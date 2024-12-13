Personální práce může někdy připadat jako nekonečná rutina. Sledování náboru, mezd, benefitů, školení a výkonu zaměstnanců se může rychle nahromadit.
Právě v tomto ohledu se software HR CRM stává nepostradatelným pomocníkem při řízení procesů v oblasti lidských zdrojů.
Potřebujete pomoc se správou žádostí o zaměstnání? Hotovo. Chcete sledovat výkonnost zaměstnanců nebo plánovat školení? Snadné. Máte potíže se správou mezd nebo benefitů? Tento software vám pomůže.
Zde je přehled nejlepších HR CRM systémů, které vám pomohou ušetřit čas, snížit náklady a zlepšit zapojení zaměstnanců.
⏰ 60sekundové shrnutí
11 nejlepších CRM systémů pro zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů:
- ClickUp: Nejlepší pro řízení HR projektů a vztahy se zaměstnanci
- Rippling: Nejlepší pro automatizaci životního cyklu zaměstnanců
- Bamboo HR: Nejlepší pro centralizaci HR dat a reportingu
- Paycor: Nejlepší pro dodržování předpisů v oblasti mezd
- Workday HCM: Nejlepší pro přijímání personálních rozhodnutí na základě dat
- TriNet: Nejlepší pro správu zaměstnaneckých benefitů
- Bitrix24: Nejlepší pro komunikaci a spolupráci v oblasti HR
- Workable: Nejlepší pro vyhledávání a nábor kandidátů
- Monday. com: Nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných a škálovatelných HR workflow
- UKG Pro: Nejlepší pro komplexní řízení pracovní síly
- Gusto: Nejlepší pro řízení talentů
Co je HR CRM?
Software HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management) kombinuje nejlepší funkce nástrojů HR a CRM, aby zjednodušil řízení pracovní síly. Zajišťuje vše od náboru zaměstnanců po jejich zapojení, školení a řízení výkonu.
HR CRM tak snižuje složitost personálních operací a zvyšuje celkovou spokojenost zaměstnanců.
HRM vs. CRM
HRM (Human Resources Management, řízení lidských zdrojů) se zabývá řízením lidí v organizaci, včetně náboru, školení, hodnocení výkonu a dodržování pracovněprávních předpisů. Na druhé straně CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky) se zaměřuje na řízení interakcí se zákazníky, sledování prodeje a zlepšování zákaznických služeb.
HR CRM přizpůsobuje funkce tradičních CRM nástrojů pro budování vztahů, aby vám pomohlo rozvíjet a spravovat vztahy s vašimi zaměstnanci. To znamená, že HR týmy mohou jít nad rámec tradičních manažerských úkolů a budovat silnější a smysluplnější vztahy se svými zaměstnanci.
Kombinace HRM a CRM nabízí revoluční způsob řízení vašich zaměstnanců. Ale co přesně dělá HR CRM tak výhodným?
Zde jsou výhody začlenění HR CRM do vašeho podnikání:
- Budujte silné a trvalé vztahy se zaměstnanci tím, že s nimi budete zacházet jako s cennými partnery.
- Vytvářejte profily zaměstnanců, sledujte mezery v jejich dovednostech a nabízejte jim přizpůsobené plány vzdělávání a rozvoje, abyste zlepšili jejich zkušenosti.
- Předvídejte rizika fluktuace zaměstnanců, míru spokojenosti zaměstnanců a budoucí potřeby v oblasti talentů, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
Co byste měli hledat v HR CRM?
Při výběru HR CRM je důležité zvážit následující faktory, abyste se ujistili, že software splňuje potřeby vaší organizace:
📌 Efektivní funkce pro nábor zaměstnanců: Nástroje pro nábor zaměstnanců s šablonami systému pro sledování uchazečů ( ATS) a automatickým plánováním pohovorů vám ušetří hodiny ruční práce. Dobrý HR CRM vám také pomůže spravovat seznam uchazečů a hladce sledovat průběh náboru.
📌 Funkce pro zapojení zaměstnanců: Nástroje pro zpětnou vazbu, uznání a komunikaci jsou nezbytné pro motivaci vašich zaměstnanců. HR CRM centralizuje tyto procesy a zajišťuje, aby se zaměstnanci cítili propojeni a oceňováni.
📌 Sledování výkonu: Stanovení cílů, sledování pokroku a hodnocení výkonu by mělo být jednoduché. Hledejte nástroje, které vám umožní měřit hodnocení výkonu a efektivně řídit rozvoj zaměstnanců.
📌 Správa mezd a dodržování předpisů: Správa mezd a dodržování pracovněprávních předpisů může být složitá. Systémy HR CRM by měly tyto úkoly automatizovat a snížit tak riziko manuálních chyb.
📌 Možnosti přizpůsobení: Každá organizace má jedinečné potřeby, proto musí software nabízet funkce pro přizpůsobení. Vyberte si nástroj, který nabízí přizpůsobené pracovní postupy, personalizované HR dashboardy a flexibilní možnosti reportování.
11 nejlepších CRM systémů pro HR
Podívejme se blíže na nejlepší platformy HR CRM a jejich klíčové funkce.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení HR projektů a vztahy se zaměstnanci)
Pozitivní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je klíčem k dlouhodobému růstu a úspěchu každé organizace. Sladění rozdílných očekávání zaměstnanců a organizace však může být velkou výzvou. Právě v tomto ohledu pomáhá ClickUp CRM – sjednocuje zaměstnavatele a zaměstnance a posiluje jejich vztah.
Nástroj ClickUp CRM můžete přizpůsobit tak, aby centralizoval údaje o zaměstnancích a zobrazoval pracovní historii, údaje o výkonu a školení a rozvojové aktivity každého zaměstnance. Díky integraci nástrojů, jako je ClickUp Goals, můžete stanovit relevantní cíle a klíčové výsledky (OKR) a budovat kulturu neustálého zlepšování.
ClickUp CRM vám také pomáhá sledovat příspěvky zaměstnanců během jejich působení v organizaci pomocí přizpůsobených dashboardů. To vám umožňuje analyzovat návratnost investic do školení zaměstnanců a identifikovat nejcennější zaměstnance pro organizaci.
A to není vše! Stejně jako CRM vám pomáhá centralizovat komunikaci se zákazníky, CRM ClickUp vám pomáhá spravovat veškerou komunikaci se zaměstnanci na jednom místě, od zpráv o přijímání nových zaměstnanců až po průzkumy zpětné vazby.
Umožňuje vám dokonce sledovat stav každého zaměstnance v celé organizaci, ať už se nachází ve fázi zapracování, školení, zkušební doby nebo hodnocení výkonu. Získáte tak přehled, který potřebujete k poskytování personalizované podpory a odměn, díky nimž se budou zaměstnanci cítit oceněni.
Chcete ještě více zvýšit zapojení zaměstnanců? ClickUp pro HR týmy vám to umožní. Pomocí ClickUp Tasks můžete vytvořit personalizovaný proces zapracování nových zaměstnanců přidáním podrobných úkolů přizpůsobených roli každého zaměstnance.
Nejlepší na tom je, že ClickUp vám pomůže najít ty nejlepší talenty díky zefektivnění náborového procesu.
S pomocí šablony ClickUp Hiring Candidate Template můžete propojit nástroje jako ClickUp Form, Google Form a Typeform přes Zapier a automaticky vytvářet úkoly pro každého uchazeče a porovnávat uchazeče. Díky tomu se můžete více soustředit na hodnocení uchazečů a zlepšování jejich zkušeností než na provozní procesy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte úkoly související s náborem, jako je plánování kalendáře, správa dokumentů zaměstnanců a sledování docházky a odpracované doby pomocí ClickUp Automations.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti zaměstnanců, vizualizujte pokrok v plnění cílů a generujte praktické poznatky v jednom přehledu pomocí ClickUp Dashboards.
- Vytvářejte a spravujte pracovní postupy a vizualizujte časové osy projektů pomocí vlastních zobrazení ClickUp.
- Komunikujte se svým týmem, poskytujte zpětnou vazbu, zapojujte se do diskusí, přikládejte dokumenty a propojujte úkoly pomocí ClickUp Chat.
- Vytvořte příručky pro společnost a zaměstnance, ve kterých uvedete všechny zásady a postupy, a nastavte oprávnění pro kontrolu pomocí ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být pro nové uživatele matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Transparentnost organizace je jednou z nejvýznamnějších výhod, které jsme zaznamenali od zavedení ClickUp do týmu. Nyní může v ClickUp kdokoli v organizaci vidět OKR každého z našich týmů, jejich vlastníky a jejich pokrok. Když se ohlédneme zpět, před zavedením ClickUp jsme takovou úroveň transparentnosti neměli, takže všechna naše oddělení byla od sebe odpojená.
2. Rippling (nejlepší pro automatizaci životního cyklu zaměstnanců)
Rippling automatizuje celý životní cyklus zaměstnance, od náboru přes zaškolení, rozvoj a udržení až po odchod. Pokud se například zaměstnanec přestěhuje do jiného státu, Rippling automaticky vypočítá daně podle platných zákonů.
Můžete jej také použít k vytvoření vlastního HR workflow, například k nastavení připomínek pro výročí zaměstnanců a zasílání oznámení o poklesu výkonu zaměstnance. Jeho vynikající funkcí je vlastní plánování, které vám umožňuje přiřazovat zaměstnancům konkrétní úkoly od klientů na základě jejich poptávky, dovedností, certifikací atd.
Nejlepší funkce Rippling
- Sledujte čas a docházku zaměstnanců v reálném čase, abyste mohli identifikovat trendy v oblasti personálního obsazení nebo přesčasů.
- Spravujte místní, regionální a národní požadavky na dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů a vytvářejte akční plány pro dodržování předpisů.
- Vytvořte vlastní fáze pohovorů na základě náborových potřeb organizace.
Omezení Rippling
- Vyžaduje roční platbu, s pokutami za předčasné zrušení a bez možnosti bezplatného vyzkoušení.
Ceny Rippling
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3 000 recenzí)
Automatizace Rippling snižuje manuální práci a pomáhá předcházet chybám. Platforma se také propojuje s mnoha dalšími aplikacemi, díky čemuž je flexibilní pro jakékoli potřeby vaší firmy/společnosti. Celkově Rippling výrazně usnadňuje správu zaměstnanců a umožňuje týmům soustředit se na důležitější věci. Některé funkce, jako je reportování nebo přizpůsobení, by mohly být intuitivnější.
3. Bamboo HR (nejlepší pro centralizaci HR dat a reportingu)
BambooHR je skvělé řešení pro správu a analýzu údajů o zaměstnancích. Můžete si prohlížet podrobné zprávy o délce služby zaměstnanců, fluktuaci, dovolených atd. Obsahuje také modul pro řízení výkonu, který pomáhá zefektivnit hodnocení zaměstnanců, zpětnou vazbu a zprávy pro lepší rozhodování.
Spokojenost zaměstnanců můžete měřit pomocí anonymních průzkumů eNPS, které vám umožní provést účinné změny.
Nejlepší funkce Bamboo HR
- Konsolidujte údaje o zaměstnancích pro hladké zpracování mezd, komplexní reporting a bezproblémové podávání daňových přiznání.
- Vytvářejte pracovní nabídky, sledujte žádosti, komentujte životopisy a hodnotte kandidáty, čímž zajistíte plynulý a spolupracující náborový proces.
- Vytvářejte přizpůsobené zprávy o široké škále HR dat, od zpráv EEO-1 po profily věku a pohlaví.
Omezení systému Bamboo HR
- Integrace s Googlem a Slackem jsou omezené a vyžadují vlastní API volání, aby bylo možné data plně synchronizovat.
Ceny Bamboo HR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bamboo HR
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Bamboo HR automaticky vytváří úkoly pro kohokoli chcete a usnadňuje zajištění toho, aby zaměstnanci podepsali a odevzdali veškerou požadovanou dokumentaci. Pro středně velkou organizaci je to neuvěřitelně užitečné pro zajištění toho, aby byl proces zapracování nových zaměstnanců dokončen rychle a efektivně. Modul pro řízení výkonu je trochu omezující, pokud jde o počet otázek, které můžete položit.
4. Paycor (nejlepší pro dodržování předpisů v oblasti mezd)
Paycor automatizuje zpracování mezd a spravuje všechna data zaměstnanců na jednom místě. Pomáhá vám dodržovat daňové předpisy a zajišťuje, že váš tým dostane výplatu přesně a včas. Funkce jako OnDemand Pay a AutoRun eliminují manuální práci, zatímco služby samoobsluhy pro zaměstnance usnadňují práci všem.
Kromě toho efektivní nástroje pro reporting, šablony pro výplaty, upozornění na změny v legislativě a užitečné průvodce výrazně zjednodušují procesy. Zaměstnanci mohou snadno aktualizovat své osobní údaje a spravovat své benefity, což snižuje zátěž personálního oddělení.
Nejlepší funkce Paycor
- Automaticky naplánujte a spusťte výplatu mezd ve vámi zvolený den a čas.
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců, spravujte dovolené a vytvářejte rozvrhy, vše synchronizované přímo s výplatami.
- Získejte rychlé odpovědi na otázky týkající se údajů o pracovní síle v přirozeném jazyce pomocí asistence AI.
Omezení Paycor
- Chybí integrace s oblíbenými nástroji, jako je QuickBooks.
Ceny Paycor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 3,9/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
Líbí se mi funkce Paycoru pro téměř všechny oblasti související s HR. Tento systém se snadno používá pro výplaty zaměstnanců, benefity, evidenci pracovní doby, odměny a další. Mnoho věcí lze přizpůsobit, ale některé možnosti jsou jednotné pro celou vaši společnost. To je obzvláště frustrující v případě řízení výkonu, protože ne všechny společnosti postupují stejně.
5. Workday HCM (nejlepší pro přijímání personálních rozhodnutí na základě dat)
Pokud chcete činit rozhodnutí na základě dat, zvýšit spokojenost zaměstnanců a zlepšit jejich celkovou efektivitu, Workday vám k tomu poskytne potřebné nástroje.
Zahrnuje vše od řízení talentů po mzdy, odměny, sledování času a plánování pracovní síly. Workday také nabízí další řešení, jako je správa výdajů, analytika a reporting a získávání talentů, aby vyhověl různým obchodním potřebám.
Workday zjednodušuje složité HR úkoly díky funkcím, jako je Skills Cloud, který umožňuje efektivní správu dovedností a reporting. Nabízí také nástroje pro správu případů, zpětnou vazbu od zaměstnanců a plánování pracovní síly, které zefektivňují HR funkce.
Nejlepší funkce Workday HCM
- Získejte centralizovaný přístup k informacím o zaměstnancích, abyste mohli zlepšit řízení lidských zdrojů a rozhodování.
- Sledujte výkonnost, cíle a rozvoj zaměstnanců a zajistěte tak jejich neustálý růst a soulad s cíli společnosti.
- Umožněte plynulou komunikaci mezi HR a zaměstnanci, posilujte zapojení a podporu prostřednictvím různých kanálů.
Omezení systému Workday HCM
- Méně dostupné pro malé podniky, zejména ty s omezeným rozpočtem.
Ceny Workday HCM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday HCM
- G2: 4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Workday HCM je vysoce škálovatelný, takže je vhodný pro organizace všech velikostí. Může růst spolu s firmou a přizpůsobovat se měnícím se potřebám bez významných narušení. Přizpůsobení Workday HCM konkrétním potřebám organizace může být složité a může vyžadovat technické znalosti.
📖 Číst více: Nejlepší software pro řízení lidských zdrojů
6. TriNet (nejlepší pro správu zaměstnaneckých benefitů)
TriNet (dříve TriNet Zenefits) je specializovaná HR platforma pro správu zaměstnaneckých benefitů. Pomáhá vám snadno přihlásit zaměstnance k lékařskému, zubnímu a očnímu pojištění a životnímu pojištění. Můžete také zasílat personalizovaná oznámení zaměstnancům na základě jejich benefitových plánů, stavu přihlášení atd.
TriNet poskytuje zaměstnancům přístup k jejich pojistným údajům a výdajovým účtům, což podporuje větší transparentnost a vyšší zapojení zaměstnanců. Jeho knihovna HR vám poskytuje rychlý přístup k cenným zdrojům, včetně shrnutí státních zákonů a aktualit o reformě zdravotnictví.
Nejlepší funkce TriNet
- Získejte přehled o zaměstnaneckých benefitech v reálném čase díky 100% online registraci a správě.
- Automaticky přidávejte nové zaměstnance do mzdového systému s vybranými benefity a poměrnou částí první výplaty.
- Automatizujte aktualizace mezd, když se zaměstnanec přestěhuje, dostane povýšení nebo si vezme volno.
Omezení TriNet
- Chybí samostatný modul ACA (Affordable Care Act) a pro přístup k němu je nutné zakoupit celý plán HRIS.
Ceny TriNet
- Essentials: 8 $/zaměstnanec/měsíc
- Růst: 16 $/zaměstnanec/měsíc
- Zen: 21 $/zaměstnanec/měsíc
Hodnocení a recenze TriNet
- G2: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
Jednou z nejlepších věcí na Trinetu je vynikající nabídka zdravotních, zubních, očních a doplňkových pojištění, která jsou integrována přímo do platformy a mzdových nákladů a výkazů. Jednou z oblastí, která vyvolává značnou frustraci, jsou otázky daní z mezd.
7. Bitrix24 (nejlepší pro komunikaci a spolupráci v oblasti HR)
Bitrix24 vyniká tím, že spojuje spolupráci, řízení projektů a HR komunikaci do jedné jednotné platformy.
Jedná se o dynamické pracovní prostředí, kde mohou HR týmy spravovat vše od úkolů po sledování času, sdílení dokumentů a spolupráci zaměstnanců. Jeho jedinečné rozhraní ve stylu sociálních médií podporuje zapojení zaměstnanců prostřednictvím lajků, komentářů a oznámení.
Díky integrovanému AI asistentovi pomáhá Bitrix24 automatizovat HR pracovní postupy, čímž uvolňuje čas pro důležitější úkoly.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Spojte nástroje pro správu zaměstnanců, potenciálních zákazníků a zákazníků do jedné platformy.
- Snadno vyhledávejte záznamy o zaměstnancích pomocí přizpůsobitelných filtrů podle data vytvoření, stavu nebo přidělených členů týmu.
- Umožněte koordinaci týmu pomocí sdílených pracovních prostorů, sledování aktivit a komunikace ohledně konkrétních projektů.
Omezení Bitrix24
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení rozhraní individuálním preferencím.
Ceny Bitrix24
- Základní: 49 $/5 uživatelů/měsíc
- Standard: 99 $/50 uživatelů/měsíc
- Professional: 199 $/100 uživatelů/měsíc
- Enterprise 250: 399 $/250 uživatelů/měsíc
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
Bitrix24 je software, který vám pomůže spravovat vaše zákazníky, tým podpory, komunikaci, týmovou práci, soubory a e-mailové kampaně. Je velmi cenově dostupný a skvělý pro nové firmy a malé rozpočty.
8. Workable (nejlepší pro vyhledávání a nábor kandidátů)
Workable HR CRM, který zrychluje a usnadňuje nábor zaměstnanců. Můžete zveřejňovat pracovní nabídky na více než 200 nástěnkách, využívat databázi s více než 400 miliony profilů a pomocí nástrojů AI snadno provádět výběr uchazečů, plánovat pohovory a spravovat nabídky.
Jeho praktické funkce, jako jsou personalizované šablony e-mailů, připravené sady pro pohovory a podrobné reporty, vám pomohou zorganizovat náborový proces.
Ať už provozujete technologický startup, řídíte tým ve zdravotnictví nebo rozvíjíte podnikání v oblasti pohostinství, můžete se spolehnout na tento software pro správu zaměstnanců, který vám pomůže budovat vysoce výkonné týmy.
Nejlepší funkce Workable
- Zveřejňujte volná pracovní místa okamžitě na více pracovních portálech a sociálních sítích a ušetřete tak čas a námahu.
- Vyhledávejte a oslovujte pasivní kandidáty na platformách jako LinkedIn, GitHub a Twitter přímo z Workable.
- Používejte hodnotící šablony pro systematický sběr zpětné vazby a zajistěte konzistentní rozhodnutí při přijímání nových zaměstnanců.
Omezení systému Workable
- Chybí specializované funkce pro péči o bývalé uchazeče pro budoucí příležitosti.
- Ve srovnání s jinými platformami nabízí omezené možnosti reportingu.
Pracovní ceny
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 189 $/měsíc
- Standard: 378 $/měsíc
- Premier: 628 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Workable
- G2: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
Workable je intuitivní platforma typu „vše v jednom“, která umožňuje hladké a efektivní řízení pracovních nabídek, kandidátů a náborových procesů. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní mohou její funkce bez problémů používat i členové týmu, kteří nejsou technicky zdatní.
9. Monday.com (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných a škálovatelných HR workflow)
Hledáte jednoduchý CRM systém pro zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů? Vyzkoušejte Monday.com. Pomůže vám vytvořit přizpůsobený náborový proces díky přímé koordinaci s náborovými manažery přímo v rámci platformy. Navíc nabízí kompletní přehled o každodenním výkonu zaměstnanců, takže můžete identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Monday.com vám také umožňuje navrhovat formuláře pro shromažďování údajů o zaměstnancích, čímž se sníží ruční zadávání údajů během procesu přijímání nových zaměstnanců nebo náboru.
Nejlepší funkce Monday.com
- Automatizujte následné kroky po pohovorech, připomínky školení a schvalování žádostí o dovolenou, abyste ušetřili čas.
- Propojte HR tabule a sledujte životní cyklus zaměstnanců, od přijetí až po hodnocení výkonu.
- Hladká integrace s platformami jako Slack, Gmail, Outlook a dalšími pro synchronizaci komunikace v oblasti lidských zdrojů a správy úkolů.
Omezení Monday.com
- Někdy složitá navigace, která ztěžuje přístup ke všem funkcím
Ceny Monday.com
- Základní: 12 $/uživatel/měsíc
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Výhoda: 24 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
Líbí se mi, že můžete vytvořit více tabulek a uchovávat všechny dokumenty na jednom místě. Nemusíte sdílet vše se všemi! Můžete však nahrát dokumenty, aby si je ostatní mohli prohlížet a přidávat své vlastní. To je skvělé pro udržení přehlednosti. Používám to pro nábor/HR a sledování aktiv.
10. UKG Pro (nejlepší pro komplexní řízení pracovní síly)
UKG Pro je komplexní platforma pro řízení lidských zdrojů a mzdové účetnictví, která usnadňuje správu pracovní síly. Od sledování pracovní doby přes správu benefitů, automatizované plánování až po robustní analytiku nabízí všechny nástroje, které podniky potřebují k optimalizaci personálních operací.
Software pro HR workflow umožňuje zaměstnancům plynulý samoobslužný provoz, čímž zvyšuje jejich pracovní autonomii a efektivitu. Zaměstnancům také poskytuje podrobnou znalostní databázi, ve které mohou rychle najít odpovědi na všechny otázky týkající se HR.
Nejlepší funkce UKG Pro
- Využijte umělou inteligenci pro HR analytiku a přijímejte strategická obchodní rozhodnutí
- Najměte kvalitní talenty díky personalizaci náborového procesu pro každého uchazeče.
- Efektivně sledujte příchody a odchody zaměstnanců a zefektivněte tak správu docházky.
Omezení UKG Pro
- Má složité rozhraní, které ovlivňuje celkový uživatelský dojem.
Ceny UKG Pro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UKG Pro
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
Líbí se mi, že nám poskytují podporu nejen při řešení problémů, ale také při školení zaměstnanců, kteří systém používají. Zaměstnanci mají k dispozici platformu pro komunikaci, díky které si mohou domluvit směny a zadat svou dostupnost, což pomáhá při automatizaci plánování.
11. Gusto (nejlepší pro řízení talentů)
Gusto je oblíbená platforma pro správu lidských zdrojů a řízení talentů. Pomáhá firmám rozvíjet a udržet talenty pomocí integrovaných aplikací pro řízení výkonu, vzdělávání a rozvoj. Zaměstnanci mohou sami hodnotit svůj výkon, žádat o zpětnou vazbu od manažera a přistupovat k zdrojům pro rozvoj kariéry.
Můžete sledovat pokrok zaměstnanců, identifikovat mezery v jejich dovednostech a vypracovat personalizované plány rozvoje. Podporuje to sebeuvědomění zaměstnanců a dává jim pocit podpory v jejich kariérním růstu, což vede k lepší retenci talentů.
Nejlepší funkce Gusto
- Automatizujte zveřejňování pracovních nabídek, podepisování dokumentů a elektronické ukládání dat pro hladký nástup nových zaměstnanců.
- Spravujte náhrady za lékařskou péči, zubní péči, oční péči, penzijní připojištění 401(k) a zdravotní péči pomocí automatických srážek ze mzdy.
- Získejte přístup k předem připraveným integracím s různými HR aplikacemi třetích stran, jako jsou JazzHR a Lattice.
Omezení systému Gusto
- Doplňkové funkce mohou rychle zvýšit měsíční náklady na jednoho zaměstnance.
Ceny Gusto
- Jednoduché: 40 $/měsíc a 6 $/zaměstnanec/měsíc
- Plus: 80 $/měsíc a 12 $/zaměstnanec/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Gusto zefektivňuje mzdové a personální úkoly díky své uživatelsky přívětivé platformě, která nabízí snadné zaškolení zaměstnanců, podávání daňových přiznání a správu benefitů. Díky intuitivnímu rozhraní a vynikající zákaznické podpoře je ideálním řešením pro firmy, které chtějí zjednodušit své administrativní procesy. Funkce pro vytváření reportů jsou ve srovnání s robustnějšími HR softwary dostupnými na trhu poněkud omezené.
Zlepšete své pracoviště s ClickUp
A jsme na konci tohoto průvodce! HR CRM může centralizovat údaje o zaměstnancích, zjednodušit HR procesy a vytvořit organizovanější a produktivnější pracovní prostředí.
Mnoho HR platforem se však omezuje na funkce mzdové agendy, dodržování předpisů a sledování pracovní doby. Pokud hledáte efektivní HR CRM platformu pro budování pevných vztahů se zaměstnanci a zlepšení jejich řízení, ClickUp je ideálním řešením.
Usnadňuje systematické zaškolování zaměstnanců, sledování pokroku a komunikaci, čímž zvyšuje produktivitu na pracovišti. Jste připraveni na změnu? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak může změnit vaše řízení lidských zdrojů!