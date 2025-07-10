15 nejlepších alternativ Quso.ai pro tvůrce obsahu v roce 2025

Quso.ai je skvělý nástroj pro přeměnu dlouhých videí na virální klipy a zjednodušení plánování sociálních médií pomocí plánování a analýzy založené na umělé inteligenci.
Pokud však patříte k lidem, kteří touží po větší kreativní kontrole, pokročilých možnostech úprav nebo schopnosti doladit každý detail své strategie pro sociální média, může se vám to zdát omezující. 😓
A když se pokusíte najít lepší nástroj? Najdete několik platforem, protichůdné recenze a žádné skutečné odpovědi na to, co nejlépe funguje pro tvůrce, jako jste vy. 😩
Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, pečlivě vybraný seznam nejlepších alternativ Quso.ai. Každá z nich je navržena tak, aby vám pomohla plánovat, upravovat a spravovat váš obsah jako profesionál.
Proč zvolit alternativy Quso.ai?
Pokud jej používáte již delší dobu, pravděpodobně se s některými z nich ztotožníte 👇
- Chybí pokročilé nástroje pro úpravy: Nelze doladit přechody, přidávat animace ani plně označit média značkou, jak to umí profesionální editoři.
- Omezený počet šablon: Nabízí pouze několik základních podnětů, které nejsou vhodné pro specializovaný obsah nebo dlouhé formáty.
- Pomalé a nestabilní uživatelské rozhraní: Rozhraní může být pomalé nebo zamrzat, zejména při práci na delších projektech nebo při multitaskingu.
- Těžko přizpůsobitelný tón: Nástroj nelze naučit automatizovat tvorbu obsahu podle vašeho hlasu, takže vše zní stejně.
- Omezené možnosti ovládání titulků v bezplatném tarifu: Pokud neprovedete upgrade, nemáte přílišnou flexibilitu při úpravách stylu, umístění nebo opravách titulků.
- Ořezávání pomocí AI může být nepřesné: Funkce automatického ořezávání někdy ořezává klipy nevhodně, takže chybí klíčové momenty nebo přechody.
📊 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s generátory videí založenými na umělé inteligenci dosáhne do roku 2030 hodnoty 1,96 miliardy dolarů, přičemž od roku 2024 poroste tempem 19,9 % ročně.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentním způsobem, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy Quso.ai AI v kostce
Potřebujete stručný přehled? Prohlédněte si naše srovnání jednotlivých nástrojů, abyste mohli každý z nich rychle vyhodnotit a najít ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny* (USD/uživatel/měsíc)
|ClickUp
|AI asistent pro psaní, ClickUp Docs, šablony kalendáře
|Samostatní podnikatelé, firmy a marketingové týmy všech velikostí
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Vizard. ai
|AI clipping, synchronizace textu, přímé publikování
|Marketingoví pracovníci, tvůrci obsahu a správci sociálních médií v malých a středních podnicích
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|InVideo
|Klonování hlasu, generátor scénářů videí pomocí AI, avatar pomocí AI
|Samostatní tvůrci, malé podniky a marketéři
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 USD/měsíc.
|Opus Clip
|Dynamické titulky, vkládání B-Roll, AI kopilot
|YouTubers, pedagogové a marketingoví specialisté zabývající se obsahem
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc.
|Buffer
|Schránka interakcí, A/B testování, označování příspěvků
|Správci sociálních médií, freelancerové a malé a střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $/měsíc.
|2short. ai
|Animované titulky, sledování mluvčích, přednastavení značky
|Samostatní youtuberové a tvůrci obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,90 $/měsíc.
|SocialPilot
|Plánovač AI, editor videa, pokročilé analytické nástroje a přehledy
|Malé agentury, týmy pracující s klienty a marketingoví profesionálové
|K dispozici je 14denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 23,34 $/měsíc.
|Veed
|Automatické titulky, nástroje AI pro čištění, stockové materiály
|Online tvůrci a týmy zaměřené na přístupnost
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5,82 $/měsíc.
|Descript
|Klonování hlasu, generátor skriptů, týmová spolupráce
|Podcasteři a střední až velké marketingové týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 $/měsíc.
|Hootsuite
|OwlyWriter AI, integrovaný editor videa, oprávnění pro týmy
|Podniky, velké sociální týmy a marketingové agentury
|K dispozici je 30denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 30,34 $ měsíčně.
|Sprout Social
|Video editor, AI pro tvorbu příspěvků, sociální CRM
|Marketingové týmy podniků, tvůrci zaměřující se na analytiku a stratégové sociálních médií
|K dispozici je 30denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 199 USD/měsíc.
|GetMunch
|Detekce trendů, ořezávání scén, optimalizace SEO
|Video marketéři, editoři sociálních médií a stratégové obsahu ve velkých agenturách a podnicích
|Placené tarify začínají na 49 $/měsíc.
|Titulky AI
|Stylové titulky, automatické stříhání, teleprompter
|Influenceři a nadšenci sociálních médií
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
|Repurpose. io
|Automatické přetvoření, automatické publikování, zobrazení kalendáře
|Digitální marketéři, týmy zaměřené na automatizaci a distributoři obsahu
|K dispozici je 14denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 35 USD/měsíc.
|CapCut
|Inteligentní ořezávání, vylepšení zvuku, šablony memů
|Tvůrci krátkých videí a influenceři na sociálních médiích
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc.
