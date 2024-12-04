Jak implementovat produktově orientovanou prodejní strategii pro SaaS

Ještě před několika lety světově proslulý výrobce luxusní čokolády Ghirardelli uplatňoval produktově orientovanou prodejní strategii, která přilákala davy milovníků čokolády. Nabízeli neomezené množství vzorků zdarma ve všech příchutích. (Dělají to dodnes, ale jen občas. Jejich produktově orientovaný prodejní model byl totiž až příliš populární. )
Tím, že umožnil uživatelům vyzkoušet si svůj lahodný produkt na vlastní kůži a zdarma, Ghiradelli zvládl umění prodeje prostřednictvím samotného produktu. Nebyly žádné tvrdé prodejní taktiky ani zdlouhavé ukázky – jen lahodný produkt, který se prodával sám.
Příklady jako tento jsou v odvětví SaaS také hojné.
Nejvýkonnější společnosti SaaS zaměřené na produkty utrácejí o 10 % více za marketing, prodej a výzkum a vývoj než jejich protějšky zaměřené na prodej. Na oplátku zaznamenávají o 10 % vyšší roční růst opakujících se výnosů a dosahují o 50 % vyšších hodnotových poměrů.
Pojďme se podívat na to, proč je prodej založený na produktech tak účinný a jak jej můžete efektivně využít ve své strategii růstu založené na produktech.
Co je prodej založený na produktech?
Prodej založený na produktech je prodejní přístup, který se zaměřuje na samotný produkt jako primární hnací sílu získávání zákazníků, konverze a expanze. Namísto spoléhání se výhradně na tradiční prodejní metody tato strategie povzbuzuje potenciální zákazníky k přímému zapojení se do produktu, často prostřednictvím bezplatných zkušebních verzí, freemium verzí nebo demoverzí. Tím, že uživatelé na vlastní kůži zažijí hodnotu produktu, je přirozeně provedete procesem prodeje.
Rozdíl mezi produktově orientovaným prodejem a tradičním prodejem
Tradiční prodej se zaměřuje na prezentaci a prodej ještě předtím, než potenciální zákazník produkt uvidí. Zaměření na produktově orientovaný prodej tento proces obrací: nechává produkt prokázat svou hodnotu.
Následující tabulka uvádí hlavní rozdíly mezi tradičním a produktově orientovaným prodejem.
|Aspekt
|Tradiční prodej
|Prodej založený na produktech
|Generování potenciálních zákazníků
|Prodejní týmy se spoléhají na intenzivní kontakt, studené hovory a ruční péči o potenciální zákazníky, aby vzbudily zájem a kvalifikovaly potenciální zákazníky.
|Zapojení do produktu je primárním generátorem potenciálních zákazníků; potenciální zákazníci jsou identifikováni na základě údajů o používání produktu a úrovni aktivity.
|Kvalifikace potenciálních zákazníků
|Kvalifikujete potenciální zákazníky prostřednictvím úvodních rozhovorů, prodejních ukázek nebo marketingových kvalifikací na základě demografických nebo firmografických údajů.
|Potenciální zákazníci jsou kvalifikováni jako produktově kvalifikovaní potenciální zákazníci (PQL) na základě vzorců používání produktu, údajů o zapojení a konkrétních akcí provedených v rámci produktu.
|Prodejní trychtýř
|Lineární a sekvenční trychtýř, spravovaný obchodními zástupci, kde potenciální zákazníci procházejí jednotlivými fázemi s nepřetržitým lidským vedením.
|Nelineární trychtýř řízený zapojením do produktu; uživatelé se zapojují do produktu svým vlastním tempem, přičemž obchodní zástupci zasahují, když data naznačují připravenost.
|Zákaznická zkušenost
|Zaměřte se na budování vztahů, přičemž obchodní zástupci provázejí zákazníky ukázkami, prezentacemi a jednáními.
|Důraz na samoobslužnou zkušenost; zákazníci si produkt vyzkouší na vlastní kůži a učiní informovaná rozhodnutí s minimálním zásahem prodejců.
|Role obchodních zástupců
|Obchodní zástupci jsou primárními kontaktními osobami a aktivně řídí každou fázi prodejního procesu, přičemž se zaměřují na individuální zapojení každého potenciálního zákazníka.
|Obchodní zástupci se angažují selektivně a často se zaměřují na uživatele s vysokou mírou kompatibility a podnikové obchody na základě poznatků z uživatelských dat, což jim umožňuje plnit cílenější a strategičtější roli.
