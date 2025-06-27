Bezplatná šablona plánu lekcí Google Sheets pro pedagogy

Plánování výuky vždy začíná s dobrými úmysly, ale končí 17 otevřenými záložkami, třemi verzemi stejného dokumentu a tikajícími hodinami. Zní vám to povědomě?
Většina učitelů používá Google Sheets a Google Docs, protože jsou rychlé a známé. Ale vytvářet plán lekce pokaždé od nuly? To je jen zbytečná práce s hezčím fontem.
Tento příspěvek vám ušetří spoustu času. Shromáždili jsme pět šablon plánů lekcí v Google Sheets, které můžete ihned použít. Podívejte se také na šablony ClickUp, které vám pomohou plánovat, organizovat a učit, aniž byste ztráceli čas formátováním a přepracováváním.
👀 Věděli jste, že... Plánování lekcí, jak ho známe dnes, bylo ovlivněno Johnem Deweyem, průkopnickým americkým filozofem a pedagogem. Dewey sice lekční plány nevynalezl, ale změnil způsob jejich používání tím, že kladl důraz na zkušenostní učení a propojení lekcí s životem studentů. Jeho zaměření na praktické zkušenosti z reálného světa i nadále ovlivňuje moderní pedagogické postupy.
5 šablon pro plánování výuky v Google Sheets
Těchto pět šablon Google Sheets je vytvořeno pro rychlé výsledky. Ať už plánujete na týden, učíte mladší studenty nebo pracujete na konkrétním tématu, každá z nich nabízí praktické rozvržení, které můžete upravit bez zbytečného přemýšlení.
1. Šablona plánu lekcí Google Sheets od Template. Net
Šablona plánu lekce Google Sheet od Template.net vám poskytuje kompletní přehled o vaší lekci – od cílů po hodnocení – vše v jednoduchém, editovatelném formátu. Je zdarma a obsahuje speciální sekce pro cíle učení, potřebné materiály, strategie výuky, metody diferenciace a dokonce i reflexi po lekci.
Struktura je navržena pro učitele, kteří chtějí jasnost a konzistentnost napříč lekcemi, aniž by museli každou lekci přeformátovávat.
V reálném prostředí třídy vám pomůže:
- Uveďte název lekce, ročník, předmět, délku trvání a jméno učitele.
- Zahrňte jasné sekce pro cíle, materiály a aktivity.
- Poskytněte vestavěné pokyny pro výukové strategie, diferenciaci a hodnocení.
- Zefektivněte administrativní kontroly nebo společné plánování s ostatními pedagogy.
- Podporujte reflexi po skončení výuky pro neustálé zlepšování.
🖊️ Ideální pro Učitele na druhém stupni základní školy nebo střední školy, kteří potřebují bezplatnou šablonu s kompletním rozsahem pro plánování, realizaci a hodnocení svých lekcí na jednom místě.
2. Šablona plánu lekcí Google Sheets od GooDocs
Šablona plánu výuky Google Sheets od GooDocs je přehledný a snadno použitelný týdenní plánovač výuky, navržený pro rychlost a jednoduchost. Poskytuje pedagogům jasný přehled o celém týdnu s označenými poli pro denní aktivity, cíle a plánování předmětů.
Rozvržení je plně editovatelné a omezené pouze na to nejdůležitější – ideální pro každého, kdo potřebuje rychle naplánovat výuku, aniž by se musel zabývat formátováním.
Toto je důvod, proč se to vyplatí v reálném prostředí třídy:
- Nabídněte rozpis na jednotlivé dny v týdnu od pondělí do pátku.
- Zahrňte prostor pro týdenní cíle a poznámky k aktivitám.
- Použijte minimalistický formát pro rychlou úpravu a opětovné použití.
- Snadno udržujte přehled o průběhu výuky
- Přidejte vizuální přehlednost pomocí barevně odlišeného rozvržení.
🖊️ Ideální pro: Učitele mateřských a základních škol, kteří chtějí mít rychlý přehled o týdenním digitálním plánovači s přehledným a barevným designem.
🧠 Zajímavost: Dáváte přednost použití umělé inteligence při navrhování své práce? Jste v dobré společnosti. 71 % učitelů a 65 % studentů se domnívá, že nástroje umělé inteligence jsou nezbytné pro úspěch na vysoké škole i v zaměstnání.
