10 nejlepších analytických nástrojů pro Instagram ke sledování výkonu v roce 2025

Instagram každý měsíc používá více než 2 miliardy lidí. Jako správce sociálních médií soutěžíte o pozornost s jinými značkami, náhodnými memy, videi s kočkami a dalšími influencery.
Jak vytvořit strategii pro Instagram, která vám přinese požadované výsledky? Nejprve se poučte z dat. Potřebujete analytické aplikace pro Instagram, abyste mohli odhalit trendy, poznatky a příležitosti.
Analytické nástroje pro Instagram vám pomohou sledovat výkonnost vašeho obsahu a firemního účtu na Instagramu. Získejte cenné informace z analytických dat, které se promítnou do vyšší návratnosti investic do Instagramu.
Tento příspěvek pojednává o 10 nejlepších nástrojích pro sledování analytiky Instagramu, jejich funkcích, nevýhodách a cenách a o tom, jak mohou ovlivnit vaši marketingovou strategii.
Co byste měli hledat v nástroji pro analýzu Instagramu?
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v analytických nástrojích pro Instagram.
- Komplexní sledování: Hledejte analytické nástroje pro Instagram, které poskytují podrobné analýzy a robustní reporty pokrývající klíčové metriky, jako je dosah, zapojení, výkon hashtagů a růst počtu sledujících.
- Informace o publiku: Váš analytický nástroj pro Instagram by vám měl poskytovat přístup k podrobným demografickým údajům o sledujících, včetně jejich polohy, věku, pohlaví, metrik zapojení a zájmů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si výkonný analytický nástroj pro Instagram s intuitivním ovládacím panelem, aby se v něm různé zainteresované strany mohly snadno orientovat a přistupovat k analytickým údajům.
- Monitorování v reálném čase: Vyberte si nástroj, který v reálném čase sleduje interakce publika a trendy v obsahu.
- Analýza konkurence: Vyberte si analytický nástroj pro Instagram, který vám umožní porovnat vaše výsledky s konkurencí a identifikovat oblasti, které lze optimalizovat a rozvíjet.
- Optimalizace: Hledejte v analytickém nástroji pro Instagram funkce s doporučeními, jako jsou návrhy založené na umělé inteligenci týkající se optimálních časů pro zveřejňování příspěvků, optimálních typů obsahu, jako jsou například reels namísto příspěvků, a nápady na popisky a hashtagy založené na historických datech a trendech.
- Integrační možnosti: Vyberte si nástroj pro Instagram, který se integruje s vašimi stávajícími technologiemi pro správu sociálních médií a analytickými platformami, abyste mohli vytvořit ucelenou marketingovou strategii pro sociální média založenou na datech.
10 nejlepších analytických nástrojů pro Instagram, které můžete použít
1. SocialBook
SocialBook je analytický nástroj pro Instagram, který pomáhá značkám a influencerům zvýšit jejich dosah na sociálních médiích a rozvíjet jejich podnikání. SocialBook pomáhá značkám ušetřit čas při vyhledávání, kontaktování a spolupráci s influencery.
Předpokládejme, že značka cyklistického oblečení pro profesionální ženy plánuje spustit marketingovou kampaň na Instagramu. Cílem je vytvořit kampaň k uvedení produktu na trh s podporou profesionálních cyklistek na Instagramu, shromáždit zpětnou vazbu od zákazníků a vybudovat angažovanou komunitu.
Značka používá analytický nástroj pro Instagram, aby našla influencery ve svém oboru, posílala e-maily a spravovala kampaň z jediného dashboardu.
Bezplatný analytický nástroj pro Instagram od SocialBook pomáhá tvůrcům obsahu zvyšovat počet sledujících a zpeněžovat jejich dosah, což z něj činí jeden z nejpopulárnějších analytických nástrojů pro sociální média.
Nejlepší funkce SocialBook
- Spravujte vztahy s influencery přidáváním poznámek k profilům a získejte jasný přehled o spolupráci.
- Díky integračním funkcím můžete najednou odeslat hromadné e-maily všem influencerům ve vašem seznamu.
- Vyhodnoťte výkonnost a příjmy každého influencera sledováním jejich jedinečných kupónových kódů.
- Sledujte marketingové KPI pomocí analytického panelu účtu a získejte přehled o nákladech na kampaně.
Omezení SocialBook
- Někteří uživatelé hlásí občasné poruchy a zpoždění při aktualizaci analytických dat.
- Uživatelé považují navigaci v analytickém modulu za složitou.
Ceny SocialBook
- Platinum: 499 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SocialBook
- G2: 4,7/5 (56 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
2. SocialPilot
Nedaří se vám získat zapojení, i když pravidelně nahráváte příběhy a příspěvky na Instagram? Vaše obsah možná nerezonuje s vašimi sledujícími.
Porozumění chování a očekáváním publika je zásadní strategií pro růst vašich účtů na Instagramu.
Analytický nástroj pro Instagram, SocialPilot, vám pomůže porozumět vaší cílové skupině. Získejte přehled pomocí skóre kvality publika na Instagramu a přijímejte strategická marketingová rozhodnutí.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Sledujte analytiku svých příspěvků na Instagramu bez ohledu na to, zda je publikujete pomocí SocialPilot nebo ne.
- Automaticky naplánujte přizpůsobitelné PDF zprávy pro různé profily Instagramu a upozornění Slack na vaše čekající akce.
- AI Assistant od SocialPilot vám pomůže přepsat a znovu využít váš obsah.
- Použijte předem připravené šablony pro sociální média a generujte popisky, aby každý příspěvek odpovídal hlasu vaší značky.
Omezení SocialPilot
- Při plánování nového příspěvku ve stejný čas jako jiný příspěvek se nezobrazí žádné upozornění, což vede k dvojímu zveřejnění.
- Analytické reporty nejsou tak robustní jako u jiných nástrojů, například Google Analytics.
Ceny SocialPilot
- Profesionální: 22,5 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Malý tým: 37,5 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Agentura: 75 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Agency+: 150 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (673 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (362 recenzí)
3. Phlanx
Bezpečnostní experti tvrdí, že Instagram je domovem milionů falešných botových účtů.
Analytické nástroje pro Instagram, jako je Phlanx, vám pomohou odhalit účty s falešnými sledujícími nebo zjistit, zda příspěvky influencerů získávají legitimní interakce. Získejte lepší návratnost investic do influencer marketingu.
Software pro obsahový marketing od společnosti Phlanx vypočítává tři klíčové metriky zapojení na Instagramu – kalkulátor zapojení na Instagramu, kalkulátor lajků příspěvků na Instagramu a nástroj pro sledování konkurence na Instagramu.
Bezplatné nástroje, jako je Phlanx Instagram Analytics, také sledují zapojení vašich účtů a konkurence, aby vám pomohly zefektivnit budoucí kampaně na Instagramu.
Nejlepší funkce Phlanx
- Audit účtů influencerů na Instagramu s cílem identifikovat jejich skutečné nebo neaktivní sledující a míru zapojení
- Změřte míru zapojení svého účtu pomocí kalkulačky zapojení na Instagramu od Phlanx, abyste se ujistili, že váš obsah rezonuje s vaším publikem.
- Porovnejte svůj účet s účtem konkurence a vyhodnoťte klíčové metriky a kvantitativní údaje.
- Najděte nejoblíbenější influencery na Instagramu a dalších sociálních médiích pomocí žebříčků Phlanx.
Omezení Phlanxu
- Konkrétní metriky, jako je zájem publika, mohou být nespolehlivé.
Ceny Phlanx
- Základní: 39 $/měsíc
- Premium: 60 $/měsíc
- Business: 90 $/měsíc
Hodnocení a recenze Phlanx
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Analisa. io
Předpokládejme, že jste správcem sociálních médií a spravujete více účtů. Marketingový analytický software Analisa využívající umělou inteligenci poskytuje v reálném čase informace o klíčových otázkách týkajících se Instagramu, jako jsou optimální časy pro zveřejňování příspěvků, nápady na kampaně s influencery a demografické údaje o publiku.
Využijte bezplatné analytické nástroje Analisa pro analýzu konkurence, sledování historické výkonnosti a mapování influencerů.
Nejlepší funkce Analisa.io
- Podrobné analytické údaje pro vaši strategii obsahu na Instagramu, včetně statistik zapojení, analýzy hashtagů a růstu počtu sledujících.
- Získejte historické výsledky příspěvků influencerů a sociální statistiky pro přizpůsobená časová období.
- Přizpůsobené zprávy s podrobnými informacemi jsou určeny pro různé zainteresované strany a poskytují na datech založené pochopení marketingové strategie a výkonu Instagramu.
- Stáhněte si podrobné zprávy ve vizuálně přitažlivých šablonách ve formátu PDF nebo CSV.
Omezení Analisa.io
- Benchmarking hashtagů a demografická analytika jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Někteří uživatelé si stěžují na nepřesné analytické údaje.
Ceny Analisa. io
- Základní: Zdarma
- Premium: 48,30 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Plus: 104,30 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 167,30 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Analisa.io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Squarelovin
Podle zjištění společnosti Matter 69 % spotřebitelů důvěřuje influencerům více než informacím pocházejícím od samotné značky.
Jako manažer digitálního marketingu, který spravuje více klientů, musíte získávat obsah vytvářený uživateli a spolupracovat s účty sociálních médií a influencery ve vašem oboru, abyste si získali důvěru zákazníků.
Squarelovin je jedním z nejlepších bezplatných analytických nástrojů pro Instagram, který umožňuje spravovat obsah komunity a optimalizovat výkon Instagramu z jediného ovládacího panelu. Analytický nástroj zahrnuje funkce jako analýza hashtagů a rozhraní pro tvůrce a správce.
Vybudujte značku, která rezonuje s vašimi zákazníky, a navazujte smysluplná partnerství s tvůrci obsahu.
Nejlepší funkce Squarelovin
- Dashboard analyzuje metriky jako impresion, dosah, zapojení do příběhů a příspěvků, růst účtu, počet sledujících a interakce sledujících.
- Vyhodnocujte aktivitu sledujících a sledujte hashtagy v reálném čase pro libovolná časová období.
- Vytvářejte a stahujte personalizované zprávy ve formátu PDF nebo Excel.
Omezení Squarelovin
- Pomalé načítání a technické potíže
- Postrádá důležité funkce, jako je analýza konkurence, základní analytika a sledování sociálních sítí.
Ceny Squarelovin
- Základní: Zdarma
- Influencer: 9,90 €/uživatel/měsíc
- Business: 14,90 €/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Squarelovin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. TapInfluence
Skvělým způsobem, jak zvýšit svou přítomnost a metriky na Instagramu, je využít influencery, aby diskutovali o vašich produktech a značce. Použijte TapInfluence k realizaci kampaní na míru s influencery.
TapInfluence je komplexní platforma pro influencer marketing určená správcům sociálních médií, kteří mohou vyhledávat, kontaktovat a spolupracovat s rozsáhlou sítí mikro a významných influencerů na Instagramu.
Nejlepší funkce TapInfluence
- Komplexní analytický panel pro měření návratnosti investic do vašich influencer marketingových kampaní
- Pokročilé pracovní postupy pro správu kampaní, které umožňují komplexní řízení vztahů s influencery, od sdílení briefu až po realizaci.
- Rozsáhlý adresář influencerů, který vám pomůže oslovit uživatele Instagramu se zájmem o vaši produktovou niku.
Omezení TapInfluence
- Při prvním používání funkcí a možností TapInfluence je třeba počítat s náročným učením.
- Chybí možnost vytváření smluv nebo vyjednávání při spolupráci s influencery.
Ceny TapInfluence
- Standard: 1999 $/měsíc
- Agentura: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TapInfluence
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Sprout Social
Představte si, že byste museli přecházet mezi různými analytickými platformami, abyste mohli spravovat své sociální sítě a řídit reklamní kampaně pro více účtů na sociálních sítích.
Efektivní software pro marketingovou analytiku organicky posílí přítomnost vaší značky a zajistí nárůst vašich metrik zapojení a prodeje.
Značky používají SproutSocial ke sledování zpětné vazby od zákazníků a k vyhodnocování a zlepšování svých marketingových výsledků na Instagramu. Provádějte analýzu konkurence, abyste měli přehled o růstu publika konkurenčních značek na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Optimalizujte své plánování pomocí kreativních nástrojů, intuitivních pracovních postupů a funkcí pro plánování, to vše na jedné platformě.
- Analytika Instagram Story měří dlouhodobý dopad vašich příběhů prostřednictvím kliknutí, odpovědí a dalších důležitých KPI.
- Analyzujte data na úrovni příspěvků a profilů, hashtagy a zapojení publika pro více klientů.
- Integrace s Twitterem, Facebookem, Pinterestem, LinkedIn a dalšími platformami sociálních médií
Omezení Sprout Social
- Pomalé rozhraní publikačního kalendáře
- Nástroj má strmou křivku učení, protože nabízí širokou škálu funkcí a možností.
Ceny Sprout Social
- Standardní cena: 249 $/měsíc
- Profesionální: 399 $/měsíc
- Pokročilé: 499 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (571 recenzí)
8. Quintly
Quintly podporuje vaše digitální marketingové iniciativy pomocí pokročilé analytiky sociálních médií, abyste mohli držet krok s konkurencí a dynamickými trendy na Instagramu.
Analytické nástroje Quintly měří růst počtu sledujících vašeho účtu na Instagramu a vyhledávají jedinečné spotřebitele, kteří s vámi komunikují. Funkce analýzy obsahu Instagramu identifikuje, které typy obsahu fungují pro vaši značku nejlépe.
Nejlepší funkce Quintly
- Přizpůsobte si metriky a uspořádejte je na flexibilních panelech tak, aby odpovídaly vašim cílům v sociálních médiích.
- Sdílejte zprávy ze svých přizpůsobených dashboardů s určenou osobou podle vámi zvoleného času a frekvence.
- Quintly automaticky zaznamenává údaje o výkonu Instagram Stories tím, že každých 30 minut sleduje data vašich příběhů.
- Integruje se s Instagram Insights a zobrazuje, kolik lidí reaguje na váš obsah a jak často ho vidí.
Omezení Quintly
- Rozsáhlé datové zprávy mohou být náročné na použití.
- Drahé pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele
Ceny Quintly
- Cena je 315 $/uživatel/měsíc (pro tři profily na sociálních médiích).
Hodnocení a recenze Quintly
- G2: 4,7/5 (68 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Minter. io
Provádíte kampaň na sociálních médiích, ale nedosahujete požadované interakce? Zlepšete úspěšnost svých marketingových kampaní pomocí analytiky hashtagů Instagramu.
Sledujte počet a frekvenci příspěvků s více hashtagy souvisejícími s vaší značkou a sledujte hashtagy konkurence, abyste pochopili, co vaše fanoušky na Instagramu zajímá.
Minter. io, analytický nástroj pro Instagram, sleduje kampaně vaší značky s hashtagem na Instagramu a vyhodnocuje jejich výkonnost. Můžete tak zjistit, jaké typy příspěvků, fotek, videí a karuselů jsou populární, a využít je k dosažení maximální interakce.
Nejlepší funkce Minter.io
- Proveďte kompletní audit Instagramu a získejte podrobnou zprávu s tipy na optimalizaci nastavení vašeho profilu, sledujících, příspěvků a příběhů pomocí funkce Audit od Monter.
- Zjistěte, jaký typ sledujících získáváte z konkrétní kampaně nebo jak se denně mění publikum spolu s hodinovými aktualizacemi médií.
- Vyhodnoťte, kolik sledujících denně získáte a ztratíte, a odhadněte data pro historický růst.
- Zjistěte, kdy váš obsah získává nejvíce lajků a komentářů a které hashtagy dosahují nejvyšší úrovně zapojení.
Omezení Minter.io
- Exportování reportů je časově náročné a pracné.
- Údaje o konkurentů postrádají hloubku
Ceny Minter.io
- Stříbro: 9 $/uživatel/měsíc
- Gold: 19 $/uživatel/měsíc
- Platinum: 39 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Minter. io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Keyhole
Keyhole je analytická aplikace pro Instagram, která značkám umožňuje najít data influencerů bez namáhavé práce. Na rozdíl od jiných analytických nástrojů pro Instagram sleduje Keyhole výkon influencerů na základě cílů vaší kampaně.
Kromě toho rozdělte jejich metriky zapojení a porovnejte celkový sentiment a výkon, abyste pochopili jejich účinnost.