Nejlepší alternativy Quso.ai, které můžete použít
Podívejme se blíže na to, co každý nástroj nabízí.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování obsahu a správu spolupráce v rámci pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je komplexní pracovní prostor, který tvůrcům obsahu pomáhá plánovat, psát, upravovat a publikovat obsah.
S ClickUp for Marketing můžete spravovat vše od denních kalendářů obsahu až po spouštění globálních kampaní na jednom místě. Tento nástroj založený na umělé inteligenci s uživatelsky přívětivým rozhraním spojuje váš tým, zdroje a pracovní postupy, takže už nikdy nebudete přeskakovat mezi různými nástroji.
Můžete začít s ClickUp Docs, kde můžete vytvářet návrhy sociálních titulků, osnovy videoscénářů a vkládat média nebo zpětnou vazbu přímo do svého obsahu.
Poté přidejte ClickUp Brain, AI asistenta platformy, který urychlí váš tvůrčí proces. Může zkontrolovat váš návrh, přepsat slabé části, navrhnout úpravy nebo dokonce generovat nové nápady na obsah, což vám pomůže vylepšit videa nebo vytvořit virální krátké upoutávky.
Dále máte k dispozici ClickUp Clips, který vám umožní nahrávat obrazovku, kameru nebo zvuk, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Tyto klipy lze stáhnout, připojit k úkolům, sdílet s týmem nebo zkontrolovat později a jsou automaticky přepsány pomocí ClickUp Brain, takže můžete během několika sekund vytáhnout citáty, znovu použít obsah nebo vytvořit titulky.
Aby bylo vše pohromadě, nabízí ClickUp Calendar vizuální plánovač s funkcí drag-and-drop pro plánování příspěvků, kampaní nebo výstupů. A pokud začínáte od nuly, můžete využít bezplatné šablony pro sociální média, jako je ClickUp Video Production Template, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci.
S šablonou ClickUp Social Media Posting Schedule Template můžete naplánovat své denní, týdenní nebo měsíční příspěvky na různých sociálních médiích, abyste nikdy nezmeškali příležitost spojit se se svým publikem.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Whiteboards: Vizuální pracovní prostor pro mapování nápadů v reálném čase; skvělý pro tvorbu storyboardů, plánování toku obsahu nebo zapisování bodů scénáře.
- ClickUp Custom Fields: Přizpůsobte úkoly pomocí podrobností, jako je typ obsahu, platforma, stav a termíny, což usnadňuje organizaci a sledování každého kusu obsahu v zobrazení seznamu nebo tabule.
- ClickUp Dashboards : Vizualizujte průběh projektu a termíny, držte se plánu díky automatickým upozorněním a vyhněte se zmeškání termínů publikování.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení platformy mohou pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto řekl recenzent G2 o ClickUp:
Máme složitý proces výroby videí, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí, přičemž každý jedinečný výstup vyžaduje svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky nimž je vše pod kontrolou.
Máme složitý proces výroby videí, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí a každý jedinečný výstup vyžaduje svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky nimž je vše pod kontrolou.
⚡ Archiv šablon: Plánujete video nebo mapujete tok obsahu? Tyto šablony storyboardů vám pomohou rozvrhnout vizuální prvky, strukturovat nápady a udržet váš tvůrčí proces organizovaný od samého začátku.
2. Vizard. ai (nejlepší pro rychlé AI ořezávání dlouhých videí na krátká videa vhodná pro sociální sítě)
Vizard. ai je nástroj pro úpravu a stříhání videí založený na umělé inteligenci, který pomáhá přeměnit dlouhá videa na sdílené krátké klipy s minimálním úsilím.
Jeho model Spark AI detekuje nejzajímavější části videa (například klíčové citáty nebo vzrušující momenty) a automaticky vytváří krátké klipy s titulky a formátováním optimalizovaným pro platformy jako TikTok, Instagram Reels a YouTube Shorts.
Kromě ořezávání nabízí Vizard. ai také funkce převodu textu na video, které umožňují vytvářet poutavá videa ze scénářů, a také vlastní sadu značky, která pomáhá udržovat konzistenci značky ukládáním a používáním log, fontů a barevných schémat ve všech videích.
Nejlepší funkce Vizard. ai
- Synchronizace textu: Sladěte titulky s mluveným slovem, aby byly perfektně načasované a divákům příjemné.
- Sociální kalendář: Plánujte, rozvrhujte a publikujte obsah na více platformách, abyste zajistili konzistentní online přítomnost.
- Přímé publikování a sdílení: Stáhněte si klipy nebo je okamžitě publikujte na sociálních platformách přímo z aplikace, nebo je sdílejte prostřednictvím odkazu, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Omezení Vizard. ai
- Uživatelé hlásili případy, kdy výstupy generované umělou inteligencí, jako jsou titulky nebo segmenty videa, nesplňují očekávání.
Ceny Vizard. ai
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc
- Podnikání: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Vizard. ai
- G2: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vizard. ai?
Toto řekl recenzent G2 o Vizard. ai:
Líbí se mi software Vizard, protože je velmi snadné generovat spoustu krátkých obsahů pouhým nahráním jednoho dlouhého videa, což mi šetří spoustu času. Navíc přidává titulky v mém rodném jazyce. Šetří mi to spoustu času. Rozhodně to stojí za ty peníze.
