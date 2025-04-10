10 základních funkcí softwaru pro řízení prodeje, které vedou k úspěchu

Váš prodejní tým právě přišel o významnou zakázku – ne kvůli ceně nebo vhodnosti produktu, ale proto, že během hektického týdne unikl důležitý následný e-mail. Zní vám to povědomě?
Řízení vztahů se zákazníky pomocí tabulek a lepících poznámek je nejen zastaralé, ale také vás stojí peníze.
Vysoce výkonné prodejní týmy se nespoléhají pouze na talent a píli, ale k dosažení úspěchu využívají také správný software pro řízení prodeje. Ať už se potýkáte se složitými prodejními cykly nebo se snažíte rozšířit své podnikání, správné softwarové řešení pro řízení prodeje může být rozdílem mezi dosažením cílů a promarněním VELKÝCH příležitostí.
Podívejme se na základní funkce softwaru pro řízení prodeje, které promění dobré prodejní týmy ve skvělé.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Software pro řízení prodeje zefektivňuje celý proces prodeje, od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
- Mezi základní funkce patří řízení prodejního procesu, reporting, automatizace úkolů a nástroje pro spolupráci týmu.
- Nejlepší software pro řízení prodeje pro váš prodejní tým by měl být v souladu s vaším prodejním procesem, velikostí týmu a plány růstu.
- ClickUp nabízí přizpůsobitelný software pro řízení prodeje, který se přizpůsobí vašemu jedinečnému pracovnímu postupu.
- Mezi hlavní výhody softwaru pro řízení prodeje patří vyšší efektivita, lepší koordinace týmu a rozhodování založené na datech.
Co je software pro řízení prodeje?
Software pro řízení prodeje je specializovaný nástroj, který pomáhá firmám plánovat, realizovat a optimalizovat jejich prodejní aktivity a zároveň poskytuje komplexní přehled o prodejním procesu, výkonu týmu a vztazích se zákazníky.
Proč je software pro řízení prodeje důležitý
Prodejní procesy jsou dnes příliš komplexní na to, aby je bylo možné sledovat ručně. Váš tým musí současně budovat vztahy, sledovat příležitosti a analyzovat výkonnostní metriky – úkoly, které se s pomocí základních nástrojů stávají neúnosnými.
Efektivní software pro řízení prodeje eliminuje dohady, snižuje administrativní zátěž a poskytuje vašemu týmu informace, které potřebuje k důslednému plnění cílů v oblasti tržeb.
🧠 Zajímavost: John H. Patterson, zakladatel společnosti National Cash Register Company (NCR), je často považován za průkopníka moderních technik řízení prodeje. Vytvořil první známou příručku pro školení prodejců, „N. C. R. Primer“, a zavedl strukturovaný prodejní proces, který položil základy současných prodejních metodik.
Hlavní výhody softwaru pro řízení prodeje
Zmeškané následné kroky, ztracená data o sledování potenciálních zákazníků, hodiny promarněné ručním zadáváním dat – tyto bolestivé a časté frustrace trápí prodejní týmy, které pracují bez správných nástrojů. Podívejme se, jak správný software pro řízení prodeje promění tyto výzvy v příležitosti pro růst.
Proměňte ztracené hodiny v produktivní prodejní čas
Obchodní zástupci v USA a Kanadě tráví více než třetinu svého času administrativními úkoly a aktualizací svého CRM.
Díky softwaru pro správu prodeje se váš prodejní tým konečně může soustředit na to, co umí nejlépe – budování vztahů a uzavírání obchodů. Zatímco CRM software založený na umělé inteligenci zvládá rutinní úkoly a automatizuje zadávání dat, váš prodejní tým může věnovat energii smysluplné interakci se zákazníky, která zvyšuje tržby.
Nahraďte dohady rozhodnutími založenými na datech.
Díky nástrojům pro řízení prodeje získávají obchodní manažeři okamžitý přístup k údajům v reálném čase a komplexním zprávám, což jim umožňuje přijímat strategická rozhodnutí o alokaci zdrojů a zlepšování výkonnosti. Každé rozhodnutí je podloženo konkrétními poznatky, nikoli pouze intuicí.