Nejlepší funkce Keyhole
- Analýza klíčových slov a hashtagů pro vyhledávání influencerů ve vašem oboru
- Pokročilá analytika pro identifikaci firemních účtů s autentickým zapojením a účtů s falešnými sledujícími.
- Plánujte a publikujte své příspěvky, reels a stories na sociálních médiích pomocí funkce Smart Publishing.
Omezení Keyhole
- Chybí návody k produktům pro začínající uživatele.
- Oproti jiným nástrojům na trhu je mírně předražený.
Ceny Keyhole
- Individuální: 63 $/měsíc
- Tým: 119 $/měsíc
- Pro: 199 $/měsíc
- Pokročilé: 359 $/měsíc
- Enterprise: Od 833 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keyhole
- G2: 4,3/5 (68 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro správu sociálních médií
Zatímco jiné platformy sociálních médií a analytické nástroje se zaměřují na povrchní informace o Instagramu a inbound marketing, ClickUp je nástroj pro řízení projektů určený marketingovým týmům ke zvýšení celkové produktivity. ClickUp pomáhá formovat vaši strategii na Instagramu tím, že spravuje kampaně influencerů a reportuje úkoly z centralizovaného místa.
Využijte nástroj ClickUp pro správu projektů na sociálních médiích, abyste měli přehled o svém kalendáři sociálních médií, včetně příspěvků a videí na Instagramu, a vymýšleli kampaně na sociálních médiích v jednom snadno použitelném dashboardu.
Spolupracujte s členy svého marketingového týmu a zainteresovanými stranami v reálném čase při práci na nových nápadech pro kampaně pomocí nástro je ClickUp Whiteboards.
Agentury zabývající se digitálním marketingem a správci sociálních médií používají ClickUp jako jediný zdroj informací pro správu analytiky Instagramu a shromažďování komplexních údajů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Předem připravené šablony pro analýzu sociálních médií od ClickUp automatizují vaše pracovní postupy na Instagramu a umožňují správcům sociálních médií sledovat projekty přidáváním značek, závislostí a varování.
- Vytvářejte nové nápady pro optimalizaci kampaní a rozšiřujte svůj účet na Instagramu pomocí nástrojů AI od ClickUp.
- Snažíte se zvýšit povědomí o značce, generovat potenciální zákazníky nebo zvýšit prodej? Ať už je váš cíl jakýkoli, použijte ClickUp Docs k brainstormingu nápadů a sepsání metrik, které vám pomohou sledovat úspěch.
- Shromažďujte relevantní data, jako je počet sledujících, dosah influencerů a základní analytické údaje, a organizujte tyto informace v tabulkovém zobrazení, abyste mohli sledovat vývoj těchto dat v čase.
- Umožněte všem vidět své cíle a jejich souvislost s celkovým obrazem a vizualizujte pokrok pomocí ClickUp Milestones.
- Použijte ClickUp Brain k vytváření obsahu s využitím umělé inteligence pro popisky, obsah, nápady a další!
- Ať už vytváříte novou strategii pro Instagram, vylepšujete stávající strategii obsahu nebo upravujete rozpočet na reklamy, Ganttovy diagramy vám pomohou naplánovat úspěch.
Omezení ClickUp
- Pokročilé funkce, jako je ClickUp AI, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
Vyberte si správné analytické nástroje pro Instagram, abyste mohli sledovat výkonnost
Nástroje pro analýzu Instagramu uvedené v tomto seznamu vám umožňují sledovat podrobné metriky publika pro váš profil na Instagramu, zveřejňovat jednotlivé metriky výkonu a doporučovat možnosti optimalizace.
Funkce pro správu projektů ClickUp zahrnují hotové šablony pro analýzu sociálních médií, nástroj AI přizpůsobený pro škálování produkce obsahu a kolaborativní dashboard.
ClickUp zvládá vše od správy metrik Instagramu a kampaní influencerů až po generování nápadů na obsah pro vaše příspěvky na sociálních médiích pomocí umělé inteligence.
Integrace ClickUp s nejlepšími analytickými nástroji pro Instagram umožňuje bezpečný tok dat mezi nástroji třetích stran. Použijte ClickUp ke správě svých projektů na Instagramu, aniž byste museli přepínat mezi jinými analytickými nástroji pro Instagram.
Začněte s ClickUp a vyzkoušejte si jej zdarma.