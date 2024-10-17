13 nejlepších podnikových CRM softwarů pro rok 2025

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik prodejních příležitostí se promarní kvůli nedorozumění? Viděl jsem to na vlastní oči – když procesy nejsou konzistentní, potýkají se s problémy i ty nejtalentovanější týmy.
Obchody se mohou snadno ztratit v záplavě jiných, potenciální zákazníci mohou být ignorováni a frustrace může rychle narůstat.
Ale máme pro vás dobrou zprávu: se správným CRM softwarem můžete změnit svůj přístup k řízení prodeje! Tyto nástroje přinášejí přehlednost, zefektivňují komunikaci a zajišťují, že všichni mají stejné informace, což usnadňuje správu vztahů se zákazníky.
Vzhledem k velkému množství dostupných možností však může být výběr ideálního CRM pro váš tým náročný. V tomto blogu vám představím 13 nejúčinnějších podnikových CRM řešení, která jsem otestoval. Najdeme to ideální pro vaše potřeby!
Co byste měli hledat v podnikových CRM nástrojích?
Výběr správného podnikového CRM řešení je zásadní, protože nesprávný nástroj může mít negativní dopad na váš tým. Na základě svých zkušeností jsem se zaměřil na následující klíčové funkce, které jsou nezbytné pro zajištění efektivity a konzistence.
Zde je několik věcí, které byste měli upřednostnit:
- Přizpůsobení a škálovatelnost: Ujistěte se, že řešení může růst spolu s vaší firmou. Hledejte přizpůsobitelná pole, řídicí panely, pracovní postupy a zprávy, abyste mohli CRM přizpůsobit svým konkrétním potřebám.
- Analýzy a reporty: Vyberte si nástroje, které poskytují podrobné informace o zákaznických datech. CRM by mělo nabízet předem připravené přizpůsobené reporty a interaktivní dashboardy vylepšené o informace získané pomocí umělé inteligence.
- Integrace: Vyberte si CRM, které se hladce integruje s vaší stávající technologií, včetně marketingových nástrojů, ERP systémů a BI nástrojů. Tím zajistíte, že všechna vaše data budou přístupná z jediného rozhraní.
- Zabezpečení: Vyberte CRM s robustními kontrolami přístupu a nastavením oprávnění, které vám umožní spravovat, kdo může zobrazit konkrétní data a zprávy z pipeline.
- Snadné použití: Vyberte si CRM software bez nutnosti programování, který snadno ovládnou jak technicky zdatní, tak i technicky méně zdatní zaměstnanci. To podporuje rychlé přijetí v celé organizaci bez nutnosti rozsáhlého školení.
- Zákaznická podpora: Hledejte dodavatele, kteří poskytují zákaznickou podporu 24/5 nebo 24/7, zajišťující rychlé řešení problémů a okamžitou pomoc při školení v případě potřeby.
📌 Při hledání CRM pro startupy upřednostněte následující:
- Zajistěte, aby CRM rostlo spolu s vaším podnikáním, jak rostou potřeby uživatelů a dat 🚀
- Najděte řešení s flexibilními cenami pro omezené rozpočty 💰
- Vyberte si CRM, které poskytuje potřebné funkce za rozumnou cenu 💸
13 nejlepších podnikových CRM softwarů, které stojí za vyzkoušení
Po důkladném otestování mnoha možností jsme s mým týmem sestavili seznam podnikových CRM řešení, která zlepšují komunikaci a přinášejí smysluplné poznatky a růst.
Zde jsou naše nejlepší tipy:
1. ClickUp (nejlepší pro vztahy se zákazníky a řízení projektů)
ClickUp je všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, který lze snadno použít i jako univerzální podnikový CRM software. ClickUp CRM kombinuje projektové řízení s funkcemi CRM, což vám umožňuje zefektivnit vztahy se zákazníky a projektové úkoly z jedné platformy.
