13 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro influencer marketing v roce 2026

Ne každé partnerství s influencerem přináší výsledky. Některá zvyšují zapojení a prodej, zatímco jiná vyprchají, i když na papíře vypadají slibně.
V čem je rozdíl? V datech. 📊
Nástroje umělé inteligence pro influencer marketing pomáhají značkám a agenturám jít nad rámec pouhého počtu sledujících a analyzovat demografické údaje publika, autentičnost interakcí a výkonnost kampaní, aby mohly činit chytřejší rozhodnutí.
Ne každý nástroj však stojí za váš čas. Některé jsou skvělé pro objevování nových příležitostí, zatímco jiné se zaměřují na správu kampaní nebo analytiku.
Zde je přehled 13 nejlepších nástrojů s umělou inteligencí pro influencer marketing, které vám pomohou realizovat efektivnější kampaně s influencery. 🗃️
Některé z nejlepších jsme také představili v tomto videu!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš seznam 13 nejlepších nástrojů pro influencer marketing s umělou inteligencí:
- ClickUp (Nejlepší pro správu kampaní s influencery a řízení marketingových projektů)
- Modash (Nejlepší pro analýzu výkonnosti obsahu influencerů v minulosti)
- Upfluence (nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí umělé inteligence)
- Influencity (Nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
- Brandwatch Influencer (Nejlepší pro analýzu sociálních médií na podnikové úrovni a identifikaci influencerů)
- Traackr (Nejlepší pro prověřování influencerů ve velkém měřítku a optimalizaci výdajů)
- Heepsy (Nejlepší pro malé podniky, které hledají mikroinfluencery)
- CreatorIQ (Nejlepší pro influencer marketing na podnikové úrovni)
- IQfluence (Nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí AI a prediktivní analýzy kampaní)
- HypeAuditor (nejlepší pro detekci podvodů pomocí umělé inteligence)
- Klear (Nejlepší pro analytiku influencerů založenou na datech)
- GRIN (Nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
- Aspire. io (Nejlepší pro komunitní influencer marketing)
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů AI pro influencer marketing?
S takovým množstvím nástrojů s umělou inteligencí pro řízení marketingových projektů se v tom snadno ztratíte. Potřebujete lepší vyhledávání influencerů, automatizaci kampaní nebo podrobné analýzy? Výběr správného nástroje závisí na vašich cílech.
Podívejme se, na co se zaměřit, abyste měli jistotu, že investujete do něčeho, co skutečně pomáhá. 👇
- Vyhledávání a prověřování influencerů: Pomozte analyzovat demografické údaje publika, kvalitu interakcí a autentičnost, abyste našli ty správné influencery
- Pokročilé informace o publiku: Hledejte nástroj pro influencer marketing, který vyhodnocuje sledující influencera na základě věku, lokality, zájmů a nákupního chování, aby zajistil soulad se značkou
- Automatizace kampaní a oslovování: Ujistěte se, že nástroj personalizuje oslovování, spravuje vztahy s influencery a dokonce automatizuje vyjednávání smluv
- Sledování výkonu a měření návratnosti investic: Vyberte si nástroj, který analyzuje data v reálném čase, sleduje konverze a poskytuje informace pro vylepšení strategií influencer marketingu
- Předem připravené šablony: Najděte nástroj, který nabízí přizpůsobitelné šablony marketingových plánů pro plánování kampaní, obsahovou strategii a zprávy o výkonu, abyste zajistili konzistentnost
- Detekce podvodů a hodnocení autenticity: Vyberte si nástroj, který odhaluje falešné sledující, upozorňuje na manipulaci s interakcemi a identifikuje aktivitu botů
- Integrace více platforem: Vyberte si platformu, která podporuje Instagram, TikTok, YouTube a nové kanály sociálních médií, abyste optimalizovali kampaně influencer marketingu
- Správa kalendáře: Vyberte si nástroj, který nabízí marketingové kalendáře pro plánování příspěvků, sledování termínů a koordinaci obsahu napříč několika influencery
Nejlepší nástroje AI pro influencer marketing
Zde jsou nejlepší platformy využívající umělou inteligenci, které skutečně přinášejí změnu v řízení kampaní influencer marketingu. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro správu kampaní s influencery a řízení marketingových projektů)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Pro marketingové týmy zjednodušuje software ClickUp Marketing Project Management správu kampaní s influencery tím, že vše – tvorbu obsahu, sledování úkolů a spolupráci – udržuje na jednom místě. Pomáhá týmům organizovat pracovní postupy, automatizovat opakující se úkoly a spravovat rozsáhlé databáze influencerů, aniž by musely přepínat mezi nástroji.
