13 bezplatných šablon pro pronájem nemovitostí, které můžete použít v roce 2025

Správa pronájmu nemovitostí není snadným zdrojem pasivního příjmu. Musíte vyvažovat sledování nájemného, prodlužování nájemních smluv, údržbu a přípravu daní.
I jediná jednotka může znamenat desítky pohyblivých částí a nekonečné množství záložek ve vašem notebooku. Šablona pro pronájem nemovitostí vám pomůže vnést do tohoto chaosu pořádek.
Od informací o nájemcích a nájemních smlouvách až po měsíční nájemné a kauce – tyto šablony zjednodušují správu detailů, abyste se mohli soustředit na rozvoj svého podnikání v oblasti pronájmu nemovitostí.
Shromáždili jsme ty nejlepší bezplatné šablony, které pomáhají pronajímatelům, správcům nemovitostí a investorům do nemovitostí udržet si přehled, aniž by se topili v tabulkách a poznámkách. Vneste trochu struktury do své strategie pronájmu!
Co jsou šablony pro pronájem nemovitostí?
Šablona pro pronájem nemovitostí je dokument nebo digitální nástroj připravený k okamžitému použití, který pomáhá pronajímatelům, investorům a správcům nemovitostí organizovat, sledovat a spravovat základní úkoly související s nemovitostmi.
Tyto šablony obvykle pokrývají vše od podrobností nájemní smlouvy a žádostí nájemníků až po sledování měsíčního nájemného, kauce, harmonogramy údržby a výpočty příjmů z pronájmu.
Místo vytváření vlastních tabulek nebo sestavování formulářů od nuly vám šablona pro pronájem nemovitostí poskytne strukturovaný výchozí bod, který vám ušetří čas a sníží počet manuálních chyb.
Pro malé podniky zabývající se pronájmem nemovitostí jsou tyto šablony obzvláště cenné. Zajišťují konzistentnost ve sledování zaplaceného nájemného, správě splatných termínů nebo výpočtu odpočtů pro hlášení podle přílohy E – a to vše při zachování přehlednosti vašich záznamů a souladu vašich operací s předpisy.
🧠 Věděli jste? Cenová dostupnost a odolnost vůči klimatickým změnám posouvají poptávku po pronájmu nemovitostí směrem k středozápadní části Spojených států, zatímco v drahých oblastech náchylných ke klimatickým změnám, jako je Texas a Florida, dochází k pomalejšímu růstu.
Zatímco zkušení pronajímatelé a opakovaní investoři pokračují v rozšiřování svých portfolií, začínající kupující čelí rostoucím překážkám vstupu na trh. Trh s pronájmy je stabilní, ale jeho orientace vyžaduje chytřejší nástroje v kontextu pokračujících ekonomických a politických změn.
Šablony pro pronájem nemovitostí
Od prověřování nájemníků po sledování plateb – tyto bezplatné šablony jsou navrženy tak, aby zefektivnily všechny aspekty vašeho podnikání v oblasti pronájmu nemovitostí.
Ať už spravujete jednu rodinnou jednotku nebo portfolio více nemovitostí, ClickUp —aplikace pro vše, co souvisí s prací— vám pomůže s organizací, automatizací a růstem.
1. Šablona CRM pro platformu ClickUp Property Rental
Chcete, aby sledování nájemníků a komunikace s nimi fungovaly jako dobře namazaný stroj? Šablona CRM platformy ClickUp Property Rental Platform vám nabízí centralizovanou správu potenciálních zákazníků, automatizaci rezervací a historii hostů na dosah ruky.
Díky této šabloně se můžete soustředit na rozšiřování svých investic do nemovitostí, místo abyste se honili za splatnými termíny a nájemníky. Jak na to:
- Zjednodušte si každodenní činnosti, jako je sledování plateb, správa žádostí o údržbu a ukládání klíčových podmínek nájemních smluv.
