10 nejlepších webových CRM nástrojů, které byste měli znát v roce 2025

🔎 Věděli jste, že... Až 40 % dat kritických pro podnikání je uvězněno v datových silách!
Zamyslete se nad tím – téměř polovina informací, které by mohly vést k chytřejším rozhodnutím, je uložena v roztříštěných systémech a není přístupná, když ji nejvíce potřebujete.
Pro majitele a manažery firem to není jen statistika, ale každodenní problém.
Proto se webový CRM software stal revolučním řešením.
Díky konsolidaci zákaznických dat do jediné cloudové platformy tyto CRM systémy odstraňují izolovanost a automatizují zdlouhavé úkoly, přičemž poskytují praktické informace. ⚡
Ať už chcete vylepšit své současné nastavení nebo pořídit svůj první CRM software, tento průvodce představuje nejlepší webové CRM řešení, která změní způsob, jakým spravujete vztahy se svými zákazníky.
⏰ 60sekundové shrnutí
Webový CRM software je revoluční nástroj pro správu vztahů se zákazníky, zefektivnění pracovních postupů a odstranění datových sil. Tyto nástroje posilují podniky tím, že centralizují zákaznická data, automatizují opakující se úkoly a poskytují praktické informace pro zvýšení produktivity.
Zde je stručný přehled nejlepších možností pro rok 2025 a jejich přednosti:
- ClickUp (Nejlepší všestranná aplikace pro každodenní použití pro CRM a řízení projektů)
- Salesforce (nejlepší pro prodejní analýzy založené na umělé inteligenci)
- HubSpot (nejlepší pro rostoucí firmy s bezplatnými nástroji CRM)
- Zoho CRM (nejlepší pro komplexní 360° přehled o zákaznících)
- Pipedrive (nejlepší pro vizuální správu prodejního procesu)
- Monday. com (Nejlepší pro přizpůsobitelný CRM s automatizací pracovních postupů)
- Freshsales (nejlepší CRM s podporou umělé inteligence pro chytřejší prodej)
- Insightly (nejlepší pro týmy, které potřebují řešení pro správu projektů s CRM)
- Less Annoying CRM (nejlepší pro jednoduchost a malé podniky)
- Copper CRM (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Co byste měli hledat v webovém softwaru pro správu vztahů se zákazníky?
🔎 Věděli jste, že... Mitch Muhney a Mike Sullivan vyvinuli v roce 1987 první software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) s názvem ACT! (Activity Control Technology)!
Při výběru webového CRM se zaměřte na funkce, které odpovídají potřebám vaší firmy a eliminují neefektivitu. Tyto platformy typu software jako služba (SaaS) poskytují flexibilitu a dostupnost, což vám umožňuje spravovat vztahy se zákazníky odkudkoli.
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli upřednostnit:
- Centralizované ukládání obchodních dat: Zjednodušte přístup k informacím o zákaznících využitím webových nebo cloudových CRM systémů, které nahrazují roztříštěné tabulky jednotnou platformou, která vše organizuje na jednom bezpečném místě.
- Automatizační nástroje: Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné kroky, zadávání dat a sledování potenciálních zákazníků, aby se váš tým mohl soustředit na smysluplnou práci.
- Přístupnost: Zajistěte, aby váš tým zůstal ve spojení bez ohledu na to, kde se nachází, díky cloudovým CRM řešením, která fungují na jakémkoli zařízení s připojením k internetu a usnadňují vzdálenou spolupráci.
- Přizpůsobitelné ovládací panely: Přizpůsobte si zobrazení svých obchodních metrik – sledujte prodejní výkonnost, monitorujte potenciální zákazníky a měřte spokojenost zákazníků pomocí ovládacích panelů, které se přizpůsobí vašim potřebám.
- Integrované nástroje: Sjednoťte své aktivity v oblasti prodeje, marketingu a řízení projektů pod jednou střechou výběrem CRM, které se hladce synchronizuje s vaší stávající technologií a umožňuje efektivní podporu prodeje.
