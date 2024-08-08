10 nejlepších CRM pro influencery v roce 2025

Influencer marketing je neuvěřitelně účinný, značky dosahují působivé návratnosti investic ve výši 5,78 USD za každý vynaložený 1 USD. Zastupujete značku, která se pokusila spolupracovat s více influencery a zjistila, že je to obtížné?
Věřte mi, chápu to. Každý influencer má svůj vlastní způsob práce a snažit se je všechny nacpat do jedné škatulky prostě nefunguje. Musíte svůj přístup přizpůsobit, ale kdo na to má čas, když se musíte věnovat milionu dalších úkolů?
Vstupte do CRM pro influencery.
Tyto nástroje zásadně mění způsob řízení vztahů s influencery. Uchovávají všechny důležité informace na jednom místě, zefektivňují komunikaci a zajišťují hladký průběh spolupráce.
V uplynulém roce jsme s kolegy z ClickUp vyhodnotili různé možnosti a sestavili seznam 10 nejlepších CRM softwarů pro influencery pro tento rok.
Nejprve se podíváme na to, co byste měli v těchto nástrojích hledat, a poté si představíme některé z nejlepších nástrojů pro správu vztahů s influencery, které jsou na trhu k dispozici. Pojďme na to!
Co byste měli hledat v nástrojích CRM pro influencery?
S tolika nástroji na trhu může být obtížné pochopit, kde začít s jejich hodnocením. Zde je několik klíčových aspektů, které bych hledal v CRM platformě pro influencery:
- Vyhledávání influencerů: Hledejte nástroj, který vám pomůže najít influencery na sociálních médiích, kteří odpovídají hodnotám vaší značky a cílové skupině, a ušetří vám tak čas a námahu.
- Sledování trendů: Buďte vždy o krok napřed díky identifikaci a využití nejnovějších trendů, včetně nechvalně známých aktualizací algoritmu LinkedIn, nejúspěšnějších zvuků Instagram Reels, hacků TikTok a dalších, aby vaše kampaně zůstaly aktuální a relevantní.
- Šablony pro influencery: Hledejte CRM nástroje pro influencery, které obsahují předem navržené šablony pro oslovování a spolupráci, které pomáhají zefektivnit komunikaci a udržovat konzistenci.
- Sledování interakcí: Vyberte si nástroj, který vám pomůže sledovat, jak influenceri komunikují se svým publikem a jak si jejich obsah vede, abyste měli jistotu, že splní cíle vaší kampaně.
- Správa kampaní: Ujistěte se, že vám nástroje umožňují spravovat více kampaní z jedné platformy, aby byla veškerá spolupráce s influencery organizovaná a probíhala podle plánu.
- Analýza výkonu: Upřednostněte platformu pro správu influencerů, která vám umožní získat přehled o úspěchu kampaní pomocí podrobných analýz a pomůže vám činit rozhodnutí na základě dat.
- Přizpůsobitelné ovládací panely: Vyberte si nástroje s personalizovanými ovládacími panely, které zvýrazní metriky a informace nejdůležitější pro vaše kampaně.
- Integrační možnosti: Upřednostněte integraci s jinými platformami, které používáte, a vylepšete tak funkčnost a efektivitu svých nástrojů pro správu sociálních médií nebo CRM.
Tyto CRM komponenty jsou nezbytné pro optimalizaci vaší marketingové strategie pro influencery a maximální využití vaší spolupráce. Implementace těchto efektivních CRM tipů může dále zlepšit vaši schopnost spravovat vztahy s influencery a plynule sledovat výkonnost kampaní.
10 nejlepších CRM nástrojů pro influencery, které můžete použít
Nástroj CRM pro influencery vám umožňuje identifikovat nejlepší influencery pro spolupráci, sledovat interakci mezi influencery a jejich sledujícími a analyzovat výkonnost kampaní.
Zde je náš seznam nejlepších CRM nástrojů pro influencery, ze kterých si můžete vybrat!
1. ClickUp – vhodný pro správu vztahů s influencery
Začněme s ClickUp – komplexní platformou, která uspokojí všechny vaše potřeby v oblasti CRM.
Software pro správu projektů CRM od ClickUp vám umožňuje dohlížet na všechny aspekty vašich marketingových aktivit s influencery. Nabízí šikovnou funkci, centralizované centrum, kde můžete sledovat interakce influencerů, monitorovat průběh kampaní a zajistit včasnou komunikaci.
Zde je několik příkladů, jak tyto nástroje usnadňují správu influencer marketingu:
- Efektivní správa influencerů: Vytvořte si speciální pracovní prostor pro influencer marketing. Spravujte profily influencerů, sledujte průběh kampaní, centralizujte komunikaci a hladce spolupracujte s influencery a členy týmu, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
- Sledujte marketingové aktivity: Pomocí ClickUp Dashboards můžete sledovat aktivity svého marketingového týmu v rámci aktivních kampaní. Stačí přiřadit časové osy pro každého influencera a nakonfigurovat oznámení, abyste byli informováni o aktuálním stavu.
- Výběr influencerů na základě dat: Identifikujte a zacílte na nejúčinnější influencery pro vaše kampaně. Využijte vlastní pole ClickUp k ukládání dat o influencerech, demografických údajů, metrik zapojení a historie výkonu, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat a maximalizovat tak výkon kampaní.
- Spolupráce a schvalování obsahu: Usnadněte hladkou spolupráci s influencery při tvorbě obsahu. Sdílejte briefy kampaní, kalendáře obsahu a moodboardy. Používejte ClickUp Docs pro společnou editaci v reálném čase a zefektivněte schvalovací proces.
- Sledujte výkonnost kampaní a návratnost investic: Sledujte metriky zapojení influencerů, sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a měřte návratnost investic (ROI) kampaní. Vytvářejte přehledné zprávy, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit, a optimalizovali budoucí kampaně.
- Automatizace: Zefektivněte opakující se marketingové úkoly, jako je přijímání oznámení o platbách influencerům a odesílání drip e-mailů, pomocí ClickUp Automations.
Můžete také použít různé šablony CRM, které poskytují strukturované rozvržení pro správu podrobností o influencerech, milníků kampaní a metrik výkonnosti, vše na jednom místě.
Jednou z takových šablon je šablona smlouvy pro influencery ClickUp, která zajišťuje, že všechny smlouvy s influencery budou ve standardní, jasné a srozumitelné formě.
Zjednodušeně řečeno, pomáhá vám nastavit servisní smlouvu , ve které definujete prvky jako rozsah služeb, platební podmínky, pokyny pro influencery, sdělení značky a práva duševního vlastnictví.
Šablona vám pomůže vytvořit profesionální smlouvu a sledovat průběh každé smlouvy s influencerem. Pomocí vlastních polí můžete každou smlouvu označit podrobnostmi, jako je příslušný rozpočet nebo fáze marketingu.
Můžete také využít více než 15 zobrazení ClickUp, včetně zobrazení Seznam, Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář, k sledování a organizování informací o influencerech při identifikaci relevantních influencerů.
Zatímco k vytvoření smlouvy s influencerem můžete použít předchozí šablonu, šablona ClickUp Simple CRM vám pomůže spravovat kontakty. Tato šablona vám umožňuje přizpůsobit stav kontaktů a přidat další pole pro více informací na první pohled.
Zde je několik výhod používání jednoduché šablony CRM:
- Centralizujte správu dat influencerů, abyste zajistili konzistentnost a přesnost.
- Automatizujte zadávání dat a efektivně zefektivněte prodejní procesy.
- Získejte komplexní přehled o interakcích influencerů, který vám usnadní informované rozhodování.
- Získejte lepší přehled o zákaznících a posilte vztahy s influencery.
Navíc v zobrazení seznamu a zobrazení tabulky v ClickUp se v rozevíracích polích na jedné obrazovce zobrazují úrovně priority, fáze, odhadované hodnoty, telefonní čísla a další podrobnosti o vašich influencerech. Díky tomu můžete rychle pochopit a upřednostnit nejslibnější partnerství, čímž ušetříte čas, který byste jinak strávili procházením úkolů nebo otevíráním nových karet pro stejné informace.
