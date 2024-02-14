6 bezplatných šablon KWL a zdrojů pro učitele

Každý učitel chce vzbudit zvědavost žáků a motivovat je k učení. Tento cíl je o něco snazší dosáhnout, pokud máte k dispozici spolehlivou tabulku KWL. (Pro neznalé: KWL znamená „vědět“, „chtít vědět“ a „naučit se“).
Šablona tabulky KWL je užitečná pro zlepšení čtenářské gramotnosti. Pomůže vám posílit metakognici a zvýšit zapojení studentů do společenských věd, jazykových předmětů nebo jakéhokoli jiného předmětu.
S přizpůsobitelnou šablonou tabulky KWL ve vaší výukové sadě budete moci vytvářet zábavné a efektivní vzdělávací aktivity.
Připravte se tedy na objevování pokladu v podobě šesti bezplatných šablon tabulek KWL, které si můžete vytisknout, a dalších výukových zdrojů, které podnítí zvědavost ve třídě a podpoří učení. Je čas proměnit vaše hodiny v vzrušující hledání poznání! 🍎
Co je šablona KWL?
Tabulka KWL byla navržena Donnou Ogle v roce 1986. Jedná se o jednoduchý vzdělávací nástroj, který pomáhá studentům aktivovat jejich dosavadní znalosti, vzbudit jejich zvědavost a uspořádat si informace, které se naučí o novém tématu.
Tabulky KWL to dělají tak, že třídí informace do tří sloupců podle zkratky „KWL“:
- K – „Vím“ nebo „Co vím“: Do tohoto prvního sloupce žáci zapíší své stávající znalosti o daném tématu, pokud nějaké mají (i když se jedná o mylné představy).
- W—„Chci vědět“ nebo „Zajímá mě“: Poté mohou studenti brainstormovat nebo diskutovat ve skupinách a vyplnit druhý sloupec věcmi, které chtějí vědět o daném tématu.
- L – „Learn“ (Učit se) nebo „What I learned“ (Co jsem se naučil): V posledním sloupci studenti uvedou, co se naučili po prostudování nebo prozkoumání daného tématu.
Studenti mohou pracovat individuálně, v malých skupinách nebo jako celá třída. Tento proces podporuje kritické myšlení, zapojení a strukturovaný způsob zkoumání nových témat studia.
Prázdná šablona tabulky KWL umožňuje pedagogům přizpůsobit každou sekci individuálním plánům výuky. Například do posledního sloupce můžete přidat výzvu, aby studenti zkontrolovali předchozí mylné představy o daném tématu.
5 tipů pro implementaci šablon tabulek KWL ve vaší třídě
Žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol i studenti vysokých škol mohou těžit z vedeného přístupu k pracovním listům KWL. Zde je pět tipů pro zavedení a používání šablony tabulky KWL:
- Vysvětlení: Žáci vyplní vzorový graf KWL, zatímco vy vysvětlujete postup.
- Definujte: Sdílejte cíle svého plánu výuky, abyste pomohli studentům formulovat relevantní otázky v sekci „chci vědět“.
- Povzbuzujte: Vyzvěte žáky, aby kladli otázky a diskutovali o svých dosavadních znalostech. Při objevování neexistují žádné špatné odpovědi 🗺️🚶
- Opakování: Vraťte se k tabulce KWL, aby studenti mohli aktualizovat část „Co jsem se naučil“, upevnit si nové informace a získat pocit úspěchu.
- Hodnocení: Požádejte žáky, aby na konci hodiny zhodnotili části „co vím“ a „co chci vědět“ a porovnali je s částí „co jsem se naučil“, aby mohli vidět hmatatelný pokrok.
Každý pedagog má své vlastní jedinečné strategie výuky, kterými vede studenty. Pokud chcete něco přidat nebo změnit, neváhejte! O tom jsou přece editovatelné KWL.
