10 nejlepších generátorů inteligentních cílů s umělou inteligencí pro rok 2025

Stanovení cílů, které fungují, může připomínat hru na pokusy a omyly.
Ať už jste profesionál plánující svou kariéru, student zahlcený termíny nebo někdo, kdo sleduje měsíční úspory, proměnit své cíle v jasný a realizovatelný plán není vždy jednoduché.
Naštěstí jsou dny, kdy jste si psali vágní seznamy úkolů a doufali v nejlepší, pryč. Generátory SMART cílů založené na umělé inteligenci jsou tu, aby za vás odvedly těžkou práci – promění vaše velké nápady na konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle a přispějí k vašemu osobnímu rozvoji.
V tomto přehledu 10 nejlepších generátorů cílů AI SMART se podíváme na nejinovativnější nástroje, které vám pomohou uspořádat si myšlenky, vytvořit jasně definované cíle a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledáte nejlepší generátor SMART cílů? Zde je našich 10 nejlepších doporučení pro vytváření SMART cílů:
- ClickUp (nejlepší pro generování chytrých cílů a integrované řízení úkolů/projektů)
- Notion AI (nejlepší pro flexibilní plánování cílů s pomocí umělé inteligence)
- Trello (nejlepší pro vizualizaci cílů pomocí Kanban tabulek)
- Monday. com (nejlepší pro správu cílů napříč více týmy)
- Todoist (nejlepší pro stanovení osobních cílů a organizaci úkolů)
- Asana (nejlepší pro sladění cílů SMART s pracovními postupy týmu)
- Weekdone (nejlepší pro sledování OKR a výkonu týmu)
- Smartsheet (nejlepší pro správu cílů ve strukturovaných pracovních postupech)
- Taskade (nejlepší pro společné stanovování cílů v týmech pracujících na dálku)
- Wrike (nejlepší pro správu cílů v týmech na podnikové úrovni)
Co byste měli hledat v generátorech chytrých cílů s umělou inteligencí?
Výběr správného bezplatného generátoru SMART cílů zjednodušuje stanovení cílů a vytváření efektivních cílů. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli upřednostnit, aby váš generátor SMART cílů fungoval:
- Jasné a stručné návrhy cílů: cíle generované umělou inteligencí, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
- Přizpůsobení: Schopnost přizpůsobit cíle konkrétním rolím, týmům nebo odvětvím.
- Sledování v reálném čase: Funkce pro sledování pokroku, nastavení připomenutí a úpravu cílů podle potřeby.
- Informace založené na datech: Využití AI k analýze výkonnostních dat a navrhování zlepšení
- Nástroje pro spolupráci: Možnosti pro členy týmu, jak přispět k nastavení a sledování cílů.
- Integrace: Hladká integrace se stávajícími nástroji pro řízení projektů nebo zvýšení produktivity
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design pro snadnější navigaci a vytváření cílů
10 nejlepších generátorů chytrých cílů s umělou inteligencí
Nyní se podívejme na 10 nejlepších generátorů cílů AI SMART, které můžete použít k dosažení svých cílů:
1. ClickUp (nejlepší pro generování chytrých cílů a integrované řízení úkolů/projektů)
Pokud hledáte generátor chytrých cílů s umělou inteligencí, který snadno propojí vaše cíle s úkoly a projekty, ClickUp je vynikající volbou.
ClickUp Goals rozdělí vaše SMART cíle na menší, lépe zvládnutelné dílčí cíle a milníky. Například v případě cílených marketingových kampaní můžete svůj celkový cíl zvýšit počet registrací o 20 % rozdělit na dílčí cíle, jako je zvýšení návštěvnosti webových stránek o 15 %, zlepšení konverzního poměru landing page o 10 % a zvýšení míry prokliku e-mailů o 5 %.
Pomocí ClickUp Tasks můžete v rámci každého milníku vytvořit seznam jednotlivých úkolů a snadno sledovat jejich postup. Vizuální ukazatele postupu jasně ukazují, jak na tom věci stojí, a vy můžete podle potřeby aktualizovat nebo upravovat cíle.
Pro mě je důležité mít přehled o tom, jak postupujeme směrem k našim větším cílům. ClickUp mi rychle poskytuje přehled na vysoké úrovni, který potřebuji a který jsme s našimi předchozími nástroji neměli.
