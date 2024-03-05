15 knih o lidských zdrojích pro profesionály v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru

V době, kdy jsou zkušenosti zaměstnanců stejně důležité jako zkušenosti zákazníků, musí být odborníci v oblasti lidských zdrojů vždy na špičce svého oboru.
Pokud jste se rozhodli pro kariéru v oblasti řízení lidských zdrojů (HRM), musíte se neustále zdokonalovat, abyste zůstali relevantní a přinášeli firmě přidanou hodnotu. Vzhledem k tomu, že se zintenzivňuje soutěž o najímání a udržení nejlepších talentů, musí se vedoucí pracovníci naučit stanovit správné KPI pro HR týmy, které budou v souladu se strategickými cíli organizace.
Sestavili jsme seznam 15 nejlepších knih o lidských zdrojích pro profesionály v oblasti lidských zdrojů, jako jste vy, kteří se chtějí rozvíjet v práci. Tyto knihy o lidských zdrojích kombinují moudrost zkušených veteránů a poznatky o nejnovějších trendech v oboru, které mají vliv na řízení talentů.
Pojďme na to!
15 nejlepších knih o lidských zdrojích pro profesionály v oblasti lidských zdrojů
1. Řízení lidských zdrojů od Garyho Desslera
- Autor: Gary Dessler
- Počet stran: 720
- Rok vydání: 1994
- Odhadovaná doba čtení: 12–15 hodin
- Ideální pro: HR profesionály na všech úrovních
- Hodnocení: 3,8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)
- 3. 8/5 (Amazon)
- 3. 96/5 (Goodreads)
- 3. 8/5 (Amazon)
- 3. 96/5 (Goodreads)
Kniha Garyho Desslera Human Resource Management, někdy označovaná jako „biblická příručka světa HR“, je 700stránkový podrobný průvodce vědou a prováděním personálních operací.
Tato kniha, která je dnes jednou z nejznámějších knih o lidských zdrojích, rozebírá základní aspekty lidských zdrojů podle funkčních oblastí, od náboru a řízení talentů po školení, odměňování a řízení vztahů se zaměstnanci.
Kniha, která je nyní ve svém 17. vydání (s několika mezinárodními verzemi), nejenže zkoumá historii personálních postupů, ale zaměřuje se také na to, jak technologie (například cloud computing) a sociální média (zejména LinkedIn) formují tuto oblast. Zabývá se také tím, jak nejnovější personální technologické nástroje a software mění neustále se vyvíjející svět řízení lidských zdrojů.
Hlavní body
- Změňte proces náboru: Ujistěte se, že nejen obsazujete pozice, ale že je obsazujete způsobem, který je v souladu s cíli vaší organizace v oblasti lidských zdrojů.
- Vytvořte pracoviště, kde jsou zaměstnanci plně zapojeni: Investujte do školení, rozvoje a spravedlivého odměňování, aby váš tým zůstal motivovaný a oddaný úspěchu organizace.
- Udržujte pozitivní kulturu na pracovišti: Budujte zdravé vztahy ve svém týmu a zaměřte se na řešení konfliktů.
Co říkají čtenáři:
Kniha Garyho Desslera Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) je základní učebnicí pro seznámení se s tím, co HRM dělá ve společnosti/organizaci jako oddělení a funkce. Kniha poskytuje solidní vysvětlení toho, jaké jsou role HR manažera, co by měl dělat a čemu se vyvarovat a jak postupovat v situacích, kdy nastanou dilemata (technická nebo etická). Je to povinná četba pro všechny HR manažery a studenty, kteří studují kurz řízení lidských zdrojů.
Kniha Garyho Desslera Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) je základní učebnicí pro studium toho, co HRM dělá ve společnosti/organizaci jako oddělení a funkce. Kniha poskytuje solidní vysvětlení toho, jaké jsou role HR manažera, co by měl dělat a čemu se vyvarovat a jak postupovat v situacích, kdy nastanou dilemata (technická nebo etická). Je to povinná četba pro všechny HR manažery a studenty, kteří studují kurz Řízení lidských zdrojů.
2. The Essential HR Handbook (10. výroční vydání) od Sharon Armstrongové a Barbary Mitchellové
- Autoři: Sharon Armstrong a Barbara Mitchell
- Počet stran: 256
- Rok vydání: 2008
- Odhadovaná doba čtení: 4–5 hodin
- Ideální pro: začátečníky v oblasti HR
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 3,61/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 61/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 61/5 (Goodreads)
Již více než deset let pomáhá kniha The Essential HR Handbook od Sharon Armstrongové a Barbary Mitchellové profesionálům v oblasti lidských zdrojů orientovat se v celé řadě funkcí, jako je nábor, dodržování právních předpisů, řízení výkonu a diverzita na pracovišti.
V roce 2020 čerstvě aktualizované 10. vydání této knihy obsahuje srozumitelné vysvětlení všeho od vedení různorodých týmů až po vytváření politik a benefitů příznivých pro zaměstnance. I dnes zůstává tato edice nepostradatelným zdrojem informací, který poskytuje tipy a kontrolní seznamy pro většinu odborníků v oblasti lidských zdrojů.
Hlavní body
- Sladění HR s cíli společnosti: Plány v oblasti lidských zdrojů musí být připraveny tak, aby byly v souladu s celkovým posláním a strategickým směrem organizace, aby měly co největší dopad.
- Klíčem je udržení zaměstnanců: Nestačí jen najímat lidi; personální oddělení musí investovat do kvalitního procesu zapracování a orientace a také poskytovat zaměstnancům příležitosti k dalšímu vzdělávání a rozvoji.
- Udělejte z hodnocení výkonu pozitivní zážitek: Místo toho, aby hodnocení výkonu působilo jako hledání chyb, mělo by zaměstnancům poskytovat pozitivní zpětnou vazbu a posílení. K tomu použijte metodiky BEER (chování, účinek, očekávání, výsledky) a FAST (často, přesně, konkrétně, včas).
Co říkají čtenáři
Tato kniha je skvělým zdrojem informací pro někoho, kdo začíná v oblasti HR, jako já. Hledal jsem knihu, která by obsahovala informace i vzorové formuláře a kontrolní seznamy, a tato malá knížka přesně splňovala moje požadavky. Pokud právě začínáte v oblasti HR, tuto knihu vřele doporučuji.