- Spravujte potenciální nájemníky, nájemní smlouvy a žádosti na jednom místě.
- Automatizujte upomínky na splatnost nájemného, data ukončení nájemních smluv a opakující se úkoly údržby a výběru nájemného pomocí automatizací ClickUp.
- Sledujte měsíční nájemné, výši kauce nájemníků a nájemné placené za jednotku pomocí vlastních stavů.
- Zobrazte příjmy z pronájmu, údaje z přílohy E a náklady na vlastnictví pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
💡 Ideální pro: Správce nemovitostí a pronajímatele, kteří potřebují centrální CRM systém pro zefektivnění provozu, výběr nájemného a sledování výdajů napříč nemovitostmi.
📮ClickUp insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI pravidelně využívá v práci.
Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data týkající se rozhodování s externí umělou inteligencí. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů založené na umělé inteligenci přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru.
Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně využívat generativní technologii AI ve vašem pracovním prostoru.
2. Šablona nájemní smlouvy ClickUp
Vyhněte se zbytečnému dohadování a vytvořte jasné, podepsané nájemní smlouvy. Šablona nájemní smlouvy ClickUp vám umožňuje spolupracovat, zaznamenávat platby a sledovat všechny nájemní smlouvy na jednom přehledném místě.
Díky ní můžete:
- Využijte vlastní pole ClickUp k podrobnému popisu nájemních smluv, včetně dat ukončení nájmu a měsíčních částek nájemného.
- Nastavte automatické upomínky splatnosti, abyste zajistili včasný výběr nájemného a snížili počet nezaplacených plateb.
- Plánujte a spravujte prohlídky nemovitostí a důležité termíny v kalendáři ClickUp.
- Usnadněte komunikaci mezi správci nemovitostí a nájemníky pomocí integrovaných sekcí pro komentáře a oznámení.
- Vede komplexní záznamy o příjmech a výdajích z pronájmu, což pomáhá při přípravě přílohy E a finanční analýze.
💡 Ideální pro: Pronajímatele, správce nemovitostí a investory do nemovitostí, kteří hledají spolehlivý a efektivní způsob, jak spravovat nájemní smlouvy, sledovat platby a zajistit dodržování předpisů ve všech svých pronajatých nemovitostech.
3. Šablona newsletteru ClickUp Real Estate
Informujte své klienty (bez pocitu viny ze spamu) – tato šablona ClickUp Real Estate Newsletter Template vám pomůže sestavit, naplánovat a odeslat propracované zpravodaje, které upozorňují na nabídky, trendy a tipy.
Šablonu můžete také použít k:
- Přizpůsobte obsah tak, aby zdůrazňoval tržní trendy, nové nabídky nemovitostí a cenné tipy.
- Využijte vlastní pole a stavy k řízení tvorby newsletterů a distribučních workflow.
- Využijte ClickUp Docs pro společné vytváření a úpravy obsahu.
- Plánujte a sledujte zasílání newsletterů pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp.
- Zvyšte zapojení klientů tím, že jim budete poskytovat včasné a relevantní informace.
💡 Ideální pro: Realitní makléře a marketingové týmy, které chtějí udržovat pravidelnou komunikaci s klienty, prezentovat své odborné znalosti a zvyšovat zapojení prostřednictvím informativních newsletterů.
📚 Přečtěte si také: Jak využít umělou inteligenci v realitním sektoru? (Příklady použití a nástroje)
4. Šablona pro správu realitních projektů ClickUp
Zabýváte se renovací nebo prodejem více jednotek? Tato šablona ClickUp pro správu realitních projektů je komplexní nástroj, který sjednocuje rozpočty, Ganttovy diagramy, úkoly týmu a dohled nad náklady do jednoho přehledného pracovního prostoru.
Tato šablona pro správu realitních projektů vám poskytuje centrální místo pro správu všeho od předprodeje po dodání, což usnadňuje zpracování složitých realitních projektů. S touto šablonou budete moci:
- Použijte vlastní pole pro odhadované náklady, dobu trvání, dny odchylky, náklady odchylky a poznámky.
