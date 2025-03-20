13 nejlepších nástrojů AI pro influencer marketing v roce 2025

Ne každá spolupráce s influencerem přináší výsledky. Některé zvyšují zapojení a prodej, zatímco jiné selhávají, i když na papíře vypadaly slibně.
V čem je rozdíl? V datech. 📊
Nástroje AI pro influencer marketing pomáhají značkám a agenturám jít nad rámec počtu sledujících a analyzovat demografické údaje o publiku, autentičnost zapojení a výkonnost kampaní, aby mohly činit chytřejší rozhodnutí.
Ne každý nástroj však stojí za váš čas. Některé jsou skvělé pro objevování, zatímco jiné se zaměřují na správu kampaní nebo analytiku.
Zde je přehled 13 nejlepších nástrojů AI pro influencer marketing, které vám pomohou realizovat efektivnější influencer kampaně. 🗃️
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš seznam 13 nejlepších nástrojů pro influencer marketing s AI:
- ClickUp (nejlepší pro správu influencerových kampaní a marketingových projektů)
- Modash (nejlepší pro analýzu minulého výkonu obsahu influencerů)
- Upfluence (nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí AI)
- Influencity (nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
- Brandwatch Influencer (nejlepší pro analýzu sociálních médií na podnikové úrovni a identifikaci influencerů)
- Traackr (nejlepší pro rozsáhlé prověřování influencerů a optimalizaci výdajů)
- Heepsy (nejlepší pro malé podniky, které hledají mikroinfluencery)
- CreatorIQ (nejlepší pro influencer marketing na podnikové úrovni)
- IQfluence (nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí AI a prediktivní analýzy kampaní)
- HypeAuditor (nejlepší pro detekci podvodů pomocí AI)
- Klear (nejlepší pro analýzu influencerů na základě dat)
- GRIN (nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
- Aspire. io (nejlepší pro influencer marketing zaměřený na komunitu)
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro influencer marketing?
S tolika nástroji AI pro řízení marketingových projektů je snadné se v tom ztratit. Potřebujete lepší vyhledávání influencerů, automatizaci kampaní nebo podrobné analýzy? Správný nástroj závisí na vašich cílech.
Podívejme se, na co se zaměřit, abyste měli jistotu, že investujete do něčeho, co vám skutečně pomůže. 👇
- Vyhledávání a prověřování influencerů: Pomozte analyzovat demografické údaje o publiku, kvalitu zapojení a autentičnost, abyste našli ty správné influencery.
- Pokročilé informace o publiku: Hledejte nástroj pro influencer marketing, který hodnotí sledovatele influencerů na základě věku, umístění, zájmů a nákupního chování, aby zajistil soulad se značkou.
- Automatizace kampaní a oslovování: Ujistěte se, že nástroj personalizuje oslovování, spravuje vztahy s influencery a dokonce automatizuje vyjednávání smluv.
- Sledování výkonu a měření návratnosti investic: Vyberte si nástroj, který analyzuje data v reálném čase, sleduje konverze a poskytuje informace pro zdokonalení strategií influencer marketingu.
- Předem připravené šablony: Najděte nástroj, který poskytuje přizpůsobitelné šablony marketingových plánů pro plánování kampaní, obsahovou strategii a zprávy o výkonu, abyste zachovali konzistenci.
- Detekce podvodů a hodnocení autenticity: Vyberte si nástroj, který detekuje falešné sledující, označuje manipulaci s interakcemi a identifikuje aktivitu botů.
- Integrace více platforem: Vyberte si platformu, která podporuje Instagram, TikTok, YouTube a nové sociální sítě, abyste optimalizovali influencer marketingové kampaně.
- Správa kalendáře: Vyberte si nástroj, který nabízí marketingové kalendáře pro plánování příspěvků, sledování termínů a koordinaci obsahu napříč několika influencery.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro influencer marketing
Zde jsou nejlepší platformy založené na umělé inteligenci, které skutečně přinášejí změnu v řízení influencer marketingových kampaní. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro správu influencer kampaní a marketingových projektů)
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje projektový management, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Pro marketingové týmy zjednodušuje software ClickUp Marketing Project Management Software správu influencerových kampaní tím, že udržuje vše – tvorbu obsahu, sledování úkolů a spolupráci – na jednom místě. Pomáhá týmům organizovat pracovní postupy, automatizovat opakující se úkoly a spravovat velké databáze influencerů bez přepínání mezi nástroji.