Pro mě je důležité mít přehled o tom, jak postupujeme směrem k našim větším cílům. ClickUp mi rychle poskytuje přehled na vysoké úrovni, který potřebuji a který jsme s našimi předchozími nástroji neměli.
ClickUp navíc poskytuje předem připravené šablony, jako je šablona ClickUp SMART Goals Template, které usnadňují představení a dokumentaci vašich SMART cílů. Obsahuje speciální sekce pro definování vašich SMART cílů, jako jsou pole pro popisy cílů, metriky úspěchu a termíny, které zajišťují jasnost a soulad od samého začátku.
Díky integrovaným pracovním listům a tabulkám můžete se svým týmem spolupracovat na procesu stanovování cílů a sladit své úsilí.
Šablonu můžete také použít k nastavení, sledování a dosažení svých osobních cílů.
Šablona obsahuje nástroj pro sledování postupu projektu, který umožňuje v reálném čase sledovat míru dokončení a milníky, a také integrované nástroje pro přiřazování odpovědností a propojování úkolů přímo s cíli.
ClickUp Brain, nativní asistent ClickUp založený na umělé inteligenci, je navržen tak, aby eliminoval dohady při stanovování cílů. Na základě pochopení vašich vstupů a požadavků projektu může navrhnout jasné, realizovatelné cíle, které jsou v souladu s vašimi záměry. Automatizuje také vytváření dílčích úkolů z vašich úkolů, takže můžete snadno krok za krokem dosáhnout větších cílů.
Pokud cíl zahrnuje dokončení více úkolů, ClickUp Brain může automaticky seřadit úkoly a zajistit, že ty nejdůležitější dostanou pozornost jako první. AI také pomáhá automatizovat opakující se nebo rutinní úkoly tím, že vám umožňuje vytvářet vlastní automatizace typu „if-then“ pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Měřte pokrok, sledujte klíčové metriky a spravujte úkoly nebo výkonnost týmu – vše na jednom místě s ClickUp Dashboards.
- Přizpůsobte svůj pracovní prostor jedinečným potřebám svého týmu nebo projektu pomocí přizpůsobitelných zobrazení ClickUp a snadno sledujte časové osy cílů.
- Zlepšete spolupráci týmu na společných cílech pomocí komentářů k úkolům, okamžitých oznámení a úprav v reálném čase v ClickUp Docs.
- Sledujte svůj pokrok ve vztahu k cílům SMART pomocí šablony akčního plánu ClickUp Smart Goal.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou kvůli rozsáhlé sadě funkcí potřebovat určitý čas na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Začněte tím, že do ClickUp důkladně integrujete veškerou svou pracovní dokumentaci, včetně poznámek z jednání, zpráv, firemních politik a projektových příruček. Čím komplexnější data budete mít, tím efektivněji bude ClickUp Brain generovat přesné, kontextové a časově ohraničené cíle.
2. Notion AI (nejlepší pro flexibilní plánování cílů s pomocí umělé inteligence)
Pokud hledáte nástroj, který kombinuje flexibilitu s poznatky založenými na umělé inteligenci a pomáhá vám stanovit a dosáhnout vašich cílů, Notion AI by pro vás mohl být ideální volbou.
Pomáhá při stanovování SMART cílů tím, že nabízí inteligentní návrhy, vylepšuje jejich strukturu a zajišťuje, aby každý cíl byl konkrétní, měřitelný, časově ohraničený a realizovatelný.
Využijte přizpůsobivost a univerzální stavební bloky Notion k návrhu vlastních nástrojů pro sledování cílů. Spolupráce je plynulá díky úpravám v reálném čase, sdíleným pracovním prostorům a podrobným oprávněním, což je ideální pro týmy všech velikostí, které společně usilují o dosažení svých velkých, smělých a odvážných cílů (BHAG).
Nejlepší funkce Notion AI
- Vytvářejte vlastní milníky, abyste mohli efektivně měřit a sledovat pokrok směrem k vašemu SMART cíli.
- Vytvářejte denní seznamy úkolů tím, že naskenujete záznamy z deníku a identifikujete konkrétní akce potřebné k dosažení cíle.
- Využijte personalizované šablony pro správu cílů, sledování projektů a dokumentaci přizpůsobenou individuálním potřebám.