Odstraňte komunikační bariéry
Spolupráce týmu vzkvétá, protože sdílené prodejní panely a centralizované komunikační kanály eliminují informační silosy. Všichni členové prodejního týmu jsou informováni o prioritách a pokroku, což zajišťuje konzistentní zákaznickou zkušenost napříč celou společností.
📮ClickUp Insight: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních kontaktů. To pravděpodobně znamená mnoho zpráv přicházejících a odcházejících prostřednictvím e-mailů, chatu a nástrojů pro řízení projektů. Co kdyby bylo možné všechny tyto konverzace sdružit na jednom místě?
S ClickUpem to zvládnete! Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zaveďte konzistentní prodejní procesy
Rozlučte se s roztříštěnými pracovními postupy a přivítejte standardizované procesy. Automatické hodnocení potenciálních zákazníků, správa úkolů a přizpůsobitelné pracovní postupy zajistí, že každý potenciální zákazník dostane náležitou pozornost a zároveň budou ve vaší organizaci důsledně dodržovány osvědčené postupy řízení prodeje.
Účinek těchto výhod se časem znásobuje. Jakmile váš prodejní tým tyto nástroje zvládne, objeví nové způsoby, jak využít automatizaci, poznatky a funkce pro spolupráci, čímž neustále zlepší svou efektivitu a dosáhne lepších výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Zvolte cloudové CRM, které vašemu týmu poskytne přístup k údajům o zákaznících v reálném čase a zajistí tak plynulou spolupráci a aktuální informace – kdykoli a kdekoli.
Základní funkce softwaru pro řízení prodeje
Každá ztracená zakázka, zmeškané následné kroky a hodiny strávené zápasením s tabulkami znamenají ztrátu příjmů.
Správný software pro řízení prodeje však může tento problém vyřešit. Těchto 10 základních funkcí pro řízení prodeje řeší každodenní výzvy, které zpomalují prodejní týmy, a pomáhá jim uzavřít více obchodů, lépe spravovat vztahy se zákazníky a zvýšit výkonnost.
1. Správa prodejního procesu
Máte potíže se sledováním stavu obchodů nebo příležitostí, které vyžadují pozornost? Funkce pro správu prodejního procesu, jako jsou Kanban tabule, seznamy nebo dashboardy, fungují jako vizuální velín vašeho prodejního týmu a poskytují vám v reálném čase přehled o stavu každého obchodu.
Sledujte, jak se obchody posouvají jednotlivými fázemi, odhalte překážky dříve, než se stanou neprostupnými bariérami, a zajistěte, aby vám neunikla žádná příležitost. Obchodní manažeři se zlepšují v předpovídání prodeje. Obchodní zástupci se soustředí na své priority a celý tým pracuje chytřeji, nikoli tvrději.
2. Správa kontaktů
Už nemusíte prohledávat e-maily, poznámkové lístky nebo náhodné tabulky, abyste našli podrobnosti o zákaznících. Spolehlivý systém správy kontaktů poskytuje vašemu prodejnímu týmu jedno spolehlivé místo, kde můžete sledovat každou interakci.
Můžete na první pohled vidět historii komunikace, nastavit připomenutí pro následné kroky a zajistit, aby každý obchodní zástupce měl k dispozici kontext, který potřebuje k budování silnějších vztahů se zákazníky. Když jsou všichni na stejné vlně, uzavírání obchodů je mnohem snazší.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozepsaný ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
3. Automatizace úkolů
Přestaňte nechat administrativní práci krást čas prodeji. Automatizace úkolů se postará o rutinní činnosti jako jsou následné e-maily, aktualizace fází obchodů a nastavení připomínek úkolů – takže to nemusí dělat váš prodejní tým.
Díky menšímu množství manuálních úkolů, které je zpomalují, se obchodní zástupci mohou soustředit na budování vztahů, uzavírání obchodů a zvyšování tržeb. To výrazně zvýší vaši produktivitu a prodejní úsilí.
👀 Věděli jste, že... Nástroje AI/automatizace patří mezi 5 nejlepších nástrojů, které pomáhají obchodníkům být efektivnější při vzdáleném prodeji.
