Nejlepší příkazy pro automatizaci pracovních postupů v ChatGPT

Vítejte ve světě automatizace pracovních postupů, kde váš AI asistent nespí, nezapomíná a nehodnotí váš chaotický kalendář.
Dobrá zpráva: ChatGPT může být tímto asistentem a dobře vytvořený příkaz z něj může udělat vaši skrytou produktivní sílu. Ať už jste samostatný zakladatel, vedoucí týmu nebo někdo, kdo se jen snaží zvládnout chaos svého pracovního dne, tento seznam příkazů je vaší zkratkou k chytřejší práci.
V tomto průvodci najdete nejlepší pokyny pro automatizaci pracovních postupů v ChatGPT. Navíc uvidíme, jak se ClickUp stane vaším oblíbeným nástrojem pro automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence. Pojďme se do toho pustit a začít outsourcovat manuální práce.
Co je automatizace pracovních postupů a jak může ChatGPT pomoci?
Automatizace pracovních postupů je proces nahrazování manuálních, opakujících se kroků v obchodních procesech technologicky řízenými rutinami, které šetří čas a zvyšují produktivitu.
Pro freelancery a malé týmy to často znamená úkoly, jako je psaní e-mailů klientům, shrnování poznámek, generování nápadů pro blog nebo vyplňování formulářů.
Zde je návod, jak ChatGPT pomáhá s automatizací pracovních postupů. Můžete jej požádat, aby napsal následný e-mail, shrnul rozhovor, vymyslel obsah, přeložil zprávu nebo roztřídil informace zadáním jednoduchého příkazu. Dalším způsobem, jak využít automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence, je propojení ChatGPT s vašimi nástroji pro zvýšení produktivity.
Například pomocí Zapieru můžete nastavit pracovní postup, při kterém ChatGPT automaticky shrne nový záznam ve formuláři a přidá jej jako úkol do ClickUp.
Proč automatizovat pracovní postupy pomocí ChatGPT?
Pokud se cítíte zavaleni horou opakujících se úkolů – kopírování dat mezi listy, třídění nekonečných e-mailů nebo psaní stejné odpovědi už podesáté za den – je použití ChatGPT k automatizaci úkolů chytrým krokem:
Zde je důvod:
- Ušetřete hodiny automatizací zadávání dat, třídění e-mailů a opakované komunikace.
- Zajistěte přesnost tím, že necháte AI zpracovat detaily, čímž se sníží počet chyb při kopírování a vkládání.
- Okamžitě škálujte procesy a spravujte větší pracovní zátěž bez nutnosti najímat další zaměstnance.
- Reagujte na potenciální zákazníky, klienty a týmy v reálném čase pomocí neustále aktivní umělé inteligence.
- Rychle přizpůsobujte automatizace a upravujte kroky podle změn projektů nebo potřeb.
Neklameme vás, když říkáme, že se správnými příkazy a trochou kreativity může ChatGPT proměnit váš každodenní pracovní postup z časově náročné činnosti na samočinný systém.
Jak efektivně používat ChatGPT pro automatizaci pracovních postupů?
Zde je podrobný návod, jak integrovat ChatGPT do vašeho pracovního postupu:
Krok č. 1: Identifikujte spouštěče automatizace
Seznamte přesné události, které by měly automaticky spustit ChatGPT, jako například „byl odeslán nový kreativní brief“, „potenciální zákazník vyplnil formulář“ nebo „stav úkolu se změnil na revizi“. Tyto spouštěče se stanou výchozím bodem pro vaši automatizaci.
Krok č. 2: Předem vytvořte opakovaně použitelné příkazy
Místo toho, abyste pokaždé zadávali příkazy do ChatGPT, uložte si strukturované šablony příkazů.
Například když je předložen nový kreativní brief, vygenerujte shrnutí projektu s cíli, cílovou skupinou a časovým harmonogramem v bodech.
Tímto způsobem systém vždy ví, co má spustit, aniž by bylo nutné ruční kopírování a vkládání.
💡 Tip pro profesionály: Zde je pro vás hack pro ChatGPT. Propojte příkazy do řetězce, aby výstup jednoho příkazu byl vstupem pro další, a vytvořte tak vícestupňové pracovní postupy bez ručního zásahu.
Krok č. 3: Propojte ChatGPT s automatizačními nástroji
ChatGPT nefunguje samostatně. Potřebujete automatizační software, který vše spojí dohromady a umožní mu reagovat na události v reálném světě bez ručního zadávání.