6 bezplatných šablon KWL a doplňkových zdrojů pro učitele
Vy i vaši studenti si zasloužíte šablonu KWL, která splní svůj účel a přinese radost do procesu učení. Chcete tabulku KWL, která zachycuje znalosti, vzbuzuje nadšení a podněcuje zvědavost.
Nejlepší šablony vám umožní vytvořit vlastní nástroje a pracovní listy, které budou vyhovovat vám i vašim žákům, a díky nimž bude proces získávání znalostí ještě lepší.
Pojďme se tedy vydat na tuto vzdělávací cestu, jejímž cílem není pouze získávání znalostí, ale také vytváření poutavých a efektivních vzdělávacích zážitků.
1. Šablona tabulky KWL od ClickUp
Šablona ClickUp KWL Chart je univerzální nástroj, který poskytuje pedagogům a studentům vše, co potřebují k řešení jakéhokoli předmětu, bez ohledu na jeho rozsah nebo složitost. Ať už se pouštíte do rozsáhlé oblasti znalostí nebo zkoumáte menší, konkrétnější téma, tato šablona vám poslouží.
Jedná se o jednoduchý grafický organizér, díky kterému je přizpůsobení šablony snadnější než kdy dříve:
- Určete cíle výuky
- Sledujte pokrok studentů
- Rozdělte hodiny na zvládnutelné části
- Organizujte vzdělávací zdroje
- Spolupracujte na výuce
- Vizualizujte informace
- Posilte nové informace
Bezplatná šablona tabulky KWL od ClickUp je flexibilní, což vám usnadní pomáhat studentům pochopit a zapamatovat si nové informace. Využívá výkonný software navržený pro velké projekty, což znamená, že vy a vaše třída můžete rozebrat jakékoli téma na jeho klíčové složky.
Pomocí naší tabulky KWL zajistíte, aby všichni studenti byli na stejné vlně, a nasměrujete je na správnou cestu, zatímco se učí plánovat strategie pro úspěch. Pomozte jim objevovat nové znalosti, zachytit všechny detaily a získat hlubší porozumění vašim lekcím.
Jak používat šablonu grafu KWL od ClickUp
Pracujte digitálně a spolupracujte se studenty, rodiči a správci přímo v ClickUp, což vám zajistí hladkou a pohodlnou spolupráci. Pokud máte raději fyzické pracovní listy, můžete si tabulky KWL snadno vytisknout přímo z ClickUp. Můžete je také exportovat do Excelu a Google Docs.
ClickUp usnadňuje přizpůsobení dashboardů, zobrazení, oprávnění, přiřazování úkolů a dalšího. Můžete komunikovat v reálném čase, přidávat relevantní odkazy nebo dokumenty a přistupovat k tisícům šablon, abyste každou lekci oživili přesně tak, jak jste si ji představovali.
2. Šablona akčního plánu pro učitele ClickUp
Šablona akčního plánu pro učitele ClickUp má promyšlený design, který vám pomůže naplánovat a realizovat praktické lekce, které můžete použít společně s tabulkami KWL.
S šablonou Akční plán učitele od ClickUp budete moci:
- Uspořádejte si materiály a zdroje pro výuku
- Naplánujte si výukové aktivity a úkoly
- Dosáhněte lepších výsledků díky organizovaným výukovým cílům
- Přizpůsobte si systém hodnocení, abyste mohli sledovat výkonnost studentů.
Šablona akčního plánu učitele je dostatečně flexibilní, aby vám pomohla naplánovat hodiny, domácí úkoly, testy a vše ostatní, co potřebujete k zapojení své třídy.
Vytvořte s jejich pomocí lekce, které nadchnou vaše žáky a rozšíří jejich znalosti. Můžete si připravit denní akční plány s předstihem několika týdnů nebo měsíců, abyste vždy věděli, co vás čeká a co budete se svou třídou dělat.