S pomocí ClickUp jsme s mým týmem vytvořili přizpůsobenou databázi zákazníků, ve které ukládáme a analyzujeme informace o zákaznících, obchodech a kontaktech. Vytvořili jsme si vlastní CRM, které nám dává plnou kontrolu nad přizpůsobením a přizpůsobením našim potřebám.
Jednou z mých oblíbených funkcí je to, jak ClickUp CRM centralizuje komunikaci se zákazníky. Umožňuje hladkou integraci e-mailů a podporuje spolupráci mezi týmy při uzavírání obchodů. Mohu sdílet aktualizace projektů s klienty a zapojovat zákazníky, a to vše v rámci jediného e-mailového centra, což zvyšuje efektivitu a soudržnost mého pracovního postupu.
ClickUp Dashboards je vynikající funkce, díky které je tento nástroj na prvním místě mého seznamu. Poskytuje podrobný přehled o vašem prodejním procesu. Můžete použít více než 50 widgetů dashboardu k vizualizaci všech údajů o zákaznících na jednom centrálním místě.
ClickUp také nabízí bohatou knihovnu šablon CRM, takže můžete spravovat potenciální zákazníky, vztahy se zákazníky a prodejní kanály na jednom místě, aniž byste museli vše dělat od nuly.
Šablona ClickUp CRM je fantastický nástroj pro správu vašich zákazníků, potenciálních zákazníků a prodejního procesu na jednom pohodlném místě.
Ať už sledujete potenciální zákazníky, pečujete o vztahy se zákazníky nebo dohlížíte na průběh prodeje, tato šablona vám pomůže zůstat organizovaní a efektivní během celého procesu. Díky pěti různým zobrazením a sedmi přizpůsobitelným stavům se přizpůsobí vašim jedinečným obchodním požadavkům.
Tímto způsobem vám pomůže:
- Získejte cenné informace díky přizpůsobitelným dashboardům.
- Plynule spolupracujte s členy týmu na obchodech a úkolech.
- Zvyšte zapojení zákazníků tím, že budete veškerou komunikaci uchovávat na jednom místě.
- Sledujte pokrok a výkonnost, abyste mohli přijímat lepší rozhodnutí.
💈 Bonus: Jednoduchá šablona CRM od ClickUp je ideální pro ty, kteří s CRM systémy teprve začínají. Tato uživatelsky přívětivá šablona poskytuje základní funkce pro sledování potenciálních zákazníků, správu interakcí se zákazníky a monitorování prodejních aktivit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte databázi zákazníků ve formě tabulky pomocí ClickUp Table View.
- Využijte automatizace ClickUp pro oslovování zákazníků a následné kontakty.
- Pomocí panelů ClickUp můžete analyzovat výkonnost, sledovat pokrok a kontrolovat svůj CRM systém.
- Vytvářejte pracovní postupy pro zákazníky a prodej pomocí tabulek ClickUp Whiteboards a sdílejte je se svými týmy a dalšími zainteresovanými stranami.
- Zefektivněte sběr zpětné vazby od zákazníků pomocí automatizovaných úkolů a formulářů ClickUp.
- Vytvářejte personalizované e-mailové kampaně pomocí funkcí AI writeru ClickUp Brain.
- Spolupracujte s týmy a diskutujte o prodeji a zákaznických účtech pomocí ClickUp Docs.
- Přístup k knihovně šablon CRM pro správu zákaznických účtů
Omezení ClickUp
- Seznámení se s rozsáhlými funkcemi ClickUp může být zpočátku trochu náročné.
- Vyskakovací okna s AI asistentem mohou někdy rušit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniková: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Salesforce Sales Cloud (nejlepší pro přizpůsobení a integraci CRM)
Salesforce Sales Cloud centralizuje generování potenciálních zákazníků, zákaznická data a prodejní příležitosti, čímž zlepšuje tok potenciálních zákazníků a spokojenost zákazníků. Líbí se mi, jak zjednodušuje vyhledávání potenciálních zákazníků tím, že konsoliduje všechny potenciální zákazníky a potenciální interakce s partnery do jednoho přehledu.
Funkce vlastního reportingu je obzvláště užitečná pro sledování pokroku. Celkově je Salesforce intuitivní a škálovatelná platforma, která zefektivňuje prodejní procesy a umožňuje týmům efektivně pracovat na dosažení svých cílů.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Spravujte pipeline v jednotném zobrazení pomocí integrovaných grafů.
- Automaticky zaznamenávejte e-maily, události a typy interakcí.
- Vytvářejte přesné prognózy v reálném čase
- Zefektivněte komunikaci automatickým zaznamenáváním důležitých interakcí s klienty.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Někteří uživatelé hlásili, že funkce prognózování a hodnocení příležitostí mohou být nepřesné, což může mít vliv na rozhodování.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze, což ztěžuje aktualizaci dat na cestách.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Podnik: 165 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezené: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 500 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
3. HubSpot Sales Hub (nejlepší pro správu obchodních příležitostí)
HubSpot Sales Hub je komplexní prodejní nástroj navržený tak, aby pomáhal týmům zefektivnit jejich prodejní procesy a zvýšit produktivitu.
Navzdory svým rozsáhlým funkcím oceňuji, jak snadné je jeho používání. Tento nástroj zjednodušuje správu obchodů a umožňuje mi vizualizovat, jak si vedou všechny projekty v mém prodejním procesu.
Platforma také nabízí značnou flexibilitu s řadou možností přizpůsobení. Pomáhá mému týmu přizpůsobit záznamy v naší CRM databázi a vlastnosti tak, aby vyhovovaly našim potřebám.
Nejlepší funkce HubSpot Sales Hub
- Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí přizpůsobitelného pipeline, který vám pomůže sledovat obchody v každé fázi.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu.
- Sledujte otevření e-mailů a kliknutí, abyste lépe porozuměli zájmu potenciálních zákazníků.
- Získejte přehled o prodejních výsledcích pomocí robustních nástrojů pro reporting, které vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat.
Omezení HubSpot Sales Hub
- Uživatelé uvádějí, že přizpůsobení ovládacího panelu je poněkud složité, což zhoršuje uživatelský komfort.
Ceny HubSpot Sales Hub
- Profesionální: 100 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikové: 150 USD/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
4. Salesflare (nejlepší pro automatizaci CRM a spolupráci)
Kolaborativní CRM od Salesflare je jednoduché, ale nabité funkcemi a poskytuje robustní automatizaci pro efektivní správu mých prodejních procesů. Líbí se mi, jak tento nástroj automaticky synchronizuje e-maily, hovory a schůzky, což mi usnadňuje komunikaci s potenciálními zákazníky a zákazníky pomocí automatizace e-mailových sekvencí.
Tento nástroj vám také umožňuje vytvářet sdílené šablony, generovat vlastní zprávy a nastavovat řídicí panely. Salesflare obsahuje systém oprávnění, který vám umožňuje kontrolovat přístup k datům a pipeline pro zvýšení bezpečnosti a ochrany soukromí.
Nejlepší funkce Salesflare
- Automatizujte synchronizaci e-mailů, hovory a schůzky pro snadné oslovení potenciálních zákazníků.
- Vytvářejte sdílené šablony, abyste zlepšili spolupráci týmu a zefektivnili komunikaci.
- Vytvářejte vlastní přehledy a dashboardy pro hlubší vhled do prodejních výsledků.
- Využijte inteligenci vztahů k identifikaci vazeb mezi týmy v rámci organizací.
- Kontrolujte přístup k datům pomocí robustního systému oprávnění, který chrání citlivé informace.
Omezení Salesflare
- Několik uživatelů uvádí, že e-mailové pracovní postupy nejsou organizované, což ztěžuje provádění cílených kampaní.
- Platforma nenabízí sledování sociálních médií, což znamená, že uživatelé musí k monitorování aktivity na sociálních médiích používat další nástroje.
Ceny Salesflare
- Růst: 29 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Výhoda: 49 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesflare
- G2: 4,8/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Zoho CRM (nejlepší pro prodejní reporty a analytiku)
Zoho CRM je snadno použitelná platforma, i když její mnoho funkcí může být zpočátku trochu matoucí. Líbí se mi možnosti přizpůsobení, které jsou k dispozici na různých úrovních, od modulů po procesy a CRM workflows. Umožňuje mi sledovat vše, co souvisí s mými potenciálními zákazníky, kontakty, zákazníky, uzavřenými obchody a dalšími.
Podle mých zkušeností jsou reportovací funkce Zoho CRM opravdu působivé. Nabízí standardní vestavěné reporty i reporty na míru, které vám poskytnou všechny potřebné informace. Navíc jsou k dispozici různé grafy – od sloupcových, čárových a výsečových až po prstencové, teplotní mapy a trychtýře. Nabízí také detektor anomálií, který porovnává skutečné prodeje s předpokládanými trendy.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Vytvářejte standardní i vlastní zprávy s různými možnostmi grafů.
- Optimalizujte prodejní procesy pomocí výkonných automatizačních funkcí.
- Získejte přehled o spojeních a interakcích týmu s klienty pro lepší spolupráci.
- Využijte nástroje umělé inteligence, jako jsou Zia a ChatGPT, pro inteligentní asistenci při úkolech, jako je detekce anomálií a psaní e-mailů.
Omezení Zoho CRM
- Někteří uživatelé považují platformu za příliš informačně nabitou, což ztěžuje filtrování nejdůležitějších údajů.
- Software občas vykazuje zpomalení, což může být při provádění důležitých úkolů frustrující.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6800 recenzí)
🧠 Nezapomeňte: Používání nástrojů AI pro CRM může zlepšit vaše prodejní procesy. Ujistěte se však, že data zadaná do CRM jsou přesná a aktuální, protože AI se spoléhá na kvalitní data, aby mohla poskytovat smysluplné informace.
Využijte možnosti přizpůsobení a přizpůsobte CRM svým konkrétním obchodním potřebám a procesům. Také průběžně vyhodnocujte výkonnost nástroje AI a jeho dopad na vaše prodejní procesy, abyste mohli provést nezbytné úpravy.
6. Freshsales (nejlepší pro správu zákazníků)
Freshsales jde nad rámec obecného přístupu a umožňuje vám přizpůsobit CRM tak, aby vyhovovalo vašim B2B potřebám. Můžete upravit měny, jazyky a obchodní moduly tak, aby vyhovovaly vašim operacím, což pomáhá zlepšit strategie řízení zákazníků.
Co na mě udělalo dojem, jsou možnosti nástroje pro multikanálové kampaně – ať už prostřednictvím textových zpráv, WhatsApp nebo e-mailu – a jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, které efektivně organizuje potenciální zákazníky, leady a zákazníky v rámci jasných fází prodeje. Navíc díky reaktivní zákaznické podpoře je Freshsales komplexní volbou pro firmy, které hledají flexibilitu a efektivitu při správě svých prodejních pipeline.
Nejlepší funkce Freshsales
- Provádějte chytré prodejní kampaně s Freddy AI, abyste získali, kvalifikovali, směrovali a sledovali potenciální zákazníky.
- Získejte 360stupňový přehled o zákaznících, jejich interakcích a preferovaných kanálech.
- Využijte poznatky umělé inteligence k vyzdvižení nejlepších potenciálních zákazníků a obchodů.
- Optimalizujte vztahy se zákazníky pomocí integrovaného cloudového telefonu pro plynulé volání v rámci aplikace.
Omezení Freshsales
- Jeho funkce pro reporting a analytiku postrádají hloubku a možnosti přizpůsobení, takže ve srovnání s některými konkurenty nabízejí omezené informace.
- Zákaznická podpora v rámci prodejního centra je poněkud omezená, což může mít dopad na uživatele, kteří potřebují komplexnější pomoc.
Ceny Freshsales
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 47 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
7. Pipedrive (nejlepší pro správu prodejního procesu a obchodů)
Pipedrive je přizpůsobitelné podnikové CRM řešení navržené tak, aby vyhovovalo vašim konkrétním obchodním potřebám. Umožňuje vám vizualizovat prodejní pipeline, optimalizovat potenciální zákazníky, spravovat obchody a automatizovat prodejní procesy pomocí technologie AI.
Na Pipedrive oceňuji schopnost zjednodušit pracovní postupy konsolidací všech prodejních úkolů na jednom místě, díky čemuž je uživatelsky přívětivý i pro ty, kteří s CRM systémy teprve začínají. Platforma také nabízí personalizované tipy založené na umělé inteligenci, které vám pomohou vylepšit vaše procesy.
Pipedrive navíc poskytuje bezplatné šablony prodejního procesu, které vám pomohou efektivně sledovat obchody a předpovídat tržby. Díky reportům a dashboardům v reálném čase můžete průběžně vylepšovat svou prodejní strategii a dosahovat lepších výsledků.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Automatizujte prodejní procesy, abyste ušetřili čas a zefektivnili pracovní postupy, což vašemu týmu umožní soustředit se na uzavírání obchodů.
- Zobrazte si svůj prodejní proces pomocí intuitivních dashboardů, které poskytují jasný přehled o vašich obchodech a pokroku.
- Sledujte výkonnost pomocí reportů a analýz v reálném čase, abyste mohli měřit úspěch a optimalizovat svou prodejní strategii.
- Pomocí kanbanových tabulek můžete zobrazit prodejní trychtýř a optimalizovat prodejní procesy.
Omezení Pipedrive
- Integrace tohoto softwaru s jinými nástroji vyžaduje odpovídající technické znalosti, což může bránit jeho přijetí uživateli bez technického zázemí.
- Chybí automatická detekce duplicitních záznamů a vyžaduje ruční sdílení naplánovaných zpráv se zainteresovanými stranami.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Pokročilé: 34 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Profesionální: 49 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Cena: 64 USD/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Podnik: 99 $/měsíc za licenci (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
8. Creatio (nejlepší platforma bez nutnosti programování pro automatizaci pracovních postupů v oblasti zákaznických služeb)
Creatio je platforma bez nutnosti programování, která je určena k automatizaci CRM a pracovních postupů v oblasti zákaznické spokojenosti. Její intuitivní návrh toků umožňuje snadnou automatizaci e-mailů, schvalování a oznámení.
Jednou z klíčových funkcí této CRM platformy jsou její možnosti reportingu a analytiky. Umožňuje mému týmu vytvářet interaktivní reporty s přizpůsobitelnými dashboardy pro sledování aktivit zákazníků. Navíc se hladce integruje do obchodních procesů a vytváří tak jediný zdroj pravdivých informací.
Nejlepší funkce Creatio
- Zvyšte zapojení zákazníků prostřednictvím omnichannelového marketingového systému, který zefektivňuje zákaznickou cestu.
- Spravujte marketingové kampaně napříč více kanály pomocí nástrojů pro automatizaci omnichannel marketingu.
- Hladká integrace s aplikacemi třetích stran zajistí jednotný přehled o zákaznických datech a zvýší celkovou efektivitu podnikání.
Omezení Creatio
- Mobilní aplikace má omezené funkce, což ztěžuje přístup k datům na cestách.
- Ceny nejsou vhodné pro malé a střední podniky.
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
9. Oracle CRM On Demand (nejlepší pro automatizaci prodeje)
Oracle CRM On Demand efektivně spravuje vztahy se zákazníky tím, že nabízí komplexní přístup k zákaznickým datům a vylepšuje strategie zapojení, což v konečném důsledku posiluje vazby.
Platforma zjednodušuje rutinní úkoly a nabízí chytrá doporučení pro správu potenciálních zákazníků, čímž zvyšuje celkovou efektivitu. Navíc umožňuje uživatelům využívat podrobné analýzy k získání lepšího přehledu o chování zákazníků a přizpůsobení svých strategií pro zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce Oracle CRM On Demand
- Získejte 360stupňový přehled o interakcích se zákazníky a optimalizujte automatizaci prodeje.
