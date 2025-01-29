9 nejlepších softwarů pro správu vysokých škol pro vysokoškolské vzdělávání v roce 2025

Ať už provozujete základní nebo střední školu či vysokou školu, zajistit bezpečnost, produktivitu a podporu všech není žádná maličkost. Jako školní koordinátor může být obtížné řídit všechny aktivity související s univerzitou, zejména pokud vše řídíte pomocí papírového diáře, tabule nebo mentálního seznamu.
Vnesme trochu rozumu do procesu správy univerzity, co vy na to?
Software je nejjednodušší způsob, jak spravovat studenty, provoz zařízení, zaměstnance a další. Uchovávejte údaje o výkonu na jednom místě, automatizujte náročné pracovní příkazy a vytvářejte pracovní postupy optimalizované pro produktivitu pomocí správného softwaru pro správu univerzitních zařízení. ?️
Na trhu je však k dispozici mnoho softwarových řešení pro správu univerzit a výběr té správné možnosti není vůbec snadný. V tomto průvodci vám představíme stručný kontrolní seznam, který vám pomůže najít ten správný software pro správu univerzit, a našich devět nejoblíbenějších softwarů pro rok 2024.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu univerzitních zařízení?
Každá instituce má jiné potřeby, ale tyto základní funkce jsou pro koordinátory škol velkým pomocníkem:
- Doplňkové moduly: Modulární software pro správu univerzit se nám líbí, protože můžete přizpůsobit systémy správy tak, aby dělaly přesně to, co potřebujete. Hledejte moduly, které spravují všechny aspekty správy školy, včetně zápisu, informací o studentech, správy kurzů a učebních plánů, správy poplatků a správy docházky.
- Cloudová řešení: Lokální řešení jsou drahá a zastaralá. Pokud je to možné, zvolte cloudový software pro správu univerzitních zařízení, ke kterému máte přístup odkudkoli. Potřebujete pouze připojení k internetu, abyste mohli sledovat vše od výkonnosti studentů až po obecnou údržbu.
- Optimalizace pracovních postupů: Máte toho hodně na práci, tak nechte systém pro správu univerzity, aby za vás udělal část té těžké práce. Vyberte si nástroje, které nabízejí automatizaci pracovních postupů, umělou inteligenci nebo jiné formy praktické správy vzdělávání.
- Přístup v reálném čase: Někdy potřebujete vidět metriky v reálném čase pro údržbářské práce, docházku studentů nebo plánování pracovníků. Hledejte software pro správu univerzity, který zobrazuje data v reálném čase, abyste měli k dispozici nejaktuálnější informace.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Tento systém používáte pro administrativní procesy, ale možná budete potřebovat, aby jej používali také studenti, rodiče a zaměstnanci. Snadné používání je vždy důležité, ale je obzvláště důležité, pokud požadujete, aby stejný nástroj používala velká skupina lidí. Vyberte si software pro správu univerzity, který má velmi nízkou náročnost na zaučení.
9 nejlepších softwarů pro správu univerzit pro rok 2024
Software pro správu univerzity zvládá trochu všeho, od správy učeben až po výběr rozvrhů pro akademický rok. Samozřejmě, výběr renomovaného nástroje také hraje velkou roli. Toto je devět nejlepších softwarových řešení pro správu škol v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je nejlépe známý jako nejoblíbenější řešení pro správu projektů na světě, ale nabízíme mnohem více. Pedagogové důvěřují ClickUp při správě akademických a administrativních zdrojů na jednom místě, což představuje dokonalý systém pro správu vzdělávání.
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet sylaby, budovat znalostní báze nebo wiki a ukládat podrobnosti o přednáškách. Studenti možná neodevzdávají své domácí úkoly včas, ale úkoly v ClickUp jim – a ostatně i vyučujícím – výrazně usnadňují pamatovat si termíny odevzdání. ?
