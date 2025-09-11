Bezplatné šablony pro zjišťování potřeb zákazníků pro váš průzkum trhu

Spustili jste novou skvělou funkci. Jste na ni hrdí. Ale co vaši uživatelé? Ti si ji téměř nevšimli.
Tento problém často vzniká tím, že se vynechá průzkum zákazníků nebo se provádí bez struktury. Hovořit se zákazníky je jedna věc, ale ještě důležitější je se od nich učit.
Šablona pro zjišťování potřeb zákazníků nasměruje váš průzkum, pomůže vám klást správné otázky a proměnit roztříštěnou zpětnou vazbu v praktické poznatky. 🧭
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na bezplatné šablony pro zjišťování potřeb zákazníků , které vám pomohou začít s vervou, rychle se učit a vyhnout se vytváření produktů pro publikum, které vás nezajímá. 📑
Co jsou šablony pro zjišťování potřeb zákazníků?
Šablony pro zjišťování potřeb zákazníků jsou nástroje nebo rámce, které týmům pomáhají porozumět jejich cílovým zákazníkům, ověřit potřeby trhu a shromáždit poznatky před vývojem produktu nebo služby.
V této fázi zjistíte, kdo jsou vaši zákazníci, s čím se potýkají a zda jim vaše řešení pomůže. Rámce jako Lean Startup a Design Thinking to zdůrazňují, a to z dobrého důvodu.
Šablony pro zjišťování potřeb zákazníků vám poskytnou jasnou strukturu pro plánování průzkumu trhu, provádění rozhovorů, mapování zákaznické cesty, identifikaci problémových oblastí a stanovení priorit.
Přehled nejlepších šablon pro zjišťování potřeb zákazníků
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona dokumentu pro zjišťování potřeb klientů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Strukturované pokyny, kroky k akci, sladění týmu
|Zakladatelé, produktoví manažeři, marketéři pořádající průzkumné schůzky
|ClickUp Doc
|Šablona dokumentu pro zjišťování služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Centralizuje informace o klientech, rozsah projektu a měnící se předpoklady.
|Zakladatelé, produktoví manažeři, výzkumníci v oblasti uživatelské zkušenosti
|ClickUp Doc
|Šablona pro průzkum trhu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotné centrum průzkumu, kontrolní seznamy, časová osa, praktické poznatky
|Vlastníci produktů, výzkumníci, stratégové
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona fáze zjišťování ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Struktura založená na úkolech, mapování výzkumu a příležitostí
|Týmy UX, produktové a inovační týmy
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona pro analýzu potřeb zákazníků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Hodnotící formuláře, přílohy, navrhované dílčí úkoly, závislosti
|Týmy UX, produktové a CX
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona uživatelské osobnosti ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vlastní pole, segmentace, podrobné zobrazení osobností
|Produktoví designéři, výzkumníci UX
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona ClickUp User Persona Whiteboard
|Získejte bezplatnou šablonu
|Dynamické, kolaborativní hodnocení založené na emodži
|Produktoví marketéři, UX, výzkumné týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona průzkumu spokojenosti s produkty ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Sledování sentimentu, analytika, generování otázek pomocí umělé inteligence
|PM, CX, zakladatelé startupů
|Formulář ClickUp, seznam
|Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizualizuje kontaktní body, emoce, odpovědnost týmu
|Mezifunkční týmy, zapracování nových zaměstnanců, CX
|ClickUp Whiteboard, Seznam
|Šablona ClickUp pro popis problémů zákazníků
|Získejte bezplatnou šablonu
|Profil zákazníka, záložky s problémy, pokyny k řešení
|Týmy vývoje produktů, SaaS, agentury
|ClickUp Doc
|Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Stav Kanban, barevně označené problémy, zachycení všech detailů
|Týmy podpory/CX, eCommerce, SaaS
|Formulář ClickUp, tabule
|Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizuální zpětná vazba (jablka), hodnocení agentů, sledovatelné úkoly
|Podpora, manažeři zákaznických služeb, produktové týmy
|Formulář ClickUp, seznam, Kanban
|Šablona rámce pro zjišťování potřeb zákazníků od SlideTeam
|Stáhnout tuto šablonu
|Testování hypotéz, grafy, infografiky, ověřování trhu
|Zakladatelé, produktoví manažeři, marketingové týmy
|PowerPoint/Slides
|Šablona pro analýzu potřeb zákazníků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Odkazy na formuláře, přílohy, automatické návrhy podúkolů
|Týmy UX, produktové a CX
|Seznam ClickUp, dokument
Co dělá šablonu pro zjišťování potřeb zákazníků dobrou?