- Přiřazujte úkoly ClickUp členům týmu, stanovujte priority, přidávejte termíny splnění a vnořujte podúkoly pro podrobné rozdělení projektů.
- Označujte zúčastněné strany, přidávejte vnořené podúkoly, přiřazujte více členů týmu a stanovujte priority úkolů.
- Sledujte výdaje související s pronájmem a rozpočty projektů, abyste mohli provádět přesnou analýzu příjmů a nákladů z pronájmu.
- Pomocí kalendáře ClickUp AI můžete integrovat schůzky, úkoly a termíny a zároveň automaticky upravovat plány a odesílat připomenutí.
💡 Ideální pro: Manažery realitních projektů a investory, kteří potřebují koordinovat vícefázové stavební nebo renovační projekty, dodržovat rozpočty a harmonogramy a minimalizovat finanční a časová rizika.
🎥 Jste unaveni sledováním splatných termínů nájemného, daní, údržby a dalších věcí? Pořiďte si AI kalendář, který vám pomůže mít přehled o vašich pronajatých nemovitostech. Podívejte se níže, jak na to! 👇🏼
5. Šablona tabulky ClickUp pro realitní kanceláře
Chcete mít úplný přehled o svém portfoliu? Tato šablona ClickUp Real Estate Spreadsheet Template ve formátu tabulky konsoliduje potenciální zákazníky, hypotéky, příjmy z pronájmu a výdaje do jednoho přehledného zobrazení.
Použijte ji k zaznamenávání jednotlivých nemovitostí, výdajů a příjmů a udržujte si přehledný a konsolidovaný přehled o celém svém portfoliu. Můžete také:
- Vytvořte vlastní pole, jako jsou čistý příjem, náklady na pojištění, kupní cena a plocha v čtverečních stopách.
- Pomocí stavů jako „Na prodej“, „V jednání“ a „Prodané“ můžete sledovat životní cyklus každé nemovitosti.
- Pomocí zobrazení tabulky ClickUp můžete centralizovat všechna svá data týkající se nemovitostí, jako jsou nemovitosti, obchody a informace o klientech, do přizpůsobitelného formátu podobného tabulce, který podporuje rychlé rozhodování založené na datech.
- Vypočítejte návratnost investic, sledujte měsíční nájemné a zaznamenejte příjmy z pronájmu ve srovnání s náklady pro rychlou přípravu přílohy E.
- Pomocí reportů v reálném čase identifikujte příležitosti a oblasti, které lze ve vašem portfoliu vylepšit.
💡 Ideální pro: Investory do nemovitostí, pronajímatele a správce nemovitostí, kteří potřebují kvalitní tabulku pro sledování výdajů, příjmů z pronájmu, návratnosti investic a stavu nemovitostí.
🧠 Zajímavost: Jeden ze tří potenciálních prodejců (38 %) již investoval do renovace nemovitosti, aby ji připravil k prodeji, protože zvýšení atraktivity nemovitosti nepomáhá jen s jejím vnějším vzhledem, ale je také chytrým krokem k maximalizaci návratnosti investice.
Jaké jsou nejčastější úpravy? Lehké renovace, jako je vymalování, výměna vybavení a lehké úpravy zahrady – provedlo 70 % prodejců, kteří provedli změny. Téměř 65 % řešilo potenciální problémy s inspekcí, aby zajistilo, že jejich nemovitost projde kontrolou shody.
6. Šablona ClickUp pro marketing v oblasti nemovitostí
Pokud chcete své nemovitosti zviditelnit, pak je tato šablona právě pro vás. Šablona ClickUp Real Estate Marketing Template sjednocuje strategie kampaní, rozpočty, kanály a výkonnost na jednom místě.
Proč si ji zamilujete:
- Sledujte marketingové kampaně pro své nemovitosti k pronájmu, které vám pomohou přilákat potenciální nájemníky a rychleji obsadit volná místa.