3. Šablona plánu lekcí s tmavým motivem Google Sheets od GooDocs
Šablona plánu lekce Google Sheets Dark Theme nabízí přehledné rozvržení s vysokým kontrastem a dostatkem místa pro podrobné poznámky a pokyny. Je určena pro lekce, které vyžadují více vysvětlení, a proto se hodí pro předměty, které zahrnují podrobné pokyny nebo rozsáhlé poznámky.
Díky dvěma sekcím pro předmět, téma a informace o učiteli a velkému poli pro aktivity a poznámky vám pomůže udržet veškerý obsah na jednom místě. Zabráníte tak nacpání všeho do malých políček.
Takto vám pomůže v reálném prostředí třídy:
- Vyznačují se výrazným designem s vysokým kontrastem, který je příjemný pro oči.
- Nabídněte dostatek prostoru pro psaní podrobných poznámek k lekcím a zpětné vazby.
- Zahrňte jasná pole pro předmět, téma a úkoly pro učitele.
- Snadno plánujte vícefázové lekce nebo řízené diskuse.
- Vytiskněte nebo sdílejte digitálně s minimálními úpravami formátování.
🖊️ Ideální pro: Učitele středních škol nebo vyšších ročníků, kteří potřebují více prostoru pro rozebrání složitých témat a sledování poznatků z výuky.
4. Šablona studijního plánu Google Sheets od Google Sheets Templates
Pokud jste student, může vám dobrý studijní plán pomoci nebo naopak zkomplikovat rozvrh. Šablona studijního plánu Google Sheets od Google Sheets Template je určena pro studenty, kteří potřebují jednoduchý vizuální způsob, jak spravovat své týdenní pracovní zatížení, zejména ve srovnání s tradičními papírovými diáři.
Rozděluje úkoly na jednotlivé dny – domácí úkoly, příprava na testy, čtení – takže vám nic neunikne.
Rozvržení je přehledné, bez rušivých prvků a snadno se přizpůsobí změnám termínů. Ať už se připravujete na zkoušku nebo se jen snažíte udržet krok s úkoly, tato šablona vám pomůže vytvořit rutinu, kterou budete dodržovat.
Tento plánovač studia v reálném akademickém prostředí pomáhá:
- Organizujte studijní úkoly od pondělí do soboty.
- Zahrňte upravitelné bloky pro domácí úkoly, čtení a skupinové sezení.
- Sledujte úkoly a termíny na první pohled
- Vytiskněte si ji nebo použijte digitálně jako denní referenci.
- Naplánujte si termíny pololetních a závěrečných zkoušek nebo týdenní rozvrhy opakování látky.
🖊️ Ideální pro: Pedagogové, kteří podporují studenty při přípravě na zkoušky nebo při samostatném studiu, zejména na středních školách nebo na začátku studia na vysoké škole.
5. Šablona plánu výuky pro mateřské školy v Google Sheets od Google Sheets Template
Provozování mateřské školy není žádná hračka (bez dvojsmyslu!). Šablona plánu výuky pro mateřské školy v Google Sheets je navržena tak, aby byla jednoduchá a přehledná – ideální pro učitele, kteří při plánování výuky potřebují strukturu a jasnost.
Nabízí přehledné bloky pro denní lekce, aktivity, priority, cíle a rozvrhy, které učitelům pomáhají organizovat den bez zbytečného komplikování rozvržení. K dispozici je také prostor pro poznámky a materiály, což usnadňuje přípravu všeho předem a zabraňuje spěchu na poslední chvíli.
Klíčové funkce, které podporují úspěch ve třídě:
- Použijte jednoduché vizuální rozvržení rozdělené do intuitivních sekcí.
- Zahrňte prostor pro lekce, cíle, denní rozvrh a priority pro studenty.
- Naplánujte si aktivity ve třídě s flexibilitou
- Snadno připravujte materiály a komunikujte potřeby studentů.
- Udržujte svůj den organizovaný, aniž byste přidávali další plánovací náklady.
🖊️ Ideální pro: Učitele mateřských škol, kteří potřebují jasný, vizuální denní plán, který vyvažuje strukturu a flexibilitu pro malé žáky.
