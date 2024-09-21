Jak zefektivnit procesy pomocí HR dashboardu

Řízení týmu dá práci. Představte si, jaké to je řídit celou pracovní sílu v rámci organizace. Týmy lidských zdrojů (HR) jsou neocenitelní hrdinové, kteří vyplňují mezery v dovednostech, udržují talenty, řídí výkonnost a podporují pozitivní pracovní kulturu.
Den v životě manažera lidských zdrojů zahrnuje plnění mnoha úkolů, jako je organizování schůzek, práce s tabulkami a papírování, ale především řízení týmů.
V tomto kontextu mohou HR analytické panely znamenat absolutní změnu.
HR dashboard slouží jako centralizovaný nástroj, který poskytuje přehled o výkonu, dostupnosti a celkové náladě vašeho týmu v reálném čase. Už tedy nemusíte prohledávat hromady dat nebo skládat informace z různých zdrojů.
Analýza lidských zdrojů má významný dopad na výkonnost organizace, což vede až k 25% nárůstu produktivity podniku, 50% snížení fluktuace zaměstnanců a 80% zvýšení efektivity náboru.
V tomto blogu prozkoumáme důležité a klíčové funkce HR dashboardů, jak krok za krokem vytvořit dashboard, podíváme se na několik příkladů a objevíme nástroje, které usnadňují HR analytiku.
Význam HR dashboardů
HR dashboardy jsou pro HR profesionály klíčové, protože nabízejí datově podložené informace a podporují strategická rozhodnutí.
Zde je seznam mnoha způsobů, jakými přinášejí hodnotu do procesů HR:
✅ Hladký proces náboru
Konfigurace HR dashboardů pro sledování metrik náboru, jako je doba náboru, náklady na nábor, zdroje kandidátů, kulturní kompatibilita a fluktuace, pomáhá optimalizovat proces náboru. To umožňuje personálnímu oddělení provádět zlepšení procesů na základě dat a efektivněji plnit cíle náboru.
✅ Rozhodování založené na datech
Vizualizace dat v reálném čase umožňuje týmům HR činit uvážlivá rozhodnutí na základě přesných, aktuálních a kvalitních dat. Analýza trendů a vzorců založených na datech také pomáhá vyvíjet efektivní strategie HR.
✅ Efektivní správa zdrojů
HR dashboardy poskytují přehled o docházce zaměstnanců, jejich pracovní zátěži a dostupnosti, mzdách, benefitech a odměnách a fluktuaci. To podporuje alokaci zdrojů a optimalizaci úsilí o efektivní využití lidského kapitálu.
✅ Sledování výkonu zaměstnanců
HR profesionálové mohou sledovat metriky a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) prostřednictvím KPI dashboardů. To jim pomáhá identifikovat nejlepší a nejhorší zaměstnance, oblasti, které je třeba zlepšit, a další aspekty výkonu zaměstnanců.
✅ Hlubší zapojení zaměstnanců
Sledování ukazatelů zapojení zaměstnanců, jako je účast na školicích a rozvojových programech, Employee Net Promoter Score (e-NPS), fluktuace atd., pomáhá proaktivně identifikovat a řešit problémy se zapojením zaměstnanců.
✅ Lepší dodržování předpisů
Dashboardy usnadňují organizaci dodržování pracovněprávních předpisů a platných nařízení tím, že sledují klíčové ukazatele, jako jsou rozdíly v odměňování žen a mužů, diverzita atd. Taková transparentnost a proaktivní řešení snižují riziko právních problémů a sankcí.
✅ Plánování pracovní síly
Díky komplexnímu přehledu o metrikách pracovní síly mohou náboroví manažeři předvídat budoucí potřeby v oblasti personálu, udržovat talenty, plánovat nástupnictví, zohledňovat diverzitu, obsazovat volná místa prostřednictvím vertikálního pohybu zaměstnanců a mnoho dalšího, což vede k efektivnímu plánování lidských zdrojů.
✅ Efektivní řízení nákladů
Díky přehledu o mzdách, benefitech a dalších výdajích souvisejících s lidskými zdroji mohou týmy HR efektivně spravovat náklady a zároveň objevovat oblasti s potenciálem úspor.