- Analýza v reálném čase: Využijte podrobné a aktuální reporty k identifikaci trendů, chování zákazníků a výkonnostních mezer, což vám umožní přijímat rozhodnutí založená na datech, která vedou k výsledkům 💻
- Sledování potenciálních zákazníků a obchodů: Získejte kompletní přehled o svém prodejním CRM procesu pomocí nástrojů, které spravují potenciální zákazníky a obchody od prvního kontaktu až po uzavření, a zajistěte tak, že vám neunikne žádná příležitost 📈
➡️ Číst více: Nejlepší plně přizpůsobitelné CRM softwarové systémy
10 nejlepších webových CRM softwarů
Správný webový CRM software vám ušetří čas a námahu. Podívejme se blíže na nejlepší webové CRM softwary:
1. ClickUp (nejlepší všestranná aplikace pro každodenní použití pro CRM a řízení projektů)
ClickUp CRM nabízí komplexní řešení pro správu vztahů se zákazníky díky kombinaci přizpůsobitelných nástrojů a výkonných pracovních postupů. ClickUp je navržen tak, aby vyhovoval týmům jakékoli velikosti, a umožňuje vám přizpůsobit CRM systém vašim obchodním potřebám, čímž zajišťuje plynulou správu zákazníků.
Díky vlastním polím v ClickUp můžete vytvořit CRM databázi, která sleduje vše od stavu potenciálních zákazníků a hodnoty obchodu až po kontaktní údaje a další kroky – vše na jednom místě. Můžete například vytvořit nové pole pro zdroj potenciálních zákazníků a přidat jej vedle polí „Priorita“ a „Datum následné kontroly“, aby váš tým nikdy nezmeškal žádnou příležitost.
Pomocí panelů ClickUps můžete v reálném čase posoudit stav vaší pipeline, výkonnost vašeho týmu a všechny relevantní údaje o tržbách. Pomocí grafů a karet můžete posoudit statistiky, jako jsou „uzavřené obchody za tento měsíc“ nebo „nejlepší obchodní zástupci“. To týmům umožňuje zefektivnit stanovení priorit úkolů a okamžitě identifikovat překážky v prodejním procesu.
Vlastní pracovní postupy ClickUp vám umožňují vizuálně spravovat prodejní pipeline pomocí Kanban tabulek, seznamů nebo Ganttových diagramů. Můžete například vytvořit fáze jako „Nový zájemce“, „Kontaktován“, „Jednání“ a „Uzavřeno“ na tabuli pipeline a přetahovat obchody mezi fázemi, abyste mohli sledovat jejich průběh.
Nástroje pro spolupráci v reálném čase od ClickUp jsou ideální pro týmy, které musí zůstat ve spojení a koordinovat svou práci.
Funkce jako komentáře k úkolům, ClickUp Chat a kolaborativní ClickUp Docs eliminují potřebu přepínat mezi více nástroji a vše udržují centralizované. To podporuje efektivní komunikaci a snižuje potenciální chyby. ⚡
Další velkou výhodou jsou integrační možnosti platformy, protože ClickUp podporuje více než 1 000 integrací aplikací. Od e-mailových nástrojů a úložišť souborů až po marketingový software – tyto integrace zajišťují, že se podniky mohou propojit se všemi svými oblíbenými aplikacemi, což zvyšuje celkovou produktivitu a zlepšuje správu dat. 🔗
AI-poháněné ClickUp Brain a ClickUp Automations jsou významnými základními kameny CRM funkcionality ClickUp.
Tyto nástroje pracují společně a umožňují firmám šetřit čas automatizací opakujících se úkolů, jako jsou upomínky, přidělování úkolů a zadávání dat. Díky tomu se týmy mohou soustředit na strategičtější činnosti a zvýšit tak svou efektivitu. Brain také poskytuje informace o postupu a inteligentní odpovědi, díky čemuž je správa vašich CRM workflow rychlejší, chytřejší a bez stresu.