Omezení používání Google Sheets pro plánování výuky
Pro mnoho pedagogů je Google Sheets nejrychlejším způsobem, jak zorganizovat plán. Je známý, flexibilní a bezplatný – a můžete k němu snadno přistupovat přes Google Drive.
Jakmile však překročíte rámec jednoduchého plánování nebo začnete spravovat podrobnější pokyny, jeho omezení se stanou zřejmými – zejména pokud se snažíte spolupracovat, přizpůsobit výuku nebo sledovat skutečný pokrok.
Zde začíná Google Sheets zaostávat v plánování výuky:
- Správa verzí se rychle stává komplikovanou: Ať už plánujete společně s jiným učitelem nebo sdílíte týdenní plány s vedoucím oddělení, je snadné ztratit přehled o změnách. Bez integrovaných nástrojů pro spolupráci studentů a učitelů dochází k izolovaným úpravám a nesouladu.
- Chybí automatizace, integrace nebo podpora opakujících se úkolů: Každý úkol – od kopírování řádků po aktualizaci termínů lekcí – musí být proveden ručně. Nástroje určené pro vzdělávací a školicí software mohou tyto opakující se akce automatizovat, takže můžete věnovat více času výuce.
- Nesleduje průběh lekce ani výsledky: Sheets vám umožňuje zaznamenat, co je naplánováno, ale ne to, co bylo vyučováno, upraveno nebo dokončeno. Neexistuje žádný vestavěný způsob, jak odškrtnout, co bylo dokončeno, nebo zhodnotit, jak lekce proběhla.
- Digitální plánování je téměř nemožné: Potřebujete mít přehled o tom, jak vypadá váš týden? Chcete si naplánovat tempo výuky nebo pokrytí standardů na celý měsíc? Bez zobrazení časové osy, kalendářů nebo sledování závislostí Google Sheets nedokáže to, co nabízejí i ty nejjednodušší alternativy Google Sheets.
- Obsah působí nesouvisle a je obtížné jej strukturovat: Vypracování cílů lekce, psaní pokynů k aktivitám nebo návrh hodnocení může být zdlouhavé. Zejména ve srovnání s používáním nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, které vám pomáhají strukturovat vaše myšlenky při plánování.
Google Sheets je stále užitečným nástrojem, ale pokud váš plánovací proces přesáhl možnosti tabulky, existují lepší způsoby, jak vytvářet a spravovat vaše lekce.
📮 ClickUp Insight: 46 % znalostních pracovníků spoléhá na kombinaci chatu, poznámek, nástrojů pro správu projektů a týmové dokumentace, aby mohli sledovat svou práci. Pro ně je práce rozptýlena napříč nespojenými platformami, což ztěžuje udržení přehledu. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp vše sjednocuje. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat a ClickUp Brain je veškerá vaše práce centralizována na jednom místě, prohledávatelná a hladce propojená. Rozlučte se s přetížením nástrojů – přivítejte snadnou produktivitu.
Nejlepší alternativa k šablonám plánů lekcí Google Sheets
Pokud jste připraveni posunout správu lekcí, materiálů, pokroku studentů a zpětné vazby na vyšší úroveň na jednom místě, ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – je právě pro vás. Kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Šablony ClickUp jsou vytvořeny pro reálné pracovní postupy ve třídě, takže jsou užitečné jak pro učitele, tak pro administrátory. Nejedná se pouze o editovatelné soubory – jsou to vizuální, dynamické a kolaborativní systémy, které vám pomohou organizovat plány, sledovat pokrok, spravovat rozvrhy a přizpůsobovat se v reálném čase. Vše je propojeno a nic vám neunikne.
Zde je několik alternativ, které fungují lépe:
1. Šablona plánu výuky ClickUp College
Šablona ClickUp College Lesson Plan Template poskytuje profesorům inovativnější způsob, jak strukturovat, sledovat a vylepšovat obsah svých kurzů. Je navržena pro dlouhodobé plánování výuky – lépe propojuje vzdělávací cíle s reálnými výsledky a zároveň udržuje materiály, časové osy a zpětnou vazbu na jednom místě.
Stanovení chytrých cílů od samého začátku zajistí, že vaše plánování kurzu zůstane soustředěné a měřitelné.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte svůj pracovní postup podle fází ADDIE: analýza, návrh, vývoj, implementace, hodnocení.