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který podporuje tvorbu obsahu, analýzu dat a správu pracovních postupů. Umí navrhovat zprávy pro oslovování zákazníků, vylepšovat texty kampaní, shrnout klíčové informace a mnoho dalšího.
Analyzuje také výkonnost kampaní tím, že shrnuje trendy v zapojení a poskytuje praktické poznatky, což usnadňuje hodnocení, která partnerství přinášejí nejlepší výsledky.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce AI zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají plynulou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla k přechodu od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem. Může například AI provádět automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže ! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co souvisí s prací!
ClickUp Automations vám pomůže spravovat vztahy s influencery a procesy kampaní, aniž byste se cítili přetížení.
Pokud například influencer odešle své výstupy, automatizace může okamžitě informovat kreativní tým o nutnosti kontroly, aktualizovat fázi kampaně na „Čeká na schválení“ a naplánovat zveřejnění obsahu po schválení.
Navíc ClickUp Table View nabízí známé rozhraní podobné tabulkovému procesoru, které vám pomůže organizovat databázi a funguje jako dynamický CRM pro influencery. Můžete sledovat důležité podrobnosti, jako jsou kontaktní informace, historie spolupráce a metriky výkonu, v přehledném a přizpůsobitelném formátu.
ClickUp nám umožňuje efektivněji využívat naše marketingové zdroje a sjednotit náš přístup GTM napříč několika obchodními jednotkami.
ClickUp nám umožňuje efektivněji využívat naše marketingové zdroje a sjednotit náš přístup GTM napříč několika obchodními jednotkami.
Většina marketérů, kteří používají ClickUp, si obzvláště oblíbila předem připravené šablony pro influencery.
Například šablona smlouvy pro influencery ClickUp vytváří bezpečné a důkladně zkontrolované dokumenty, které chrání práva obou stran. Nabízí dostatečné popisy klíčových pojmů a standardních protokolů pro platby a náhrady.
Šablona také:
- Představuje jasné příklady pokynů pro influencery ohledně značky.
- Zajišťuje dodržování právních předpisů
- Chrání online i offline image vaší značky
- Poskytuje informace o oprávněních a použitelnosti.
Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp sleduje plány obsahu influencerů na více platformách. Podobně šablona pro psaní obsahu ClickUp nabízí jasné pokyny pro tón hlasu a strukturu scénáře, které musí influencer používat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte výkonnost kampaní: Sledujte metriky zapojení, návratnost investic do influencerů a výkonnost obsahu pomocí přizpůsobitelných karet v panelech ClickUp Dashboards.
- Centralizujte spolupráci s influencery: Uchovávejte veškerou komunikaci s influencery, zpětnou vazbu, diskuse o obsahu a úkoly na jednom místě pomocí ClickUp Chat. Už žádné nesouvislé práce a komunikace.
- Ukládejte a spravujte dokumenty influencerů: Vytvářejte briefy, smlouvy a zprávy pomocí ClickUp Docs, který nabízí sdílenou znalostní bázi pro týmy.
- Vizualizujte úkoly influencerů: Použijte zobrazení seznamu ClickUp k sledování schvalování obsahu, zobrazení kalendáře k plánování a zobrazení tabule k sledování průběhu kampaně.
- Brainstorming strategií obsahu influencerů: Naplánujte umístění influencerů a vizuálně brainstormujte nápady na obsah pomocí ClickUp Whiteboards pro efektivní realizaci.
Omezení ClickUp
- Chvíli trvá, než pochopíte, jak jednotlivé funkce spolupracují.