Místo toho, abyste komunikaci rozdělovali do e-mailů nebo zpráv ve Slacku, přeneste všechny své konverzace do ClickUp Chat a komunikujte s jednotlivci nebo skupinami. Můžete dokonce propojit svůj e-mail s ClickUp a jedním kliknutím převést zprávy na úkoly.
Například ClickUp usnadňuje zadávání objednávek vašim údržbářským týmům, čímž zabraňuje poruchám klimatizačních systémů.
A už nikdy nebudete muset trávit hodiny navrhováním a formátováním dashboardů, zpráv a dalších dokumentů. Šablony ClickUp vám umožní snadno a rychle vytvářet přehledné a profesionální dokumenty a dashboardy.
Pomocí šablony návrhu projektu ClickUp University Management System můžete sledovat vše od zápisu studentů přes hodnocení výkonu zaměstnanců až po sledování výdajů.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp nabízí akademické slevy studentům, správcům a pedagogům.
- Vytvářejte vlastní formuláře pro přijímací řízení, odevzdávání seminárních prací a další účely.
- Použijte ClickUp AI k psaní oznámení a shrnutí poznámek z jednání.
- ClickUp reporty vizualizují kapacitu učeben, výkonnostní metriky a správu inventáře několika kliknutími.
Omezení ClickUp
- ClickUp má tolik funkcí, že noví uživatelé ho někdy považují za trochu nepřehledný – ale my víme, že to zvládnete!
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Sweedu
Sweedu se prezentuje jako kompletní software pro podnikové zdroje (ERP) pro vzdělávání. Tato společnost se sídlem v Indii podporuje interní a externí komunikaci, správu docházky do třídy a dokonce i řešení pro správu univerzitních zařízení, jako je sledování balíků.
Nejlepší funkce Sweedu
- Sweedu podporuje bezpečnostní funkce, jako jsou biometrické skenery, brány, identifikační karty, RFID skenery a další.
- Odesílejte pracovní příkazy IT, žádosti o údržbu zařízení a jakékoli další záležitosti na jedné platformě.
- Posílejte SMS nebo WhatsApp zprávy studentům, zaměstnancům a rodičům
- Přijímejte platby za školní obědy, poplatky za zdravotní péči a další služby prostřednictvím online platební brány Sweedu.
- Používejte mobilní aplikaci Sweedu pro Android nebo iOS.
Omezení Sweedu
- Jeho sídlo je v Indii, takže pokud jste v USA, doba odezvy podpory nemusí být zrovna nejlepší.
- Sweedu nemá ve srovnání s ostatními systémy pro správu univerzit v tomto seznamu mnoho recenzí.
Ceny Sweedu
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sweedu
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. HDSchool
Hyper Drive je technologická společnost, která vyrábí produkty pro salony, restaurace, sklady a samozřejmě také školy. HDSchool vám pomáhá spravovat záznamy a data studentů, půjčovat knihy v knihovně, spravovat docházku, sledovat časové záznamy a mnoho dalšího. ?
Nejlepší funkce HDSchool
- Správa poplatků za školné, stravování a uniformy
- Zadávejte domácí úkoly a posílejte studentům připomenutí prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
- Vytvářejte rozvrhy pro celou školu pro každou třídu a snadno spravujte přestávky na oběd, abyste zajistili pokrytí.
- Zpracovávejte mzdy pro učitele i neučitelský personál.
- Software pro správu knihovny, který usnadňuje sledování médií
Omezení HDSchool
- HDSchool nemá mnoho recenzí.
- Vyrábějí software pro různá odvětví, takže nemusí být tak dobře obeznámeni s potřebami procesů údržby na základních a středních školách nebo univerzitách.
HDSchool ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HDSchool
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Gibbon
Možná to není nejluxusnější řešení na trhu, ale Gibbon je bezplatná open-source platforma pro správu škol vytvořená pedagogy pro pedagogy. Použijte Gibbon ke sběru dat o výkonech studentů, poskytněte všem zúčastněným stranám přístup k jedné platformě a překládejte obsah do 22 různých jazyků.
