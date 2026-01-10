nTask vs. ClickUp: Který nástroj pro správu projektů je lepší?

Vybudovali jste tým, získali několik klientů a projekty konečně začínají přicházet. Než si to uvědomíte, nejtěžší částí již není získávání práce, ale její organizace.
Když se jednoduché úkoly promění v plnohodnotné projekty, je čas na skutečnou strukturu. Je čas zavést výkonnou platformu pro správu projektů, která funguje přesně tak, jak potřebujete. A pro mnoho týmů se volba zúží na nTask vs. ClickUp.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme rozdíly mezi nTask a ClickUp, porovnáváme jejich funkce a zjišťujeme, který z nich vám pomůže lépe spát.
ClickUp vs. nTask v kostce
Než se pustíme do podrobného zkoumání těchto nástrojů, zde je stručné srovnání:
|Kritéria
|ClickUp
|nTask
|Přizpůsobení
|Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, řídicí panely, oprávnění, typy úkolů a šablony pro správu úkolů
|Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s ClickUp
|Zobrazení
|Seznam, tabule, kalendář, Ganttovy diagramy, časová osa, tabulka, myšlenková mapa
|Šablony projektů: seznam, tabule, kalendář a Ganttův diagram
|Automatizace
|Robustní funkce automatizace a šablony
|Základní automatizace
|Integrace
|Rozsáhlé: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub a další
|Omezeno: Slack, Google Calendar, Outlook a Zoom
|Správa úkolů
|Pokročilé vytváření úkolů, závislosti, priority, sledování času, připomenutí
|Základní správa úkolů, závislosti, sledování času
|Nástroje pro spolupráci
|Integrovaný chat, sdílení dokumentů, komentáře, spolupráce v reálném čase
|Komentáře, správa schůzek, přílohy souborů
|Reporting a dashboardy
|Bohaté dashboardy založené na umělé inteligenci, přizpůsobitelné zprávy, sledování pokroku cílů a projektů
|Omezené reportovací panely
|Podpora mobilních zařízení
|Web, iOS, Android
|Web, iOS, Android
|Naučná křivka
|Náročnější (kvůli pokročilým funkcím a hloubce)
|Vhodnější pro začátečníky, jednodušší zapojení
Co je ClickUp?
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje. To vede k rozptýlení práce, ztrátě 61 % času hledáním informací a zpomalení práce.
ClickUp tento problém řeší pomocí prvního konvergovaného AI pracovního prostoru na světě, který kombinuje vaše projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné kontextovou AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Funkce ClickUp
Když je práce a kontext rozděleny mezi více nástrojů, musíte neustále přepínat kontext, abyste mohli věci dokončit. Toto neustálé přepínání mezi záložkami snižuje soustředění, vede k duplicitní práci a vytváří tiché třenice, které se časem hromadí. Podívejme se, jak bezplatný software pro správu projektů ClickUp řeší tyto problémy.
Funkce č. 1: Funkce pro správu projektů
Řešení pro správu projektů ClickUp se přizpůsobí jakémukoli týmu, pracovnímu postupu nebo velikosti projektu. Ať už spravujete spuštění projektu, sprintový cyklus, dodávky pro klienty nebo interní provozní projekty, vše sjednotí do jednoho propojeného pracovního prostoru.
Pro realizaci máte k dispozici ClickUp Tasks. Představte si je jako jednotlivé pracovní jednotky, které můžete přiřazovat, sledovat a měřit.
Řekněme, že jste zakladatelem startupu a plánujete uvedení produktu na trh. Můžete vytvořit úkol pro každý klíčový milník, jako například „Dokončit text landing page“, „QA produktové demo“ nebo „Naplánovat e-maily k uvedení produktu na trh“.
V rámci každého úkolu můžete přidat podrobné pokyny, přiřadit jej více kolegům, nastavit termíny, sledovat čas a připojit relevantní dokumenty nebo odkazy pro kontext. Pokud chcete úkol dále rozdělit, přidejte podúkoly pro každý krok, jako je napsání textu, kontrola s právním oddělením a konečné schválení.
A to nejlepší? Nemusíte nic dělat ručně! Můžete použít:
- Vytváření úkolů pomocí AI pro převod jakékoli zprávy v chatovém vlákně uvnitř ClickUp na úkol
- AI Autofill pro automatické vyplňování vlastností úkolů, jako jsou priority, přiřazení a další
- AI pole pro automatické shrnování, kategorizaci a sdílení aktualizací postupu úkolů
To vše zjednodušuje správu úkolů, takže můžete dosáhnout skutečného pokroku.