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako verze pro stolní počítače nebo prohlížeče.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Prvním YouTuberem, který dosáhl jednoho milionu odběratelů, byl hráč. V roce 2009 se Fred Figglehorn, fiktivní postava hraná Lucasem Cruikshankem, stal prvním YouTuberem, který dosáhl jednoho milionu odběratelů, což dokazuje, že humor a kreativita vždy poháněly online vliv.
2. Modash (nejlepší pro analýzu minulého výkonu obsahu influencerů)
Databáze s více než 250 miliony profilů influencerů zajišťuje, že Modash má dostatek možností pro značky, aby se spojily s tvůrci obsahu. Potenciální partnery můžete posoudit pomocí metrik, jako je rozložení pohlaví, věk publika a další.
Upozorňujeme, že platforma zahrnuje také audit falešných sledujících, který ověřuje kvalitu publika influencera. To naznačuje moudré investice z marketingového rozpočtu vašeho klienta.
Nejlepší funkce Modash
- Synchronizujte komunikaci prostřednictvím integrace Gmailu pro lepší oslovování a průběžnou korespondenci.
- Usnadněte rozdávání produktů a sledování promo kódů díky integraci Shopify.
- Analyzujte publikum influencerů a ověřte, zda odpovídá cílům kampaně klienta.
- Sledujte výkon kampaní automaticky díky centralizaci živého obsahu.
Omezení Modash
- Nepodporuje Twitter, Pinterest, Twitch a blogy.
- Postrádá funkce hromadného zasílání e-mailů s omezenou funkčností doručené pošty.
- Databáze influencerů může být v menších oblastech a městech méně komplexní, což představuje výzvu pro uživatele, kteří hledají hyperlokální influencery.
Ceny Modash
- Základní funkce: 299 $/měsíc
- Výkon: 599 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Modash
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V roce 1760 britský hrnčíř Josiah Wedgwood využil podporu královny Charlotty k propagaci svého jemného porcelánu jako „královského“. Jedná se o jeden z nejranějších příkladů influencer marketingu.
3. Upfluence (nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí umělé inteligence)
Upfluence pomáhá značkám spojit se se správnými influencery pomocí filtrů pro míru zapojení, demografické údaje o publiku a styl obsahu, takže nemusíte jen hádat, kdo je nejvhodnější.
Jeho funkce řízená umělou inteligencí, Jace AI, automatizuje a personalizuje vaše oslovování a zároveň spojuje značky s influencery na základě relevance obsahu.
Kromě toho Jace AI neustále sleduje měnící se profily influencerů a jejich minulé interakce. Shromážděná data pomáhají většině značek komunikovat se správnými influencery způsobem, který je relevantní z hlediska kontextu.
Nejlepší funkce Upfluence
- Identifikujte zastánce značky prohledáním databáze zákazníků a vyhledáním potenciálních partnerů z řad influencerů.
- Najděte vlivné osoby s velkým dopadem pomocí vyhledávacích filtrů založených na umělé inteligenci, které analyzují různé metriky.
- Spravujte distribuci produktů automatizací dárkových kampaní a sledováním zásilek.
- Integrujte e-commerce platformy a propojte influencer marketing s přímým prodejním výkonem.
Omezení Upfluence
- Ačkoli je tento nástroj bohatý na funkce, je pro malé podniky a startupy příliš nákladný, protože patří mezi dražší marketingové nástroje.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s automatickým prodlužováním smluv a potíže s úpravou nebo zrušením předplatného.
Ceny Upfluence
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Upfluence
- G2: 4,5/5 (140 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (40 recenzí)
🔍 Věděli jste? Influencery generovaní umělou inteligencí, jako jsou Lil Miquela a Shudu, uzavřeli smlouvy s předními módními značkami, přestože nejsou skutečnými lidmi!
4. Influencity (nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
Influencity vybavuje agentury pokročilými vyhledávacími filtry, které uživatelům umožňují upřesnit výsledky pomocí více než 20 kritérií. Tato platforma v kombinaci se systémem pro správu vztahů s influencery (IRM) vám umožňuje snadno organizovat spolupráci s influencery a provádět činnosti, jako je sledování komunikace a monitorování průběhu kampaně.