Omezení umělé inteligence Notion
- Nezahrnuje nativní sledování milníků nebo klíčových výsledků, jako je tomu u specializovaných nástrojů pro stanovení cílů.
- Naučit se pracovat s modulárními nastaveními může být pro nové uživatele náročné.
Ceny Notion AI
- Bezplatný tarif
- Plus: 12 $/místo za měsíc
- Podnikání: 18 $/místo za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Notion AI: Doplněk za 10 $/člen za měsíc
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
🧠Zajímavost: Společnost Notion záměrně navrhla svého AI asistenta s hravou estetikou – dala mu „vlnitá obočí a klikatý rukopis“ –, aby AI působila přístupněji a lidštěji.
3. Trello (nejlepší pro vizualizaci cílů pomocí Kanban tabulek)
Pokud dáváte přednost vizualizaci svých cílů jako úkolů na tabuli, Trello je jednoduchý, ale účinný software pro stanovení cílů, který musíte vyzkoušet.
Jeho tabule ve stylu Kanban vám pomohou rozdělit cíle SMART na proveditelné úkoly, uspořádat je do fází (například úkoly k provedení, prováděné a hotové) a vizuálně sledovat pokrok.
Ačkoli jeho základní nabídka neobsahuje funkce AI, Trello se integruje s nástroji třetích stran, jako jsou Butler a Power-Ups, aby automatizovalo pracovní postupy a analyzovalo pokrok v plnění cílů.
Nejlepší funkce Trello
- Vytvořte hierarchické sledování cílů pomocí seznamů pro roční, čtvrtletní, měsíční a denní osobní a profesní cíle.
- Vytvořte si vlastní seznamy, jako jsou „Backlog“, „In Progress“ a „Completed“, abyste mohli sledovat pokrok při dosahování cílů.
- Stanovte přesné termíny pro každý cíl a úkol. Přidělte cíle konkrétním členům týmu, aby převzali osobní odpovědnost.
Omezení Trello
- Omezené funkce umělé inteligence ve srovnání s konkurencí
- Základní zobrazení, reporty a analytika bez Power-Upů
Ceny Trello
- Bezplatný tarif
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Začněte s jednoduchou strukturou tabule, abyste si uspořádali své cíle, a postupně přidávejte složité vrstvy úkolů a podúkolů, jakmile se seznámíte s funkcemi Trella pro sledování cílů.
4. Monday.com (nejlepší pro správu cílů napříč více týmy)
Monday.com je určen pro týmy, které potřebují nastavovat a sledovat SMART cíle napříč více projekty.
Díky intuitivnímu rozhraní můžete vytvářet pracovní postupy pro sledování cílů, přidělovat úkoly a sledovat pokrok pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy, kalendáře a časové osy.
Díky svým automatizačním schopnostem eliminuje Monday.com opakující se úkoly, což vám pomáhá soustředit se na práci s vysokou přidanou hodnotou a rychleji dosahovat toho, na čem záleží.
Díky tomu je to skvělá volba pro týmy, které potřebují funkce pro správu projektů a cílů pod jednou střechou.
Monday.com – nejlepší funkce
- Využijte přizpůsobitelné zobrazení dashboardu pro různé perspektivy cílů.
- Využijte výhody inteligentního generování úkolů na základě historických údajů o výkonu.
- Sladěte profesní cíle a pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Hladká integrace se Slackem, Zoomem, Google Workspace a dalšími aplikacemi.
Omezení Monday.com
- Funkce AI jsou ve srovnání s konkurencí omezené.
- Platforma může působit příliš složitě pro správu menších projektů, které nevyžadují tolik funkcí.
Ceny Monday.com
- Bezplatný tarif
- Základní: 12 $/místo za měsíc
- Standard: 14 $/místo za měsíc
- Pro: 24 $/místo za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Využijte zobrazení „Pracovní zátěž“ na Monday.com, abyste předešli vyhoření členů týmu při sledování ambiciózních cílů a zajistili vyvážené rozložení cílů a realistické časové harmonogramy jejich dosažení.
5. Todoist (nejlepší pro stanovení osobních cílů a organizaci úkolů)
Todoist je navržen pro osobní produktivitu a umožňuje vám rozdělit vaše osobní cíle na konkrétní úkoly, stanovit priority a sledovat termíny.