Jakmile spustíte influencer marketingovou kampaň, platforma vám poskytne podporu v podobě stovek nástrojů pro správu marketingových projektů. Například ClickUp Goals vám umožňuje nastavit prodejní cíle, milníky nebo jiné metriky pro hodnocení výkonu influencerů.
A zmínil jsem už použití ClickUp Brain k vytváření propagačních textů? Tento integrovaný AI asistent od ClickUp obsahuje role-specifické pokyny pro generování nápadů na kampaně influencerů, vytváření obsahových briefů a vývoj marketingových případových studií, což z něj činí jednu z nejlepších platforem pro tvorbu obsahu pomocí AI.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte komplexní podporu při správě kampaní s nástrojem CRM od ClickUp.
- Používejte šablony pro správu marketingových procesů a influencerů za zlomek času, který by vám jinak zabralo.
- Ukládejte všechny marketingové zdroje centrálně a organizujte je pomocí ClickUp Docs.
- Integrujte více než 1 000 aplikací a zefektivněte influencer marketing.
- Využijte měřitelné systémy pro stanovení a sledování cílů, abyste dosáhli svých marketingových cílů.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé možná budou potřebovat nějaký čas, aby se naučili používat všechny funkce ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. CreatorIQ – vhodný pro velké databáze influencerů
CreatorIQ podporuje Facebook i Instagram a usnadňuje vyhledávání influencerů, správu kampaní a komplexní reporting.
Toho dosahuje centralizací klíčových údajů o influencerech a poskytováním plynulého přístupu po celou dobu trvání kampaně. Z jednotného rozhraní máte přístup k podrobným sociálním analýzám pro každého influencera, včetně demografických údajů o publiku a aktuálních aktivitách v rámci kampaně.
Jeho API pomáhá sledovat metriky dosahu a zapojení publika, čímž zajišťuje, že váš obsah dosáhne svého plného potenciálu.
CreatorIQ je nejvhodnější pro značky s rozsáhlou databází influencerů. Jedním z důvodů, proč to tvrdíme, je jeho robustní vyhledávací funkce, která pokrývá více než 15 milionů tvůrců obsahu. Jeho vylepšená analytika influencerů využívá rozpoznávání obrázků pomocí umělé inteligence Google k odhalení zájmů a afinit k značkám, čímž zlepšuje výběr influencerů a efektivitu kampaní.
Nejlepší funkce CreatorIQ
- Objevte influencery pro svou kampaň a pomocí pokročilých statistik odfiltrujte ty, kteří mají falešné sledující.
- Automatizujte platby influencerům pomocí zjednodušených plateb a pobídek.
- Sledujte, jak si obsah influencerů vede, pomocí komplexních reportů a statistik.
Omezení CreatorIQ
- Někteří uživatelé tvrdí, že ovládání nástroje je složité a často neposkytuje přesné výsledky.
- Uživatelé si všimli, že přechod z jedné obrazovky na druhou trvá dlouho.
Ceny CreatorIQ
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CreatorIQ
- G2: 4,6/5 (více než 540 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Klear – vhodný pro správu oslovování
Klear (dříve Twtrland) je komplexní tržiště influencerů, kde můžete objevovat influencery, sledovat kampaně a spravovat platby. Tento CRM systém pro influencer marketing je nejvhodnější pro správu oslovování, protože obsahuje vyhledávací portál s inteligentními vyhledávacími filtry, které pomáhají najít influencery s jedinečnými fyzickými a dovednostními atributy.
Používání Klearu je velmi jednoduché. Vyberete sociální síť, na kterou se chcete zaměřit, a nastavíte filtry. Zde jsou tři příklady filtrů:
- Filtr témat: Objevujte influencery na základě typu jejich obsahu, jako je kutilství, cestování nebo móda.
- Filtr podle lokality: Použijte jej pro kampaně zaměřené na konkrétní lokalitu; zúží výběr influencerů v rámci konkrétní geografické oblasti.
- Demografický filtr: Najděte influencery na základě demografických údajů, jako je věk a pohlaví, abyste lépe oslovili své publikum.
Můžete je také použít k provádění auditů konkurence a analýze influencer marketingových strategií vašich rivalů.
Nejlepší funkce Klear
- Pomocí funkce Brand Search (Vyhledávání značek) najděte tvůrce, kteří jsou v souladu s hodnotami vaší značky.
- Přístup k metrikám průběhu kampaně přímo v rámci platformy
- Získejte přehled o marketingových strategiích konkurence pro strategické plánování.
Omezení Klear
- Klear nemusí být optimální pro vyhledávání mikroinfluencerů s velmi specifickým publikem v dané oblasti.
- Nastavení platebních integrací může být složité.
Ceny Klear
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Klear
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Grin – vhodný pro marketingové zprávy influencerů
Grin je jednou z nejvíce uživatelsky přívětivých platforem pro influencer marketing. Je speciálně navržen pro influencer marketing v oblasti e-commerce a generování reportů pro tuto oblast.
Grin pomáhá marketérům objevovat potenciální influencery a navazovat s nimi kontakty.
Pokud si nejste jisti, s jakými influencery spolupracovat, systém hodnocení influencerů Grin řadí tvůrce obsahu podle jejich relevance pro váš cílový trh. Jeho pokročilá analýza jde nad rámec základních demografických údajů, nabízí hlubší vhled do vaší cílové skupiny a pomáhá vám navazovat efektivní partnerství a dosahovat působivých výsledků.
Nejlepší funkce Grin
- Spravujte všechny konverzace, oslovování a produktové seeding v jedné integrované CRM platformě.
- Získejte pokročilé analytické nástroje pro hlubší vhled do demografických údajů a chování publika.
- Usnadněte strategická partnerství s tvůrci obsahu, kteří jsou v souladu s hodnotami vaší značky.
Omezení Grin
- Databáze influencerů společnosti Grin může být omezená v závislosti na odvětví nebo specializaci.
- Často vyžaduje, aby uživatelé podepsali roční smlouvy.
Ceny Grin
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grin
- G2: 4,6/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
5. Traackr – vhodný pro přizpůsobené řízení influencerů
Traackr nabízí pět jedinečných produktů:
- Grow: Pomáhá hladce zapojit influencery
- Activate: Usnadňuje spolupráci na obsahu a správu vztahů.
- Měření: Sleduje návratnost investic, benchmarky a výkonnost konkurence.
- Optimalizace: Zlepšuje optimalizaci rozpočtu a procesů.
- Scale: Rozšiřuje programy influencerů díky globální konsolidaci dat.
Vyzkoušeli jsme Measure, abychom změřili úspěch jedné z našich influencer marketingových kampaní. Analyzovali jsme zapojení influencerů a návratnost investic a mohli jsme dokonce sledovat výkonnost ClickUp ve srovnání s konkurenčními značkami.
Jednou z funkcí, kterou jsem shledal obzvláště užitečnou, je automatické sledování zmínek o značce v přizpůsobeném feedu v reálném čase. Díky tomu můžete zjistit, zda dosahujete očekávané publicity. K vylepšení našich marketingových strategií jsem také mohl využít poznatky a trendové hashtagy v rámci naší komunity.
Nejlepší funkce Traackr
- Získejte přístup k podrobným analýzám návratnosti investic a benchmarkingu.
- Využijte možnosti optimalizace rozpočtu, abyste měli výdaje pod kontrolou.
Omezení Traackr
- Občas dochází k chybám a zpožděním.
- Pracovní postupy kampaní jsou neohrabané.
Ceny Traackr
- Růst: Od 20 000 $/rok (minimálně 3 uživatelé)
- Standard: Od 32 500 $/rok (minimálně 5 uživatelů)
- Plus: Od 55 000 $/rok (minimálně 10 uživatelů)
Hodnocení a recenze Traackr
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
6. Upfluence – vhodný pro automatizaci influencer marketingových kampaní
Upfluence pomáhá identifikovat tvůrce na základě metrik týkajících se publika, obsahu a výkonu na hlavních platformách, jako jsou Instagram, YouTube a Facebook. Kromě propojení s vhodnými tvůrci slouží také jako centrální hub pro správu podání a zpracování plateb. To pomáhá automatizovat kampaně.