Líbí se mi software Vizard, protože je velmi snadné generovat spoustu krátkých obsahů pouhým nahráním jednoho dlouhého videa, což mi šetří spoustu času. Navíc přidává titulky v mém rodném jazyce. Šetří mi to spoustu času. Rozhodně to stojí za ty peníze.
📮 ClickUp Insight: 32 % pracovníků má potíže s vyhrazením času pro sebe, ale pouze 14 % si jej blokuje v kalendáři. Pokud to není naplánováno, není to chráněno! 📆
Calenda r od ClickUp vám pomůže rezervovat si osobní hodiny stejně jako schůzky. Synchronizujte s externími kalendáři, nastavte opakující se práci i osobní časové bloky a snadno upravujte svůj rozvrh přetahováním událostí nebo úkolů. Zastavte práci na poslední chvíli, než se vkradla do vašeho volného času!
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
3. InVideo (nejlepší pro tvorbu videí na základě šablon s pomocí umělé inteligence)
InVideo je online nástroj pro tvorbu videí, který nabízí tisíce šablon, rozsáhlou knihovnu médií a jednoduchý editor typu drag-and-drop, díky čemuž lze snadno a rychle proměnit scénáře nebo nápady v poutavá videa.
Jeho AI Video Generator vám umožní popsat nápad na video v textové podobě a okamžitě získat návrh videa se scénami, klipy ze stockové knihovny a namluveným komentářem.
Můžete také použít funkci magické krabičky k provádění úprav ve vašich videích v reálném čase pomocí příkazů jako „změnit hudbu“ nebo „přidat titulky“ a ona se o zbytek postará během několika sekund.
Nejlepší funkce InVideo
- Klonování hlasu pomocí AI a automatické dabování: Vytvářejte realistické dabování v různých přízvucích nebo klonujte svůj vlastní hlas pro vyprávění.
- Generátor skriptů AI: Vytvářejte strukturované skripty s poutavými úvody a výzvami k akci.
- AI avatar: Vytvořte si digitální avatar sebe sama, který bude prezentovat obsah a dodá vašim videím osobní nádech.
Omezení InVideo
- Při práci s delšími video projekty může docházet k výpadkům výkonu nebo delším časům renderování.
Ceny InVideo
- Zdarma
- Plus: 35 $/měsíc
- Max: 60 $/měsíc
- Generativní: 120 $/měsíc
- Tým: 999 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze InVideo
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o InVideo?
Toto řekl recenzent G2 o InVideo:
Nedávno jsem se rozhodl začít vytvářet virální videa pro sociální média. S Invideo jsem doslova vložil svůj scénář a ono vytvořilo CELÉ video, včetně V/O, grafiky, hudby, zvukových efektů, obsahu AI a obsahu ze stocku, a bylo to prostě perfektní!
Nedávno jsem se rozhodl začít vytvářet virální videa pro sociální média. S Invideo jsem doslova vložil svůj scénář a program vytvořil CELÉ video, včetně V/O, grafiky, hudby, zvukových efektů, obsahu AI a obsahu ze stocku, a bylo to prostě perfektní!
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI v content marketingu
4. Opus Clip (nejlepší pro přeměnu dlouhých videí na virální krátké klipy)
Opus Clip je další nástroj pro úpravu videa s umělou inteligencí, který se specializuje na přeměnu dlouhých videí na virální krátké klipy. Používá proprietární model detekce háčků (poháněný GPT-4) k vybírání působivých momentů, zajištění kontextu podle potřeby přeskupením obsahu a výstupu strukturovaného klipu navrženého tak, aby upoutal pozornost.
Poskytuje také „AI Viral Score“ pro každý vygenerovaný klip – v podstatě se jedná o předpověď, jaká je pravděpodobnost, že klip bude mít dobrý výkon, takže můžete upřednostnit zveřejnění těch nejlepších.
Tento nástroj také nabízí funkce jako kurátorství pomocí umělé inteligence k odstranění zbytečných částí a detekci obličeje, aby byl mluvčí správně zarámován ve vertikálním formátu.
Nejlepší funkce Opus Clip
- Dynamické titulky s emoji zvýrazněním: Automaticky přidávejte velké stylizované titulky ke každému klipu a zvýrazněte slova, která upoutají pozornost, pomocí emodži nebo barevného textu.
- Generování AI B-Roll: Vložte záběry B-Roll, které doplní váš hlavní klip a udrží vizuální stránku dynamickou.
- AI Co-Pilot: Získejte doporučení ohledně optimálních střihů, úprav a formátů pro různé platformy.
Omezení Opus Clip
- Omezené pokročilé možnosti úprav, včetně minimální kontroly nad přechody, animacemi a jemným doladěním vizuálních úprav.
Ceny Opus Clip
- Navždy zdarma
- Starter: 15 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Opus Clip
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Opus Clip?
Toto řekl recenzent G2 o Opus Clip:
OpusClip používám jako profesionální uživatel asi dva měsíce. Je to neuvěřitelná úspora času! Obvykle nahrávám denně 12–15minutové video a vytvořím 10–15 klipů v délce od 30 sekund do dvou minut (pomocí automatického nastavení), z nichž každý je označen barvami a logem podle mého výběru.