- Vylepšete mobilní přístupnost pomocí pokročilých aplikací pro iOS a Android, které zajišťují synchronizaci dat v reálném čase.
- Přizpůsobte si prodejní zprávy a přehledy přidáním personalizovaného obsahu a dimenzí pro lepší historickou analýzu.
Omezení Oracle CRM On Demand
- Někteří uživatelé zaznamenali, že řešení problémů může být pomalé kvůli nedostatečné specializované podpoře.
- Nástroj postrádá možnosti přizpůsobení, což ztěžuje jeho přizpůsobení konkrétním potřebám.
Ceny Oracle CRM On Demand
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle CRM On Demand
- G2: 3,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
10. Zendesk Sell (nejlepší pro správu potenciálních zákazníků pro firmy všech velikostí)
Zendesk Sell je software pro správu potenciálních zákazníků, který poskytuje komplexní přehled o vašem prodejním procesu. Konsoliduje základní informace o zákaznících z oblasti prodeje a služeb na jedné platformě a pokrývá generování potenciálních zákazníků, správu kontaktů a obchodů a sledování aktivit.
Zendesk Sell navíc nabízí automatizační funkce pro zefektivnění opakujících se úkolů, čímž zvyšuje celkovou efektivitu správy vztahů se zákazníky. Pomáhá mému týmu získat přístup k interakcím se zákazníky napříč více kanály, což zlepšuje naši schopnost rychle reagovat a personalizovat komunikaci. Tento komplexní přehled zlepšuje spolupráci v rámci týmu a vede k lepším vztahům se zákazníky.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Segmentujte potenciální zákazníky a obchody na cestách pomocí mobilních aplikací.
- Vytvářejte přehledné zprávy pro sledování výkonu a trendů.
- Získejte přístup k interakcím se zákazníky napříč několika kanály
Omezení Zendesk Sell
- Funkce vyhledávání postrádá vlastní pole pro dotazy, což ztěžuje vyhledávání konkrétních dat.
- Někteří uživatelé hlásili přetrvávající problémy a chyby, které negativně ovlivňují celkový dojem.
Ceny Zendesk Sell
- Prodejní tým: 25 $/měsíc na jednoho agenta
- Prodej růstu: 69 $/měsíc na agenta
- Profesionální prodej: 149 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
11. ActiveCampaign (nejlepší pro e-mailový marketing)
ActiveCampaign je podnikový CRM software určený ke sledování, automatizaci a správě potenciálních zákazníků a kontaktů, který vám umožní soustředit se na prodej.
Jako někdo, kdo se silně spoléhá na e-mailový marketing, oceňuji jeho vizuální automatizační nástroj, který mi umožňuje vytvářet e-mailové kampaně a formuláře bez jakéhokoli programování. Zvládá také náročnou práci automatizací odesílání e-mailů a textových zpráv potenciálním zákazníkům, což výrazně zefektivňuje mé marketingové úsilí.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Automatizujte hodnocení potenciálních zákazníků a upřednostňujte ty nejcennější na základě jejich interakcí a chování.
- Sledujte prodejní příležitosti a automatizujte rutinní úkoly pro zvýšení efektivity.
- Hladká integrace s více než 900 aplikacemi vytváří jednotný ekosystém pro správu zákaznických dat a interakcí.
Omezení ActiveCampaign
- Uživatelské rozhraní může působit neohrabaně, což má negativní dopad na celkový dojem.
- Cena je považována za vysokou vzhledem k omezeným funkcím a dostupným kontaktům, což je pro malé týmy náročné.
Ceny ActiveCampaign
- Starter: 15 $/měsíc
- Plus: 49 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Podnik: 145 $/měsíc
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2400 recenzí)
12. LeadSquared (nejlepší pro automatizaci prodeje a marketingu)
LeadSquared poskytuje robustní CRM řešení navržené tak, aby pomáhalo firmám zlepšovat řízení vztahů se zákazníky. Po otestování podnikového CRM LeadSquared jsem zjistil, že je uživatelsky přívětivé a vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím má přiměřenou dobu instalace, která trvá asi měsíc.
