Jak používat CRM pro neziskové organizace?

Dárci, dobrovolníci a komunity jsou pro udržitelnost neziskové organizace zásadní. Správa těchto vztahů však může být složitá.
Nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) vám to může zjednodušit. Digitální nástroje totiž mohou zvýšit dopad neziskové organizace až čtyřikrát!
V tomto průvodci vás provedeme efektivním používáním CRM softwaru, včetně klíčových výhod, příkladů použití, funkcí, které byste měli hledat, a důvodů, proč jsou platformy jako ClickUp nejlepší volbou pro moderní neziskové organizace. 🤝
Co je CRM pro neziskové organizace?
CRM pro neziskové organizace je nástroj pro správu vztahů s dárci, dobrovolníky a dalšími zainteresovanými stranami. Centralizuje databázi neziskové organizace, což usnadňuje ukládání a organizaci údajů o podporovatelích, sledování interakcí, získávání kontextu a automatizaci úkolů.
To hraje klíčovou roli v činnosti vaší neziskové organizace, například při získávání finančních prostředků, zapojování dárců, plánování akcí a koordinaci dobrovolníků.
⭐️ Doporučená šablona
Šablona ClickUp Nonprofit CRM pomáhá neziskovým týmům organizovat informace o dárcích, spravovat osvětové aktivity a sledovat zapojení – vše na jednom místě.
Díky lepší přehlednosti vztahů s dárci a zefektivnění komunikace mohou neziskové organizace zvýšit efektivitu fundraisingu, posílit loajalitu svých příznivců a zvýšit dopad své mise.
Výhody používání CRM pro neziskové organizace
CRM pro neziskové organizace zpřístupňuje informace, takže se týmy mohou více soustředit na výsledky než na administrativní úkoly.
Mezi výhody patří:
- Ušetřete čas na administrativní práci: Eliminujte ruční tabulky a opakující se úkoly pomocí automatizace.
- Zvyšte zapojení dárců: Automatizujte děkovné zprávy, následné kontakty a aktualizace, které budují dlouhodobou loajalitu.
- Personalizujte komunikaci v širokém měřítku: segmentujte kontakty a zasílejte cílené informace na základě údajů o dárcích nebo dobrovolnících.
- Přijímejte rychlejší a chytřejší rozhodnutí: Využijte dashboardy a data v reálném čase k úpravě kampaní a strategií fundraisingu.
- Zlepšete spolupráci mezi týmy: sdílejte dokumenty, úkoly a komunikační kanály na jedné centrální platformě.
- Budujte transparentnost a důvěru: Vytvářejte zprávy připravené k auditu, které ukazují měřitelný dopad vaší neziskové organizace.
🧐 Věděli jste, že... Warren Buffett daroval charitě akcie společnosti Berkshire v hodnotě 5,3 miliardy dolarů, což je jeden z největších jednorázových příspěvků v historii!
Jak efektivně využívat CRM pro neziskové organizace
Abyste mohli plně využít potenciál CRM pro neziskové organizace, je nutné jít nad rámec základní správy kontaktů. Zde je návod, jak jej můžete využít k dosažení výše uvedených výhod:
1. Uspořádejte údaje o dárcích a dobrovolnících
Pro neziskové organizace se CRM řešení stará o data dobrovolníků a dárců.
Tímto způsobem organizování dat zajistíte, že budete moci efektivně segmentovat kontakty a zasílat jim cílené zprávy.
Například významní dárci dostávají včasné aktualizace o dopadech, zatímco noví dobrovolníci dostávají uvítací zprávy a zdroje pro zapracování.
2. Automatizujte fundraising a sledování darů
CRM pro neziskové organizace zjednodušuje provoz tím, že se stará o různé aktivity související s fundraisingem a sledováním darů. To zahrnuje:
- Automatizace zpracování darů
- Okamžité vystavování potvrzení o daru
- Nastavení možností opakovaných darů
- Sledování životního cyklu dárců
- Předpovídání budoucích trendů v oblasti darů
- Odesílání automatických děkovných a jiných ocenění
Dashboard CRM pro fundraising vám poskytuje přehledný pohled v reálném čase na dárcovskou aktivitu, výkonnost kampaní a zapojení dárců, což usnadňuje sledování a správu všeho bez nutnosti pracovat s tabulkami nebo ručně vytvářenými zprávami.