OpusClip používám jako profesionální uživatel asi dva měsíce. Je to neuvěřitelná úspora času! Obvykle nahrávám denně 12–15minutové video a vytvořím 10–15 klipů v délce od 30 sekund do dvou minut (pomocí automatického nastavení), z nichž každý je označen barvami a logem podle mého výběru.
📈 Rychlá statistika: 93 % marketérů uvádí, že krátká videa jsou klíčem k získání více zákazníků.
5. Buffer (nejlepší pro jednoduché plánování sociálních sítí a správu front)
Buffer umožňuje tvůrcům obsahu a správcům sociálních médií plánovat, naplánovat a publikovat příspěvky na více platformách, včetně Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedIn, z jednoho jednoduchého ovládacího panelu.
Jeho kalendářové zobrazení nabízí vizuální způsob, jak plánovat obsah předem. Pro Instagram také podporuje plánování prvních komentářů, což je užitečné pro samostatné umisťování hashtagů za účelem optimalizace dosahu.
Obsahuje také AI asistenta, který je součástí rostoucí vlny AI pro sociální média, který píše poutavé popisky přizpůsobené různým platformám sociálních médií a umožňuje uživatelům upravit tón, délku a styl tak, aby odpovídaly hlasu jejich značky.
Nejlepší funkce Buffer
- Doručená pošta pro interakci: Shromažďujte komentáře a zprávy z různých platforem, abyste mohli odpovídat bez přepínání mezi záložkami.
- A/B testování: Experimentujte s různými variantami příspěvků, abyste zjistili, co nejlépe rezonuje s vaším publikem.
- Značkování obsahu: Uspořádejte nápady podle témat, uklidněte svůj backlog a zjednodušte plánování na první pohled.
Omezení vyrovnávací paměti
- Nemá integrované funkce umělé inteligence pro úpravy videa, generování skriptů nebo automatické titulky.
Ceny Buffer
- Navždy zdarma
- Základní funkce: 6 $/měsíc
- Tým: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bufferu?
Toto řekl recenzent Capterra o Bufferu:
Buffer používám již mnoho let, ale pravidelně ho používám více než 6 měsíců. Byla to zajímavá zkušenost. Velmi se mi líbí možnost publikovat na třech platformách, Instagramu, Facebooku a Twitteru.
Buffer používám již mnoho let, ale pravidelně ho používám více než 6 měsíců. Byla to zajímavá zkušenost. Velmi se mi líbí možnost publikovat na třech platformách, Instagramu, Facebooku a Twitteru.
📚 Přečtěte si také: Nejdůležitější KPI pro obsahový marketing, které je třeba sledovat
6. 2short. ai (nejlepší pro automatické stříhání krátkých videí a titulky ve velkém měřítku)
2short. ai je nástroj pro repurposing založený na umělé inteligenci, podobný Vizardu, který rychle přemění dlouhá videa na krátké, sdílené úryvky. Automatizuje proces vyhledávání nejzajímavějších momentů ve vašem obsahu a jejich rozstříhání na klipy připravené k publikování, doplněné titulky.
Funkce textové úpravy vám umožňuje upravovat video pouhou úpravou přepisu. Využívá také sledování mluvčího pomocí umělé inteligence a detekci obličeje, aby hlavní mluvčí zůstal dokonale vycentrován při přepínání z horizontálního do vertikálního formátu. Tím je zajištěno, že vaše klipy vypadají profesionálně a jsou správně zarámovány pro diváky, kteří upřednostňují mobilní zařízení.
2short. ai nejlepší funkce
- Animované titulky: Vytvářejte dynamické, snadno čitelné titulky, které jsou sladěné s tempem videa.
- Automatické přidávání přechodů: Automaticky vkládá přechody mezi scénami, aby se zlepšil plynulost a vytvořila videa v profesionální kvalitě.
- Přednastavení a šablony značky: Nastavte prvky své značky (loga, písma, barvy) a nechte je automaticky aplikovat na všechny vaše klipy.
Omezení 2short.ai
- Umělá inteligence občas přehlédne klíčové momenty ve videu, což znamená, že budete muset zasáhnout a klipy doladit ručně.
Ceny 2short.ai
- Starter: Zdarma
- Lite: 9,90 $/měsíc
- Pro: 19,90 $/měsíc
- Premium: 49,90 $/měsíc
2short. ai hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o 2short. ai?
Toto řekl recenzent G2 o 2short. ai:
Je velmi rychlý, pokud jde o rozdělení videa na krátké klipy, a poskytne vám textové verze každého klipu, což vám pomůže rychleji se rozhodnout, který klip použít.
Je velmi rychlý, pokud jde o rozdělení videa na krátké klipy, a poskytne vám textové verze každého klipu, což vám pomůže rychleji se rozhodnout, který klip použít.
7. SocialPilot (nejlepší pro plánování sociálních sítí na více platformách s týmovou spoluprací)
SocialPilot je komplexní platforma pro správu sociálních médií, která byla vytvořena pro plánování obsahu, spolupráci týmů a sledování výkonu ve velkém měřítku. Podporuje plánování více než 500 příspěvků na různých platformách, jako jsou LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) a dokonce i Google My Business, a to vše z jednoho ovládacího panelu.
Integrovaný AI Assistant pomáhá generovat nápady na příspěvky na sociálních médiích, popisky a hashtagy přizpůsobené tónu a formátu každé platformy.
