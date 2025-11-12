11 nejlepších softwarových nástrojů pro sběr dat k organizaci informací (2025)

Před třemi měsíci jste spustili zákaznickou anketu a očekávali jste asi 100 odpovědí.
Přesuňte se do současnosti a díváte se na 3 000 záznamů rozložených do několika tabulek, z nichž každá je ještě zmatenější než ta předchozí.
Vítejte v okamžiku, kterého se každý provozní tým obává. 😶🌫️
Pravdou je, že většina iniciativ v oblasti sběru dat začíná s dobrými úmysly, ale často končí digitálním chaosem.
Software pro sběr dat tento problém řeší. Dobré platformy usnadňují vytváření průzkumů, organizování odpovědí a odhalování vzorců ve vašich datech.
Podívejme se na 11 možností, které fungují. 📋
Přehled nejlepších aplikací pro sběr dat
Toto je srovnání nejlepších softwarových řešení pro sběr dat.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Formuláře s podmíněnou logikou, automatizace pracovních postupů, pole AI, vlastní pole, řídicí panely, přiřazování komentářů, dokumenty, chat, integrace, propojené vyhledávání
|Týmy, které potřebují flexibilní sběr dat integrovaný do pracovních postupů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|Formuláře Google
|Spolupráce v reálném čase, větvící se logika, automaticky aktualizované grafy, integrace s Google Sheets, e-mailová oznámení, vkládání do webových stránek
|Rychlé vytváření průzkumů, neomezený počet odpovědí
|Zdarma
|Microsoft Forms
|Integrace Office 365, tvorba kvízů, dashboardy Power BI, poznatky AI, ovládací prvky odpovědí, pracovní postupy Power Automate
|Uživatelé Office 365, firemní prostředí
|Placené tarify od 9,99 $/uživatel/měsíc
|Zoho Forms
|Automatizace obchodních procesů, inkaso plateb, digitální podpisy, schvalovací workflows, pokročilá logika, integrace CRM
|Automatizace obchodních procesů, CRM pracovní postupy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/měsíc
|FastField
|Mobilní zařízení na prvním místě, offline sběr dat, GPS a pořizování fotografií, dashboardy v reálném čase, geofencing, přílohy souborů
|Mobilní sběr dat, terénní týmy
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 30 $/uživatel/měsíc
|KoboToolBox
|Vícejazyčné formuláře, složitá logika přeskočení, opakované skupiny, humanitární standardy, offline podpora
|Sběr humanitárních dat, nevládní organizace
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 159 $/měsíc
|Wufoo
|Přizpůsobitelné formuláře, zpracování plateb, analytika, API/webhooky, automatizace e-mailů, integrace CRM/e-mailů
|Integrovaná řešení formulářů, weboví vývojáři
|Bezplatný tarif; placené tarify od 16,25 $/měsíc
|Typeform
|Konverzační formuláře, logické skoky, analytické panely, integrace (Slack, HubSpot, Zapier), vlastní stránky s poděkováním
|Interaktivní uživatelské prostředí, poutavé průzkumy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 29 $/měsíc
|Jotform
|Více než 10 000 šablon, inkaso plateb, podmíněná logika, analytika, elektronické podpisy, nástroj pro tvorbu stránek metodou drag-and-drop
|Rozmanitost šablon formulářů, snadné přizpůsobení
|Bezplatný tarif; placené tarify od 39 $/měsíc
|Paperform
|Formuláře ve stylu dokumentů, inteligentní formuláře, výpočty v reálném čase, platby a rezervace, přizpůsobení CSS
|Formuláře ve stylu dokumentů, nabídky, e-commerce
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 29 $/měsíc
|Fulcrum
|Mobilní GIS, geoprostorová data, anotace fotografií, schvalovací pracovní postupy, zabezpečení založené na rolích, offline podpora
|Sběr dat v terénu, geoprostorové týmy
|Bezplatná demo verze; placené tarify od 52 $/uživatel/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v softwaru pro sběr dat?
Většina softwaru pro sběr dat je buď příliš základní, nebo příliš těžkopádná, takže vám zbývají chybějící pole, duplicitní záznamy a žádná možnost pracovat s daty, která jste tak těžce shromáždili. 🫠
Hledejte funkce, které řeší tyto problémy:
- Flexibilní tvorba formulářů: Vytvářejte vlastní pole, rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka a logické toky, abyste mohli shromažďovat potřebné údaje, aniž byste byli závislí na podpoře vývojářů.
- Vstup z více zdrojů: Shromažďujte odpovědi z webových stránek, mobilních zařízení, QR kódů nebo integrací s databázovým softwarem.
- Integrovaná validace: Zabraňte překlepům, prázdným polím a irelevantním odpovědím pomocí povinných polí, omezení zadávání a automatizovaných pravidel.
- Automatizovaná organizace: Třídit příchozí data pomocí složek, inteligentních značek a filtrů, aby vám nic neuniklo.
- Sledování v reálném čase: Sledujte stav odeslání, okamžitě zobrazujte trendy a reagujte na problémy, jakmile nastanou.
- Export a synchronizace: Stáhněte si čisté datové soubory nebo se připojte přímo ke svým analytickým nástrojům díky hladké integraci.
- Ovládání oprávnění: Chraňte citlivé informace pomocí podrobných nastavení přístupu a auditních protokolů.