Tato kniha je skvělým zdrojem informací pro někoho, kdo začíná v oblasti HR, jako já. Hledal jsem knihu, která by obsahovala informace i vzorové formuláře a kontrolní seznamy, a tato malá knížka přesně splňovala moje požadavky. Pokud právě začínáte v oblasti HR, tuto knihu vřele doporučuji.
3. Vítězství díky organizaci: Proč válka o talenty selhává ve vaší společnosti a co s tím můžete udělat, autoři Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank a Mike Ulrich
- Autoři: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich a Wayne Brockbank
- Počet stran: 417
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 5–6 hodin
- Ideální pro: Vedoucí manažery v oblasti lidských zdrojů
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,82/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 82/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 82/5 (Goodreads)
Nejste fanouškem staromódního přístupu k HR, kdy byli zaměstnanci povzbuzováni, aby zapůsobili, místo aby do práce vnesli své autentické já? Pak si zamilujete bestseller Davea Ulricha Victory Through Organization.
Kniha, která vyšla v roce 2017, navrhuje nový přístup k HR: budování dynamických systémů, kde se talentovaní lidé neomezují na jedno oddělení nebo oblast činnosti, ale jsou využíváni v celé organizaci. Jedinečnost této knihy spočívá v tom, že její myšlenky vycházejí z poznatků 30 000 profesionálů v oblasti HR a vedoucích pracovníků!
Victory through Organization pokrývá různá témata z oblasti lidských zdrojů, jako je efektivita organizace, rozvoj a nasazení talentů, budování udržitelné konkurenční výhody a další. Je považována za příručku pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů.
Kniha zpochybňuje normy, boří mýty a tlačí na skutečné změny. Jejím hlavním poselstvím je, že úspěch nespočívá pouze v najímání těch nejlepších talentů, ale také v tom, jak je co nejlépe využít.
Hlavní body
- Využijte strategický model HR se třemi poli: Rozdělte svou pozornost mezi administrativní efektivitu, zkušenosti zaměstnanců a budování strategických schopností v oblasti lidských zdrojů (tři pole) pro dosažení maximálního účinku.
- Získejte udržitelnou konkurenční výhodu: Nepřilákejte jen ty nejlepší talenty, ale vybudujte si udržitelnou konkurenční výhodu tím, že tyto talenty efektivně využijete a nasadíte.
- Vyhrajte válku o talenty: Pokud chcete přilákat ty nejlepší a nejžádanější lidi, podívejte se za hranice tradičních přístupů k získávání a řízení talentů.
Co říkají čtenáři
Victory Through Organization je mimořádný počin: založený na datech, originální, kreativní a komplexní. Argumenty pro to, proč musí HR přehodnotit svou základní odpovědnost, jsou brilantní. HR musí být neustále připraveno přehodnotit a znovu vnímat důvod své existence; musí se zásadním způsobem změnit ze současného stavu, kdy plní regulační požadavky a podobné povinnosti, které jsou mu vnuceny zvenčí, na proaktivního obchodního partnera, který přispívá k rozvoji strategie a finančních výsledků a zároveň je trvalým zdrojem kreativity a reality, pokud jde o lidský výkon.
Victory Through Organization je mimořádný počin: založený na datech, originální, kreativní a komplexní. Argumenty pro to, proč musí HR přehodnotit svou základní odpovědnost, jsou brilantní. HR musí být neustále připraveno přehodnotit a znovu vnímat důvod své existence; musí se zásadním způsobem změnit ze současného stavu, kdy plní regulační požadavky a podobné povinnosti, které jsou mu vnuceny zvenčí, na proaktivního obchodního partnera, který přispívá k rozvoji strategie a finančních výsledků a zároveň je trvalým zdrojem kreativity a reality, pokud jde o lidský výkon.
4. The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance (HR scorecard: propojení lidí, strategie a výkonu) od Briana Beckera, Marka Huselida a Davea Ulricha
- Autoři: Brian Becker, Mark Huselid a Dave Ulrich
- Počet stran: 235
- Rok vydání: 2001
- Odhadovaná doba čtení: 4–6 hodin
- Ideální pro: středně pokročilé a pokročilé profesionály v oblasti lidských zdrojů
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 78/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 78/5 (Goodreads)
Ve světě, kde síla společnosti spočívá v nehmotných hodnotách a intelektuálním potenciálu, kniha The HR Scorecard od Briana Beckera přesvědčivě dokazuje význam HR.
Tato kniha představuje koncept HR scorecard – princip měření, který propojuje roli HR profesionála s výkonností firmy. Na základě poznatků získaných z průzkumu více než 2 800 společností kniha dochází k závěru, že společnosti s efektivními systémy řízení lidských zdrojů často překonávají své konkurenty.
Kniha vysvětluje, jak měřit parametry, jako jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v oblasti lidských zdrojů, ve vztahu k obchodním cílům, a uvádí několik indexů, které vám pomohou vypočítat návratnost investic do jakéhokoli programu v oblasti lidských zdrojů.
Hlavní body
- Propojte HR s organizační strategií: Aby bylo HR dnes úspěšné, musí rozumět obchodní strategii, přizpůsobit se jí a soustředit se na dosahování výsledků, které mají hmatatelný dopad na cíle společnosti.
- Vytvořte metriky v oblasti lidských zdrojů a měřte jejich dopad: Měřte efektivitu funkce lidských zdrojů pomocí předstihových a zpožděných metrik v oblasti získávání talentů, řízení výkonu, školení a rozvoje.
- Vyvažte dlouhodobé a krátkodobé priority: Kniha doporučuje, aby týmy v oblasti lidských zdrojů spolupracovaly s vedoucími pracovníky, aby pochopily obchodní kontext a výzvy. Poté by měly vypracovat plán, který vyvažuje krátkodobé požadavky (například potřeby náboru) s dlouhodobými cíli organizace (například rozvoj personálu).
Co říkají čtenáři
Kniha poskytuje model měření, který slouží jako vodítko pro implementaci strategie lidského kapitálu, přičemž konečným cílem modelu je sladit strategii, lidi a výkonnost organizace. Autoři představují nový přístup k řízení „HR architektury“ firmy jako strategického aktiva a k měření jejího přínosu k výkonnosti firmy. Autoři se přiklánějí k top-down přístupu k implementaci strategie namísto bottom-up přístupu, spolu s inovativním systémem hodnocení pro měření přínosu HR.
Kniha poskytuje model měření, který slouží jako vodítko pro implementaci strategie lidského kapitálu, přičemž konečným cílem modelu je sladit strategii, lidi a výkonnost organizace. Autoři představují nový přístup k řízení „HR architektury“ firmy jako strategického aktiva a k měření jejího přínosu pro výkonnost firmy. Autoři se přiklánějí k top-down přístupu k implementaci strategie namísto bottom-up přístupu, spolu s inovativním systémem hodnocení pro měření přínosu HR.
5. Work Rules! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead (Pravidla práce! Postřehy z vnitřního fungování společnosti Google, které změní váš život a způsob vedení) od Laszlo Bocka
- Autoři: Laszlo Bock
- Počet stran: 416
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 5–6 hodin
- Ideální pro: střední a vyšší manažery v oblasti lidských zdrojů
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Chcete se inspirovat bezchybnými postupy v oblasti lidských zdrojů ve společnosti Google a přizpůsobit je vaší společnosti? Pokud ano, pak je tato kniha právě pro vás.
Bývalý viceprezident společnosti Google pro personální operace, Laszlo Bock, shrnul 15 let intenzivního výzkumu v této inspirativní sbírce lekcí o řízení talentů pro týmy jakékoli velikosti.
Kniha obsahuje příklady z praxe, praktické rady a postřehy o rovnováze mezi kreativitou a strukturou ve firmě. Bock vás také naučí, jak přetvořit vedení spíše zevnitř organizace než shora dolů.
Hlavní body
- Důvěřujte svým zaměstnancům, že budou jednat jako zakladatelé: Vštěpujte jim pocit sounáležitosti, buďte transparentní, dejte jim prostor k vyjádření a přijímejte zranitelnost, abyste mezi zaměstnanci vybudovali důvěru.
- Věnujte čas najímání těch nejlepších: Postupujte při najímání zaměstnanců na základě výboru, stanovte jasné standardy, nedělejte kompromisy a zajistěte, aby noví zaměstnanci trvale překonávali ty stávající.
- Usnadněte život zaměstnancům: Poučte se z přístupu společnosti Google, která se zaměřuje na zlepšování života zaměstnanců, šetření jejich času, zvyšování pohodlí a přinášení radosti, aniž by to stálo majlant.
Co říkají čtenáři
Google není tak neobvyklý nebo těžko pochopitelný, jak si lidé myslí – tato kniha jasně ukazuje, že převládá jedinečná filozofie, kreativita a spousta tvrdé práce. Obsahuje spoustu fantastických příkladů, které mohou využít i jiné společnosti, a velmi dobré vysvětlení toho, jak experimentovat a využívat analytiku k vytváření skvělých strategií pro práci s lidmi.
Google není tak neobvyklý ani těžko pochopitelný, jak si lidé myslí – tato kniha jasně ukazuje, že převládá jedinečná filozofie, kreativita a spousta tvrdé práce. Obsahuje spoustu fantastických příkladů, které mohou využít i jiné společnosti, a velmi dobré vysvětlení toho, jak experimentovat a využívat analytiku k vytváření skvělých strategií v oblasti lidských zdrojů.
6. Vrátit lidský rozměr do HR: Úspěch jako profesionál v oblasti lidských zdrojů začíná u vás, autor: Su Patel
- Autor: Su Patel
- Počet stran: 196
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 3–4 hodiny
- Ideální pro: členy HR týmů na všech úrovních
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Profesionálové v oblasti lidských zdrojů se často potýkají s otázkou: Mám upřednostnit lidi nebo procesy?
Pokud i vy se snažíte najít rovnováhu mezi těmito dvěma oblastmi, měla by být vaší další koupí kniha Su Patela Putting The Human Back Into HR (Vrátit lidský rozměr do HR).
Kniha se zabývá odvěkým konfliktem mezi lidskými zdroji (lidmi) a lidskými procesy (politikami) a nastiňuje klíčové oblasti, které musí odborníci v oblasti lidských zdrojů ovládat. Zabývá se tím, jak můžete spojit všechny oblasti role odborníka v oblasti lidských zdrojů, cítit se více naplněni jako člen týmu lidských zdrojů a připravit si cestu k profesnímu růstu.
Hlavní body
- Najděte rovnováhu mezi lidmi a procesy: Snažte se vnímat člověka za pracovní pozicí, aniž byste ohrozili procesy.
- Nejprve pracujte na sobě: Patel radí vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, aby zlepšili své vedoucí schopnosti a byli proaktivnější. To je připraví na to, aby mohli lépe zastávat vedoucí roli v organizaci.
- Přijímejte změny, místo abyste na ně reagovali: S jistotou se vypořádávejte s výzvami a veďte svůj tým přes změny pomocí nástrojů uvedených v této knize.
Co říkají čtenáři
Kéž bych si tuto knihu přečetl už před lety – a kéž by si ji přečetli i ostatní kolem mě! Myslím, že někdy personální práci zbytečně komplikujeme – koneckonců, není to žádná věda – a zároveň ji odlidšťujeme. Tato kniha se zabývá oběma těmito nedostatky – je plná jednoduchých, ale účinných metod, které mohou odborníci v oblasti lidských zdrojů využít, a klade důraz na lidský rozměr.
Kéž bych si tuto knihu přečetl už před lety – a kéž by si ji přečetli i ostatní kolem mě! Myslím, že někdy příliš komplikujeme lidské zdroje – koneckonců, není to žádná věda – ale také je odlidšťujeme. Tato kniha se zabývá oběma těmito nedostatky – je plná jednoduchých, ale účinných metod, které mohou profesionálové v oblasti lidských zdrojů použít, a klade důraz na lidský rozměr.
7. HR On Purpose: Developing Deliberate People Passion od Steve Browne
- Autor: Steve Browne
- Počet stran: 168
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 3–4 hodiny
- Ideální pro: HR pracovníky na všech úrovních
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 16/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 16/5 (Goodreads)
Renomovaný manažer a veterán v oblasti lidských zdrojů Steve Browne je dnes stejně nadšený pro lidské zdroje jako před 30 lety, kdy svou kariéru začínal. Jeho bestseller HR On Purpose je důkazem této vášně.
Kniha je osobním a motivačním průvodcem, který povzbuzuje profesionály v oblasti lidských zdrojů, aby se přesunuli za hranice administrativních úkolů a věnovali se činnostem, které mají pozitivní dopad na organizace.
Někdy může být každodenní řešení personálních otázek vyčerpávající. Browne se snaží znovu roznítit vaše nadšení prostřednictvím cenných postřehů, praktických rad a příkladů z reálného života, díky čemuž je tato kniha poutavým čtením pro všechny pracovníky v oblasti lidských zdrojů.
Hlavní body
- Slaďte svou vášeň a cíle s profesí v oblasti lidských zdrojů: Zeptejte se sami sebe, kde leží vaše vášeň. Pokud to není práce s lidmi, možná nejste ideálním kandidátem pro obor lidských zdrojů.
- Používejte zásady jako vodítko, ne jako pouta: Zajistěte flexibilitu svých personálních postupů tím, že budete zásady a postupy používat jako vodítko, nikoli jako omezení.
- Zpochybněte zastaralé představy: Odstraňte staromódní představy o HR a předefinujte očekávání pomocí moderních nástrojů a strategií. Využijte technologie, data, sociální média a nové nápady.
Co říkají čtenáři
Pokud chcete být skvělým HR lídrem (nebo prostě jen skvělým lídrem), měli byste si přečíst tuto knihu! Na knize HR On Purpose se mi nejvíc líbí jednoduché a praktické příběhy o leadershipu. To se může zdát u knihy o HR podivné (a možná to souvisí s mým vlastním zaměřením na leadership), ale jedním z hlavních bodů, které Steve zdůrazňuje, je, že lidé z HR – stejně jako všichni lídři – se musí soustředit na lidi, nikoli na politiky a dodržování předpisů.
Pokud chcete být skvělým HR lídrem (nebo prostě jen skvělým lídrem), měli byste si přečíst tuto knihu! Na knize HR On Purpose se mi nejvíc líbí jednoduché a praktické příběhy o leadershipu. To se může zdát u knihy o HR divné (a možná to souvisí s mým vlastním zaměřením na leadership), ale jedním z hlavních bodů, které Steve zdůrazňuje, je, že HR pracovníci – stejně jako všichni lídři – se musí soustředit na lidi, nikoli na politiky a dodržování předpisů.
8. Belonging at Work: Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization (Sounáležitost v práci: každodenní kroky, které můžete podniknout k vytvoření inkluzivní organizace) od Rhodese Perryho
- Autor: Rhodes Perry
- Počet stran: 202
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 3–4 hodiny
- Ideální pro: HR profesionály, kteří chtějí podporovat inkluzivitu
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Inspirován svou vlastní cestou jako transgender muž, Perry vydal knihu Belonging At Work (Sounáležitost v práci) jako praktického průvodce budováním inkluzivních pracovišť, kde se každý cítí jako doma.
Nejde jen o diverzitu a inkluzi, ale o budování přívětivé organizační kultury, která zaměstnancům umožňuje být v práci sami sebou a dává jim pocit sounáležitosti. Perry sdílí osobní příběhy, případové studie a praktické strategie v oblasti lidských zdrojů, které mohou pomoci vytvořit pracoviště, kde se praktikuje skutečné spojenectví.
Perry vás přátelským a vřelým tónem vybízí, abyste si uvědomili, proč je sounáležitost důležitá, v čem se liší od diverzity a inkluze a proč je budoucností lidských zdrojů.
Hlavní body
- Uvědomte si, že sounáležitost je základní lidskou potřebou: Pochopte, že pocit sounáležitosti na pracovišti přesahuje rasu, pohlaví, sexualitu a náboženství.
- Vedejte s autenticitou: Vytvořte příjemné prostředí, kde se lidé mohou projevit takoví, jací opravdu jsou.
- Buďte zodpovědní za své cíle v oblasti DEI: Podnikněte konkrétní kroky k integraci samostatných, ale souvisejících principů diverzity, rovnosti a inkluze (DEI).
Co říkají čtenáři
Kniha Rhodese Perryho Belonging at Work by měla být povinnou četbou nejen pro manažery a vedoucí pracovníky, ale pro všechny, kteří jakýmkoli způsobem komunikují s lidmi, kteří se od nich liší. Belonging at Work nabízí nesčetné množství příběhů, tipů, cvičení a výzev k akci, vše podáno jasným a příjemným stylem pana Perryho.
Kniha Rhodese Perryho Belonging at Work by měla být povinnou četbou nejen pro manažery a vedoucí pracovníky, ale pro všechny, kteří jakýmkoli způsobem komunikují s lidmi, kteří se od nich liší. Belonging at Work nabízí nesčetné množství příběhů, tipů, cvičení a výzev k akci, které jsou prezentovány jasným a příjemným stylem psaní pana Perryho.
9. HR Disrupted: It’s Time for Something Different (HR v krizi: Je čas na změnu) od Lucy Adamsové
- Autor: Lucy Adams
- Počet stran: 230
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 4–5 hodin
- Ideální pro: HR pracovníky všech úrovní
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,13/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 13/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 13/5 (Goodreads)
Jako někdo, kdo pracuje v oddělení lidských zdrojů, máte někdy pocit, že jste uvízli v rutině?
Pak byste si měli přečíst tuto knihu od Lucy Adamsové, která se snaží prolomit tradiční pojetí HR a přinést nový pohled.
HR Disrupted je čtivá kniha zaměřená na otázku: Jak může moderní HR profesionál vést, řídit, motivovat a podporovat zaměstnance v neustále se vyvíjejícím obchodním světě?
Adamsová ve své práci, obohacené o příklady z jejího působení v BBC, vybízí čtenáře, aby přehodnotili svůj způsob práce.
Podrobně se zabývá nejmenšími detaily a navrhuje nástroje a taktiky pro všechny funkce související s HR, včetně odměn, pravidel a politik zaměstnanosti a řízení talentů.
Hlavní body
- Přijměte princip EACH: Zacházejte se zaměstnanci jako s dospělými, spotřebiteli a lidmi. To znamená respektovat je jako dospělé, uznávat jejich rozmanité potřeby jako spotřebitelů a uznávat jejich lidskou stránku.
- Přejděte od politik k lidem: Opusťte přístup zaměřený na politiky a místo toho upřednostněte potřeby a zkušenosti lidí.
- Přizpůsobte zkušenosti svých zaměstnanců: Opusťte model „jedna velikost pro všechny“ a vycházejte vstříc individuálním potřebám a preferencím svých zaměstnanců.
Co říkají čtenáři
Toto je zdaleka nejlepší kniha, kterou jsem za poslední roky četl; vše, o čem Lucy píše, přímo souvisí s mými vlastními myšlenkami a postřehy, které jsem viděl na vlastní oči na všech místech, kde jsem pracoval. Tuto knihu vřele doporučuji každému, kdo má skutečný zájem porozumět a řešit jeden z nejdůležitějších a nejvlivnějších aspektů jakéhokoli podniku nebo organizace, který výrazně pomůže dosáhnout toho, co si předsevzal... lidi, kteří v něm pracují.
Toto je zdaleka nejlepší kniha, kterou jsem za poslední roky četl; vše, o čem Lucy píše, přímo souvisí s mými vlastními myšlenkami a postřehy, které jsem viděl na vlastní oči na všech místech, kde jsem pracoval. Tuto knihu vřele doporučuji každému, kdo má skutečný zájem porozumět a řešit jeden z nejdůležitějších a nejvlivnějších aspektů jakéhokoli podniku nebo organizace, který výrazně pomůže dosáhnout toho, co si předsevzal... lidi, kteří v něm pracují.
10. The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth (Nebojácná organizace: Vytváření psychologického bezpečí na pracovišti pro učení, inovace a růst) od Amy C. Edmondsonové
- Autor: Amy C. Edmondson
- Počet stran: 256
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 4–5 hodin
- Ideální pro: HR pracovníky na všech úrovních
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 01/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 01/5 (Goodreads)
Lidská psychika je zajímavá a citlivá věc a vedoucí pracovníci musí být vědomi toho, jak ji ovlivňuje pracovní prostředí. Amy Edmondson o tom hovoří ve své knize The Fearless Organization.
Kniha Edmondsonové se zabývá myšlenkou psychologické bezpečnosti – vytvářením prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí bezpečně, mohou riskovat, sdílet své myšlenky a učit se, aniž by se museli obávat negativních důsledků.
Tato kniha je jako severní hvězda pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů a lidi, kteří chtějí zvýšit zapojení zaměstnanců a podnítit inovace tím, že umožní lidem otevřeně komunikovat, spolupracovat a neustále se vzdělávat.
Edmondson v této knize shrnuje 20 let výzkumu a poskytuje vedoucím pracovníkům praktické kroky, jak vytvořit inkluzivní a bezpečné pracovní prostředí. Tato působivá kniha přesvědčivě dokazuje souvislost mezi spokojeností zaměstnanců a úspěchem organizace.
Hlavní body
- Podporujte psychickou bezpečnost na pracovišti: Zajistěte, aby se vaši zaměstnanci cítili bezpečně při sdílení nápadů, podstupování rizik a učení se z chyb, aniž by se museli obávat odvetných opatření.
- Považujte strategii společnosti za průběžný test, nikoli za pevný plán: Zaměřte se na organizační učení, povzbuzujte všechny, aby aktivně hledali nové nápady, které zpochybňují současné předpoklady, a podporujte neustálé zlepšování.
- Nesnižujte své výkonnostní standardy: Vytvořte na pracovišti „zónu učení a vysoké výkonnosti“, abyste podpořili nové nápady a kreativitu.
Co říkají čtenáři
Kniha Edmondsonové The Fearless Organization (Nebojácná organizace) poskytuje užitečný rámec pro manažery, kteří mají zájem podporovat psychologickou bezpečnost ve svém pracovním prostředí... Osvěžujícím aspektem rámce Edmondsonové je to, že je podložen 20 lety výzkumu v různých odvětvích. Tento výzkum ukazuje význam psychologické bezpečnosti na pracovišti: když se zaměstnanci necítí schopni nebo povzbuzeni k tomu, aby se ozvali se svými otázkami nebo obavami, může to vést ke vzniku kultury mlčení, která může přesáhnout rámec obchodního neúspěchu a ovlivnit fyzické a duševní zdraví lidí.
Kniha Edmondsonové The Fearless Organization (Nebojácná organizace) poskytuje užitečný rámec pro manažery, kteří mají zájem o podporu psychologické bezpečnosti ve svém pracovním prostředí... Osvěžujícím aspektem rámce Edmondsonové je to, že je podložen 20 lety výzkumu v různých odvětvích. Tento výzkum ukazuje význam psychologické bezpečnosti na pracovišti: když se zaměstnanci necítí schopni nebo povzbuzeni k tomu, aby se ozvali se svými otázkami nebo obavami, může to vést ke vzniku kultury mlčení, která může přesáhnout rámec obchodního neúspěchu a ovlivnit fyzické a duševní zdraví lidí.
11. Bring Your Human To Work od Erica Keswin
- Autor: Erica Keswin
- Počet stran: 224
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 4–5 hodin
- Ideální pro: HR pracovníky všech úrovní
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,71/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 71/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 71/5 (Goodreads)
Měli jste někdy pocit, že ve vztazích na pracovišti chybí lidský kontakt?
Kniha Eriky Keswinové Bring Your Human to Work (Vezměte si do práce své lidské já) pojednává o tom, jak tuto vřelost znovu objevit.
S více než 20 lety zkušeností Keswin odhaluje, jak špičkové společnosti jako Lyft a Starbucks vytvářejí autentická a podpůrná pracoviště.
Tento bestseller z žebříčku Wall Street Journal není typickou přednáškou o lidských zdrojích – je to praktický průvodce, jak udělat vaše pracoviště příjemnějším a podpořit pracovní návyky, které vedou k úspěchu společnosti a spokojenosti zaměstnanců.
Hlavní body
- Upřednostňujte pohodu svých zaměstnanců: Podporujte zaměstnance v tom, aby byli zdraví na těle i na duchu, a uznávejte důležitost holistické pohody.
- Vytvořte prostor pro osobní interakce: Uvědomte si sílu osobních vztahů v technologicky orientovaném světě.
- Inspirujte své zaměstnance, aby se zapojili do komunity: Vytvořte kulturu sociální odpovědnosti tím, že budete podporovat zapojení do komunity.
Co říkají čtenáři
Keswinova kniha je plná důležitých připomínek (podložených pečlivým výzkumem), že podpora LIDÍ, kteří s vámi pracují, a poskytování nástrojů pro navazování kontaktů a vracení se jim vytváří produktivnější a pozitivnější pracovní prostředí. Můj osobní názor – kapitoly o vracení a děkování jsou nejvýznamnější, protože svět a každé pracoviště by v dnešní době potřebovaly trochu více laskavosti a pokory. Ale každá kapitola je plná moudrosti a upřímného pohledu na to, jak náš technologicky „propojený“ svět potřebuje trochu více lidských vztahů.
Keswinova kniha je plná důležitých připomínek (podložených pečlivým výzkumem), že podpora LIDÍ, kteří s vámi pracují, a poskytování nástrojů pro navazování kontaktů a vracení se jim vytváří produktivnější a pozitivnější pracovní prostředí. Můj osobní názor – kapitoly o vracení a děkování jsou nejvýznamnější, protože svět a každé pracoviště by v dnešní době potřebovaly trochu více laskavosti a pokory. Ale každá kapitola je plná moudrosti a upřímného pohledu na to, jak náš technologicky „propojený“ svět potřebuje trochu více lidských vztahů.
12. Remote Not Distant: Navrhněte firemní kulturu, která vám pomůže prosperovat v hybridním pracovišti, autor: Gustavo Razzetti
- Autor: Gustavo Razzetti
- Počet stran: 328
- Rok vydání: 2022
- Odhadovaná doba čtení: 5–6 hodin
- Ideální pro: HR profesionály, kteří řídí vzdálené zaměstnance
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,83/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 83/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 83/5 (Goodreads)
Ve světě, kde se práce na dálku stala téměř všudypřítomnou, je jasné, proč se tato kniha o lidských zdrojích dostala na náš seznam.
Remote, Not Distant je vaším průvodcem k obchodnímu úspěchu v éře práce na dálku a hybridní práce. Gustavo Razzetti, generální ředitel společnosti Fearless Culture, poskytuje praktické rady pro udržení pevné firemní kultury, zlepšení spolupráce a budování psychologické bezpečnosti na digitálním pracovišti.
Tato kniha nabízí praktické rady pro společnosti, které se snaží zvýšit spokojenost a produktivitu zaměstnanců v organizacích zaměřených na práci na dálku. Doporučuje dokonce zdravé pracovní návyky, které vedou k vysoce efektivním a inovativním pracovištím.
Ať už jste v práci na dálku nováčkem nebo zdokonalujete své strategie, zde najdete vše, co potřebujete k úspěchu na moderním pracovišti.
Hlavní body
- Přehodnoťte roli kanceláře: Pochopte a přijměte, že kancelář jako fyzický prostor není jediným hnacím motorem firemní kultury.
- Udělejte ze vzdálené spolupráce hvězdu svého podnikání: Vybavte své týmy strategiemi, které jim pomohou zůstat v kontaktu, zlepšit spolupráci a prosperovat na digitálním pracovišti.
- Vybudujte prosperující kulturu záměrně, ne náhodou: Zaměřte se na pěstování hodnot, komunikaci a spolupráci, místo abyste se spoléhali na náhodu nebo předpokládali, že se kultura vyvine přirozeně.
Co říkají čtenáři
Přečetl jsem spoustu knih o leadershipu v dnešním světě hybridních scénářů a tato je nejlepší. S více než 135 odkazy (všechny snadno dostupné) je důkladná a přesná. Vřele doporučuji. Bez ohledu na to, jak dlouho podle vás budou současné podmínky trvat, tato kniha je užitečná!
Přečetl jsem spoustu knih o leadershipu v dnešním světě hybridních scénářů a tato je nejlepší. S více než 135 odkazy (všechny snadno dostupné) je důkladná a přesná. Vřele doporučuji. Bez ohledu na to, jak dlouho podle vás budou současné podmínky trvat, tato kniha je užitečná!
13. Rozmanitost na pracovišti: Otevírající oči rozhovory, které nastartují diskuze o identitě, privilegiích a předsudcích od Bärí A. Williams
- Autor: Bärí A. Williams
- Počet stran: 128
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 2–3 hodiny
- Ideální pro: HR pracovníky na všech úrovních
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,65/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 65/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 65/5 (Goodreads)
Vytvoření inkluzivního pracoviště vyžaduje kladení obtížných otázek a Bärí A. Williams se ve své knize Diversity In The Workplace (Rozmanitost na pracovišti) dotýká většiny z nich.
Williams nás provází cestou za diverzitou na pracovišti prostřednictvím 25 zajímavých rozhovorů, ve kterých marginalizované osoby sdílejí své zkušenosti týkající se rasy, pohlaví, LGBTQ+ identifikace, schopností, věku, náboženství a kultury.
Jedinečností této knihy o lidských zdrojích je její praktický přístup. Každá část je zakončena cenným ponaučením, které můžete využít jako nástroj pro změnu. Diversity in the Workplace (Rozmanitost na pracovišti) je vynikající četbou pro odborníky v oblasti lidských zdrojů, manažery a všechny, kteří mají zájem o budování inkluzivních pracovišť.
Hlavní body
- Naslouchejte svým zaměstnancům: Věnujte aktivní pozornost problémům, kterým vaši zaměstnanci čelí, a snažte se je řešit.
- Zamyslete se nad předsudky: Věnujte čas zamyšlení nad nevědomými předsudky a jejich dopadem na diverzitu na pracovišti.
- Podporujte empatii: Porozumějte lidem a navazujte s nimi vztahy tím, že uznáte výzvy a úspěchy, kterým čelí na základě jejich rozmanitých identit.
Co říkají čtenáři
Bäri je inteligentní, přemýšlivá a soucitná autorka. Líbí se mi, že dokáže zachytit příběhy respondentů [sic] nestranným způsobem a po celou dobu zůstává objektivní. V několika příbězích jsem viděla sama sebe/své zkušenosti, takže mě tato kniha opravdu oslovila. Vřele doporučuji ji přečíst.
Bäri je inteligentní, přemýšlivá a soucitná autorka. Líbí se mi, že dokáže zachytit příběhy respondentů [sic] nestranným způsobem a po celou dobu zůstává objektivní. V několika příbězích jsem viděla sama sebe/své zkušenosti, takže mě tato kniha opravdu oslovila. Vřele doporučuji ji přečíst.
14. Pracoviště bez dramat: Jak můžete předcházet nevědomým předsudkům, sexuálnímu obtěžování, porušování etických zásad a inspirovat zdravou kulturu od Patti Perezové
- Autor: Patti Perez
- Počet stran: 272
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 5–6 hodin
- Ideální pro: HR pracovníky všech úrovní
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,87/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 87/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 87/5 (Goodreads)
Pokud se chcete aktivně zabývat nekalým jednáním na pracovišti a potlačit „drama“ v zárodku, přečtěte si knihu The Drama-Free Workplace.
Tato kniha, jejíž autorkou je zkušená právnička a odbornice na lidské zdroje Patti Perez, vám poskytne praktické strategie, jak minimalizovat dramata, posílit školení v oblasti dodržování předpisů a zlepšit komunikaci o citlivých tématech v práci.
Na základě poznatků z více než 1 200 vyšetřování na pracovišti se Patti zabývá všemi aspekty sexuálního obtěžování, předsudků, diverzity a etických otázek na pracovišti.
