11 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu databází pro správu strukturovaných dat

Když s těmi samými daty pracuje více týmů, rychle nastane chaos. Marketing zaznamenává potenciální zákazníky jedním způsobem, zatímco prodej jiným. Provoz přidává nové tagy. Vývoj aktualizuje schéma. Najednou nikdo neví, která verze je ta správná.
Právě zde přichází na řadu skvělý software pro tvorbu databází – umožňuje vám shromažďovat, ukládat a synchronizovat data napříč týmy a zároveň je udržovat čistá, propojená a použitelná.
V tomto příspěvku jsme shromáždili 11 nejlepších nástrojů pro tvorbu databází, které vám pomohou zajistit hladkou spolupráci, konzistentní strukturu a přehledná data – bez ohledu na to, kolik lidí se na práci podílí. 🤝
Přehled nejlepších softwarů pro tvorbu databází
Toto jsou nejlepší možnosti softwaru pro tvorbu databází v porovnání.
|ClickUp
|All-in-one databáze a správa projektů Velikost týmu: Jednotlivci a týmy všech velikostí
|Úkoly jako záznamy, vlastní pole, zobrazení tabulky, automatizace, řídicí panely, ClickUp Brain
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Google AppSheet
|Tvorba aplikací bez kódování v rámci Google Workspace Velikost týmu: jednotlivci až středně velké firmy
|Logika drag-and-drop, integrace databáze Google Sheets, offline synchronizace, mobilní dashboardy
|Zdarma; od 5 $/měsíc na uživatele
|Microsoft SQL Server
|Relacionální DBMS na podnikové úrovni Velikost týmu: vývojáři a správci databází
|In-memory OLTP, podpora JSON/grafů, dostupnost Always On
|Ceny na míru
|Microsoft Access
|Tvorba desktopových databází a lokální použití Velikost týmu: Malé týmy a administrátoři
|Průvodci tabulkami, makra VBA, uživatelské rozhraní založené na formulářích
|179,99 $/uživatel (jednorázově)
|Zoho Creator
|Nízko-kódové obchodní aplikace s automatizací pracovních postupů Velikost týmu: Malé až středně velké marketingové a provozní týmy
|Nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop, skriptování Deluge, mobilní nasazení
|Bezplatná zkušební verze; od 12 USD/měsíc na uživatele
|Knack
|Online databáze bez nutnosti programování Velikost týmu: jednotlivci, správci databází a malé týmy
|Oprávnění založená na rolích, integrovatelné aplikace, grafy/mapy
|Od 19 $/měsíc na uživatele
|Caspio
|Aplikace s nízkými nároky na kódování a v souladu s podnikovými předpisy Velikost týmu: Středně velké firmy a podnikové provozní týmy
|V souladu s HIPAA/SOC 2, REST API, nástroj pro tvorbu typu „ukázat a kliknout“
|Ceny na míru
|Zapier
|Automatizační platforma propojující aplikace a pracovní postupy Velikost týmu: jednotlivci a středně velké marketingové/provozní týmy
|Více než 6 000 integrací, vícestupňové toky, zpracování chyb
|Zdarma; od 19 $/měsíc
|Tadabase
|Rychlé vytváření komplexních webových aplikací Velikost týmu: podnikové týmy a správci systémů
|Rozložení více tabulek, white labeling, automatizace PDF/e-mailů
|Od 50 $/měsíc na uživatele
|PostgreSQL
|Pokročilý open-source SQL engine pro velké datové sady Velikost týmu: Střední až velké podniky
|JSONB/pole, PostGIS, replikace, rozšiřitelnost
|Zdarma (open source)
|Airtable
|Relační tabulky s možností spolupráce Velikost týmu: Malé až středně velké týmy zabývající se produkty a obsahem
|Vlastní zobrazení, automatizace, integrace Slack/Gmail a interní nástroje pro vizualizaci dat.
|Zdarma; od 20 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu databází?
Zde je seznam toho, co byste měli hledat v bezplatném softwaru pro databáze:
- Definujte strukturu svých dat snadno pomocí přizpůsobitelných polí, tabulek a vztahů.
- Automatizujte opakující se úkoly a aktualizace pomocí integrovaných pracovních postupů nebo integrací.
- Vizualizujte svá data v různých formátech, jako jsou tabulky, formuláře, Kanban nebo Ganttovy grafy.
- Ovládejte přístup uživatelů pomocí oprávnění založených na rolích a chraňte tak citlivé informace.
- Škálujte svou databázi s růstem vašeho týmu nebo složitosti dat, aniž by došlo k problémům s výkonem.
- Spolupracujte v reálném čase díky podpoře více uživatelů a sledování aktivit.
- Zaškolte nové uživatele snadno pomocí šablon tabulek, dokumentace a nízké náročnosti na zaučení.
🔍 Věděli jste, že... První skutečná počítačová databáze se objevila v 60. letech 20. století a za první skutečný systém DBMS je často považován Integrated Data Store (IDS) od Charlese Bachmana.