- Pracovní postupy založené na spouštěčích: Automatizujte následné kroky, upozornění nebo předávání na základě různých metod sběru dat.
🧠 Zajímavost: Nejstarší známé sčítání lidu bylo provedeno v Babylonu v roce 3800 př. n. l. Zaznamenávalo počet hospodářských zvířat, pracovníků a zásoby potravin, aby pomohlo plánovat rozdělení zdrojů v celé říši.
Nejlepší software pro sběr dat
Toto je náš výběr nejlepších nástrojů pro sběr dat.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují flexibilní sběr dat integrovaný do svých pracovních postupů)
Sběr dat je jedna věc. Využít je k něčemu užitečnému je věc druhá.
Jako první konvergovaný AI pracovní prostor řeší ClickUp tento problém tím, že zabudovává sběr dat do vašich pracovních postupů. K shromažďování a zpracování odpovědí nepotřebujete samostatné nástroje. Vše proudí přímo do vašeho softwaru pro správu úkolů a je připraveno k akci.
Řekněme, že váš provozní tým zpracovává interní žádosti o zdroje. Nastavíte formulář ClickUp, který shromažďuje podrobnosti, jako je typ žádosti, naléhavost, oddělení a požadované datum. Nejedná se však o základní formulář, který ukládá data do tabulky.
Přizpůsobte formuláře pro chytřejší směrování
Podmíněná logika v ClickUp Forms vám dává větší kontrolu. Můžete zobrazit nebo skrýt pole na základě předchozích odpovědí, organizovat otázky pomocí oddělovačů a záhlaví a směrovat odeslané údaje do různých seznamů v závislosti na jejich obsahu.
Pokud tedy někdo vybere jako typ požadavku „IT vybavení“, formulář ClickUp může zobrazit další otázky týkající se preferencí modelů nebo softwarových potřeb a automaticky odeslat úkol na vaši IT tabuli, nikoli na oddělení zařízení.
Po odeslání se odpověď převede na úkol ClickUp.
Pokud si terénní technik vyžádá notebook, úkol se objeví v „frontě nákupu“ a je již označen příslušným oddělením a úrovní priority. Logistický manažer jej přiřadí, přidá poznámky a aktualizuje stav, jak žádost prochází fázemi jako „Potvrzeno“, „Odesláno“ a „Doručeno“.
Filtrujte šum
Abyste se nemuseli prohrabávat úkoly nebo vytvářet chaotické filtry, můžete přidat vlastní pole ClickUp přizpůsobená vašim pracovním postupům. Pole AI to ještě více umocňují.
Projektový manažer provádějící mezifunkční plánovací průzkumy může použít formulář ke sběru podnětů týmu a označit každý úkol podle oddělení, typu iniciativy a čtvrtletí. Tímto způsobem trvá filtrování všech podání technického oddělení za třetí čtvrtletí jen několik sekund, nikoli hodin.
Požádejte AI o pomoc
S rostoucím počtem odpovědí vám ClickUp Brain pomůže vyhnout se klasické noční můře CTRL+F.
Integrovanému asistentovi s umělou inteligencí můžete položit otázky jako „Ukaž mi všechny odpovědi z průzkumu mezi zainteresovanými stranami, které byly tento týden označeny jako vysoce prioritní“ nebo „Které úkoly týkající se zpětné vazby k zaškolování jsou stále otevřené?“. Odpoví vám okamžitě, aniž byste si museli pamatovat, kde je co uloženo.
Pokud se objem dat začne zvyšovat, určitě nechcete, aby váš tým trávil čas ručním tříděním všeho.
ClickUp Automation vám může pomoci směrováním úkolů na základě zadání do formuláře. Pokud chcete mít zcela volné ruce, nastavte si v ClickUp agenta.
Předpokládejme, že někdo označí formulář zpětné vazby jako urgentní. Agenti ClickUp mohou úkol označit, přiřadit jej vedoucímu zákaznické podpory a zveřejnit komentář s žádostí o odpověď do 24 hodin. Ruční třídění úkolů tak odpadá.
Takto jej používáme v ClickUp:
Všechna tato data se přímo přenášejí do ClickUp Dashboards, kde můžete vizualizovat, co se děje, aniž byste museli spouštět reporty nebo cokoli exportovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přiřaďte úkoly na místě: Označte přímo své kolegy pomocí funkce ClickUp Assign Comments, aby mohli zpracovat konkrétní údaje z formulářů bez nutnosti dodatečného kontextu.
- Zaznamenejte význam dat: Vytvořte přehledy průzkumů, souhrny zpětné vazby nebo protokoly rozhodnutí v ClickUp Docs a zachovejte tak kontext spojený s prací.
- Diskutujte o záznamech tam, kde se nacházejí: Přejděte do ClickUp Chat, abyste si vyjasnili odpovědi, sdíleli rychlé aktualizace nebo spolupracovali na tom, co dělat dál, přímo vedle úkolů.
- Propojte nástroje bez dalších kroků: Načtěte stávající data ze svého CRM a tabulek pomocí integrace ClickUp.
- Vyhledávejte chytřeji, ne usilovněji: Najděte jakoukoli úlohu, komentář nebo dokument spojený se shromážděnými vstupy pomocí ClickUp Connected Search, i když si pamatujete pouze jedno klíčové slovo.
- Vytvářejte přizpůsobené otázky do formulářů: Požádejte AI, aby vytvořila výzkumné dotazy nebo pole pro průzkum na základě cílů vašeho projektu nebo minulých dat.