- Sjednoťte svůj tým kolem společných cílů a maximalizujte návratnost investic.
- Využijte vlastní pole, jako jsou hashtagy, tón hlasu, odkaz na kampaň a marketingový kanál.
- Zobrazte svou strategii v různých pohledech – plán, příspěvky, kampaně a mapa nemovitostí.
- Sledujte výdaje na marketing nemovitostí a propojte kampaně s příležitostmi k příjmům z pronájmu.
- Pomocí automatizací, značek a ukazatelů průběhu můžete snadno spravovat své nabídky a plánovat propagační akce (například nabídku slevy na měsíční nájemné).
💡 Ideální pro: Pronajímatele, správce nemovitostí a investory do nemovitostí, kteří chtějí profesionální marketingový workflow pro propagaci nabídek, přilákání potenciálních nájemníků a maximalizaci příjmů z pronájmu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové systémy pro správu zákaznické databáze
👀 Věděli jste, že... Přibližně 44,8 % nemovitostí v USA je ohroženo vážnými nebo extrémními škodami způsobenými environmentálními hrozbami. To znamená, že téměř 22 bilionů dolarů v rezidenčních nemovitostech je ohroženo povodněmi, škodami způsobenými větrem, lesními požáry, horkem nebo nebezpečnou kvalitou ovzduší.
To znamená, že realitní makléři v USA v ohrožených oblastech, jako jsou Colorado Springs, Riverside a Tucson, musí provést dodatečné přípravy, pokud jde o papírování a skutečná bezpečnostní vylepšení svých nemovitostí nebo nemovitostí.
7. Šablona kontrolního seznamu pro realitní transakce ClickUp
Šablona ClickUp Real Estate Transaction Checklist rozděluje každý transakční cyklus na jasné, proveditelné kroky. Od smluv o zprostředkování prodeje a prověřování nájemníků až po finalizaci nájemních smluv a upomínky o zaplacení nájemného – tato kontrolní seznam zajistí, že bude splněno vše, co je třeba. Ať už uzavíráte smlouvu na novou nemovitost nebo prodlužujete stávající nájemní smlouvy, šablonu můžete také použít k:
- Pomocí kontrolních seznamů úkolů ClickUp budete mít přehled o důležitých krocích, jako je přijetí nabídky, prohlídky a uzavření dokumentů.
- Sledujte stav žádostí nájemníků, prověřování jejich minulosti a podpisy nájemních smluv na jednom místě.
- Nastavte si připomenutí termínů splatnosti, jako jsou zálohy, smluvní podmínky a termíny výběru nájemného.
- Spolupracujte s agenty, pronajímateli a správci nemovitostí, abyste urychlili transakce a snížili počet chyb pomocí ClickUp Docs.
- Přizpůsobte si sekce pro transakce s rezidenčními, komerčními a pronajímanými nemovitostmi, od jednoduchých nájemních smluv až po složité realitní obchody.
💡 Ideální pro: Pronajímatele, správce nemovitostí a investory do nemovitostí, kteří chtějí zefektivnit proces transakcí, vyhnout se zpožděním a zajistit dodržování předpisů ve všech fázích pronájmu nemovitostí.
💡 Bonus: Pokud potřebujete pomoc s automatizací pronájmu nemovitostí, včetně:
- Okamžité vyhledávání v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a na webu
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou a kdekoli.
- Nahraďte desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
8. Šablona kontrolního seznamu pro uzavření realitní transakce ClickUp
Zasloužíte si klidný den uzavření smlouvy. Šablona ClickUp Real Estate Closing Checklist vás provede všemi úkoly s pevným termínem a zajistí, že všechny strany podepíší smlouvu včas, podmínky nájmu budou jasně zaznamenány a vaše rozvaha bude odrážet všechny konečné platby a zálohy.