Takto to funguje:
- Vyberte si automatizaci: Vyberte platformu, jako je Zapier, Make nebo ClickUp Automations, jako engine, který detekuje spouštěče a předává informace do ChatGPT.
- Nakonfigurujte spouštěč: Nastavte akci jako zdroj události. Může to být například „Odeslání nového formuláře v ClickUp“. Pokaždé, když někdo vyplní formulář Creative Brief, automatizace okamžitě zachytí tento vstup a předá jej do pracovního postupu. Výběr správného spouštěče zajistí, že pracovní postup začne přesně v okamžiku, kdy to potřebujete, bez ručního zásahu.
- Definujte akci pro ChatGPT: Automaticky odešlete odeslané údaje do API ChatGPT. Vytvořte šablonu příkazu, která zaplní tato pole formuláře a požádá ChatGPT o vytvoření kreativního briefu.
- Zachyťte výstup: Odpověď se okamžitě promítne do vašeho pracovního postupu, například vytvořením nového dokumentu ClickUp Doc nebo přidáním komentáře k úkolu.
Tímto způsobem v podstatě vytvoříte AI agenta s ChatGPT, který pracuje pro vás!
Krok č. 4: Vytvořte řetězové automatizace
Jeden automatizovaný krok je dobrý, ale jejich řetězení promění vaše zadání ze statických dokumentů na živé pracovní postupy.
Zde je několik tipů, co můžete dělat:
- První akce: ChatGPT automaticky generuje kreativní brief.
- Druhý krok: Platforma jako Zapier nebo ClickUp poté automaticky odešle tento brief do vašeho chatového kanálu k přezkoumání nebo jej automaticky nahraje jako dokument do ClickUp.
- Třetí akce: Po kontrole (například označení „Schváleno“) další pravidlo aktualizuje stav úkolu, přiřadí jej příslušnému členovi týmu nebo spustí další fázi projektu.
V podstatě vytváříte logický řetězec, ve kterém každá akce generovaná umělou inteligencí nebo provedená ručně automaticky nastaví další krok.
Krok č. 5: Neustále sledujte a vylepšujte
Pravidelně kontrolujte výstupy, abyste odhalili chyby nebo vylepšili tón. Aktualizujte šablony pokynů a pravidla automatizace podle vývoje vašich projektů. Jakmile bude systém stabilní, můžete přejít na pokročilé případy použití, jako jsou automatizované reporty, rekapitulace kampaní nebo personalizované aktualizace pro klienty.
💡 Tip pro profesionály: Otestujte příkazy v extrémních případech, abyste odhalili skryté nedostatky před nasazením automatizace ve velkém měřítku.
Více než 25 příkazů pro automatizaci pracovních postupů v ChatGPT
Níže jsme seskupili více než 25 připravených pokynů podle různých obchodních procesů, abyste je mohli přímo vložit do ChatGPT a začít automatizovat úkoly pomocí umělé inteligence. 🤖
Objevování a plánování úkolů
1. Identifikace opakujících se úkolů
Pokyn: Působte jako konzultant pro automatizaci. Analyzujte každodenní pracovní postupy marketingového týmu a určete opakující se úkoly, které lze automatizovat. Prezentujte je v tabulce s úkoly, stráveným časem, potenciálem automatizace a navrhovanými nástroji.
2. Knihovna případů použití automatizace
Prompt: Jsem [uveďte podrobně problém, se kterým se potýkáte, včetně kontextu]. Vytvořte seznam 5 praktických případů použití automatizace pro [odvětví nebo oddělení, např. „personální oddělení ve středních podnicích“]. Pro každý případ použití popište pracovní postup, výhody automatizace a navrhněte vhodné nástroje nebo platformy. Chci, abyste [uveďte podrobně, jak chcete výstup, včetně příkladů].
3. Kontrolní seznam připravenosti na automatizaci
Pokyn: Působte jako systémový analytik. Vytvořte kontrolní seznam pro vyhodnocení, zda je proces připraven k automatizaci. Zahrňte kritéria jako opakovatelnost, pravidla, formát dat a zpracování výjimek.
🎥 Podívejte se: Jak používat AI integrovanou do vašeho pracovního prostoru
Výběr a integrace nástrojů
4. Výběr správného automatizačního nástroje
Pokyn: Působte jako technologický poradce. Doporučte nejlepší automatizační platformu pro zpracování [úkolu]. Porovnejte Zapier, Make, ClickUp Automations nebo API v tabulce výhod a nevýhod s náklady.