Funkce Smart Schedule založená na umělé inteligenci navrhuje optimální termíny pro vaše úkoly na základě vašeho pracovního vytížení a zvyků, což vám pomáhá dosahovat vašich cílů vyváženým způsobem.
Díky funkcím, jako jsou opakující se úkoly, štítky a vlastní filtry, vám Todoist pomůže udržet vaše cíle organizované a přehledné.
Nejlepší funkce Todoist
- Efektivně organizujte úkoly pomocí štítků, filtrů a priorit.
- Přístup k cílům kdykoli díky podpoře napříč platformami
- Integrujte pracovní postupy s nástroji třetích stran, které používáte každý den, jako jsou Google Calendar, Slack a Outlook.
Omezení Todoist
- Omezené funkce pro spolupráci ve srovnání s jinými nástroji pro stanovování cílů zaměřenými na týmovou práci.
- Není ideální pro komplexní správu cílů nebo správu cílů více týmů.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 6 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2500 recenzí)
6. Asana (nejlepší pro sladění cílů SMART s pracovními postupy týmu)
Dobrý generátor chytrých cílů funguje pro týmy, které se snaží sladit své cíle s širšími projektovými pracovními postupy. A Asana přesně to dělá. Umožňuje vám stanovit cíle, propojit je s úkoly a sledovat jejich pokrok v reálném čase.
Funkce Cíle této platformy zajišťuje, že cíle týmu na 1, 5 a 10 let jsou jasně definované, měřitelné a propojené s konkrétními úkoly.
Asana také nabízí přizpůsobitelné zobrazení, včetně časových os, kanbanových tabulek a seznamů, díky čemuž ji lze snadno přizpůsobit preferovanému pracovnímu postupu vašeho týmu.
Nejlepší funkce Asany
- Získejte okamžitý přehled o postupu při dosahování cílů díky aktualizacím v reálném čase po dokončení úkolů.
- Automatizujte priority pomocí Asana AI poháněné Work Graph.
- Propojte pracovní postupy s více než 100 integrovanými aplikacemi, včetně Slack, Zoom a Microsoft Teams.
Omezení aplikace Asana
- Strmější křivka učení pro nové uživatele
- Vlastní zobrazení jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 8,50 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 19,21 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Využijte šablony cílů a funkce umělé inteligence Asany k standardizaci vytváření cílů v celé vaší organizaci a zajistěte tak konzistentnost a soulad se strategickými cíli.
7. Weekdone (nejlepší pro sledování OKR a výkonu týmu)
Pokud se zaměřujete na sledování výkonu týmu a sladění individuálních SMART cílů s celofiremními OKR (cíli a klíčovými výsledky), Weekdone je specializovaný nástroj, který tento proces zjednodušuje.
Pomůže vám rozdělit vaše cíle na měřitelné OKR, přiřadit odpovědnost a sledovat pokrok prostřednictvím týdenních kontrol a zpráv.
Díky intuitivním dashboardům a analytickým nástrojům zajišťuje Weekdone transparentnost a odpovědnost týmu. Je ideální pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří chtějí strukturovaný způsob sledování cílů a výkonu týmu.
Nejlepší funkce Weekdone
- Vizualizujte pokrok v plnění cílů na různých organizačních úrovních pomocí dashboardů a analytických nástrojů OKR.
- Generujte týdenní e-mailové zprávy s přehledem o dosažení cílů.
- Sdílejte a získejte zpětnou vazbu prostřednictvím nástrojů pro spolupráci.
Omezení Weekdone
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů.
- Omezené integrace ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Weekdone
- Zdarma pro malé týmy (až 3 uživatelé)
- Balíček pro 10 uživatelů: 108 $/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Přečtěte si také: Více než 60 příkladů OKR – Jak psát efektivní OKR
8. Smartsheet (nejlepší pro správu cílů ve strukturovaných pracovních postupech)
Pro profesionály, kteří preferují strukturované pracovní postupy, kombinuje Smartsheet funkce podobné tabulkovému procesoru s nástroji pro správu cílů a projektů.
Je ideální pro správu SMART cílů v podrobných formátech založených na mřížce a jejich integraci do rozsáhlejších projektových plánů.
Dashboardy a reporty Smartsheet vám poskytnou jasný přehled o pokroku, zatímco automatizační funkce vám ušetří čas při náročných úkolech. Jeho funkce na podnikové úrovni jsou ideální pro velké týmy, které spravují složité pracovní postupy.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Využijte několik šablon pro různé typy cílů a úrovně složitosti.
