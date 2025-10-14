10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro OKR k chytřejšímu sledování a dosahování cílů

Kolikrát už váš tým zahájil čtvrtletí s ambiciózními OKR, které nakonec skončily zaprášené v zapomenuté tabulce?
Cíle jsou často stanovovány s velkým nadšením, ale rychle se ztrácejí z dohledu, jakmile je nahradí každodenní priority. To vede k nesplněným cílům a vzájemnému obviňování, což narušuje váš klid.
Právě v tom pomáhají nástroje AI pro OKR týmům udržet si přehled o svých cílech díky informacím v reálném čase, automatizaci a podnětům založeným na datech.
Zde jsou nejlepší nástroje pro OKR založené na umělé inteligenci, které vám pomohou s jistotou dosáhnout vašich cílů. 🎯
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro OKR?
Některé nástroje AI se zaměřují na zvýšení produktivity pomocí automatizace, zatímco jiné vynikají v oblasti analytiky nebo týmové spolupráce. Správný nástroj by měl umět víc než jen sledovat cíle – měl by vám pomáhat udržovat soulad, poskytovat praktické informace a zjednodušovat rozhodování.
Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zvážit při výběru aplikace pro sledování cílů:
- Chytré stanovování cílů: Stanovuje ambiciózní, ale splnitelné cíle na základě dat. Bonusové body, pokud rozdělí velké sny na malé úkoly pro tým!
- Sledování v reálném čase: Automatické aktualizace pokroku pomocí OKR dashboardů, Kanban tabulek nebo Ganttových diagramů.
- Strategické sladění: Propojuje OKR týmu s celofiremními cíli a udržuje závislosti pod kontrolou pro hladkou týmovou spolupráci.
- Zpětná vazba založená na AI: Navrhuje úpravy, díky nimž budou cíle jasnější, odvážnější a dosažitelnější.
- Prediktivní poznatky a analýzy: Zjišťují trendy, upozorňují na rizika a informují vás, zda jste na správné cestě, nebo zda je třeba změnit kurz.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro OKR: přehled
Než se podrobněji zaměříme na jejich funkce, pojďme se rychle podívat na to, jak si tyto nástroje vedou v porovnání mezi sebou:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Sledování cílů pomocí umělé inteligence, ClickUp Brain a AI Agents pro informace v reálném čase, přizpůsobitelné panely, šablony OKR
|All-in-one AI-powered goal management pro týmy všech velikostí
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Asana
|Cíle propojené s úkoly, strategické mapy, AI spoluhráči, zobrazení časové osy
|Cíle týmové spolupráce pro malé a střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 13,49 $/měsíc/uživatel.
|15Five
|Týdenní kontroly, průzkumy Pulse, uznání kolegů, hodnocení výkonu
|Sledování zapojení zaměstnanců pro malé týmy
|Placené tarify od 4 $/měsíc/uživatel (fakturováno ročně)
|Lattice
|Generátor SMART cílů, plány 30-60-90, Analytics Explorer, sociální zpětná vazba
|Cíle řízení výkonu pro malé i velké týmy
|Placené tarify od 11 $/měsíc/uživatel; doplňky se účtují zvlášť.
|Leapsome
|Flexibilní rámce cílů, pokyny AI, stromy cílů, dashboardy v reálném čase
|Komplexní správa lidí pro velké týmy a podniky
|Ceny na míru
|Perdoo
|Check-iny, KPI tabule, nástroje pro plánování, integrace Vadoo AI
|Jednoduchá správa OKR pro startupy a malé týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 7,20 $/měsíc/uživatel (fakturováno ročně)
|Weekdone
|PPP reporting, vzájemné uznání, coachingové dashboardy, sledování spokojenosti
|Podpora OKR koučování pro freelancery a týmy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny.