Kromě toho je šablona CRM od ClickUp revolučním nástrojem pro správu prodejních kanálů, sledování potenciálních zákazníků a organizaci zákaznických dat. Díky přizpůsobitelným stavům, polím a zobrazením umožňuje tato šablona týmům prioritizovat úkoly podle fází prodeje, eliminovat neefektivitu a odhalit cenné informace pro zlepšení interakce se zákazníky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte následné kroky v prodeji, aktualizace pipeline a připomenutí.
- Vizualizujte prodejní data a výkonnost týmu pomocí dashboardů.
- Nastavte integraci e-mailů a zefektivněte tak komunikaci s klienty.
- Využijte předem připravené šablony pro rychlejší začlenění a přizpůsobení.
- Sledujte tržby, velikost obchodů a informace o zákaznících pomocí vzorců.
Omezení ClickUp
- Ne všechny možnosti zobrazení jsou k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp AI: Přidejte k jakémukoli stávajícímu tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
O automatizačních a projektových funkcích ClickUp říká jeden z uživatelů:
Clickup je pro nás nejjednodušší a nejsnadněji nastavitelný nástroj pro správu projektů. Sledování úkolů je velmi snadné a nabízí mnoho podrobných informací. Sdílení s týmy a zvání nových členů ke spolupráci na tabuli a úkolech je velmi snadné. Integrace s nástroji třetích stran je také možná díky mnoha dostupným aplikacím. Integrace Datadog a Clickup velmi pomáhá při vytváření úkolů v Clickupu pro události, které je třeba řešit, a tým pak může začít na těchto událostech pracovat.
💡 Tip pro profesionály: Ušetřete si hodiny nastavování díky šablonám prodejních plánů. Tyto šablony jsou ideální pro rychlý start při strukturování vaší prodejní strategie. Upravte si tyto předem připravené plány podle svých potřeb, místo abyste začínali od nuly.
2. Salesforce (nejlepší pro prodejní analýzy založené na umělé inteligenci)
Webový CRM systém Salesforce, Sales Cloud, je navržen tak, aby posílil prodejní týmy pomocí poznatků založených na umělé inteligenci, řízeného prodeje a zefektivněné automatizace. Jako obchodní manažer můžete sledovat potenciální zákazníky, spravovat účty a optimalizovat prodejní procesy v reálném čase.
Tento cloudový CRM software má funkce, které vám umožní předpovídat budoucí tržby pomocí podrobných prognóz, automatizovat pracovní postupy pro úsporu času a centralizovat všechna data o zákaznících do jediného zdroje pravdivých informací. Salesforce se také hladce integruje s nástroji jako Slack a Tableau, což umožňuje spolupráci a rozhodování na základě dat v rámci celého týmu.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Automatizujte sledování potenciálních zákazníků, správu účtů a aktualizace obchodů a zvyšte tak produktivitu.
- Sjednoťte a synchronizujte všechna svá data pomocí funkcí Revenue Intelligence a Data Cloud.
- Získejte přístup k informacím o prodejním procesu a prognózách v reálném čase pro prediktivní řízení prodeje.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Ovládání uživatelského rozhraní může být obtížné, zejména pro nové uživatele.
- Nástroje s nízkými požadavky na kódování nemusí plně vyhovovat pokročilým obchodním potřebám bez vlastního kódování.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
3. HubSpot (nejlepší pro rostoucí firmy s bezplatnými CRM nástroji)
Webový CRM od HubSpot je dynamickým řešením pro rostoucí firmy. Kombinuje výkonné marketingové, prodejní a servisní nástroje do jedné plynulé platformy. Díky sledování prodejního procesu v reálném čase, automatickým e-mailovým oznámením a podrobným reportům získáte úplný přehled o svých strategiích správy zákazníků.
HubSpot pomáhá spravovat kontakty, sledovat obchody a analyzovat výkonnost týmu. Využívá funkce umělé inteligence, jako je psaní e-mailů a živý chat, k vylepšení interakcí se zákazníky. Platforma také podporuje integraci s aplikacemi třetích stran, což zajišťuje škálovatelnost a přizpůsobivost pro rostoucí podniky.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Získejte praktické informace díky výkonným funkcím platformy pro reporting a analytiku, které vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat.