Databáze Upfluence zahrnuje miliony influencerů, mikroinfluencerů a celebrit. Umožňuje vám upřesnit vyhledávání pomocí více než 20 filtrů, včetně klíčových slov, velikosti publika a sociálních platforem.
Můžete dále vyhledat influencery, kteří již vaši značku zmiňují, a tím zvýšit potenciál spolupráce.
Upfluence také poskytuje šablony pro smlouvy s influencery a e-maily pro oslovení influencerů.
Nejlepší funkce Upfluence
- Získejte přístup k profilům influencerů s bohatými daty napříč několika platformami sociálních médií.
- Zjednodušte komunikaci s automatizovanými e-maily, které zefektivní administrativní úkoly a ušetří vám čas.
- Využijte plugin pro Chrome pro vylepšené funkce, jako je podrobná analýza dat influencerů a metriky výkonu.
Omezení Upfluence
- Absence storno podmínek
- Možná není tak intuitivní jako některé jiné nástroje influencer marketingu.
Ceny Upfluence
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Upfluence
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
7. AspireIQ – vhodný pro škálování influencerových kampaní
AspireIQ (dříve známý jako Revfluence), také označovaný jako Aspire, vám pomůže identifikovat nejvýkonnější influencery ve vašem oboru a usnadní vám rychlé navázání kontaktu a představení.
Tato platforma usnadňuje komunikaci s influencery díky funkcím, které šetří čas, jako jsou přednastavené šablony smluvních podmínek a automatické zasílání produktů. Tyto funkce pomáhají škálovat stávající kampaně influencerů.
Rozsáhlý trh tvůrců Aspire šetří čas při hledání spolupracovníků a umožňuje tvůrcům předkládat návrhy na potenciální partnerství.
Funkce CRM pro influencery efektivně organizuje a ukládá kontaktní informace influencerů, což usnadňuje správu vztahů.
Nejlepší funkce AspireIQ
- Automatizujte procesy, jako je vypracování a zasílání smluv nebo správa plnění produktů.
- Přizpůsobte si pracovní postupy, abyste zajistili efektivitu a sladění úkolů.
- Integrujte e-maily, abyste udrželi centralizované komunikační kanály s influencery.
Omezení AspireIQ
- Obsahuje neintuitivní CRM systém. Příkladem může být to, že e-mailovou adresu můžete přidat pouze jednou, což komplikuje proces organizování kontaktů pro fakturaci.
Ceny AspireIQ
- Základní informace: Individuální ceny
- Pro: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Aspire
- G2: 4,6/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
8. Modash – vhodný pro B2C značky
Modash je jednou z komplexních platforem pro správu influencerů, která byla navržena s cílem sjednotit a optimalizovat marketingové aktivity influencerů.
Intuitivní rozhraní platformy umožňuje celému týmu snadno sledovat interakce influencerů. Můžete vidět, kteří influenceři byli kontaktováni, kteří odmítli nabídky a kteří právě vyjednávají smlouvy, což zefektivňuje váš pracovní postup a zajišťuje transparentnost kampaně.
Rozsáhlá databáze Modash zahrnuje všechny tvůrce na Instagramu, TikToku a YouTube, což znamená, že obsahuje více než 250 milionů profilů a nabízí širokou škálu odborníků pro spolupráci. Tvůrce můžete vyhledávat a filtrovat na základě různých kritérií profilu, jako je počet sledujících, jazyky, míra zapojení, hashtagy a klíčová slova v jejich biografii.
Nejlepší funkce Modash
- Objevte influencery, kteří odpovídají vaší ideální cílové skupině.
- Sledujte kampaně a získejte jedinečné informace a přehled o výkonu
- Zjednodušte správu vztahů s influencery tím, že zajistíte, aby každá interakce byla zdokumentována a organizována.
Omezení Modash
- Sledování obsahu z Instagramu má určitá omezení.