|Betterworks
|Goal Assist, Conversation Assist, zpětná vazba v reálném čase, hodnocení výkonu pomocí AI
|OKR na podnikové úrovni pro týmy
|Ceny na míru
|Profit. co
|Krok za krokem OKR, prediktivní analytika, sledování KPI, automatizace webhooků
|Komplexní nastavení OKR pro velké týmy
|Ceny na míru
|WorkBoard
|AI asistent, Ganttovy diagramy, obchodní přehledy, sledování milníků
|Sledování pokroku v reálném čase pro týmy všech velikostí
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší nástroje AI pro OKR
Nejlepší nástroje AI pro stanovení cílů pomáhají činit rozhodnutí podložená daty. Zde je seznam nejlepších nástrojů AI pro OKR, které urychlí růst vaší společnosti. 💁
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu cílů založenou na umělé inteligenci)
První na seznamu je ClickUp! 🤩
ClickUp je konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který kombinuje řízení projektů, správu znalostí, chat a integrovanou umělou inteligenci, aby vám pomohl pracovat rychleji a chytřeji a zároveň eliminoval rozptýlení umělé inteligence.
Jádrem systému řízení cílů je ClickUp Goals. Ať už jste vedoucí prodeje, který stanovuje čtvrtletní cíle tržeb, marketingový manažer sledující tvorbu obsahu nebo personalista monitorující zapojení zaměstnanců, tento nástroj vám bude oporou!
Stanovte si číselné, finanční nebo pravdivé/nepravdivé cíle, abyste mohli sledovat cíle, jako je zapojení, výnosy nebo dokončení milníků. Pokrok se automaticky aktualizuje po dokončení propojených úkolů, takže není nutné ruční sledování.
Týmy mohou používat složky cílů k organizaci cílů podle oddělení, sprintu nebo OKR, čímž zajistí, že vše zůstane přehledné a strukturované.
Kromě sledování cílů software pro řízení výkonu také vylepšuje provádění pomocí ClickUp Brain!
ClickUp Brain je hluboce integrován do vašeho pracovního prostoru a nabízí inteligentní doporučení na základě projektů vašeho týmu a historických dat. Můžete ho také požádat, aby vám pomohl stanovit priority úkolů na základě naléhavosti a dopadu.
Představte si to jako projektového manažera poháněného umělou inteligencí, který dokáže sepsat zápisy z jednání, generovat aktualizace stavu a dokonce navrhovat další kroky na základě pokroku.
Aby bylo vše pohromadě, plně přizpůsobitelné panely ClickUp fungují jako řídicí centrum, které poskytuje přehled o pokroku všech týmů a iniciativ v reálném čase.
Místo procházení roztříštěných zpráv mohou vedoucí pracovníci vizualizovat výkonnost týmu pomocí interaktivních karet, které sledují vše od rychlosti sprintu a časových harmonogramů projektů až po alokaci zdrojů a rozložení pracovní zátěže.
Zde je krátké video, které vám o tom řekne více:
Šablona ClickUp OKRs usnadňuje nastavení a sledování cílů a klíčových výsledků (OKR) a činí je přehlednými a realizovatelnými. Rozdělte velké cíle na měřitelné výsledky, aby váš tým vždy věděl, jak vypadá úspěch.
Ať už jste vedoucí personálního oddělení sledující zapojení zaměstnanců, projektový manažer zajišťující plnění úkolů nebo obchodní ředitel podporující růst tržeb, tato šablona OKR vám pomůže udržet vše strukturované.
Vzhledem k tomu, že ClickUp automatizuje aktualizace pokroku, nebudete muset hledat zprávy ani ručně upravovat procenta. Vše se aktualizuje v reálném čase, jak váš tým postupuje vpřed.
⚙️ Bonus: Šablona akčního plánu ClickUp Smart Goal zajišťuje, že vaše cíle jsou jasně definované a zaměřené, a rozděluje větší cíle na menší milníky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: Uchovávejte všechny konverzace související s OKR a strategické plánování na jednom místě, spolupracujte v reálném čase, sdílejte aktualizace klíčových výsledků a rychle řešte překážky pomocí ClickUp Chat.
- Správa úkolů: Rozdělte velké cíle na proveditelné kroky s termíny, prioritami a závislostmi pomocí ClickUp Tasks.
- Přizpůsobení: Sledujte pokrok klíčových metrik OKR pomocí přizpůsobených datových bodů, které jsou důležité pro váš tým, pomocí vlastních polí.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte akce, jako je přiřazování úkolů, aktualizace stavů, odesílání oznámení atd., na základě spouštěčů a podmínek, které definujete pomocí ClickUp Automations.