Poslechněte si názor Dane Dusthimera z RevPartners:
Bez ClickUp bychom nebyli schopni rychle odhalit mezery v práci a procesech. Možnost vidět úkoly bez termínu splnění, úkoly po termínu, úkoly bez sprintových bodů a úkoly bez přiřazených osob mi pomáhá udržet dynamiku mezi týmy a projekty. Tyto metriky nejsou k dispozici ve většině softwarových řešení pro řízení projektů.
Funkce č. 2: Funkce umělé inteligence a automatizace
ClickUp se pyšní nejkomplexnější a kontextově nejcitlivější pracovní umělou inteligencí na světě, ClickUp Brain. Je navržen tak, aby rozuměl vašim projektům, dokumentům, úkolům, schůzkám a dokonce i dynamice týmu, a propojuje jednotlivé body, aby vám poskytl relevantní informace z vašeho pracovního prostoru a připojených aplikací. S Brainem jako vaším asistentem umělé inteligence nemusíte ztrácet čas ručním vyhledáváním informací.
Použijte ClickUp Brain a ušetřete alespoň jeden den v týdnu:
- Proměňte poznatky v činy vytvářením úkolů, aktualizací stavů, přiřazováním vlastníků nebo navrhováním dokumentů přímo z odpovědi AI.
- Shrňte a syntetizujte celý svůj pracovní prostor – od dlouhých vlákna komentářů a poznámek z jednání až po celé projekty.
- Vytvářejte, přepracovávejte a přizpůsobujte obsah v kontextu, ať už se jedná o aktualizace projektů, SOP, PRD nebo zprávy pro zainteresované strany založené na vaší skutečné práci.
Potřebujete rychle dohnat úkol, na kterém jste se nepodíleli? Stačí se zeptat ClickUp Brain. Chcete vytvořit projektový plán z jedné věty? Hotovo. Můžete dokonce spouštět automatizace pracovních postupů a aktualizovat řídicí panely pomocí přirozeného jazyka.
Posuňte se o krok dál s ClickUp BrainGPT. Centralizuje AI napříč ClickUpem a nástroji třetích stran, jako jsou Google Drive, Notion a GitHub, takže můžete najít cokoli, provádět akce napříč více platformami a eliminovat nepořádek způsobený používáním více nesouvislých AI nástrojů (známý také jako AI Sprawl ). K dispozici je také funkce Talk to Text pro případy, kdy raději diktujete pokyny, e-maily a dokumenty, než je psát!
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp nejste vázáni na jeden model AI. ClickUp Brain vám umožňuje vybrat si z ChatGPT, Claude, Gemini a dalších, aby vyhovovaly různým úkolům projektu.
Spojte tyto funkce s ClickUp Automations a ClickUp Super Agents a získáte duo , které udržuje práci v chodu na autopilotu.
Automatizace zpracovávají pravidlové pracovní postupy v měřítku a spouštějí aktualizace v okamžiku, kdy jsou splněny podmínky. Super agenti jdou ještě dál, uvažují nad kontextem, činí rozhodnutí a přijímají opatření napříč úkoly, dokumenty a nástroji.
Například jste projektový manažer, který dohlíží na mezifunkční uvedení produktu na trh. Můžete vytvořit automatizaci, která okamžitě přiřadí úkol vašemu designérovi, když se úkol týkající se obsahu přesune do stavu „Připraveno k návrhu“.
Super Agent jde ještě dál – kontroluje zadání úkolu, zda neobsahuje chybějící údaje, označuje nejasné požadavky, označuje správné zúčastněné strany pro vyjasnění a aktualizuje časový plán, pokud zjistí zpoždění – takže projekt zůstává na správné cestě, aniž byste museli hrát roli dopravního policisty.
Automations zajišťují konzistenci, zatímco Super Agents se inteligentně přizpůsobují – rutinní práce tak probíhá sama a komplexní práce stále postupuje rychle.
Funkce č. 3: Komunikační funkce
ClickUp Chat spojuje komunikaci a práci na jednom místě. Na rozdíl od tradičních chatovacích nástrojů, které fungují mimo pracovní postupy vašeho projektu, je plně integrován, takže diskuse se přirozeně propojují s úkoly, dokumenty a termíny.
Můžete vytvářet úkoly přímo ze zpráv, propojovat konverzace s konkrétními složkami nebo projekty a organizovat chaty podle týmu, funkce nebo iniciativy.