|Faktory ovlivňující konverzi
|Konverze závisí na budování vztahů, vyjednávání a řešení potřeb zákazníků prostřednictvím konverzace a přizpůsobených návrhů.
|Prokázaná hodnota produktu podporuje konverzi; analýza produktu odhalí, kdy jsou uživatelé připraveni, což umožňuje hladší a rychlejší konverze.
|Škálovatelnost
|Model s vysokou mírou interakce s omezenou škálovatelností; s rostoucí poptávkou se zvyšují náklady na prodej a počet zaměstnanců.
|Vysoce škálovatelný model; informace o používání produktů a automatizace umožňují efektivní expanzi bez nutnosti přímého proporcionálního rozšiřování prodejního týmu.
|Rozhodování
|Primárně zaměřeno na prodej, s rozhodnutími založenými na kvalitativním hodnocení a úsudku obchodních zástupců.
|Primárně založené na datech, s rozhodnutími založenými na vzorcích používání produktů, metrikách zapojení a analýze chování uživatelů.
|Informace o zákaznících
|To se omezuje na to, co obchodní zástupci získají z rozhovorů a vstupů do CRM; poznatky závisí na kvalitě zapojení každého zástupce.
|Bohaté a průběžné poznatky získané z produktových dat v reálném čase umožňují komplexnější pochopení potřeb uživatelů a úrovně jejich zapojení.
|Nejlepší příklady použití
|Nejlépe funguje u komplexních prodejů s vysokými sázkami, kde je nezbytné individuální řízení vztahů (např. podniková řešení B2B).
|Nejvhodnější je pro produkty s nízkým třením, rychlou návratností investic a samoobslužnými komponentami, zejména produkty SaaS zaměřené na malé a střední podniky nebo technicky zdatné uživatele.
Výhody produktově orientovaného prodeje
Přijetí produktově orientované prodejní strategie nabízí několik klíčových výhod, které mohou zvýšit efektivitu prodeje. Taková strategie:
- Urychluje přijetí: Uživatelé mohou okamžitě otestovat a pochopit hodnotu produktu, což vede k rychlejším konverzím.
- Efektivní škálovatelnost: Prodej zaměřený na produkty snižuje závislost na velkých prodejních týmech tím, že se soustředí na růst založený na produktech.
- Zlepšuje retenci: Včasné zapojení do produktu pomáhá uživatelům seznámit se s ním, což zvyšuje jejich dlouhodobou loajalitu.
- Rozhodování založené na datech: Analýza chování uživatelů v rámci produktu poskytuje cenné informace, které mohou ovlivnit prodejní strategie a identifikovat zákazníky s vysokou hodnotou.
Základní principy produktově orientovaného prodeje
Prodej zaměřený na produkt posouvá roli produktu od pouhého řešení k primárnímu motoru prodeje. Nejde jen o prodej služby, ale o prezentaci toho, jak produkt řeší skutečné problémy uživatelů.
Například společnost Dropbox revolučním způsobem změnila sdílení souborů tím, že uživatelům umožnila bezplatné ukládání souborů a jejich snadné sdílení. Díky přímé zkušenosti s jeho bezproblémovou funkčností byli uživatelé více nakloněni přejít na placené tarify, když potřebovali další úložný prostor. Samotný produkt se stal nejlepším prodejním nástrojem.
Když uživatelé v produktu najdou hodnotu, stanou se jeho zastánci. Čím hladší je onboardování a uživatelská zkušenost, tím větší je pravděpodobnost, že zákazníci produkt přijmou a doporučí.
Díky intuitivním funkcím drag-and-drop umožňuje Canva uživatelům vytvářet úžasné grafiky bez předchozích zkušeností s designem. Tato snadnost použití zlepšuje celkový zážitek a vede spokojené uživatele k tomu, aby platformu sdíleli se svými kolegy a přáteli.
Data jsou jádrem produktově orientovaného prodeje. Společnosti mohou sledovat interakce uživatelů s produktem, aby získaly přehled o chování zákazníků.
Například společnost Zoom využívá uživatelská data k identifikaci funkcí, které podporují zapojení a retenci. Analýzou nejoblíbenějších funkcí může stanovit priority vylepšení a přizpůsobit marketingové aktivity tak, aby tyto aspekty zdůraznila.