Obzvláště oceňuji 100% automatické hodnocení potenciálních zákazníků, které mi umožňuje efektivně kvalifikovat a prioritizovat potenciální zákazníky. Funkce volání jedním kliknutím vylepšuje prodejní proces tím, že jej činí plynulejším. Kromě toho sekce rychlých filtrů umožňuje vytvářet vlastní filtry a aktualizace aktivit potenciálních zákazníků v reálném čase usnadňují rychlé reakce.
Nejlepší funkce LeadSquared
- Provádějte hovory s potenciálními zákazníky a sledujte metriky hovorů, abyste optimalizovali celkový prodejní proces.
- Sledujte aktivitu potenciálních zákazníků v reálném čase, což umožňuje včasné následné kroky a lepší zapojení zákazníků.
- Přizpůsobte pracovní postupy konkrétním potřebám vaší firmy.
Omezení LeadSquared
- Uživatelé čelí omezením v počtu dostupných datových filtrů a nemohou použít více filtrů současně, což ztěžuje vyhledávání konkrétních informací.
- Nástroj občas vyžaduje více pokusů o přihlášení, což může být během špičky frustrující.
Ceny LeadSquared
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LeadSquared
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
13. SAP Sales Cloud (nejlepší pro zefektivnění prodejních procesů)
SAP Sales Cloud poskytuje podnikům komplexní přehled o interakcích se zákazníky, doplněný o doporučení založená na umělé inteligenci. Tento CRM software zjednodušuje řízení prodeje a vztahů se zákazníky, což umožňuje zvýšit tržby a zlepšit úspěšnost.
Díky SAP Sales Cloud se váš prodejní tým může více soustředit na budování vztahů a komunikaci se zákazníky. Toto řešení zefektivňuje a automatizuje základní prodejní procesy a zároveň poskytuje obchodním zástupcům inteligentní informace založené na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce SAP Sales Cloud
- Optimalizujte správu potenciálních zákazníků pomocí nástrojů, které efektivně upřednostňují a kvalifikují potenciální zákazníky pro vyšší míru konverze.
- Získejte přístup k analýzám a reportům v reálném čase, abyste mohli sledovat výkonnost a identifikovat trendy, které podporují růst podnikání.
- Získejte 360stupňový přehled o interakcích se zákazníky, abyste lépe porozuměli jejich potřebám a zlepšili zapojení.
Omezení SAP Sales Cloud
- Mnoho uživatelů uvádí, že konfigurace a přizpůsobení SAP Sales Cloud vyžaduje specializované znalosti, aby bylo možné efektivně řešit konkrétní obchodní potřeby.
- Mobilní aplikace je často označována za pomalou, což omezuje její účinnost pro profesionály, kteří potřebují přístup k datům CRM na cestách.
Ceny SAP Sales Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Sales Cloud
- G2: 4,1/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4/5 (19 recenzí)
Optimalizujte vztahy se zákazníky a podpořte růst prodeje s ClickUp
Bez efektivního podnikového CRM řešení nelze dosáhnout vysokého obratu. Správné CRM může zefektivnit vaše procesy a vytvořit solidní databázi, která poskytuje informace pro zlepšení vašich aktivit.
Při výběru CRM je důležité najít takové, které dokonale vyhovuje vašim potřebám. ClickUp je komplexní CRM a systém pro správu projektů, který nabízí vše, co potřebujete pro správu a údržbu vašeho CRM, od přizpůsobitelných zobrazení a polí až po komplexní dashboardy.
ClickUp navíc poskytuje různé šablony, které zjednodušují správu vztahů se zákazníky. Tímto způsobem zvyšuje produktivitu vašeho týmu a podporuje silnější vazby s vašimi klienty.
Jste připraveni posunout své prodeje na vyšší úroveň? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!