a dalších funkcí v zobrazení Production Board View.
- Spolupracujte se svým týmem a brainstormujte témata a obsah videí na tabuli.
🔑 Ideální pro: tvůrce a týmy YouTube, kteří chtějí zefektivnit svůj tvůrčí proces a udržet každé video na správné cestě.
5. ClickUp ChatGPT Prompts pro psaní šablon
Hledáte tu správnou jiskru, která vám pomůže rozproudit slova? Šablona ChatGPT Prompts for Writing Template od ClickUp obsahuje více než 200 kreativních, neotřelých a podnětných námětů pro psaní, které oživí vaši psací rutinu.
Ať už píšete deník, připravujete osnovu, vymýšlíte nápady na videa, která zaujmou diváky, nebo se jen rozcvičujete, tyto podněty si snadno přizpůsobíte svým potřebám. Rozvržení je flexibilní a nabízí dostatek prostoru pro experimentování, přepisování a vytváření originálních nápadů.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Prohlédněte si více než 200 univerzálních námětů pro psaní v jednom přehledném dokumentu.
- Upravte a kombinujte pokyny tak, aby vyhovovaly vašemu osobnímu stylu psaní.
- Strukturovejte své myšlenky, brainstormujte nová témata a vytvářejte poutavý obsah pomocí užitečných podnětů.
🔑 Ideální pro: Spisovatele, vlogery, studenty nebo kohokoli, kdo se snaží překonat tvůrčí blok.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generovat obsah, analyzovat data a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zvyšte svou produktivitu na dvojnásobek s ClickUp!
6. Šablona pro výrobu videí ClickUp
Tato šablona pro výrobu videí od ClickUp poskytuje vašemu týmu strukturovaný způsob, jak řídit každou fázi výroby bez obvyklého stresu.
Díky zobrazení seznamu projektů, kde máte vše na očích, zobrazení tabule, kde můžete sledovat pokrok, a kalendáři, kde můžete dodržovat harmonogram, můžete svou videoprodukci spravovat hladce.
A co víc? Šablony perfektně fungují s ClickUp for Marketing, takže vaše video projekty nezůstanou osamocené. Můžete propojit produkci videa s plánováním kampaní, spravovat schvalování obsahu, sledovat designové prvky a spolupracovat na briefingu, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
Usnadní vám to synchronizaci produkce s marketingovými týmy, sjednocení sdělení a měření role, kterou každé video hraje v širším kontextu.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Ukládejte scénáře, podrobnosti o lokacích a kontakty na partnery na jednom místě.
- Organizujte místa natáčení, požadavky na personál, scénáře videí a kontakty na agentury.
- Snadno si prohlížejte a upravujte data premiér pomocí kalendáře.
🔑 Ideální pro: Týmy, které produkují marketingová videa, interní obsah nebo pracují pro klienty a potřebují spolehlivý způsob, jak spravovat produkci videí.
7. Šablona pro produkci videí na YouTube od ClickUp
Produkce kvalitního videa pro YouTube vyžaduje plánování, koordinaci a důsledné dodržování jednotlivých kroků. Šablona pro produkci videí pro YouTube od ClickUp popisuje kompletní produkční proces, takže váš tým přesně ví, co má dělat, kdo to má na starosti a co je potřeba k publikování hotového videa.
Od psaní scénáře po distribuci je každá fáze rozdělena na dílčí úkoly s integrovanými kontrolními seznamy, které usnadňují soustředění a efektivní práci.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Přiřaďte klíčové role, jako je scenárista a editor, pomocí integrovaných polí.
- Udržujte všechny v obraze díky sekci poznámek pro vedoucí pracovníky a interní zpětné vazbě.
- Využijte speciální pole pro video editor, data vydání, tagy a dokonce i návrhy miniatur a bannerů.
🔑 Ideální pro: Tvůrce, marketéry nebo týmy spravující kanály YouTube.
