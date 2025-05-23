15 nejlepších nástrojů pro průzkum trhu pro rozhodování založené na datech

Už jste někdy uvedli na trh produkt nebo spustili kampaň, ale nikdo si toho nevšiml? To se stává, když vynecháte průzkum trhu.
Řekněme, že vytvoříte řadu kosmetických přípravků pro teenagery, ale zjistíte, že váš cílový trh preferuje ekologické obaly a značky, které netestují na zvířatech. Přehlédli jste to? Právě jste přišli o své zákazníky.
Řešení: využijte bezplatné nástroje pro průzkum trhu. Tyto technologicky vyspělé zdroje vám pomohou zjistit, co vaše cílová skupina skutečně chce, aniž byste museli hádat.
Pokud budete ignorovat tržní trendy, poznatky o spotřebitelích nebo konkurenční prostředí, vaše značka riskuje, že rychle ztratí pozici. Ale nebojte se.
Tento průvodce představuje nejlepší nástroje pro průzkum trhu, které vám pomohou shromažďovat data, odhalovat trendy a činit chytřejší obchodní rozhodnutí.
🔍 Věděli jste, že... 69 % výzkumníků používá syntetické datové body ke zlepšení svých poznatků. A přibližně 47 % se při průzkumu trhu pravidelně spoléhá na umělou inteligenci.
15 nejlepších nástrojů pro průzkum trhu v kostce
|Název nástroje
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy projektového managementu, marketingové týmy, analytici, produktoví manažeři a startupy všech velikostí
|Vlastní formuláře, automatizované pracovní postupy, integrovaná umělá inteligence, týmová spolupráce
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Google Trends
|Tvůrci obsahu, marketéři a majitelé firem
|Objevování populárních témat, analýza objemu vyhledávání, regionální zájmy, grafy trendů
|Navždy zdarma
|Qualtrics
|Velké online podniky a agentury
|Cílené průzkumy, analýza odpovědí, sledování sentimentu
|Ceny na míru
|BuzzSumo
|Tvůrci obsahu, marketéři, majitelé firem
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 199 USD/měsíc na uživatele.
|Tableau
|Marketingoví pracovníci a analytici dat ve středních a velkých podnicích
|Vizualizace dat, interaktivní panely, sledování kampaní v reálném čase
|Ceny na míru
|Pew Research Center
|Marketingoví pracovníci, výzkumníci a podniky všech velikostí
|Datové soubory ke stažení, sociální a demografické trendy, typologické kvízy
|Navždy zdarma
|BrandWatch
|Marketingoví pracovníci, výzkumníci a manažeři značek v podnicích
|Sledování online reputace, analýza vnímání značky, informace o spotřebitelích v reálném čase
|Ceny na míru
|Semrush
|Marketingoví specialisté, odborníci na SEO a velké až střední agentury
|Výzkum klíčových slov, analýza konkurence, opravy SEO webových stránek
|Žádný bezplatný tarif; cena začíná na 139,95 $/měsíc na uživatele.
|Ubersuggest
|Majitelé malých podniků, marketingoví specialisté a odborníci na SEO
|Analýza klíčových slov, kontrola profilů zpětných odkazů, audity obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Answer The Public
|Tvůrci obsahu, marketéři a odborníci na SEO
|Generování nápadů na obsah, analýza vyhledávacích vzorců
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 USD/měsíc na uživatele.
|Statista
|Majitelé podniků, marketingoví specialisté, výzkumníci a analytici
|Grafy a statistiky ke stažení, analýza trendů a aktualizace, data specifická pro dané odvětví
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 199 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně).
|Census Bureau
|Podnikatelé, marketingoví specialisté, výzkumníci a urbanisté
|Analýza populačních trendů, rozpoznávání vzorců, ekonomické ukazatele
|Navždy zdarma
|Typeform
|Marketingoví specialisté, produktoví manažeři a odborníci na zákaznickou zkušenost
|Vlastní formuláře, upravitelné šablony, sdílení na sociálních sítích
|Žádný bezplatný tarif; cena začíná na 29 USD/měsíc na uživatele
|BrandMentions
|Marketingoví specialisté a manažeři značek ve velkých podnicích
|Sledování zmínek o značce, analýza sentimentu, studie konkurence
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 299 USD/měsíc na uživatele.
|Think with Google
|Marketingoví specialisté, majitelé firem a strategičtí plánovači
|Informace o spotřebitelích, marketingové případové studie, sledování trendů
|Navždy zdarma
Co byste měli hledat v nástrojích pro průzkum trhu?