Nejlepší software pro tvorbu databází
Připadá vám váš současný systém spíše jako provizorní řešení? Zde je několik nejlepších bezplatných softwarových nástrojů pro správu projektů, které vám pomohou vytvořit strukturované, flexibilní a škálovatelné systémy. 🎯
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu databází a projektů)
První na našem seznamu je ClickUp. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
V kombinaci se softwarem pro správu projektů ClickUp CRM spojuje funkce relační databáze s funkcemi pro realizaci projektů. To znamená, že můžete sledovat kontakty jako v CRM, vytvářet pracovní postupy jako operační tým a přiřazovat úkoly jako projektový manažer.
Úkoly v ClickUp
Úkoly v ClickUp si představte jako „záznamy“ v databázi. Každý úkol obsahuje název, popis, kontrolní seznam, soubory, přiřazené osoby a komentáře.
Řekněme, že používáte ClickUp jako systém pro správu klientů. Každý klient dostane úkol, ke kterému můžete přidat kontrolní seznam pro kroky onboardingu, nahrát podepsané smlouvy nebo dohody o mlčenlivosti a zanechat interní poznámky.
ClickUp Custom Fields je místo, kde platforma skutečně začíná fungovat jako databáze. Můžete přidávat rozevírací seznamy, data, telefonní čísla, zaškrtávací políčka, URL adresy a dokonce i vypočítaná pole. Tato pole vytvářejí strukturu přizpůsobenou vašim potřebám.
Například spravujete partnerství s influencery. Pro každý úkol kampaně přidejte:
- Vlastní pole pro úroveň vlivu (např. zlatá, stříbrná, bronzová)
- Formát obsahu (Reel, Post, Story)
- Termín dodání
- Stav schválení s barevně označenými rozevíracími seznamy
Závislosti v úkolech ClickUp
Spojte to s funkcí ClickUp Task Dependencies a získáte kontrolu nad posloupností. Stačí nastavit vztahy mezi po sobě jdoucími úkoly a ClickUp vás upozorní, když zpožděné úkoly ovlivní váš časový plán.
Pokud pracujete s tabulkami, bude vám zobrazení tabulky ClickUp příjemně povědomé.
Každý řádek představuje úkol a každý sloupec odpovídá poli (stav, přiřazená osoba, vlastní data), přičemž všechny aktualizace probíhají v reálném čase.
Pokud používáte kalendář obsahu, můžete si zobrazit témata článků podle přiděleného autora a počtu slov, seřadit je podle toho, kdo má zpoždění, a přidat pokročilé možnosti filtrování.
Nyní přidejte ClickUp Automations a váš pracovní prostor začne myslet inteligentně. Můžete vytvářet pravidla „když, pokud“ bez nutnosti programování.
Řekněme, že spravujete zpětnou vazbu od zákazníků. Pokaždé, když někdo vyplní formulář se zpětnou vazbou, automatizace jej může přiřadit týmu podpory a nastavit prioritu na základě analýzy sentimentu.
Vytvoření databáze je pouze prvním krokem – skutečná výzva začíná jejím průběžným aktualizováním.
🎥 V tomto videu se dozvíte, jak automatizovat pracovní postupy za pouhých pět minut, aby vaše databáze zůstala přesná, vaše procesy zůstaly synchronizované a váš tým trávil méně času ručními aktualizacemi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zachycení dat: Vytvářejte veřejné nebo interní průzkumy pro sběr informací o klientech, požadavků na funkce, žádostí o podporu nebo zpětné vazby pomocí ClickUp Forms a nechte nástroj integrovat je přímo do úkolů.
- Vizualizujte pokrok: Sledujte KPI, rychlost sprintů, zpožděné úkoly nebo odchod zákazníků v reálném čase pomocí přizpůsobených grafů, widgetů a souhrnů sledování času s ClickUp Dashboards.
- Pracujte podle svých představ: Přepínejte mezi seznamy, tabulemi, tabulkami, časovými osami nebo kalendáři pomocí přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, které se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
- Hladká spolupráce: Přiřazujte úkoly, označujte členy týmu v komentářích, připojujte dokumenty a sledujte závislosti pro kontextové vyhledávání informací.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky rozsáhlým funkcím
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 to opravdu shrnuje:
ClickUp nabízí působivou škálu funkcí, které usnadňují přizpůsobení pracovních postupů, správu úkolů a sledování pokroku na jednom místě. Líbí se mi, jak mohu vytvářet zobrazení přizpůsobená každému projektu, nastavovat automatizace a integrovat je s jinými nástroji, které již používám. Je velmi univerzální, ať už pro sledování osobních úkolů nebo složitých obchodních operací. Šablony a řídicí panely jsou obzvláště užitečné pro udržení přehlednosti a snadné sledování.
ClickUp nabízí působivou škálu funkcí, které usnadňují přizpůsobení pracovních postupů, správu úkolů a sledování pokroku na jednom místě. Líbí se mi, jak mohu vytvářet zobrazení přizpůsobená každému projektu, nastavovat automatizace a integrovat je s jinými nástroji, které již používám. Je velmi univerzální, ať už pro sledování osobních úkolů nebo složitých obchodních operací. Šablony a řídicí panely jsou obzvláště užitečné pro udržení přehlednosti a snadné sledování.
📮 ClickUp Insight: 43 % lidí tvrdí, že opakující se úkoly poskytují užitečnou strukturu jejich pracovního dne, ale 48 % je považuje za vyčerpávající a odvádějící pozornost od smysluplné práce. Ačkoli rutina může poskytovat pocit produktivity, často omezuje kreativitu a brání vám v dosažení smysluplného pokroku.
ClickUp vám pomůže vymanit se z tohoto cyklu automatizací rutinních úkolů pomocí inteligentních agentů AI, abyste se mohli soustředit na hlubokou práci. Automatizujte připomenutí, aktualizace a přiřazování úkolů a nechte funkce jako automatické blokování času a priority úkolů chránit vaše produktivní hodiny.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
2. Google AppSheet (nejlepší nástroj pro tvorbu bez kódování pro uživatele Google Workspace)
prostřednictvím Google AppSheet
AppSheet se integruje s Google Workspace, což týmům umožňuje přeměnit data z Tabulek na aplikace připravené pro mobilní zařízení bez nutnosti psát kód. Výrazy typu drag-and-drop zpracovávají obchodní logiku, zatímco oprávnění založená na rolích se načtou přímo z účtů Google, což snižuje zapojení IT.
Po nasazení mohou členové týmu zaznamenávat data z terénu, schvalovat požadavky a spouštět automatizace Drive nebo Gmailu z jakéhokoli zařízení. A protože je vše uloženo v BigQuery nebo Sheets, mohou analytici zachovat své stávající reportovací procesy beze změny, místo aby je museli přestavovat kolem nového nástroje.
Nejlepší funkce Google AppSheet
- Vytvářejte aplikace pomocí intuitivní platformy bez nutnosti programování, která umožňuje i uživatelům bez technických znalostí rychle vytvářet vlastní aplikace.
- Automatizujte pracovní postupy a obchodní procesy pomocí botů řízených událostmi, naplánovaných automatizací a podmíněné logiky.
- Přizpůsobte uživatelská rozhraní pomocí dynamických zobrazení (tabulky, formuláře, mapy, grafy, kalendáře) a možností přizpůsobení značky tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a estetickým požadavkům.
Omezení Google AppSheet
- Verze pro stolní počítače je relativně omezená ve srovnání s verzí pro mobilní aplikace/tablety.
- Omezené možnosti konfigurace formátování
Ceny Google AppSheet
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 10 USD/měsíc na uživatele
- Enterprise Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google AppSheet
- G2: 4,8/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google AppSheet?
Takto popsal své zkušenosti jeden z uživatelů:
S AppSheet jsem velmi spokojen. Tato platforma předčila moje očekávání, pokud jde o flexibilitu, snadné použití a výkonné funkce pro vytváření vlastních aplikací bez psaní kódu... Ačkoli AppSheet umožňuje značnou míru přizpůsobení bez psaní kódu, někteří uživatelé mohou shledat, že určité možnosti přizpůsobení jsou omezené ve srovnání s tradičními přístupy kódování, zejména u složitých nebo specializovaných požadavků...
S AppSheet jsem velmi spokojen. Tato platforma předčila moje očekávání, pokud jde o flexibilitu, snadné použití a výkonné funkce pro vytváření vlastních aplikací bez psaní kódu... Ačkoli AppSheet umožňuje značnou míru přizpůsobení bez psaní kódu, někteří uživatelé mohou shledat, že určité možnosti přizpůsobení jsou omezené ve srovnání s tradičními přístupy kódování, zejména u složitých nebo specializovaných požadavků...
💡 Tip pro profesionály: Vytvářejte referenční pole, ne jen textová pole. Místo ručního zadávání názvu projektu vytvořte referenční pole na jinou tabulku; tím zajistíte integritu dat a umožníte vyhledávání a sdružování v budoucnu.
3. Microsoft SQL Server (nejlepší pro správu relačních databází na podnikové úrovni)
prostřednictvím Microsoft SQL Server
SQL Server nabízí vyspělý RDBMS spolu s integrovanými nástroji, které vývojářům umožňují soustředit se na návrh schémat a ladění dotazů, namísto infrastruktury. T-SQL podporuje komplexní spojení a oknové funkce, zatímco indexy columnstore a OLTP v paměti zvládají značné transakční zatížení.
Integrované rozšíření JSON a grafů udržují moderní datové typy ve stejném enginu, což zjednodušuje technologické stacky. DevOps pipelines se zapojují prostřednictvím nativních Docker obrazů a rozšíření SQL Server Data Tools. Automatizované jednotkové testy ověřují uložené procedury a Query Store odhaluje regrese ještě předtím, než se dostanou do produkce.
Nejlepší funkce Microsoft SQL Serveru
- Zajistěte, aby systémy zůstaly responzivní bez manuálních failoverů nebo výpadků díky funkci Always On Availability a online přestavbě indexů.
- Zajistěte robustní zabezpečení dat pomocí transparentního šifrování dat, zabezpečení na úrovni řádků a komplexních funkcí auditu.
- Hladká integrace s širším ekosystémem Microsoftu, využití nástrojů jako SQL Server Integration Services (SSIS) pro ETL, SQL Profiler pro ladění výkonu a Management Studio pro správu.
Omezení Microsoft SQL Serveru
- Vzhledem ke složitosti některých databází není vždy snadné najít chyby s omezenými nástroji.
- Import CSV je komplikovaný
Ceny Microsoft SQL Server
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft SQL Server
- G2: 4,5/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft SQL Serveru?
Jedna recenze na Capterra to vyjadřuje takto:
Jedná se o velmi spolehlivý DBMS, rychlý a přizpůsobitelný. Spolehlivost je velmi vysoká a za roky, co jej používám, jsem s ním neměl žádné problémy ani jsem neztratil žádná data. SQL Management Studio je intuitivní a umožňuje konfigurovat téměř všechny aspekty databáze nebo serveru, aniž byste museli psát SQL dotazy... Licencování je matoucí, ať už máte licenci podle počtu volání nebo podle počtu jader CPU, je trochu těžké pochopit, jak se ceny uplatňují.
Jedná se o velmi spolehlivý DBMS, rychlý a přizpůsobitelný. Spolehlivost je velmi vysoká a za roky, co jej používám, jsem s ním neměl žádné problémy ani jsem neztratil žádná data. SQL Management Studio je intuitivní a umožňuje konfigurovat téměř všechny aspekty databáze nebo serveru, aniž byste museli psát SQL dotazy... Licencování je matoucí, ať už máte licenci podle počtu volání nebo podle počtu jader CPU, je trochu těžké pochopit, jak se ceny uplatňují.
4. Microsoft Access (nejlepší pro vytváření desktopových databází a lokální použití)
prostřednictvím Microsoft Access
Microsoft Access pomáhá provozním manažerům centralizovat roztříštěné tabulky do jedné desktopové databáze bez nutnosti najímat správce databáze. Průvodci tabulkami importují soubory CSV, faktury nebo protokoly zařízení během několika minut a zobrazení Vztahy umožňuje přehledné zobrazení propojení entit.
Pomocí uložených dotazů a maker můžete provádět rutinní úkoly, jako jsou měsíční kontroly odchylek. Navíc, protože Access se synchronizuje se SharePointem nebo SQL Serverem, můžete začít lokálně a později migrovat data online, aniž byste museli přepisovat procesy.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Access
- Navrhujte a spravujte relační databáze s tabulkami, formuláři, dotazy a sestavami bez technických znalostí.
- Automatizujte opakující se úkoly a obchodní logiku pomocí vestavěných maker a jazyka Visual Basic for Applications (VBA).
- Snadno importujte a exportujte data z různých formátů ( databáze Excel, CSV, XML) a propojujte je s externími zdroji dat.
- Kontrolujte přístup uživatelů a integritu dat pomocí oprávnění založených na rolích, pravidel pro ověřování dat a vynucování referenční integrity.
Omezení aplikace Microsoft Access
- Uživatelé si stěžují, že se jim zdá trochu zastaralý.
- Ve srovnání s alternativami Microsoft Access postrádá pokročilé funkce a aktualizace.
Ceny produktu Microsoft Access
- Přístup: 179,99 $/uživatel
Hodnocení a recenze Microsoft Access
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Access?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
Jako uživatel, podle mého názoru a podle názoru mnoha dalších uživatelů, mám rád Microsoft Access pro jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, snadné vytváření databází a schopnost spravovat a analyzovat data bez nutnosti pokročilých programovacích znalostí... Ačkoli Microsoft Access má své silné stránky, je třeba vzít v úvahu některé omezení a nevýhody: škálovatelnost, bezpečnostní problémy, omezená podpora SQL, problémy s integrací, spolehlivost
Jako uživatel, podle mého názoru a podle názoru mnoha dalších uživatelů, mám rád Microsoft Access pro jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, snadné vytváření databází a schopnost spravovat a analyzovat data bez nutnosti pokročilých programovacích dovedností... Ačkoli Microsoft Access má své silné stránky, je třeba vzít v úvahu některé omezení a nevýhody: škálovatelnost, bezpečnostní problémy, omezená podpora SQL, problémy s integrací, spolehlivost
💡 Tip pro profesionály: Použijte v každé tabulce pole s jedním výběrem s názvem _OwnerCheck a podle něj filtrujte zobrazení „Moje úkoly“. Tím zajistíte jasné vlastnictví, zabráníte vzniku osamocených záznamů a udržíte odpovědnost za úkoly v popředí.
5. Zoho Creator (nejlepší pro rychlé vytváření škálovatelných obchodních aplikací)
prostřednictvím Zoho Creator
Zoho Creator umožňuje marketingovým týmům spouštět nástroje pro sledování kampaní, směrování potenciálních zákazníků a kalendáře obsahu, aniž by musely čekat na sprinty vývojářů. Jeho skriptovací jazyk Deluge se podobá běžné angličtině a přímo se napojuje na Zoho CRM, Google Ads a Facebook Lead Ads, čímž udržuje metriky atribuce a ROI na jednom místě.
Navíc vlastní pracovní postupy odesílají e-maily nebo upozornění ve Slacku, když potenciální zákazníci překročí stanovené skóre. Můžete také použít integrovanou analytiku k odhalení výkonu kanálu až na úroveň kreativní varianty. Marketéři získávají samoobslužné centrum, které se přizpůsobuje vývoji funnelů, bez křehkých tabulek nebo jednorázových SaaS sil.
Nejlepší funkce Zoho Creator
- Automatizujte obchodní procesy pomocí výkonného modulu pro řízení pracovních postupů, který umožňuje schvalování, zasílání oznámení a zpracování dat.
- Okamžitě nasazujte aplikace na platformách web, iOS a Android s plynulým přístupem k datům v režimu offline.
- Integrujte je s balíkem Zoho a službami třetích stran, které podporují analytiku, spolupráci v reálném čase a zákaznické portály.
Omezení Zoho Creator
- Uživatelé se potýkají s vytvářením komplexního softwaru
- Mnoho šablonových průvodců je zaměřeno pouze na řešení pro Spojené státy, což omezuje přístup.
Ceny Zoho Creator
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 230 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 37 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Creator
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Creator?
Přímo z recenze G2:
Lze přizpůsobit jakýkoli formulář a vytvořit personalizovaný dashboard. Obsahuje také aplikace a zabezpečenou metodu přihlášení prostřednictvím autentifikační aplikace…Software je neohrabaný a vyžaduje určitou dobu na zvykání, a aby byly dashboardy efektivní, je třeba je výrazně přizpůsobit.
Lze přizpůsobit jakýkoli formulář a vytvořit personalizovaný dashboard. Obsahuje také aplikace a zabezpečenou metodu přihlášení prostřednictvím autentifikační aplikace…Software je neohrabaný a vyžaduje určitou dobu na zvykání, a aby byly dashboardy efektivní, je třeba je výrazně přizpůsobit.
6. Knack (nejlepší pro vytváření jednoduchých online databází bez kódu)
via Knack
Knack poskytuje prohlížečový nástroj, ve kterém mohou týmy mapovat tabulky, definovat propojení a generovat responzivní rozhraní, a to vše na stejném plátně. Předem připravené šablony databází urychlují běžné případy použití, jako jsou protokoly aktiv, klientské portály a seznamy dobrovolníků, takže doba nastavení se počítá na hodiny.
Modul pravidel filtruje zobrazení na základě rolí uživatelů, takže každý zúčastněný vidí pouze to, co je pro něj relevantní. Pro integraci API koncové body usnadňují přístup a připojení jakéhokoli objektu, zatímco nástroje jako Zapier nebo Make zvládají rychlou automatizaci bez nutnosti programování. Vzhledem k tomu, že hosting, zálohování a zabezpečení SSL jsou zahrnuty, týmy se mohou vyhnout obtížné správě serverů nebo konfiguraci firewallů, ale přesto si zachovají plnou kontrolu nad svým datovým modelem.
Nejlepší funkce Knack
- Vizualizujte data pomocí integrovaných grafů, kalendářů, map a tabulek, které usnadňují analýzu.
- Vložte aplikace do webových stránek nebo portálů, poskytněte uživatelům zážitek s bílou značkou a rozšiřte funkčnost.
- Navrhujte intuitivní rozhraní pomocí editoru WYSIWYG a přizpůsobitelných možností brandingu.
- Spolupracujte a spravujte obsah pomocí nástrojů pro správu dokumentů a obsahu.
Omezení Knack
- Uživatelé si stěžují, že se jedná o zastaralou webovou aplikaci, která by měla být flexibilnější v designu.
- Chybí adekvátní dokumentace k souborům cookie, což je problematické z hlediska prohlášení o GDPR.
Ceny Knack
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Od 269 USD
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Knack
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Knacku?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent:
Knack se snadno konfiguruje a používá. Usnadňuje práci s většími datovými objemy. Zapomeňte na složitost Excelu... Jedinou nevýhodou Knacku je absence některých nativních integrací do již existujících tabulek, jako jsou například Sales a Products pro Shopify, ale API je snadno použitelné, takže jsme tento problém vyřešili.
