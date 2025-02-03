10 nejlepších online výukových nástrojů pro e-learning v roce 2025

Online výukové nástroje se staly nezbytným prostředkem pro učitele a studenty k překlenutí mezer ve výuce. Tyto nástroje pomáhají snížit pracovní zátěž učitelů, udržet pozornost studentů a vytvářet interaktivní lekce, které efektivně zprostředkovávají klíčové body výuky.
Pokud jste učitel a hledáte nejlepší online nástroje, které vám pomohou vylepšit výuku, máme pro vás 10 skvělých tipů, které určitě stojí za vyzkoušení!
Co je to online výukový nástroj?
Online výukové nástroje jsou aplikace nebo webové stránky, které podporují pedagogy, usnadňují komunikaci se studenty nebo pomáhají dosahovat výukových cílů. Učitelé a studenti mají nyní přístup k široké škále online výukových nástrojů, které zlepšují výuku a studium.
Tyto nástroje tak hrají v moderním vzdělávání stále důležitější roli.
Pokud například považujete za náročné vytvářet prezentace, které zaujmou vaše studenty při výuce na dálku, mohlo by se vám hodit použití digitální tabule.
Pokud mají vaši studenti potíže se soustředěním na konkrétní témata, můžete do výuky zařadit zábavné aktivity, jako jsou hry nebo interaktivní cvičení, které zvýší jejich zapojení.
Co byste měli hledat v online nástrojích pro výuku?
Jakékoli online nástroje, které používáte, by měly sloužit určitému účelu a řešit konkrétní problém. Kromě toho by vaše online výukové nástroje a zdroje měly být:
- Snadné použití: Ať už jste učitel nebo student, online nástroj by měl být snadno použitelný, aby působil jako přirozené rozšíření výuky ve třídě. Pokud online nástroj rozptyluje pozornost nebo jeho nastavení a používání zabere příliš mnoho času, pravděpodobně nestojí za vaši čas a energii.
- Rychlé osvojení: Nástroje by měly být pro studenty i učitele snadno použitelné během několika minut. Čas ve třídě je drahocenný a vy ho nechcete trávit převážně čtením návodu.
- Bezpečnost: Nástroj, který si vyberete, by měl nabízet komplexní bezpečnostní opatření, která zajistí dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí studentů.
- Přizpůsobitelné: Nejlepší nástroje budou mít vysokou míru přizpůsobitelnosti, aby se mohly přizpůsobit vašemu reálnému nebo online výukovému prostředí a stylu výuky.
- Cenově dostupné: Je nepravděpodobné, že váš rozpočet na výuku bude mít dostatek prostředků na předplatné mnoha různých online výukových nástrojů. Hledejte cenově dostupné licenční nabídky nebo bezplatné online nástroje.
Vaše oblíbené online výukové nástroje budou pravděpodobně ty, které mají aktivní online komunitu. Tyto komunity vám mohou poskytnout tipy, jak maximalizovat potenciál nástroje a řešit problémy. Jsou skvělým zdrojem informací při zkoumání online výukových nástrojů a jejich používání.
10 nejlepších nástrojů pro vzdálenou výuku
1. ClickUp
ClickUp je výkonná platforma pro správu projektů, online asistent pro výuku a virtuální učební sešit. Nabízí celou řadu nástrojů, které vám pomohou spravovat dokumenty, vytvářet prezentace, plánovat výuku a spravovat komunikaci se studenty.
Začněte s ClickUp Clip, bezplatným nástrojem pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku. Tato funkce vám umožňuje pořizovat videozáznamy vaší obrazovky a sdílet je se svými studenty, což usnadňuje sdílení aktualizací známek, ukázání studentům, jak se orientovat na webových stránkách, nebo pomoc s online úkoly. Je to mnohem jednodušší než sdílení obrazovky a videa můžete sdílet s kýmkoli, kdo je potřebuje, což vám ušetří čas.
Poté začněte používat ClickUp Docs. ClickUp Docs je více než jen textový editor – umožňuje vám vytvářet dokumenty s vnořenými stránkami a propojovat je tak, jak vám to vyhovuje. Pomocí nástroje Docs můžete vytvářet wiki pro výuku, sestavovat souhlasy rodičů a vytvářet plány lekcí se všemi vašimi výukovými materiály.