Můžete také integrovat svůj účet Shopify do databáze tvůrců. To pomáhá zefektivnit oslovování influencerů pro kampaně ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Influencity
- Inkasujte platby prostřednictvím zabezpečených bran s integrovaným sledováním pro snadnou správu.
- Najímejte tvůrce obsahu pomocí cíleného oslovování a zapojte je do strukturovaných pracovních postupů.
- Získejte přehled o sledujících influencerů, abyste zajistili soulad s cíli kampaně.
- Analyzujte výkonnost kampaní pomocí podrobných zpráv, sledujte klíčové metriky pro měření návratnosti investic a informujte o budoucích strategiích.
Omezení Influencity
- Nepodporuje analýzu profilů X (dříve Twitter).
- Někteří uživatelé zaznamenali, že metriky platformy nemusí vždy odrážet změny v aktivitě influencerů na sociálních médiích v reálném čase, což může mít potenciální dopad na rozhodování o dynamických kampaních.
Ceny Influencity
- Profesionální: 398 $/měsíc
- Podnikání: 998 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Influencity
- G2: 4,6/5 (220 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Influencer marketing existuje déle než sociální média. Ještě před Instagramem a YouTube se značky spojovaly s celebritami, sportovci a dokonce i fiktivními postavami, aby propagovaly své produkty. Dokonce i Marlboro Man a Popeye, kteří podporovali prodej špenátu, byli ranými formami influencer marketingu.
5. Brandwatch Influencer (nejlepší pro analýzu sociálních médií na podnikové úrovni a identifikaci influencerů)
Brandwatch Influencer využívá svou vlastní technologii Iris AI k získávání poznatků z dat sociálních médií. Výsledkem jsou komplexní informace o chování spotřebitelů a nových trendech. V kombinaci s funkcemi analýzy sentimentu Brandwatch Influencer získáte přístup k datům o zmínkách značky a aktuálních emocích veřejnosti.
Díky jeho přizpůsobivosti k Salesforce a Google Analytics mohou podnikoví uživatelé zvýšit jeho užitečnost. Navíc jej lze spojit se šablonami sociálních médií, aby byla všechna data o influencerech přehledně uspořádána.
Nejlepší funkce Brandwatch Influencer
- Využijte podrobné informace o publiku, abyste zajistili soulad mezi sledujícími influencera a vaším cílovým trhem.
- Udržujte centralizovanou databázi kontaktů influencerů, včetně platebních údajů a správy smluv.
- Nabídněte influencerům zážitek spojený s vaší značkou prostřednictvím přizpůsobitelných dashboardů optimalizovaných pro mobilní zařízení.
Omezení Brandwatch Influencer
- Složité rozhraní, které je třeba se naučit ovládat
- Nenabízí integrované funkce pro publikování na sociálních médiích, což vyžaduje použití dalších nástrojů pro šíření obsahu.
- Uživatelé hlásili občasné potíže s hladkou integrací Brandwatch s některými platformami třetích stran.
Ceny Brandwatch Influencer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze influencerů Brandwatch
- G2: 4,1/5 (860 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (230 recenzí)
6. Traackr (nejlepší pro rozsáhlé prověřování influencerů a optimalizaci výdajů)
Traackr bere prověřování influencerů vážně a umožňuje uživatelům přístup k pokročilým analytickým nástrojům ještě před navázáním spolupráce. Projděte si informace o důvěryhodnosti publika v reálném čase a vyvarujte se plýtvání rozpočtem na influencery s nízkou kvalitou interakce.
Platforma nabízí globální databázi influencerů napříč všemi hlavními sociálními médii. Přehled o historické výkonnosti také potvrzuje dlouhodobou důvěryhodnost influencerů.
Nejlepší funkce Traackr
- Sledujte marketingové výdaje v reálném čase, abyste mohli přidělovat rozpočty a vyhnout se nadměrným výdajům.
- Zefektivněte oslovování zákazníků pomocí nástrojů pro automatizaci marketingu, které vám pomohou spravovat spolupráci ve velkém měřítku.
- Porovnejte své výsledky s konkurencí a zjistěte, v čem vynikáte a v čem se můžete zlepšit.
- Získejte návrhy založené na umělé inteligenci pro platby influencerům na základě zapojení a minulých výsledků.
Omezení Traackr
- Složité nastavení plateb/peněženky pro tvůrce mimo USA
- Existují zprávy o zpožděních ve sledování obsahu, zejména u platforem jako TikTok.
- Uživatelé vyjádřili přání mít k dispozici pokročilejší filtrování v rámci kampaní a komunit tvůrců.
- Příležitostné zpoždění v aktualizaci dat může ovlivnit včasnost a přesnost metrik výkonnosti.
Ceny Traackr
- Růst: Od 25 000 $/rok
- Standard: Od 32 500 $/rok
- Plus: Od 55 000 $/rok
Hodnocení a recenze Traackr
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
🧠 Zajímavost: I domácí mazlíčci mohou být influencery. Psi, kočky a dokonce i ježci získali sponzorské smlouvy s významnými značkami. Někteří, jako například Doug the Pug, mají více sledujících než mnoho lidských influencerů!
7. Heepsy (nejlepší pro malé podniky hledající mikroinfluencery)
Heepsy je platforma pro vyhledávání a objevování influencerů založená na umělé inteligenci, určená pro malé a střední značky, které chtějí navázat kontakt s mikro a nano influencery. Na rozdíl od některých složitých platforem pro influencer marketing vyniká svým snadno použitelným vyhledávacím rozhraním.
Díky funkcím nástroje pro analýzu konkurence mohou značky zjistit, s jakými influencery spolupracují jejich konkurenti. Tato funkce poskytuje klíčové informace o trendech v oboru a vysoce výkonných spolupracích.
Nejlepší funkce Heepsy
- Získejte přístup k podrobným analýzám, abyste mohli posoudit autentičnost publika influencera.
- Odhadněte potenciální náklady na spolupráci, abyste usnadnili sestavení rozpočtu a finanční plánování.
- Zapojte se do tržiště, kde mohou značky zveřejňovat kampaně a tvůrci si mohou vybírat příležitosti, které odpovídají jejich zájmům.
- Sestavujte a exportujte data influencerů do různých formátů, což umožňuje snadné sdílení.
Omezení Heepsy
- Omezeno na influencery s méně než 3 000 sledujícími.
- Chybí mu integrační schopnosti s jinými marketingovými platformami.
- Heepsy účtuje 12% provizi z plateb, což někteří uživatelé považují za nadměrné.
Ceny Heepsy
- Zdarma
- Začátečník: 90 $/měsíc
- Plus: 259 $/měsíc
- Pokročilé: 388 $/měsíc
Hodnocení a recenze Heepsy
- G2: 4,5/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
📖 Přečtěte si také: Šablony kalendáře obsahu zdarma pro sociální média
8. CreatorIQ (nejlepší pro influencer marketing na podnikové úrovni)
CreatorIQ patří mezi nejlepší nástroje influencer marketingu. Připojuje se k platformám sociálních médií prostřednictvím integrace API, což značkám umožňuje přístup k údajům o influencerech v reálném čase a sledování výkonu kampaní. CreatorIQ se odlišuje svým systémem bodování založeným na umělé inteligenci, který hodnotí soulad influencera se značkou, autentičnost a kvalitu obsahu.
Zatímco většina nástrojů se zaměřuje výhradně na počet sledujících, CreatorIQ využívá strojové učení k předpovědi, kteří influenceri budou nejlépe plnit konkrétní cíle kampaně.
Nejlepší funkce CreatorIQ
- Automatizujte platby influencerům a zjednodušte tak smlouvy a finanční sledování.
- Používejte nástroje pro monitorování dodržování předpisů, abyste mohli sledovat zveřejňování informací, předcházet porušování zásad a udržovat důvěru publika.
- Využijte pokročilé nástroje pro měření výkonu a překročte hranice povrchních metrik.
Omezení CreatorIQ
- Někteří uživatelé si stěžují na neohrabané rozhraní, které vyžaduje příliš mnoho posouvání.