Ať už uzavíráte nájemní smlouvu nebo finalizujete prodej nemovitosti, můžete mít vše pod kontrolou. S touto šablonou můžete:
- Nahrajte a organizujte všechny požadované dokumenty (inspekční zprávy, pojištění vlastnického práva, hypoteční dokumenty) přímo v ClickUp.
- Zaznamenávejte nájemní smlouvy, žádosti nájemníků a závěrečné dokumenty pomocí vlastních polí.
- Přiřazujte úkoly správcům nemovitostí, realitním agentům nebo právním týmům pro jasnou odpovědnost.
- Nastavte automatické připomenutí termínů splatnosti, dat zahájení nájmu a kontrol dodržování předpisů.
- Pomocí zobrazení tabule nebo seznamu můžete vizualizovat pokrok při uzavírání více realitních obchodů.
💡 Ideální pro: Pronajímatele, realitní profesionály a správce nemovitostí, kteří spravují více uzavíraných smluv a chtějí opakovatelný proces, aby se vyhnuli překvapením na poslední chvíli a zefektivnili každou transakci.
📚 Přečtěte si také: Příklady a formáty hlavní účetní knihy pro účetnictví
9. Šablona zprávy o trhu s nemovitostmi ClickUp
Chcete maximalizovat své realitní nabídky? Začněte s místními informacemi. Tato šablona ClickUp Real Estate Market Report vám umožní analyzovat trendy v oblasti nájemného, cenové změny a skutečnosti na trhu v reálném čase na jednom přehledném panelu.
Od sledování průměrného nájemného po dokumentování zhodnocení nemovitosti a poptávky kupujících – tato šablona vám umožní vytvářet konzistentní a přesné zprávy napříč několika trhy, ať už pronajímáte nemovitosti v New Hampshire, investujete v Rhode Islandu nebo porovnáváte návratnost investic v Západní Virginii. Tato šablona vám umožní:
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat hodnotu nemovitosti, průměrné místní nájemné, ukazatele nabídky a poptávky a míru zhodnocení.
- Vizualizujte trendy pomocí dynamických grafů a dashboardů, které vám pomohou s finančním plánováním a stanovováním cen pronájmu.
- Centralizujte data z více regionů pro rychlé srovnání trhů a strategie pronájmu ve více státech.
- Integrujte data do svého CRM systému pro realitní kanceláře a propojte tak informace o trhu s prověřováním nájemníků a rozhodováním o pronájmech.
💡 Ideální pro: Investory do nemovitostí, pronajímatele a správce nemovitostí, kteří chtějí využívat datově podložený přístup k analýze trhu, strategii stanovení cen pronájmu a rozšiřování svého portfolia nemovitostí v různých regionech.
💡 Tip pro profesionály: Realitní makléři mohou do svého CRM systému vložit kontrolní seznamy pro realitní transakce a uzavření obchodů, aby se automaticky spouštěly úkoly pro každou novou nabídku, což šetří čas a zajišťuje, že při uzavírání obchodů nebude vynechán žádný krok.
10. Šablona nájemní smlouvy ClickUp
Šablona nájemní smlouvy ClickUp nabízí právně podloženou a ihned použitelnou strukturu pro vytváření nájemních smluv na bydlení, které jsou v souladu s předpisy daného státu.
Tato šablona zachycuje základní údaje o nájemních smlouvách, automatizuje vaše prodejní procesy a poskytuje připomenutí termínů splatnosti nájemného. S touto šablonou můžete:
- Přizpůsobte si podmínky nájemní smlouvy, včetně měsíčního nájemného, data začátku a ukončení nájmu a zúčastněných stran.
- Přidejte klauzule specifické pro daný stát, jako jsou výpovědní lhůty pronajímatele a informace o stavu nemovitosti.
- Ukládejte digitální kopie podepsaných nájemních smluv a dokumentů nájemníků na jednom bezpečném místě.
- Automatizujte upomínky na splatnost plateb, prodloužení nájemních smluv a prověřování nájemníků.