Nejlepší funkce Gibbonu
- Jelikož se jedná o open-source software, můžete tento software pro správu univerzity podle potřeby upravovat.
- Rozšiřte funkčnost Gibbonu pomocí open-source modulů pro vydávání průkazů, správu absolventů, zápis do kurzů, plánování klinických cvičení, help desk, zásady a další.
- Pomocí Smart Blocks můžete rychle plánovat lekce s multimediálními zdroji.
- Zobrazte rozvrhy všech učitelů a studentů najednou
- Přidejte administrativní moduly pro správu majetku, pracovní požadavky a správu služeb pro všechny vaše nemovitosti.
Omezení Gibbonu
- Recenze Gibbonu jsou smíšené.
- Uživatelé říkají, že je obtížné získat včasné aktualizace nebo smysluplnou technickou podporu.
Gibbon ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze Gibbon
- G2: 3,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
5. Infinite Campus
Infinite Campus je typ softwarového řešení pro správu univerzitních zařízení, které slouží ke správě studentských analýz, digitálního učení, správy dodavatelů, zlepšování procesů a rozpočtových údajů.
Pokud potřebujete další podporu, Infinite Campus nabízí za příplatek také školení, specializovanou podporu, technické služby a implementaci.
Nejlepší funkce Infinite Campus
- Tento informační systém pro studenty (SIS) zajišťuje online výuku, stravování, zpracování plateb a komunikaci v rámci okresu.
- Infinite Campus používá specializované prediktivní algoritmy k identifikaci studentů, u nichž hrozí riziko předčasného ukončení studia.
- Vytvářejte online webináře pomocí plně integrovaného systému pro správu výuky (LMS).
- Eliminujte ruční zaznamenávání docházky a zvyšte přesnost
Omezení Infinite Campus
- Infinite Campus nemá nejlepší hodnocení
- Stále budete potřebovat samostatné řešení pro správu úkolů, abyste měli přehled o svých každodenních povinnostech.
Infinite Campus ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Infinite Campus
- G2: 3,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 120 recenzí)
6. openSIS
openSIS je cloudový software pro správu univerzit, který zjednodušuje proces zapracování nových zaměstnanců a zrychluje návratnost investic. Tato platforma zvládá vše od intervencí u studentů přes databáze zaměstnanců až po fakturaci a správu disciplinárních opatření.
Pracujte na plánech výuky, zaznamenávejte docházku a spravujte všechny potřeby školních zařízení na jedné přehledné platformě.
Nejlepší funkce openSIS
- openSIS má jen zřídka výpadky a garantuje 99,99% dostupnost.
- Vytvořte si vlastní dashboard, který zobrazuje klíčová oznámení a metriky.
- Vytvořte prohledávatelný katalog kurzů
- Tento software pro správu univerzitních zařízení zjednodušuje zaznamenávání údajů o učebnách a obsahuje funkce pro správu kapacity, půdorysy, dokumentaci pracovních postupů a údržbářské úkoly.
- openSIS má hladkou integraci API se Stripe, HubSpot, Google Workspace a dalšími.
Omezení openSIS
- openSIS nemá nejlepší recenze
- Software se aktualizuje pouze několikrát ročně, což může představovat bezpečnostní riziko.
openSIS ceny
- Core / Startup: Zdarma pro pět zaměstnanců a 50 studentů
- Essential Annual: 8 $/měsíc na uživatele, minimálně pět uživatelů, fakturace ročně
- Advanced Annual: 12 $/měsíc na uživatele s minimem 10 uživatelů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze openSIS
- G2: 3,8/5 (3 recenze)
- Capterra: N/A
7. EduSys
EduSys podporuje téměř 1 milion studentů v 900 školách v 11 zemích. Jedná se o komplexní řešení ERP, CRM a LMS, které kombinuje správu zdrojů, online výuku a správu údajů o studentech v jednom přehledném balíčku.
Možná to není nejluxusnější řešení, ale EduSys zjednodušuje každodenní činnosti, jako jsou výpůjčky v knihovně, výplaty, správa absolventů a chytré identifikační karty.