5. Plán integrace pro konkrétní tým a případ použití
Prompt: Používám [nástroj A] pro CRM a [nástroj B] pro e-mailový marketing. Navrhněte automatizační pracovní postup pro synchronizaci kontaktů mezi těmito dvěma nástroji. Uveďte seznam požadovaných API, kroků a bezpečnostních opatření.
6. Koordinace více nástrojů
Prompt: Působte jako architekt pracovních postupů. Vytvořte integrační plán, ve kterém ClickUp, Slack a Google Drive spolupracují na [procesu]. Naplánujte přesné spouštěče a akce napříč nástroji.
Vytváření pracovních postupů
7. Vytváření vlastních automatizačních pracovních postupů
Pokyn: Vžijte se do role specialisty na automatizaci. Navrhněte pracovní postup pro automatizaci úkolů, jako je [vložte úkol]. Uveďte podrobné kroky pro nastavení automatizace pomocí nástrojů, jako je [vložte nástroj], a jejich integraci s platformami, jako jsou [vložte platformy, např. Excel, Google Sheets nebo Trello].
8. Podmíněná pravidla pracovních postupů
Příkaz: Fungujte jako pravidlový engine. Vytvořte podmíněnou logiku pro automatizaci, která směruje nové úkoly odlišně v závislosti na prioritě a oddělení. Prezentujte jako vývojový diagram IF → THEN.
9. Šablona dokumentace pracovního postupu
Příkaz: Působte jako procesní inženýr. Vytvořte šablonu dokumentace pro automatizační pracovní postupy s následujícími sekcemi: Přehled, Spouštěč, Akce, Nástroje, Zpracování výjimek a Vlastník.
🔍 Věděli jste, že... Automatizované systémy výběru mýtného, jako je E-ZPass, byly poprvé zavedeny na konci 80. let. Předtím museli řidiči čekat v dlouhých frontách u pokladen, což z automatizace silničního provozu učinilo jednu z prvních mainstreamových technologií pro zvýšení pohodlí.
Automatizace dat a reportingu
10. Automatizace sběru dat a reportingu
Pokyn: Působte jako odborník na automatizaci dat. Poskytněte podrobný plán automatizace sběru dat, organizace a generování zpráv pro [vložte účel, např. sledování prodeje, monitorování výkonu]. Zahrňte pokyny k používání nástrojů, jako jsou Google Apps Script, Power Query nebo API.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generovat obsah, analyzovat data a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
Ale ne s ClickUp Brain. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí jednoduchým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
11. Návrh automatizace řídicího panelu
Příkaz: Působte jako obchodní analytik. Vytvořte automatizovaný pracovní postup, který aktualizuje dashboard v [nástroji, např. Google Data Studio, Power BI, ClickUp Dashboards ] pomocí dat v reálném čase z [zdrojů]. Nastíňte spouštěče, transformace dat a frekvenci aktualizací.
12. Pracovní postup pro zajištění kvality dat
Pokyn: Navrhněte automatizovaný pracovní postup, který před odesláním zprávy ověří příchozí data z hlediska chyb. Zahrňte kroky pro detekci duplicit, kontrolu formátování a oznámení v případě nalezení problémů.
Komunikace a spolupráce
13. Automatizace pracovních postupů v e-mailech
Prompt: Vytvořte pracovní postup, ve kterém nové dotazy zákazníků automaticky generují úkol v ClickUp, navrhněte odpověď v Gmailu přes ChatGPT a odešlete ji ke schválení manažerovi ve Slacku.
⚙️ Bonus: Šablona ClickUp Email Automation Template automatizuje vaše e-mailové pracovní postupy tím, že spouští e-maily na základě stavu úkolů, termínů splnění nebo akcí zákazníků. Můžete nastavit sekvence, připomenutí a následné akce, aby kampaně běžely automaticky, což sníží manuální práci a zároveň zajistí, že každá zpráva bude odeslána včas a dorazí k cílovému příjemci.
14. Oznámení ve Slacku
Příkaz: Navrhněte automatizaci, která každý den v 17:00 zveřejní souhrn všech úkolů ClickUp přesunutých do stavu „Dokončeno“. Uveďte název úkolu, přidělenou osobu a čas dokončení.