- Někteří uživatelé upozornili, že platforma nemusí nabízet dostatečnou flexibilitu pro přizpůsobení reportů a nastavení kampaní jejich specifickým požadavkům.
Ceny CreatorIQ
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CreatorIQ
- G2: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Videoobsah dominuje influencer marketingu. Statické příspěvky na Instagramu už nestačí – značky upřednostňují influencery, kteří vytvářejí poutavá krátká videa, ať už se jedná o neformální vlog, unboxing nebo plnohodnotnou filmovou reklamu maskovanou jako trend na TikToku.
9. IQfluence (nejlepší pro vyhledávání influencerů pomocí AI a prediktivní analýzy kampaní)
Umělá inteligence IQfluence prohledává platformy sociálních médií, aby identifikovala nové influencery na základě trendů v zapojení a sentimentu sledujících, přičemž zohledňuje také relevanci odvětví. To umožňuje značkám objevit vysoce výkonné mikro a makro influencery ještě předtím, než se dostanou do mainstreamu, a vytvořit tak základ pro nákladově efektivnější partnerství.
Navzdory tomu mohou někteří marketéři považovat možnosti přizpůsobení platformy za příliš složité, protože plné využití jejích schopností vyžaduje dlouhé zaučení.
Nejlepší funkce IQfluence
- Optimalizujte přidělování rozpočtu pomocí prediktivní analýzy kampaní, abyste maximalizovali návratnost investic.
- Spojte se s relevantním publikem díky hluboké segmentaci publika.
- Včas identifikujte nastupující influencery díky poznatkům založeným na AI, které vám pomohou zajistit partnerství ještě předtím, než se stanou populárními.
Omezení IQfluence
- Velmi omezené integrace s externími CRM systémy
- Klíčová slova nemusí být v některých případech sladěna.
- Chybí mu rozsáhlé online tutoriály nebo webináře, které by mohly být prospěšné pro uživatele hledající flexibilní možnosti učení.
Ceny IQfluence
- Začátečník: 295 $/měsíc
- Pokročilé: 545 $/měsíc
- Podnikání: Cena začíná na 1 300 USD/měsíc
Hodnocení a recenze IQfluence
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Počet falešných profilů sledujících, které TikTok nedávno smazal, je 720,29 milionů.
10. HypeAuditor (nejlepší pro detekci podvodů pomocí umělé inteligence)
Skóre kvality publika založené na umělé inteligenci od HypeAuditor poskytuje podrobné zprávy o základně sledujících influencera, včetně skutečné interakce vs. umělé interakce. Tím se eliminuje riziko placení za nadhodnocené metriky a vaše marketingové rozpočty směřují k skutečnému dosahu a konverzím.
Ačkoli jsou jeho analytické funkce velmi výkonné, postrádá funkce pro oslovování influencerů a správu vztahů.
Nejlepší funkce HypeAuditor
- Porovnejte výkon influencerů s průmyslovými standardy, abyste mohli činit rozhodnutí o partnerství na základě dat.
- Sledujte návratnost investic pomocí Google Analytics a integrace reklam na sociálních médiích.
- Objevte autentické influencery pomocí detekce podvodů založené na AI, která odfiltruje falešné sledující a interakce.
Omezení HypeAuditor
- Více zaměřeno na analytiku než na kompletní realizaci kampaní.
- Uživatelé zaměřující se na konkrétní regiony zaznamenali omezenou databázi influencerů v některých zemích.
Ceny HypeAuditor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HypeAuditor
- G2: 4,6/5 (190 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (35 recenzí)
11. Klear (nejlepší pro analýzu influencerů na základě dat)
Klear sleduje historický obsah influencerů a umožňuje marketérům zkontrolovat, zda jsou míry zapojení influencerů konzistentní nebo uměle nafouknuté. Ještě lepší je, že pro značky provozující rozsáhlé kampaně Klear automatizuje oslovování influencerů a správu smluv.
Nicméně jeho nástroje pro realizaci kampaní jsou spíše základní.
Nejlepší funkce Klear
- Dodržujte předpisy pro sponzorovaný obsah díky monitorování souladu s Federal Trade Commission (FTC).