✅ Udržení zaměstnanců
Identifikace trendů v fluktuaci zaměstnanců poukazuje na potenciální problémy s udržením talentů. Personální týmy mohou tyto poznatky využít k vytvoření cílených strategií pro zlepšení zapojení a udržení zaměstnanců.
✅ Strategické sladění
Dashboardy pomáhají sladit strategie HR s širšími cíli organizace tím, že propojují metriky pracovní síly s obchodními cíli, což podporuje růst a výkonnost.
Klíčové funkce HR dashboardu
HR dashboard by měl svým uživatelům poskytovat komplexní přehled o HR aktivitách a metrikách, aby usnadňoval rozhodování na základě dat.
K tomu jsou zapotřebí následující klíčové funkce:
Vizualizace dat v reálném čase
HR dashboard umožňuje HR týmům sledovat metriky týkající se docházky, eNPS (zaměstnanecký čistý promotérský skóre), nedobrovolné fluktuace a dalších faktorů, které odrážejí výkonnost pracovní síly. Přístup k těmto důležitým informacím ve správný čas podporuje rychlé a datově podložené rozhodování.
Například ClickUp Dashboards poskytuje vysokou míru flexibility pro sledování HR metrik, stanovení cílů a monitorování pokroku – vše na jednom místě.
Analýza pracovní síly
Pokročilé analytické nástroje poskytují přehled o demografii pracovní síly, nedostatcích v dovednostech a produktivitě. Tato funkce pomáhá týmům HR a manažerům náboru propojit strategie v oblasti talentů s širšími cíli plánování HR, aby byli najati ti správní talenti, kteří splní budoucí potřeby organizace.
Sledování náboru a zapracování nových zaměstnanců
Tato funkce pomáhá sledovat náborový proces od podání žádosti až po nástup do zaměstnání. ClickUp Dashboards nabízí mnoho funkcí, které vám umožní sledovat vše od náboru až po nástup do zaměstnání, od rozvoje zaměstnanců až po mzdy, od řízení výkonu až po hodnocení a mnoho dalšího.
Metriky zapojení zaměstnanců
HR týmy často sledují úroveň zapojení zaměstnanců pomocí průzkumů, zpětné vazby a dalších nástrojů. To jim poskytuje informace o oblastech, jako je zlepšování zapojení zaměstnanců, podpora jejich pohody a vytváření prosperujícího pracovního prostředí.
Sledování rizik a dodržování předpisů
Klíčovou funkcí je sledování metrik dodržování předpisů, jako je dodržování pracovních zákonů, místních předpisů a interních politik. Kromě vedení auditovatelných záznamů dashboardy upozorňují na nedodržování předpisů a další rizika, aby se minimalizovala odpovědnost.
Správa mezd a benefitů
Dashboardy jsou často propojeny s údaji o mzdách a benefitech, aby poskytovaly ucelený přehled o odměnách, benefitech a dalších výdajích pro komplexní finanční plánování.
Sledování výkonu zaměstnanců
Ať už se jedná o výkonnost týmu nebo jednotlivce, dashboardy by měly nabízet nástroje pro měření a srovnávání. Integrované šablony a konfigurovatelné rámce pro hodnocení výkonnosti pomáhají při měření výkonnosti zaměstnanců. To přispívá k neustálé zpětné vazbě, která podporuje růst pracovní síly a organizace.
Plánování nástupnictví a pracovní síly
Dashboardy musí také obsahovat funkci, která pomáhá při plánování nástupnictví a prognózování. Tím se zajistí, že veškerý nábor zaměstnanců bude v souladu s okamžitými nebo budoucími požadavky na talenty a podpoří dlouhodobý růst organizace a kontinuitu podnikání.
Sledování diverzity a inkluze
Pomocí dashboardu pro diverzitu je možné sledovat metriky diverzity, rovnosti a inkluze (DEI), jako je pohlaví, etnická příslušnost, rovnost odměňování a další podrobnosti. Jejich zavedení do praxe demonstruje závazek organizace k hodnotám DEI.
Vlastní HR reporty a upozornění
Dashboard by měl obsahovat funkci pro generování reportů a upozornění pro konkrétní metriky. Tyto funkce upozorňují na skryté problémy a umožňují oddělení vyhnout se potenciálním výzvám.
⚡ Archiv šablon: Díky šablonám pro hodnocení výkonu můžete snadno měřit a sledovat výkon a růst zaměstnanců. Můžete je použít pro čtvrtletní, týdenní nebo roční hodnocení a nemusíte pokaždé vytvářet nový rámec od začátku.
Kroky k implementaci HR dashboardu
Implementace dashboardu vyžaduje strategický přístup, který začíná revizí vašich současných procesů a končí úspěšným zavedením na všech úrovních organizace.
Zde jsou klíčové kroky:
Krok č. 1: Posouzení stávajících procesů v oblasti lidských zdrojů
Než integrujete dashboard do svého pracovního postupu, vyhodnoťte své stávající postupy a procesy v oblasti lidských zdrojů. Zhodnoťte data, která sledujete, a hledejte oblasti, které je možné zlepšit.
Makroekonomické pochopení vašich celkových procesů, včetně řízení pracoviště, hodnocení výkonu, zapojení zaměstnanců, náboru a dodržování předpisů, zdůrazní nezbytné funkce vašeho HR dashboardu.
Podrobné posouzení HR pracovních postupů také zajišťuje, že dashboard je v souladu s cíli, prioritami a politikami vaší organizace.
Ať už chcete zlepšit plánování pracovních sil nebo zefektivnit nábor pomocí kontrolních seznamů pro přijímání zaměstnanců, identifikace stávajících mezer vám pomůže při implementaci a vytvoření dashboardu, který bude odpovídat vašim nejnaléhavějším nebo nejbezprostřednějším potřebám.
Krok č. 2: Výběr správného nástroje pro HR dashboard
Po vyhodnocení vašich procesů je dalším krokem výběr nástroje pro HR dashboard.
Při výběru je třeba vzít v úvahu několik faktorů a proměnných. Splňuje vaše cíle v oblasti lidských zdrojů? Lze jej integrovat do vašeho stávajícího systému nebo softwaru pro řízení lidských zdrojů?
Vaší prioritou by měly být nástroje, které nabízejí vizualizaci dat v reálném čase a hladkou integraci.
Například ClickUp Dashboards poskytuje vysokou míru flexibility pro sledování HR metrik, stanovení cílů a monitorování pokroku – vše pod jednou střechou.
Dashboardy ClickUp vám pomohou vizualizovat data pomocí grafů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti lidských zdrojů, jako jsou náborový proces a doba potřebná k přijetí nového zaměstnance, hodnocení spokojenosti zaměstnanců, míra dokončení školení a metriky diverzity a inkluze.
A to není vše. Dashboardy ClickUp nabízejí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a hladkou integraci s dalšími HR nástroji.
ClickUp se integruje s více než 1000 aplikacemi, což umožňuje HR týmům přizpůsobit analytické panely přesně podle svých potřeb. Nabízí ideální kombinaci hladké integrace, možností přizpůsobení a výkonných funkcí pro efektivní rozhodování.
Krok č. 3: Přizpůsobení a nastavení dashboardu
Jakmile si vyberete software pro analýzu lidských zdrojů, přizpůsobte jej svým konkrétním požadavkům v oblasti lidských zdrojů.
Nastavení dashboardu zahrnuje jeho konfiguraci tak, aby zobrazoval nejrelevantnější metriky pro váš tým. K tomu je třeba upřednostnit data s maximálním dopadem (neboli metriky North Star), ať už se jedná o metriky výkonu zaměstnanců, míru fluktuace, rozdíly v odměňování žen a mužů nebo jiné.
Cílem je zaměřit se na nejdůležitější oblasti vaší organizace a sledovat související metriky.
ClickUp vám umožňuje vytvářet widgety pro sledování konkrétních cílů v oblasti lidských zdrojů, jako je zlepšení zapojení zaměstnanců nebo zkrácení doby náboru.