Omezení ClickUp
- Rozhraní softwaru pro automatizaci formulářů může bez jasného nastavení působit nepřehledně.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Poslechněte si názor tohoto uživatele na Redditu:
Funkce Formuláře se mi opravdu líbí. Vypadá intuitivně a funkce AI je docela cool. Nedostávám moc odpovědí na formuláře, ale chápu, jak by to ušetřilo čas, pokud neustále třídíte zpětnou vazbu nebo požadavky. Navíc vám umožňují více přizpůsobit formuláře. Hrála jsem si s obrázky na obálce a barvami tlačítek a je příjemné, že nemusím zůstávat u výchozího nastavení.
Funkce Formuláře se mi opravdu líbí. Vypadá intuitivně a funkce AI je docela cool. Nedostávám moc odpovědí na formuláře, ale chápu, jak by to ušetřilo čas, pokud neustále třídíte zpětnou vazbu nebo požadavky. Navíc vám umožňují více přizpůsobit formuláře. Hrála jsem si s obrázky na obálce a barvami tlačítek a je příjemné, že nemusím zůstávat u výchozího nastavení.
2. Google Forms (nejlepší pro rychlé vytváření průzkumů)
prostřednictvím Google Forms
Google Forms promění sběr dat v týmový sport.
Jelikož se jedná o flexibilní nástroj, může váš marketingový tým vymýšlet otázky pro průzkum, zatímco váš analytik nastavuje sledování odpovědí, a to vše v reálném čase.
Software pro sběr dat je součástí ekosystému Google, takže shromážděné odpovědi se automaticky přenesou do Google Sheets, kde je váš tým může okamžitě začít analyzovat.
Získáte neomezený počet odpovědí, aniž byste zaplatili jediný cent, což znamená, že můžete provést průzkum u celé své zákaznické základny, aniž byste se museli obávat dosažení limitu odpovědí.
Nejlepší funkce Google Forms
- Vytvořte sofistikovanou větvící se logiku, která zobrazuje různé cesty otázek na základě předchozích odpovědí.
- Vytvářejte komplexní souhrny odpovědí s interaktivními tabulkami a grafy, které se automaticky aktualizují s příchodem nových dat.
- Formuláře můžete snadno vložit do webových stránek pomocí přizpůsobitelného HTML kódu nebo je sdílet prostřednictvím zkrácených odkazů.
- Nakonfigurujte e-mailová oznámení, která se spustí při splnění konkrétních kritérií odpovědí, a zajistěte tak okamžité informování zainteresovaných stran.
Omezení Google Forms
- Omezené možnosti přizpůsobení designu a brandingu při vytváření průzkumu v Google Forms
- Základní typy otázek ve srovnání se specializovanými nástroji pro průzkumy
- Maximální velikost nahraných souborů je 10–25 MB a počet souborů je omezen.
- Uživatelé vyjádřili přání mít k dispozici více šablon Google Formulářů.
Ceny Google Forms
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Poslechněte si názor tohoto uživatele:
Jako zdravotnická organizace jsme díky nástrojům kompatibilním s HIPAA, jako jsou Google Meet a Google Forms, dosáhli hladkého a profesionálního průběhu přijímání klientů, dokumentace a virtuálních sezení. Sdílené disky a nastavení oprávnění uživatelů také pomáhají udržovat soukromí dat a zároveň umožňují spolupráci týmu.
Jako zdravotnická organizace jsme díky nástrojům kompatibilním s HIPAA, jako jsou Google Meet a Google Forms, dosáhli hladkého a profesionálního průběhu přijímání klientů, dokumentace a virtuálních sezení. Sdílené disky a nastavení oprávnění uživatelů také pomáhají udržovat soukromí dat a zároveň umožňují spolupráci týmu.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků produktivity.
Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže !
Umělá inteligence je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, psaní nebo vylepšování textu, získávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a dalšího.
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší komplexní aplikací pro práci!
3. Microsoft Forms (nejlepší pro integraci s Office 365)
prostřednictvím Microsoft Forms
Microsoft Forms se v podnikovém prostředí cítí jako doma.
Vaše IT oddělení již důvěřuje zabezpečení společnosti Microsoft, takže získání schválení pro tento software pro sběr dat obvykle trvá několik minut namísto měsíců.
Funkce pro vytváření kvízů promění nudné šablony Microsoft Forms v poutavá hodnocení s automatickým bodováním a personalizovanou zpětnou vazbou. Když ji propojíte s Power BI, vaše průzkumná data se promění v působivé vizualizace na dashboardu, které potěší vedoucí pracovníky.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Forms
- Exportujte data z odpovědí přímo do Excelu s pokročilými funkcemi filtrování a kontingenčních tabulek pro rychlejší analýzu dat.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k identifikaci trendů v odpovědích, vzorců sentimentu a statistických korelací ve vašich datech.
- Nastavte ovládací prvky odpovědí, včetně limitů pro odesílání, dodržování termínů a požadavků na ověření respondentů.
- Vytvářejte automatizované pracovní postupy pomocí Power Automate, abyste spouštěli vytváření úkolů, e-mailová oznámení nebo aktualizace databáze na základě odpovědí ve formulářích.
Omezení aplikace Microsoft Forms
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno předplatné Microsoft 365.