Nejlepší bezplatné nástroje pro průzkum trhu vám pomohou porozumět vašemu publiku, odhalit nové trendy a činit sebevědomá rozhodnutí, aniž by to stálo příliš času nebo peněz.
Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit při hodnocení jakéhokoli softwaru pro průzkum trhu:
- Segmentace publika: Najděte marketingový nástroj s umělou inteligencí, který rozdělí váš cílový trh na podrobné profily zákazníků, abyste mohli přesněji cílit a lépe porozumět spotřebitelům.
- Přístup k datům v reálném čase: Získejte aktuální informace o tržních trendech, chování zákazníků a vyhledávacích dotazech v okamžiku, kdy k nim dochází, a přijímejte informovaná rozhodnutí.
- Nástroje pro tvorbu průzkumů: Vyberte si výzkumný software, který vám umožní vytvářet průzkumy pomocí šablon nebo vlastních otázek, abyste mohli shromažďovat odpovědi, sbírat zpětnou vazbu a identifikovat problémy zákazníků.
- Analýza sentimentu: Vyberte si nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků, který dokáže sledovat veřejné mínění a sentiment zákazníků v recenzích, fórech a sociálních médiích, aby vám pomohl s komunikací o produktech.
- Analýza konkurence: Zvažte použití softwaru, který dokáže sledovat výkonnost, strategie a názory zákazníků vašich konkurentů, abyste si udrželi náskok v konkurenčním prostředí.
- Funkce pro výzkum klíčových slov: Vyberte si nástroje pro průzkum trhu, které vám pomohou zjistit objem vyhledávání, data automatického doplňování a trendy ve vyhledávacích dotazech, abyste mohli svůj obsah přizpůsobit zájmům zákazníků.
- Vizuální prezentace dat: Zkontrolujte, zda nástroj dokáže vizualizovat data pomocí grafů, heatmap a dashboardů, aby bylo možné rychle interpretovat surová data a odhalit vzorce.
- Robustní analytika: Vyberte si software pro marketingovou analytiku, který vám pomůže analyzovat trendy ovlivňující vaše odvětví na základě dat z důvěryhodných zdrojů.
➡️ Číst více: Otázky pro zjištění potřeb zákazníků, abyste plně porozuměli svému trhu a potenciálu produktu
Nejlepší nástroje pro průzkum trhu, které stojí za prozkoumání
Zde je několik nejlepších nástrojů pro průzkum trhu, které vám nepomohou jen s prováděním průzkumu trhu. Dodají vám také sebevědomí k tomu, abyste na základě něj mohli jednat, ať už jde o vylepšení produktu, porozumění vašim cílovým zákazníkům nebo zkoumání nových trendů v oboru.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů a spolupráci při výzkumu)
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, sdružuje vaše úkoly, dokumenty, konverzace, demografický průzkum, ankety a cenné poznatky do jednoho organizovaného pracovního prostoru. Poskytuje vám strukturu, rychlost a inteligentní funkce, které potřebujete k přechodu od hrubých nápadů k propracovaným strategiím – bez nutnosti přeskakovat mezi několika aplikacemi.
S ClickUp Forms můžete vytvářet přizpůsobitelné průzkumy pro sběr názorů, zpětné vazby k produktům nebo informací o konkurenci. Přidejte podmíněnou logiku pro přizpůsobení otázek a použijte pole pro odpovědi k získání podrobných odpovědí.
Jakmile bude váš formulář zveřejněn, každá odpověď a zpětná vazba od uživatelů se automaticky stane úkolem.
Pokud například zákazník sdílí svůj problém, může tato reakce spustit úkol pro váš produktový tým. Chytré, že? Ve spojení s umělou inteligencí ClickUp analyzuje tyto vstupy a zdůrazňuje trendy nebo výjimky – například zda si většina uživatelů stěžuje na určitou funkci nebo naopak chválí něco nového.
ClickUp Brain je v podstatě asistentem pro výzkum využívajícím umělou inteligenci. Požádejte ho, aby shrnul zjištění, vytvořil otázky pro průzkum, navrhl analýzy konkurence nebo vymyslel nadpisy pro kampaně.
Řekněme, že chcete vědět, s čím se vaši uživatelé potýkají nejvíce – můžete použít Brain k prozkoumání výsledků formuláře a vytvoření rychlého shrnutí. Je to jako mít stratéga na rychlé volbě.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky jsou nedostatečná integrace, nedostatek znalostí a obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru.