Pro týmy můžete pozvat spolupracovníky, přiřadit jim role (například správce, přispěvatel nebo klient) a nastavit schvalovací pracovní postupy, aby byl obsah před zveřejněním zkontrolován.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Generátor a editor videí s umělou inteligencí: Využijte nástroje umělé inteligence, jako je převod textu na video, přizpůsobitelné šablony, editace pomocí drag-and-drop, nahrávání komentářů a funkce pro branding.
- Pokročilé analytické nástroje a reporty: Generujte analytické údaje o zapojení, růstu publika, nejoblíbenějších příspěvcích a naplánujte zasílání reportů ve formátu PDF klientům.
- AI Scheduler: Získejte doporučení ohledně nejvhodnějších časů pro zveřejňování příspěvků na základě toho, kdy je vaše publikum nejaktivnější.
Omezení SocialPilot
- Chybí funkce hromadného mazání naplánovaných příspěvků, takže uživatelé musí každý příspěvek mazat jednotlivě.
Ceny SocialPilot
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 23 $/měsíc (přibližně)
- Premium: 70 $/měsíc (přibližně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (více než 830 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SocialPilot?
Toto řekl recenzent Capterra o SocialPilot:
Oceňuji, že k němu mohu přidat tolik účtů, aniž bych se musel rozhodnout pro nejdražší balíček. Správa více než 3 účtů na každé sociální platformě je při použití jiného softwaru velmi nákladná.
Oceňuji, že k němu mohu přidat tolik účtů, aniž bych se musel rozhodnout pro nejdražší balíček. Správa více než 3 účtů na každé sociální platformě je pomocí jiného softwaru velmi nákladná.
⚡ Archiv šablon: Potřebujete lepší způsob, jak organizovat svůj plán publikování? Použijte tyto šablony pro sociální média k důslednému plánování obsahu, zefektivnění kampaní a udržení přehledu napříč platformami.
8. Veed. io (nejlepší pro rychlou online úpravu videí s bohatými funkcemi umělé inteligence)
Veed. io je populární online editor videa, který nabízí bohatou sadu editačních nástrojů, od základních střihů, přechodů a filtrů až po automatické generování titulků v desítkách jazyků. Má dokonce sekci „AI Video“ s nástroji, jako je generátor skriptů, tvůrce textu na video poháněný GPT-3 a AI avatary, které namluví vaše videa.
Platforma také nabízí šablony pro titulky ve stylu memů, ukazatele průběhu, střihy ve stylu TikTok atd., díky kterým můžete rychle proměnit surové záběry v poutavé příspěvky.
K dispozici je také režim teleprompter pro nahrávání sebe sama při čtení scénáře (abyste udrželi oční kontakt), který je skvělý pro videa s mluvící hlavou a zajistí, že poté získáte přesné titulky.
Nejlepší funkce Veed.io
- Automatické titulky a překlady: Přepisujte řeč a přidávejte titulky k videím v různých stylech a jazycích.
- Nástroje AI pro automatickou úpravu: Odstraňte výplňová slova jako „hm“ a „ehm“, snižte hluk na pozadí a vyčistěte zvuk jediným kliknutím.
- Knihovna obsahu: Získejte videa, hudbu, nálepky, GIFy a další materiály, které můžete přetáhnout přímo do časové osy svého videa.
Omezení Veed. io
- Při práci s velkými video soubory se občas vyskytují problémy s výkonem, které vedou k pomalejšímu zpracování nebo zpoždění.
Ceny Veed. io
- Zdarma
- Lite: 5,80 $ za editor/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 13,94 $ za editor/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Veed. io
- G2: 4,6/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Veed. io?
Toto řekl recenzent G2 o Veed. io:
Velmi jednoduchá úprava videí – příprava pro sociální sítě, změna velikosti, získání videoklipů, přidání titulků, přidání hudby na pozadí, odstranění ticha, odstranění „uhh“ a „aah“, přidání prvků značky, zlepšení celkové použitelnosti videoobsahu.
Velmi jednoduchá úprava videí – příprava pro sociální sítě, změna velikosti, získání videoklipů, přidání titulků, přidání hudby na pozadí, odstranění ticha, odstranění „uhh“ a „aah“, přidání prvků značky, zlepšení celkové použitelnosti videoobsahu.
🤯 Zajímavost: První video, které bylo kdy nahráno na YouTube, bylo „Me at the zoo“ od spoluzakladatele Jaweda Karima. Je k dispozici dodnes!
9. Descript (nejlepší pro úpravy textových videí a funkce AI voiceover)
Descript je nástroj pro úpravu videa a zvuku, který se spíše podobá práci v dokumentu než tradičnímu editoru. Umožňuje vám upravovat obsah pouhou úpravou přepisu. Když z textu odstraníte slovo, pauzu nebo větu, automaticky se aktualizuje časová osa videa nebo zvuku, aby odpovídala.
Jeho funkce AI se postarají o náročnou práci: Descript dokáže jedním kliknutím odstranit výplňová slova jako „um“ nebo „like“, generovat titulky a dokonce vyčistit zvuk pro lepší srozumitelnost.
Můžete také nahrávat obrazovku, přidávat vizuální prvky a pracovat s více zvukovými stopami.