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který podporuje tvorbu obsahu, analýzu dat a správu pracovních postupů. Umí navrhovat oslovovací zprávy, vylepšovat texty kampaní, shrnovat klíčové informace a mnoho dalšího.
Nástroj také analyzuje výkonnost kampaní tím, že shrnuje trendy v zapojení a poskytuje praktické poznatky, což usnadňuje vyhodnocení, která partnerství přinášejí nejlepší výsledky.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce AI zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současným implementacím možná chybí plynulá kontextová integrace, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem. Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového zadání od uživatele? ClickUp Brain to dokáže ! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnutí chatových vláken, psaní nebo vylepšování textu, načítání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší univerzální aplikací pro práci!
ClickUp Automations vám pomůže spravovat vztahy s influencery a procesy kampaní, aniž byste se v tom ztratili.
Například pokud influencer odešle své výstupy, může nástroj Automations okamžitě informovat kreativní tým k posouzení, aktualizovat fázi kampaně na „Čeká na schválení“ a naplánovat publikování obsahu po schválení.
Navíc ClickUp Table View nabízí známé rozhraní podobné tabulkovému procesoru, které vám pomůže organizovat databázi a funguje jako dynamický CRM systém pro influencery. Můžete sledovat důležité údaje, jako jsou kontaktní informace, historie spolupráce a metriky výkonu, v přehledném a přizpůsobitelném formátu.
ClickUp nám umožňuje efektivněji využívat naše marketingové zdroje a sjednotit náš přístup k uvedení produktu na trh napříč několika obchodními jednotkami.
Většina marketérů, kteří používají ClickUp, si obzvláště cení předem připravených šablon pro influencery.
Například šablona smlouvy pro influencery od ClickUp vytváří bezpečné a důkladně zkontrolované dokumenty, které chrání práva obou stran. Nabízí dostatečné popisy klíčových pojmů a standardních protokolů v oboru pro platby a náhrady.
Šablona také:
- Představuje jasné příklady směrnic pro influencery
- Zajišťuje, že jsou zohledněny právní předpisy
- Chrání online i offline image vaší značky
- Poskytuje informace o oprávněních a použitelnosti
Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp sleduje plány obsahu influencerů napříč několika platformami. Podobně šablona pro psaní obsahu ClickUp nabízí jasné pokyny ohledně tónu hlasu a struktury scénáře, které musí influencer použít.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte výkonnost kampaně: Sledujte metriky zapojení, návratnost investic do influencerů a výkonnost obsahu pomocí přizpůsobitelných karet v ClickUp Dashboards
- Centralizujte spolupráci s influencery: Službou ClickUp Chat můžete centralizovat veškerou komunikaci s influencery, zpětnou vazbu, diskuse o obsahu i úkoly. Už žádná nesouvislá práce a komunikace
- Ukládejte a spravujte dokumenty influencerů: Vytvářejte briefy, smlouvy a zprávy pomocí ClickUp Docs, které týmům nabízejí sdílenou znalostní bázi
- Vizualizujte úkoly influencerů: Použijte zobrazení seznamu v ClickUp ke sledování schvalování obsahu, zobrazení kalendáře k plánování a zobrazení tabule ke sledování průběhu kampaně
- Brainstormujte strategie obsahu pro influencery: Naplánujte umístění influencerů a vizuálně brainstormujte nápady na obsah pomocí ClickUp Whiteboards pro efektivní realizaci
Omezení ClickUp
- Chvíli trvá, než pochopíte, jak tyto funkce spolu fungují
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako verze pro stolní počítače nebo prohlížeče
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Cena: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ měsíčně na uživatele
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔍 Věděli jste, že? Prvním YouTuberem, který dosáhl jednoho milionu odběratelů, byl hráč. V roce 2009 se Fred Figglehorn, fiktivní postava ztvárněná Lucasem Cruikshankem, stal prvním YouTuberem, který dosáhl jednoho milionu odběratelů – což dokazuje, že humor a kreativita vždy poháněly online vliv.