Vše můžete také organizovat v ClickUp Docs. Představte si je jako svou centralizovanou výzkumnou knihovnu. Vytvářejte wiki stránky pro konkurenty a stránky pro profily osobností a snadno spolupracujte se svým týmem.
Můžete okamžitě přidávat značky, komentáře, přiřazovat úkoly a převádět text na úkoly.
Pokud jde o úkoly, ClickUp Tasks vás udrží v pohybu. Můžete je vytvářet odkudkoli – z komentářů, formulářů nebo dokonce konverzací. Označte je pomocí vlastních polí „výzkum“, „nápad“ nebo „milník“ pro snadné sledování.
S pomocí ClickUp Dashboards můžete vizualizovat výsledky průzkumů, výkonnost kampaní, průběh výzkumu a časové osy – vše na jednom místě. Vytvořte si svůj vlastní dashboard. Přidejte grafy, výpočetní widgety nebo ukazatele průběhu. Už nemusíte hledat zprávy.
A to nejlepší? ClickUp nabízí několik šablon, které můžete využít také pro své kampaně!
Pokud chcete zefektivnit celý proces průzkumu – vše v jednom pracovním prostoru – šablona ClickUp Market Research Template je vaším komplexním řešením. Od definování cílů průzkumu po sběr dat a vytváření zpráv budete mít přehled o každé fázi, aniž byste něco přehlédli.
Kromě toho můžete pro komplexní přístup využít předem připravené šablony průzkumů. Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp slouží ke shromažďování zpětné vazby od cílových zákazníků, porozumění jejich potřebám a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
Pomocí šablony ClickUp pro analýzu trhu porozumíte potřebám potenciálních zákazníků, preferencím spotřebitelů a jejich chování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte snadno průzkumy pomocí formulářů ClickUp Forms a okamžitě sbírejte údaje o trhu, zpětnou vazbu od zákazníků a odpovědi z průzkumů.
- Spolupracujte v reálném čase na ClickUp Docs na sdíleném výzkumu, zprávách, poznámkách a živých brainstormingových sezeních.
- Zeptejte se ClickUp Brain na cokoli a okamžitě analyzujte data z průzkumů a generujte relevantní poznatky nebo nápady na obsah.
- Vizualizujte projektové zprávy pomocí panelů ClickUp Dashboards a sledujte v reálném čase metriky kampaní, strávený čas a průběh průzkumu.
- Sledujte výzkumné projekty, milníky, termíny nebo cíle pomocí ClickUp Tasks.
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze prostřednictvím desktopové aplikace ClickUp.
- Noví uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce ClickUp za mírně matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Toto říká Chelsea Bennett, manažerka pro zapojení značky ve společnosti Lulu Press, o ClickUp:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
2. Google Trends (nejlepší pro objevování trendových témat a nápadů na obsah)
Google Trends vám umožní zjistit, co svět hledá. Ať už zkoumáte rostoucí klíčová slova nebo porovnáváte vyhledávané termíny, tento bezplatný nástroj pro průzkum trhu vám pomůže zjistit, co vaše cílová skupina skutečně chce.
Oceníte jeho schopnost porovnávat objem vyhledávání v čase, vizualizovat data pomocí přehledných grafů a odhalovat regionální zájmy. Použijte jej ke sledování sezónní poptávky, analýze chování spotřebitelů nebo identifikaci trendových témat v konkrétních odvětvích.
Nejlepší funkce Google Trends
- Porovnávejte vyhledávané termíny v různých lokalitách a časech, abyste rychle zjistili preference publika.
- Analyzujte vzorce objemu vyhledávání v průběhu let, abyste mohli předvídat sezónní poptávku a trendy.
- Okamžitě zobrazte související dotazy a odhalte nové nápady na klíčová slova a problematické body.
Omezení služby Google Trends
- Odráží pouze vyhledávání na Googlu, chybí data z jiných platforem.
- Google Trends využívá vzorek vyhledávání Google, což může vést k potenciálním zkreslením nebo nepřesnostem.
Ceny služby Google Trends
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Google Trends
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Máte někdy pocit, že vaše marketingové aktivity oslovují nesprávnou cílovou skupinu? Zkuste vytvořit efektivní uživatelské profily pro cílené oslovení. Zde je spolehlivý způsob, jak vytvořit uživatelské profily:
- Využijte průzkumy, rozhovory nebo formuláře ClickUp k shromažďování reálných údajů o uživatelích.
- Hledejte společné rysy a potřeby, abyste mohli vytvořit své persony.
