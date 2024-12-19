11 nejlepších alternativních nástrojů k Folk CRM

Folk CRM používáte již delší dobu, ale v poslední době již nesplňuje vaše očekávání.
Možná je pro vás obtížnější organizovat data o zákaznících, nebo možná hledáte alternativu k Folk CRM, abyste zjistili, zda existuje řešení, které lépe vyhovuje vašim potřebám. Ať tak či onak, jste na správném místě! 😀
V tomto blogu prozkoumáme některé z nejlepších alternativ k Folk CRM, které vám pomohou lépe organizovat data, automatizovat marketingové aktivity a zlepšit spolupráci týmu. 👇
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší alternativy Folk CRM, které jsou dnes k dispozici:
- ClickUp: All-in-one CRM a řízení projektů
- HubSpot CRM: Automatizace marketingu, prodeje a služeb
- Airtable: Flexibilní CRM s přizpůsobitelnými pracovními postupy
- Pipedrive: Zjednodušené prodejní procesy pro malé týmy
- Copper: CRM integrované do Google Workspace
- Salesforce Sales Hub: Analýza prodeje a spolupráce založená na umělé inteligenci
- Monday CRM: Vizuální sledování prodejů a pracovních postupů
- Bigin by Zoho CRM: Lehký CRM systém založený na pipeline
- Microsoft Dynamics 365: Enterprise CRM s nástroji Microsoft
- Nimble: CRM integrované do sociálních médií
- Freshsales Suite: CRM s podporou umělé inteligence pro růst prodeje
Co byste měli hledat v alternativách k Folk CRM?
Alternativa k Folk CRM se vám může hodit, pokud potřebujete pokročilejší funkce, jako je robustní správa pipeline, podrobná analýza prodejů nebo silnější strategie CRM pro zpracování rozsáhlých seznamů kontaktů – oblasti, ve kterých Folk může zaostávat.
Při hledání alternativ je důležité najít řešení, které tyto mezery vyplní a lépe odpovídá vašim potřebám. Zde je několik tipů, na co se zaměřit. 👀
- Pokročilá analytika a reportování: Hledejte nástroj, který nabízí podrobné informace o prodejní výkonnosti, trendech zákazníků a generování potenciálních zákazníků, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Informace založené na umělé inteligenci: Vyberte si CRM, které využívá umělou inteligenci k poskytování cenných informací o chování zákazníků, předpovídání prodejních trendů a automatizaci úkolů, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a následné kroky.
- Automatické sledování: Vyberte si software, který automaticky sleduje hovory, schůzky a e-maily, čímž snižuje manuální práci a zajišťuje přesnost dat.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si CRM s flexibilními pracovními postupy, přizpůsobitelnými poli a adaptabilními procesy, které vyhovují komplexním prodejním procesům.
- Integrované komunikační kanály: Vyberte si CRM, které integruje různé komunikační kanály (e-mail, telefon, chat atd.), aby byly všechny interakce centralizovány.
- Mobilní aplikace: Ujistěte se, že alternativa k Folk CRM nabízí mobilní aplikaci pro správu kontaktů a obchodů na cestách, díky které zůstanete ve spojení a budete produktivní, ať jste kdekoli.
11 nejlepších alternativ k Folk CRM
Zde je 11 nejlepších alternativ k Folk CRM, které vám pomohou optimalizovat správu vztahů se zákazníky a zvýšit produktivitu. 📋
1. ClickUp (nejlepší pro integraci CRM a řízení projektů pro týmy)
ClickUp je komplexní platforma, která kombinuje CRM a řízení projektů s prodejem, což z ní činí dokonalé all-in-one řešení. ClickUp shromažďuje vše, co potřebujete, na jednom místě, takže již není třeba používat více nástrojů, a pomáhá vašim týmům pracovat efektivněji a produktivněji.
Jedná se o vynikající alternativu k Folk CRM, která nabízí vysoce přizpůsobitelné funkce a nástroje pro spolupráci, které slouží ke správě vztahů se zákazníky, zvýšení produktivity týmu a vizualizaci pipeline.