Díky těmto principům – zapojení vedené produktem, zákaznicky orientovaná zkušenost a datové poznatky – PLS předefinovává prodejní proces s ohledem na škálovatelnost a přizpůsobení moderním preferencím kupujících.
Jak funguje prodej založený na produktech
Prodejní trychtýř v produktově orientovaném prodeji se liší od tradičních modelů. Namísto lineární cesty, která začíná marketingově kvalifikovanými potenciálními zákazníky, kteří nakonec vstupují do prodejního trychtýře, funguje jako dynamická, produktově orientovaná cesta.
Uživatelé procházejí počátečními zkušenostmi s produktem, jako jsou bezplatné zkušební verze nebo freemium plány, a zapojují se do produktu svým vlastním tempem.
Tento přirozený vývoj generuje data o zapojení, která pomáhají kvalifikovat uživatele na základě interakcí s produktem, namísto spoléhání se výhradně na marketingová nebo demografická kritéria.
Mezi klíčové metriky, které je třeba v tomto přístupu sledovat, patří:
- Produktově kvalifikovaní potenciální zákazníci (PQL): Identifikujte uživatele, kteří vykazují vysoké zapojení a mají vysokou pravděpodobnost konverze na základě používání produktu.
- Míra přijetí funkcí: Změřte, jak efektivně uživatelé využívají klíčové funkce, abyste mohli posoudit realizaci hodnoty produktu.
- Time-to-Value (TTV): Sledujte, jak rychle uživatelé dosáhnou prvního významného výsledku s vaším produktem.
- Celková hodnota zákazníka (CLTV): Posuďte dlouhodobý potenciál příjmů uživatelů a upřednostněte příležitosti s vysokou hodnotou.
To vše pomáhá prodejním týmům určit, kdy a jak se zapojit.
Případová studie: Produktově orientovaný prodejní přístup společnosti ClickUp
Cesta růstu společnosti ClickUp ilustruje sílu produktově orientovaného prodeje v konkurenčním prostředí. Společnost ClickUp, založená v roce 2017 jako platforma pro produktivitu a řízení projektů, rychle identifikovala a využila přirozenou shodu produktu s trhem v oblasti řízení projektů a během dvou let dosáhla působivého ročního opakovaného výnosu (ARR) ve výši 20 milionů dolarů.
Klíčovou roli v tomto růstu hrála strategie ClickUp, která uživatelům umožňovala vyzkoušet si produkt přímo prostřednictvím freemium modelu před přechodem na placené tarify. Tato strategie účinně zvýšila konverzní poměr, protože uživatelé se „zamilovali“ do funkcí platformy. Tento přístup pomohl ClickUp přilákat více než 4 miliony uživatelů a 85 000 platících zákazníků, čímž si upevnil svou pozici navzdory silné konkurenci.
ClickUp také vybízí uživatele, aby přímo sdíleli své postřehy a návrhy, což týmu umožňuje hladce shromažďovat praktickou zpětnou vazbu.
Řešením připomínek uživatelů a vylepšováním funkcí na základě reálných podnětů ClickUp neustále zlepšuje uživatelský zážitek, zdokonaluje proces zapojování nových uživatelů a přizpůsobuje svou nabídku tak, aby lépe vyhovovala potřebám zákazníků.
Strategie pro implementaci produktově orientovaného prodeje
Implementace produktově orientovaného prodeje vyžaduje sladění mezifunkčních snah na základě jasného pochopení zákazníků s vysokým potenciálem, datově podložených poznatků a kolaborativních pracovních postupů.
Zde je návod, jak tohoto sladění efektivně dosáhnout:
Identifikujte profily zákazníků s vysokou hodnotou
Při vytváření prodejního plánu se zaměřte nejen na obecné demografické cílení, ale také na metriky zapojení do produktu, jako je frekvence používání funkcí a spolupráce týmů, abyste mohli definovat profily ideálních zákazníků (ICP).
Například zákazník, který důsledně využívá pokročilé funkce, signalizuje připravenost na prémiové možnosti, což z něj činí špičkového potenciálního zákazníka. Toto cílení zaměřené na zákazníka může ve srovnání s tradičními metodami zvýšit míru konverze.
Využijte produktová data k podpoře cíleného prodeje
Využijte analýzu produktů v reálném čase a data o zapojení k vytvoření produktově kvalifikovaných potenciálních zákazníků (PQL) a k včasnému a personalizovanému oslovení.