- Integrujte jej do ekosystému HubSpot a využijte vynikající nástroje pro automatizaci marketingu, podporu prodeje a zákaznický servis.
- Nechte si zasílat upozornění, když potenciální zákazníci otevřou e-maily, a zajistěte si tak včasné následné kroky.
Omezení CRM HubSpot
- Pokročilé funkce, jako jsou automatizované pracovní postupy, jsou k dispozici pouze v placených verzích.
- Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení platformy za omezené bez dalších integrací.
Ceny HubSpot CRM
- Bezplatný CRM s Sales Hub a Marketing Hub je k dispozici mimo jiné jako placené předplatné.
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot
O CRM systému Hubspot řekl uživatel pracující ve zdravotnictví:
HubSpot Service Hub nás zaujal tím, že se snadno nastavuje, je velmi uživatelsky přívětivý, což oceníme při jeho představování členům týmu, kteří jej budou denně používat, a nabízí funkce, které od CRM očekáváte, a ještě mnohem více. Nastavení automatizace, která našim členům týmu ušetří čas v jejich každodenních pracovních postupech, bylo velmi jednoduché a všechny dostupné zdroje online / prostřednictvím zákaznické podpory HubSpot nám pomohly získat jistotu v tom, co děláme.
📚 Bonusové čtení: Hledáte správný cloudový CRM systém, který vyhovuje vašim potřebám a nezpůsobuje žádné technické potíže? Tento pečlivě sestavený seznam cloudových CRM nástrojů vám pomůže najít nejlepší řešení pro zefektivnění vašich pracovních postupů a snadné rozšíření vašeho podnikání.
4. Zoho CRM (nejlepší pro komplexní 360° přehled o zákaznících)
Zoho CRM je výkonný webový nástroj navržený k optimalizaci prodeje, marketingu a zapojení zákazníků, který zároveň poskytuje komplexní 360° pohled na vztahy se zákazníky. Intuitivní rozhraní a široká škála funkcí umožňují organizacím automatizovat každodenní prodejní úkoly a přeměnit návštěvníky webu na potenciální zákazníky.
Tato platforma CRM zlepšuje spolupráci týmu, interakci se zákazníky a rozhodování díky hladké integraci s různými aplikacemi a nabídce pokročilých funkcí založených na umělé inteligenci prostřednictvím webového přístupu. Kromě toho nabízí nástroje pro správu potenciálních zákazníků, správu kontaktů a sledování prodejního procesu, které vám pomohou proměnit informace o zákaznících v praktické poznatky.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Komunikujte s potenciálními zákazníky a zákazníky přímo prostřednictvím sociálních platforem.
- Získejte okamžitý přístup k údajům o zákaznících a spravujte úkoly na cestách pomocí mobilních aplikací.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci od asistenta AI společnosti Zoho, Zia, k detekci anomálií, stanovení priorit příležitostí a vytváření chytřejších návrhů e-mailů.
Omezení Zoho CRM
- Základní tarify mohou omezovat počet vlastních polí, což má vliv na personalizaci dat.
- Omezená dostupnost některých integrací aplikací třetích stran
Ceny Zoho CRM
- Navždy zdarma
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
➡️ Číst více: 10 nejlepších CRM softwarů pro poskytovatele služeb
5. Pipedrive (nejlepší pro vizuální správu prodejního procesu)
Webový CRM software Pipedrive je určen pro firmy, které chtějí organizovat správu prodejního procesu a soustředit se na uzavírání obchodů. Umožňuje centralizovat všechny informace o zákaznících, integruje se s vaší technologií a využívá umělou inteligenci k zefektivnění prodejního procesu a zvýšení produktivity – to vše při zachování bezpečnosti dat na důvěryhodné platformě.