Řešení ClickUp CRM přesahuje tradiční funkce tím, že integruje správu projektů se správou vztahů se zákazníky. Tímto způsobem je snazší spravovat potenciální zákazníky, interakce se zákazníky a prodejní procesy.
Zatímco Folk CRM se zaměřuje na vztahy se zákazníky, ClickUp přidává funkce jako automatizace a reporty, čímž týmům poskytuje jednotnou platformu pro CRM a další funkce.
ClickUp Sales sjednocuje celý váš prodejní trychtýř na jednom místě, což usnadňuje sledování aktivity účtů, spolupráci na obchodech a automatizaci prodejních procesů. Nástroje, jako jsou výpočty sloupců, pomáhají sledovat velikost obchodů nebo přizpůsobené formuláře pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, takže máte vždy náskok.
ClickUp také nabízí plně přizpůsobitelné šablony CRM, které šetří čas a umožňují vám začít s jednoduchými systémy nebo je podle potřeby rozšířit na složitější.
Šablona ClickUp CRM pomáhá firmám všech velikostí efektivně spravovat vztahy se zákazníky. Poskytuje organizovaný systém pro sledování potenciálních zákazníků, správu prodejních pipeline a centralizaci informací o zákaznících.
Můžete také zefektivnit komunikaci a automatizovat opakující se úkoly, čímž ušetříte čas na strategičtější činnosti. Tato šablona také pomáhá při:
- Sledování potenciálních zákazníků a příležitostí v každé fázi
- Ukládání všech kontaktních údajů, obchodů a účtů
- Organizujte úkoly podle fází prodeje, abyste se mohli soustředit na nejdůležitější činnosti.
- Získejte praktické poznatky pro optimalizaci interakcí se zákazníky
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelná databáze zákazníků: Vytvořte ideální systém pro ukládání a analýzu kontaktů, obchodů a podrobností o zákaznících. Používejte propojení mezi úkoly, dokumenty a pracovními postupy, aby vše zůstalo propojené.
- Nástroje pro spolupráci: Spolupracujte se svým týmem na zákaznických účtech pomocí ClickUp Docs, Chat a Assign Comments. Spolupracujte v reálném čase, zanechávejte zpětnou vazbu nebo brainstormujte strategie, abyste uzavřeli obchody rychleji.
- Organizovaná správa účtů: Vytvářejte škálovatelné hierarchie pomocí složek a seznamů pro správu účtů. Nastavte podrobná oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo co vidí, a zajistili tak bezpečnou a organizovanou správu účtů.
- Přizpůsobená automatizace: Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou předávání, aktualizace stavu a následné kroky, pomocí ClickUp Automations.
- Intuitivní dashboardy: Sledujte klíčové metriky, jako je celková hodnota zákazníka a velikost obchodů, pomocí dashboardů ClickUp. Více než 50 přizpůsobitelných widgetů vám pomůže vizualizovat vaše data na jednom místě.
- Předem připravené šablony: Začněte rychle spravovat vztahy se zákazníky pomocí šablony ClickUp CRM, která je ideální pro začátečníky hledající jednoduché a efektivní řešení. Pro pokročilé potřeby nabízí šablona ClickUp Sales CRM výkonnou databázi bez nutnosti programování, která optimalizuje váš pipeline.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení ClickUp mohou být pro nové uživatele náročné na osvojení.
- Mobilní aplikace nemusí nabízet stejné funkce jako aplikace pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Koncept CRM vznikl v 80. letech 20. století v souvislosti s databázovým marketingem, kdy společnosti zaznamenávaly údaje o zákaznících za účelem personalizace přímé pošty. Tato praxe se vyvíjela spolu s novými technologiemi a v 90. letech 20. století vedla ke vzniku prvních CRM softwarů.
2. HubSpot CRM (nejlepší pro komplexní automatizaci marketingu, prodeje a zákaznických služeb)
HubSpot je platforma CRM, která kombinuje nástroje pro marketing, prodej a zákaznický servis do jednoho uceleného řešení. Pomáhá vám rychleji uzavírat obchody, poskytovat lepší zákaznické zkušenosti a přijímat rozhodnutí založená na datech.