15. Oznámení napříč platformami
Příkaz: Navrhněte automatizaci, která bude zveřejňovat aktualizace z [nástroje A, např. ClickUp] do [nástroje B, např. Slack] ve strukturovaném denním přehledu. Zahrňte pole jako stav úkolu, přidělená osoba a termín splnění.
🚀 Výhoda ClickUp: Ne vždy máte čas zadávat příkazy. ClickUp Brain MAX podporuje funkci Talk to text, takže můžete diktovat příkazy nebo nápady při přesunech mezi schůzkami.
Například vedoucí projektu může zadat rychlý požadavek, jako je „shrňte včerejší technickou poradu a zdůrazněte překážky“, a Brain MAX vytvoří písemné shrnutí spojené se správným seznamem úkolů.
Automatizace založená na skriptech a kódech
16. Generování vlastních skriptů
Příkaz: Napište skript v jazyce Python, který automaticky stáhne přílohy z Gmailu a uloží je na Google Drive. Přidejte komentáře pro nasazení.
17. Automatizace založená na webhooku
Příkaz: Vygenerujte skript webhooku, který se spustí, když dojde k [vložte událost, např. odeslání nového formuláře] v [nástroji]. Skript by měl zavolat ChatGPT, aby shrnul událost a zveřejnil ji v [cílovém nástroji]. Přiložte pokyny k nasazení.
18. Pracovní postup integrace API
Prompt: Chovejte se jako odborník na API. Napište API volání potřebná k synchronizaci [datového typu] mezi [nástrojem A] a [nástrojem B]. Uveďte kroky ověřování, příklady koncových bodů a strategie řešení chyb.
🚀 Výhoda ClickUp: Když shromažďujete odpovědi z průzkumů prostřednictvím formulářů ClickUp, každé odeslání se stane úkolem ve vašem pracovním prostoru. To znamená, že data jsou již strukturovaná a připravená k prozkoumání.
Poté můžete požádat ClickUp Brain, aby zkontroloval odpovědi, zvýraznil opakující se témata a identifikoval klíčové citáty. Pokud například více zákazníků zmíní potíže během onboardingu, umělá inteligence může tento trend označit a pomoci vám okamžitě přiřadit následný úkol onboardovacímu týmu.
Návratnost investic a optimalizace
19. Výpočet návratnosti investic do automatizace
Pokyn: Jsem [uveďte podrobně problém, se kterým se potýkáte, včetně souvislostí]. Pomozte mi odhadnout návratnost investic (ROI) za automatizaci [popište proces, např. „zadávání údajů z faktur“]. Uveďte faktory, které je třeba zohlednit, poskytněte vzorový výpočtový šablonu a vysvětlete, jak interpretovat výsledky. Chci, abyste [uveďte podrobně, jak chcete výstup, včetně příkladů].
20. Předpověď úspory času
Pokyn: Vytvořte model pro odhad úspory času pro automatizaci kvalifikace potenciálních zákazníků. Výsledky sdílejte v grafu s 12měsíční prognózou.
21. Scénáře dopadu automatizace
Prompt: Vytvořte tři scénáře (konzervativní, realistický, agresivní) ukazující dopad automatizace úkolů souvisejících s onboardováním zákazníků na produktivitu týmu.
Řešení problémů a škálování
22. Řešení chyb
Příkaz: V mém pracovním postupu Zapier se setkávám s [chybou]. Analyzujte možné příčiny, uveďte diagnostické kroky a navrhněte opravy ve formě kontrolního seznamu.
🧠 Zajímavost: První automatická odpověď na e-mail byla vytvořena v roce 1971 pro ARPANET, ranou formu internetu. Posílala jednoduchá oznámení „mimo kancelář“, aby vysvětlila zpoždění v odpovědích na e-maily.
23. Plánování odolnosti
Pokyn: Působte jako inženýr spolehlivosti. Navrhněte strategie převzetí služeb při selhání, pokud dojde k selhání automatizačního kroku (např. časový limit API). Výstup ve formě rozhodovacího stromu.
24. Škálování automatizačních pracovních postupů
Prompt: Jsem [uveďte aktuální nastavení automatizace]. Navrhněte plán, jak tento pracovní postup rozšířit na více oddělení. Zahrňte mapování závislostí, konsolidaci nástrojů a úvahy o správě.