- Ušetřete čas a udržujte vše přehledně uspořádané díky bezplatné šabloně uživatelské persony od ClickUp.
- Sdílejte své persony a vylepšujte je s pomocí podnětů od týmu.
- Využijte je v marketingu, prodeji a UX.
3. Qualtrics (nejlepší pro vytváření podrobných a cílených online průzkumů)
Qualtrics je jedním z nejlepších nástrojů pro průzkum trhu, který slouží k vyhledávání informací a shromažďování praktických poznatků. Umožňuje vám vytvářet průzkumy, analyzovat odpovědi a sledovat nálady spotřebitelů jako profesionál.
Můžete jej použít k vytváření cílených průzkumů s pokročilou logikou, vizualizaci dat pro zprávy pro zainteresované strany a segmentaci publika. Je ideální pro online podniky a marketéry, kteří chtějí porozumět preferencím zákazníků, snížit fluktuaci a optimalizovat obchodní rozhodnutí.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Vytvářejte cílené průzkumy s pokročilou logikou větvení a snadno přeskočte vzorce.
- Analyzujte volné textové odpovědi pomocí integrované umělé inteligence pro analýzu sentimentu.
- Segmentujte data o publiku, abyste porozuměli chování podle demografických údajů a chování.
Omezení Qualtrics
- Tento nástroj pro průzkum trhu je drahý, což může být pro menší online podniky nepřijatelné.
- Rozhraní pro návrh průzkumů je méně intuitivní ve srovnání s konkurencí.
Ceny Qualtrics
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 (více než 2900 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Qualtrics?
Zde je názor jednoho z recenzentů G2:
Síla. S Qualtricsem mohu dělat tolik věcí – a neustále objevuji nové způsoby, jak tuto platformu využít k poskytování hodnotných služeb svým klientům.
4. BuzzSumo (nejlepší pro objevování trendového obsahu a virálních témat)
BuzzSumo vám pomůže během několika sekund odhalit nejzajímavější obsah, trendy témata a strategie konkurence. Ať už jste tvůrcem obsahu, marketérem nebo majitelem firmy, tento nástroj pro průzkum vám poskytne přehled o tom, co rezonuje s vaším publikem.
Tento nástroj pro průzkum trhu dokáže provádět výzkum klíčových slov, analyzovat využití sociálních médií, sledovat zmínky o značce a odhalit slabá místa publika. Může také podporovat výzkum obsahu, prozkoumávat vyhledávací dotazy a pomáhat vám plánovat kampaně podložené cennými poznatky.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Sledujte rychle trendy v obsahu na základě interakcí na různých platformách.
- Identifikujte nejvýkonnější klíčová slova, influencery a formáty obsahu ve vašem oboru.
- Sledujte zmínky o vaší značce a značkách vašich konkurentů.
Omezení BuzzSumo
- Vlivní uživatelé, obsah a monitorování sociálních médií nejsou vždy přesné.
- BuzzSumo již nenabízí bezplatný tarif, takže uživatelé musí předplatit placené tarify.
Ceny BuzzSumo
- Tvorba obsahu: 199 $/měsíc na uživatele
- PR a komunikace: 299 $/měsíc za 5 uživatelů
- Balíček: 499 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Enterprise: 999 $/měsíc za 30 uživatelů
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
➡️Přečtěte si také: Vysvětlení procesu marketingového plánování
5. Tableau (nejlepší pro vizualizaci složitých dat prostřednictvím interaktivních dashboardů)
Tableau stojí za vyzkoušení pro marketéry a analytiky, kteří chtějí transformovat komplexní data na jasné a využitelné poznatky. Tento software pro průzkum trhu umožňuje uživatelům připojit se k různým zdrojům dat, vizualizovat trendy a snadno sdílet interaktivní dashboardy.
Ať už sledujete výkonnost kampaní nebo analyzujete chování zákazníků, snadno použitelné rozhraní a výkonné analytické nástroje Tableau vám pomohou činit rozhodnutí založená na datech. Můžete například sledovat údaje o prodeji v reálném čase a podle toho rychle upravovat své strategie.
Nejlepší funkce Tableau
- Propojte se s více zdroji dat a efektivně sjednoťte své datové prostředí.
- Vytvářejte interaktivní panely s funkcí drag-and-drop, abyste intuitivně vizualizovali komplexní data.
- Využijte možnosti analýzy dat v reálném čase a rychle reagujte na změny na trhu.
Omezení Tableau
- Někteří uživatelé hlásí zpomalení nebo chyby při práci s velkými datovými soubory.