Nejde jen o dodržování zákonů, ale také o vytvoření zdravé kultury na pracovišti, která je bezpečná a respektuje všechny. Kniha vyvrací mýty a nabízí praktické tipy, jak předvídat a vyhnout se právním úskalím při řešení problémů na pracovišti.
Hlavní body
- Předvídejte a předcházejte dramatickým situacím: Identifikujte situace, které mohou způsobit drama v práci, a snažte se jim zcela zabránit.
- Používejte emoční inteligenci při rozhovorech o citlivých tématech: Buďte empatičtí při rozhovorech o kontroverzních tématech na pracovišti, místo abyste se uchylovali k právnickému žargonu.
- Zaměřte se na efektivní politiky a školení: Vytvářejte a prosazujte politiky příznivé pro zaměstnance, navrhujte účinné školicí programy a vyšetřujte a řešte stížnosti na sexuální obtěžování a nevhodné chování.
Co říkají čtenáři
Toto je skvělá kniha s množstvím užitečných informací. Patti má bohaté zkušenosti v právní a provozní oblasti, jak nejlépe vytvořit pozitivní pracovní kulturu, která chrání před nepřátelským pracovním prostředím. Pokud chcete pracoviště, které je kreativní, podporující, angažované a prosperující, pak je tato kniha nutností. Podrobný návod, jak toho dosáhnout a zajistit, aby vaši zaměstnanci prosperovali... všichni!
Toto je skvělá kniha s množstvím užitečných informací. Patti má bohaté zkušenosti v právní a provozní oblasti, jak nejlépe vytvořit pozitivní pracovní kulturu, která chrání před nepřátelským pracovním prostředím. Pokud chcete pracoviště, které je kreativní, podporující, angažované a prosperující, pak je tato kniha nutností. Krok za krokem vám ukáže, jak toho dosáhnout a zajistit, aby vaši zaměstnanci prosperovali... všichni!
15. The HR Answer Book: Nezbytný průvodce pro manažery a profesionály v oblasti lidských zdrojů od Shawna Smithe a Rebeccy Mazinové
- Autoři: Shawn Smith a Rebecca Mazin
- Počet stran: 288
- Rok vydání: 2011
- Odhadovaná doba čtení: 4–5 hodin
- Ideální pro: HR pracovníky všech úrovní
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,85/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 85/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 85/5 (Goodreads)
Pokud potřebujete knihu, která odpoví na všechny otázky týkající se HR, je tato ta pravá. Autoři Shawn Smith a Rebecca Mazin se zabývají více než 200 běžnými otázkami zaměstnavatelů, od náboru a disciplíny až po snižování stavů a odměňování.
Tato kniha o lidských zdrojích je doslova plná praktických řešení každodenních problémů souvisejících s řízením lidských zdrojů a osvědčených postupů v oboru. Obsahuje také bonusové kontrolní seznamy.
The HR Answer Book je nezbytnou příručkou pro profesionály, kteří hledají rychlý návod k řešení problémů na pracovišti.
Hlavní body
- Jasné zásady jsou nezbytné: Organizace nemůže úspěšně fungovat bez jasně definovaných a adekvátně sdělených zásad, které by sloužily jako vodítko pro management a zaměstnance.
- Odměna není rozhodujícím faktorem: Vysoce kvalifikovaní talenti často kladou větší důraz na pracovní prostředí, benefity a kulturu potenciálního zaměstnavatele než na nabízený plat.
- Vytvořte kulturu neustálého učení: Efektivní a neustálé školení a rozvoj jsou nezbytné pro udržení produktivity a aktuálních znalostí vašich zaměstnanců.
Co říkají čtenáři
Toto je opravdu kniha odpovědí! Obsahuje podrobné odpovědi na základní otázky týkající se politik a postupů v oblasti lidských zdrojů v téměř všech aspektech HR. A věděli jste, že pokud jste profesionál s certifikací SHRM, můžete za ni získat kredity pro recertifikaci? Ano, je to tak. Tato kniha má hodnotu 3 kreditů pro recertifikaci, pokud po jejím přečtení absolvujete online test (SHRM eLearning) ...
Toto je opravdu kniha odpovědí! Obsahuje podrobné odpovědi na základní otázky týkající se politik a postupů v oblasti lidských zdrojů v téměř všech aspektech HR. A věděli jste, že pokud jste profesionálem s certifikací SHRM, můžete za ni získat kredity pro recertifikaci? Ano, je to tak. Tato kniha má hodnotu 3 kreditů pro recertifikaci, pokud po jejím přečtení absolvujete online test (SHRM eLearning) ...
ClickUp pro profesionály v oblasti lidských zdrojů
Nyní, když jste získali poznatky z těchto 15 nejlepších knih o řízení lidských zdrojů, je čas je uplatnit v praxi.
Platforma ClickUp pro analýzu a správu dat v oblasti lidských zdrojů vám v tom může pomoci. Díky řadě uživatelsky přívětivých funkcí pro zvýšení produktivity profesionálů v oblasti lidských zdrojů je ClickUp nezbytným doplňkem vaší sady nástrojů pro práci s daty a softwarovými produkty v oblasti lidských zdrojů.
ClickUp nabízí komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která pomáhá řídit týmy jakékoli velikosti a z jakéhokoli odvětví, a je tak ideálním nástrojem pro HR týmy, které se zabývají úkoly, jako jsou údaje o zaměstnancích, pracovní výkazy a cíle.
Díky přizpůsobitelným funkcím a více než 1 000 integracím můžete centralizovat svou práci, od náboru a mzdové agendy po zapracování a odchod zaměstnanců, napříč aplikacemi do jediného společného pracovního prostoru.
Ať už se zabýváte zapojením zaměstnanců a odměnami nebo měřením produktivity, ClickUp vám usnadní práci se všemi HR daty, rozhodnutími a procesy.
Ale je to v souladu se všemi poznatky, které jsme získali z našeho kurátorského seznamu knih o HR? Podívejme se na to.
1. Nábor
Najít ty správné lidi je prvním a pravděpodobně nejdůležitějším krokem při budování skvělé společnosti. Několik nejlepších knih o lidských zdrojích na našem seznamu se podrobně zabývá strategiemi náboru a přijímání zaměstnanců. A ClickUp celý proces zjednodušuje a vylepšuje.