- Omezené možnosti přizpůsobení designu ve srovnání s alternativami Microsoft Forms
- Žádné pokročilé typy otázek, jako je hodnocení nebo výběr obrázků
- Základní funkce pro vytváření reportů bez integrace Power BI
Ceny Microsoft Forms
- Business Basic: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Business Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Forms?
Tato recenze G2 vysvětluje, co funguje (a co ne):
Microsoft Forms se velmi snadno nastavuje a používá a umožňuje vytvářet mnoho různých typů formulářů. Dobře se integruje s ostatními produkty Microsoftu. Používám ho pokaždé, když potřebuji shromáždit zpětnou vazbu nebo informace. […] Funkce pro vytváření prezentací jsou omezené. Neexistuje také možnost provádět živé hlasování nebo zadávání údajů.
Microsoft Forms se velmi snadno nastavuje a používá a umožňuje vytvářet mnoho různých typů formulářů. Dobře se integruje s ostatními produkty Microsoftu. Používám ho pokaždé, když potřebuji shromáždit zpětnou vazbu nebo informace. […] Funkce pro vytváření prezentací jsou omezené. Neexistuje také možnost provádět živé hlasování nebo zadávání údajů.
🔍 Věděli jste, že... Společnost Nielsen začala sledovat posluchače rozhlasu již v 30. letech 20. století. Jejich systém se vyvinul do odvětví sledování televizní sledovanosti a nakonec i do měření digitálního chování, čímž ovlivnil způsob, jakým se dnes nakupují a prodávají média.
4. Zoho Forms (nejlepší pro automatizaci obchodních procesů)
prostřednictvím Zoho Forms
Zoho Forms myslí ve větším měřítku než jen na sběr dat.
Když někdo vyplní váš formulář, software pro sběr dat může automaticky vytvořit lead ve vašem CRM, odeslat uvítací e-mail, přiřadit úkol vašemu prodejnímu týmu a naplánovat upomínku pro následné kroky.
Můžete přijímat platby, shromažďovat digitální podpisy a směrovat schválení v rámci vaší organizace, aniž byste museli ručně zpracovávat data.
Tento nástroj se propojuje s více než 40 aplikacemi Zoho a stovkami nástrojů třetích stran, čímž proměňuje odeslané formuláře v kompletní pracovní postupy.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Zabezpečené platby zpracovávejte prostřednictvím integrovaných bran, jako jsou PayPal, Stripe a Authorize. Net, s přizpůsobitelnými možnostmi platby.
- Navrhněte sofistikované schvalovací pracovní postupy, které směrují podání přes více zúčastněných stran s e-mailovými oznámeními a sledováním stavu.
- Nakonfigurujte pokročilou podmíněnou logiku s více větvícími se cestami, skrytými poli a dynamickými částmi formuláře, které se přizpůsobují podle odpovědí uživatelů.
- Optimalizujte výkon formulářů pomocí analýzy konverzního trychtýře, sledování opuštění a mapování uživatelské cesty.
Omezení Zoho Forms
- Pokročilé funkce automatizace vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Některé integrace vyžadují předplatné vyšší úrovně.
- Do každého formuláře můžete zahrnout až pět polí pro nahrávání souborů. To často nestačí pro onboardování nebo pracovní postupy s velkým množstvím dokumentů.
- Propojení Zoho Forms v rámci vlastního ekosystému a aplikací třetích stran často vyžaduje konfiguraci pro každý formulář zvlášť namísto globálních nastavení.
Ceny Zoho Forms
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Profesionální: 60 $/měsíc
- Premium: 110 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 135 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms?
Poslechněte si názor tohoto uživatele:
Formulář lze velmi snadno nakonfigurovat v návrháři, rychle spustit a také zkontrolovat respondenty.
Formulář lze velmi snadno nakonfigurovat v návrháři, rychle spustit a také zkontrolovat respondenty.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu členů pro organizace
5. FastField (nejlepší pro mobilní sběr dat)
prostřednictvím FastField
FastField funguje na smartphonech a tabletech, které používají vaše terénní týmy. Staveniště, maloobchodní prodejny, dodací trasy a kdekoli, kde je Wi-Fi signál nestabilní nebo neexistuje.
Tento software pro sběr dat funguje i v případě, že nemáte připojení k internetu, a vše ukládá lokálně, dokud se znovu nepřipojíte.
Každé zadání zaznamenává přesně místo a čas, kdy k němu došlo, a navíc můžete pořizovat fotografie a připojovat soubory přímo z terénu. Váš kancelářský tým dostává aktualizace v reálném čase prostřednictvím přizpůsobených dashboardů, které zobrazují, co se děje ve všech vašich pobočkách, což usnadňuje lepší správu vzdálených týmů.
Nejlepší funkce FastField
- Získejte přesné GPS souřadnice a časová razítka s každým odesláním a vytvořte podrobné auditní stopy založené na poloze.
- Pořizujte fotografie ve vysokém rozlišení a připojujte různé typy souborů přímo do formulářů, s automatickou kompresí a integrací cloudového úložiště.
- Vytvářejte vlastní dashboardy s vizualizací dat v reálném čase, interaktivními mapami a metrikami výkonu.
- Zefektivněte procesy sběru dat založené na poloze pomocí geofencingových spouštěčů, které spouštějí konkrétní formuláře, když uživatelé vstoupí do určených oblastí.