Dobrá šablona pro zjišťování potřeb zákazníků neslouží tolik k vyplňování prázdných políček, jako spíše k podpoře lepšího uvažování.
Na co se zaměřit:
- Komplexní kontaktní informace: Zahrňte jména, funkce, e-maily a dokonce i sociální sítě, což usnadní sledování a orientaci v tom, kdo je kdo.
- Otázky pro posouzení potřeb: Přidejte otevřené otázky, které zkoumají skutečné obchodní výzvy a cíle a jdou hlouběji než povrchní přání.
- Matice priorit: Pomocí jednoduchého systému hodnocení seřaďte potřeby zákazníků podle naléhavosti a důležitosti.
- Následné kroky: Po každém rozhovoru si nechte prostor pro poznámky o jasných akčních bodech a časovém harmonogramu, abyste nic nezmeškali.
- Fáze hypotézy a ověření: Rozdělte svůj proces na jednotlivé části: co si myslíte, že je pravda, jak to otestujete a jakou zpětnou vazbu získáte.
- Mapování cesty zákazníka: Zmapujte celou zákaznickou zkušenost, abyste odhalili klíčové kontaktní body, body tření a zdůraznili příležitosti k objevování.
- Mapování empatie a vývoj osobnosti: Přidejte mapy empatie a vytvořte sekce uživatelských osobností, abyste pochopili, co si zákazníci myslí, cítí a dělají.
Ať už se teprve začínáte angažovat nebo se chystáte expandovat do nového odvětví, tyto šablony pro zjišťování informací vám pomohou vylepšit průzkum před telefonátem a odhalit, co zajímá zákazníky a jak rádi utrácejí své peníze.
Šablony pro zjišťování potřeb zákazníků
Nechcete vstupovat na nový trh nebo zavádět novou funkci na základě domněnek. Šablony pomáhají klást otázky, sledovat odpovědi, usnadňovat podnětné rozhovory, získávat klienty a odhalovat trendy napříč účty, osobnostmi a vertikálami.
V této části se podíváme na některé šablony vytvořené přímo v aplikacích Forms a Docs, které vám pomohou začít! 💪
1. Šablona dokumentu ClickUp pro zjišťování informací o zákaznících
Šablona dokumentu pro zjišťování informací o agentuře/klientovi je vytvořena jako vodítko pro počáteční rozhovory s potenciálními zákazníky. Během rozhovorů nebo telefonátů se zákazníky použijte sloupec Poznámky z hovoru k zaznamenání hrubých poznatků, jako například „Problémy s přijímáním nových členů týmu kvůli nedostatku centralizovaných školicích nástrojů“.
Poté je převeďte do hypotéz nebo dalších kroků ve sloupci Akce, které je třeba provést, například „Zjistěte, jak rozšířený je tento problém s onboardováním v podobných společnostech. “
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vede každou konverzaci pomocí strukturovaných podnětů, takže vám nikdy neunikne žádný klíčový postřeh.
- Převádí hrubé poznámky na jasné další kroky a hypotézy pro rychlé ověření.
- Udržujte všechny podrobnosti průzkumu organizované a přístupné pro celý váš tým.
📌 Ideální pro: Zakladatele startupů, produktové manažery a marketéry, kteří potřebují rychlý a strukturovaný způsob, jak provádět průzkumy, získávat informace o klientech a jasně a konzistentně ověřovat vhodnost produktu pro daný trh.
2. Šablona dokumentu pro zjišťování služeb ClickUp
Šablona dokumentu ClickUp Services Discovery poskytuje produktovým týmům, zakladatelům a výzkumníkům hotový rámec pro dokumentování všech poznatků, od rozhovorů v rané fázi, přes problémy uživatelů, námitky ohledně cen až po rozhodovací chování.
Místo přepínání mezi roztříštěnými poznámkami slouží tento jediný dokument jako platforma pro správu klientů, která centralizuje podrobnosti o zjištěních, jako jsou informace o klientech, časové osy projektů, rozsah, metodika a finanční plány.
Každá část této šablony pomáhá zachytit surové poznatky z rozhovorů se zákazníky, zaznamenat interní předpoklady a sledovat, jak se tyto předpoklady vyvíjejí, jak váš tým shromažďuje další důkazy. K dispozici jsou dokonce i vestavěné výzvy k definování cílů projektu, identifikaci rizik a sladění zájmů všech zúčastněných stran v oblasti marketingu, prodeje, produktů a vývoje.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Centralizujte informace o klientech, rozsah projektu a poznatky do jednoho snadno navigovatelného dokumentu.
- Integrované pokyny vám pomohou zachytit cíle, rizika a měnící se předpoklady, jak se učíte.
- Sladí zainteresované strany napříč týmy tím, že dokumentuje každý krok procesu zjišťování.
📌 Ideální pro: Zakladatele startupů, produktové manažery a výzkumníky v oblasti uživatelské zkušenosti, kteří provádějí rozhovory v rané fázi, testují nové nápady nebo ověřují vhodnost produktu pro trh před jeho uvedením na trh.
3. Šablona pro průzkum trhu ClickUp
Máte potíže s interpretací všech svých údajů z průzkumu trhu? Šablona ClickUp Market Research Template vám může pomoci. Tato šablona zajistí, že vám nic neunikne, díky integrovanému kontrolnímu seznamu pro sestavení výzkumného týmu, definování problému, identifikaci klíčových otázek, vytvoření časového harmonogramu a prezentaci výsledků.
Získáte také jednotné centrum, kde můžete shromažďovat všechny výsledky průzkumu, jako jsou ankety, rozhovory, informace o konkurenci a další. Můžete je jasně analyzovat pomocí přizpůsobených komponent, sledovat každou fázi průzkumu uživatelů a snadno sdílet zjištění se svým týmem.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Poskytuje jednotné centrum pro veškerý váš průzkum – ankety, rozhovory a informace o konkurenci.
- Díky integrovaným kontrolním seznamům a časovým osám bude váš průzkum probíhat podle plánu.
- Usnadňuje analýzu zjištění a sdílení praktických poznatků s vaším týmem.
📌 Ideální pro: Vlastníky produktů, kteří provádějí průzkum trhu za účelem informování o produktové strategii, ověřování nových nápadů nebo provádění analýzy potřeb zákazníků v různých fázích růstu.
4. Šablona fáze zjišťování ClickUp
Šablona ClickUp Discovery Phase Template pomáhá týmům zachytit, organizovat a transformovat poznatky z rané fáze do praktických strategií. Můžete v ní zmapovat rozhovory se zákazníky, analýzu konkurence, zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a průzkum trhu v rámci flexibilního, ale jasného rámce.
Vyniká strukturovanou organizací úkolů. Úkoly jsou přehledně seskupeny do seznamů, jako jsou Shromáždit výzkum, Identifikovat problémy a Definovat příležitosti, což usnadňuje vizualizaci celé cesty od zjišťování až po rozhodování.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Organizuje všechny fáze průzkumu, od shromažďování informací až po definici příležitostí.
- Struktura založená na úkolech vám pomůže vizualizovat pokrok a přiřadit odpovědnost.
- Dostatečně flexibilní pro jakýkoli tým – UX, produktový nebo inovační – provádějící průzkumové sprinty.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, produktové manažery nebo inovační týmy provádějící analýzy odvětví a sprinty zaměřené na objevování nových digitálních produktů nebo zavádění nových funkcí.
🔍 Věděli jste? Společnost Sears pomohla v 19. století revolucionalizovat zpětnou vazbu pomocí katalogů pro zásilkový prodej. Zákazníci mohli vracet zboží a poskytovat zpětnou vazbu, téměř jako v dnešní době na Amazonu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší příklady CRM softwaru a jejich použití
5. Šablona pro analýzu potřeb zákazníků ClickUp
Šablona ClickUp pro analýzu potřeb zákazníků pomáhá týmům jasně shromažďovat, organizovat a využívat poznatky o zákaznících. V této šabloně můžete propojit hodnotící formuláře, nahrávat přílohy a sledovat datové body, které poskytují kontext pro každou potřebu.