2. Modash (nejlepší pro analýzu výkonnosti obsahu influencerů v minulosti)
Díky databázi s více než 250 miliony profilů influencerů má Modash dostatek možností, jak propojit značky s tvůrci obsahu. Potenciální partnery můžete posoudit na základě metrik, jako je rozložení pohlaví, věk publika a dalších.
Vezměte na vědomí, že platforma zahrnuje také audit falešných sledujících, který ověřuje kvalitu publika influencera. To svědčí o moudrém vynakládání marketingového rozpočtu vašeho klienta.
Nejlepší funkce Modash
- Synchronizujte komunikaci díky integraci s Gmailem pro lepší oslovování a průběžnou korespondenci
- Usnadněte rozdávání produktů a sledování promo kódů díky integraci se Shopify
- Analyzujte publikum influencerů a ověřte, zda odpovídá cílům kampaně klienta
- Sledujte výkonnost kampaní automaticky díky centralizaci živého obsahu
Omezení Modash
- Nepodporuje Twitter, Pinterest, Twitch a blogy
- Chybí funkce hromadného rozesílání e-mailů a funkčnost doručené pošty je omezená
- Databáze influencerů může být v menších oblastech a městech méně komplexní, což představuje výzvu pro uživatele hledající hyperlokální influencery
Ceny Modash
- Základní balíček: 299 $/měsíc
- Cena: 599 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Modash
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V roce 1760 využil britský hrnčíř Josiah Wedgwood podporu královny Charlotty k tomu, aby své jemné porcelánové nádobí uváděl na trh jako „schválené královským dvorem“. Jedná se o jeden z nejranějších příkladů influencer marketingu.
3. Upfluence (nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí umělé inteligence)
Upfluence pomáhá značkám spojit se se správnými influencery pomocí filtrů pro míru zapojení, demografické údaje publika a styl obsahu, takže nemusíte jen hádat, kdo je nejvhodnější.
Funkce Jace AI, poháněná umělou inteligencí, automatizuje a personalizuje oslovování a zároveň spojuje značky s influencery na základě relevance obsahu.
Kromě toho Jace AI neustále sleduje měnící se profily influencerů a jejich minulé interakce. Právě shromážděná data pomáhají většině značek komunikovat se správným influencerem způsobem, který je relevantní v daném kontextu.
Nejlepší funkce Upfluence
- Identifikujte zastánce značky prohledáním databáze zákazníků a hledáním potenciálních partnerství s influencery
- Najděte vlivné influencery s velkým dopadem pomocí vyhledávacích filtrů založených na umělé inteligenci, které analyzují různé metriky
- Spravujte produktové seedingy automatizací dárkových kampaní a sledováním zásilek
- Integrujte e-commerce platformy a propojte influencer marketing s výkonností přímého prodeje
Omezení Upfluence
- Ačkoli je bohatý na funkce, je cenově nedostupný, protože patří mezi dražší marketingové nástroje pro malé podniky a startupy.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s automatickým prodloužením smluv a potíže s úpravou nebo zrušením předplatného
Ceny Upfluence
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Upfluence
- G2: 4,5/5 (140 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (40 recenzí)
🔍 Věděli jste, že? Influenceri vytvoření pomocí umělé inteligence, jako jsou Lil Miquela a Shudu, uzavřeli smlouvy s předními módními značkami, přestože nejsou skutečnými lidmi!
4. Influencity (nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
Influencity vybavuje agentury pokročilými vyhledávacími filtry, které uživatelům umožňují upřesnit výsledky pomocí více než 20 kritérií. Platforma v kombinaci se systémem pro správu vztahů s influencery (IRM) vám umožňuje snadno organizovat spolupráci s influencery a provádět činnosti, jako je sledování komunikace a monitorování průběhu kampaně.