Podněty specifické pro dané odvětví/použití
25. Automatizace pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů
Pokyn: Jsem [zmínka o kontextu týmu HR]. Navrhněte pět automatizovaných pracovních postupů pro HR, které pokrývají nábor, zaškolování, mzdy a dodržování předpisů. Uveďte podrobnosti o nástrojích a krocích k implementaci.
26. Automatizace marketingových pracovních postupů
Pokyn: Působte jako konzultant pro automatizaci marketingu. Navrhněte pět automatizovaných pracovních postupů pro kreativní briefy, schvalování aktiv, reportování kampaní a aktualizace pro zainteresované strany. Výstupem bude knihovna případových studií.
🚀 Výhoda ClickUp: Týmy podpory často tráví hodiny odpovídáním na stejné otázky, jako je resetování hesla nebo dotazy týkající se fakturace. Předem připravený agent Autopilot od ClickUp načte přesné kroky z vašich dokumentů nápovědy a odpoví přímo zákazníkovi.
Například když několik zákazníků požádá o aktualizaci svých platebních údajů, agent okamžitě poskytne pokyny, což vašemu týmu umožní soustředit se na řešení problémů, které vyžadují osobní přístup.
Využití projektů ChatGPT pro dlouhodobou automatizaci pracovních postupů
Projekty ChatGPT jsou chytré digitální pracovní prostory, spolehlivé pro jakékoli složité nebo dlouhodobé úkoly.
Shromážděte všechny své chaty, referenční soubory a pokyny týkající se konkrétních projektů do jedné složky, aby nástroj pro spolupráci s umělou inteligencí mohl pochopit, na čem pracujete, a zůstat u tématu.
Nabízí také funkci Deep Research, která vám umožní provádět vícestupňová vyšetřování s podporou webu, a režim Voice Mode, který vám umožní brainstormovat bez použití rukou nebo klást otázky týkající se PDF souborů klepnutím na ikonu mikrofonu.
Osvědčené postupy pro optimalizaci automatizace ChatGPT
Zde je několik osvědčených postupů pro optimalizaci automatizace ChatGPT:
- Mějte připravený záložní plán pro případ, že se něco pokazí. Mějte po ruce někoho, kdo může zasáhnout, nebo si připravte jednoduché odpovědi typu „Ozvu se vám“, které vám získají čas na vyřešení problémů.
- Vytvořte dokument s hlasem značky s 5–10 ukázkovými větami, které ukazují, jak vaše společnost komunikuje, a vložte jej do každého pokynu pro automatizaci pracovních postupů. Díky tomu budou vaše odpovědi znít, jako by je napsal váš tým.
- Naplánujte si pravidelné tréninky, během kterých budete ChatGPT zadávat své nejlepší lidmi napsané odpovědi na podobné požadavky, což mu pomůže naučit se váš preferovaný styl a postupem času se zlepšovat.
- Použijte omezené pokyny tím, že ChatGPT řeknete, co NEMÁ dělat, kromě toho, co má dělat. Řekněte „nepoužívejte žargon, nezmiňujte konkurenty, nedávejte sliby ohledně dodacích lhůt“, abyste stanovili jasnější hranice.
- Implementujte metodu gumové kachničky tím, že necháte ChatGPT vysvětlit své uvažování předtím, než poskytne konečný výstup, a poté použijte pouze konečnou odpověď. Tím zachytíte logické chyby, než se dostanou k vašim zákazníkům.
🔍 Věděli jste, že... Starověcí Řekové vytvořili některé z nejstarších automatizovaných zařízení. Hero z Alexandrie navrhl v 1. století n. l. parní stroj, který je často považován za první zaznamenaný příklad programovatelného zařízení.
⚙️ Bonus: Nechte se inspirovat těmito příklady pracovních postupů a dejte svému týmu svobodu, aby zvládl velké projekty.
Existují nějaká omezení pro automatizaci pracovních postupů pomocí příkazů ChatGPT?
Ačkoli ChatGPT dokáže automatizovat mnoho textových úkolů, jeho schopnosti mají své meze.
Tyto omezení znamenají, že podniky musí navrhovat pracovní postupy s bezpečnostními opatřeními a lidským dohledem a dokonce zvážit alternativy ChatGPT pro specializované potřeby:
- Spolehlivost výstupu: Vytváří nepředvídatelné nebo nekonzistentní odpovědi, které před použitím vyžadují ověření.
- Složité uvažování: Potíže s víceúrovňovou logikou nebo specifickými úkoly vyžadujícími přesné výpočty.
- Přesnost informací: Generuje věrohodné, ale nesprávné podrobnosti (tzv. halucinace), což s sebou nese riziko dezinformací.
- Závislost na kvalitě pokynů: Vyžaduje podrobné, dobře strukturované pokyny, aby byla zachována přesnost a relevance.
🧠 Zajímavost: První průmyslový robot se jmenoval Unimate a začal pracovat v továrně General Motors v roce 1961. Jeho úkolem bylo přesouvat horké kovové odlitky. Lidé se ho zpočátku tak báli, že donutili společnost, aby ho držela za bezpečnostní klecí.
Integrace ChatGPT s aplikacemi pro zvýšení produktivity
Moderní pracovní postupy často kombinují software pro automatizaci úkolů s umělou inteligencí. Při chytrém použití se ChatGPT do tohoto nastavení perfektně hodí. Podívejme se na to pomocí dvou efektivních metod. ⚒️
1. Použití Zapier (nebo podobných platforem iPaaS)
Zapier propojuje ChatGPT s více než 8 000 aplikacemi a spouští akce založené na umělé inteligenci na základě událostí jinde.
Například když přijde nová odpověď v Google Formuláři, můžete spustit ChatGPT, aby vytvořil návrh e-mailu, a poté jej uložit jako koncept v Gmailu.
Freelancerové také vyvinuli chytré automatizace pro správu projektů, například když příchozí zpráva prochází ChatGPT, který ji poté kategorizuje (účast, zrušení nebo dotaz) a podle toho aktualizuje Airtable, vše pomocí Zapier.
2. Synchronizace s projektovým softwarem, jako je ClickUp
ClickUp se integruje se Zapierem, aby obsah generovaný ChatGPT mohl plynule přecházet jako akční položky do vašeho pracovního prostoru. Můžete spouštět vytváření úkolů z příkazů, označovat nevhodné komentáře nebo automaticky shrnout aktualizace úkolů pomocí umělé inteligence.
Zde je návod, jak proměnit poznatky umělé inteligence ve strukturované pracovní postupy projektového managementu:
- Využijte ChatGPT v ClickUp Brain (prostřednictvím Zapier) k vytvoření seznamu úkolů nebo plánu kampaně.
- Automaticky vytvářejte odpovídající úkoly v ClickUp, každý s názvem, popisem a přiřazením.
- Pomocí ChatGPT shrňte aktualizace a zveřejněte je v komentářích k úkolům nebo v Docs, aby byly jasné.
📌 Příklad: Předpokládejme, že blogger přidává nápady do tabulky Google Sheet.
Zap sleduje nové řádky a prostřednictvím Zapier spouští ChatGPT, aby koncept zdokonalil do podoby osnovy blogu. Poté vytvoří úkol ClickUp s namapovanými poli, jako je název, autor a termín odevzdání. Tímto způsobem přejdete přímo od brainstormingu nápadů k řízené a přidělené práci.
Jak ClickUp umožňuje chytřejší automatizaci pracovních postupů
Týmy často ztrácejí každý týden hodiny času na úkolech, které neposouvají projekty vpřed: přepisování stejných pokynů, hledání kontextu v různých aplikacích nebo ruční nastavování úkolů.
Výsledkem je obvykle pomalejší provádění úkolů a frustrovaní kolegové.
ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, přináší skutečné změny díky kombinaci šablon pro řízení projektů, automatizace a umělé inteligence, které zefektivňují celý pracovní postup.
Navíc uživatelé ClickUp AI získají plný přístup k nejnovějším prémiovým modelům AI, včetně ChatGPT, Gemini a Claude!
Podívejme se blíže na to, jak na to. 💁
Přejděte přímo od plánování k realizaci.
Postřehy mají malou hodnotu, pokud uvíznou v plánování. Automatizace ClickUp udržují práci v pohybu tím, že spouštějí další krok bez manuálního úsilí.
Například když produktový tým zkopíruje plán zavedení nové funkce z ChatGPT do úkolu ClickUp, automatizace může okamžitě přidělit inženýry, vytvořit testovací úkoly a informovat oddělení kontroly kvality, jakmile jsou milníky vývoje dokončeny.
Zde je návod, jak nastavit tento software pro automatizaci pracovních postupů a maximalizovat jeho potenciál:
1. Používejte předem připravené šablony automatizace
ClickUp nabízí více než 100 předem připravených šablon pro automatizaci pracovních postupů, které jsou navrženy tak, aby zvládly běžné pracovní postupy, takže nemusíte začínat od nuly.
Chcete-li použít předem připravený příklad automatizace:
- Otevřete prostor, složku nebo seznam, kam chcete přidat automatizaci.
- Přejděte na Automatizace → Procházet
- Vyberte šablonu relevantní pro váš pracovní postup.
- V případě potřeby přizpůsobte spouštěče a akce (např. přiřaďte konkrétního člena týmu, aktualizujte vlastní pole).
- Aktivujte automatizaci jedním kliknutím.
2. Vytvářejte vlastní automatizace
Pro pracovní postupy, které vyžadují větší flexibilitu, vám AI Automation Builder umožňuje vytvářet vlastní automatizace pomocí jednoduchých anglických pokynů:
- Jednoduše popište svůj pracovní postup: např. „Když je odeslán nový kreativní brief, přiřaďte jej vedoucímu marketingu, informujte kanál Slack #creative a přesuňte úkol do složky „V kontrole““.
- ClickUp Brain to okamžitě převede na funkční automatizaci s triggery a akcemi.
- Před publikováním můžete automatizaci upravit a doladit, aby přesně odpovídala vašim požadavkům.
📣 Hlas zákazníka: Jodi Salice ze společnosti United Way Suncoast říká:
Nemohu o tom říct dost dobrého. Mezi automatizací, šablonami a všemi různými druhy sledování a zobrazeními prostě není možné s ClickUpem udělat chybu.
Nemohu o tom říct dost dobrého. Mezi automatizací, šablonami a všemi různými druhy sledování a zobrazeními prostě není možné s ClickUpem udělat chybu.
3. Nasazení předem připravených a přizpůsobených agentů AI
AI agenti ClickUp jsou agenti umělé inteligence, kteří mohou samostatně provádět složité, vícestupňové akce, přijímat rozhodnutí a komunikovat s vaším pracovním prostorem pomocí přirozeného jazyka a kontextu.
Pokud trávíte hodiny shromažďováním aktualizací pro zainteresované strany, můžete k tomu využít agenta pro týdenní zprávy. Ten shromažďuje úkoly, pokrok a termíny do přehledného souhrnu a automaticky jej zveřejňuje.
Nebo když každodenní kontroly začnou ubírat na produktivním čase, Daily Standup Agent vytvoří rychlé shrnutí pokroku, priorit a překážek, takže váš tým získá přehled o situaci, aniž by musel trávit 30 minut na schůzce.
Pokud váš tým neustále klade stejné otázky, jako „Kdo je zodpovědný za tento úkol?“ nebo „Kdy je termín odevzdání?“, zasáhne Auto-Answers Agent, který čerpá data přímo z ClickUp, takže odpovědi jsou okamžité a přesné, aniž by je někdo musel hledat.
Umělou inteligenci můžete také využít ke zvýšení produktivity při navrhování vlastních agentů ClickUp Custom Autopilot.
Například přeměňte neuspořádané poznámky z jednání na praktické souhrny úkolů, automaticky směrujte odeslané formuláře správnému vlastníkovi nebo dokonce propojte více akcí dohromady, jako je například vytvoření kreativního stručného souhrnu a jeho odeslání přímo do Slacku a e-mailu ke schválení.
🎥 Podívejte se: Jak nastavit svého prvního AI agenta?
⚙️ Bonus: Můžete také vyzkoušet šablonu ClickUp ChatGPT Prompts for Content Marketing and Creation Template. Je uložena přímo v ClickUp Docs a obsahuje řadu připravených podnětů pro tvorbu blogů, příspěvků na sociálních sítích nebo reklamních textů.
Najděte odpovědi, aniž byste opustili svůj pracovní prostor.
I když jsou zdroje zdokumentovány, týmy často mají potíže s poskládáním kontextu.
ClickUp Brain řeší tento problém propojením s úkoly, dokumenty, chaty a integrovanými aplikacemi, takže odpovědi přicházejí okamžitě.
Předpokládejme, že marketingový manažer připravuje měsíční zprávu o výkonu. Může se zeptat správce úkolů AI, které kampaně vygenerovaly v uplynulém měsíci nejvyšší zapojení, a získat souhrn spojený s úkoly, přehledy kampaní a kreativními prostředky.
Manažer ušetří hodiny ruční kontroly a může prezentovat poznatky podložené přímými odkazy na práci týmu.