🤖 Jste v automatizaci úkolů nováčkem? Podívejte se na toto video, které vám pomůže začít:
4. Reportování a analytika
Rozhodujte se na základě dat, ne na základě intuice. Komplexní nástroje pro reporting promění surová prodejní data v cenné informace. Sledujte klíčové ukazatele prodejní výkonnosti, vylepšujte prodejní strategie a přesně určete, na co by se váš tým měl zaměřit, aby podpořil růst tržeb.
Optimalizace prodejních výsledků se stane samozřejmostí, když víte, co funguje (a co ne).
5. Týmová spolupráce
Fragmentovaná komunikace a izolované informace zpomalují prodejní týmy. Integrované nástroje pro spolupráci udržují všechny na stejné vlně – sjednocují cíle, sdílejí osvědčené postupy a koordinují složité obchody. Ať už se jedná o rychlou aktualizaci nebo podrobnou strategickou schůzku, váš tým bude pracovat chytřeji a společně uzavře více obchodů.
6. Integrační možnosti
Jste unaveni neustálým přeskakováním mezi nástroji a ručním aktualizováním dat? Integrační funkce propojují váš software pro řízení prodeje s klíčovými obchodními aplikacemi, jako jsou e-mail, kalendáře a marketingové platformy.
Rozlučte se s dvojím zadáváním dat a přivítejte zefektivněný pracovní postup, který udržuje vše synchronizované, takže váš tým může pokračovat v prodeji, aniž by byl zatížen administrativní prací.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností používají čtyřikrát častěji více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
7. Mobilní přístup
Prodej nekončí, když opustíte kancelář. Díky mobilnímu přístupu může váš tým aktualizovat obchody, kontrolovat údaje o zákaznících a spolupracovat na cestách – ať už se setkává s klienty, cestuje nebo pracuje na dálku. Už žádné hledání informací; vše, co potřebují, mají přímo v kapse.
8. Správa dokumentů
👀 Věděli jste? Náš nedávný průzkum odhalil, že každý pátý profesionál tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jeho úkoly. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár vteřin!
Přestaňte ztrácet čas hledáním nejnovějších nabídek nebo prodejních materiálů. Spolehlivý systém správy dokumentů uchovává všechny prodejní materiály na jednom místě, sleduje verze a zajišťuje, že všichni pracují s nejaktuálnějšími dokumenty. Ukládejte, sdílejte a přistupujte k důležitým souborům pro podporu prodeje bez námahy, aby váš tým zůstal organizovaný a efektivní.
9. Stanovení a sledování cílů
Velké prodejní cíle mohou působit ohromujícím dojmem, ale nástroje pro stanovení cílů je rozdělí na zvládnutelné milníky. Sledujte pokrok v reálném čase, udržujte motivaci týmů a poskytněte svým vedoucím prodeje a manažerům informace, které potřebují k efektivnímu vedení. Když všichni vědí, na čem pracují, dosažení cílů se stane samozřejmostí.
10. Bezpečnost a soulad s předpisy
Prodejní data jsou cenná, proto je chraňte. Funkce zabezpečení a dodržování předpisů chrání informace o zákaznících pomocí přístupu na základě rolí, šifrování a auditních stop. Dodržujte předpisy daného odvětví a zároveň umožněte svému týmu pracovat bez překážek. Bezpečné, spolehlivé a vhodné pro prodej.
Všechny výše uvedené funkce společně vytvářejí hladce fungující a vysoce výkonný systém, díky kterému se váš prodejní tým může soustředit na prodej, místo aby se zabýval rutinními úkoly. Správnou kombinací těchto funkcí můžete proměnit nesourodou směsici manuálních procesů v dobře fungující prodejní stroj, který zvýší efektivitu, uzavře více obchodů a podpoří růst tržeb.
📚 Přečtěte si také: Jak implementovat produktově orientovanou prodejní strategii pro SaaS
Jak vybrat správný software pro řízení prodeje?
Výběr softwarových nástrojů pro řízení prodeje je podobný jako koupě domu. Na papíře může vypadat skvěle, ale jakmile se do něj nastěhujete, můžete narazit na netěsnící umyvadla, vadné krby nebo jiné neočekávané nedostatky.