Knack se snadno konfiguruje a používá. Usnadňuje práci s většími datovými objemy. Zapomeňte na složitost Excelu... Jedinou nevýhodou Knacku je absence některých nativních integrací do již existujících tabulek, jako jsou například Sales a Products pro Shopify, ale API je snadno použitelné, takže jsme tento problém vyřešili.
💡 Tip pro profesionály: Vždy vytvářejte vlastní pole _ID pomocí vzorce jako RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). I když vaše platforma automaticky generuje ID záznamů, díky tomu budou integrace, reporty a filtrování srozumitelnější a spolehlivější.
Pomocí ClickUp Brain MAX můžete okamžitě zachytit a vyčistit data
Ruční zadávání dat je jedním z největších zabijáků produktivity při správě sdílených databází. Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain MAX – desktopový AI asistent ClickUp, který vám umožní aktualizovat nebo vytvářet záznamy bez použití rukou díky funkci Talk to Text .
Místo přepínání mezi záložkami nebo zadávání každého pole můžete aktualizace zadávat hlasem, například „Přidej do databáze nového klienta s prioritou = vysoká a termínem splnění = pátek“, a ClickUp Brain MAX to okamžitě převede na úkol nebo záznam.
Po zachycení může ClickUp Brain (v aplikaci) shrnout vaše nejnovější projektové záznamy, detekovat duplicitní záznamy a dokonce generovat rychlé přehledy souvisejících dat. Společně promění váš pracovní prostor v inteligentní, samoudržovací databázi, takže váš tým stráví méně času opravováním dat a více času jejich používáním.
💫 Představte si to jako svého hlasem ovládaného asistenta pro práci s databázemi, který udržuje všechna pole, úkoly a zprávy v dokonalé synchronizaci.
7. Caspio (nejlepší pro vývoj aplikací s nízkými nároky na kódování a v souladu s podnikovými předpisy)
prostřednictvím Caspio
Caspio je určen pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují webové aplikace připravené pro správu. Vše je uloženo v bezpečném cloudu, který splňuje normy SOC 2 a HIPAA, což výrazně usnadňuje audity. Můžete vytvářet pomocí spouštěčů typu „ukázat a kliknout“, které zpracovávají ověřování na úrovni polí (není potřeba SQL), ale pokud jste techničtější, můžete přejít na JavaScript nebo se připojit k REST API.
Potřebujete strukturované pracovní postupy? Vícekrokový automatizační nástroj pro návrh databází dokáže směrovat servisní lístky nebo kontroly kvality přes řetězec schvalovatelů, zatímco podrobné protokoly sledují každou změnu, takže jste vždy připraveni na audit.
Nejlepší funkce Caspio
- Využijte možnosti dat založené na umělé inteligenci s integrovaným OpenAI ChatGPT k generování poznatků.
- Přizpůsobte rozhraní aplikací pomocí flexibilních frameworků, jako jsou Flex a Bridge.
- Spravujte data bezpečně na robustní infrastruktuře AWS a Microsoft SQL s vysokou spolehlivostí.
Omezení Caspio
- Nabízí komplexní přizpůsobení, ale nelze přidávat kód ani další designové funkce.
- Import není k dispozici na základě spouštěče.
Ceny Caspio
- Lite: 100 $/měsíc
- Plus: 300 $/měsíc
- Podnikání: 600 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,5/5 (150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají o Caspio skuteční uživatelé?
Přímo z recenze Capterra:
Po naplánování formulářů v Excelu jsme se rozhodli pro Caspio a přenos struktury proběhl relativně hladce, zejména díky vynikající technické podpoře Caspio. Individuální školení byla během fáze nastavování neuvěřitelně užitečná a usnadnila osvojení si nových znalostí i pro někoho, kdo se delší dobu nevěnoval programování.
Po naplánování formulářů v Excelu jsme se rozhodli pro Caspio a přenos struktury proběhl relativně hladce, zejména díky vynikající technické podpoře Caspio. Individuální školení byla během fáze nastavování neuvěřitelně užitečná a usnadnila osvojení si nových znalostí i pro někoho, kdo se delší dobu nevěnoval programování.
🔍 Věděli jste? Grafové databáze, založené na teorii grafů a ideální pro mapování vztahů, vznikly v roce 2006, inspirované vizí Tima Berners-Leeho o propojených datech.
8. Zapier (nejlepší automatizační platforma pro propojení aplikací a pracovních postupů)
prostřednictvím Zapier
Zapier propojuje více než 6 000 aplikací SaaS prostřednictvím Zaps, což umožňuje marketérům spojovat kampaně bez nutnosti psát middleware. Spouštěč (například vyplnění formuláře, nákup nebo registrace na webinář) iniciuje postupné akce, včetně aktualizace polí CRM nebo odesílání e-mailů.