- Tableau neumožňuje uživatelům importovat vlastní vizuální prvky.
Ceny Tableau
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2300 recenzí)
Co říkají o Tableau skuteční uživatelé?
Zde je názor jednoho z recenzentů G2:
Je to dobrý nástroj pro správu dat a provádění datové analýzy. Poskytuje jasné informace a také dobré srovnání dat za jednotlivé dny. Jakmile se s ním dostatečně seznámíte, je snadné mu porozumět.
6. Pew Research Center (nejlepší pro pochopení veřejného mínění a sociálních trendů)
Pew Research Center je bezplatný nástroj pro průzkum trhu, který provádí průzkumy veřejného mínění a poskytuje komplexní data o veřejném mínění, sociálních trendech a demografických poznatcích.
Jako majitel firmy, marketingový pracovník nebo výzkumník máte přístup k bohatému zdroji nezaujatých informací, které vám pomohou porozumět chování a preferencím vaší cílové skupiny.
Můžete využít jejich rozsáhlé datové sady k informovanému marketingovému plánování, identifikaci nových tržních trendů a přijímání rozhodnutí založených na datech.
Nejlepší funkce Pew Research Center
- Získejte přístup k datovým sadám pokrývajícím různá témata a demografické údaje pro komplexní analýzu.
- Prozkoumejte interaktivní nástroje pro efektivní vizualizaci datových trendů a vzorců.
- Využijte nestranný průzkum k informovanému rozhodování.
Omezení Pew Research Center
- Nabízí omezené pokrytí specializovaných trhů a neřeší dotazy specifické pro dané odvětví.
- Zaměřuje se především na data z USA, což omezuje mezinárodní použitelnost.
Ceny Pew Research Center
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Pew Research Center
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. BrandWatch (nejlepší pro sledování sociálních médií a analýzu sentimentu)
BrandWatch umožňuje marketérům, výzkumníkům a manažerům značek využívat informací o spotřebitelích v reálném čase prostřednictvím sledování online konverzací na sociálních médiích, blozích, fórech a zpravodajských webech. Získáte tak komplexní přehled o názorech a chování vaší cílové skupiny.
Přizpůsobitelné panely BrandWatch vám umožňují vizualizovat trendy, provádět analýzy konkurence a sledovat reputaci značky. Můžete také sledovat diskuze o vašich produktech, abyste identifikovali nové problémy nebo příležitosti.
Nejlepší funkce BrandWatch
- Sledujte konverzace na digitálních platformách a získejte komplexní přehled o spotřebitelích.
- Přizpůsobte si dashboardy, abyste mohli vizualizovat trendy a efektivně sledovat výkonnost značky.
- Analyzujte sentiment, abyste pochopili vnímání vaší značky nebo produktů veřejností.
Omezení BrandWatch
- Množství generovaných dat může být obtížné filtrovat.
- BrandWatch nabízí pouze individuální plány.
Ceny BrandWatch
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze BrandWatch
- G2: 4,4/5 (více než 620 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BrandWatch?
Zde je názor jednoho z recenzentů G2:
Možnost vytvářet jednoduché nebo složité vyhledávací řetězce, které získávají data z globálních mediálních titulů (různých typů, včetně sociálních médií), je velmi užitečná pro hodnocení dopadu kampaní v oblasti komunikace.
8. Semrush (nejlepší pro komplexní výzkum a analýzu klíčových slov)
Pokud chcete zlepšit své SEO výsledky, analyzovat konkurenci a vylepšit svou obsahovou strategii, zvažte použití specializovaných nástrojů pro průzkum trhu, jako je Semrush. Tento komplexní software pro průzkum trhu poskytuje přehled o pozicích vašeho webu ve vyhledávačích a strategiích konkurence.
S Semrushem můžete provádět hloubkový výzkum klíčových slov, sledovat viditelnost svého webu a identifikovat příležitosti k růstu. Například nástroj Keyword Magic Tool pomáhá objevovat klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání, která jsou relevantní pro vaši niku, takže můžete přizpůsobit obsah tak, aby rezonoval s vaším cílovým publikem.
Nejlepší funkce Semrush
- Proveďte komplexní výzkum klíčových slov, abyste identifikovali vyhledávané termíny s vysokou návštěvností.
- Analyzujte strategie konkurence a odhalte jejich silné a slabé stránky.
- Provádějte audity webových stránek, abyste včas odhalili a napravili problémy s SEO.
Omezení Semrush
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze u dražších tarifů, což může omezovat malé podniky.
- Jeho rozhraní působí na nové uživatele nepřehledně a přehnaně.
Ceny Semrush
- Pro: 139,95 $/měsíc na uživatele
- Guru: 249,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 499,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Semrush?
Zde je názor jednoho z recenzentů G2:
SEMRush nabízí řadu skvělých funkcí a pro lepší přehled se integruje s nástroji jako GA4 a LI. Dashboard SEO je skvělý způsob, jak získat přehled o tom, jak si vedete. Skvělé je, že můžete načíst data z GA a získat tak přesnější informace o tom, jak si vede váš web.
9. Ubersuggest (nejlepší pro výzkum klíčových slov a identifikaci příležitostí pro zpětné odkazy)
Ubersuggest je skvělý nástroj pro vylepšení vaší SEO strategie, objevování klíčových slov s vysokou návštěvností a analýzu online výkonu vašich konkurentů. Tento bezplatný nástroj pro průzkum trhu nabízí cenné informace o trendech klíčových slov, možnostech zpětných odkazů a nápadech na obsah, což vám umožní efektivně optimalizovat vaše webové stránky.
Pomocí funkce Přehled klíčových slov můžete identifikovat vyhledávací termíny s významným objemem a nízkou konkurencí, což vám umožní přizpůsobit obsah tak, aby vyhovoval potřebám vašeho cílového publika.
Nejlepší funkce Ubersuggest
- Sledujte hodnocení vaší webové stránky ve vyhledávačích v průběhu času.
- Vyhodnoťte profily zpětných odkazů a zlepšete tak své úsilí v oblasti budování odkazů.
- Generujte nápady na obsah na základě trendových témat a klíčových slov.
Omezení Ubersuggest
- Bezplatný nástroj nemusí stačit uživatelům, kteří vyžadují hloubkovou analýzu SEO.
- Podle zpráv občasné zpoždění při aktualizaci dat ovlivňuje analýzu v reálném čase.
Ceny Ubersuggest
- Navždy zdarma
- Individuální: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc za 2 uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc za 5 uživatelů
- Možnost individuální cenové nabídky
Hodnocení a recenze Ubersuggest
- G2: 4,2/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
🔍 Věděli jste? Jednou z nejranějších forem průzkumu trhu byly průzkumy prováděné formou dotazníků, kdy výzkumníci přímo oslovovali spotřebitele a ptali se jich na jejich preference a potřeby.
10. Answer The Public (nejlepší pro generování nápadů na obsah na základě dotazů publika)
Answer The Public vám pomůže proniknout do myslí vašeho publika tím, že odhalí otázky a témata, která aktivně vyhledávají online. Zadáním klíčového slova odhalíte množství souvisejících dotazů, které představují zlatý důl nápadů na obsah.
Například dotaz „digitální marketing“ vygeneruje otázky jako „Co je digitální marketing?“ a „Jak začít s digitálním marketingem?“ Tyto informace vám umožní vytvořit obsah, který přímo odpovídá zájmům a potřebám vašeho publika, čímž zvýšíte jeho zapojení a výkon SEO.
Nejlepší funkce Answer The Public
- Objevte širokou škálu souvisejících vyhledávacích dotazů bez námahy.
- Vizualizujte data pomocí poutavých a intuitivních formátů.
- Identifikujte klíčová slova s dlouhým ocasem a vylepšete své SEO strategie.
Omezení nástroje Answer The Public
- Tento bezplatný nástroj omezuje denní počet vyhledávání a poskytuje omezený počet výsledků na jeden dotaz.
Ceny Answer The Public
- Navždy zdarma
- Individuální: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc pro 3 uživatele
- Expert: 99 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Answer The Public
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
✨ Bonus: Chcete odhalit trendy, analyzovat konkurenci nebo rychleji porozumět chování zákazníků? Naučte se, jak využít umělou inteligenci pro průzkum trhu a posílit své poznatky! 🤖🔍
11. Statista (nejlepší pro provádění průzkumu a analýzy v konkrétním odvětví)
Statista, renomovaný nástroj pro průzkum trhu, vám poskytuje více než milion statistik z 170 odvětví a více než 150 zemí. Jedná se o komplexní platformu pro zkoumání tržních trendů, chování zákazníků a informací specifických pro dané odvětví.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje vyhledávat a vizualizovat data, což pomáhá při rychlém a informovaném rozhodování.