V oblasti prodeje je v sázce stejně mnoho. Pokud zvolíte nesprávný prodejní software, můžete skončit s frustrovanými obchodními zástupci, neuspořádanými údaji o zákaznících a promarněnými příležitostmi k výdělku. Ale nebojte se – jsme tu, abychom vám pomohli se v této rozhodnutí zorientovat jasným přístupem, který nebudete litovat. Pojďme se na to podívat podrobněji.
Začněte se základy prodejního procesu
Začněte podrobným popisem stávajícího prodejního procesu. Zaznamenejte každý krok, od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu. Kde se obchody nejčastěji zasekávají? Které úkoly zabírají nejvíce času?
Identifikace těchto překážek vám pomůže soustředit se na funkce, které přinášejí největší užitek. Pokud vám tvorba nabídek způsobuje potíže, hledejte software s výkonnou správou dokumentů a případně i s podporou umělé inteligence, který vám pomůže nabídky lépe přizpůsobit. Pokud vám chybí následné kroky, měla by být prioritou opakovaná připomenutí nebo automatické upozornění a následné sekvence.
Cíl? Najít systém, který přímo řeší vaše největší výzvy.
Vyhodnoťte technickou připravenost svého týmu
Nejlepší nástroje pro řízení prodeje jsou ty, které váš tým skutečně používá. I ty nejmodernější nástroje jsou k ničemu, pokud jsou nepraktické nebo komplikované.
Získejte zpětnou vazbu od celého týmu, nejen od managementu, naplánováním ukázek a sběrem zpětné vazby k rozhraní a pracovním postupům. Vyberte CRM software a další nástroje, které vyhovují stylu vašeho týmu, a nenuťte je měnit způsob práce.
👀 Věděli jste, že... 80 % prodejců v USA a Kanadě, kteří splnili nebo překročili 150 % kvóty, používá prodejní technologie alespoň jednou týdně, zatímco u ostatních prodejců je to pouze 58 %.
Vypočítejte celkové náklady na vlastnictví
Měsíční poplatek za předplatné je jen špičkou ledovce. Zohledněte také náklady na nastavení, školení, integraci a případné administrativní náklady. Jsou klíčové funkce dostupné pouze za poplatek? Bude přístup k API stát navíc?
Kompletní rozpočet pokrývající okamžité i dlouhodobé výdaje vám pomůže vyhnout se neočekávaným nákladům a zajistí, že vámi vybraný software zůstane moudrou investicí.
Posuďte požadavky na integraci
Váš CRM systém by měl být snadno propojitelný s vašimi stávajícími nástroji. Zkontrolujte kompatibilitu s vašimi:
- Software pro e-mailový marketing, který vám pomůže snadno rozvíjet potenciální zákazníky
- Účetní nástroje pro zajištění hladkého fakturačního procesu a
- Software pro zákaznický servis, který zjednodušuje poprodejní pracovní postupy
Než se rozhodnete pro CRM řešení pro podniky, naplánujte si tyto integrace.
Systém, který není synchronizován s nezbytnými nástroji, způsobí více problémů, než kolik jich vyřeší, a zpomalí váš prodejní tým.
📚 Přečtěte si také: Kroky k optimalizaci vašich CRM procesů
Plánujte škálovatelnost
Myslete dál než jen na několik příštích měsíců – bude váš přizpůsobený CRM software růst spolu s vaším týmem? Zkontrolujte, zda nabízí flexibilní cenové úrovně, rozšiřující se sady funkcí a omezení počtu uživatelů, obchodů nebo přizpůsobených polí. Skryté omezení se později mohou stát nákladnými.
Vyberte si CRM řešení, které podporuje dlouhodobý růst, aniž by vyžadovalo nákladné aktualizace.
Ověřte bezpečnost a soulad s předpisy
Pokud pracujete s citlivými údaji o zákaznících, bezpečnost není volitelná. Ujistěte se, že řešení CRM splňuje průmyslové standardy, jako jsou GDPR nebo HIPAA. Zeptejte se na šifrování, zásady zálohování a plány obnovy po havárii.
Systém se slabým zabezpečením ohrožuje vztahy se zákazníky a vaši reputaci – v oblasti ochrany nedělejte kompromisy.