- Získejte přístup k globální databázi influencerů, která zahrnuje Instagram, TikTok, YouTube a Twitter.
- Spolupracujte s vysoce kvalitními tvůrci díky skóre poskytovanému systémem hodnocení důvěryhodnosti.
Omezení Klear
- Méně personalizovaná automatizace oslovování
- Vyhledávací a filtrační funkce platformy nejsou tak robustní.
- Vyskytly se případy, kdy influenceři měli potíže s připojením svého obsahu, zejména videí, do aplikace Klear za účelem kontroly.
Ceny Klear
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Klear
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. GRIN (nejlepší pro komplexní správu vztahů s influencery)
GRIN je komplexní platforma pro influencer marketing určená pro e-commerce značky, které chtějí spravovat vztahy s influencery ve velkém měřítku.
Odlišuje se od influencerových tržišť, která nabízejí jednorázovou spolupráci. Místo toho platforma upřednostňuje dlouhodobá partnerství a nabízí systém podobný CRM pro sledování oslovování influencerů, smluv, schvalování obsahu a plateb na jednom místě.
Jeho cena je však nastavena pro střední a velké podniky, což ho činí méně dostupným pro startupy.
Nejlepší funkce GRIN
- Propojte Shopify, WooCommerce a BigCommerce pro přímé sledování prodejů.
- Měřte prodejní výkonnost influencerů pomocí přizpůsobených partnerských odkazů a slevových kódů.
- Sledujte PR balíčky s automatizovaným produktovým seedingem, abyste zajistili včasné dodávky.
Omezení GRIN
- Někteří uživatelé hlásí pomalé reakční časy týmu zákaznické podpory.
- Roční smlouvy nemusí vyhovovat všem firmám.
Ceny GRIN
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GRIN
- G2: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro automatizaci marketingu (případy použití a nástroje)
13. Aspire. io (nejlepší pro influencer marketing založený na komunitě)
Stejně jako GRIN je Aspire.io obzvláště vhodný pro značky, které se nezaměřují pouze na jednorázové spolupráce s influencery, ale budují dlouhodobé vztahy s ambasadory a spolupracují na obsahu vytvářeném uživateli (UGC). Automatizuje také oslovování influencerů a pomáhá značkám spojit se s relevantními tvůrci bez nutnosti ručního vyhledávání.
Jeho analytické funkce jdou nad rámec povrchního zapojení a poskytují vám přehled o demografii publika, konverzích a návratnosti investic. Integrovaný CRM systém udržuje vztahy s influencery organizované, což usnadňuje budování dlouhodobých partnerství.
Nejlepší funkce Aspire.io
- Budujte udržitelné vztahy s tvůrci pomocí správy ambasadorského programu.
- Omezte komunikaci s influencery díky workflow schvalování obsahu založenému na umělé inteligenci.
- Sledujte affiliate odkazy pomocí AI pro affiliate marketing, abyste mohli přesně přiřadit konverze.
Omezení Aspire.io
- Někteří uživatelé požadují podrobnější segmentaci publika v analytických nástrojích.
- Není ideální pro značky, které hledají krátkodobou nebo jednorázovou spolupráci.
Ceny Aspire.io
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aspire.io
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Posilte svou influencer strategii s ClickUp
Odvětví influencer marketingu se vyvíjí závratnou rychlostí, což podtrhuje, že AI je dnes spíše nutností než luxusem. Značky nyní automatizují oslovování a prověřování influencerů, aby mohly přesně měřit návratnost investic. To, co bylo kdysi manuálním a časově náročným procesem, je dnes datově podloženou a škálovatelnou strategií.
Všech 13 nástrojů na tomto seznamu má své vlastní výhody. ClickUp však vyniká díky řadě řešení pro monitorování pracovních postupů a kampaní.
Tyto výhody můžete ještě umocnit výběrem tohoto nástroje pro jeho integrační a organizační možnosti. Využijte ClickUp k centralizaci všeho od schvalování obsahu až po komunikaci s influencery.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!