- Virtuální tabule: Brainstormujte, mapujte strategie a vizuálně plánujte OKR pomocí kolaborativní digitální tabule ClickUp Whiteboards.
- Šablony: Získejte strukturovaný rámec pro nastavení, sledování a kontrolu OKR, aniž byste museli začínat od nuly, díky šablonám ClickUp.
Omezení ClickUp
- Strmá křivka učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu, a přizpůsobitelné zobrazení (jako seznam, tabule a Ganttův diagram) vám umožní zobrazit projekty v libovolném formátu. Navíc funkce jako automatizace a šablony pomáhají ušetřit spoustu času. Je to jako centrum produktivity, které se přizpůsobí vašim potřebám!
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu, a přizpůsobitelné zobrazení (jako seznam, tabule a Ganttův diagram) vám umožní zobrazit projekty v libovolném formátu. Navíc funkce jako automatizace a šablony pomáhají ušetřit spoustu času. Je to jako centrum produktivity, které se přizpůsobí vašim potřebám!
2. Asana (nejlepší pro cíle týmové spolupráce)
Asana udržuje týmy v synchronizaci, i když se projekty hromadí. Její funkce „Cíle“ propojuje každodenní úkoly s celkovými cíli, takže nikdo jen nezaškrtává políčka.
Chcete rychle zkontrolovat pokrok? Vlastní pole vám umožňují sledovat klíčové metriky cílů, zatímco dashboardy poskytují informace v reálném čase pomocí grafů a reportů. A díky zobrazení Časová osa mohou týmy snadno mapovat závislosti a termíny.
Funkce umělé inteligence Asany dokážou shrnout pokrok, identifikovat překážky a generovat aktualizace stavu, čímž zajišťují, že strategické cíle zůstanou v popředí.
Nejlepší funkce Asany
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přidělování práce, úprava termínů nebo informování zainteresovaných stran pomocí pravidel .
- Sladěte cíle celé společnosti s projekty týmů pomocí strategických map.
- Využijte AI Teammates pro provádění úkolů, poradenství a optimalizaci pracovních postupů.
- Kaskádové cíle od úrovně společnosti až po oddělení a jednotlivce pro úplné sladění
Omezení Asany
- Informace z nadřazené úlohy se ne vždy přenášejí do souvisejících úloh, což činí pracovní postup nepřehledným.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Zde je recenze G2:
Asanu používám každý den, dokonce i pro své osobní úkoly, a upřímně věřím, že je to nejlepší nástroj na trhu... Někdy mi dělá potíže pochopit hierarchii úkolů a podúkolů. Hodně jsem pracoval s automatizacemi a vlastními poli a někdy je náročné určit nejlepší způsob, jak je spravovat.
Asanu používám každý den, dokonce i pro své osobní úkoly, a upřímně věřím, že je to nejlepší nástroj na trhu... Někdy mi dělá potíže pochopit hierarchii úkolů a podúkolů. Hodně jsem pracoval s automatizacemi a vlastními poli a někdy je náročné určit nejlepší způsob, jak je spravovat.
3. 15Five (nejlepší pro sledování zapojení zaměstnanců)
Udržování zapojení zaměstnanců vytváří kulturu, ve které se lidé cítí vyslyšeni, podporováni a motivováni. 15Five v tom pomáhá, zejména proto, že AI na pracovišti mění způsob, jakým týmy komunikují.
Potřebujete hlubší vhled do svých zaměstnanců? 360stupňová hodnocení nabízejí komplexní zpětnou vazbu, zatímco průzkumy v reálném čase udržují přehled o morálce. Platforma také zvyšuje efektivitu individuálních schůzek díky svým strukturovaným nástrojům pro schůzky.
Jeho funkce umělé inteligence mohou poskytnout informace o morálce týmu a potenciálních překážkách prostřednictvím analýzy sentimentu v komentářích při přihlášení, čímž vytvářejí proaktivnější přístup k řízení cílů.
15 nejlepších funkcí Five
- Zajistěte soulad mezi zaměstnanci a manažery pomocí funkce Týdenní kontroly .
- Použijte nástroj High Fives pro vzájemné uznání mezi kolegy a podpořte tak pozitivní kulturu na pracovišti.