Svůj účet Shopify můžete také integrovat do databáze tvůrců. To pomáhá zefektivnit oslovování influencerů pro kampaně ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Influencity
- Inkasujte platby prostřednictvím zabezpečených platebních bran s integrovaným sledováním pro snadnou správu
- Najměte tvůrce obsahu pomocí cíleného oslovování a zapojte je do spolupráce pomocí strukturovaných pracovních postupů
- Získejte přehled o sledujících influencerů a zajistěte tak soulad s cíli kampaně
- Analyzujte výkonnost kampaní pomocí podrobných reportů, sledujte klíčové metriky pro měření návratnosti investic a vytvářejte podklady pro budoucí strategie
Omezení služby Influencity
- Nepodporuje analýzu profilů na X (dříve Twitter)
- Někteří uživatelé upozornili, že metriky platformy nemusí vždy odrážet změny v aktivitě influencerů na sociálních médiích v reálném čase, což může mít dopad na rozhodování v rámci dynamických kampaní
Ceny služby Influencity
- Profesionální: 398 $/měsíc
- Business: 998 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Influencity
- G2: 4,6/5 (220 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Influencer marketing existuje déle než sociální sítě. Ještě před Instagramem a YouTubem značky spolupracovaly s celebritami, sportovci a dokonce i fiktivními postavami na propagaci produktů. I Marlboro Man a Popeye, kteří podporovali prodej špenátu, byli ranými formami influencer marketingu.
5. Brandwatch Influencer (nejlepší pro analýzu sociálních médií na podnikové úrovni a identifikaci influencerů)
Brandwatch Influencer využívá svou vlastní technologii Iris AI k získávání poznatků z dat sociálních médií. Díky tomu získáte podrobné informace o chování spotřebitelů a nových trendech. V kombinaci s funkcemi analýzy sentimentu v Brandwatch Influencer získáte přístup k datům o zmínkách o značce a aktuálních veřejných náladách.
Díky kompatibilitě s Salesforce a Google Analytics mohou podnikoví uživatelé ještě více využít jeho potenciál. Navíc jej můžete propojit se šablonami pro sociální sítě, abyste měli všechna data o influencerech přehledně uspořádaná.
Nejlepší funkce Brandwatch Influencer
- Využijte podrobné informace o publiku k zajištění souladu mezi sledujícími influencera a vaším cílovým trhem
- Udržujte centralizovanou databázi kontaktů influencerů, včetně platebních údajů a správy smluv
- Nabídněte influencerům zážitek spojený s vaší značkou prostřednictvím přizpůsobitelných dashboardů optimalizovaných pro mobilní zařízení
Omezení nástroje Brandwatch Influencer
- Složité rozhraní, které se musí naučit
- Nenabízí integrované funkce pro publikování na sociálních médiích, což vyžaduje použití dalších nástrojů pro šíření obsahu
- Uživatelé hlásili občasné potíže s hladkou integrací Brandwatch s určitými platformami třetích stran
Ceny služby Brandwatch Influencer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze influencerů od Brandwatch
- G2: 4,1/5 (860 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (230 recenzí)
6. Traackr (nejlepší pro prověřování influencerů ve velkém měřítku a optimalizaci výdajů)
Traackr bere prověřování influencerů vážně a umožňuje uživatelům přístup k pokročilým analytickým údajům ještě před navázáním spolupráce. Projděte si informace o důvěryhodnosti publika v reálném čase a vyhněte se plýtvání rozpočtem na influencery s nízkou kvalitou interakce.
Platforma nabízí globální databázi influencerů napříč všemi hlavními sociálními sítěmi. Přehled o historické výkonnosti v sekci „historical performance“ také potvrzuje dlouhodobou důvěryhodnost influencera.