Řekněme, že vaše produktové a marketingové týmy finalizují plán uvedení produktu na trh. Během chatu o časovém harmonogramu projektu někdo zmíní, že kreativní obsah pro sociální média stále čeká na schválení. S ClickUp Chat můžete tuto zprávu okamžitě převést na úkol, přiřadit ji správnému členovi týmu a propojit ji se složkou „Launch Campaign“ (Spuštění kampaně), aniž byste museli opustit chat.
Chat, poháněný ClickUp Brain, může také generovat inteligentní souhrny konverzací, které jste zmeškali, extrahovat klíčová rozhodnutí a dokonce navrhovat další kroky. Můžete požádat AI, aby navrhla následné zprávy, označila relevantní zúčastněné strany a shrnula přepisy hlasových nebo videohovorů.
💡 Tip pro profesionály: Když textové zprávy nefungují, přepněte na ClickUp SyncUps pro audio-video hovory s vaším týmem v reálném čase. AI Notetaker od ClickUp je dokonce dokáže nahrávat, přepisovat a shrnovat, takže se můžete plně soustředit na diskusi!
Funkce č. 4: Sledování času
Když se blíží termíny, často si klademe otázku: „Věnujeme svůj čas správným věcem?“
ClickUp Project Time Tracking vám na tuto otázku snadno odpoví. Tato platforma vám umožňuje spouštět a zastavovat časomíry odkudkoli: z počítače, mobilního zařízení nebo prohlížeče.
Preferujete zaznamenávání hodin až po skončení práce? To můžete také, a to až do poslední minuty.
Řekněme, že jste zakladatelem startupu a spravujete úkoly pro malý, ale vynalézavý tým. Každý člen týmu sleduje úkoly a čas, který jim věnuje. Na konci týdne můžete zkontrolovat výkaz práce, zobrazit rozložení hodin mezi jednotlivými odděleními a porovnat je s odhady, abyste identifikovali úzká místa nebo nesprávné přidělení.
Potřebujete fakturovat klientům nebo zdůvodnit časové harmonogramy zainteresovaným stranám? Použijte ClickUp Dashboards a timesheety k vytvoření podrobných vizuálních reportů podle úkolů, projektů nebo členů týmu.
📮ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté informace a nesoulad. Díky all-in-one pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější informace právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Spojte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp a pomocí přizpůsobitelných šablon pro řízení projektů a sledování času snižte režijní náklady a zkraťte dodací lhůty na více místech.
Ceny ClickUp
Co je nTask?
prostřednictvím nTask
nTask je cloudová platforma určená pro správu projektů a úkolů, spolupráci a organizaci pracovních postupů.
Vyniká svým uživatelsky přívětivým rozhraním a dostupností, díky čemuž je přístupný pro freelancery, malé podniky a rostoucí týmy v různých odvětvích. Platforma podporuje jak agilní, tak tradiční přístupy k řízení projektů.
🧠 Zajímavost: Studie fMRI zjistila, že pokaždé, když přepínáte mezi úkoly, musí váš mozek pracovat intenzivněji, aby se přizpůsobil. Aktivuje se kontrolní centrum, které se resetuje a znovu zaostřuje, což vás zpomaluje a zvyšuje pravděpodobnost chyb.
Funkce nTask
Pro týmy, které potřebují strukturu bez složitosti, nabízí nTask jednoduché řízení projektů. Podívejme se na některé z jeho funkcí.
Funkce č. 1: Sledování rizik a problémů
nTask má vestavěné nástroje pro sledování rizik a problémů. Můžete zaznamenávat chyby nebo blokátory, přiřazovat úrovně závažnosti a nastavovat termíny pro řešení. K dispozici je dokonce i kompletní matice rizik a registr, pokud se nacházíte v prostředí projektů s vysokými sázkami.
Řekněme, že spouštíte novou aplikaci. Na jednom místě můžete sledovat potenciální selhání API, problémy s kapacitou týmu nebo problémy s dodržováním předpisů a podle toho jednat.
Funkce č. 2: Správa schůzek
Schůzky v nTask jsou plně sledovatelné pracovní prostory. Můžete vytvářet programy, pořizovat živé poznámky, přiřazovat úkoly a prohlížet si zápisy přímo v aplikaci.
Plánujete sprint review nebo check-in? Nastavte jej tak, aby se opakoval každý týden, propojte jej se svým Google kalendářem a vložte odkaz na Zoom přímo do pozvánky na schůzku. Vše tak zůstane propojené, aniž byste museli prohledávat e-mailové vlákna.