Nejlepší funkce Descript
- Klonování hlasu Overdub: Klonujte svůj hlas nebo použijte hlasy ze zásoby AI k vytvoření nového vyprávění pouhým zadáním skriptu.
- Generátor skriptů AI: Generujte skripty pro podcasty, videa a marketingové materiály pomocí jednoduchých pokynů.
- Funkce pro spolupráci: Pozvěte své kolegy, aby v reálném čase upravovali, komentovali a spolupracovali na projektech.
Omezení Descript
- Organizační nástroje platformy nemusí být tak robustní, což může vést k obtížím při sledování a úpravách více video nebo audio souborů současně.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyista: 24 $ na osobu/měsíc
- Tvůrce: 35 $ za osobu/měsíc
- Podnikání: 65 $ za osobu/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Toto řekl recenzent Capterra o Descript:
Extrémně uživatelsky přívětivé. Mohl jsem okamžitě začít s úpravami zvukových souborů. Tento software je velmi snadno použitelný a výrazně urychluje proces úprav.
Extrémně uživatelsky přívětivé. Mohl jsem okamžitě začít s editací zvukových souborů. Tento software je velmi snadno použitelný a opravdu urychluje proces editace.
📚 Přečtěte si také: Kompletní průvodce řízením projektů v sociálních médiích
10. Hootsuite (nejlepší pro správu sociálních médií na podnikové úrovni a plánování v měřítku)
Hootsuite je nástroj pro správu kampaní na sociálních médiích určený pro podniky, který vám umožňuje hromadně plánovat příspěvky a spravovat stovky profilů na různých platformách sociálních médií. Prostřednictvím funkce Streams také sleduje aktivitu v reálném čase, což vám umožňuje monitorovat zmínky o značce, hashtagy, klíčová slova a příspěvky konkurence.
Nabízí také pokročilé funkce, jako je sledování sociálních sítí, týmové pracovní postupy (například přiřazení zprávy zákazníka kolegovi) a integrace s CRM a reklamními nástroji.
Analytické funkce platformy jsou velmi podrobné a nabízejí přizpůsobitelné reporty, takže můžete měřit, co funguje, a sdílet poznatky s klienty nebo vedením.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Integrovaný editor videa: Vytvářejte a upravujte videa přidáváním zvukových stop, textu, obrázků, samolepek a filtrů.
- OwlyWriter AI: Generujte titulky a nápady na příspěvky pomocí osvědčených vzorců pro psaní reklamních textů, jako jsou HOOK, AIDA a WIIFM.
- Spolupráce a schvalování v týmu: Získejte podporu pro týmy s více uživateli díky schvalování příspěvků a auditním stopám pro plnou odpovědnost.
Omezení Hootsuite
- Uživatelé si všimli, že kalendář může být vizuálně nepřehledný, zejména při správě velkého množství naplánovaných příspěvků.
Ceny Hootsuite
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Standard: 30 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilá verze: 122 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Toto řekl recenzent G2 o Hootsuite:
Miluji funkci analytiky, která mi umožňuje hloubkově se ponořit do analytiky mých sociálních účtů značky. Poskytuje mi podrobný přehled o tom, jak si vedou mé sociální profily, a to vše na jednom místě. Poskytuje mi také možnost naslouchat, což mi umožňuje porozumět názorům zákazníků.
Miluji funkci analytiky, která mi umožňuje hloubkově se ponořit do analytiky mých sociálních účtů značky. Poskytuje mi podrobný přehled o tom, jak si moje sociální profily vedou, a to vše na jednom místě. Poskytuje mi také možnost naslouchat, což mi umožňuje porozumět názorům zákazníků.
⚡ Archiv šablon: Máte potíže s organizací psaní? Tyto šablony pro psaní obsahu vám pomohou rychleji plánovat blogy, navrhovat e-maily nebo mapovat nápady, takže strávíte méně času přípravou a více času psaním.
11. Sprout Social (nejlepší pro podrobnou analýzu sociálních médií, sledování a publikování ve velkém měřítku)
Sprout Social je nástroj pro správu sociálních médií zaměřený na data, který je určen pro týmy, kterým záleží jak na strategii, tak na výkonu.
Jeho publikační funkce vám umožňují plánovat příspěvky napříč platformami, spravovat kampaně ve vizuálním kalendáři a automaticky publikovat v optimálních časech na základě trendů zapojení publika.
Získáte také výkonné nástroje pro vytváření přehledů, které rozebírají zapojení, růst počtu sledujících, výkon hashtagů a aktivitu konkurence.
Integrovaná funkce Smart Inbox shromažďuje všechny zprávy a komentáře na jednom místě, zatímco sociální CRM vám pomáhá profilovat sledující, sledovat konverzace a organizovat oslovování pomocí značek a protokolů historie.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Integrovaný editor videí v Compose: Ořezávejte, zkracujte a aplikujte šablony na videa přímo při vytváření příspěvků.
- AI Assist pro tvorbu příspěvků: Generujte titulky z nejúspěšnějších příspěvků nebo vlastních témat s možností „Vylepšit“ pro úpravu tónu a stylu tak, aby byla zachována konzistence značky.
- Modul pro sledování sociálních sítí: Sledujte klíčová slova, trendy v oboru a zmínky o značce napříč platformami pomocí booleovských dotazů.