Nejlepší funkce Traackr
- Sledujte marketingové výdaje v reálném čase, abyste mohli alokovat rozpočty a zabránit nadměrným výdajům
- Zefektivněte oslovování zákazníků pomocí nástrojů pro automatizaci marketingu a spravujte spolupráci ve velkém měřítku
- Porovnejte své výsledky s konkurencí a zjistěte, v čem jste silní a co můžete zlepšit
- Získejte návrhy plateb influencerům založené na umělé inteligenci, které vycházejí z interakcí a dosavadních výsledků
Omezení Traackr
- Složité nastavení plateb a peněženky pro tvůrce mimo USA
- Objevují se zprávy o zpožděních ve sledování obsahu, zejména u platforem jako TikTok
- Uživatelé vyjádřili přání mít k dispozici pokročilejší filtrování v rámci kampaní a komunit tvůrců
- Příležitostné zpoždění při aktualizaci dat může ovlivnit včasnost a přesnost metrik výkonnosti
Ceny Traackr
- Růst: Od 25 000 $/rok
- Standard: Od 32 500 $/rok
- Navíc: Od 55 000 $ ročně
Hodnocení a recenze Traackr
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
🧠 Zajímavost: I domácí mazlíčci mohou být influencery. Psi, kočky a dokonce i ježci získali sponzorské smlouvy s významnými značkami. Někteří, jako například mops Doug, mají více sledujících než mnozí lidští influenceři!
7. Heepsy (nejlepší pro malé firmy, které hledají mikroinfluencery)
Heepsy je platforma pro vyhledávání a objevování influencerů založená na umělé inteligenci, určená pro malé a střední značky, které chtějí navázat kontakt s mikro a nano-influencery. Na rozdíl od některých složitých platforem pro influencer marketing vyniká svým snadno použitelným vyhledávacím rozhraním.
Funkce analýzy konkurence v tomto nástroji umožňuje značkám zjistit, s jakými influencery spolupracují jejich konkurenti. Tato funkce poskytuje klíčové informace o trendech v oboru a o nejúspěšnějších spolupracích.
Nejlepší funkce Heepsy
- Získejte přístup k podrobným analytickým údajům, abyste mohli posoudit autentičnost publika influencera
- Odhadněte potenciální náklady na spolupráci, abyste usnadnili sestavení rozpočtu a finanční plánování
- Zapojte se do tržiště, kde mohou značky zveřejňovat kampaně a tvůrci si mohou vybírat příležitosti, které odpovídají jejich zájmům
- Sestavujte a exportujte data o influencerech do různých formátů, což umožňuje snadné sdílení
Omezení Heepsy
- Omezeno na influencery s méně než 3 000 sledujícími
- Chybí mu možnosti integrace s jinými marketingovými platformami
- Heepsy si účtuje 12% provizi z plateb, což někteří uživatelé považují za nadměrné
Ceny Heepsy
- Zdarma
- Základní balíček: 90 $/měsíc
- Plus: 259 $/měsíc
- Pokročilá verze: 388 $/měsíc
Hodnocení a recenze Heepsy
- G2: 4,5/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
8. CreatorIQ (nejlepší pro influencer marketing na podnikové úrovni)
CreatorIQ patří mezi špičkové nástroje pro influencer marketing. Prostřednictvím API integrací se připojuje k platformám sociálních médií, což značkám umožňuje přístup k údajům o influencerech v reálném čase a sledování výkonu kampaní. CreatorIQ se odlišuje svým systémem hodnocení založeným na umělé inteligenci, který posuzuje soulad influencera se značkou, jeho autentičnost a kvalitu zapojení do obsahu.
Zatímco většina nástrojů se zaměřuje výhradně na počet sledujících, CreatorIQ využívá strojové učení k předpovědi, kteří influenceři budou nejúspěšnější pro konkrétní cíle kampaně.