Navíc přístup k těmto údajům umožňuje předvídat chování dárců, identifikovat významné zainteresované strany a vytvářet cílené strategie získávání finančních prostředků pro vyšší míru retence.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí automatizací ClickUp můžete sledovat milníky v životním cyklu dárců, jako je vítání nových dárců, spouštění následných akcí pro druhé dary nebo označování významných přispěvatelů pro osobní kontakt.
🧐 Věděli jste, že... V průměru dávají opakovaní dárci ročně o 42 % více než jednorázoví dárci.
3. Zlepšete řízení dobrovolníků
Řízení dobrovolníků pro různé programy, fundraisingové akce a komunitní iniciativy může být obtížné. Nástroj CRM pomáhá s řízením dobrovolníků tím, že:
- Umožnění dobrovolníkům samostatně se registrovat na akce
- Umožnění dobrovolníkům vybrat si preferované směny
- Přiřazování úkolů na základě dovedností a dostupnosti
- Odesílání automatických připomínek o nadcházejících směnách
- Sledování hodin dobrovolnické práce a výsledků pro budoucí zapojení
Takové praktické řízení dobrovolníků zajišťuje dostupnost zdrojů v případě potřeby.
Kombinace pohodlí a využití jejich silných stránek navíc zlepšuje udržení dobrovolníků, zvyšuje jejich zapojení a motivuje je.
Neziskové organizace mohou tyto údaje také využít k rozpoznání a odměnění nejvýkonnějších dobrovolníků, čímž je dále motivují ke spolupráci s vaší neziskovou organizací.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Forms , aby se dobrovolníci mohli přihlásit na akce nebo směny, a automaticky přiřazujte úkoly na základě odpovědí ve formuláři pomocí automatizace.
4. Vylepšete e-mailové a informační kampaně
Marketingový software CRM umožňuje neziskovým organizacím vytvářet a provozovat e-mailové kampaně zaměřené na dárce, dobrovolníky a potenciální sponzory. S řešením CRM pro neziskové organizace mohou:
- Odesílejte personalizované e-maily na základě historie dárců a úrovně jejich zapojení.
- Automatizujte pozvánky na akce, výzvy dárcům a aktualizace dopadů.
- Sledujte míru otevření e-mailů a další metriky zapojení pro optimalizaci kampaní.
- Segmentujte seznamy adresátů a realizujte hyperpersonalizované, cílené kampaně.
Tyto nástroje také nabízejí funkce automatizace marketingu, které zvyšují konzistentnost komunikace. V kombinaci s personalizací to pomáhá posilovat vztahy s dárci a zvyšuje efektivitu vašich aktivit.
💡 Tip pro profesionály: Napište návrh obsahu e-mailu přímo v ClickUp Docs a poté jej propojte se svými úkoly v oblasti oslovování. Můžete dokonce použít ClickUp Brain k personalizaci návrhů oslovování na základě typů dárců.
🎉 Zajímavost: První online fundraisingová akce se konala v roce 1994! Kampaň vynesla neuvěřitelných 50 000 dolarů pro pacienta s rakovinou.
5. Sledujte cíle a vytvářejte zprávy
Stanovení cílů, měření pokroku a prokázání dopadu jsou klíčové pro měření úspěchu neziskové organizace. S CRM systémem je možné:
- Stanovte si cíle v oblasti fundraisingu a náboru dobrovolníků
- Sledujte pokrok v reálném čase pomocí vizuálních dashboardů.
- Vytvářejte podrobné zprávy o udržení dárců, účasti na akcích a výkonnosti kampaní.
- Identifikujte trendy a přijímejte rozhodnutí na základě dat, abyste mohli doladit budoucí strategie.