Omezení Sprout Social
- Někteří uživatelé hlásili potíže s funkcemi tagování Sprout Social, zejména při správě více programů nebo partnerských společností.
Ceny Sprout Social
- 30denní zkušební verze zdarma
- Standard: 249 $ za licenci/měsíc
- Profesionální: 399 $ za licenci/měsíc
- Pokročilá verze: 499 $ za licenci/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 4100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sprout Social?
Toto řekl recenzent G2 o Sprout Social:
Sprout Social se stal nezbytnou součástí naší marketingové sady nástrojů. Funkce pro vytváření reportů jsou obzvláště silné – přehledné, přizpůsobitelné a snadno sdílené se zainteresovanými stranami.
Sprout Social se stal nezbytnou součástí naší marketingové sady nástrojů. Funkce pro vytváření reportů jsou obzvláště silné – přehledné, přizpůsobitelné a snadno sdílené se zainteresovanými stranami.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit plán správy obsahového marketingu
12. Munch (nejlepší pro AI řízené přetváření dlouhých videí na více sociálních klipů s přehledem trendů)
Munch, nástroj pro repurposing videí založený na umělé inteligenci, pomáhá transformovat dlouhé obsahy na krátké, působivé klipy přizpůsobené pro platformy jako TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts a LinkedIn. Analyzuje každé video, aby identifikoval klíčové momenty na základě potenciálu zapojení, poté aplikuje marketingovou inteligenci k jejich optimalizaci pro výkon a dokonce vám pomůže aplikovat branding, jako jsou loga nebo outro.
Jeho AI nabízí integrovanou optimalizaci SEO prostřednictvím analýzy vašeho videoobsahu a automatického generování relevantních klíčových slov a titulků. Získáte také praktické informace o výkonu a doporučení, jak neustále vylepšovat svou strategii pro krátká videa.
Nejlepší funkce Munch
- Náhled bezpečných zón: Náhled toho, jak bude váš klip vypadat na různých platformách, aby se zabránilo nevhodnému oříznutí nebo odříznutí textu.
- Úprava podle trendů: Analyzujte aktuální trendy na sociálních sítích a vyberte segmenty, které mají největší šanci stát se virálními, na základě chování publika.
- Detekce scény a ořezávání: Automaticky detekujte změny scény a měňte velikost klipů tak, aby se vešly do vertikálního, čtvercového nebo horizontálního formátu.
Omezení Munch
- Mnoho uživatelů si všimlo, že AI občas vybírá segmenty videa, které postrádají kontext nebo relevanci.
Ceny Munch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Munch
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Munch?
Toto řekl recenzent G2 o Munch:
Miluji velké množství variací, které munch vytváří z videí, která jsem upravil. Také nástroj Magic Posts je úžasný, protože obvykle musím vytvářet titulky pro všechna videa, která natočím, a ten mi ušetří spoustu času!
Miluji velké množství variací, které munch vytváří z videí, která jsem upravil. Také nástroj Magic Posts je úžasný, protože obvykle musím vytvářet titulky pro všechna videa, která natočím, a tento nástroj mi ušetří spoustu času!
📚 Přečtěte si také: Jak oříznout záznam obrazovky
13. CaptionsAI (nejlepší pro okamžité AI titulky a funkci teleprompteru)
Caption AI je mobilní studio pro úpravu videí pomocí umělé inteligence, které se specializuje na automatické titulky s animovanými styly, jako jsou karaoke highlight, typewriter a bounce. Titulky jsou plně editovatelné, takže můžete snadno opravit jakékoli slovo nebo upravit styl.
Aplikace je vybavena vestavěným teleprompterem, který vám pomůže nahrávat videa s jistotou a zároveň udržovat oční kontakt. Po dokončení nahrávání Captions AI také okamžitě přepíše vaši řeč a přidá do videa stylové titulky (s dynamickými efekty, časováním a dokonce i emodži).
Můžete dokonce vytvořit AI avatara, který bude komentovat vaše videa, pokud se nechcete objevovat před kamerou.
Nejlepší funkce Captions AI
- Úpravy a efekty pomocí umělé inteligence: Odstraňte tiché mezery a vylepšete zvuk pro jasnější audio pomocí nástrojů s jedním klepnutím.
- Automatický kurzor pro přeformátování: Požádejte nástroj, aby sledoval váš obličej a přeformátoval širokoúhlé záběry 16:9 do vertikálního formátu 9:16.
- Trendy filtry a samolepky: Využijte zábavné kreativní nástroje, jako jsou animované filtry, samolepky a doprovodná hudba, které dodají vašim videím šmrnc.
Omezení AI titulků
- Uživatelé hlásili potíže s přizpůsobením vzhledu titulků, jako je úprava stylu, velikosti a barvy písma.
Ceny Captions AI
- Zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Max: 24,99 $/měsíc
- Cena: 69,99 $/měsíc
- Podnikání: 399 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Captions AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Captions AI?
Toto řekl recenzent G2 o Captions AI:
Díky pokročilé technologii rozpoznávání řeči tento web rychle převádí zvuk na čitelný text, čímž šetří čas a námahu. Ideální pro tvůrce obsahu, firmy a profesionály.
Díky pokročilé technologii rozpoznávání řeči tento web rychle převádí zvuk na čitelný text, čímž šetří čas a námahu. Ideální pro tvůrce obsahu, firmy a profesionály.