Nejlepší funkce CreatorIQ
- Automatizujte platby influencerům a zjednodušte tak smlouvy a sledování financí
- Využijte nástroje pro monitorování dodržování předpisů ke sledování zveřejňovaných informací, prevenci porušování zásad a udržení důvěry publika
- Využijte pokročilé nástroje pro měření výkonu a jděte nad rámec pouhých povrchních metrik
Omezení CreatorIQ
- Někteří uživatelé si stěžují na nepraktické rozhraní, které vyžaduje příliš mnoho posouvání
- Někteří uživatelé poznamenali, že platforma nemusí nabízet flexibilitu potřebnou k přizpůsobení reportů a nastavení kampaní jejich specifickým požadavkům
Ceny CreatorIQ
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CreatorIQ
- G2: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že? V influencer marketingu dominuje videoobsah. Statické příspěvky na Instagramu už nestačí – značky dávají přednost influencerům, kteří vytvářejí poutavá krátká videa, ať už jde o neformální vlog, unboxing nebo plnohodnotnou filmovou reklamu maskovanou jako trend na TikToku.
9. IQfluence (nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí AI a prediktivní analýzy kampaní)
Umělá inteligence IQfluence prohledává platformy sociálních médií, aby identifikovala nové influencery na základě trendů v interakcích a sentimentu sledujících, přičemž zohledňuje také relevanci pro dané odvětví. To umožňuje značkám objevit vysoce výkonné mikro- a makroinfluencery ještě předtím, než se stanou mainstreamovými, a vytvořit tak základ pro nákladově efektivnější partnerství.
Navzdory tomu mohou někteří marketéři považovat možnosti přizpůsobení platformy za příliš složité, protože plné využití jejích funkcí vyžaduje dlouhé zaučení.
Nejlepší funkce IQfluence
- Optimalizujte alokaci rozpočtu pomocí prediktivní analýzy kampaní a maximalizujte návratnost investic (ROI).
- Spojte se s relevantním publikem díky důkladné segmentaci publika
- Včas identifikujte nastupující influencery díky poznatkům založeným na umělé inteligenci, které vám pomohou zajistit si partnerství ještě předtím, než se stanou populárními v hlavním proudu.
Omezení IQfluence
- Velmi omezená integrace s externími CRM systémy
- Klíčová slova se v některých případech nemusí zdát relevantní
- Chybí zde rozsáhlé online návody nebo webináře, které by mohly být prospěšné pro uživatele hledající flexibilní možnosti učení
Ceny IQfluence
- Základní balíček: 295 $/měsíc
- Pokročilá verze: 545 $/měsíc
- Cena: Od 1 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze IQfluence
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že? Počet falešných profilů sledujících, které TikTok nedávno odstranil, činí 720,29 milionu.
10. HypeAuditor (nejlepší pro detekci podvodů pomocí umělé inteligence)
Skóre kvality publika od HypeAuditoru, založené na umělé inteligenci, poskytuje podrobné zprávy o základně sledujících influencera, včetně skutečné interakce versus umělých interakcí. Tím se eliminuje riziko placení za nadhodnocené metriky a vaše marketingové rozpočty směřují k reálnému dosahu a konverzím.
Ačkoli jsou jeho analytické funkce výkonné, postrádá funkce pro oslovování influencerů a správu vztahů.
Nejlepší funkce HypeAuditoru
- Porovnejte výkon influencerů s průmyslovými standardy a přijímejte rozhodnutí o partnerství na základě dat
- Sledujte návratnost investic (ROI) pomocí Google Analytics a integrace reklam na sociálních médiích
- Objevte autentické influencery pomocí detekce podvodů založené na umělé inteligenci, která odfiltruje falešné sledující a interakce
Omezení HypeAuditoru
- Více se zaměřuje na analytiku než na kompletní realizaci kampaně
- Uživatelé zaměřující se na konkrétní regiony zaznamenali v některých zemích omezenou databázi influencerů
Ceny HypeAuditor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HypeAuditor
- G2: 4,6/5 (190 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (35 recenzí)
11. Klear (nejlepší pro datově podloženou analýzu influencerů)
Klear sleduje historický obsah influencerů a umožňuje marketérům ověřit, zda jsou míry zapojení influencerů konzistentní, nebo uměle nafouknuté. A co víc, pro značky realizující rozsáhlé kampaně Klear automatizuje oslovování influencerů a správu smluv.
Nicméně jeho nástroje pro realizaci kampaní jsou spíše základní.