Například nezisková organizace může analyzovat analytická data CRM, aby změřila úspěch nedávné fundraisingové kampaně. Může také identifikovat segmenty dárců s vysokou hodnotou a významné dárce, aby jim v budoucích kampaních zasílala personalizovanější zprávy.
💡 Tip pro profesionály: Zobrazte svůj pokrok pomocí dashboardů ClickUp zaměřených na dopad – skvěle se hodí pro sdílení výsledků s představenstvem, dárci nebo poskytovateli grantů.
6. Posilte strategie udržení dárců
Získávání nových dárců je zásadní. Stejně důležité je však i udržení stávajících dárců. Software CRM pro neziskové organizace pomáhá zlepšit udržení dárců tím, že:
- Automatizace personalizovaných následných zpráv a děkovných zpráv
- Zasílání připomínek k nadcházejícím fundraisingovým akcím a každoročním dárcovským kampaním
- Nabídka exkluzivních aktualizací a zpráv pro významné dárce
- Sledování zapojení dárců a identifikace segmentů dárců s vysokým rizikem odchodu
Taková správa dárců prostřednictvím proaktivního zapojení jim dává pocit, že jsou ceněni a oceňováni. To zvýší celoživotní hodnotu dárce a posílí strategie řízení vztahů.
💡 Tip pro profesionály: Nechte ClickUp Brain navrhnout personalizované nápady a obsah pro různé segmenty dárců na základě předchozích interakcí.
CRM nástroje pro neziskové organizace
Než začnete používat CRM řešení pro neziskové organizace, podívejme se, jak vybrat CRM. Abychom vám s tím pomohli, přinášíme vám přehled klíčových funkcí CRM pro neziskové organizace, na které byste se měli zaměřit:
- Správa dárců: CRM pro neziskové organizace musí centralizovat databázi dárců, která obsahuje údaje o dárcích, jako jsou jejich kontaktní údaje, historie darů, úroveň zapojení atd. Funkce správy dárců, jako je segmentace, pomáhají posilovat vztahy s dárci prostřednictvím personalizovaného zapojení.
- Správa dobrovolníků: Stejně jako údaje o dárcích by i CRM pro neziskové organizace mělo efektivně shromažďovat údaje o dobrovolnících podle parametrů, jako je dostupnost, dovednosti a historie účasti. To pomáhá při plánování, připomínkách a programech uznání pro udržení dobrovolníků.
- Fundraising: Funkce CRM pro neziskové organizace by měly pomoci udržovat fundraisingové kampaně, včetně oslovování dárců, peer-to-peer fundraisingu a možností opakovaných darů, aby se maximalizovaly příspěvky a zapojení dárců.
- Sledování darů: Udržujte přesné záznamy automatickým zaznamenáváním darů, vystavováním potvrzení a dodržováním finančních předpisů. CRM pro neziskové organizace by mělo jít nad rámec reaktivního sledování dárců a také pomáhat s předpovídáním budoucích výsledků.
- Správa kampaní: Plánujte, realizujte a sledujte kampaně zaměřené na zvyšování povědomí, oslovování veřejnosti nebo fundraising pomocí integrovaných nástrojů pro sledování. Software CRM pro neziskové organizace by měl umožňovat segmentaci publika, A/B testování a analýzu výkonu, aby bylo možné maximalizovat zapojení.
💡 Tip pro profesionály: Automatizovaná potvrzení, jako je zasílání děkovných zpráv a daňových dokladů, zvyšují důvěru dárců a podporují opakované dary.
- Správa událostí: Zefektivněte plánování a realizaci událostí, jako jsou benefiční galavečery, dobrovolnické akce a komunitní události. CRM systém pro neziskové organizace by měl podporovat vše, od registračních formulářů pro události přes prodej vstupenek až po správu pozvánek a potvrzení účasti a sledování darů.
- E-mailový marketing: Měl by být vybaven nástroji pro e-mailový marketing, které umožňují personalizovat program oslovování dárců. Funkce CRM pro neziskové organizace, jako jsou automatické e-maily, šablony a sledování výkonu, zvyšují zapojení a maximalizují výsledky s minimálním úsilím.