Pokud například analyzujete situaci v oblasti elektronického obchodování, Statista poskytuje podrobné analýzy a prognózy příjmů. To vám umožní identifikovat příležitosti k růstu a efektivně plánovat strategii.
Nejlepší funkce Statista
- Získejte přístup k široké škále statistik z různých odvětví po celém světě.
- Vizualizujte data pomocí vysoce kvalitních grafů a infografik.
- Získejte personalizované odpovědi na dotazy pomocí nástroje Research AI.
- Nakupujte zprávy o trendech a trhu v rámci stovek témat.
Omezení Statista
- Pro plný přístup k podrobným zprávám je nutné předplatné.
- Odpovědi výzkumné AI mohou v některých oblastech postrádat hloubku.
Ceny Statista
- Navždy zdarma
- Starter: 199 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Osobní: 599 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 1299 $/měsíc pro 5 uživatelů (fakturováno ročně)
- Business Suite: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Statista
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Bonus: Zajímá vás, co ovlivňuje rozhodnutí vašich zákazníků? Naučte se, jak odhalit poznatky pomocí analýzy potřeb zákazníků a proměnit zpětnou vazbu ve strategické zlato! 🧠💡
12. Census Bureau (nejlepší pro analýzu místních demografických a ekonomických trendů)
Census Bureau je další bezplatný nástroj pro průzkum trhu, který nabízí velké množství demografických a ekonomických dat, která vám pomohou porozumět situaci na trhu. Poskytuje informace o demografických trendech, obchodních vzorcích a finančních ukazatelích.
Jeho uživatelsky přívětivé platformy, jako je Census Business Builder, vám umožňují vizualizovat data pro konkrétní regiony nebo odvětví.
Pokud například plánujete otevřít novou kavárnu, můžete tento nástroj použít k analýze místních demografických údajů a spotřebitelských návyků. Tím zajistíte, že vaše podnikání bude v souladu s potřebami místní komunity.
Nejlepší funkce Census Bureau
- Získejte přístup k komplexním demografickým a ekonomickým údajům pro rozhodování založené na datech.
- Využijte nástroj Census Business Builder pro přizpůsobenou analýzu trhu.
- Vizualizujte data pomocí interaktivních map a nástrojů.
Omezení Census Bureau
- Aktualizace ekonomických údajů mohou zaostávat za aktuálním vývojem.
- Některé datové soubory jsou komplexní a vyžadují statistické znalosti.
Ceny Census Bureau
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Census Bureau
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
✨ Bonus: Zajímá vás, jak skutečně porozumět chování a problémům svých uživatelů? Naučte se provádět průzkumy mezi uživateli a shromažďovat poznatky, které vám pomohou vytvářet lepší produkty a zážitky! 🔍👥
13. Typeform (nejlepší pro sběr zpětné vazby od zákazníků pomocí personalizovaných formulářů)
Typeform vám pomáhá shromažďovat informace prostřednictvím poutavých, interaktivních formulářů a průzkumů, které působí jako přirozené konverzace. Jeho intuitivní design zobrazuje otázky po jedné, což udržuje pozornost respondentů a zvyšuje míru dokončení.
Ať už provádíte průzkum trhu, sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků nebo generujete potenciální zákazníky, šablony a logické větvení Typeformu nabízejí personalizované zážitky. Například při hledání zpětné vazby k produktu můžete pomocí Typeformu klást relevantní doplňující otázky na základě předchozích odpovědí, čímž získáte hlubší vhled.
Nejlepší funkce Typeform
- Vytvářejte konverzační formuláře, které efektivně zaujmou respondenty.
- Přizpůsobte šablony tak, aby odpovídaly identitě vaší značky.
- Vytvořte personalizované otázky s logickými větvemi.
Omezení Typeform
- Přístup k pokročilým funkcím vyžaduje předplatné vyšší úrovně.
- Oproti některým konkurenčním produktům obsahuje omezený počet typů otázek.
Ceny Typeform
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc pro 3 uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc za 5 uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeformu?
Zde je názor jednoho z recenzentů G2:
Líbí se mi, že do nástroje můžete přidat svou sadu značky, abyste zajistili, že konzistence značky vaší organizace zůstane zachována, i když se jedná o nástroj třetí strany. Také se mi líbí, že můžete průzkum vložit na svou vlastní webovou stránku, takže nemusíte přecházet na jinou stránku a můžete zůstat na svém webu.
14. BrandMentions (nejlepší pro sledování přítomnosti značky na digitálních platformách)
BrandMentions nabízí komplexní řešení pro firmy, které chtějí sledovat svou online přítomnost, analyzovat konkurenci a spravovat reputaci značky. Umožňuje vám sledovat každou zmínku o vaší značce na webu, včetně sociálních médií, blogů a zpravodajských serverů.