👀 Věděli jste, že... GDPR je považováno za jeden z nejpřísnějších zákonů na ochranu osobních údajů na světě a stanovuje zlatý standard pro ochranu dat. Ačkoli se jedná o evropský zákon, musí GDPR dodržovat všechny společnosti po celém světě, které zpracovávají data občanů EU.
Otestujte kvalitu zákaznické podpory
Zákaznická podpora může rozhodnout o vaší spokojenosti s CRM řešením. Otestujte dobu odezvy, odbornost a dostupné kanály podpory, než se zavážete. Přečtěte si recenze, které zdůrazňují kvalitu podpory – když se něco pokazí, potřebujete rychlou a spolehlivou pomoc. Pomalý nebo neochotný tým podpory může narušit celý váš CRM proces.
Vyhodnoťte možnosti přizpůsobení
Žádné dva prodejní procesy nejsou identické. Vaše CRM softwarové řešení by se mělo přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu, ne naopak. Upřednostňujte řešení s přizpůsobitelnými poli, pracovními postupy a zprávami. Rigidní systém nutí k obcházení, což vede k neefektivitě. Správný CRM proces vyhovuje jedinečným potřebám vašeho týmu bez zbytečných kompromisů.
Podívejte se na zdroje pro implementaci
Onboarding je důležitý. Ptejte se podrobně na časový harmonogram implementace, školicí zdroje a podporu při migraci. Pomůže vám dodavatel s převodem vašich stávajících dat? Poskytuje šablony a osvědčené postupy? Hladká implementace je základem pro úspěšné přijetí.
Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů
Nejste spokojeni s nabídkou softwaru? Zvažte další možnosti. Jaké výzvy řešili? Co se jim líbí? Online recenze pomáhají, ale upřímné rozhovory nabízejí hlubší vhled do každodenní použitelnosti.
Výběr softwaru pro řízení prodeje není jen technickým rozhodnutím – je to investice do úspěchu vašeho týmu. Věnujte tomu čas, zapojte klíčové zainteresované strany a najděte řešení pro řízení prodeje, které splňuje vaše současné potřeby a zároveň vás připraví na budoucí růst.
Jak používat ClickUp pro řízení prodeje?
ClickUp není jen další nástroj pro prodej – je to komplexní aplikace pro práci, která mění způsob fungování prodejních týmů. Díky kombinaci výkonných funkcí a intuitivního designu vytváří ClickUp centralizované centrum pro správu prodejních projektů a řízení vztahů se zákazníky, které prodejním týmům umožňuje sledovat obchody, spravovat vztahy a uzavírat více obchodů efektivněji.
Zeptejte se Shopmonkey, platformy pro správu autoservisů, která po implementaci ClickUp zaznamenala 50% snížení cyklů kontroly a schvalování.
Odstranění lidské chyby a spoléhání se na automatizaci, která nás informuje o dalších krocích, dalo našemu týmu jistotu, že jim neuniknou důležité milníky projektu.
Odstranění lidské chyby a spoléhání se na automatizaci, která nás informuje o dalších krocích, dalo našemu týmu jistotu, že jim neuniknou důležité milníky projektu.
Díky kombinaci výkonných funkcí v jednom systému pro správu prodeje vytváří ClickUp jednotné pracovní prostředí pro prodej.
Prodejní funkce v ClickUp
Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami.
ClickUp pro prodejní týmy uchovává vše na jednom místě, takže nemusíte neustále přeskakovat mezi platformami. Díky správě potenciálních zákazníků, onboardingu zákazníků a správě obchodů pod jednou střechou v ClickUp CRM se můžete rozloučit se ztrátou informací .
Nevíte, kde začít? Podívejte se na šablonu ClickUp Sales CRM. Poskytuje strukturovaný, ale flexibilní systém pro sledování každé interakce se zákazníkem od prvního kontaktu až po uzavřenou obchodní příležitost. Obchodní týmy mohou vést podrobné záznamy, sledovat zapojení a zajistit, že žádná příležitost nebude přehlédnuta.