Tento přístup zajišťuje, že prodejní týmy osloví uživatele přesně v okamžiku, kdy je největší pravděpodobnost, že dojde k konverzi. Společnosti využívající modely PQL založené na datech mohou zvýšit produktivitu prodeje tím, že se zaměří pouze na uživatele s vysokou mírou vhodnosti.
Posilte mezifunkční spolupráci
Vytvořte mezifunkční tým s rolemi v oblasti produktů, prodeje, marketingu a zákaznické spokojenosti. Tato struktura zajišťuje, že každý člen týmu přispívá k uživatelské zkušenosti a sladí poznatky o produktech s marketingovými a prodejními aktivitami, aby byla zajištěna jednotná zákaznická zkušenost.
Funkčně propojené týmy mohou zvýšit spokojenost zákazníků tím, že rychle přizpůsobí strategie na základě sdílených poznatků.
Vylepšete zapojení nových zaměstnanců pomocí cíleného vzdělávání
Využijte automatizované onboardingové toky, tutoriály a výzvy v rámci produktu, abyste včas zdůraznili klíčové funkce. Rychlé nasměrování uživatelů k „aha momentu“ snižuje míru odchodů a připravuje je na příležitosti k upsellu.
Nástroje a technologie pro produktově orientovaný prodej
Různé nástroje podporují efektivní produktově orientované prodejní strategie a umožňují společnostem oslovit uživatele přesně v okamžiku, kdy jsou připraveni se zapojit. Jádrem tohoto přístupu jsou analytické platformy jako Pendo, Amplitude a Mixpanel. Sledují zapojení uživatelů do konkrétních funkcí produktu a zdůrazňují vzorce, které naznačují připravenost na prémiový zážitek.
Tyto nástroje pomáhají prodejním týmům upřednostňovat uživatele, kteří aktivně využívají produkt, a to identifikováním potenciálních zákazníků kvalifikovaných pro produkt v prodejním procesu na základě údajů o aktivitě. Tím se snižuje zbytečná námaha a výrazně se zvyšují konverzní poměry.
Například software ClickUp Sales Project Management Software konsoliduje celý prodejní trychtýř do jediného pracovního prostoru.
Díky integrovaným funkcím CRM je tento software ideálním nástrojem pro růst založený na produktech, který týmům umožňuje spravovat potenciální zákazníky, přizpůsobovat pracovní postupy a sledovat klíčové prodejní metriky, a to vše v rámci flexibilního dashboardu.
Pokročilá správa dokumentů
ClickUp Docs podporuje produktově orientovaný prodej tím, že umožňuje týmům vytvářet, sdílet a spolupracovat na obsahu, který podporuje vzdělávání a zapojení uživatelů. Díky funkcím, jako je editace v reálném čase, integrace úkolů a bohaté formátování, můžete vytvářet uživatelské příručky, materiály pro zaškolení a znalostní báze, které uživatelům umožňují samostatně nacházet hodnotu.
Prodejní týmy mohou také používat Docs k vytváření nabídek, SOP a smluv s bohatými možnostmi úprav textu a živou spoluprací.
Dokumenty lze snadno sdílet s interními týmy i externími uživateli, což zajišťuje soulad mezi prodejními, podpůrnými a marketingovými aktivitami. Toto plynulé sdílení znalostí zvyšuje aktivitu uživatelů, snižuje jejich odchod a urychluje přijetí produktu.
Týmy mohou tyto dokumenty ukládat, opatřovat poznámkami a propojovat je s konkrétními úkoly nebo účty, čímž zajistí, že relevantní informace budou přístupné a dobře organizované.
Integrace s jinými nástroji a API pro tok dat
ClickUp Integrations umožňuje týmům propojit více než 1 000 nástrojů a vytvořit tak plynulý tok informací napříč platformami. Prodejní týmy mohou integrovat ClickUp s oblíbenými aplikacemi a automatizovat aktualizace pomocí nástrojů jako Outlook, Gmail a Zoom. To usnadňuje plánování, vytváření úkolů a následné kroky a shromažďuje všechny důležité informace do jednoho přístupného pracovního prostoru.
Integrace zajišťuje, že klíčové informace o chování uživatelů, metriky využití produktů a zpětná vazba od zákazníků jsou dostupné napříč platformami, jako jsou CRM, analytické a marketingové nástroje. Tento propojený ekosystém pomáhá prodejním týmům zkrátit dobu odezvy, udržet PQL v pohybu v rámci prodejního procesu a zajistit, že jsou všechny podrobnosti dostupné pro optimalizovaný přístup k prodeji založený na produktech.