Díky upozorněním v reálném čase umožňuje BrandMentions okamžitou interakci s vaším publikem a budování silnějších vztahů. Funkce analýzy sentimentu vám pomáhá rozpoznat vnímání veřejnosti, což umožňuje strategické reakce na chválu i kritiku.
Nejlepší funkce BrandMentions
- Sledujte zmínky o značce na webu a sociálních platformách
- Získejte upozornění v reálném čase na okamžité příležitosti k interakci.
- Analyzujte sentiment, abyste efektivně porozuměli vnímání veřejnosti.
Omezení BrandMentions
- Omezená schopnost zachytit širší konverzace nebo nové trendy související s vaší značkou
- Funkce analýzy dat a reportingu jsou méně intuitivní ve srovnání s jinými nástroji.
Ceny BrandMentions
- Navždy zdarma
- Starter: 299 $/měsíc na uživatele
- Pro: 499 $/měsíc na uživatele
- Expert: 699 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BrandMentions
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o BrandMentions?
Zde je názor recenzenta G2:
Nástroj je velmi snadno použitelný a poskytuje rychlé a přesné výsledky. Velmi oceňuji, jak lze kampaně přizpůsobit. Můžete přidat negativní klíčová slova nebo vyloučit určité účty a webové stránky. Navíc je cenově dostupnější než mnoho podobných nástrojů na trhu.
15. Think with Google (nejlepší pro pochopení chování spotřebitelů a trendů v oboru)
Poslední nástroj na našem seznamu nástrojů pro průzkum trhu, Think with Google, vám pomůže získat přístup k nejnovějším marketingovým poznatkům, spotřebitelským trendům a průzkumům v oboru. Poskytne vám články a případové studie založené na datech, které vám pomohou při tvorbě strategií.
Například zkoumání nových spotřebitelských chování vám může pomoci lépe porozumět měnícím se potřebám vaší cílové skupiny. Nástroje jako Google Trends a Market Finder vám navíc mohou pomoci identifikovat nové příležitosti na trhu a optimalizovat vaši online přítomnost.
Nejlepší funkce Think with Google
- Prozkoumejte informace o spotřebitelích, abyste porozuměli chování publika a preferencím spotřebitelů.
- Přístup k případovým studiím představujícím úspěšné marketingové strategie
- Využijte Google Trends ke sledování vyhledávacího chování v průběhu času.
Omezení služby Think with Google
- Omezuje se na poznatky a nástroje poskytované společností Google.
- Obsah se zaměřuje především na strategie digitálního marketingu.
Ceny služby Think with Google
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Think with Google
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
✨ Zvláštní zmínky
Kromě mnoha výše zmíněných nástrojů pro průzkum trhu stojí za zmínku ještě několik dalších:
- SurveyMonkey: Nejlepší pro vytváření a distribuci průzkumů za účelem shromažďování kvantitativních dat
- Mintel: Nejlepší pro komplexní zprávy o průzkumu trhu a analýzu spotřebitelských trendů
- TacNielsen: Nejlepší pro měření maloobchodních dat, poznatky z panelů spotřebitelů a mediální analýzy.
- Euromonitor International: Nejlepší pro globální průzkumy trhu, analýzy odvětví a spotřebitelské trendy.
➡️ Číst více: Alternativy a konkurence SurveyMonkey
Optimalizujte svůj průzkum trhu s ClickUp!
Nástroje pro průzkum trhu v tomto seznamu nabízejí výkonné funkce pro vytváření průzkumů, analýzu konkurence, sledování trendů a vizualizaci dat. Tyto nástroje pomáhají týmům shromažďovat poznatky, porozumět publiku a rychleji přijímat rozhodnutí.
S ClickUp získáte komplexní řešení, které kombinuje sběr formulářů, výzkum založený na umělé inteligenci, týmovou spolupráci, správu úkolů a vizuální reportování – vše na jedné platformě.
Vytvářejte průzkumy pomocí ClickUp Forms, analyzujte odpovědi pomocí ClickUp Dashboards, vytvářejte bezplatné zprávy v ClickUp Docs a objevujte poznatky rychleji pomocí ClickUp Brain. Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a snadno spolupracujte se svým týmem. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes, abyste zjednodušili svůj pracovní postup při průzkumu trhu a proměnili poznatky v akci – rychleji než kdykoli předtím!