Tato šablona pro řízení prodeje umožňuje terénním prodejním týmům:
- Vytvářejte vlastní zobrazení pro sledování potenciálních zákazníků v každé fázi
- Nastavte automatické připomenutí následných kroků na základě aktivity zákazníků.
- Vytvářejte podrobné zprávy o stavu prodejního procesu a míře konverze.
- Přizpůsobte datová pole tak, aby zachycovala relevantní informace o zákaznících.
📖 Přečtěte si také: Příklady nejlepšího CRM softwaru a jejich použití pro zvýšení produktivity
Na tomto základě šablona ClickUp Sales Pipeline Template zefektivňuje váš prodejní proces a přináší výsledky. Tento vizuální, intuitivní systém vám pomáhá spravovat obchody v každé fázi prodejního cyklu.
Ať už provádíte kvalifikaci potenciálních zákazníků nebo vyjednáváte konečné podmínky, šablona prodejního procesu zajišťuje jasnou přehlednost a konzistentní provádění procesů.
S touto šablonou mohou týmy:
- Vizualizujte průběh obchodů pomocí přizpůsobitelných zobrazení tabulek.
- Vypočítejte hodnotu obchodů v prodejním procesu a automaticky předpovídejte tržby.
- Nastavte šablony úkolů pro jednotlivé fáze, abyste zajistili konzistentní provádění procesů.
- Sledujte klíčové metriky a míru konverze mezi jednotlivými fázemi.
- Automatizujte aktualizace stavu a oznámení týmu
🧠 Zajímavost: „Columbo Close“ je technika uzavírání obchodů inspirovaná detektivem z klasického televizního seriálu Columbo. Tato technika spočívá v položení klíčové otázky právě ve chvíli, kdy se zdá, že rozhovor končí. Nečekaná otázka může odhalit skutečné námitky potenciálního zákazníka a dát prodejci další šanci uzavřít obchod.
Potřebujete informace v reálném čase, abyste mohli vylepšit svůj prodejní proces? Dashboardy ClickUp poskytují výkonné vizualizace, jako jsou grafy Burnup a Velocity, které vám pomohou sledovat pokrok vašeho týmu při plnění prodejních cílů a identifikovat úzká místa ve vašem prodejním procesu, než ovlivní vaše tržby.
Ponořte se hlouběji do více než 15 zobrazení ClickUp – použijte zobrazení seznamu ke správě potenciálních zákazníků, zobrazení tabule ke sledování fází obchodů a zobrazení časové osy ke sledování termínů pro návrhy nebo následné kroky. S těmito nástroji můžete analyzovat míru konverze, předpovídat trendy v prodeji a zajistit, aby váš tým zůstal na cestě k rychlejšímu uzavření obchodů.
ClickUp Chat zajišťuje, že konverzace a spolupráce jsou přímo integrovány do vašeho CRM nástroje, takže váš tým může zůstat v kontaktu bez nekonečných e-mailových řetězců. Pomocí úkolů, komentářů a chatu udržujte konverzace v kontextu a ukládejte vše od návrhů po SOP do sdílených dokumentů ClickUp Docs.
A díky ClickUp Brain, nativnímu AI asistentovi ClickUp, mohou prodejní týmy:
- Získejte informace o klíčových účtech z pracovního prostoru, aniž byste museli prohledávat úkoly a dokumenty.
- Vytvářejte prodejní materiály za běhu – například scénáře hovorů, šablony e-mailů, jednostránkové dokumenty nebo battle cards. Je to jako mít tým pro tvorbu obsahu vždy po ruce.
- Projděte si staré obchody a získejte kompletní kontext bez nutnosti dlouhého hledání. Brain vám poskytne rychlý přehled všeho, co se dosud stalo.
- Okamžitě shrňte poznámky z obchodních schůzek, poznámky z průzkumu a rozhovory s klienty, abyste nikdy nezmeškali následnou akci nebo klíčovou námitku.
ClickUp je navržen tak, aby váš pracovní postup fungoval pro vás. Vlastní stavy, vlastní pole a ukládání šablon úkolů pomáhají zefektivnit tyto procesy.