- Zaveďte Pulse Surveys pro měření zapojení zaměstnanců a identifikaci klíčových oblastí pro zlepšení.
- Sledujte pokrok pomocí intuitivních dashboardů, které zobrazují stav cílů a odpovědnost za jejich plnění.
Omezení 15Five
- Nekombinuje výsledky průzkumů z různých revizních cyklů, aby vám pomohl získat ucelenější obraz.
- Může být příliš složitý pro týmy, které hledají jednoduché řešení pro sledování cílů.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Perform: 11 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Celková platforma: 16 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Produkty pro manažery/odměňování: Ceny na míru
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 15Five?
Zde je recenze G2:
Týdenní kontroly jsou jednoduchým, ale účinným způsobem, jak zůstat v kontaktu s tím, jak se všem daří, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Manažeři získávají v reálném čase informace o morálce týmu a výzvách, což nám pomáhá být proaktivnější a poskytovat větší podporu.
Týdenní kontroly jsou jednoduchým, ale účinným způsobem, jak zůstat v kontaktu s tím, jak se všem daří, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Manažeři získávají v reálném čase informace o morálce týmu a výzvách, což nám pomáhá být proaktivnější a poskytovat větší podporu.
💡 Tip pro profesionály: Jedním z klíčů k OKR je stanovení ambiciózních cílů; ambiciózních, ale dosažitelných cílů, které motivují týmy k inovacím a výkonům nad rámec očekávání.
4. Lattice (nejlepší pro cíle v oblasti řízení výkonu)
Lattice je platforma pro úspěch lidí, která kombinuje OKR a cíle s hodnocením výkonu, průzkumy zapojení a kariérním rozvojem. Od stanovení cílů po zpětnou vazbu od zaměstnanců, sjednocuje týmy a informuje vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů.
Jeho poznatky založené na umělé inteligenci zdůrazňují trendy ve výkonu a zapojení, zatímco přizpůsobitelné OKR a dashboardy udržují všechny soustředěné.
Prediktivní analytika a benchmarkingové nástroje také pomáhají odhalit oblasti, které je třeba zlepšit, než se stanou problémem.
Nejlepší funkce Lattice
- Využijte vědecky podložené šablony, jako je generátor cílů SMART nebo plány na 30–60–90 dní, k efektivní strukturalizaci cílů.
- Prozkoumejte data v reálném čase pomocí nástroje Analytics Explorer a odhalte praktické poznatky pro obchodní strategii.
- Vytvářejte souhrny a body k diskusi založené na umělé inteligenci, které manažeři mohou využít při projednávání plnění cílů.
- Umožněte vzájemné uznání prostřednictvím portálu pro sociální zpětnou vazbu, který podporuje spolupráci.
Omezení mřížky
- Omezené možnosti stahování dat z průzkumů zapojení
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být složité, aby bylo zajištěno, že všechny propojené moduly budou efektivně spolupracovat.
Ceny Lattice
- Řízení talentů: 11 $/měsíc na uživatele
- HRIS: 10 $/měsíc na uživatele
- Doplňky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají o Lattice skuteční uživatelé?
Zde je recenze Capterra:
Celkově to bylo skvělé, trvá to dobrý rok a připomínky, než zaměstnanci a manažeři začnou využívat nástroje, které nabízí. Ale jakmile začnou systém používat, baví je to a mají z něj užitek. To bylo zvláště patrné během období hodnocení, kdy byla většina potřebných informací již k dispozici v cílech a individuálních schůzkách.
Celkově to bylo skvělé, trvá to dobrý rok a připomínky, než zaměstnanci a manažeři začnou využívat nástroje, které nabízí. Ale jakmile začnou systém používat, baví je to a mají z něj užitek. To bylo zvláště patrné během období hodnocení, kdy byla většina potřebných informací již k dispozici v cílech a individuálních schůzkách.
📮 ClickUp Insight: 88 % lidí používá AI v nějaké formě, přičemž působivých 55 % ji používá několikrát denně.
Pouze malé procento respondentů, 12 %, AI vůbec nepoužívá.