Jak používat šablonu akčního plánu pro učitele ClickUp s vaší šablonou KWL
Zvyšte zapojení studentů kombinací šablony akčního plánu učitele s úvodní lekcí o tabulkách KWL. Využijte příklady přímo z nadcházejících lekcí, zatímco procházíte s celou třídou jednotlivé sloupce, abyste je připravili na to, co se budou učit dál.
Vyzkoušejte interaktivní nástroj ClickUp Kanban Board, který vaší třídě umožní sledovat pokrok v KWL, plnit úkoly a spolupracovat na zadáních. Kanban Boards umožňuje studentům vizuálně sledovat svůj pokrok, sdílet relevantní odkazy a účastnit se diskusí, které prohlubují jejich znalosti.
3. Šablona pro plánování výuky ClickUp
Šablona ClickUp Class Planning Template snižuje zátěž zaneprázdněných učitelů tím, že udržuje vaši třídu organizovanou a na správné cestě.
Tato šablona ve formě složky vám poskytne vše, co potřebujete k:
- Vytvářejte úkoly, lekce a aktivity pro jednotlivé třídy.
- Stanovte a sledujte termíny pro projekty, domácí úkoly a zadání.
- Zaveďte efektivní strategie pro pořizování poznámek, abyste si uspořádali své myšlenky 💡
Díky šabloně pro plánování výuky od ClickUp máte vše, co potřebujete k výuce, na jednom snadno použitelném panelu.
Využijte je k aktualizaci svého učebního plánu a k identifikaci oblastí, které je možné vylepšit. Můžete také zkontrolovat svůj plán, abyste se ujistili, že jste se dotkli všeho, co je třeba během každé hodiny probrat.
Jak používat šablonu ClickUp Class Planning Template s vaší šablonou KWL
Ušetříte čas a úsilí kombinací tabulky KWL se šablonou pro plánování výuky ClickUp, která poskytuje strukturovaný rámec lekcí. Zkontrolujte svůj plán výuky, když budete reflektovat již probranou látku, abyste mohli studentům lépe pomoci aktualizovat část „co jsem se naučil“.
Chcete-li jít ještě o krok dál, použijte zobrazení formuláře ClickUp a po každé lekci se studentů zeptejte na jejich názory, otázky a postřehy. Tato zpětná vazba může podpořit pocit sounáležitosti a zapojení studentů tím, že jim poskytne platformu pro vyjádření jejich názorů a získání přizpůsobené zpětné vazby.
Díky průvodci pro pedagogy k formulářům ClickUp Forms a spoustě užitečných šablon můžete rychle a snadno vytvářet formuláře pro své hodiny, takže nemusíte začínat od nuly.
4. Šablona pro správu třídy ClickUp
Šablona ClickUp Class Management Template je přehledný panel ve stylu složky, který vám pomůže zvládnout mýtický zen výuky.
Tato šablona je užitečná, pokud jste pedagog s více třídami, protože vám pomůže:
- Získejte přehled o informacích pro všechny své třídy.
- Sledujte své nápady a myšlenky pomocí naší jednoduché aplikace pro pořizování poznámek.
- Organizujte své hodiny pro každý semestr a vězte, na co se připravit, díky nástrojům pro stanovení priorit.
Šablonu pro správu třídy můžete otevřít v jednom z pěti univerzálních zobrazení, včetně zobrazení Průvodce, Kalendář, Seznam, Tabule a specializovaného zobrazení Moje třídy.
Jak používat šablonu ClickUp Class Management Template s vaší šablonou KWL
Zefektivněte svůj graf KWL rozdělením nových témat do menších částí pomocí šablony pro správu třídy ClickUp. Vyzvěte studenty, aby pro rozsáhlou lekci vytvořili více grafů KWL, což pomůže zabránit jejich přetížení, udrží jejich zájem a podnítí jejich touhu dále se učit.
Chcete-li své studenty ještě více zaujmout a pomoci jim vytěžit z tabulek KWL maximum, kombinujte je s funkcemi pro správu projektů v ClickUp. Tento přístup vám také pomůže rozhodnout, kdy zavést nová témata, začlenit interaktivní prvky, zahájit diskuse nebo představit praktické aktivity.