- Spravujte a centralizujte obsah svých lekcí v přizpůsobených zobrazeních plánů lekcí.
- Sledujte průběh lekcí pomocí vlastních stavů.
- Udržujte učitele a spolupracovníky v obraze díky integrovaným aktualizacím a přehlednosti úkolů.
- Sledujte efektivitu plánování pomocí sledování času a značek milníků.
🖊️ Ideální pro: Vysokoškolské učitele, kteří vytvářejí semestrální plány výuky a potřebují strukturu, flexibilitu a přehlednost ve všech fázích plánování.
2. Šablona pro plánování sylabu ClickUp
Přejděte od statických dokumentů k praktickému sylabu, který si můžete stáhnout pomocí šablony ClickUp Syllabus Planning Template. Tato šablona kombinuje strukturu s flexibilitou, takže můžete plánovat témata, termíny a materiály na jednom místě a poté je přizpůsobovat podle vývoje kurzu.
Doplňuje také širší software pro správu univerzit tím, že vám poskytuje praktickou kontrolu nad podrobnostmi lekcí a sledováním denního pokroku.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte vizuální plán svého kurzu pomocí zobrazení časové osy.
- Sledujte termíny a výsledky prostřednictvím zobrazení kalendáře a tabule.
- Organizujte lekce a úkoly pomocí vlastních stavů v jednotlivých fázích.
- Soustřeďte zdroje, kritéria hodnocení a rozvrhy témat do jednoho sdíleného pracovního prostoru.
- Zůstaňte informováni díky oznámením, která eliminují ruční sledování.
🖊️ Ideální pro: Pedagogové, kteří připravují semestrové sylaby a chtějí systém, který jim umožní strukturovat, sledovat a přizpůsobovat plány v reálném čase, aniž by museli trávit čas nekonečným procházením aktualizací a revizí.
💡 Tip pro profesionály: Označte různé části svého plánu lekcí barevnými kódy pro rychlý přístup. Například použijte jednu barvu pro domácí úkoly, jinou barvu pro hodnocení a třetí barvu pro aktivity ve třídě. Díky tomu bude mnohem snazší procházet a najít konkrétní úkoly, což vám ušetří čas při vyhledávání, kontrole nebo aktualizaci vašeho plánu.
3. Šablona pro plánování výuky ClickUp
Pokud je vaše práce rozptýlena na více platformách, ztrácíte spoustu času před a během výuky. Šablona ClickUp pro plánování výuky umožňuje pedagogům spravovat všechny aspekty plánování výuky na jednom místě, od lekcí a úkolů po denní úkoly a cíle pro celou třídu.
Místo toho, abyste se museli zabývat dokumenty a časovými plány, můžete si naplánovat rozvrh, ukládat materiály a sledovat vše, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Usnadňuje také začátek plánování od nuly – stačí otevřít ClickUp Docs a nastínit cíle a témata vaší třídy, než začnete pracovat na zbytku.
Tato šablona vám umožní:
- Soustřeďte se na to, co je třeba udělat hned, díky zobrazením Tento týden a Dnes.
- Organizujte úkoly ve třídě podle stavu: K provedení, Splněno, Nesplněno nebo Archivováno.
- Ukládejte a spravujte podrobnosti týkající se konkrétních tříd v jednom přehledu pomocí funkce Všechny seznamy.
- Využijte užitečné tipy a zdroje prostřednictvím integrovaného zobrazení průvodce.
- Sledujte efektivitu plánování výuky pomocí aktualizací stavu a sledování úkolů.
- Spolupracujte s asistenty nebo kolegy v reálném čase.
🖊️ Ideální pro: Učitele, kteří vedou více tříd a chtějí zefektivnit plánování lekcí, termíny a každodenní úkoly ve třídě v jednom systému.
4. Šablona plánu řízení třídy ClickUp
Chcete mít přehled o všech svých hodinách? Šablona plánu řízení třídy ClickUp poskytuje učitelům strukturu pro řízení chování, očekávání a rutin ve třídě na jednom místě.
Od sledování pokroku až po zefektivnění komunikace s rodiči – tato šablona mění reaktivní disciplínu v proaktivní plánování. Umožňuje vám soustředit se na budování bezpečného a podpůrného prostředí pro učení.
Můžete také přidat nástroje pro plánování, jako je ClickUp Calendar, kalendář využívající umělou inteligenci, který vám pomůže spravovat vaše denní rutiny a časové osy.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o tom, co pro vás může kalendář ClickUp udělat.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte profily studentů a dynamiku ve třídě pomocí zobrazení Seznam třídy.
- Vytvořte jasný plán chování pomocí průvodce pro začátečníky.
- Uspořádejte si důležité termíny, aktivity a rutiny v zobrazení Kalendář třídy.
- Sledujte průběh úkolů a dodržování pravidel pomocí Ganttova diagramu.
- Sledujte akce ve stavech „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
- Udržujte svůj tým v souladu díky aktualizacím v reálném čase a komunikačním nástrojům.
🖊️ Ideální pro: pedagogy na základních a středních školách, kteří potřebují flexibilní, ale strukturovaný způsob řízení chování ve třídě, rutin a odpovědnosti žáků.
5. Šablona akčního plánu pro učitele ClickUp
Šablona akčního plánu ClickUp pro učitele pomáhá pedagogům proměnit plánování v pokrok.
Ať už připravujete lekce, stanovujete akademické cíle nebo řešíte výzvy ve třídě, tato šablona poskytuje jednoduchou strukturu pro sledování úkolů, definování očekávání a hodnocení výsledků – bez nutnosti přepínat mezi výukovými nástroji nebo papírováním.
Tato šablona vám umožní:
- Nastavte a sledujte akademické nebo behaviorální cíle pomocí zobrazení Cíle.
- Rozdělte dlouhodobé plány pomocí zobrazení časové osy, abyste získali jasnější přehled o tempu.
- Organizujte denní úkoly podle fází v zobrazení Akční kroky.
- Rychle se zorientujte díky integrovanému průvodci pro začátečníky.
- Přesouvejte úkoly mezi fázemi, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, abyste měli přehled o tom, co je třeba udělat.
- Analyzujte trendy ve výkonu a podle potřeby upravujte svůj akční plán.
🖊️ Ideální pro: Učitele, kteří chtějí strukturovaný denní plán, aby sladili cíle, zachovali konzistentnost a jasně spravovali povinnosti ve třídě.
Před několika lety jsme zavedli ClickUp ve vzdělávací instituci, kde pracuji, protože jsme museli zlepšit procesy v organizaci. V podniku s přibližně 150 zaměstnanci bylo velmi složité vědět, co dělají, a měřit pokrok, což se podařilo díky použití ClickUp.
6. Šablona rozvrhu hodin ClickUp
Pokud jste učitel a chcete si jasně organizovat, přizpůsobovat a spravovat svůj den, je šablona ClickUp Classroom Schedule Template ideálním místem, kde začít. Ať už se snažíte vybalancovat více předmětů nebo skupinové aktivity, tato šablona nabízí strukturu, kterou potřebujete, a zároveň vám dává flexibilitu přizpůsobit každý rozvrh podle studenta, tématu nebo období.
Může také doplňovat další podpůrné nástroje, jako jsou nástroje AI pro studenty, aby výsledky učení byly v souladu a včasné.
S touto šablonou můžete:
- Plánujte a seskupujte aktivity podle předmětů pomocí 15 různých zobrazení.
- Sledujte docházku do třídy pomocí stavů jako „Absent“ (Absentní), „Attended“ (Účastnil se), „Class Cancelled“ (Hodina zrušena) a „To Attend“ (Účastní se).
- Přiřazujte úkoly a časové plány konkrétním studentům nebo třídám.
- Sledujte pokrok v reálném čase pomocí zobrazení tabulky.
- Nastavte si oznámení a připomenutí pro začátek a konec aktivit.
- Pořádat společné revize a aktualizovat stav lekcí v průběhu dne.
🖊️ Ideální pro: Učitele, kteří spravují rozvrhy podle předmětů nebo plánují výuku ve více třídách a potřebují jasnou strukturu s přizpůsobitelnými zobrazeními.
7. Šablona ClickUp pro rozvrh hodin a studium času
Šablona ClickUp pro rozvrh hodin a studium času poskytuje studentům a učitelům nástroje pro přehlednou strukturu jejich akademického dne.
Od týdenních hodin a termínů odevzdání úkolů až po dlouhodobé studijní cíle – tato šablona vám pomůže stanovit priority, naplánovat a sledovat vše v jednom centralizovaném systému. Díky tomu vám nic neunikne, ani během týdnů s nejvyšší pracovní zátěží.
Tato šablona vám umožní:
- Soustřeďte se na to, co je každý týden nejdůležitější, díky zobrazení priorit.
- Sledujte dlouhodobé cíle prostřednictvím zobrazení YEAR a monitorujte klíčové milníky.
- Zobrazte si své každodenní pracovní zatížení pomocí zobrazení časové osy.
- Začněte plánovat s funkcí Start Here Rychle si prohlédněte a zorganizujte svůj rozvrh
- Naplánujte si hodiny, termíny odevzdání úkolů a studijní sezení pomocí zobrazení rozvrhu hodin.
- Přesouvejte úkoly mezi stavy jako „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“ podle toho, jak postupujete.
🖊️ Ideální pro: studenty, kteří se snaží skloubit výuku, úkoly a studijní bloky, nebo učitele, kteří studentům pomáhají s strukturovanými nástroji pro akademické plánování.
8. Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
Může být strukturování vašeho akademického dne bez stresu? S šablonou hodinového rozvrhu ClickUp to možné je!
Tato šablona je určena pro učitele, studenty a profesionály, kteří potřebují strukturu bez stresu. Od plánování hodin a úkolů až po správu výplat za úkoly nebo priorit, tato šablona vše sjednocuje do jednoho organizovaného systému, takže svůj čas můžete věnovat plnění úkolů, nikoli přemýšlení, co dělat dál.
Tuto šablonu použijte k:
- Naplánujte si denní rozvrh po hodinách pomocí zobrazení týdenního kalendáře.
- Snadno ukládejte a plánujte úkoly pomocí průvodce pro začátečníky.
- Přesouvejte úkoly mezi stavy jako „K provedení“, „Probíhá“, „Dokončeno“ a „Zrušeno“.
- Automatizujte připomenutí, abyste se mohli soustředit na práci, aniž byste museli detailně plánovat svůj čas.
- Sledujte pokrok prostřednictvím dashboardů a podle potřeby upravujte svůj denní program.
🖊️ Ideální pro: Učitele a domácí učitele, kteří spravují bloky lekcí a denní rozvrhy hodin po hodinách.
9. Šablona rozvrhu hodin speciálního vzdělávání ClickUp
Šablona ClickUp pro rozvrh speciálního vzdělávání pomáhá pedagogům plánovat flexibilní rozvrhy zaměřené na studenty a přizpůsobené individuálním vzdělávacím potřebám. Ať už koordinujete časy lekcí, poskytujete podporu zaměstnancům nebo zajišťujete ubytování studentů, tato šablona vám poskytuje jasný a upravitelný rámec pro správu všeho na jednom místě.
Můžete je také kombinovat se šablonami KWL nebo podobnými výukovými pomůckami, abyste mohli efektivněji sledovat pokrok a podporovat cíle individuálního vzdělávacího plánu (IEP).
Nechte tuto šablonu:
- Organizujte každodenní aktivity pomocí zobrazení Všechny aktivity třídy.
- Sledujte poznámky ke konkrétním třídám pomocí zobrazení Poznámky ke speciálnímu vzdělávání.
- Vytvořte přehledné a upravitelné rozvrhy pro každou třídu v zobrazení Rozvrh hodin.
- Rychlý start díky podrobnému průvodci nastavením
- Sledujte úkoly ve stavech Zrušeno, Dokončeno a K provedení.
- Přiřazujte odpovědnosti a upravujte rozvrhy podle potřeby pomocí automatizací.
🖊️ Ideální pro: Učitele a koordinátory speciálního vzdělávání, kteří plánují rozvrhy pro konkrétní studenty, podporu učení a rutiny ve třídě.
💡 Tip pro profesionály: Buďte při plánování flexibilní. I když máte pro každou lekci nebo aktivitu vyhrazený konkrétní časový blok, život ve třídě může být nepředvídatelný. Přidejte si časovou rezervu pro spontánní diskuse, otázky studentů nebo další aktivity, abyste nemuseli zbytek plánu uspěchat.
10. Šablona poznámek z výuky ClickUp
Zmatky s výtisky a volnými listy vás nutí spěchat na poslední chvíli? Šablona ClickUp Class Notes vám pomůže lépe organizovat výuku.
Získáte tak strukturovaný, snadno použitelný systém pro sledování poznámek, úkolů a informací týkajících se konkrétních tříd – vše na jednom místě. Ať už sedíte na přednášce nebo se k tématům vracíte později, tato šablona založená na dokumentu Doc udržuje vše propojené a vyhledatelné.
S touto šablonou můžete:
- Uspořádejte si poznámky k předmětům, úkoly a odkazy ve strukturovaném dokumentu.
- Přejděte na konkrétní části pomocí předem připraveného klikatelného obsahu.
- Zanechte kontextové komentáře k poznámkám, abyste je mohli později projednat s učiteli.
- Zaznamenávejte své myšlenky okamžitě pomocí připnutého poznámkového bloku.
- Duplikujte a přizpůsobte rozložení poznámek pro každý projekt, téma nebo semestr.
- Formátujte poznámky pomocí tabulek, nadpisů, úkolů a vložených odkazů.
🖊️ Ideální pro: Pedagogické pracovníky, kteří chtějí přehledný systém pro pořizování poznámek s možností vyhledávání, aby měli vše organizované a studijní sezení byla produktivnější.
11. Šablona úkolů pro třídu ClickUp
Šablona ClickUp Class Assignment Template vám ulehčí správu práce studentů. Učitelé mohou organizovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat známky na jednom místě – bez nutnosti používat tabulky.
U složitějších úkolů můžete také propojit zdroje nebo použít výukový video software, který studenty vizuálně provede pokyny, čímž ušetříte čas a snížíte zmatek.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte každý úkol pomocí zobrazení Seznam nebo Termín splnění.
- Přiřazujte studentům úkoly a sledujte jejich pokrok v reálném čase.
- Pomocí integrovaných rubrik standardizujte hodnocení a zpětnou vazbu.
- Přidejte poznámky, kontrolní seznamy a odkazy na podpůrné materiály.
- Kategorizujte úkoly podle typu (zkoušky, seminární práce, skupinová práce) pro snadné filtrování.
- Udržujte studenty v obraze díky automatickým připomenutím a aktualizacím stavu.
🖊️ Ideální pro: Učitele, kteří spravují více úkolů pro studenty napříč třídami a hledají jediný zdroj informací pro zefektivnění výuky a hodnocení.
12. Šablona ClickUp pro sledování pokroku studentů
Pokud jste dosud sledovali akademický pokrok svých studentů pomocí statických tabulek Google Sheets, máme pro vás lepší řešení! Šablona ClickUp Student Progress Template kombinuje sledování výkonnosti, informace o chování a plánování akcí na jednom místě, takže vám nikdy neunikne žádné varovné znamení ani příležitost k růstu.
Ať už spravujete individuální zprávy o pokroku nebo řešíte trendy v celé třídě, tato šablona vám pomůže včas identifikovat vzorce a rychle přijmout opatření.
Nechte tuto šablonu:
- Sledujte klíčové milníky a přizpůsobte podporu každému studentovi pomocí zobrazení průvodce.
- Sledujte problémy s chováním a trendy pomocí zobrazení problémů s chováním.
- Označte studenty, kteří potřebují zvláštní podporu, v zobrazení „Potřebuje pozornost“.
- Získejte přehled o celkovém výkonu studentů na první pohled v zobrazení seznamu.
- Kategorizujte pokrok pomocí jasných stavů, jako je „Daří se dobře“ nebo „Potřebuje posílit sebevědomí“.
- Sledujte klíčové informace, jako je úsilí, chování, kontakt s rodiči a další, pomocí vlastních polí.
🖊️ Ideální pro: Učitele a domácí učitele, kteří potřebují centralizovaný nástroj pro sledování akademických výsledků a chování všech studentů.
13. Šablona ClickUp pro vzdělávání studentů
Sledovat úkoly, studijní povinnosti a akademické cíle může být s roztříštěnými poznámkami a několika aplikacemi náročné. Se šablonou ClickUp Student Education Template můžete organizovat úkoly, spravovat studijní povinnosti a sledovat akademické cíle bez roztříštěných poznámek a několika aplikací.