Tento cloudový CRM nástroj posiluje vaše prodejní týmy automatizací opakujících se úkolů a poskytováním okamžitých informací o prodeji. Pipedrive navíc nabízí funkce jako integraci e-mailů, připomenutí aktivit a stanovení cílů, aby prodejní týmy zůstaly organizované a soustředěné na uzavírání obchodů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Pomocí rozhraní typu drag-and-drop můžete spravovat prodejní kanály a sledovat průběh obchodů.
- Pořiďte si AI Sales Assistant, který vám nabídne inteligentní návrhy pro optimalizaci prodejních aktivit a zlepšení výkonu.
- Automaticky obohacujte profily klientů o veřejně dostupné informace a ušetřete čas při zadávání údajů do klientských záznamů.
Omezení Pipedrive
- Ve srovnání s komplexnějšími CRM systémy postrádá Pipedrive pokročilé funkce automatizace marketingu.
- Omezení v možnostech hlubšího přizpůsobení bez dalších integrací pro prodejní a marketingové týmy
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 59 $/měsíc na uživatele
- Power: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive
O použití Pipedrive pro prodejní týmy řekl zástupce pro rozvoj prodeje:
Pipedrive je pro mě neuvěřitelně užitečný nástroj, je to nejlepší CRM, se kterým jsem kdy pracoval, a má funkce, které jsou pro mě velmi užitečné v oblasti B2B prospektování. Je neustále aktualizován, zahrnuje nové funkce vycházející z trendů na trhu, což je velká přidaná hodnota.
6. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelný CRM s automatizací pracovních postupů)
CRM od Monday.com je určen pro firmy, které vyžadují flexibilitu a škálovatelnost svých cloudových CRM řešení. Byl vyvinut tak, aby se přizpůsobil vašim jedinečným prodejním procesům, a umožňuje vám zefektivnit vše od sledování potenciálních zákazníků až po správu prodejního procesu pomocí intuitivního přizpůsobení metodou drag-and-drop.
Tento přizpůsobitelný cloudový CRM software zjednodušuje správu úkolů a umožňuje týmům centralizovat data, automatizovat pracovní postupy a soustředit se na rozvíjení vztahů se zákazníky. Díky přizpůsobitelným dashboardům a různým zobrazením, jako jsou Kanban a Ganttovy diagramy, umožňuje platforma týmům vizualizovat jejich prodejní pipeline, sledovat průběh v reálném čase a zlepšit spolupráci v týmu.
Nejlepší funkce Monday.com
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašemu prodejnímu procesu a vedly k obchodnímu úspěchu.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné kroky a aktualizace stavu, a eliminujte tak ruční zadávání dat.
- Upřednostňujte potenciální zákazníky na základě přizpůsobitelných kritérií, abyste se mohli soustředit na ty s vysokým potenciálem.
Omezení Monday.com
- Počáteční nastavení a přizpůsobení může být pro nové uživatele časově náročné.
- Někteří uživatelé mohou považovat cenové úrovně a přidělování funkcí za matoucí.
Ceny Monday.com
Tyto tarify jsou založeny na 10 uživatelích:
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
➡️ Číst více: Jak provádět projektové řízení pro prodejní týmy
7. Freshsales (nejlepší CRM s umělou inteligencí pro chytřejší prodej)
Freshsales, součást balíku Freshworks Suite, je webový CRM systém založený na umělé inteligenci, který pomáhá firmám zlepšit produktivitu prodeje a zefektivnit procesy. Prodejní týmy používají tuto webovou CRM aplikaci k efektivní správě potenciálních zákazníků, sledování interakcí se zákazníky a automatizaci opakujících se úkolů, čímž zvyšují efektivitu a urychlují uzavírání obchodů.
Freshsales také nabízí 360° pohled na zákazníka a poskytuje kontext pro interakce se zákazníky napříč více kanály. Jeho přizpůsobitelné panely a přehledy poskytují praktické informace o prodejních výsledcích a stavu prodejního procesu.