Ceny Modash
- Essentials: 120 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 299 $/měsíc za 5 uživatelů
- Pokročilá: 899 $/měsíc za 10 uživatelů
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Modash
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Storyclash – vhodný pro správu dat
Funkce vyhledávání a objevování influencerů od Storyclash umožňuje značkám identifikovat influencery na Instagramu, TikToku a dalších sociálních médiích. Můžete použít filtry, jako je lokalita, velikost publika, pohlaví a míra zapojení, abyste našli ideální influencery pro své kampaně.
CRM pro influencery od Storyclash konsoliduje všechny důležité informace o influencerech na jednom centrálním místě. Díky funkci drag-and-drop můžete efektivně spravovat údaje o influencerech a snadno je aktualizovat. Přizpůsobitelné štítky, tagy a poznámky dále vylepšují organizaci a správu pracovních postupů a zajišťují efektivní přístup ke správě vztahů s influencery.
Nejlepší funkce Storyclash
- Sledujte spolupráci s influencery a výkonnost kampaní v reálném čase.
- Využijte analytické nástroje založené na umělé inteligenci ke sledování metrik zapojení a demografických údajů o publiku.
- Proveďte komplexní analýzu konkurence a získejte strategické informace.
Omezení Storyclash
- Někteří uživatelé považují ceny za poměrně vysoké.
- Má omezenou integraci s jinými marketingovými nástroji.
Ceny Storyclash
- Light: Od 999 $/měsíc
- Profesionální: Od 1999 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Storyclash
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 25 recenzí)
10. Promoty – vhodný pro vyhledávání influencerů
Pokud chcete snadný přístup k obsahu vytvářenému uživateli za účelem jeho opětovného použití, sledování výkonu a udržování viditelnosti značky, můžete zvážit Promoty.
Tato platforma pro influencer marketing nabízí databázi více než 100 milionů tvůrců a umožňuje uživatelům filtrovat vyhledávání podle publika, zájmů a různých dalších kritérií.
CRM pro influencery od Promoty v rámci platformy zefektivňuje vyhledávání influencerů na TikToku, YouTube a Instagramu. Můžete přidat podrobnosti o influencerech přímo do systému, abyste vylepšili správu kampaní a jejich sledování.
Promoty také obsahuje funkci chatu v aplikaci pro komunikaci s influencery v reálném čase, což zvyšuje efektivitu spolupráce.
Nejlepší funkce Promoty
- Získejte přístup k komplexním analýzám a reportům o výkonu kampaní.
- Zefektivněte procesy schvalování obsahu pomocí integrovaných pracovních postupů.
- Efektivně spravujte platby a spolupráci s influencery v rámci platformy.
Omezení Promoty
- Někteří uživatelé tvrdí, že nastavení detailů kampaně zabere hodně času.
Ceny Promoty
- Základní: 95 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 198 $/měsíc na uživatele
- Expert: 297 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 907,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Promoty
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Maximalizujte svůj dosah pomocí nejlepších CRM nástrojů pro influencery!
Je čas se rozhodnout.
Influencer marketing hraje velkou roli a každoročně představuje významnou část rozpočtů na obsahový marketing. Vzhledem k tomu, že mnoho společností již influencer marketing využívá, je zásadní posílit úsilí pomocí efektivních nástrojů pro správu influencerů.
Můj názor: I když se jeho používání musíte hodně naučit, ClickUp vyniká jako komplexní CRM a nástroj pro řízení projektů. Jedinečným způsobem kombinuje funkce pro správu influencerů s komplexními CRM funkcemi. Umožňuje firmám zefektivnit spolupráci s influencery, sledovat výkonnost kampaní a hladce spravovat vztahy se zákazníky na jedné platformě.
Díky funkcím, jako je správa úkolů, sledování cílů a rozsáhlé možnosti integrace, ClickUp umožňuje týmům vylepšit marketingové strategie influencerů a zároveň zachovat efektivní postupy CRM. Spojte jej s platformou pro vyhledávání influencerů a získáte cenný nástroj pro efektivní maximalizaci rozpočtů na obsahový marketing.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, abyste maximalizovali návratnost investic do influencer marketingu!