Spravujte a ukládejte vše od popisu pracovních pozic a informací o týmu až po podrobnosti o společnosti a její politiky pomocí ClickUp Docs. Spolupracujte v reálném čase, přizpůsobte si styl své značky a kontrolujte přístup k ochraně důvěrných údajů.
S ClickUp můžete revolučně změnit proces hledání talentů a pohovorů tím, že zorganizujete kandidáty, žádosti a oslovování uchazečů do přehledného systému. Vytvořte také popisy pracovních pozic, informace o týmu, podrobnosti o společnosti a firemní politiky a udělejte přístup na základě oprávnění.
Přidejte potřebné podrobnosti pomocí vlastních polí a popisů úkolů a pomocí automatizace hladce provázejte kandidáty celým procesem.
A pokud máte málo času, využijte rozsáhlou knihovnu šablon ClickUp.
Například šablona ClickUp pro nábor kandidátů je navržena tak, aby vám pomohla zefektivnit a vizualizovat proces náboru. Můžete ji použít k hodnocení kandidátů, porovnání uchazečů a udržení přehledu pomocí kontrolních seznamů a připomínek.
2. Zapracování nových zaměstnanců
První dojem je důležitý. Jakmile najmete nové talenty, musíte jim poskytnout skvělý zážitek z nástupu do nové práce. ClickUp vám s tím pomůže.
Vytvořte pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců, které jim pomohou dobře nastartovat. Nastavte školicí moduly s úkoly, které lze sledovat, a procesními dokumenty. Poté přiřaďte lidem jejich role a aktivně s nimi komunikujte prostřednictvím značek, komentářů a oznámení.
S ClickUpem můžete přistupovat k šabloně ClickUp pro zaškolování zaměstnanců, abyste mohli vytvářet kontrolní seznamy, nastavovat úkoly a schůzky, plánovat školení a podporovat spolupráci.
Jakmile je vše připraveno, je čas pustit se do práce.
3. Rozmanitost, rovnost a inkluze
Naše kolekce obsahuje dvě vynikající knihy (Diversity in the Workplace a Belonging at Work), které pomáhají personalistům budovat inkluzivnější a diverzifikovanější pracoviště. V tomto úsilí je ClickUp vaším věrným spojencem.
Vytvořte bezpečné, spravedlivé a inkluzivní pracoviště pro všechny zaměstnance pomocí šablony akčního plánu ClickUp pro DEI. Tuto šablonu můžete použít k měření úspěchu vašich iniciativ DEI, spolupráci na souvisejících úkolech na jednom centrálním místě a sledování stavu a pokroku jednotlivých akčních bodů.
Ale to není vše. ClickUp nabízí spoustu podobných šablon, které vám pomohou udržet rozmanité pracovní prostředí. Můžete je použít k vytvoření strategických plánů, stanovení cílů a dokonce i k provedení SWOT analýzy, abyste lépe pochopili své iniciativy.
4. Zapojení zaměstnanců
Většina knih o lidských zdrojích je plná skvělých příkladů zapojení zaměstnanců. Pokud byste chtěli některé z těchto programů realizovat, ClickUp je ideálním partnerem.
Brainstormujte a vizualizujte své nápady na zapojení zaměstnanců mezi členy týmu pomocí ClickUp Whiteboards a propojte různé procesní toky, aby vše bylo centralizováno na jednom místě. Použijte přizpůsobitelné formuláře ClickUp Forms k shromažďování zpětné vazby týmu ohledně firemních politik a iniciativ.
ClickUp nabízí několik šablon pro sledování a zvyšování angažovanosti zaměstnanců. Například pomocí šablony Akční plán pro angažovanost zaměstnanců od ClickUp můžete vytvořit akční plány pro identifikaci a řešení problémů zaměstnanců nebo zdvojnásobit strategie pro zlepšení angažovanosti na pracovišti.
Kromě toho můžete pracovat na zlepšení zkušeností zaměstnanců tím, že shromáždíte jejich zpětnou vazbu pomocí šablony průzkumu zapojení zaměstnanců od ClickUp.
5. Řízení výkonu
Kniha The HR Scorecard je horlivým zastáncem řízení výkonu a jeho význam podtrhuje pomocí případových studií a důkladného výzkumu.
Naštěstí ClickUp obsahuje vše, co souvisí s řízením výkonu. Vytvářejte sledovatelné cíle s konkrétními úkoly pomocí ClickUp Goals a mějte přehled o všech svých úspěších. Díky tomu můžete rychle zjistit, jak si váš tým vede, a sledovat jeho celkový výkon.
Prohlédněte si vše na svých panelech ClickUp a sledujte výkonnost podniku v reálném čase. Získejte cenné informace o hodnocení výkonnosti na základě tabulek a grafů.
Navíc můžete v případě potřeby vytvářet personalizované přehledy a zprávy o výkonu pro každého zaměstnance, abyste měli přehled o všech procesech.
Použijte šablonu ClickUp Performance Review Template k shromažďování a poskytování zpětné vazby během procesu hodnocení výkonu zaměstnanců. Vytvořte individuální cíle pro zaměstnance a sledujte jejich pokrok pomocí přizpůsobitelných stavů, které je provedou jejich plány růstu. Stanovte priority těchto cílů, abyste zajistili jasnost kritérií, která používáte pro měření.
6. Podávání zpráv
Lidé dělají lidské chyby. A když se na pracovišti objeví problémy, je nutné je nahlásit a efektivně vyřešit.
Pomocí šablony ClickUp pro hlášení incidentů zaměstnanců můžete sledovat hlášení incidentů a uchovávat jejich podrobné záznamy pro budoucí účely. Vytvořte praktické strategie a plány pro organizaci zásahových týmů, úkolů a pokynů v rámci ClickUp.
Realizujte své cíle v oblasti lidských zdrojů s ClickUp!
V našem seznamu knih o HR najdete všechny potřebné znalosti z oblasti lidských zdrojů. Nyní už potřebujete jen spolehlivý nástroj, který vám pomůže tyto znalosti uplatnit na pracovišti.
ClickUp, kterému důvěřují týmy různých velikostí v několika odvětvích, má vše, co potřebujete k založení a vedení úspěšného HR týmu, který podporuje růst podnikání. Použijte ClickUp Docs k vytvoření znalostní báze, Whiteboards k brainstormingu nápadů a ClickUp Goals ke sdílení a sledování cílů organizace.
Díky funkcím navrženým pro podporu spolupráce a efektivity je to komplexní řešení pro vaši společnost. Navíc vás to nezruinuje. Zaregistrujte se ještě dnes!