Omezení FastField
- Vyšší cena ve srovnání se základními systémy pro sběr dat
- Filtrování pomocí masek zobrazení vede k nepohodlnému klikání v rozevíracích seznamech; uživatelé musí vybírat položky ze seznamů, místo aby je jednoduše zadali a stiskli klávesu Enter.
- Rozhraní webové aplikace je méně intuitivní než rozhraní aplikace pro Android.
- Jeho funkce vyžadují čas k osvojení a mají neúplnou dokumentaci.
Ceny FastField
- Bezplatná zkušební verze
- Základní verze: 30 $/měsíc na uživatele
- Pro: 45 $ za uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FastField
- G2: 4,6/5 (více než 115 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FastField?
Přímo z recenze G2 o tomto softwaru pro sběr dat:
K zasílání formulářů klientům používáme FastField. Funkce, kterou mám nejraději, je funkce pro vkládání fotografií. Požadujeme od našich klientů, aby nám zaslali fotografii svého řidičského průkazu, kterou si uložíme do archivu. FastField umožňuje snadné vytváření formulářů pomocí drag and drop. Zaslání klientovi je pak hračka.
K zasílání formulářů klientům používáme FastField. Funkce, kterou mám nejraději, je funkce pro vkládání fotografií. Požadujeme od našich klientů, aby nám zaslali fotografii svého řidičského průkazu, kterou si uložíme do archivu. FastField umožňuje snadné vytváření formulářů pomocí drag and drop. Zaslání klientovi je pak hračka.
🧠 Zajímavost: V roce 2014 vytvořila New York Public Library datový soubor obsahující více než 17 000 historických jídelních lístků restaurací. Vědci jej nyní používají ke studiu trendů v oblasti stravování, změn cen a kulturních posunů v průběhu desetiletí.
6. KoboToolBox (nejlepší pro sběr humanitárních dat)
prostřednictvím KoboToolBox
KoboToolBox byl vytvořen pro nejnáročnější prostředí: uprchlické tábory, oblasti postižené katastrofami a odlehlé vesnice, kde jiné aplikace pro sběr dat prostě nestačí.
Humanitární pracovníci potřebují mobilní formuláře, které fungují v několika jazycích, zohledňují složité rodinné struktury a chrání citlivé informace.
Tato platforma vyniká v práci s opakujícími se skupinami, díky čemuž je spolehlivá pro sběr informací o všech členech domácnosti nebo sledování distribuce více dodávek. Můžete vytvářet kaskádové otázky, které se přizpůsobují podle geografických regionů nebo demografických údajů, a všechny informace zůstávají šifrované a v souladu s mezinárodními humanitárními standardy.
Nejlepší funkce KoboToolBox
- Nasazujte vícejazyčné formuláře s komplexní podporou překladu, která zachovává konzistentní strukturu dat.
- Vytvářejte komplexní logiku přeskočení a kaskádové sekvence otázek, které přizpůsobují formuláře na základě geografických regionů, demografických údajů nebo předchozích odpovědí.
- Využijte opakující se skupiny k efektivnímu sběru více souvisejících datových bodů, jako jsou podrobnosti o členech domácnosti nebo položky inventáře s neomezeným počtem opakování.
Omezení KoboToolBox
- Vyžaduje technické znalosti pro pokročilé vytváření formulářů.
- Zákaznická podpora je primárně založena na komunitě.
- Pokusy o nasazení průzkumů s tisíci otázkami často končí časovým limitem nebo selháním kvůli omezením serveru.
- Dlouhé popisné možnosti jsou zkráceny, což může zkomplikovat význam ve složitých pracovních postupech.
Ceny KoboToolBox
- Bezplatná zkušební verze
- Profesionální: 159 $/měsíc
- Týmy: 289 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze KoboToolBox
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o KoboToolBox?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Oproti ostatním mohu říci, že sběr dat pomocí nástroje Kobo je snadný a zábavný. K navrhování dotazníků v tomto nástroji, ať už otevřených nebo uzavřených, nemusíte být technicky zdatní. Kdokoli, kdo má základní znalosti o tomto nástroji, může bez problémů začít nástroj používat a dokonce automaticky upustit od sběru dat na papíře. Shromážděná data lze snadno exportovat do různých formátů.
Oproti ostatním mohu říci, že sběr dat pomocí nástroje Kobo je snadný a zábavný. K navrhování dotazníků v tomto nástroji, ať už otevřených nebo uzavřených, nemusíte být technicky zdatní. Kdokoli, kdo má základní znalosti o tomto nástroji, může bez problémů začít nástroj používat a dokonce automaticky upustit od sběru dat na papíře. Shromážděná data lze snadno exportovat do různých formátů.
📖 Přečtěte si také: Šablony formulářů pro přijetí klienta zdarma ve formátu Word a ClickUp
7. Wufoo (nejlepší pro řešení vestavěných formulářů)
prostřednictvím Wufoo
Wufoo plynule ovládá CSS a HTML, což z něj dělá software pro sběr dat pro lidi, kterým záleží na tom, jak jejich formuláře vypadají a fungují. Váš webový vývojář může přizpůsobit každý pixel tak, aby odpovídal vaší značce, zatímco platforma se postará o náročnou práci spojenou se zpracováním plateb a automatizací e-mailů.
Získáte podrobné analýzy, které přesně ukazují, kde lidé opouštějí vaše formuláře a které otázky způsobují největší zmatek. Díky přístupu k API můžete Wufoo propojit prakticky s jakýmkoli systémem, který vaše firma používá, takže se dobře doplňuje s vaší stávající technologií.