Funkce č. 3: Funkce pro spolupráci týmu
Díky chatu v aplikaci a komentářům na úrovni úkolů zůstávají konverzace spojené s samotnou prací. Nemusíte přeskakovat mezi nástroji ani se ptát, kde někdo zanechal zpětnou vazbu. Týmy mohou používat @zmínky, nahrávat soubory nebo odpovídat přímo pod úkolem.
Kombinujte tyto funkce pro týmovou spolupráci s přizpůsobenými pracovními prostory a oprávněními rolí a snadno zapojíte ty správné lidi do správných detailů.
Ceny nTask
- Zdarma
- Měsíčně: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
ClickUp vs. nTask: Porovnání funkcí
Jak ClickUp, tak nTask slibují zjednodušení plánování, zvýšení produktivity a udržení soudržnosti týmů. Když se však podíváte blíže na funkce, rozdíly jsou zřejmé.
Podívejme se, jak tyto softwarové nástroje pro správu úkolů vynikají v různých kategoriích. 👇
Funkce č. 1: Flexibilita řízení projektů
Jak ClickUp, tak nTask poskytují základní nástroje pro řízení projektů, které byste očekávali. Rozdíl však spočívá v tom, jak jsou škálovatelné a přizpůsobivé, jak rostou vaše potřeby v oblasti řízení projektů.
nTask
nTask je přímočarý a velmi přístupný, zejména pro menší týmy nebo ty, kteří s projektovým softwarem teprve začínají. Dobře pokrývá základní funkce: úkoly, podúkoly, termíny a více zobrazení, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy a kalendář.
Pokročilé přizpůsobení pracovního postupu je však omezené.
Kanban a Ganttovy pohledy jsou dostupné pouze v placených tarifech a i když máte k dispozici závislosti a opakující se úkoly, jejich ovládání je poměrně základní.
ClickUp
ClickUp je naopak postaven na flexibilitě. Je škálovatelný od použití ve start-upech až po komplexní podnikové prostředí. Poskytuje vám zobrazení (seznam, tabule, Ganttův diagram, časová osa, kalendář), automatizační nástroje, nástroje pro vizualizaci dat a vlastní pole, abyste mohli přizpůsobit pracovní prostor specifickým potřebám svého týmu.
Řekněme, že spouštíte vícestupňovou marketingovou kampaň. Můžete vytvořit zobrazení tabule pro kreativní pracovní postupy, nastavit závislosti úkolů mezi fázemi kontroly, automatizovat připomenutí a sledovat pokrok v dashboardu.
🏆 Vítěz: ClickUp díky své bezkonkurenční flexibilitě, automatizovaným pracovním postupům a schopnosti podporovat týmy všech velikostí.
Funkce č. 2: Hladká spolupráce
Podívejme se, jak tyto nástroje pomáhají týmům spolupracovat při složitých projektech vyžadujících vysokou míru spolupráce.
nTask
nTask dobře zvládá spolupráci na úrovni úkolů, s vláknovými komentáři, přílohami souborů a @zmínkami. Chybí mu však pokročilejší funkce pro spolupráci v reálném čase, jako jsou sdílené dokumenty nebo vyhrazený chat.
Je to vhodná volba, pokud váš tým komunikuje především na schůzkách nebo používá vedle něj i jiné nástroje.
ClickUp
ClickUp promění váš projektový prostor v plnohodnotné centrum spolupráce. Můžete společně upravovat dokumenty, spouštět tabule pro brainstorming, přiřazovat komentáře jako sledovatelné úkoly a dokonce chatovat ve vyhrazených prostorech ClickUp Chat nebo DM. Pro rychle se pohybující nebo asynchronní týmy tyto funkce pomáhají omezit přepínání kontextu a centralizovat komunikaci.
Můžete dokonce přejít na naplánované schůzky v Google Meet, Zoom a dalších nástrojích přímo z vašeho kalendáře ClickUp. K dispozici je také vestavěný Notetaker, který zaznamenává schůzky a pořizuje za vás poznámky pomocí umělé inteligence.
🏆 Vítěz: ClickUp, pro hlubší a všestrannější spolupráci zabudovanou do každé vrstvy vašeho pracovního prostoru.
🔍 Věděli jste? Pouze 48 % projektů je skutečně úspěšných. Přibližně 40 % skončí v podivném mezistavě, kdy nikdo neví, jak to dopadlo, a 12 % se vůbec neuskuteční. ClickUp vám pomůže mít vše pod kontrolou, aby váš projekt dosáhl cíle tak, jak má.