Pro hlubší přizpůsobení umožňuje veřejná API ClickUp uživatelům vytvářet jedinečné integrace, které odpovídají jejich pracovním postupům, a umožňuje tak pokročilou automatizaci a přizpůsobená oznámení.
Automatizace pro zjednodušení pracovních postupů
Automatizace ClickUp jsou klíčové pro přeměnu zapojení uživatelů na praktické informace o prodeji. Díky přístupu k více než 100 šablonám automatizace umožňuje ClickUp týmům spouštět akce v reálném čase na základě konkrétního chování uživatelů.
Pokud například uživatel pozve členy týmu nebo pravidelně využívá pokročilé funkce, automatizace ClickUp může okamžitě přiřadit účet z CRM obchodnímu zástupci a upozornit ho, že daný uživatel může být připraven na upgrade nebo prémiové funkce.
Vlastní dashboardy pro prodejní metriky
ClickUp Dashboards nabízí výkonné a datově bohaté informace, které jsou nezbytné pro produktově orientované prodejní strategie. Umožňují týmům sledovat klíčové prodejní metriky v reálném čase a podle nich jednat.
Zde je návod, jak na to:
- Díky plně přizpůsobitelným zobrazením umožňuje tento nástroj pro podporu prodeje prodejním týmům vytvářet dashboardy přizpůsobené jejich konkrétním cílům, jako je sledování plnění úkolů, pokroku v prodeji a zapojení zákazníků.
- Cílem těchto dashboardů je vizualizovat data v různých formátech – kartách, spojnicových grafech, koláčových a sloupcových grafech – což týmům umožňuje vizuálně posoudit prodejní výkonnost v různých obdobích, sledovat trendy v kvalifikaci potenciálních zákazníků a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Ve spojení s ClickUp Brain vám ClickUp Dashboards pomůže získat informace založené na umělé inteligenci prostřednictvím analýzy vzorců ve vašem pracovním prostoru. Tyto informace vám pomohou odhalit příležitosti k upsellu nebo potenciální rizika odchodu zákazníků v rámci jednotlivých segmentů.
Překonávání výzev v produktově orientovaném prodeji
Zavedení produktově orientovaného prodeje může být náročné, zejména proto, že se protíná s tradičními prodejními modely a komplexními potřebami zákazníků. Zde je návod, jak překonat některé běžné překážky:
Překlenutí propasti s tradičními prodejními týmy
Jednou z hlavních výzev při implementaci produktově orientované prodejní strategie je sladění s tradičními prodejními týmy. Obchodní zástupci zvyklí na konvenční metody mohou mít potíže přizpůsobit se modelu, ve kterém je zapojení zákazníků řízeno produktem.
Chcete-li tuto mezeru překlenout, zavedete pravidelné kontroly a zpětnou vazbu mezi produktovým a prodejním týmem. Můžete naplánovat měsíční schůzky, na kterých oba týmy mohou sdílet poznatky, diskutovat o zpětné vazbě od zákazníků a sjednotit se na funkcích produktu, které podporují prodej.
Stanovení a řízení očekávání zákazníků
V modelu založeném na produktech je zásadní správné řízení očekávání zákazníků. Uživatelé často očekávají okamžitou hodnotu produktu a mohou ho opustit, pokud rychle nesplní jejich potřeby.
Poskytněte jasné zdroje pro zapojení a podporu, abyste mohli efektivně řídit očekávání zákazníků. Vytvořte jednoduchý kontrolní seznam pro zapojení, který provede nové uživatele klíčovými funkcemi a osvědčenými postupy, pomůže jim rychle rozpoznat hodnotu a sníží míru odchodu.
💡Tip pro profesionály: Samoobslužné zdroje, jako jsou často kladené otázky a návody v produktu, mohou snížit zátěž prodejních týmů v oblasti podpory a umožnit zákazníkům samostatně vyřešit běžné dotazy.
Ochrana soukromí a zabezpečení dat
Ochrana osobních údajů je zásadní, protože strategie růstu založené na produktech, jako jsou modely PLS, se při podpoře prodejních aktivit silně opírají o údaje o používání. Zákazníci se stále více zajímají o to, jak společnosti nakládají s jejich informacemi, proto musíte upřednostňovat transparentnost a zavádět robustní bezpečnostní opatření.