Nejlepší funkce EduSys
- Zobrazte údaje o docházce v reálném čase
- Integrujte biometrická a RFID zařízení do vaší fyzické budovy
- Hodnoťte domácí úkoly a vydávejte vysvědčení z jedné platformy.
- Pokud pracujete ve škole s více pobočkami nebo franšízami, použijte EduSys Multi-Branch Management pro snadnější správu provozu.
Omezení EduSys
- EduSys nemá mnoho recenzí.
- Má mnoho funkcí, ale i tak nesleduje administrativní úkoly, takže budete stále potřebovat samostatné řešení pro správu projektů.
EduSys ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze EduSys
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Edumarshal
Edumarshal je cloudový ERP a software pro správu univerzit s téměř 50 moduly a nepřetržitou podporou. Pro vysoké školy a univerzity Edumarshal zajišťuje správu přijímacího řízení, akademické záležitosti a dokonce i správu laboratorních zkoušek.
Jeho řešení pro správu škol K-12 má funkce jako centralizovaný správce osnov, správa tříd, správa rozvrhů, docházka a mnoho dalšího. ?
Nejlepší funkce Edumarshal
- Rozšiřte funkce Edumarshal o moduly pro správu financí, reporting, komunikaci, lidské zdroje a správu studentů.
- Rychlý přehled o výkonech studentů na vysoké úrovni díky barevně odlišeným zprávám.
- Vytvořte vlastní portál pro školení pedagogů a zaměstnanců
- Edumarshal podporuje správu dopravy a vozového parku, včetně sledování vozidel v reálném čase.
Omezení Edumarshal
- Tato platforma má mnoho funkcí, ale stále postrádá ucelený způsob, jakým by administrátoři mohli spravovat své pracovní úkoly.
- Edumarshal nemá mnoho recenzí.
Edumarshal ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Edumarshal
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. feKara
feKara je bezplatný software pro správu univerzit, který spravuje vše od přijímacích řízení až po vysvědčení. Prezentuje se jako komplexní řešení pro správu škol, které zvládá akademické plánování, finanční plánování a přizpůsobené portály pro studenty a rodiče.
Nejlepší funkce feKara
- Rozšiřte funkčnost feKara o moduly pro docházku, přijímání studentů, správu rozvrhů, dopravu a správu knihovny.
- feKara je k dispozici přes web a mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS.
- Potřebujete obsloužit rozmanitou studentskou populaci? feKara podporuje více jazyků a nabízí překladatelské nástroje.
- Snadný přechod na virtuální výuku díky integraci Zoom a přizpůsobitelným upozorněním od feKara.
Omezení feKara
- Několik uživatelů hlásí pomalý nebo nereagující zákaznický servis.
- Bezplatná verze podporuje pouze 50 studentů.
feKara ceny
- Zdarma
- Měsíční neomezený tarif: 39,50 $/měsíc pro 600 studentů a neomezený počet učitelů
- Roční neomezený tarif: 100 $/rok pro 600 studentů a neomezený počet učitelů, plus 295 $ za zřízení účtu
Hodnocení a recenze feKara
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4/5 (6 recenzí)
Zefektivněte své vzdělávací zařízení: Vyberte si ClickUp
Ať už potřebujete získat kontrolu nad provozními náklady nebo se chcete znovu zaměřit na úspěch studentů, správný nástroj pro správu školního pracoviště vás dostane tam, kam potřebujete. Zde uvedené možnosti jsou dobré, ale pokud potřebujete řešení, které umí všechno a ještě něco navíc, zvolte ClickUp. ✨
Usnadňujeme – a troufáme si říci, že i zpříjemňujeme – správu fyzických nemovitostí vaší školy, virtuálního vzdělávání, denních úkolů, rozvrhů členů týmu, učebních plánů a dalších věcí na jedné platformě.
Ale nemusíte nám věřit: vyzkoušejte ClickUp sami a uvidíte ten rozdíl. Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp – není potřeba kreditní karta.