8. Šablona storyboardu ClickUp
Pokud vám lépe vyhovují obrázky než text, šablona Storyboard od ClickUp vám poskytne přehledný, barevně odlišený vizuální prostor, kde můžete rozvrhnout celý svůj příběh.
Obsahuje šest scén, od expozice po rozuzlení, s vyhrazenými poli pro akci, dialog a zvuk/zvukové efekty v každé z nich. Jedná se o šablonu storyboardu, která napodobuje způsob uvažování kreativních týmů: scéna po scéně, vrstva po vrstvě.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Každou sekci můžete přizpůsobit, přetáhnout a rozšířit podle svých potřeb.
- Pomocí speciálních políček sledujte akci, dialogy a zvukové efekty.
- Prohlédněte si celý příběh rozložený v přehledné horizontální sekvenci.
🔑 Ideální pro: Scénáristy a kreativní týmy, které potřebují společný prostor pro skicování nápadů a strukturování scén.
🧠 Zajímavost: V 10. letech 20. století Thomas Ince, přezdívaný „otec filmového studia“, transformoval filmovou tvorbu na systém montážní linky tím, že scénář učinil podrobným plánem pro produkci. Tato změna v efektivitě pomohla scénáři vyvinout se z náčrtu do podoby ústředního kreativního dokumentu.
9. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Sledování toho, co se právě vysílá, co je ještě v návrhu a kdo na čem pracuje, nemusí být zdrcující. Šablona kalendáře obsahu od ClickUp vám poskytuje centrální vizuální centrum pro plánování, rozvrhování a správu každého obsahu, který váš tým vydává.
Jsou navrženy tak, aby fungovaly v různých formátech, včetně blogových příspěvků, videí a newsletterů, a poskytují vám úplný přehled o celém procesu. Každý úkol týkající se obsahu obsahuje pole pro termíny, kanály, odkazy na zdroje, přiřazené osoby a sledování pokroku, takže vám nic neunikne.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Naplánujte a rozvrhněte obsah podle týdne, měsíce nebo kampaně pomocí této šablony kalendáře obsahu.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte pokrok na jednom místě.
- Nahrajte kreativní materiály a propojte podpůrné dokumenty přímo s úkoly.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, správce sociálních médií a vedoucí pracovníky v oblasti obsahu, kteří potřebují koordinovat obsah napříč platformami.
10. Šablona kreativního projektu ClickUp
Díky této šabloně kreativního projektu ClickUp je realizace kreativního projektu mnohem jednodušší. Pomůže vám udržet váš tým v obraze a sledovat hladký průběh projektů s jasnými cíli a termíny.
Najdete zde různé pohledy, které vyhovují vašemu stylu, od seznamů zobrazujících všechny úkoly po tabule poskytující rychlý přehled o pokroku a časové osy, které vám pomohou udržet kalendář pod kontrolou.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Sledujte průběh úkolů pomocí vlastních stavů, jako jsou Dokončeno, K schválení, Probíhá a V revizi.
- Naplánujte si úkoly a přiřaďte je členům týmu pomocí Creative Project View.
- Zajistěte včasné dokončení svých projektů v rámci rozpočtu díky jasnému plánu.
🔑 Ideální pro: Kreativní týmy a projektové manažery, kteří chtějí plynulý pracovní postup a jasné plánování projektů.
11. Šablona pokynů pro psaní ClickUp
Šablona pokynů pro psaní ClickUp je ideálním pomocníkem pro udržení jednotného hlasu a tónu vaší společnosti na všech platformách.
Pomohou všem pochopit, jak vaše značka zní, aniž by působila strojeně nebo matoucím dojmem. Vysvětlují, jak psát s osobností a zároveň zůstat profesionální, včetně toho, jaká slova používat (a kterým se vyhnout!) ve scénářích videí, gramatických tipů a detailů stylu.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Definujte hlas své značky, aby psaní působilo přirozeně a konzistentně.
- Seznamte se s gramatickými a stylistickými pravidly, abyste předešli nejasnostem v dlouhých i krátkých scénářích.