Vzhledem k tomu, že AI se stává pro většinu lidí každodenní samozřejmostí, ClickUp Brain jde ještě o krok dál a integruje AI přímo do vašich pracovních postupů – automatizuje aktualizace, shrnuje pokrok a bez námahy udržuje vaše OKR na správné cestě.
5. Leapsome (nejlepší pro jednotné řízení lidského kapitálu)
Leapsome je komplexní platforma pro podporu zaměstnanců, která propojuje OKR a řízení cílů s hodnocením výkonu, průzkumy zapojení zaměstnanců a vzdělávacími moduly.
Platforma je navržena tak, aby vytvářela nepřetržitý cyklus výkonu a rozvoje, kde se cíle nejen stanovují, ale také aktivně diskutují v rámci individuálních schůzek a hodnocení.
Funkce umělé inteligence Leapsome pomáhají manažerům tím, že shrnují zpětnou vazbu, navrhují témata pro jednání na základě pokroku v plnění cílů a generují poznatky z údajů o výkonu.
Nejlepší funkce Leapsome
- Sladěte celou organizaci pomocí vizuálního stromu cílů, který ukazuje, jak individuální a týmové OKR přispívají k cílům společnosti.
- Automatizujte aktualizace pokroku propojením cílů s datovými zdroji, jako jsou Salesforce, HubSpot a Jira.
- Využijte AI k sumarizaci výkonu, generování návrhů na rozvoj a poskytování poznatků pro manažery.
- Vizualizujte pokrok pomocí přizpůsobitelných dashboardů a dostávejte automatická připomenutí, abyste udrželi cíle na správné cestě.
- Propojte kompetence s cíli a vzdělávacími cestami a poskytněte zaměstnancům jasný přehled o jejich růstu a dalších kariérních krocích.
Omezení Leapsome
- Někteří uživatelé zmiňují, že ačkoli je platforma výkonná, samotný počet funkcí může vést k náročnějšímu učení pro nové administrátory a manažery.
Ceny Leapsome
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají o Leapsome skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2:
Nejvíce vyniká uživatelsky přívětivé rozhraní Leapsome. Platforma pokrývá širokou škálu funkcí v oblasti lidských zdrojů, od řízení výkonu po vzdělávání a rozvoj, a je snadné sladit mé osobní cíle s cíli společnosti. Díky přizpůsobitelným cyklům hodnocení a funkcím pro průběžnou zpětnou vazbu je také ideální pro podporu osobního růstu a zapojení.
Nejvíce vyniká uživatelsky přívětivé rozhraní Leapsome. Platforma pokrývá širokou škálu funkcí v oblasti lidských zdrojů, od řízení výkonu po vzdělávání a rozvoj, a je snadné sladit mé osobní cíle s cíli společnosti. Díky přizpůsobitelným cyklům hodnocení a funkcím pro průběžnou zpětnou vazbu je také ideální pro podporu osobního růstu a zapojení.
🧠 Zajímavost: Ve své knize The Practice of Management (Praxe řízení) z roku 1954 navrhl Peter Drucker „řízení podle cílů“ (MBO) jako rámec pro sladění organizačních cílů s individuálními cíli prostřednictvím jasných a měřitelných cílů. Tím položil základy pro OKR, jak je známe dnes.
6. Perdoo (nejlepší pro jednoduchou správu OKR)
Perdoo je speciálně navržená platforma pro OKR a realizaci strategií, která se zaměřuje na jednoduchost. Umožňuje vám stanovit si cíle a přesně vidět, jak souvisí s klíčovými výsledky.
Využívá také AI k zefektivnění sledování pomocí KPI tabulek, které automaticky aktualizují pokrok, takže týmy mají vždy k dispozici informace v reálném čase.
Funkce jako Check-ins, 1:1 meetings a Performance Reviews zajišťují odpovědnost všech, zatímco funkce Kudos přidává další úroveň uznání, aby motivace zůstala vysoká.
Nejlepší funkce Perdoo
- Plánujte dlouhodobé strategie pomocí nástrojů pro tvorbu plánů, které poskytují jasné vizuální znázornění cílů a milníků.
- Definujte a sledujte cíle a OKR týmu, jednotlivců i společnosti, abyste zajistili soulad na všech úrovních.