- Automatizace komunikace: Automatizujte následné kroky, děkovné zprávy a připomenutí, abyste usnadnili včasnou komunikaci s dárci a dobrovolníky. Tím se sníží počet manuálních úkolů a pomůže se udržovat konzistentní a smysluplné vztahy.
- Automatizace pracovních postupů: Kromě komunikace zefektivněte administrativní úkoly pomocí automatizovaných pracovních postupů. Automatizace přizpůsobených pracovních postupů zajišťuje, že úkoly jako oslovování dárců, fundraising a koordinace akcí jsou dokončeny včas bez zbytečné administrativní zátěže.
- Sledování sponzorství: Spravujte firemní partnerství a sponzorské smlouvy sledováním jejich příspěvků, dat obnovení a metrik zapojení. Pomáhá měřit dopad sponzorů pro správné uznání.
- Sledování grantů: Sledujte žádosti o granty, termíny a požadavky na financování, abyste zajistili včasné podání žádostí a dodržování předpisů. CRM řešení pro neziskové organizace by mělo poskytovat včasná upozornění a generovat podrobné zprávy, které zjednodušují správu grantů a podávání zpráv.
- Vytváření zpráv o dopadu: Získejte přístup k podrobným zprávám, které ukazují trendy v oblasti darů, příspěvky dobrovolníků a celkový dopad neziskové organizace. Tyto zprávy pomáhají dárcům vidět měřitelné výsledky jejich darů.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte bývalé dárce a zasílejte jim cílené kampaně s cílem znovu je zapojit, například pomocí působivých příběhů nebo exkluzivních novinek.
- Analýza dat: Získejte praktické informace o chování dárců, výkonnosti kampaní a trendech v oblasti fundraisingu pomocí dashboardů v reálném čase a intuitivních reportů. Tyto informace v kombinaci s prediktivní analýzou pomáhají neziskovým organizacím vylepšovat jejich strategie zapojení a dosahovat lepších výsledků.
- Integrace plateb: Zpracovávejte dary hladce díky integraci softwaru CRM pro neziskové organizace s několika platebními bránami, včetně kreditních karet, PayPal, Stripe, Venmo, přímých bankovních převodů a dalších způsobů.
Nejlepší CRM nástroje pro neziskové organizace
Nyní, když už víte o funkcích CRM pro neziskové organizace, je čas se podívat na samotné nástroje. Zde je několik nejlepších CRM a softwarů pro řízení projektů pro neziskové organizace:
ClickUp (nejlepší CRM pro neziskové organizace pro komplexní budování vztahů)
Díky sjednocení všech operací na jedné platformě pomáhá ClickUp, aplikace pro vše související s prací, neziskovým organizacím šetřit čas, zvyšovat efektivitu a soustředit se na své poslání.
Ať už jej plánujete používat jako systém pro správu dárců nebo pro správu událostí, ClickUp pro neziskové organizace je univerzální řešení, které lze přizpůsobit vašim potřebám.
Na rozdíl od tradičních CRM systémů nabízí ClickUp CRM vysoce přizpůsobitelné funkce, které odpovídají vašim požadavkům.
Mezi funkce CRM pro neziskové organizace patří:
Databáze dárců
Pomocí ClickUp Docs a Custom Fields můžete ukládat a spravovat informace o dárcích, jako jsou jména a kontaktní údaje, historie darů a záznamy o zapojení. Tyto údaje můžete dokonce ukládat v tabulkovém zobrazení.
Správa úkolů a kampaní
ClickUp Tasks vám umožňuje převést aktivity související s fundraisingovými akcemi nebo marketingovými kampaněmi na sledovatelné úkoly, kterým můžete přiřadit termíny, priority a závislosti.
Automatické sledování a připomínky
ClickUp Reminders udržuje dárce a dobrovolníky v kontaktu díky automatickým aktualizacím a připomínkám o všem, co se děje.