Nejlepší funkce Wufoo
- Spouštějte automatické sekvence e-mailových odpovědí s personalizovanými zprávami, přílohami souborů a podmíněným obsahem na základě odeslaných formulářů.
- Vytvářejte vysoce kvalitní analytické zprávy o datech, včetně konverzních poměrů, analýzy opuštění a sledování chování uživatelů.
- Hladká integrace s oblíbenými platformami pro e-mailový marketing, CRM systémy a obchodními nástroji prostřednictvím nativních připojení a podpory webhooků.
Omezení Wufoo
- Omezený počet formulářů v nižších tarifech
- Základní funkce pro spolupráci ve srovnání s podnikovými řešeními
- Žádné offline funkce pro sběr dat
- Reakční doba zákaznické podpory může být pomalá.
Ceny Wufoo
- Zdarma
- Začátečník: 16,25 $/měsíc
- Profesionální: 33,25 $/měsíc
- Pokročilá verze: 83,25 $/měsíc
- Ultimate: 210 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wufoo?
Poslechněte si názor tohoto uživatele:
V práci denně používám platformu Wufoo, která mi umožňuje znát a ukládat všechny důležité údaje o zákaznících.
V práci denně používám platformu Wufoo, která mi umožňuje znát a ukládat všechny důležité údaje o zákaznících.
🔍 Věděli jste? V roce 2008 se projekt Google Flu Trends pokusil předpovědět výskyt chřipky na základě vyhledávacího chování uživatelů. Projekt byl slibný, ale nakonec se ukázal jako nepřesný, což poukázalo na problémy spojené s používáním nepřímých datových signálů bez řádné validace.
8. Typeform (nejlepší pro interaktivní uživatelské prostředí)
prostřednictvím Typeform
Typeform proměnil nudné průzkumy v konverzace.
Zatímco většina aplikací uživatele zahlcuje nekonečnými otázkami na jedné stránce, tento software pro sběr dat zobrazuje vždy pouze jednu otázku s plynulými animacemi, které jsou skutečně příjemné.
Lidé zůstávají déle a vyplňují více formulářů, protože se jim to jeví spíše jako chatování než vyplňování papírů. Logické skoky vytvářejí personalizované cesty vašimi otázkami, takže vidíte pouze to, co je relevantní.
Nejlepší funkce Typeform
- Propojte se s oblíbenými obchodními nástroji, včetně Slack, HubSpot a Zapier, a automatizujte pracovní postupy a synchronizaci dat.
- Získejte komplexní analýzy zahrnující míru dokončení, čas strávený na každé otázce a podrobnou analýzu odpadnutí s vizuálními reportovacími panely.
- Udržujte zájem uživatelů i po vyplnění formuláře pomocí přizpůsobených stránek s poděkováním, sdílením na sociálních sítích a tlačítky s výzvou k akci (CTA).
Omezení Typeform
- Omezené odpovědi v rámci bezplatného tarifu
- Vytváření složitých formulářů může být časově náročné.
- Náklady se rychle stanou překážkou, zejména pokud potřebujete základní integraci nebo odstranění značky Typeform.
- Zobrazování jedné otázky najednou je jednoduché, ale rozsáhlé formuláře působí těžkopádně a nudně – jak z hlediska uživatelského zážitku, tak z hlediska rychlosti úprav.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (875+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (920+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeformu?
designové možnosti jsou vynikající. Nejzajímavější případovou studií, kterou vám mohu nabídnout, je situace, kdy jsem potřeboval pomocí průzkumu shromáždit údaje o zákaznících, abych mohl zahájit proces strojového učení tím, že jsem do databáze vložil přibližné údaje o chování, které jsme doufali shromáždit prostřednictvím nepřetržitého provozu. […] Měli jsme DLOUHÝ dotazník a míra dokončení se zvýšila ze 14 % na 57 % pouze díky přechodu z Survey Monkey na Typeform. Design je prostě tak důležitý!
designové možnosti jsou vynikající. Nejzajímavější případovou studií, kterou vám mohu nabídnout, je situace, kdy jsem potřeboval pomocí průzkumu shromáždit údaje o zákaznících, abych mohl zahájit proces strojového učení tím, že jsem do databáze vložil přibližné údaje o chování, které jsme doufali shromáždit prostřednictvím nepřetržitého provozu. […] Měli jsme DLOUHÝ dotazník a míra dokončení se zvýšila ze 14 % na 57 % pouze díky přechodu z Survey Monkey na Typeform. Design je prostě tak důležitý!
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit anonymní průzkum
9. Jotform (nejlepší pro rozmanitost šablon formulářů)
prostřednictvím Jotform
Jotform se může pochlubit více než 10 000 šablonami, které pokrývají všechny myslitelné scénáře.
Potřebujete formulář pro potvrzení účasti na svatbě? Mají 17 variant. Plánujete firemní akci? I pro to mají šablonu formuláře pro zpětnou vazbu. Tento software pro sběr dat vám ušetří práci s prázdnou stránkou a umožní vám přizpůsobit si ji pomocí drag and drop.
Podmíněná logika je překvapivě sofistikovaná a vytváří formuláře, které se přizpůsobují a mění na základě odpovědí uživatelů. Můžete vybírat platby, shromažďovat podpisy a připojovat se k obchodním nástrojům, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Nejlepší funkce Jotform
- Bezpečně přijímejte platby přes PayPal, Stripe a Square s podporou složitých cenových struktur a fakturace předplatného.
- Vyzkoušejte si komplexní podmíněnou logiku s více scénáři větvení, skrytými poli a dynamickými částmi formulářů, které se přizpůsobují podle odpovědí uživatelů.
- Vytvářejte komplexní zprávy o odeslaných datech s podrobnými analýzami, exportovatelnými daty a automatickými e-mailovými oznámeními pro zainteresované strany a respondenty.
Omezení Jotform
- Bezplatný tarif vás omezuje na 5 formulářů a 100 odeslaných dat za měsíc; placené tarify ukládají omezení úložiště a zobrazení, která mohou vyžadovat časté upgrady.
- Velké nebo funkcemi nabité formuláře se mohou načítat pomalu, při vysokém provozu mohou vykazovat chyby nebo způsobovat chyby při odesílání.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro mobilní rozvržení
Ceny Jotform
- Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (3 655+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 555+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotformu?
Podívejte se, co k tomu řekl tento uživatel Redditu:
Jotform je úžasná platforma, která činí vytváření a správu formulářů neuvěřitelně snadnou a efektivní. Používám ji pravidelně pro své podnikání a zcela změnila způsob, jakým sbírám informace o klientech, zpracovávám požadavky a organizuji data. Rozhraní je uživatelsky přívětivé a možnosti přizpůsobení jsou fantastické – můžete vytvářet formuláře, které skutečně odpovídají vaší značce a potřebám. Moje jediná přání je vyšší limit pro přidělování formulářů v nižších tarifech, protože může být těžké ospravedlnit skok na 40 $/měsíc za stejné funkce s pouze větším počtem formulářů.
Jotform je úžasná platforma, která činí vytváření a správu formulářů neuvěřitelně snadnou a efektivní. Používám ji pravidelně pro své podnikání a zcela změnila způsob, jakým sbírám informace o klientech, zpracovávám požadavky a organizuji data. Rozhraní je uživatelsky přívětivé a možnosti přizpůsobení jsou fantastické – můžete vytvářet formuláře, které skutečně odpovídají vaší značce a potřebám. Moje jediná přání je vyšší limit pro přidělování formulářů v nižších tarifech, protože může být těžké ospravedlnit skok na 40 $/měsíc za stejné funkce s pouze větším počtem formulářů.
🧠 Zajímavost: První síť pro sběr meteorologických dat byla spuštěna v roce 1849 Smithsonian Institution. Pozorovatelé z celého Spojených států zasílali denní zprávy telegrafem, čímž vytvořili jeden z prvních národních datových systémů v reálném čase.
10. Paperform (nejlepší pro formuláře ve formátu dokumentů)
prostřednictvím Paperform
Paperform se vyznačuje jedinečným, intuitivním rozhraním pro úpravy formulářů s volným textem, které připomíná úpravy dokumentů a umožňuje vysoce flexibilní design a přizpůsobení bez nutnosti programování.
Jeho vynikající schopností je vytváření „inteligentních formulářů“, které zahrnují pokročilou podmíněnou logiku, vestavěné výpočty v reálném čase a automaticky vyplňovaná pole, aby vytvořily dynamický a personalizovaný uživatelský zážitek, který se přizpůsobuje podle toho, jak jej respondent vyplňuje.
Tato funkce v kombinaci s výkonnými platebními a e-commerce funkcemi z něj činí vynikající volbu pro generování nabídek, správu objednávek a vytváření propracovaných, vizuálně přitažlivých digitálních dokumentů.
Nejlepší funkce Paperform
- Navrhujte formuláře ve stylu dokumentů s bohatým formátováním textu, vloženými obrázky, videi a vlastními rozvrženími.
- Vytvářejte komplexní vstupní stránky a objednávkové formuláře s integrovanými katalogy produktů, správou skladových zásob a funkcí nákupního košíku.
- Zpracovávejte platby a spravujte rezervace prostřednictvím integrovaných systémů s podporou plánování a synchronizace kalendáře.
- Přizpůsobte formuláře pomocí CSS a vlastního kódu s kontrolou nad stylem, animacemi a interaktivními prvky pro jedinečné uživatelské zážitky.
Omezení Paperform
- Budete čelit omezením v oblasti designu – žádné vlastní fonty, omezené možnosti úpravy značky a některé šablony se mohou jevit jako omezující.
- Matricové otázky a odpovědi s více poli se mohou exportovat do jednotlivých buněk, což vede k neuspořádaným exportům, které ztěžují kvalitativní analýzu dat.
- Těžké formuláře nebo vložené verze mohou být zdlouhavé jak pro tvůrce formulářů, tak pro respondenty.
Ceny Paperform
- Bezplatná zkušební verze
- Essentials: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Podnikání: 129 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Paperform?
Poslechněte si názor tohoto uživatele:
Paperform používám už deset let. Jsou to tahouni mezi službami pro tvorbu formulářů a podle mých zkušeností jsou nejlepší. Mají správné rozhraní, obrovské množství funkcí a spoustu možností přizpůsobení – plus skvěle navržené vkládání. Typeform používám stovky (ne-li tisíce)krát a stále se k němu vracím kvůli jeho snadnému použití, snadné instalaci a skutečnosti, že se integruje téměř se vším. Jejich zákaznická podpora je také úžasná. Kdykoli mám dotaz, odpoví mi.