- Propojte jej s Vadoo AI přes Zapier, abyste automatizovali opakující se úkoly a efektivněji realizovali strategie.
- Integrujte nástroje jako Slack, Jira a Google Sheets a automatizujte aktualizace pokroku.
- Vytvářejte přehledné zprávy o pokroku, sladění a příspěvcích v celé společnosti.
Omezení Perdoo
- Chybí integrace plánování schůzek 1:1 s kalendářem Microsoft.
- Uživatelské rozhraní je sice funkční, ale ve srovnání s některými novějšími konkurenty působí méně moderně.
Ceny Perdoo
- Zdarma
- Premium: 7,20 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Supreme: 8,80 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Perdoo
- G2: 4,3/5 (více než 3 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perdoo?
Zde je recenze G2:
Perdoo je neuvěřitelně snadné na používání a pomáhá našemu týmu udržet se na správné cestě. Jelikož každý z nás má na starosti jiné úkoly, je snadné se nechat odvést od cíle. Perdoo zajišťuje, že všichni zůstávají soustředění, a ukazuje, jak každý úkol přispívá k našemu hlavnímu cíli: generování příjmů. Pomáhá každému členovi týmu cítit se zodpovědným za to, že se přibližujeme k tomuto cíli.
Perdoo je neuvěřitelně snadné na používání a pomáhá našemu týmu udržet se na správné cestě. Jelikož každý z nás má na starosti jiné úkoly, je snadné se nechat odvést od cíle. Perdoo zajišťuje, že všichni zůstávají soustředění, a ukazuje, jak každý úkol přispívá k našemu hlavnímu cíli: generování příjmů. Pomáhá každému členovi týmu cítit se zodpovědným za to, že se přibližujeme k tomuto cíli.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc nebo inspiraci při vytváření OKR pro sebe a svůj tým? Zeptejte se ClickUp Brain MAX. Díky přístupu k vašemu pracovnímu prostoru a institucionálním znalostem dokáže odvést velmi dobrou práci.
Potřebujete pomoc s převedením těchto úkolů do ClickUp? Stačí diktovat své požadavky pomocí Clickup Talk-to-Text a ušetříte čas i námahu. 🗣️
7. Weekdone (nejlepší pro podporu koučování OKR)
Weekdone kombinuje čtvrtletní nastavení OKR s týdenní strukturou reportování PPP (plány, pokrok, problémy), která udržuje týmy v souladu a zodpovědné.
Díky dashboardům v reálném čase získáte jasný přehled o pokroku OKR, což vám umožní snadno odhalit překážky. Funkce týdenních kontrol propojuje denní úkoly s většími cíli společnosti, zatímco integrované nástroje pro vzájemné uznání a zpětnou vazbu podporují spolupráci v týmu.
Platforma navíc nabízí jedinečné funkce, jako jsou personalizované dashboardy pro koučování a sledování spokojenosti, díky čemuž je více než jen nástrojem pro OKR.
Nejlepší funkce Weekdone
- Zaveďte metodiku PPP, aby zaměstnanci mohli během několika minut podávat týdenní zprávy.
- Pro komunikaci v týmu a vzájemné uznání využijte panel Newsfeed .
- Vizualizujte sladění a hierarchii OKR pomocí přehledného a srozumitelného stromového zobrazení.
- Využijte odborné koučovací sezení, školení týmů a nepřetržitý přístup do vzdělávacího centra, abyste se naučili osvědčené postupy OKR.
Omezení Weekdone
- Zaměření na týdenní PPP reporting, které je pro některé výhodné, může být pro týmy s odlišnými pracovními postupy vnímáno jako zbytečná administrativní zátěž.
- Uživatelé uvádějí, že by uvítali větší podporu při navrhování akčních položek a navigaci v uživatelském rozhraní.
Ceny Weekdone
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají o Weekdone skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2:
Weekdone je založen na osvědčených postupech OKR, a proto sladí naše cíle s cíli společnosti. Během vytváření cílů jsou uživatelé vybízeni k vytvoření objektivní mapy, aby se zefektivnilo úsilí.
Weekdone je založen na osvědčených postupech OKR, a proto sladí naše cíle s cíli společnosti. Během vytváření cílů jsou uživatelé vybízeni k vytvoření objektivní mapy, aby se zefektivnilo úsilí.
🧠 Zajímavost: Andy Grove, generální ředitel společnosti Intel v 70. letech, přizpůsobil teorii řízení podle cílů do agilnějšího rámce nazvaného OKR. Zavedl koncept měřitelných „klíčových výsledků“ pro měření pokroku směrem k ambiciózním „cílům“ s důrazem na flexibilitu.
8. Betterworks (nejlepší pro OKR na podnikové úrovni)
Betterworks posouvá řízení výkonu o krok vpřed díky nástrojům založeným na umělé inteligenci, které zefektivňují stanovování cílů, zpětnou vazbu a koučování. Namísto nahrazování lidského úsudku je tento nástroj umělé inteligence chytrým pomocníkem, který pomáhá manažerům a zaměstnancům pracovat chytřeji.
Goal Assist vám pomáhá stanovit smysluplné a dobře sladěné cíle analýzou priorit společnosti a individuálních rolí. Conversation Assist poskytuje inteligentní podněty pro diskuse o výkonu a zajišťuje, že diskuse zůstane soustředěná a produktivní.
Nejlepší funkce Betterworks
- Žádejte a poskytujte zaměstnancům zpětnou vazbu v reálném čase pro konstruktivní komunikaci.
- Zlepšete kvalitu komunikace pomocí AI k analýze cílů zaměstnanců, zpětné vazby a uznání pro nestranné hodnocení výkonu.
- Posilte spolupráci a sladění pomocí individuálních schůzek a spravujte produktivitu.
- Hluboká integrace s HRIS a komunikačními platformami, jako jsou SAP SuccessFactors a Microsoft Teams.
Omezení Betterworks
- Chybí mu kontrolní panel na úrovni řízení.
- Nejlépe se hodí pro společnosti, které přijaly model úplného nepřetržitého řízení výkonu, a může být příliš komplexní pro ty, kteří potřebují pouze sledování OKR.
Ceny Betterworks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Betterworks?
Zde je recenze Capterra:
Jednoduchost při vytváření a správě ročních cílů. Extrémně snadné pro začínající uživatele, kteří nepotřebují téměř žádné školení... Někdy mám potíže najít historické nebo staré záznamy z předchozích let.
Jednoduchost při vytváření a správě ročních cílů. Extrémně snadné pro začínající uživatele, kteří nepotřebují téměř žádné školení... Někdy mám potíže najít historické nebo staré záznamy z předchozích let.
🌟 Bonus: Správa a sledování OKR je snadné s pomocí AI agentů ClickUp. Umí:
- Automaticky aktualizujte stav svých OKR sledováním dokončení úkolů, změn v klíčových výsledcích a pokroku směrem k cílům.
- Připomínejte členům týmu blížící se termíny nebo kdy je třeba věnovat pozornost klíčovým výsledkům.
- Generujte denní, týdenní nebo měsíční aktualizace pokroku OKR, zdůrazněte překážky a poskytněte svému týmu praktické poznatky.
9. Profit. co (nejlepší pro týmy, které hledají komplexní platformu OKR)
Profit. co je univerzální platforma OKR, která pomáhá firmám všech velikostí zefektivnit stanovování cílů, sledovat výkonnost a zvyšovat angažovanost. Její nástroje založené na umělé inteligenci přinášejí do vašeho pracovního postupu automatická připomenutí, prediktivní analýzy a inteligentní dashboardy pro získávání poznatků v reálném čase.
Díky více než 300 vestavěným KPI, přizpůsobitelným šablonám a nástrojům pro sladění můžete stanovit přesné cíle a udržet se na správné cestě s minimálním úsilím.
Profit. co nejlepší funkce
- Stanovte si ambiciózní cíle pomocí postupného vytváření OKR.
- Realizujte strategii pomocí integrovaného řízení úkolů, projektových tabulek a KPI.
- Automatizujte procesy pomocí webhookových spouštěčů, které provádějí předem definované akce.
- Využijte analytiku k získání přehledu o trendech výkonu prostřednictvím sledování KPI, přizpůsobitelných šablon a akčních datových bodů.