Nejlepší funkce Freshsales
- Identifikujte vysoce hodnotné potenciální zákazníky a uzavírejte obchody rychleji díky asistentovi Freddy s umělou inteligencí, který se postará o bodování, doporučení obchodů a automatické návrhy e-mailů.
- Organizujte a spravujte celý svůj prodejní cyklus a pipeline bez námahy pomocí vizuální Kanban tabule s funkcí drag-and-drop.
- Komunikujte s potenciálními a stávajícími zákazníky přímo pomocí integrovaných komunikačních nástrojů, včetně e-mailu, telefonu a chatu.
Omezení Freshsales
- K propojení s některými aplikacemi mohou být zapotřebí další nástroje třetích stran nebo API.
- Funkce jako správa potenciálních zákazníků založená na umělé inteligenci a pokročilé přizpůsobení jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
Ceny Freshsales
- Zdarma: 0 $ pro tři uživatele
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Pro: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshsales
O uživatelském rozhraní Freshsales UX jeden uživatel na G2 řekl:
Jako uživatel Freshworks CRM, Freshdesk pro ticketing a Freshteam mohu potvrdit jejich UX, některé intuitivní a snadno použitelné funkce v CRM. Rychlost, s jakou jejich týmy v kontaktu se zákazníky uváděly věci do života, byla chvályhodná.
8. Insightly (nejlepší pro týmy, které potřebují řešení pro správu projektů s CRM)
Insightly spojuje CRM, automatizaci marketingu a řízení prodejních projektů do jedné výkonné platformy. Pomáhá spravovat prodejní pipeline a vytvářet jednotný systém, ve kterém vaše prodejní, marketingové a servisní týmy harmonicky spolupracují.
Insightly vyniká svou přizpůsobitelností. Umožňuje vám přizpůsobit objekty, pole a pracovní postupy tak, aby přesně odpovídaly vašim obchodním potřebám, bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte. Tento poskytovatel cloudového CRM navíc usnadňuje sledování potenciálních zákazníků, správu příležitostí a dohled nad poprodejními projekty, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Nejlepší funkce Insightly
- Zajistěte integritu, přesnost a soulad dat s předpisy pomocí ověřovacích pravidel, pokročilých oprávnění a přístupu založeného na rolích.
- Vytvářejte personalizované zákaznické cesty pomocí nástrojů pro automatizaci marketingu.
- Spravujte projekty a úkoly přímo v CRM a zajistěte tak plynulý pracovní postup od získání potenciálního zákazníka až po dodání projektu.
Omezení Insightly
- Flexibilita platformy je pro týmy, které s CRM systémy začínají, ohromující.
- I přes četné integrace mohou někteří uživatelé narazit na omezení při propojení s konkrétními aplikacemi třetích stran.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 650 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Každá interakce se zákazníkem je šancí na budování loajality – nebo její ztrátu. Přestože zavedení CRM je pro posílení vztahů se zákazníky zásadní, většina firem naráží na problémy s jeho správným používáním. Jaký je klíč k úspěchu? Upřednostněte dobře naplánovanou strategii implementace CRM přizpůsobenou potřebám vašeho týmu, aby se CRM stalo mocným nástrojem pro růst, a ne promarněnou příležitostí. 🛠️
9. Less Annoying CRM (nejlepší pro jednoduchost a malé podniky)
Less Annoying CRM (LACRM) dostává svému jménu. Je intuitivní, přímočarý a vytvořený speciálně pro malé podniky. Důraz platformy na jednoduchost a specializovanou zákaznickou podporu zajišťuje, že se uživatelé rychle přizpůsobí a integrují jej do svých každodenních operací, čímž se minimalizuje náročnost učení a maximalizuje efektivita.
Neobsahuje žádný nepřehledný seznam funkcí, které nepotřebujete – přesně to, co vám pomůže sledovat vztahy se zákazníky, spravovat úkoly a udržovat pořádek. S neomezeným počtem kontaktů, pipeline a vlastních polí budete mít vše, co potřebujete k zefektivnění svých operací, bez složitosti nebo skrytých poplatků větších CRM systémů.