Paperform používám už deset let. Jsou to tahouni mezi službami pro tvorbu formulářů a podle mých zkušeností jsou nejlepší. Mají správné rozhraní, obrovské množství funkcí a spoustu možností přizpůsobení – plus skvěle navržené vkládání. Typeform používám stovky (ne-li tisíce)krát a stále se k němu vracím kvůli jeho snadnému použití, snadné instalaci a skutečnosti, že se integruje téměř se vším. Jejich zákaznická podpora je také úžasná. Kdykoli mám dotaz, odpoví mi.
🔍 Věděli jste, že... Spotify shromažďuje více než jen to, co posloucháte. Zaznamenává také, kdy přeskočíte skladbu, jak dlouho pauzujete a v jakou denní dobu posloucháte určité žánry. Tyto údaje ovlivňují vše od personalizovaných playlistů až po globální zprávy o trendech.
11. Fulcrum (nejlepší pro sběr dat v terénu)
prostřednictvím Fulcrum
Fulcrum je lídrem v oboru sběru geoprostorových dat v terénu a je určen pro týmy, které potřebují shromažďovat a spravovat informace založené na poloze, jako jsou veřejné služby, environmentální služby a správa majetku.
Jeho hlavní funkcí je mobilní platforma GIS založená na umělé inteligenci, která umožňuje terénním týmům shromažďovat přesné geoprostorové údaje (body, čáry, mnohoúhelníky) pomocí svých mobilních zařízení, a to i offline. Platforma zajišťuje kvalitu dat prostřednictvím ověřování založeného na umělé inteligenci, povinných polí a automatického zachycování polohy a hladce se integruje s podnikovými systémy GIS, jako je Esri ArcGIS, čímž přeměňuje terénní pozorování na spolehlivé prostorové údaje v reálném čase pro kritické rozhodování.
Software pro analýzu průzkumů zpracovává rozsáhlé datové soubory z více míst a zároveň zachovává úroveň zabezpečení dat a auditních stop, kterou vyžadují velké organizace.
Nejlepší funkce Fulcrum
- Připojujte poznámky k fotografiím přímo ve formulářích pomocí nástrojů pro kreslení, překryvů textu a funkcí pro měření, abyste získali podrobnou dokumentaci a mohli kontrolovat kvalitu dat.
- Vytvořte sofistikované schvalovací pracovní postupy, které předávají podání několika recenzentům s automatickými oznámeními, sledováním stavu a postupy eskalace.
- Spravujte komplexní uživatelská oprávnění a úrovně přístupu pomocí zabezpečení založeného na rolích, monitorování aktivit a podrobných auditních protokolů.
Omezení Fulcrumu
- Vyšší cena ve srovnání se základním softwarem pro sběr dat
- Uživatelé hlásí časté pády během úprav a synchronizace záznamů; příliš často dochází ke ztrátě dat během kontroly.
- Každý formulář nesmí překročit ~1 400 prvků (polí, sekcí) a dosažení tohoto limitu s pokročilými funkcemi může snížit výkon.
- Offline vrstvy základní mapy se někdy v odlehlých oblastech nenačítají nebo se zobrazují nesprávně.
- Excel exportuje složité průzkumy do několika karet a spoléhá se na propojení s dlouhými identifikačními řetězci, což ztěžuje analýzu.
Ceny Fulcrum
- Bezplatná ukázka
- Profesionální: 52 $/měsíc na uživatele
- Elite: 52 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fulcrum
- G2: 4,6/5 (235+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (225+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fulcrumu?
Podle recenze G2:
Líbí se mi, že Fulcrum je snadno použitelný a pomáhá mi rychle a snadno dokončit práci. Je to jednoduchý a efektivní nástroj, díky kterému je vše rychlejší a plynulejší. […] Jediný problém, se kterým jsem se setkal, je, že jakmile data synchronizuji, nemohu je upravovat.
Líbí se mi, že Fulcrum je snadno použitelný a pomáhá mi rychle a snadno dokončit práci. Je to jednoduchý a efektivní nástroj, díky kterému je vše rychlejší a plynulejší. […] Jediný problém, se kterým jsem se setkal, je to, že jakmile data synchronizuji, nemohu je upravovat.
🧠 Zajímavost: Americká Kongresová knihovna se kdysi pokusila archivovat všechny veřejné tweety. Projekt probíhal od roku 2010 do roku 2017, než byl kvůli rozsahu pozastaven. Ukázal, jak obtížné je uchovávat digitální data v reálném čase smysluplným způsobem.
Formuláře splňují funkci v ClickUp
Ačkoli mnoho softwarových řešení pro sběr dat v tomto seznamu vám pomůže shromažďovat informace, většina z nich nedokáže tyto údaje proměnit v jasné kroky.
ClickUp je jiný. Nesleduje sběr dat jako samostatný proces.
Formuláře se přímo napojují na vaše pracovní postupy, úkoly a řídicí panely. Každá odpověď může spustit automatizaci, aktualizovat projektové tabule nebo vyvolat okamžité následné kroky. Máte vše pod kontrolou od okamžiku, kdy data vstoupí do systému, až po okamžik, kdy se podle nich začne jednat.
Pro týmy, které ocení rychlost, přehlednost a integrovanou odpovědnost, je ClickUp nejkomplexnějším řešením na seznamu.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