ClickUp je zcela přizpůsobitelný, což vám umožňuje vytvořit jakékoli zdroje, které pro výuku potřebujete. Tento online nástroj obsahuje mnoho bezplatných šablon pro výrobu videí, správu výuky, seznamy úkolů a mnoho dalšího.
Chcete to ještě vylepšit? Vyberte si placený tarif a získáte přístup k ClickUp AI, který vám pomůže sepsat e-maily, rozvinout nápady na výukové plány a dokonce shrnout poznámky z jednání pouhým kliknutím myši. Je to skvělý způsob, jak zvýšit svou produktivitu a získat více času na části své práce, které máte rádi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Tato snadno použitelná platforma nabízí spoustu bezplatných nástrojů, které učitelům pomáhají spravovat jejich třídy, včetně šablon denních plánů, vnořených dokumentů a nástrojů pro nahrávání obrazovky.
- Platforma se integruje se všemi vašimi oblíbenými aplikacemi a programy, jako jsou Google Slides a Slack, což usnadňuje vytváření, používání a sdílení vašich zdrojů.
- K dispozici je vysoce responzivní podpora ClickUp, která obvykle reaguje do jednoho dne na jakékoli vaše problémy nebo dotazy.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je skvělý nástroj, ale není k dispozici v bezplatné verzi platformy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Google Classroom
Google Classroom je online platforma pro výuku od společnosti Google, stejného týmu, který vytvořil váš oblíbený vyhledávač. Jedná se o oblíbenou platformu s různými funkcemi pro pedagogy, studenty a kohokoli v digitálním prostředí učebny.
Nejlepší funkce Google Classroom
- Komplexní nástroje pro správu kurzů umožňují učitelům organizovat online kurzy, vytvářet lekce, zadávat úkoly a přijímat domácí úkoly od studentů.
- Komunikační nástroje pro výuku usnadňují zasílání oznámení nebo soukromých zpráv jednotlivým studentům.
- Integruje se s dalšími produkty Google, jako jsou Gmail, Google Docs, Google Drive a další aplikace Google.
Omezení služby Google Classroom
- Ne všechny funkce jsou dostupné na mobilních zařízeních a integrace nemusí být vždy možná mimo ekosystém Google.
Ceny služby Google Classroom
- K dispozici je bezplatná verze.
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Classroom
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
3. Kahoot
Kahoot je online platforma, která vám umožní gamifikovat obsah vaší výuky. Pochází z Norska, nabízí řadu vzdělávacích her a interaktivních kvízových aktivit a rychle se stala oblíbeným nástrojem ve výuce po celém světě.
Nejlepší funkce Kahoot
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete rychle navrhovat kvízy nebo vytvářet interaktivní prezentace podle svých plánů výuky.
- Živé hry a kvízy pomáhají zvýšit zapojení žáků ve třídě a vzbudit jejich zájem o dané téma.
- Podrobné zprávy a analýzy vám umožní sledovat výkon studentů a data lze zpětně použít ve vašich oblíbených nástrojích pro hodnocení.
Omezení Kahoot
- Studenti budou potřebovat vlastní zařízení, aby se mohli účastnit živých akcí, což nemusí vyhovovat školám, které tablety neposkytují.
Ceny Kahoot
- Kahoot!+ Start pro učitele: 3,99 $ za učitele za měsíc
- Kahoot!+ Premier pro učitele: 7,99 $ za učitele za měsíc
- Kahoot!+ Max pro učitele: 9,87 $ za učitele za měsíc
Hodnocení a recenze Kahoot
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
4. Zoom
Zoom se rychle prosadil mezi moderními technologiemi a díky svým špičkovým funkcím pro videokonference si tuto pozici udržel. Učitelé mohou Zoom používat k pořádání online výuky, zřizování virtuálních tříd nebo k individuálním schůzkám s rodiči, aniž by museli čekat na rodičovské schůzky.
Nejlepší funkce Zoomu
- Funkce hlasování umožňuje učitelům sbírat zpětnou vazbu k tématům, testovat znalosti žáků a vytvářet krátké kvízy pro virtuální třídy.
- Ikony umožňují studentům komunikovat s učitelem, aniž by se cítili na obrazovce nesví, například zvednutím ruky, požádáním učitele, aby zpomalil, nebo naznačením, že látce rozumí.
- Breakout rooms vám umožňují rozdělit účastníky videokonference do menších skupin během skupinových projektů a zároveň vám umožňují navštívit jednotlivce a skupiny, abyste viděli, jak jejich projekty postupují.
Omezení aplikace Zoom
- Skvělé pro komunikaci se studenty, ale pro správu třídy budete potřebovat další nástroje.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Schůzky: 1 800 $/účet (až 300 účastníků)
- Webinář: 3 400 $/rok na uživatele (až 1 000 účastníků webináře)
- Telefon: 180 $/rok na uživatele
- Rooms: 499 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 53 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 600 recenzí)
5. Visme
Visme pomáhá pedagogům zatraktivnit jejich obsah pomocí prezentací, infografik a školních zpravodajů. Je to také vynikající způsob, jak mohou studenti proměnit nudnou vědeckou zprávu v ohromující vzdělávací mistrovské dílo.
Nejlepší funkce Visme
- Díky spoustě šablon můžete během několika minut vytvořit vizuálně atraktivní materiály pomocí snadno použitelného rozhraní typu drag-and-drop.
- Nástroje pro spolupráci umožňují skupinám pedagogů nebo studentů pracovat současně na stejném projektu.
- Analytické nástroje vám ukážou, kdo si prohlížel vaše materiály a jak je používá, což je skvělé pro sledování, kdo skutečně čte nejnovější školní zpravodaj.
Omezení Visme
- Tištěné materiály jsou často horší kvality než ty, které vidíte na obrazovce, takže může být nejlepší používat pouze online materiály.
Ceny Visme
- Základní: zdarma
- Startovací balíček: 12,25 $/měsíc, fakturace ročně
- Pro: 24,75 $/měsíc, fakturace ročně
- Visme for Teams: kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 640 recenzí)
6. Aktivní učení
Actively Learn je jako vysoce výkonný elektronický čtečka. Tento online výukový nástroj podporuje aktivní čtení tím, že činí text interaktivnějším. Studenti mohou psát poznámky do okrajů, učitelé mohou vkládat otázky nebo ankety a čtenáři mohou kliknout na zvýrazněná slova, aby se dozvěděli více o daném tématu.
Nejlepší funkce Actively Learn:
- Nabízí řadu digitálních textů, včetně učebnic, románů a novinových článků, které můžete začlenit do svých výukových plánů.
- Umožňuje vkládat poznámky, kvízy, videa a odkazy na externí zdroje, aby byl proces čtení interaktivnější a pestřejší.
- Integruje se s oblíbenými systémy pro správu výuky, aby zefektivnil proces zadávání úkolů a hodnocení.
Omezení Active Learn:
- Některé z nejlepších funkcí platformy jsou dostupné pouze za poplatek, takže pokud chcete Actively Learn využívat na maximum, budete si jej muset zaplatit.
Ceny Actively Learn
- Zdarma
- Premium: kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Actively Learn
- Capterra: 4,87/5 (více než 20 recenzí)
7. Loom
Loom je nástroj pro nahrávání obrazovky pro Mac, Windows, iOS a Android. Intuitivní rozhraní umožňuje pedagogům nahrávat současně obrazovku i webovou kameru. Jedná se o snadný (a bezplatný!) způsob, jak vytvářet a sdílet online lekce, které mohou studenti podle potřeby pozastavit, znovu přehrát a přehrát. Jedná se také o jeden z bezplatných online nástrojů, protože pedagogové mají přístup k prémiovým funkcím bez dalších poplatků.
Nejlepší funkce Loom
- Díky integrované analytice Loom můžete zjistit, kdo sledoval vaše videa a jak dlouho je sledoval.
- Studenti mohou na videa reagovat pomocí emodži nebo komentářů, což je skvělé pro podporu diskuse ve třídě a identifikaci studentů, kteří potřebují více vysvětlení.
- Můžete přidávat přizpůsobené poznámky s odkazy na související zdroje, podněcovat studenty k diskusi nebo zadávat úkoly.
Omezení nástroje Loom
- K dispozici je pouze několik možností úprav, takže možná budete potřebovat několik pokusů, abyste dosáhli dokonalého videa.
Ceny Loom
- Zdarma pro pedagogy
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
8. Baamboozle
Pokud potřebujete online výukové nástroje, které zvýší zábavnost vašich lekcí, Baamboozle je tu, aby vám pomohl. Tato online výuková platforma pomáhá vzbudit zájem studentů a učinit lekce interaktivnějšími a poutavějšími. Vyberte si z předem připravených šablon nebo si vytvořte vlastní hry a kvízy, aniž byste museli trávit hodiny vymýšlením vlastních výukových nástrojů od nuly.
Nejlepší funkce Baamboozle
- Existuje spousta nástrojů pro tvorbu her, včetně šablon pro kvízy, křížovky a hledání slov, s možností rozsáhlého přizpůsobení.
- Platforma je integrována s digitálními tabulemi, takže studenti mohou v online hodinách komunikovat.
- Tento nástroj umožňuje třídám hrát hry na jedné obrazovce, takže se nemusíte starat o to, aby každý student měl své vlastní zařízení.
Omezení Baamboozle
- Existuje spousta předem připraveného obsahu, ale prohledávání toho dobrého, špatného a ošklivého může být časově náročné, protože není k dispozici mnoho filtrů, které by vám pomohly najít to, co potřebujete.
Ceny Baamboozle
- Navždy zdarma
- Baamboozle+ Měsíční předplatné: 7,99 $/měsíc
- Baamboozle+ Roční předplatné: 4,99 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Baamboozle
- N/A
9. ThingLink
ThingLink je oceněná online platforma, která pomáhá pedagogům vytvářet interaktivní multimediální obsah. Začněte s obrázkem, videem nebo 3D prohlídkou a přidejte odkazy na videa, hlasové poznámky a články. Můžete přidávat vrstvy informací, abyste vylepšili svůj vizuální obsah a vytvořili interaktivnější prezentace.
Nejlepší funkce ThingLink
- Tato platforma usnadňuje vytváření interaktivního a poutavého obsahu, který studenty zaujme.
- Analytické nástroje vám umožňují sledovat zapojení studentů pomocí individuálních odkazů, které vám ukazují, jak dlouho si prohlíželi váš obsah.
- Studenti si mohou vytvářet vlastní výukové nástroje pomocí hlasu, videa a odkazů (k dispozici jsou také funkce pro spolupráci na skupinových projektech!).
Omezení ThingLink
- Rozhraní může být poněkud neohrabané, takže počítejte s tím, že si nejprve budete muset zvyknout.
Ceny ThingLink
- Bezplatná zkušební verze na 60 dní
- Licence pro učitele: 60 $/rok
- Školní licence: 2 $ za místo a rok
- Akademická licence: 9 $ za jedno místo za rok
Hodnocení a recenze ThingLink
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
10. Padlet
Padlet je online výuková platforma, která vám umožňuje vytvářet digitální tabule pro ukládání, organizování a sdílení obsahu. Je to vynikající způsob, jak založit diskusní fórum nebo třídní blog, a studenti jej ocení jako praktický nástroj pro zveřejňování svých prací k vzájemnému hodnocení.
Nejlepší funkce Padletu
- Díky uživatelsky přívětivé platformě je snadné vytvářet tabule, na kterých mohou studenti a učitelé sdílet a organizovat obsah.
- Uživatelé mohou do přizpůsobeného prostoru přidávat text, obrázky, videa, odkazy a další prvky, což je skvělé pro online výuku.
- Funkce spolupráce v reálném čase umožňuje skupinám přidávat obsah nebo zanechávat komentáře pro ostatní členy Padletu, což je ideální pro distanční výuku.
Omezení Padletu
- Může být náročné regulovat, co studenti zveřejňují, proto se ujistěte, že kontrolujete, co se děje na Padlets.
Ceny Padletu
- Třída: 199 $/rok
- Škola: od 1 000 $/rok
Hodnocení a recenze Padletu
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
Optimalizujte své lekce pomocí lepších online výukových nástrojů od ClickUp
Dnešní pedagogové musí o pozornost studentů soutěžit se sociálními médii, virálními videi a milionářskými tvůrci obsahu. Se správnými online výukovými nástroji ve vaší pedagogické výbavě však můžete vytvářet inovativní lekce, zkrátit čas strávený administrativou a zvýšit zapojení studentů. Čeká na vás celý vesmír online nástrojů, které vám pomohou vylepšit vaši výuku.
Pokud jde o online výukové nástroje, ClickUp je špičkou ve své třídě. Tato platforma pro správu projektů je komplexním řešením pro vaši výuku. Pomůže vám udržet pořádek ve výuce, podpoří spolupráci a zefektivní administrativní pracovní postupy, takže budete mít více času soustředit se na části práce, které vás baví!
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a zjistěte, jak může tento online výukový nástroj proměnit vaši výuku.