⚡ Archiv šablon: Chcete plánovat a spravovat svůj obsah efektivněji? Vyzkoušejte tyto šablony kalendáře obsahu připravené k okamžitému použití, abyste měli vše zorganizované, dodržovali termíny a udrželi celý tým v souladu.
14. Repurpose. io (nejlepší pro automatizaci distribuce obsahu a jeho opětovné využití na různých platformách)
Repurpose. io je nástroj pro automatizaci obsahu, který vezme vaše hotová videa nebo zvukové soubory a automaticky je přeformátuje a publikuje na více platformách na základě vámi definovaných pracovních postupů.
Můžete například nastavit pravidlo: „Kdykoli nahraji video na YouTube, ořízněte 60sekundový klip a zveřejněte ho na TikToku a Instagram Reels.“ Repurpose.io se o to postará v pozadí.
Vzhled svého přepracovaného obsahu můžete přizpůsobit pomocí předem připravených šablon, které automaticky převádějí horizontální videa do vertikálního formátu, přidávají dynamické titulky a aplikují vaše logo nebo prvky značky.
Tento nástroj také podporuje rozřezávání delších videí na kratší segmenty nebo převádění zvuku na animované audiogramy.
Nejlepší funkce Repurpose.io
- Kalendář obsahu: Získejte přehled o veškerém naplánovaném obsahu a zefektivněte svou strategii opětovného využití.
- Extrakce nejzajímavějších částí: Pomocí umělé inteligence identifikujte a extrahujte nejzajímavější části vašeho videa nebo podcastu.
- Automatické publikování: Okamžité nebo plánované publikování obsahu na platformách jako YouTube, TikTok, Instagram, Facebook a LinkedIn.
Omezení Repurpose.io
- Chybějící offline přístup a specializované mobilní funkce
Ceny Repurpose.io
- Zdarma
- Starter: 35 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Agentura: 179 $/měsíc
Hodnocení a recenze Repurpose.io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Repurpose. io?
Toto řekl recenzent Trustpilot o Captions AI:
Začal jsem s jednoduchým cílem: rozvíjet svůj kanál na YouTube a zároveň bez dalšího úsilí přizpůsobovat obsah pro Instagram, TikTok, Pinterest a další platformy. Repurpose.io mi to umožnilo automatizací celého pracovního postupu s obsahem.
Začal jsem s jednoduchým cílem: rozvíjet svůj kanál na YouTube a zároveň bez dalšího úsilí přizpůsobovat obsah pro Instagram, TikTok, Pinterest a další platformy. Repurpose.io mi to umožnilo automatizací celého pracovního postupu s obsahem.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit plán obsahového marketingu
15. Capcut (nejlepší pro bezplatnou a rychlou úpravu videí s titulky a efekty)
CapCut, vytvořený tvůrci TikToku, je výkonný bezplatný nástroj pro úpravu videa. Má plně vybavený editor časové osy, který vám umožňuje ořezávat klipy, přidávat hudbu, vkládat text nebo nálepky a aplikovat filmové filtry a přechody.
Aplikace obsahuje pokročilé nástroje, jako je Smart Crop, který automaticky převádí horizontální videa na vertikální a zachovává zaostření na objekt.
CapCut také nabízí stylizované šablony, které odpovídají trendovým formátům, takže můžete rychle vložit své klipy a získat vyleštěný výsledek připravený k virálnímu šíření. Svá videa můžete také vylepšit širokou škálou licencovaných hudebních skladeb, zvukových efektů a funkcí voiceoveru, které zvýší zvukový zážitek.
Nejlepší funkce Capcut
- Automatické titulky: Automaticky generujte titulky s dobrou přesností a získejte několik stylů animovaných titulků.
- Text-to-speech narration: Napište svůj scénář a vyberte si z řady hlasů AI, které jej namluví; skvělé pro reels a meme obsah.
- Vylepšení zvuku a klonování hlasu: Odstraňte z nahrávek šum na pozadí a využijte klonování hlasu, abyste nemuseli nahrávat pokaždé znovu.
Omezení Capcut
- Uživatelé zmínili, že CapCut může při zpracování velkých nebo složitých projektů vykazovat zpoždění nebo pomalý výkon.
Ceny Capcut
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Capcut
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Capcut?
Jak uvedl jeden recenzent na Redditu:
Capcut má určitě některé silné stránky. Jeho rozvržení je lepší pro rychlou tvorbu a je optimalizované pro sociální média.
Capcut má určitě některé silné stránky. Jeho rozvržení je lepší pro rychlou tvorbu a je optimalizované pro sociální média.
ClickUp: Základ chytřejší tvorby obsahu
Nechybí nástroje, které vám pomohou změnit účel videí, přidat titulky nebo naplánovat obsah. Stále však potřebujete centrální hub pro plánování, sledování a spolupráci. Právě v tom vyniká ClickUp.
Od vytváření scénářů a úpravy klipů až po organizaci celého kalendáře obsahu – ClickUp udržuje vše pod jednou střechou. Navíc jeho integrovaná umělá inteligence, nahrávání videa a šablony připravené k použití urychlují váš pracovní postup.
Pokud vás unavuje přecházení mezi různými nástroji a chcete zjednodušit svůj tvůrčí proces, ClickUp je chytrým místem, kde začít. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!