Pravidla cesty vám umožňují rozvětvovat toky na základě skóre potenciálních zákazníků, zdroje UTM nebo jiných klíčových polí, čímž zajistíte, že správní kontakty budou správně zpracovány. A co když se něco pokazí? Funkce zpracování chyb automaticky opakuje neúspěšné spuštění a upozorní vlastníka, čímž se snižuje pravděpodobnost tichých selhání.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvářejte vícestupňové pracovní postupy, které mohou zahrnovat filtry, zpoždění a podmíněnou logiku.
- Sledujte a spravujte historii automatizace pomocí podrobných protokolů a sledování chyb.
- Nechte vestavěné formátovače postarat se o úklidové úkoly.
Omezení Zapieru
- Některé integrace působí neúplně nebo nestabilně. Například ne všechny aplikace mají spouštěče nebo akce, které skutečně využívají jejich API.
- Někdy mohou různé Zaps selhat a ovlivnit pracovní postupy.
Ceny Zapier
- Navždy zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Recenze G2 to vyjadřuje takto:
Zapier je neuvěřitelně užitečný, ale má několik omezení, jakmile začnete škálovat své automatizace nebo potřebujete pokročilejší logiku, jako jsou větvení nebo vícestupňové podmínky, může se rychle prodražit. Některé aplikace mají také omezené spouštěče nebo akce, což znamená, že někdy musím hledat náhradní řešení. Občas může zap selhat bez jasného vysvětlení, pokud se nepodíváte do historie úkolů.
Zapier je neuvěřitelně užitečný, ale má několik omezení, jakmile začnete škálovat své automatizace nebo potřebujete pokročilejší logiku, jako jsou větvení nebo vícestupňové podmínky, může se rychle prodražit. Některé aplikace mají také omezené spouštěče nebo akce, což znamená, že někdy musím hledat náhradní řešení. Občas může zap selhat bez jasného vysvětlení, pokud se nepodíváte do historie úkolů.
9. Tadabase (nejlepší pro vytváření komplexních webových aplikací založených na datech)
prostřednictvím Tadabase
Tadabase vyniká ve vytváření interních nástrojů, které odrážejí složité procesy, jako jsou více tabulkové sledovače výroby, dispečeři terénních služeb a portály pro přijímání nových zaměstnanců. Návrhář schémat zpracovává mnoho-k-mnoha propojení a rozvržení založené na komponentách zobrazuje související záznamy vedle sebe pro rychlý kontext.
Automatizace se provádějí podle plánu nebo v reakci na událost, s nativní podporou generování PDF a e-mailových kroků. Samostatné hostování nebo nasazení do spravovaného cloudu Tadabase; obě možnosti zahrnují řízení přístupu na základě rolí a auditní protokoly. Můžete také nahradit starší soubory Access nebo zastaralé intranetové formuláře bezpečným systémem založeným na prohlížeči, který se přizpůsobuje měnícím se zásadám.
Nejlepší funkce Tadabase
- Vizualizujte a spravujte data pomocí kanbanových tabulek, kalendářů, map, grafů a interaktivních tabulek.
- Rozšiřte možnosti aplikací pomocí vlastního CSS, JavaScriptu a vytvářejte vlastní komponenty.
- Provádějte okamžité aktualizace a úpravy bez výpadků.
Omezení Tadabase
- Ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro relační databáze postrádá pokročilé funkce.
- Počáteční nastavení je časově náročné.
Ceny Tadabase
- Starter: 50 $/měsíc na uživatele
- Růst: 125 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 250 $/měsíc na uživatele
- Elite: 450 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tadabase
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o Tadabase skuteční uživatelé?
Zde je názor jednoho recenzenta:
Tadabase je výkonný nástroj pro velmi rychlé vytváření aplikací. Některé funkce by mohly být lepší, ale používám ho a budu ho používat i nadále!…Správa dat a šablony (na mobilních zařízeních) by mohly být lepší. [sic]
Tadabase je výkonný nástroj pro velmi rychlé vytváření aplikací. Některé funkce by mohly být lepší, ale používám ho a budu ho používat i nadále!…Správa dat a šablony (na mobilních zařízeních) by mohly být lepší. [sic]
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte databázi CRM s polem „lookup rollup“ pro počítání souvisejících podřízených záznamů. Například v tabulce klientů zobrazte počet aktivních projektů pomocí rollupu z tabulky Projektů, kde stav není Dokončeno. „Skvělé pro plánování kapacity a stanovení priorit.
10. PostgreSQL (nejlepší open-source relační databáze pro pokročilé použití SQL)
prostřednictvím PostgreSQL
PostgreSQL poskytuje vývojářům výkonný, rozšiřitelný SQL engine, který mohou lokálně prototypovat a škálovat na terabajty bez změny syntaxe. Díky podpoře bohatých datových typů, jako jsou JSONB, pole a geometrie PostGIS, často není nutné pracovat s více databázemi, aby bylo možné zpracovat různorodé pracovní zatížení.
Integrované funkce, jako je deklarativní rozdělení a logická replikace, pokrývají vše od analytiky až po nastavení s vysokou dostupností. Nástroje jako PGAdmin, psql a široké ekosystémy ovladačů se hladce integrují do CI pipeline, což zajišťuje plynulou integraci.
Nejlepší funkce PostgreSQL
- Podpora pokročilých datových typů a rozšiřitelnosti, včetně vlastních typů, polí a výkonné práce s JSON/JSONB.
- Přidejte rozšíření jako pg_partman nebo TimescaleDB pro pokročilé funkce rozdělení nebo časových řad.
- Zajistěte škálovatelnost na podnikové úrovni díky kontrole souběžnosti více verzí (MVCC), obnově k určitému časovému bodu, streamované replikaci a architektuře s vysokou dostupností.
- Optimalizujte výkon v měřítku pomocí pokročilého indexování (B-tree, GIN, GiST), rozdělení a paralelního provádění dotazů.
Omezení PostgreSQL
- Ve srovnání s jinými databázemi nabízí méně nástrojů GUI.
- Chybí rozšíření s široce používaným open-source softwarem/aplikacemi.
Ceny PostgreSQL
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PostgreSQL
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PostgreSQL?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Silná podpora pokročilých technik indexování, jako jsou BRIN, GIN a GiST, které optimalizují výkon dotazů pro velké datové sady. Navíc díky vestavěné podpoře JSON je vynikající volbou pro zpracování polostrukturovaných dat bez omezení relačních schopností… Replikace a clusterování mohou být více manuální ve srovnání s řešeními, jako je vestavěná replikace MySQL.
Silná podpora pokročilých technik indexování, jako jsou BRIN, GIN a GiST, které optimalizují výkon dotazů pro velké datové sady. Navíc díky vestavěné podpoře JSON je vynikající volbou pro zpracování polostrukturovaných dat bez omezení relačních schopností… Replikace a clusterování mohou být více manuální ve srovnání s řešeními, jako je vestavěná replikace MySQL.
11. Airtable (nejlepší pro kombinování tabulek s relačními databázemi)
prostřednictvím Airtable
Airtable poskytuje produktovým týmům jednotný pracovní prostor pro plánování roadmap, shromažďování zpětné vazby od uživatelů a správu verzí. Svými daty můžete pracovat, seskupovat je nebo je zaznamenávat do kalendáře pouhými několika kliknutími bez použití vzorců. Každý záznam podporuje nahrávání souborů, formátovaný text a kontrolní seznamy, což usnadňuje spolupráci designérů, inženýrů a projektových manažerů na jednom místě.
A díky rozhraním můžete složitou správu projektů v tabulkách proměnit v přehledné a jednoduché panely, které vedoucím pracovníkům poskytnou potřebný přehled.
Nejlepší funkce Airtable
- Vizualizujte data pomocí integrovaných reportů a dashboardů, abyste mohli sledovat průběh projektů, rozpočty a metriky úspěchu.
- Využijte Airtable AI k vylepšení organizace dat, generování poznatků a podpoře rozhodování.
- Získejte přístup k rozsáhlým zdrojům, příběhům zákazníků a odborným poznatkům, abyste byli vždy o krok napřed před trendy v oboru.
Omezení Airtable
- Software pro tvorbu databází je příliš jednoduchý pro složité pracovní postupy, postrádá flexibilitu a pokročilé možnosti vytváření grafů.
- Je obtížnější provádět složité dotazy/souhrny na numerických datech v celé databázi.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele (ročně)
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 940 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Podle jednoho recenzenta:
Zatím jsem nezaznamenal žádné významné nevýhody, ale vidím, že mnoho různých možností zobrazení, třídění nebo nastavení dat a pracovních prostorů může zabrat hodně času, než si je osvojí uživatelé, kteří nejsou s funkcemi Airtable příliš obeznámeni. Pro můj tým se implementační proces jeví jako náročný, protože pracujeme se stovkami zainteresovaných stran a rozsáhlým seznamem produktů, z nichž každý má různé úrovně oprávnění a podrobností.
Zatím jsem nezaznamenal žádné významné nevýhody, ale vidím, že mnoho různých možností zobrazení, třídění nebo nastavení dat a pracovních prostorů může zabrat hodně času, než si je osvojí uživatelé, kteří nejsou s funkcemi Airtable příliš obeznámeni. Pro můj tým se implementační proces jeví jako náročný, protože pracujeme se stovkami zainteresovaných stran a rozsáhlým seznamem produktů, z nichž každý má různé úrovně oprávnění a podrobností.
Vytvořte si silnou (datovou) základnu s ClickUp
Nyní, když jsme si prošli nejlepší software pro tvorbu databází, víte, že správná volba závisí na úrovni dovedností vašeho týmu, složitosti vašeho použití a úrovni flexibility, kterou požadujete.
Pokud potřebujete více než jen databázi, obraťte se na ClickUp. Tento nástroj bez nutnosti programování vám umožní vytvářet vlastní zobrazení, propojovat pole, organizovat nestrukturovaná data a spolupracovat v reálném čase s více uživateli.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