Funkce č. 3: Sledování času
Sledování času znamená pochopit, kam směřují vaše úsilí, optimalizovat pracovní zátěž a zůstat zodpovědný. Zde jsou přístupy těchto nástrojů.
nTask
nTask nabízí integrované sledování času s jednoduchým časovačem start-stop, ručním zadáváním času a schvalováním časových rozpisů.
Členové týmu mohou zaznamenávat čas strávený na úkolech a manažeři mohou generovat zprávy pro vyhodnocení produktivity nebo fakturovatelných hodin. Je to výhodné pro malé týmy a freelancery, kteří potřebují jednoduché, integrované sledování času bez externích integrací.
ClickUp
Sledování času v ClickUp je stejně výkonné a nabízí časovače, ruční zadávání, zaznamenávání časových rozsahů a časové rozvrhy. Čas můžete sledovat z jakéhokoli zařízení nebo pomocí bezplatného rozšíření pro Chrome.
Pro pokročilé týmy ClickUp také umožňuje souhrnné sledování času napříč dílčími úkoly a umožňuje porovnat odhadovaný a skutečný čas. Nezahrnuje však monitorování screenshotů, protože upřednostňuje transparentnost před sledováním.
🏆 Vítěz: Remíza! Oba nástroje dobře pokrývají základní funkce. nTask udržuje přehlednost pro menší týmy, zatímco ClickUp nabízí větší hloubku pro komplexní pracovní postupy a větší organizace.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné aplikace s kanbanovou tabulkou pro dokončení projektů
ClickUp vs. nTask na Redditu
Abychom zjistili názory skutečných uživatelů obou nástrojů, podívali jsme se na Reddit. Ačkoli neexistují konkrétní vlákna, která by tyto dva nástroje porovnávala, zde je obecný konsenzus.
Tento uživatel přesně popisuje, co se mu na nTask líbí:
Nejlepší funkcí, která se mi na nTask líbí, jsou nTask Kanban tabule, které zefektivňují mé pracovní procesy a dynamická spolupráce v reálném čase opravdu pomáhá při komunikaci v týmu. Navíc v Kanban tabulkách mohu na první pohled zkontrolovat výkonnost úkolů svého týmu. Funkce, která nTask chybí, je řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Nejlepší funkcí, která se mi na nTask líbí, jsou nTask Kanban tabule, které zefektivňují mé pracovní procesy a dynamická spolupráce v reálném čase opravdu pomáhá při komunikaci v týmu. Navíc v Kanban tabulkách mohu na první pohled zkontrolovat výkonnost úkolů svého týmu. Funkce, která nTask chybí, je řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Další uživatel Redditu sdílí, proč je ClickUp skvělou volbou pro podnikové firmy:
ClickUp je úžasný nástroj. Pokud by 1000 lidí používalo stejnou aplikaci konzistentně, získali byste tak skvělý přehled o práci a projektech. Pokud by se to udělalo správně, samotné dashboardy by byly úžasné.
Uživatel Redditu také sdílel:
Vedu tým webových designérů po celém světě a ClickUp je skvělý! Není dokonalý, ale neustále se zlepšuje a společnost je velmi transparentní.
Často zkouším jiné aplikace, jako Basecamp a Asana, protože si myslím, že jinde je tráva zelenější, ale vždy se vrátím k ClickUp. I když jsou tyto jiné aplikace v některých drobných ohledech propracovanější, prostě nedělají to, co ClickUp.
🔍 Věděli jste? Pouze 47 % týmů sleduje KPI projektů v reálném čase. Ostatní ztrácejí celé dny jen tím, že se snaží získat přehledy. ClickUp vám poskytuje tato data živě, takže vždy víte, jak se věci mají, a to v reálném čase.
Který software pro správu úkolů je nejlepší?
Verdikt je známý a jak jste asi uhodli, vítězí ClickUp!
Ačkoli nTask pokrývá základní funkce a může dobře fungovat pro menší týmy nebo jednodušší pracovní postupy, s růstem vašich projektů (a očekávání) začíná vykazovat omezení.
Na druhou stranu, ClickUp jde vpřed. Od přizpůsobitelných zobrazení a inteligentní automatizace až po nativní dokumenty, tabule a kontextovou asistenci založenou na umělé inteligenci poskytuje týmům flexibilitu, strukturu a přehlednost, které potřebují, aby se mohli pohybovat rychleji.
Chcete se zbavit nepřehledné směsice nástrojů a sjednotit svou práci?