- Zapojte zaměstnance pomocí funkcí pro průběžnou zpětnou vazbu, uznání a hodnocení výkonu.
Omezení Profit.co
- Množství funkcí může být pro nové uživatele a malé týmy až ohromující.
- Omezená personalizace v modulu rozpoznávání
Ceny Profit.co
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Profit. co
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Betterworks?
Zde je recenze G2:
Profit. co vyniká svou flexibilitou při přizpůsobování rámce OKR tak, aby vyhovoval způsobu fungování různých týmů. Nemuseli jsme přizpůsobovat naše procesy nástroji – naopak, nástroj se přizpůsobil nám. Od úpravy zobrazení po doladění pracovních postupů nám umožňuje podporovat mezifunkční týmy jejich vlastním jedinečným způsobem a zároveň sjednotit všechny pod společným strategickým směrem.
Profit. co vyniká svou flexibilitou při přizpůsobování rámce OKR tak, aby vyhovoval způsobu fungování různých týmů. Nemuseli jsme přizpůsobovat naše procesy nástroji – naopak, nástroj se přizpůsobil nám. Od úpravy zobrazení po doladění pracovních postupů nám umožňuje podporovat mezifunkční týmy jejich vlastním jedinečným způsobem a zároveň sjednotit všechny pod společným strategickým směrem.
🔍 Věděli jste? Podle Fortune Business Insights se předpokládá, že tržní hodnota softwaru OKR, včetně nástrojů AI, dosáhne do roku 2030 2,98 miliardy dolarů.
10. WorkBoard (nejlepší pro sledování pokroku v reálném čase)
Workboard je platforma pro realizaci strategií na podnikové úrovni určená pro velké organizace, které chtějí sladit a spravovat OKR v měřítku.
Platforma automatizuje proces hodnocení podnikání pomocí umělé inteligence Workboard, která čerpá data z různých systémů a generuje chytré agendy, přehledy a shrnutí schůzek.
Potřebujete rychlou aktualizaci stavu? Funkce Running Business Reviews automaticky generuje souhrny, takže se můžete soustředit na realizaci.
Nejlepší funkce WorkBoard
- K řízení projektů používejte nástroje jako Ganttovy diagramy, pracovní postupy a sledování milníků.
- Automatizujte čtvrtletní hodnocení podnikání pomocí nástrojů pro agregaci a prezentaci dat založených na umělé inteligenci.
- Vizualizujte výsledky pomocí sofistikovaných dashboardů, heatmap a analytických nástrojů pro komunikaci se zainteresovanými stranami.
- Zjednodušte a vylepšete OKR pomocí AI Co-Author
- Trénujte týmy pomocí odborných příruček a certifikací integrovaných do platformy.
Omezení WorkBoard
- Platforma má strmou křivku učení a její úspěšná implementace obvykle vyžaduje významné organizační změny a podporu ze strany vedení.
- Procentuální výpočet dosažení OKR není snadno dostupný.
Ceny WorkBoard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WorkBoard
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o WorkBoard skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2:
Nástroj Workboard je snadno použitelný a poskytuje všem zaměstnancům přehled o OKR v celé organizaci... Nástroj může být někdy pomalý, což může být frustrující. WorkBoard však nástroj neustále vylepšuje a vždy přijímá požadavky na nové funkce, aby pomohl zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost.
Nástroj Workboard je snadno použitelný a poskytuje všem zaměstnancům přehled o OKR v celé organizaci... Nástroj může být někdy pomalý, což může být frustrující. WorkBoard však nástroj neustále vylepšuje a vždy přijímá požadavky na nové funkce, aby pomohl zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost.
Dosáhněte svých vítězných cílů s ClickUp
Tabulky, roztříštěné aktualizace a zmeškané termíny? Nic z toho už nepotřebujete.
Ať už potřebujete poznatky založené na umělé inteligenci, sledování v reálném čase nebo hladkou spolupráci týmu, správný nástroj OKR udělá velký rozdíl.
ClickUp vyniká jako dokonalé komplexní řešení. Díky doporučením cílů založeným na umělé inteligenci, automatickému sledování pokroku a přizpůsobitelným dashboardům zjednodušuje správu OKR jako žádné jiné řešení.
Proč se spokojit s málem? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