Zavedení jasných zásad pro nakládání s daty, pravidelné audity a přijetí vysokých standardů shody (jako GDPR a CCPA) pomáhají zajistit bezpečnost dat. Například anonymizace uživatelských dat v dashboardu pro správu produktů nebo ve zprávách sdílených mezi týmy může snížit rizika související s ochranou soukromí a zároveň poskytnout cenné informace o zapojení uživatelů. Transparentnost v nakládání s daty buduje důvěru zákazníků, přičemž společnosti zaměřené na ochranu soukromí často zaznamenávají vyšší retenci zákazníků.
Taktické škálování zapojení
S rostoucím počtem uživatelů se udržování personalizovaného zapojení stává náročné. Automatizované pracovní postupy, které zahrnují personalizované výzvy v aplikaci, doporučení založená na využití a včasná upozornění, pomáhají obchodním zástupcům komunikovat s uživateli v nejdůležitějších momentech.
Automatizace těchto bodů interakce udržuje efektivitu zapojení a zároveň zajišťuje, že se každý uživatel cítí podporován při objevování prémiových funkcí, a to i ve velkém měřítku.
Osvědčené postupy v produktově orientovaném prodeji
Podívejme se na klíčové kroky, jak udržet váš produktově orientovaný přístup dynamický a flexibilní, aby váš tým a produkt zůstaly v souladu s očekáváními zákazníků.
Neustálé zlepšování uživatelské zkušenosti
Usnadněte uživatelům rychlé rozpoznání hodnoty. Implementujte nástrojové tipy v aplikaci, které provedou nové uživatele funkcemi s vysokou hodnotou. Sledujte, kde uživatelé opouštějí onboarding, a vylepšete tyto sekce, abyste zvýšili zapojení. Pokud například uživatelé nedosahují určité funkce, zvažte, zda ji nezvýraznit nebo neposkytnout kontextové podněty.
Sledování a analýza klíčových metrik
Zaměřte se na metriky, které odrážejí zapojení do produktu a potenciální příležitosti k upsellu. Sledujte produktově kvalifikované potenciální zákazníky (PQL) nastavením prahových hodnot (např. frekvence používání, interakce s konkrétními funkcemi) a vytvářením upozornění, když uživatelé splní tato kritéria. Nastavte dashboardy pro snadné sledování v reálném čase, aby prodejní týmy mohly okamžitě reagovat na potenciální zákazníky s vysokým zájmem.
Komunikace se zákazníky za účelem získání zpětné vazby
Proměňte zpětnou vazbu v praktická vylepšení. Naplánujte čtvrtletní „kulaté stoly se zákazníky“ a pozvěte nejvýznamnější uživatele, aby diskutovali o tom, co funguje a co ne. Využijte nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků (například průzkumy NPS) k identifikaci trendů a doplnění poznatků do plánu vývoje produktu.
Chytřejší škálování díky prodeji založenému na produktech
Strategie prodeje založená na produktech je více než jen změna strategie – je to účinný způsob, jak sjednotit týmy, upřednostnit uživatele s vysokým zájmem a vytvořit model prodeje, který se přirozeně přizpůsobuje zapojení uživatelů.
Díky datovým analýzám, na zákazníky orientovanému načasování a plynulému přechodu od samoobsluhy ke strategickému oslovování zákazníků pomáhá PLS firmám navázat autentické a efektivní vztahy s uživateli. Tento přístup zlepšuje konverzní poměry a vytváří základ pro trvalé vztahy se zákazníky.
Zvažte zavedení PLS, pokud:
- Váš produkt má samoobslužný model: Uživatelé se mohou snadno zaregistrovat, začít používat a samostatně najít hodnotu.
- Sledujete data o chování uživatelů: Informace, jako je využívání funkcí nebo čas strávený v aplikaci, pomáhají při prodejních rozhovorech.
- Upřednostňujete zákaznickou zkušenost: PLS klade důraz na řešení problémů před tlakem na prodej.
- Váš produkt vykazuje jasnou návratnost investic: Uživatelé mohou vyzkoušet jeho hodnotu, než se zaváží k nákupu.
- Máte hybridní prodejní model: PLS funguje nejlépe v kombinaci s cíleným oslovením uživatelů s vysokým zájmem.
Pro společnosti zaměřené na produkty, které jsou připraveny přijmout tuto strategii, může použití nástrojů jako ClickUp, který integruje informace o produktech, přizpůsobené řídicí panely a automatizaci, pomoci prodejním týmům dosáhnout maximální efektivity a zároveň snížit náklady na získávání zákazníků.