Při analýze problémů zákazníků se například mohou zobrazit navrhované dílčí úkoly, jako „Shrnout poznatky o zákaznících“ nebo „Upřednostnit požadavky na funkce“. Tato struktura je skvělá během fáze zjišťování a pomáhá vám včas odhalit vzorce. Vedle dílčích úkolů si také všimnete emodži označující závislosti, což je skvělá vizuální připomínka, abyste shromažďovali poznatky v každé fázi.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Propojuje hodnotící formuláře, přílohy a datové body pro kompletní přehled potřeb.
- Automaticky navrhuje dílčí úkoly, které vám pomohou okamžitě reagovat na získané poznatky.
- Vizuální indikátory usnadňují sledování závislostí a včasné rozpoznání vzorců.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, produktové manažery nebo CX týmy provádějící průzkumy mezi zákazníky.
💡 Tip pro profesionály: Stanovte si jasné a realizovatelné cíle. Ujistěte se, že vaše cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené (SMART). To vám pomůže udržet se na správné cestě a přesně vědět, co měřit.
6. Šablona uživatelské osobnosti ClickUp
Šablona ClickUp User Persona promění váš průzkum publika v jasné a podrobné profily, které budou podkladem pro každé rozhodnutí týkající se produktu, designu nebo marketingu. Tato přizpůsobitelná šablona vám umožní zachytit různé atributy pro segmentaci zákazníků, takže se váš tým může shodnout na tom, kdo vaši uživatelé skutečně jsou.
Můžete kategorizovat a přidávat podrobné značky, jako jsou „věková skupina“, „rodinný stav“, „frustrace“ a „používání designového softwaru“. Navíc můžete segmentovat osobnosti podle role, věkové skupiny nebo chování pomocí vlastních zobrazení, jako jsou „podle pohlaví“ nebo „seznam osobností“.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Proměňte průzkum publika v podrobné, prakticky využitelné profily pro celý váš tým.
- Přizpůsobitelná pole a zobrazení vám umožňují segmentovat uživatele podle role, věku nebo chování.
- Udržujte všechny v obraze, pro koho tvoříte a proč je to důležité.
📌 Ideální pro: Produktové designéry a výzkumníky v oblasti uživatelské zkušenosti, kteří chtějí humanizovat data o uživatelských osobnostech a vytvářet cílenější zážitky zaměřené na uživatele.
🤝 Přátelské připomenutí: Držte se jednoduchosti! Vyhněte se používání žargonu nebo složitých formulací. Když jsou vaše otázky pro zjišťování potřeb zákazníků přímé, je pro zákazníky snazší poskytnout vám upřímnou a užitečnou zpětnou vazbu. Navíc se musíte držet podstaty. Zaměřte se na metriky a otázky, které přímo souvisejí s tím, co chcete zjistit. Irelevantní data mohou zamlžit situaci, takže se držte správného směru.
7. Šablona ClickUp User Persona Whiteboard
Statické persony se často zapomínají. Šablona ClickUp User Persona Whiteboard Template, vytvořená v rámci ClickUp Whiteboards, vám pomůže vytvořit dynamické, vyvíjející se profily s významnými poznatky.
Můžete zaznamenat podrobnosti, jako je etnicita, motivace, frustrace, cíle a dokonce i softwarové návyky. Tyto údaje mají přímý vliv na to, jak odhalíte potřeby uživatelů, vylepšíte své sdělení a vytvoříte lepší produkty.
Jednou z nejlepších funkcí jsou hodnocení založená na emodži pro oblasti jako používání mobilních aplikací a používání sociálních médií. Stačí najet kurzorem na emodži a rychle vybrat nebo aktualizovat hodnocení, což usnadňuje a zpříjemňuje sledování vzorců chování různých osobností.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvářejte dynamické, kolaborativní persony, které se vyvíjejí spolu s vašimi poznatky.
- Hodnocení založené na emodži umožňuje zábavným a vizuálním způsobem sledovat návyky a motivace uživatelů.
- Ideální pro workshopy a týmové schůzky, kde můžete zmapovat skutečné chování uživatelů.
📌 Ideální pro: Produktové marketéry, designéry UX a výzkumné týmy, které potřebují společný pracovní prostor pro mapování měnícího se chování uživatelů.
📖 Přečtěte si také: ICP pro prodej: Jak identifikovat a zacílit na vyšší konverze
8. Šablona průzkumu spokojenosti s produkty ClickUp
Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp vám poskytuje přizpůsobitelný systém pro sběr, organizaci a rychlé a přehledné zpracování zpětné vazby od zákazníků. Díky integraci do ClickUp Forms můžete zjistit, co se uživatelům líbí, s čím mají potíže a co by si přáli v budoucnu.
Díky integrovaným funkcím pro sledování skóre spokojenosti, vzorců používání a vnímání cen můžete v mžiku činit rozhodnutí podložená daty. Tato šablona průzkumu zpětné vazby k produktu je ideální pro vás, pokud uvádíte na trh nový produkt nebo vylepšujete stávající.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenává názory uživatelů, jejich spokojenost a požadavky na funkce na jednom místě.
- Integrované analytické nástroje vám pomohou rychle odhalit trendy a stanovit priority pro zlepšení.
- Integrované s ClickUp Brain pro okamžité generování dotazů a získávání poznatků.
📌 Ideální pro: Produktové manažery, týmy CX a zakladatele startupů, kteří potřebují rychlý způsob, jak shromažďovat a analyzovat názory uživatelů během uvedení produktu na trh.
💟 Bonus: Nevíte, jaké otázky položit své cílové skupině? Obraťte se na ClickUp Brain. Integrovaný AI asistent této platformy rychle vygeneruje přizpůsobené otázky pro průzkum před nebo po schůzce, když si nevíte rady.
Navíc můžete požádat Brain, aby vyhledal nebo shrnul poznatky, pokud pracujete na konkrétním produktu, jako je například aplikace pro elektronický obchod. Stačí položit otázky v přirozeném jazyce, například „Jaké společné problémy se objevují v různých segmentech uživatelů?“ nebo „Jak můžeme seskupit zpětnou vazbu, abychom odhalili skryté příležitosti?“, abyste odhalili problematické body.
9. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Šablona ClickUp Customer Journey Map pomáhá týmům vizualizovat každou fázi zákaznické zkušenosti, od povědomí přes zvažování až po konverzi. Jedná se o dynamický prostor, kde se týmy marketingu, produktového vývoje a zákaznické podpory mohou sjednotit ohledně toho, co uživatelé dělají, cítí a potřebují v každém bodě kontaktu.
Pro každou fázi můžete rozdělit akce zákazníků, kontaktní body a emoce, čímž získáte 360° pohled na danou zkušenost. Každé fázi cesty můžete také přiřadit vedoucího týmu, čímž zajistíte odpovědnost oddělení a snadné zapojení klientů.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizualizuje každý kontaktní bod, emoce a akce zákazníka během celé cesty.
- Přiřaďte vedoucí týmů ke každé fázi, abyste zajistili jasnou odpovědnost a dodržování postupů.
- Pomáhá vám proměnit poznatky v zlepšení s prostorem pro řešení a příležitosti.
📌 Ideální pro: Multifunkční týmy, včetně marketingu, UX a zákaznické podpory, které chtějí mapovat, přiřazovat a optimalizovat každý krok zákaznické zkušenosti v offline i digitálních kontaktních bodech.
🚨 ClickUp Insights: Naše data ukazují, že téměř 40 % profesionálů pociťuje tlak, aby ihned po každém jednání následně realizovali přijatá opatření. Snažit se udržet tempo je vyčerpávající.
S ClickUpem můžete přeskočit chaotické období po schůzce. Automaticky přeměňte poznámky ze schůzky na úkoly, přidělujte úkoly v reálném čase a udržujte všechny v souladu – aniž byste hnuli prstem. Nechte pracovní postupy postarat se o následné kroky, abyste se mohli soustředit na celkový obraz.
10. Šablona ClickUp pro popis problémů zákazníků
Šablona ClickUp pro popis problémů zákazníků začíná vytvořením profilu zákazníka, kde můžete zaznamenat podrobnosti, jako je jméno, věk, pohlaví, rodinný stav, etnická příslušnost, povolání a adresa.
Dále se šablona přesouvá k tomu, co chce zákazník dosáhnout, co mu v tom brání a proč tyto překážky existují. To je zásadní pro vývoj produktů, které řeší skutečné problémy s velkým dopadem. Další chytrou vlastností této šablony je rozdělení problémů do záložek, jako je Problém č. 1, 2, 3, což vám umožňuje řešit problémy jednotlivě, aniž byste tým přetěžovali.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Každý problém zakotvěte v reálném kontextu zákazníků, abyste dosáhli hlubší empatie.
- Organizuje problémové body do přehledných záložek, aby nic nebylo přehlédnuto.
- Pomáhá vašemu týmu od identifikace problémů až po návrh cílených řešení s velkým dopadem.
📌 Ideální pro: Týmy pro vývoj produktů ve startupech SaaS nebo designových agenturách, které potřebují podrobně dokumentovat a analyzovat jednotlivé problémy zákazníků.
💡 Tip pro profesionály: Postupujte podle rámce IDIC: Identifikujte, kdo jsou vaši zákazníci, diferencujte je podle hodnoty nebo potřeb, komunikujte s nimi smysluplně a přizpůsobte jim své nabídky nebo sdělení. Je to chytrý způsob, jak zajistit, aby váš CRM systém fungoval jak pro váš tým, tak pro vaše zákazníky.
11. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp je skvělým způsobem, jak spravovat podporu produktů, vrácení peněz, dotazy k objednávkám nebo aktualizace služeb. Na první pohled je rozložení intuitivní a ve stylu Kanban. Máte k dispozici přehledné sloupce se stavem, jako jsou Nová žádost, V posuzování, Blokováno a Dokončeno, takže váš tým vždy ví, co vyžaduje pozornost a co již bylo vyřízeno.
Barevně odlišené štítky Concern (například žlutá pro výměnu, červená pro vrácení peněz, zelená pro servis) přidávají vizuální vrstvu přehlednosti a pomáhají vašemu týmu podpory rychle a vhodně třídit problémy.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zefektivňuje příchozí požadavky pomocí přehledných sloupců se stavem označeným barevnými kódy.
- Zaznamenává všechny klíčové podrobnosti – prioritu, ID objednávky, typ problému – pro rychlé třídění.
- Zajišťuje, že každý dotaz je sledován, přiřazen a vyřešen bez zmatků.
📌 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a CX v e-commerce nebo předplatitelských společnostech, které spravují velké množství příchozích dotazů a chtějí zefektivnit správu komunikace se zákazníky.
12. Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp je vizuálně bohatý systém založený na zpětné vazbě, který slouží k zaznamenávání zkušeností zákazníků. Zobrazení Hodnocení znalostí používá rozložení Kanban k třídění odpovědí zákazníků podle toho, jak hodnotí znalosti týmu podpory, symbolizované kreativně pomocí ikon Apple! 🍏
Každý sloupec představuje jiné hodnocení znalostí, od pěti jablek (vynikající znalosti) po jedno jablko (slabé znalosti). Karty v každém sloupci obsahují jednotlivé záznamy zpětné vazby od zákazníků. Každý záznam obsahuje klíčové informace: e-mail, písemnou zpětnou vazbu, hodnocení znalostí, ochoty a srozumitelnosti pracovníka podpory a binární indikátor, zda byl problém vyřešen.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Využívá kreativní vizuální prvky (například ikony jablek!), které usnadňují poskytování zpětné vazby a zvyšují její atraktivitu.
- Třídí odpovědi podle znalostí, užitečnosti a srozumitelnosti pro cílená vylepšení.
- Proměňte každý záznam z průzkumu v sledovatelný úkol pro plynulé sledování.
📌 Ideální pro: Týmy podpory, manažery zákaznické spokojenosti a produktové týmy, které chtějí neustále zlepšovat zákaznickou zkušenost prostřednictvím praktických zpětných vazeb po interakci.
🧠 Zajímavost: V 80. letech se objevily počítačem asistované telefonické rozhovory ( CATI ), díky nimž se průzkumy staly dynamičtějšími. Představte si to jako chatbot, který vám zavolal.
13. Šablona rámce pro zjišťování informací o zákaznících od Slide Team
Nacházíte se v rané fázi vývoje produktu a potřebujete strukturovaný přístup k ověření trhu?
Šablona SlideTeam pro rámec zjišťování potřeb zákazníků vám pomůže formulovat a testovat hypotézy týkající se potřeb zákazníků, cen produktů a distribučních strategií.
Pomůže vám posoudit udržitelnost vašeho produktu nebo služby na trhu a zajistit, že budete v souladu s požadavky zákazníků. Můžete také nastínit své hypotézy, naplánovat experimenty a zdokumentovat zjištění. Šablona obsahuje grafy a infografiky, které poutavě ilustrují poznatky a trendy.
⚡️ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Provází vás testováním hypotéz a ověřováním trhu s jasnou strukturou.
- Obsahuje grafy a infografiky pro vizualizaci trendů a zjištění.
- Pomáhá vám dokumentovat, prezentovat a zdokonalovat proces zjišťování pro zainteresované strany.
📌 Ideální pro: Zakladatele startupů, produktové manažery a marketingové týmy, které chtějí ověřit obchodní hypotézy a zajistit, že produkt odpovídá trhu, než rozšíří své aktivity.
💡 Tip pro profesionály: Rámec AARRR (Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue) vám pomůže přesně identifikovat, kde vaše snahy o zapojení zákazníků selhávají. Registrují se uživatelé, ale neaktivují se? Doporučují věrní zákazníci vaše služby dalším? Využijte tyto fáze k provedení cílených experimentů a odstranění nedostatků.
Objevte svou cestu k úspěchu s ClickUp
Bez ohledu na to, v jaké fázi vývoje produktu se nacházíte, porozumění vašim zákazníkům je to, co vás udržuje na zemi a umožňuje vám růst. Se správnými šablonami pro zjišťování potřeb zákazníků můžete přestat hádat a začít vytvářet to, co lidé skutečně chtějí.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, zefektivňuje celý proces více než kdykoli předtím. Díky integrovaným funkcím ClickUp Forms, Docs, Brain a Whiteboards můžete na jedné platformě provádět vše od sběru dat přes jejich dokumentaci až po vizualizaci.
Chcete vážně vytvářet produkty zaměřené na zákazníky?
Často kladené otázky
1. Jaké jsou 4 fáze zjišťování potřeb zákazníků?
Čtyři fáze zjišťování potřeb zákazníků jsou: formulace hypotéz, testování problému, testování řešení a ověření nebo změna směru. Nejprve identifikujete a zdokumentujete své předpoklady o zákaznících, jejich problémech a navrhovaném řešení. Poté otestujete, zda je identifikovaný problém skutečný a významný, a to prostřednictvím rozhovorů s potenciálními zákazníky. Následně těmto zákazníkům představíte své řešení, abyste zjistili, zda odpovídá jejich potřebám, a shromáždíte zpětnou vazbu. Nakonec analyzujete zpětnou vazbu, abyste zjistili, zda byly vaše předpoklady správné, a rozhodnete se, zda budete pokračovat, upravíte svůj přístup nebo se zaměříte na nový nápad.
2. Jaká metoda se běžně používá při zjišťování potřeb zákazníků?
Nejčastěji používanou metodou při zjišťování potřeb zákazníků jsou rozhovory se zákazníky. Tyto rozhovory zahrnují přímé konverzace s potenciálními zákazníky, jejichž cílem je hluboce porozumět jejich potřebám, problémům a chování. I když lze použít také průzkumy, pozorování a fokusní skupiny, rozhovory jsou preferovány, protože umožňují podrobnější a flexibilnější zkoumání pohledů zákazníků.
3. Jaký je dobrý způsob, jak formulovat hypotézu při zjišťování potřeb zákazníků?
Dobrým způsobem, jak formulovat hypotézu při zjišťování potřeb zákazníků, je vytvořit jasné, ověřitelné tvrzení, které spojuje konkrétní segment zákazníků s problémem a potenciálním řešením. Můžete například říci: „Věříme, že [segment zákazníků] zažívá [problém] a že [řešení] jim pomůže dosáhnout [požadovaného výsledku].“ Tento přístup vám pomůže nasměrovat proces zjišťování potřeb a usnadní ověření nebo vyvrácení vašich předpokladů na základě zpětné vazby z reálného světa.
4. Jaký je hlavní cíl procesu zjišťování potřeb zákazníků?
Hlavním cílem procesu zjišťování potřeb zákazníků je ověřit, zda pro konkrétní skupinu zákazníků existuje skutečný problém a zda vaše navrhované řešení tento problém účinně řeší. Tím zajistíte, že vytváříte produkt nebo službu, kterou lidé skutečně potřebují, a snížíte riziko investování času a zdrojů do něčeho, co možná nenajde uplatnění na trhu.