Potřebujete sledovat příjmy, spravovat smlouvy nebo hodnotit potenciální zákazníky? Žádný problém. ClickUp se přizpůsobí jedinečným potřebám vašeho týmu, abyste se mohli soustředit na uzavírání obchodů místo na správu softwaru.
💡 Tip pro profesionály: Chcete automatizovat pořizování poznámek z obchodních hovorů, abyste se mohli soustředit na konverzaci a budovat lepší vztahy? Vyzkoušejte ClickUp AI Notetaker!
Běžné výzvy a jak jim mohou pomoci funkce softwaru pro řízení prodeje
Neorganizovanost a nedostatečné sledování obchodních příležitostí snižují produktivitu prodeje a tržby. Správný software pro řízení prodeje pomáhá týmům udržovat pořádek, sledovat potenciální zákazníky a proměnit promarněné příležitosti ve výhry.
Podívejme se na tyto běžné překážky a na to, jak správný software pro řízení prodeje mění jejich slabá místa v příležitosti ke zlepšení.
Rozptýlené informace
Obchodní zástupci tráví hodiny přeskakováním mezi tabulkami, e-mailovými konverzacemi, obchodními hovory a chatovými zprávami, aby dali dohromady informace o zákaznících. To vede k nepříjemným rozhovorům se zákazníky a promarněným příležitostem, když se důležité detaily ztratí v záplavě informací.
👉🏼 Řešení: Centralizovaný systém pro správu prodeje uchovává všechny interakce, dokumenty a podrobnosti o zákaznících na jednom místě, takže obchodní zástupci mají k dispozici vše, co potřebují pro informované a personalizované jednání.
Ruční zadávání dat
Nekonečné aktualizace tabulek a kopírování dat mezi systémy ubírají čas, který by mohl být věnován prodeji. Místo přípravy na schůzky tráví obchodní zástupci večery doháněním administrativní práce.
👉🏼 Řešení: Automatizované toky dat a inteligentní formuláře eliminují zdlouhavé ruční zadávání, zajišťují přesnost informací a umožňují obchodním zástupcům soustředit se na uzavírání obchodů.
Nekonzistentní sledování
I ti nejorganizovanější obchodní zástupci mají potíže udržet si přehled o následných krocích. Zpoždění znamenají, že obchody vychladnou a slibné příležitosti se během rušných období ztratí.
👉🏼 Řešení: Automatické připomínky, přiřazování úkolů a e-mailové sekvence promění následné kroky v konzistentní a spolehlivý proces.
Špatná viditelnost
Obchodní manažeři často tápat, pokud jde o sledování stavu prodejního procesu a výkonu týmu. Spoléhají se na zastaralé měsíční zprávy, které neposkytují informace v reálném čase potřebné pro agilní rozhodování.
👉🏼 Řešení: Dashboardy a analytické nástroje v reálném čase poskytují okamžité informace, které manažerům pomáhají proaktivně přijímat rozhodnutí založená na datech, zvyšovat produktivitu a řešit úzká místa.
Koordinace týmu
Nesouvislá komunikace vede k duplicitnímu oslovování zákazníků, zmeškaným předáním a opomenutí důležitých detailů.
👉🏼 Řešení: Sdílené kalendáře, jasné přidělování úkolů a aktualizace v reálném čase zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně a pracují efektivně.
Řešením těchto klíčových výzev software pro řízení prodeje nejen napravuje neefektivitu, ale transformuje celé vaše prodejní operace, díky čemuž je váš tým produktivnější, strategičtější a úspěšnější.
Proměňte svůj prodejní proces s ClickUp
Výběr správného softwaru pro řízení prodeje není jen o zaškrtávání funkcí – jde o transformaci. Správné nástroje, jako je řízení prodejního procesu, automatizace a analytika, spolupracují, aby eliminovaly roztříštěné informace, snížily manuální úkoly, zajistily konzistentní sledování a zlepšily koordinaci týmu.
Díky kombinaci všech základních komponent CRM do jedné intuitivní platformy vytváří ClickUp plynulý a efektivní prodejní ekosystém, který se přizpůsobí vašim potřebám. Zefektivněte provoz, zvyšte produktivitu a soustřeďte se na uzavírání obchodů.
Jste připraveni zvýšit své prodejní výsledky? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.