- Objasněte, jak používat zkratky, akronymy, interpunkci a další prvky.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, tvůrce obsahu a společnosti, které chtějí sjednotit svůj hlas, vyhnout se přerušením vzorců a usnadnit psaní.
12. Šablona SOP pro tvorbu obsahu ClickUp
Hledáte jednoduchý způsob, jak zajistit plynulý a konzistentní proces tvorby obsahu? Šablona SOP pro tvorbu obsahu ClickUp stanoví jasné kroky, aby každý znal své priority a odpovědnosti.
Jsou ideální pro zajištění toho, aby váš tým pokaždé dodával kvalitní obsah bez zmatků.
Kromě toho můžete pomocí vložených klipů ClickUp přidat rychlá videovysvětlení přímo do SOP. Nahrávejte rychlé videozprávy, sdílení obrazovky nebo aktualizace z webové kamery přímo ve svých úkolech.
Díky tomu budete moci vysvětlovat nápady, poskytovat zpětnou vazbu nebo sdílet novinky rychleji a srozumitelněji, než kdybyste museli psát dlouhé klíčové zprávy.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Přiřaďte role a odpovědnosti pomocí jednoduchých @zmínek.
- Uchovávejte často kladené otázky a zdroje na jednom místě, abyste mohli lidi hladce vést a učit.
- Hladce spravujte zpětnou vazbu a aktualizace pomocí sledování revizí.
🔑 Ideální pro: Týmy a manažery zabývající se obsahem, kteří chtějí vytvořit spolehlivý a snadno sledovatelný proces tvorby obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně kontrolujte a aktualizujte své SOP pomocí formuláře žádosti o revizi, abyste udrželi postupy aktuální a zajistili, že váš tým vždy dodržuje osvědčené postupy.
13. Šablona scénáře videa od Canva
Šablona Canva Video Script Doc vám poskytuje přehledný prostor pro plánování toho, co řeknete a jak to řeknete. Ať už natáčíte interní výuková videa, profesionální videa, marketingová videa nebo hudební videa, pomůže vám to udržet pořádek a zdůraznit klíčové body.
Naplánujte si vizuální prvky, sekundární záběry, komentář a načasování v jednom dokumentu. Je to snadné na používání, snadné na sdílení a ušetří vám to trapné pauzy nebo nekonečné přetáčení.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Naplánujte si scénář videa scéna po scéně nebo řádek po řádku.
- Zajistěte hladkou spolupráci pomocí přehledného, editovatelného dokumentu.
- Ušetřete čas při nahrávání díky scénáři připravenému k použití.
🔑 Ideální pro: Tvůrce obsahu, marketéry a video týmy, kteří chtějí propracované scénáře bez stresu.
💡 Tip pro profesionály: Vytvářejte úžasná videa tím, že budete psát scénáře tak, jak mluvíte. Používejte krátké věty a konverzační styl, aby bylo vaše sdělení snadno srozumitelné. Přečtěte si scénář videa nahlas, abyste zjistili, zda zní přirozeně. Představte si, že si povídáte s přítelem – právě taková atmosféra udrží pozornost většiny diváků!
Pokud potřebujete pomoc, využijte funkci Talk-to-Text od ClickUp Brain MAX, vašeho AI pomocníka na ploše!
14. Šablona scénáře videa od Template.net
Šablona videoscénáře Template.net vám poskytuje hotovou strukturu, díky které se psaní scénáře stane méně zastrašujícím a mnohem zvládnutelnějším.
Jsou ideální pro uspořádání myšlenek, sladění dialogů se scénami a zajištění plynulého průběhu. Otevřete dokument, vložte svůj obsah a začněte vytvářet scénář, který je připraven k natáčení.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Vytvořte strukturu svého videa v jednoduchém a čitelném formátu.
- Rozdělte svůj scénář na úvod, pokyny mimo kameru, zákulisí a správné popisky.
- Šablonu si přizpůsobte tak, aby odpovídala hlasu vaší značky.