- Sledujte zaplacené nájemné, kauce a podrobnosti o nemovitostech, abyste podpořili finanční plánování a podání daňového přiznání podle přílohy E.
💡 Ideální pro: Pronajímatele, investory do nemovitostí a správce nemovitostí, kteří hledají systém nájemních smluv pro své portfolio nemovitostí k pronájmu, který je v souladu s předpisy, strukturovaný a automatizovaný.
11. Šablona formuláře žádosti o vybavení ClickUp
Šablona formuláře žádosti o služby ClickUp zefektivňuje způsob, jakým pronajímatelé, správci nemovitostí a nájemníci hlásí a spravují problémy s údržbou v pronajatých jednotkách. Eliminuje tak chaos rozptýlených žádostí a ručního sledování.
Šablonu můžete navíc použít také k:
- Pomocí formulářů ClickUp shromažďujte žádosti nájemníků o údržbu s konkrétními podrobnostmi, jako je typ problému, místo, naléhavost a fotografie.
- Automatizujte vytváření úkolů, přiřazování úkolů a termíny splnění na základě odeslaných formulářů.
- Sledujte stav požadavků pomocí vlastních polí, jako jsou „Opravit“, „Probíhá“, „Naplánováno“ a „Dokončeno“.
- Udržujte přehledné záznamy o údržbě pro přílohu E a dokumentaci týkající se pojištění pronajímatele.
- Zajistěte dodržování předpisů připojením historie služeb, výdajů a údajů o poskytovatelích oprav.
💡 Ideální pro: Pronajímatele a správce nemovitostí, kteří spravují jednu nebo více nemovitostí k pronájmu a potřebují efektivní systém pro zpracování žádostí o údržbu, sledování výdajů a dodržování předpisů.
👀 Věděli jste, že... Pronajímatelé, kteří najímají správce nemovitostí, tvrdí, že tak činí, aby ušetřili čas a vyhnuli se právním problémům. Správci nemovitostí se starají o vše od vymáhání nájemních smluv a prověřování nájemníků až po údržbu a dodržování místních předpisů, díky čemuž je pronájem nemovitostí méně stresující.
12. Šablona podmínek služby ClickUp
Pokud jste technicky zdatní a nabízíte nájemníkům online portál nebo aplikaci, pak tato šablona založená na dokumentech stanoví základní pravidla – od odpovědnosti po ochranu osobních údajů – bez zbytečných právnických termínů.
Šablona smluvních podmínek ClickUp vytváří právně bezchybné a transparentní smlouvy pro vaše nájemníky, kteří využívají online služby, rezervační platformy nebo digitální aplikace pro pronájem.
Tato šablona vám umožní:
- Vytvářejte, upravujte a spolupracujte na smlouvě o podmínkách poskytování služeb ve specializovaném dokumentu ClickUp Doc, který usnadňuje organizaci sekcí a zajišťuje přehlednost.
- Sledujte průběh vývoje svých smluvních podmínek (např. ve fázi přípravy, přezkumu, finální verze), abyste vždy věděli, v jaké fázi se každá část nachází.
- Přiřaďte úkoly týkající se výzkumu, přípravy návrhů, právního posouzení a zveřejnění příslušným zúčastněným stranám, včetně termínů a priorit, aby proces pokračoval.
- Sledujte celkový pokrok, nevyřízené úkoly a úzká místa ve vašem projektu Podmínky služby z jediného přizpůsobitelného řídicího panelu.
- Propojte své smluvní podmínky přímo s žádostmi o pronájem nebo dokumenty pro nové nájemníky.
💡 Ideální pro: Správce nemovitostí, pronajímatele a realitní týmy nabízející digitální služby nebo portály pro nájemníky, kteří potřebují zachovat transparentnost a právní krytí.
13. Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp
Obchodní smlouvy znamenají velké peníze a důležité podmínky. Šablona komerční nájemní smlouvy ClickUp vám umožňuje definovat nájemné, normy pro kauci a povinnosti údržby – vše v přehledném, přizpůsobitelném dokumentu.
Šablona zjednodušuje proces vypracování a správy nájemních smluv pro kancelářské prostory, maloobchodní jednotky, sklady a další komerční nemovitosti. S touto šablonou můžete:
- Přizpůsobte pole tak, aby obsahovala jména nájemníků, data začátku a konce nájemní smlouvy, měsíční nájemné a kauce.
- Vyjasněte si povinnosti související s údržbou, opravami a podmínkami komerčního využití.
- Automatizujte platby nájemného a připomínky k prodloužení nájemních smluv.
- Pomocí ClickUp Docs můžete připojit dodatky, doklady o pojištění a půdorysy pro centralizované vedení záznamů.
- Dodržujte různé státní požadavky (např. Texas, Rhode Island, New Hampshire) pomocí editovatelných klauzulí.
- Organizujte příjmy a výdaje z komerčních nemovitostí pro snadné vykazování podle přílohy E.
💡 Ideální pro: Pronajímatele, realitní agenty a správce komerčních nemovitostí, kteří chtějí zefektivnit vytváření nájemních smluv, zajistit dodržování předpisů a efektivně spravovat komerční pronájmy.
Co dělá šablonu pronájmu nemovitostí dobrou?
Jak si tedy vybrat správnou šablonu pro pronájem nemovitostí?
Dobře sestavená šablona by měla uspořádat vaše finance z pronájmu a usnadnit správu nemovitostí. Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit:
- Přizpůsobitelná pole nemovitostí: Upravte pro jednotlivé jednotky, vícegenerační domy nebo celé portfolio pronájmů.
- Sledování nájemníků a nájemních smluv: Zaznamenávejte údaje o nájemnících, podmínkách nájemních smluv, datech ukončení nájemních smluv a zúčastněných stranách.
- Záznamy o nájemném a platbách: Sledujte měsíční nájemné, splatnosti, zaplacené nájemné a kauce pomocí přehledných polí.
- Záznamy o údržbě a opravách: Dokumentujte probíhající opravy, plány údržby a související výdaje.
- Připravenost na přílohu E: Uspořádejte si příjmy z pronájmu, náklady, odpočty a informace o vlastnictví pro snadné daňové přiznání.
- Flexibilita pro více států: Šablony lze přizpůsobit nemovitostem v různých regionech, ať už se jedná o Západní Virginii, Rhode Island, New Hampshire nebo Nové Mexiko.
- Pole pro výdaje a pojištění: Zahrňte sekce pro účty za služby, pojištění pronajímatele a další opakující se výdaje spojené se správou nemovitostí.
- Upozornění na dodržování předpisů: Přidejte připomenutí pro prověření minulosti, prověření úvěrové bonity a dokumentaci o přiměřené výpovědní lhůtě.
- Struktura připravená pro automatizaci: Vytvořeno pro použití v digitálních nástrojích, které pomáhají pronajímatelům a správcům nemovitostí šetřit čas a omezit chyby.
Snadná správa pronájmu nemovitostí pomocí ClickUp
Od nájemních smluv a sledování nájemného až po prověřování nájemníků a marketing – správa pronájmu nemovitostí vyžaduje více než jen tabulku a dobrou paměť.
Tyto bezplatné šablony pro pronájem nemovitostí vám poskytují hotovou sadu nástrojů, díky nimž ušetříte čas, budete dodržovat předpisy a rozšíříte své pronajímatelské aktivity.
Díky přizpůsobitelným šablonám, funkcím připraveným pro automatizaci a nástrojům pro spolupráci v reálném čase od ClickUp nejen organizujete, ale také posouváte celý svůj podnikání v oblasti pronájmu nemovitostí na vyšší úroveň.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte využívat bezplatné šablony pro pronájem nemovitostí, které vám pomohou zefektivnit každý váš krok.