Nejlepší funkce Less Annoying CRM
- Spravujte neomezený počet kontaktů a prodejních příležitostí a budujte vztahy se zákazníky.
- Mějte přehled o úkolech a následných krocích díky integrovaným nástrojům pro správu úkolů a kalendářům.
- Dostávejte denní e-maily s přehledem nadcházejících úkolů a událostí, které vám pomohou efektivně spravovat čas.
Méně otravné omezení CRM
- Omezené integrace třetích stran mohou u některých uživatelů omezit pokročilou automatizaci.
- Postrádá některé sofistikované funkce, jako jsou pokročilé reportování a automatizace, které najdete v komplexnějších CRM systémech.
Méně otravné ceny CRM
- Jednotná cena 15 USD/měsíc za uživatele
Hodnocení a recenze Less Annoying CRM
- G2: 4,9/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Less Annoying CRM
Recenze G2 říká:
LACRM vyniká tím, že není určen výhradně pro „prodejní“ podniky. Namísto toho se přizpůsobuje našemu jedinečnému přístupu, nebrání nám v práci a zároveň poskytuje spolehlivý výkon. Funkce jako robustní export/import a možnost sloučit kontakty a historii v případě potřeby jsou pro nás neocenitelné.
10. Copper CRM (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Copper CRM je cloudová platforma navržená pro hladkou integraci s Google Workspace. Poskytuje firmám uživatelsky přívětivé řešení pro správu potenciálních zákazníků, kontaktů a složitých prodejních procesů.
Díky hluboké integraci s Gmailem a Kalendářem Google mohou uživatelé sledovat e-mailovou korespondenci, plánovat události a přidávat kontakty přímo ze své doručené pošty, což zefektivňuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu. Automatizační funkce Copperu, jako je vytváření úkolů a sledování e-mailů, šetří čas tím, že eliminují opakující se úkoly. Mobilní aplikace navíc zajišťuje, že budete mít přehled o svých obchodech i na cestách.
Nejlepší funkce Copper CRM
- Sledujte obchody, spravujte projekty a vizuálně monitorujte pokrok potenciálních zákazníků pomocí přizpůsobitelných pipeline.
- Aktivujte automatické vytváření úkolů, sledování a aktualizace stavu, abyste ušetřili čas a mohli se soustředit na uzavírání obchodů.
- Automaticky zaznamenávejte a organizujte kontaktní informace z e-mailů a dalších interakcí.
Omezení Copper CRM
- Funkce trychtýře potenciálních zákazníků může působit omezeně a mohla by těžit z vylepšeného zobrazení seznamů a lepší použitelnosti pro správu potenciálních zákazníků.
- Někteří uživatelé si stěžovali, že tým podpory není příliš vstřícný.
Ceny Copper CRM
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 69 $/měsíc na uživatele
- Business: 134 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Copper CRM
- G2: 4,5/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Začněte svou cestu s webovým CRM softwarem ClickUp
Při výběru webového CRM se nezaměřujte pouze na funkce – zvažte také škálovatelnost, přijetí uživateli a to, jak dobře se integruje do vašich stávajících pracovních postupů. Vaše CRM by mělo růst spolu s vaší firmou, zjednodušovat procesy a poskytovat jasný plán vedoucí k měřitelným výsledkům. 🚀
Ačkoli mnoho nástrojů v tomto seznamu nabízí jedinečné výhody, ne všechny jsou navrženy tak, aby hladce zvládaly správu zákazníků a interní spolupráci.
Právě v tom se ClickUp odlišuje od ostatních. Kombinuje nástroje CRM a projektového řízení a představuje komplexní platformu, která centralizuje vaše pracovní postupy, automatizuje opakující se úkoly a umožňuje vašemu týmu zůstat produktivním. 🏆
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, pokud hledáte flexibilní, škálovatelné a intuitivní řešení, které zlepší vaše obchodní operace!