Ať už jste student nebo pedagog, můžete mít vše uložené v jednom souboru. Pro širší akademické plánování umožňuje ClickUp Education také institucím zjednodušit správu vzdělávání centralizací akademických a administrativních zdrojů na jednom místě.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte materiály a rozvrhy kurzů pomocí zobrazení učebních plánů.
- Sledujte závislosti kurzů pomocí zobrazení předpokladů.
- Sdílejte tipy a materiály prostřednictvím průvodce pro začátečníky.
- Vizualizujte pokrok třídy pomocí stavů jako Probíhá, K absolvování a Dokončeno.
- Plánujte dopředu pomocí milníků a Ganttova diagramu.
- Sledujte a upravujte úkoly pomocí aktualizací v reálném čase a opakovaných kontrol.
🖊️ Ideální pro: Učitele a domácí učitele, kteří spravují rozvrhy kurzů, předpoklady a úkoly studentů v jednom organizovaném systému.
💡Pomocí ClickUp AI můžete vytvořit plán výuky během několika minut
Ať už učíte matematiku a přírodní vědy žáky pátého ročníku nebo řídíte čas věnovaný čtení v několika ročnících, ClickUp Brain vám pomůže vyhnout se prázdné stránce. Stačí začít plánovat výuku pomocí umělé inteligence tím, že popíšete svůj vzdělávací cíl, kontext třídy a rozvrh. Vytvoří strukturovanou lekci s tempem, aktivitami a kontrolními body.
Žádné šablony. Jen generátor plánů výuky, který se přizpůsobí vašemu stylu výuky a časovým možnostem.
📝 Vyzkoušejte tento podnět: „Jsem učitel 5. třídy a plánuji 60minutovou lekci o koloběhu vody. Ve třídě jsou vizuální a kinestetické typy žáků. Navrhněte strukturovaný plán s poutavým úvodem, praktickou skupinovou aktivitou, klíčovou slovní zásobou a 5minutovým shrnutím, které žákům pomůže zrekapitulovat, co se naučili.“
Co dělá šablonu plánu lekcí v Google Sheets dobrou?
Ne každá šablona Google Sheets je vytvořena tak, aby vyhovovala způsobu plánování středoškolských učitelů. Ty nejlepší nejsou jen editovatelné, ale jsou také vytvořeny tak, aby odpovídaly způsobu, jakým pedagogové přemýšlejí, učí a přizpůsobují se v průběhu týdne.
Toto je důvod, proč se vyplatí používat šablonu plánu lekcí Google Sheets:
- Týdenní nebo denní struktura: Některé lekce vyžadují celkový přehled, zatímco jiné potřebují podrobný denní plán. Dobré šablony vám poskytnou obojí.
- Vytvořte prostor pro cíle a standardy: Ať už se přizpůsobujete rámcovým osnovám nebo vytváříte vlastní, předem stanovené cíle vám pomohou udržet plánování zaměřené na daný úkol.
- Upravitelné sekce pro aktivity, materiály a časový harmonogram: Schopnost upravit průběh lekce bez narušení rozvržení je klíčová, zejména když se váš den mění za běhu.
- Snadná spolupráce a sdílení: Šablony by měly fungovat pro vás a s vámi, ať už spolupracujete s dalšími učiteli, plánujete napříč předměty nebo sdílíte plány s administrátory.
Šablony, které se řídí těmito základními principy, vám poskytují stejnou flexibilitu při plánování jako mnoho aplikací pro denní plánování, ale nemusíte pokaždé začínat s prázdnou tabulkou.
Plánujte lekce, sledujte pokrok a buďte flexibilní s ClickUp
Google Sheets vám může pomoci začít, ale nebyl vytvořen pro reálné podmínky ve třídě. Šablony ClickUp jdou ještě dál; jsou vytvořeny tak, aby pomohly učitelům zefektivnit plánování jejich pracovního dne.
Všechny šablony jsou přizpůsobitelné, sdílené a zdarma použitelné, od organizace rozvrhů hodin až po sledování pokroku studentů. Můžete strávit méně času skládáním věcí dohromady a více času se soustředit na výuku.
Díky flexibilním zobrazením, automatizaci a nástrojům, jako je ClickUp Brain, budete nejen organizovaní, ale také budete učit efektivněji, aniž byste museli přidávat další hodiny do svého dne.
Zaregistrujte se do ClickUp, zjednodušte si plánování a získejte zpět čas na přípravu.