Po nastavení se můžete soustředit na přizpůsobení. Můžete si přizpůsobit dashboard, experimentovat s pohledy přizpůsobenými různým zainteresovaným stranám v organizaci a mnoho dalšího. Tím zajistíte, že k datům budou mít přístup všichni, od manažerů náboru přes vedoucí pracovníky HR až po zaměstnance.
Krok č. 4: Školení pro zvýšení využívání dashboardu
Přizpůsobení a technické nastavení jsou pouze polovinou procesu implementace dashboardu; druhá polovina spočívá v zajištění toho, aby dashboard zůstal v používání. Budete muset vyškolit svůj tým, aby efektivně přijal a používal výkonné dashboardy, abyste mohli dlouhodobě těžit z jejich výhod.
Začněte tím, že svému HR týmu nabídnete komplexní školení o novém dashboardu. Školicí modul by měl zahrnovat navigaci v dashboardu, generování HR reportů, využití získaných poznatků a nastavení základní automatizace.
Jakmile dashboard získá na popularitě, je nezbytné poskytovat průběžnou podporu, aby bylo zajištěno jeho další využívání. Doplňte to pravidelnou zpětnou vazbou, abyste pochopili případné překážky bránící jeho přijetí a identifikovali možnosti vylepšení stávajících funkcí dashboardu.
Udělejte z dashboardu ústřední součást každodenních činností v oblasti lidských zdrojů – sledování metrik náboru, stanovování výkonnostních cílů nebo správa mezd – a podpořte tak jeho široké přijetí a celkovou efektivitu.
Příklady HR dashboardů
Nyní, když již rozumíte tomu, jak ClickUp pomáhá s řízením lidských zdrojů, pojďme se podívat na příklady HR dashboardů, které jsou k dispozici na této platformě.
ClickUp nabízí řadu bezplatných šablon pro HR, které vám pomohou doladit procesy v oblasti lidských zdrojů. Zde jsou nejlepší příklady:
ClickUp Šablona matice pro výběr uchazečů
Šablona ClickUp Hiring Selection Matrix podporuje HR týmy při hodnocení uchazečů během náborového procesu. Pomáhá vám soustředit se na klíčová výběrová kritéria a zajišťuje konzistentnost a transparentnost při hodnocení uchazečů náborovými manažery.
S touto šablonou můžete:
- Stanovte kritéria pro hodnocení uchazečů
- Hodnoťte kandidáty na základě kvalifikace, způsobilosti a kulturní kompatibility.
- Zjednodušte proces rozhodování pomocí jednoduché výběrové matice.
ClickUp Šablona akčního plánu náboru
Pokud chcete mít k dispozici komplexní náborový dashboard (bez nutnosti vytvářet jej od základů), zvažte šablonu ClickUp Recruitment Action Plan Template. Je navržena tak, aby plánovala a sledovala náborový proces, takže všechny náborové úkoly – od zveřejnění pracovních nabídek až po finální pohovory – probíhají podle plánu.
Tuto šablonu použijte k:
- Organizujte náborové aktivity a termíny
- Sledujte žádosti o zaměstnání napříč několika volnými pracovními místy
- Sladění cílů a časových harmonogramů náboru s zájmy organizace
ClickUp Šablona pro obecné zaškolení zaměstnanců
Šablona ClickUp pro obecné zaškolení zaměstnanců usnadňuje a zefektivňuje proces zaškolování. Poskytuje strukturu pro to, jak organizace vítají a integrují nové zaměstnance do pracovního kolektivu.
Tento rámec zajišťuje, že všichni noví zaměstnanci dokončí nezbytné kroky předtím, než nastoupí do vaší společnosti.
Mezi klíčové funkce této šablony patří:
- Připravte si kontrolní seznam základních úkolů pro zapracování nových zaměstnanců.
- Stanovte časový harmonogram pro integraci nových zaměstnanců
- Sledujte plnění milníků při zapracování nových zaměstnanců
Šablona pro interní komunikaci ClickUp
Šablona ClickUp pro interní komunikaci pomáhá zlepšit interní komunikaci mezi týmy a odděleními. Díky této šabloně mohou týmy HR sdílet oznámení, aktualizace a další důležité informace, které vyžadují pozornost celé organizace.