5. Šablona úkolů pro třídu ClickUp
Šablona ClickUp Class Assignment Template usnadňuje sledování úkolů studentů díky přizpůsobitelnému zobrazení Space.
Tato šablona, která vám ušetří spoustu práce, vám umožní věnovat více energie výuce. Použijte ji k:
- Organizujte úkoly pro studenty
- Sledujte známky studentů
- Sdělte svým studentům úkoly, domácí úkoly, testy a termíny odevzdání.
- Sledujte pokrok studentů v reálném čase několika jednoduchými kliknutími.
S naší šablonou pro zadávání úkolů ve třídě můžete úkoly hodnotit rychleji, urychlit přípravu výuky a eliminovat monotónnost vytváření každého úkolu od nuly. Použijte ji jako jednoduchý způsob, jak sdělit požadavky studentům a poskytnout individuální zpětnou vazbu.
Jak používat šablonu ClickUp Class Assignment Template s vaší šablonou KWL
Šablona úkolů pro třídu od ClickUp umožňuje plynulou komunikaci mezi žáky a učiteli, a je tak dokonalým doplňkem tabulky KWL. Začněte tím, že ve svém třídním prostoru vytvoříte seznam úkolů pro třídu, a poté přidejte odkaz na tabulku KWL vedle podrobností o lekci v popisu úkolu pro každý úkol.
Alternativně můžete své tabulky KWL převést do ClickUp Docs a propojit je přímo s jednotlivými úkoly.
6. Šablona ClickUp pro sledování pokroku studentů
Šablona ClickUp Student Progress Template je jako tajná zbraň pro akademický úspěch. Pomůže vám udržet pořádek a přehled o pokroku každého studenta.
Učitelé, správci a dokonce i rodiče mohou spolupracovat, aby pomohli studentům dosáhnout jejich potenciálu pomocí této šablony k:
- Sledujte výkon každého žáka
- Vytvářejte přesné zprávy pro rodiče a školní správu
- Na základě výkonů jednotlivých žáků identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Organizujte, sledujte a kontrolujte cíle studentů vysokých škol a maturantů 🧑🎓 🎉
Vytvoření jednoduchého přehledu pokroku každého žáka nikdy nebylo snazší. Díky šabloně pokroku žáků od ClickUp můžete zapojit všechny, kteří se podílejí na jejich růstu, rozvoji a celkovém pokroku směrem k akademickým cílům.
Jak používat šablonu ClickUp Student Progress Template s vaší šablonou KWL chart
Připojením vyplněných a aktuálních tabulek KWL ke sledovači pokroku studentů ClickUp můžete snadno spravovat jejich individuální pokrok. Sekce „co vím“, „co chci vědět“ a „co jsem se naučil“ poskytují jedinečný vhled do toho, jak student postupuje ve své akademické dráze, což usnadňuje identifikaci potenciálních oblastí pro zlepšení.
Jděte ještě o krok dál a využijte naše AI nástroje pro pořizování poznámek. ClickUp AI dokáže shrnout informace z přehledu pokroku studenta nebo individuálních grafů KWL a poskytnout tak vhled do jejich osobních zkušeností s učením.
Udělejte z učení zábavu
Využijte tyto šablony tabulek KWL a výukové zdroje, abyste studenty motivovali k aktivní účasti na výuce. A připravte se na to, že budete ohromeni třídou plnou zvědavých a nadšených studentů!
Přizpůsobitelná šablona tabulky KWL může inspirovat k samostatnému bádání a objevování tím, že povzbuzuje studenty k prozkoumávání toho, co vědí, k zamyšlení nad tím, co se chtějí naučit, a k reflexi toho, co se naučili.
Jste připraveni dát své třídě pocit samostatnosti a vzbudit společné nadšení pro poznání? Začněte s ClickUpem hned teď – je to zdarma! ✍️ 🙂