🔑 Ideální pro: Tvůrce a malé týmy, které chtějí psát sebevědomé, dobře načasované scénáře, aniž by musely začínat od nuly.
15. Šablona scénáře videa pro kanál YouTube od Template.net
Šablona videoscénáře pro YouTube kanál od Template.net vám pomůže vytvořit obsah, který bude jasný a výstižný.
Poskytují vám prostor pro strukturování úvodu, klíčových bodů, výzev k akci a závěru, takže se můžete soustředit na zaujetí diváků, aniž byste se odchýlili od tématu. Jsou také skvělým způsobem, jak standardizovat formát všech vašich videí a postupně vybudovat konzistentní tón vaší značky.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Uspořádejte úvod, hlavní část a závěr svého videa na jednom místě.
- Udržujte scénáře videí v souladu s tónem a hlasem vaší značky.
- Pomocí doplňkových poznámek můžete přidat důležité podrobnosti, jako je cílová skupina, zvukové efekty, hlavní děj a podrobnosti o produkci.
🔑 Ideální pro: tvůrce YouTube, kteří chtějí vytvářet srozumitelná, strukturovaná videa, která upoutají pozornost diváků.
16. Šablona scénáře videa od Backlinko
Šablona scénáře videa Backlinko je určena pro marketéry, kteří chtějí, aby jejich videa byla výstižná, strategická a zaměřená na výsledky. Je navržena s ohledem na srozumitelnost a strukturu a provede vás každou částí, od úvodu, který upoutá pozornost, až po výzvu k akci, která podnítí diváky k akci.
Každá část je vytvořena tak, aby upoutala pozornost diváků a přivedla je k vašemu cíli, ať už jde o více kliknutí, registrací nebo sdílení.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Rozdělte své sdělení na jasné a přesvědčivé části.
- Použijte čtyřdílnou formuli: úvod, obsah a výzva k akci, abyste vytvořili poutavé scénáře.
- Zaměřte se na marketingové cíle a zároveň zachovejte lidský a srozumitelný obsah.
🔑 Ideální pro: Marketingové pracovníky a týmy zabývající se obsahem, kteří chtějí psát vysoce výkonné scénáře videí.
🔍 Věděli jste? První televizní reklama byla vysílána v roce 1941 během baseballového zápasu a trvala pouhých 10 sekund, což dokazuje, že i ty nejranější reklamy si uvědomovaly sílu stručných sdělení.
17. Šablona scénáře videa od HubSpot
Šablona scénáře videa HubSpot vás provede procesem psaní scénáře videa, počínaje vaším hlavním sdělením a konče výzvou k akci, která vyvolá odezvu.
Pomohou vám začít tím, že si ujasníte svůj cíl, identifikujete své publikum a definujete klíčové poselství. Scénář můžete rozdělit do tří jasných částí: úvod, hlavní poselství a závěr.
🌟 Proč se vám budou líbit:
- Pro větší srozumitelnost přidejte vizuální pokyny spolu s audio popisy.
- Šablonu si přizpůsobte přidáním vlastních sekcí a pokynů.
- Spolupracujte se svým týmem, aby všichni byli na stejné vlně.
🔑 Ideální pro: Tvůrce a marketéry, kteří chtějí psát scénáře videí konverzačním tónem a udržet pozornost diváků.
Najděte si ideálního partnera pro své video scénáře s ClickUp
Šablony scénářů videí vám poskytují jasnou a osvědčenou strukturu pro plánování sdělení, organizaci scén a udržení poutavosti videí od začátku do konce.
Pomáhají tvůrcům a marketérům šetřit čas, soustředit se a dodávat obsah, který osloví jejich publikum.
Chcete-li své video projekty posunout ještě dál, ClickUp nabízí výkonné šablony a funkce, které vám pomohou udržet celou produkci organizovanou a pod kontrolou. Díky výkonným integrovaným funkcím můžete během několika sekund vytvářet osnovy a nápady na scénáře a také snadno navrhovat a sdílet video scénáře.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!