Používejte pokročilou AI, když práce vyžaduje více
Rychlá shrnutí pomáhají, ale některé situace vyžadují hlubší analýzu.
ClickUp Brain MAX vytváří pro tento účel speciální desktopové prostředí, které propojuje data z pracovního prostoru, externí nástroje a několik modelů umělé inteligence, jako jsou GPT, Claude nebo Gemini. To znamená, že už nemusíte přecházet mezi různými nástroji umělé inteligence. S Brain Max se zcela vyhnete rozptýlení umělé inteligence. Zde je návod, jak na to:
Například personální ředitel, který se připravuje na výroční hodnocení, může požádat Brain MAX, aby analyzoval poznámky o výkonu zaměstnanců, dokončené úkoly a zpětnou vazbu od kolegů.
Systém vytváří podrobnou zprávu, která zdůrazňuje silné stránky každého člena týmu, oblasti, které je třeba zlepšit, a významné úspěchy. Díky těmto konsolidovaným informacím může personální ředitel provádět hodnocení efektivněji a poskytovat smysluplnou zpětnou vazbu podloženou daty.
🎥 Sledujte: Využijte neomezený potenciál Brain MAX
Mějte pokyny připravené k použití
Opakované použití informací je často obtížnější než jejich vytváření od nuly. Tým může mít skvělý příkaz ChatGPT pro shrnutí zpětné vazby od klientů, ale pokud je uložen v poznámkách někoho jiného, nikdo jiný z něj nemá užitek.
ClickUp Docs řeší tento problém tím, že umožňuje týmům ukládat šablony opakovaně použitelných pokynů, kde je každý může najít.
Například tým zákaznické podpory může vytvořit dokument plný opakovaně použitelných pokynů pro vypracování odpovědí na dotazy, shrnutí zpětné vazby od zákazníků a eskalaci problémů.
Když nastane den s velkým objemem práce, agenti otevřou dokument, vyberou osvědčený příkaz a vytvoří přesné odpovědi, které jsou v souladu se standardy týmu. Postupem času se dokument vyvine v znalostní databázi, kterou mohou noví agenti používat hned od prvního dne, což výrazně zkracuje dobu školení.
Od chatu k akci s ClickUp
ChatGPT je v konečném důsledku skvělý nástroj pro podnícení kreativních nápadů, vytváření obsahu nebo rychlé zodpovězení otázek.
Ale pokud jde o automatizaci pracovních postupů a sjednocení úkolů, dokumentů, komunikace a reportingu pod jednou střechou, ClickUp je jasným lídrem.
Proč přepínat mezi nástroji, když ClickUp spojuje AI, správu projektů a automatizaci na jednom místě? S ClickUp Brain a ClickUp Automations získáte odpovědi a proměníte je v akci, aniž byste opustili svůj pracovní prostor.
Začněte s automatizací pomocí ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
1. Jak bezpečné je používání ChatGPT pro automatizaci pracovních postupů v podnikání?
ChatGPT usnadňuje bezpečné zpracování dat podle standardů OpenAI, ale bezpečnost závisí na vaší implementaci při integraci AI do vašich pracovních postupů. Vždy používejte zabezpečené API připojení, omezte přístup pomocí autentizace a vyhněte se sdílení citlivých nebo osobních údajů přímo s AI.
2. Jaké dovednosti potřebuji k implementaci těchto automatizačních příkazů ChatGPT?
Nemusíte být odborníkem na kódování, ale pomůže vám znalost základního psaní příkazů a porozumění klíčovým krokům vašeho pracovního postupu. Znalost nástrojů, které integrujete (jako ClickUp, Zapier nebo API), a určité zkušenosti s automatizačními platformami mohou nastavení urychlit.
3. Kolik času mohu ušetřit díky automatizaci pracovních postupů v ChatGPT?
Úspora času se liší podle složitosti úkolu, ale mnoho uživatelů uvádí, že ušetří hodiny práce při opakujících se úkolech, jako je psaní obsahu, shrnování dat a aktualizace stavu.
4. Může ChatGPT automatizovat složité rozhodovací procesy?
ChatGPT vyniká v generování návrhů a analýze textových vstupů, ale není navržen tak, aby plně nahradil lidský úsudek při složitých rozhodnutích. Pro důležitá nebo složitá rozhodnutí je nejlepší jej používat jako podpůrný nástroj v kombinaci s automatizací založenou na pravidlech a lidským dohledem.