Tato šablona vám umožní:
- Spravujte interní komunikační kanály
- Plánujte a sledujte komunikaci v rámci celé společnosti
- Centralizujte veškerou komunikaci na jednom místě
Šablona pro hodnocení výkonu ClickUp
Šablona ClickUp Performance Review Template umožňuje personálnímu oddělení provádět pravidelné hodnocení zaměstnanců. Nabízí strukturovaný formát pro hodnocení výkonu zaměstnanců, stanovení cílů a sdílení zpětné vazby.
S touto šablonou můžete:
- Standardizujte proces hodnocení výkonu
- Sledujte cíle a úspěchy zaměstnanců
- Usnadněte zpětnou vazbu a plány na zlepšení výkonu
Šablona Plán rozvoje zaměstnanců ClickUp
Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp pomáhá organizacím mapovat a měřit růst zaměstnanců. Personální týmy ji mohou využít k podpoře iniciativ v oblasti kariérního rozvoje a ke stanovení výkonnostních cílů, které motivují zaměstnance k objevování nových příležitostí k učení.
Tato šablona vám umožní:
- Stanovte cíle rozvoje zaměstnanců a sledujte jejich pokrok
- Definujte časové osy a milníky pro kariérní růst
- Získejte aktuální informace o rozvoji zaměstnanců v reálném čase.
Jak zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů pomocí HR dashboardu
Zde je několik příkladů, které ilustrují, jak HR dashboardy přispívají k efektivitě organizace:
- Nábor a zapracování: Dashboardy pomáhají vizualizovat každý krok procesu náboru a zapracování, aby byl úspěšný. To umožňuje včasné dokončení náborových a zapracovacích aktivit a zároveň upozorňuje na případné překážky. Manažeři odpovědní za nábor mohou tyto dashboardy také využít k měření souvisejících metrik.
- Řízení výkonu zaměstnanců: Dashboardy centralizují údaje o výkonu, což umožňuje personálnímu oddělení kvalitativně sledovat metriky výkonu, stanovovat a sledovat cíle a usnadňovat konstruktivní zpětnou vazbu. To vede k konzistentním hodnocení a informovanému rozhodování.
- Zapojení a udržení zaměstnanců: Sledováním úrovně zapojení zaměstnanců pomáhají dashboardy identifikovat trendy a vzorce, které by mohly naznačovat fluktuaci. Rychlé řešení těchto problémů s udržením zaměstnanců a plánování aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců zvyšuje celkovou spokojenost v práci.
- Řízení dodržování předpisů: Dashboardy usnadňují dodržování předpisů tím, že sledují metriky související s genderovou nebo etnickou diverzitou, rovností odměňování, volnem a dalšími požadavky stanovenými místními zákony nebo předpisy. Mohou také vydávat upozornění na certifikace, aby pomohly týmům HR udržet přehled o právních předpisech a snížit rizika.
- Plánování zdrojů a pracovní síly: Dashboardy poskytují informace pro efektivní plánování pracovní síly, což umožňuje efektivní alokaci zdrojů, prognózy a plánování nástupnictví. Tím se udržuje zdravá zásoba talentů, která doplňuje mezery, které mohou neočekávaně vzniknout.
Zlepšete své HR procesy pomocí HR dashboardů a ClickUp
Moderní HR týmy potřebují HR dashboardy jako médium pro získávání informací v reálném čase a na základě dat. Pomáhají při komplexních činnostech souvisejících s HR, včetně náboru, zapracování nových zaměstnanců, řízení výkonu, zapojení zaměstnanců, dodržování předpisů a plánování pracovní síly.
Používání dashboardů v těchto fázích umožňuje personalistům činit chytřejší rozhodnutí založená na datech a dosahovat organizačního úspěchu.
ClickUp přidává „šmrnc“ díky moderním a intuitivním dashboardům, které si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Nastavte plynulé pracovní postupy a pozvedněte řízení lidských zdrojů s ClickUp.
Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte rozdíl.