Nejlepší funkce Klearu
- Dodržujte předpisy pro sponzorovaný obsah díky monitorování souladu s předpisy Federální obchodní komise (FTC).
- Získejte přístup k globální databázi influencerů, která pokrývá Instagram, TikTok, YouTube a Twitter
- Spolupracujte s kvalitními tvůrci obsahu na základě hodnocení poskytovaného systémem hodnocení důvěryhodnosti
Omezení Klear
- Méně personalizovaná automatizace oslovování
- Funkce vyhledávání a filtrování platformy nejsou tak robustní
- Vyskytly se případy, kdy měli influenceři potíže s řádným vložením svého obsahu, zejména videí, do Klearu za účelem kontroly
Ceny Klear
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Klear
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. GRIN (nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
GRIN je komplexní platforma pro influencer marketing určená pro e-commerce značky, které chtějí spravovat vztahy s influencery ve velkém měřítku.
Liší se od tržišť pro influencery, která nabízejí jednorázovou spolupráci. Místo toho platforma upřednostňuje dlouhodobá partnerství a nabízí systém podobný CRM, který umožňuje sledovat oslovování influencerů, smlouvy, schvalování obsahu a platby na jednom místě.
Jeho cena je však nastavena pro střední a velké podniky, což ho činí méně dostupným pro startupy.
Nejlepší funkce GRIN
- Propojte Shopify, WooCommerce a BigCommerce pro přímé sledování prodejů
- Měřte prodejní výkonnost influencerů pomocí vlastních partnerských odkazů a slevových kódů
- Sledujte PR balíčky s automatizovaným rozesíláním produktů, abyste zajistili včasné doručení
Omezení GRIN
- Někteří uživatelé hlásí pomalé reakce týmu zákaznické podpory
- Roční smlouvy nemusí vyhovovat všem firmám
Ceny GRIN
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GRIN
- G2: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
13. Aspire.io (nejlepší pro komunitní influencer marketing)
Stejně jako GRIN je i Aspire.io obzvláště vhodné pro značky, které se nezaměřují pouze na jednorázové dohody s influencery, ale budují dlouhodobé vztahy s ambasadory a spolupracují na obsahu vytvářeném uživateli (UGC). Automatizuje také oslovování influencerů a pomáhá značkám spojit se s relevantními tvůrci bez nutnosti ručního vyhledávání.
Jeho analytické funkce jdou nad rámec povrchního zapojení a poskytují vám přehled o demografii publika, konverzích a návratnosti investic. Integrovaný CRM systém udržuje vztahy s influencery přehledné, což usnadňuje budování dlouhodobých partnerství.
Nejlepší funkce Aspire.io
- Budujte udržitelné vztahy s tvůrci obsahu díky správě ambasadorských programů
- Omezte komunikaci s influencery díky pracovním postupům pro schvalování obsahu založeným na umělé inteligenci
- Sledujte partnerské odkazy pomocí AI pro affiliate marketing a přesně přiřazujte konverze
Omezení služby Aspire.io
- Někteří uživatelé požadují v analytice podrobnější segmentaci publika
- Není ideální pro značky, které hledají krátkodobou nebo jednorázovou spolupráci
Ceny služby Aspire.io
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aspire.io
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Posilte svou strategii influencer marketingu s ClickUp
Odvětví influencer marketingu se vyvíjí závratnou rychlostí, což podtrhuje, že AI je dnes spíše nutností než luxusem. Značky nyní automatizují oslovování a prověřování influencerů, aby mohly přesně měřit návratnost investic. To, co bývalo manuálním a časově náročným procesem, je dnes datově podloženou a škálovatelnou strategií.
Všech 13 nástrojů na tomto seznamu má své vlastní výhody. ClickUp však vyniká díky široké škále řešení pro monitorování pracovních postupů a kampaní.
Tyto výhody můžete ještě umocnit, pokud si vyberete tento nástroj pro jeho integrační a organizační možnosti. Začleňte ClickUp a centralizujte vše od schvalování obsahu až po komunikaci s influencery.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma!