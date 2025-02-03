10 nejlepších softwarů pro HR pracovní postupy, které zefektivní vaše HR procesy v roce 2025

Každodenní práce personálního týmu obvykle zahrnuje několik manuálních úkolů nebo opakující se administrativní práce, které mohou být nudné. Od žádostí zaměstnanců o dovolenou a aktualizace zůstatků dovolené až po sledování volna, mezd a kompenzací – seznam je nekonečný!
Pokud jste se někdy cítili zahlceni, nejste sami.
Naštěstí dnes máme k dispozici nástroje a aplikace, které mohou automatizovat mnoho nudných částí vaší práce a pomoci vám splnit jiné úkoly, které vyžadují vaši pozornost.
Software pro automatizaci HR workflow je navržen tak, aby revolučním způsobem změnil provoz pomocí technologie, která omezuje opakující se procesy a zvyšuje efektivitu.
Představte si typický proces zapracování nových zaměstnanců – spousta papírování, zřizování účtů a koordinace školení. S pomocí softwaru pro automatizaci HR workflow lze tyto úkoly automatizovat.
Když nastoupí nový zaměstnanec, software automaticky odešle dokumenty, poskytne IT zdroje a naplánuje školení. Je to jako mít virtuálního asistenta, který se postará o všechny administrativní záležitosti, takže se můžete soustředit na budování pevných vztahů se svým týmem.
Co byste měli hledat v softwaru pro HR workflow?
Bez optimalizace pracovních postupů nemohou být HR procesy efektivní. Automatizace pracovních postupů vám uvolní čas, který můžete věnovat strategiím a smysluplné interakci se svými zaměstnanci.
S pomocí technologie a nástrojů umělé inteligence pro HR můžete navíc snadno zajistit, aby vaše kancelářské procesy byly v souladu s předpisy a firemními politikami. Nemusíte se tak obávat rizik spojených s dodržováním předpisů a dalších starostí.
Jaké funkce byste měli hledat při nákupu dobrého softwaru pro automatizaci pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů?
- Musí zlepšovat proces náboru, zapracování nových zaměstnanců, správu dovolených, hodnocení výkonu a další oblasti pomocí přizpůsobitelných automatizovaných pracovních postupů.
- Řešení by mělo obsahovat samoobslužný portál pro zaměstnance, který vašemu týmu umožní přístup k osobním informacím a jejich aktualizaci, prohlížení výplatních pásek, žádání o volno a sledování zůstatku dovolené.
- HR software by měl bez námahy sledovat pracovní dobu zaměstnanců, spravovat směny a automatizovat procesy docházky pro přesné výpočty mezd.
- Musíte být schopni stanovit cíle v oblasti lidských zdrojů, provádět hodnocení a podporovat rozvoj zaměstnanců pomocí intuitivních funkcí pro řízení výkonu.
- Musí nabízet plynulou výměnu dat s jinými systémy HRMS, aby zajistil hladký průběh řízení lidských zdrojů.
10 nejlepších softwarů pro HR pracovní postupy
Zde je pečlivě sestavený seznam 10 nejlepších softwarů pro automatizaci HR workflow. Tento průvodce uvádí nejlepší funkce, omezení, ceny, recenze a hodnocení každého nástroje, aby vám pomohl vybrat ten správný.
1. ClickUp
Platforma pro správu projektů ClickUp je nástroj, který zvládne vše.
Ať už chcete sledovat náborový proces, organizovat materiály pro nástup a odchod zaměstnanců nebo jednoduše organizovat HR procesy, ClickUp pro týmy lidských zdrojů je skvělý nástroj, který vám je zjednoduší!
Takto to platforma funguje:
Přizpůsobitelné zobrazení
ClickUp nabízí více než 15 způsobů zobrazení vašich úkolů na platformě. Vyberte si z možností, jako je zobrazení seznamu, Ganttův diagram, časová osa, tabule, kalendář nebo myšlenková mapa!
Sledujte úkoly, uchazeče nebo kroky při přijímání nových zaměstnanců na první pohled pomocí tříditelných sloupců, jako je stav, priorita nebo termíny, které jsou vizuálně zobrazeny v ClickUp Views. Zobrazte termíny, pohovory nebo školení v kalendářovém rozložení, abyste odhalili překrývání.
ClickUp Whiteboards
ClickUp's Whiteboard je virtuální tabule pro brainstorming nápadů na kampaně, náborové strategie nebo nápady na budování značky zaměstnanců s vaším týmem a jejich přeměnu na realizovatelné položky. Umožňuje všem spolupracovat v reálném čase na platformě.
Navíc můžete tyto nápady proměnit v konkrétní úkoly nebo činnosti v rámci ClickUp. Tato digitální tabule vám pomůže zajistit, že ve vaší práci nebudou žádné mezery a že své úkoly splníte včas.
Šablona procesního toku na tabuli
ClickUp nabízí několik bezplatných šablon pro HR, jako jsou šablony Kariérní dráha, Porada všech zaměstnanců nebo Hodnocení výkonu, které zjednodušují a automatizují HR procesy.
Pro zjednodušení však ClickUp nabízí šablonu Process Flow Whiteboard pro správu všech typů HR procesů.
Určete, na kterém procesu – nábor, školení, docházka – chcete pracovat, nastíňte kroky, které je třeba k dokončení procesu podniknout, a poté na platformě vytvořte diagram procesu!
Tato šablona je připravená k použití, plně přizpůsobitelná tabule, která je obzvláště užitečná pro zlepšení srozumitelnosti úkolů a porozumění procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte své zaměstnance zapojené, pořádávejte online hry a dělejte jim radost pomocí ClickUp Mentions.
- Provádějte průzkumy mezi zaměstnanci, získávejte zpětnou vazbu nebo organizujte ankety pro váš příští výlet pomocí ClickUp Forms.
- Automatizujte jakékoli opakující se nebo časově náročné úkoly pomocí ClickUp Automations.
- Naplánujte si svůj den pomocí ClickUp Task Priorities, který vám umožňuje označit úkoly jako urgentní, důležité, normální a méně důležité.
- Použijte ClickUp Brain k sepsání kontaktů, smluv a zásad a vytvořte tak centrum znalostí.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky může být ovládání platformy náročné.
- Ačkoli ClickUp podporuje různé integrace třetích stran, může být náročné jej integrovat do vašich stávajících HR systémů nebo jiných nezbytných nástrojů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 10 $/uživatel za měsíc
- Business: 19 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Kissflow
Kissflow je cloudová platforma, která pomáhá firmám automatizovat a spravovat jejich pracovní postupy bez nutnosti programování. Uživatelé mohou vytvářet přizpůsobené pracovní postupy pro plánování lidských zdrojů, zaškolování nových zaměstnanců, schvalování výdajů a IT ticketing.
Kissflow zjednodušuje úkoly automatizací opakujících se kroků, směrováním schvalování a poskytováním přehledů prostřednictvím reportů a analýz.
Nejlepší funkce Kissflow
- Vytvářejte, sledujte a spravujte pracovní postupy bez námahy díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu rozhraní.
- Používejte Kissflow v různých odděleních a procesech ve vaší organizaci.
- Získejte přehled o efektivitě procesů, identifikujte úzká místa a sledujte metriky výkonu díky rozsáhlým reportům.
- Vytvářejte jednoduché nebo složité HR pracovní postupy, včetně paralelních větví a podmíněných úkolů, bez použití jakéhokoli kódu.
Omezení Kissflow
- Vytváření vysoce komplexních HR workflow může vyžadovat technické znalosti kvůli možnostem přizpůsobení Kissflow.
- Výběr integrací Kissflow s nástroji třetích stran je ve srovnání s některými jinými softwary pro správu workflow omezenější.
Ceny Kissflow
- Základní: 1 500 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (534 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (56 recenzí)
3. Formstack
Formstack je řešení pro automatizaci pracovních postupů a tvorbu online formulářů, které vám umožňuje vytvářet a spravovat vlastní průzkumy, registrace a objednávkové formuláře.
Zjednodušuje sběr a zpracování dat tím, že poskytuje intuitivní nástroje pro návrh formulářů bez nutnosti programování.
Formstack můžete použít k vybírání plateb, získávání potenciálních zákazníků a dalším účelům. Poté můžete tato data vložit do krásně navržených online dokumentů s elektronickými podpisy.
Nejlepší funkce Formstacku
- Vytvářejte a přizpůsobujte formuláře pomocí jednoduchého editoru s intuitivním rozhraním a funkcí drag-and-drop.
- Vytvářejte dynamické formuláře založené na podmíněné logice, které se mění podle odpovědí uživatelů, a pomáhají vám tak vytvářet personalizované formuláře.
- Integrujte jej s aplikacemi třetích stran, jako jsou Salesforce, Google Sheets a Zapier, a vytvořte tak kompletní pracovní postup.
- Automaticky odesílejte vyplněné formuláře různým schvalovatelům nebo oddělením na základě konkrétních kritérií nebo odpovědí.
Omezení Formstacku
- Ceny mohou být pro menší organizace nebo ty, které hledají pokročilé funkce, jako je automatizace pracovních postupů, příliš vysoké.
- Možnosti přizpůsobení designu a rozvržení formulářů mohou být omezené pro ty, kteří hledají vysoce přizpůsobené formuláře.
Ceny Formstack
- Formuláře: 59 $/měsíc (jeden uživatel)
- Suite: 229 $/měsíc (tři uživatelé)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,6/5 (938 recenzí)
- Capterra (Formstack Forms): 4,1/5 (106 recenzí)
4. Sprout Solutions
Sprout Solutions je cloudový nástroj určený ke zlepšení řízení lidských zdrojů, konkrétně v oblasti HR a odměňování.
Poskytuje komplexní sadu HR řešení, včetně zpracování mezd, evidence pracovní doby, samoobsluhy zaměstnanců, náboru a řízení výkonu.
Nejlepší funkce Sprout
- Sledujte docházku, žádosti o dovolenou, svátky, čas příchodu a odchodu a přesčasy v kompaktním a pohodlném rozhraní.
- Umožněte zaměstnancům spravovat své informace a požadavky na portálu samoobsluhy pro zaměstnance.
- Snižte administrativní zátěž automatizací klíčových úkolů v oblasti lidských zdrojů, jako je zpracování mezd, evidence pracovní doby a řízení výkonu.
Omezení Sprout
- Řešení Sprout Solutions mohou být drahá, zejména pro menší podniky.
- Škálování platformy v závislosti na růstu společnosti může znamenat vyšší náklady, což může být problém pro firmy s omezeným rozpočtem.
Ceny Sprout
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprout
- G2: 4,7/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
5. Zoho People
Zoho People je cloudový software pro správu lidských zdrojů vyvinutý společností Zoho, populární softwarovou společností, která poskytuje řadu obchodních aplikací. Je speciálně navržen tak, aby zjednodušil a automatizoval různé typy funkcí a procesů v oblasti lidských zdrojů v organizacích všech velikostí.
Zoho People zjednodušuje personální operace tím, že zlepšuje zapojení zaměstnanců a efektivitu organizace díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a komplexním nástrojům pro správu lidských zdrojů.
Nejlepší funkce Zoho People
- Snadno sledujte docházku zaměstnanců, dovolené a volno díky přizpůsobitelným pravidlům pro dovolené, automatickému zaznamenávání docházky a správě žádostí o dovolenou.
- Nastavte cykly hodnocení výkonu, definujte cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), provádějte hodnocení a generujte zprávy o výkonu na platformě.
- Spravujte údaje o zaměstnancích, včetně osobních údajů, pracovních zkušeností, dovedností a záznamů o výkonu, prostřednictvím bezchybného a bezpečného rozhraní.
Omezení Zoho People
- Přizpůsobení určitých pracovních postupů nebo zpráv vyžaduje technické znalosti.
- Pro nové uživatele má určitou náročnost na osvojení.
Ceny Zoho People
- Essential HR: 0,83 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Professional: 1,66 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 2,5 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 4,16 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho People:
- G2: 4,4/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
6. Process Street
Process Street je software pro správu procesů a workflow založený na umělé inteligenci, který firmám umožňuje vytvářet, spravovat a optimalizovat opakující se úkoly, procesy a workflow.
Platforma je navržena tak, aby standardizovala provoz, zlepšila efektivitu a spolupráci a zajistila konzistentnost při provádění kancelářských úkolů a postupů.
Nejlepší funkce Process Street
- Vytvořte pracovní postup pomocí kontrolního seznamu – definujte postupné kroky, přiřaďte úkoly, nastavte termíny a přidejte podrobné pokyny.
- Získejte přístup k bohaté knihovně předem připravených šablon pro různé obchodní procesy, jako je zaškolování zaměstnanců, publikování obsahu, IT operace, audity dodržování předpisů a další.
- Přiřazujte úkoly členům týmu, zanechávejte komentáře, přikládejte soubory a komunikujte plynule v rámci pracovních postupů.
Omezení Process Street
- Nastavení pokročilé automatizace s podmíněnou logikou může být pro osoby s omezenými technickými znalostmi složité.
- Omezená funkčnost v offline režimu nebo v místech s nespolehlivým připojením k internetu
Ceny Process Street
- Startup: 100 $/měsíc
- Pro: 1500 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 620 recenzí)
7. Frevvo
Frevvo se specializuje na formuláře bez kódu a automatizaci pracovních postupů. Umožňuje vám snadno vytvářet elektronické formuláře s pokročilými funkcemi, jako je podmíněná logika a validace, bez nutnosti kódování.
Frevvo automatizuje obchodní procesy vytvářením workflow, které automatizují opakující se úkoly, schvalování a oznámení, a integruje se s jinými systémy pro snadnou výměnu dat a správu procesů.
Nejlepší funkce Frevvo
- Pomocí nástroje pro tvorbu formulářů můžete vytvářet elektronické formuláře s různými typy polí a ověřováními.
- Přístup k responzivním a mobilním formulářům z jakéhokoli mobilního zařízení
- Automatizujte pracovní postupy definováním postupných kroků, pravidel směrování a schvalování.
Omezení Frevvo
- Může mít problémy s přizpůsobením složitých pracovních postupů a formulářů nad rámec základních konfigurací.
- Pro netechnicky zdatné uživatele může být nastavení sofistikovaných pracovních postupů a integrací náročné.
Ceny Frevvo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Frevvo:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 25 recenzí)
8. Rippling
Rippling je komplexní systém pro správu zaměstnanců, který integruje a automatizuje úkoly související se správou zaměstnanců, jako jsou mzdy, benefity, zařízení a aplikace.
Poskytuje centralizované centrum pro zaškolování nových zaměstnanců, správu údajů o zaměstnancích a zajištění souladu s předpisy.
Nejlepší funkce Rippling
- Automatizujte procesy zapracování nových zaměstnanců, včetně zřizování IT účtů, nastavení výplaty mezd a registrace benefitů.
- Centralizujte správu údajů o zaměstnancích, včetně mezd, benefitů, sledování pracovní doby a dodržování předpisů.
- Spravujte firemní zařízení (notebooky, telefony atd.) na dálku, včetně nasazení, nastavení zabezpečení a aktualizací softwaru.
- Zajistěte dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů a práce automatizací úkolů, jako je daňové hlášení, dokumentace zaměstnanců a prosazování zásad – ideální pro globální týmy.
Omezení Rippling
- Ceny jsou relativně vysoké ve srovnání s jinými platformami pro HR a mzdy.
- Může mít strmou křivku učení a vyžadovat značné nastavení a konfiguraci, zejména pro organizace s jedinečnými nebo složitými požadavky.
Ceny Rippling
- Cena začíná na 8 USD/měsíc na uživatele – cena se liší v závislosti na vybraných aplikacích.
Hodnocení a recenze Rippling:
- G2: 4,8/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3 000 recenzí)
9. BambooHR
BambooHR je oblíbená platforma pro řízení lidských zdrojů, která standardizuje a automatizuje různé funkce v oblasti lidských zdrojů. Týmy pro řízení lidských zdrojů ji používají ke správě všech aspektů životního cyklu zaměstnanců.
Jako centrální uzel pro úkoly související s HR umožňuje BambooHR organizacím efektivně zpracovávat údaje o zaměstnancích, standardizovat procesy a zlepšovat řízení pracovní síly.
Nejlepší funkce BambooHR
- Sledujte absence zaměstnanců, dovolené, nemocenské a další typy placených a neplacených volných dnů.
- Snižte administrativní zátěž pomocí samoobslužného portálu pro zaměstnance, který jim umožňuje přístup k osobním informacím, prohlížení výplatních pásek, žádání o volno a aktualizaci kontaktních údajů.
- Umožněte personalistům vytvářet vlastní reporty o fluktuaci zaměstnanců, trendech v čerpání dovolené, demografii pracovní síly a dalších údajích díky robustním funkcím pro reporting a analytiku.
Omezení BambooHR
- Implementace podrobných pracovních postupů nebo jedinečných obchodních pravidel může vyžadovat další konfiguraci nebo alternativní řešení.
- Funkce pro vytváření reportů mohou být ve srovnání s jinými HR softwary omezené nebo méně přizpůsobitelné.
Ceny BambooHR
- Core: Ceny na míru
- Výhoda: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 700 recenzí)
10. OrangeHRM
OrangeHRM je open-source software pro řízení lidských zdrojů, který byl navržen za účelem zefektivnění HR procesů v organizacích. Jedná se o platformu pro správu zaměstnanců, nábor nových zaměstnanců, odměňování, hodnocení výkonu, sledování docházky a další úkoly související s HR.
OrangeHRM si klade za cíl zlepšit řízení pracovní síly, zvýšit angažovanost zaměstnanců a zajistit dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů díky své rozsáhlé nabídce funkcí.
Nejlepší funkce OrangeHRM
- Zveřejňujte volná pracovní místa, spravujte žádosti o zaměstnání, plánujte pohovory a zefektivněte procesy přijímání a propouštění zaměstnanců.
- Sledujte pracovní dobu a směny zaměstnanců a automatizujte procesy docházky pro přesné výpočty mezd.
- Stanovte cíle v oblasti lidských zdrojů, provádějte hodnocení výkonu a podporujte profesní rozvoj zaměstnanců.
Omezení OrangeHRM
- Uživatelské rozhraní OrangeHRM může být méně intuitivní nebo zastaralé, zejména pro složité pracovní postupy.
- Občasné problémy s odezvou podpory a dostupností komplexní dokumentace pro řešení problémů a školení uživatelů.
Ceny OrangeHRM
- Starter: Zdarma
- Pokročilý: Individuální ceny
Hodnocení a recenze OrangeHRM
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 180 recenzí)
Výběr správného softwaru pro HR pracovní postupy
Komplexní prostředí HR potřebuje silného spojence, který dokáže automatizovat úkoly, centralizovat data a poskytovat přehledné reporty. Tyto nástroje umožňují týmům HR zlepšit procesy v celé organizaci, dosáhnout přesnosti výplat a soustředit se na strategické iniciativy v oblasti rozvoje zaměstnanců.
Jeden nástroj vyniká: S ClickUpem mohou vaše HR procesy dosáhnout nových výšin!
ClickUp je perfektní komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti HR. Jeho robustní funkce pro HR, řízení projektů a umělou inteligenci vám pomohou spojit všechny vaše HR procesy do jednoho centrálního hubu.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!