Toto řekl Matt Kriteman, vedoucí humanitární pomoci organizace Help Ukraine 22, o ClickUp:
Stručně řečeno, ClickUp doplňuje mé profesionální schopnosti, takže se mohu soustředit na to, co je opravdu důležité – na lidi. Navíc nám pomáhá dosahovat marže 10 %, což je nejnižší marže v oboru. Není to proto, že bychom byli nějak zvlášť geniální, ale prostě proto, že jsme efektivní a neúnavně inovativní v naší misi podporovat Ukrajinu.
Spolupráce a komunikace v týmu
Díky ClickUp Chat již nepotřebujete externí komunikační nástroje, jako jsou e-mail nebo aplikace pro instant messaging; umožňuje vám uchovávat všechny vaše diskuse na jednom místě.
Navíc můžete vytvořit specifické chatovací kanály pro různé týmy nebo projekty (např. oslovování dárců, plánování akcí), čímž zlepšíte soustředění a minimalizujete rušivé vlivy.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se šesti lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný boj – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager řeší tento problém tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
Sledování cílů
Sledujte své cíle v oblasti fundraisingu nebo poslání pomocí ClickUp Goals, vizuálního nástroje, který ilustruje, čeho chcete dosáhnout a jak daleko jste v jejich dosahování.
Pokročilé reportování
Sledujte všechny aktivity v reálném čase a vytvářejte podrobné zprávy pomocí ClickUp Dashboards – vašeho jediného místa pro vše, ať už jde o správu dárců nebo analýzu finančních dat.
🌟 Užitečný tip: ClickUp také pomáhá neziskovým organizacím držet krok s dobou díky ClickUp Brain, asistentovi využívajícímu umělou inteligenci. Od inteligentních návrhů až po personalizaci e-mailů, ClickUp Brain zvládne vše!
Salesforce (nejlepší CRM pro neziskové organizace pro škálovatelné řízení fundraisingu)
Salesforce nabízí CRM řešení, které pomáhá neziskovým organizacím zefektivnit správu dárců, fundraising a zapojení komunity.
Neziskové organizace mohou využívat cenné informace získané pomocí umělé inteligence k předpovídání chování dárců a personalizaci oslovování potenciálních dárců. Pomáhá organizacím sledovat dary, automatizovat fundraising a snadno spravovat granty.
Bloomerang (nejlepší CRM pro neziskové organizace pro hladkou integraci)
Bloomerang je systém CRM, který se integruje s online nástroji pro fundraising, účetním softwarem a marketingovými řešeními. Pro zvýšení úrovně zapojení je zásadní centralizovat data dárců, sledovat historii komunikace a automatizovat oslovování dárců.
Díky funkcím pro fundraising a správu kampaní může marketingový tým snadno realizovat multikanálové kampaně.
Neon CRM (nejlepší CRM software pro neziskové organizace všech velikostí)
Neon CRM je cenově dostupný CRM software určený pro malé neziskové organizace. Nabízí různé nástroje pro správu dárců a fundraising, které slouží ke sledování darů, správě směn dobrovolníků a zefektivnění plánování akcí.
Díky přizpůsobitelným reportům a integrované automatizaci umožňuje Neon CRM neziskovým organizacím získat hlubší vhled do chování dárců a výkonnosti kampaní.
Budujte ziskové vztahy pro neziskové organizace s ClickUp
Dobře implementovaný CRM systém pro neziskové organizace mění způsob, jakým organizace spravují vztahy s dárci, fundraisingové aktivity a koordinaci dobrovolníků. Výběr a implementace toho nejlepšího CRM systému je však zásadní.
Naštěstí se ClickUp skutečně vyznačuje jako nejlepší díky svým funkcím, které vám umožňují nastavit nejúčinnější CRM pro vaši neziskovou organizaci. Získáte přizpůsobitelné databáze dárců, hladkou spolupráci, automatizaci úkolů a výkonné reportování – vše v jednom.
Jste připraveni posunout svou neziskovou organizaci na vyšší úroveň efektivity? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