- Využijte možnost nastavit počáteční a konečné metriky.
- Integrujte je s podnikovými nástroji, jako jsou Salesforce a Microsoft Office.
Omezení Smartsheet
- Strmější křivka učení pro netechnické uživatele
- Omezené funkce spolupráce pro aktualizace v reálném čase
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 12 $/člen za měsíc
- Podnikání: 24 $/člen za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 17 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Přečtěte si také: Smartsheet vs ClickUp: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
9. Taskade (nejlepší pro společné stanovování cílů v týmech pracujících na dálku)
Pro vzdálené týmy vyniká Taskade svými funkcemi pro spolupráci v reálném čase.
Šablony pro stanovení cílů vám umožňují vytvářet cíle SMART, rozdělit je na konkrétní kroky a spolupracovat s týmem pomocí sdílených pracovních prostorů, živých videohovorů a okamžitých zpráv.
Jeho funkce založené na umělé inteligenci, jako je automatizace úkolů a inteligentní návrhy, pomáhají zlepšit efektivitu pracovního postupu a zajistit, že cíle budou splněny včas. Minimalistický design Taskade usnadňuje soustředění a organizaci, aniž by uživatele zahlcoval složitostí.
Nejlepší funkce Taskade
- Přizpůsobitelní AI agenti, kteří se přizpůsobí vaší konkrétní metodice stanovování cílů.
- Vytvářejte a vizualizujte cíle pomocí seznamů, tabulek, myšlenkových map a vývojových diagramů.
- Využijte výhody společného stanovování cílů se synchronizací týmu.
Omezení Taskade
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz.
- Pro velké a složité projekty se může jevit jako příliš základní.
Ceny Taskade
- Bezplatný tarif
- Pro: 10 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 20 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Přečtěte si také: Stanovení cílů pro hodnocení výkonu
10. Wrike (nejlepší pro správu cílů v týmech na podnikové úrovni)
Pro podnikové týmy, které spravují rozsáhlé projekty a SMART cíle, nabízí Wrike pokročilé nástroje, které zajistí, že vše bude v souladu.
Funkce Cíle ve Wrike vám pomůže sledovat pokrok, přidělovat odpovědnosti a zajistit efektivní dosažení cílů.
Platforma AI Work Intelligence zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje stanovení priorit úkolů, předpovídání rizik a vyvažování pracovní zátěže.
Nejlepší funkce Wrike
- Propojte projekty a úkoly přímo se strategickými cíli
- Využijte předem připravené složky k vymezení obchodních cílů a cílů týmu.
- Sledujte pokrok komplexně pomocí podrobných reportů a analýz.
Omezení Wrike
- Strmá křivka učení pro nové uživatele
- Ohromující pro základní potřeby správy cílů
Ceny Wrike
- Bezplatný tarif
- Tým: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 24,80 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Využijte pracovní modely Wrike k transformaci širších cílů na proveditelné a sledovatelné úkoly na všech úrovních týmu.
Najděte si svůj ideální generátor SMART cílů
Výběr správného generátoru SMART cílů využívajícího umělou inteligenci může výrazně zlepšit vaše plánování, sledování a dosahování cílů – ať už jste jednotlivec usilující o osobní růst nebo tým, který se snaží sladit své cíle s širšími obchodními cíli.
Od flexibilních platforem zaměřených na AI, jako jsou Notion AI a Taskade, až po robustní nástroje orientované na týmovou práci, jako jsou Monday.com a Wrike, každá z těchto možností nabízí jedinečné výhody.
Pokud však hledáte dokonalou kombinaci stanovení cílů, řízení projektů a spolupráce, ClickUp je tou nejlepší volbou.
Díky pokročilým funkcím umělé inteligence, přizpůsobitelným šablonám a komplexním dashboardům se jedná o komplexní řešení pro dokumentaci a dosahování vašich SMART cílů.
Ať už si stanovujete cíle pro sebe nebo pro svůj tým, ClickUp zajistí, že každý milník bude realizovatelný, měřitelný a snadno sledovatelný.
Jste připraveni vylepšit proces stanovování cílů? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte snadno proměňovat své složité cíle a záměry v úspěchy.