S HubSpotem můžete také automatizovat e-maily, plánovat schůzky a analyzovat výkonnost týmu, takže vše bude přehledné a snadno použitelné.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Získejte 360stupňový přehled o každé interakci se zákazníkem v centralizované databázi, abyste měli vždy všechny informace po ruce.
- Využijte přizpůsobitelný pipeline obchodů s funkcí drag-and-drop k monitorování obchodů v jednotlivých fázích.
- Vytvářejte personalizované návrhy e-mailů během několika sekund pomocí nástroje AI email writer od HubSpot.
- Umožněte potenciálním zákazníkům domluvit si schůzky přímo s vaším týmem pomocí integrace kalendáře HubSpot.
- Vytvořte pracovní postupy CRM v HubSpot a automaticky přidávejte data do Google Sheets.
Omezení HubSpot CRM
- Pracovní postupy mohou být matoucí a jejich orientace může být náročná.
- Tento software je zaměřen na velké podniky, což omezuje jeho použití pro menší týmy nebo jednotlivce.
Ceny HubSpot CRM
- Navždy zdarma: Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4000 recenzí)
3. Airtable (nejlepší pro flexibilní CRM s možností spolupráce a přizpůsobitelnými možnostmi pracovního postupu)
Airtable je flexibilní platforma založená na tabulkách, která slouží také jako lehké CRM řešení. Ať už sledujete potenciální zákazníky, spravujete prodejní pipeline nebo organizujete data zákazníků, Airtable vám usnadní vytváření přizpůsobených pracovních postupů podle vašich potřeb.
Jedná se o kolaborativní CRM, které rozšiřuje své funkce propojením s aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack, Zapier a Google Workspace.
Nejlepší funkce Airtable
- Standardizujte klíčové pracovní postupy, jako je správa potenciálních zákazníků, následné kroky a zaškolování nových zaměstnanců, a zajistěte tak konzistentní zkušenost pro zákazníky.
- Přizpůsobte si zobrazení dat pomocí možností, jako jsou Kanban tabule, kalendáře a galerie.
- Vytvořte personalizované CRM databáze pro sledování informací pomocí předem připravených šablon.
- Umožněte spolupráci mezi týmy v reálném čase a odstraňte bariéry, abyste zajistili hladký přechod zákazníků.
Omezení Airtable
- Není možné nahrát vlastní ikony pro základny, což omezuje personalizaci.
- Uživatelské rozhraní může být složité a dokumentace k propojeným polím nedostatečná.
Ceny Airtable
- Navždy zdarma: Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? S očekávanou roční mírou růstu 10,34 % v letech 2024 až 2029 se předpokládá, že trh s CRM softwarem dosáhne do roku 2029 hodnoty 145,60 miliard dolarů. Tento stabilní růst podtrhuje rostoucí globální poptávku po těchto softwarových řešeních.
4. Pipedrive (nejlepší pro zjednodušenou správu prodejního procesu pro malé týmy a startupy)
Pipedrive je nástroj CRM přizpůsobený pro malé a střední podniky, který slouží ke správě prodejních pipeline, automatizaci opakujících se úkolů a rychlejšímu uzavírání obchodů.
Jako CRM pro startupy je Pipedrive díky intuitivnímu designu a důrazu na jednoduchost přístupný i pro týmy s minimálními technickými znalostmi.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Spravujte nekvalifikované potenciální zákazníky ve speciální doručené poště, dokud nebudete připraveni jednat.
- Nechte si zasílat upozornění, když se obchody příliš dlouho neposouvají, a vyhněte se tak promarněným příležitostem.
- Vytvořte katalog svých produktů nebo služeb s podrobnými popisy, náklady a poznámkami.
- Zapojte návštěvníky webu přímo pomocí chatbota Pipedrive, který komunikuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, sbírá data a kvalifikuje potenciální zákazníky.
Omezení Pipedrive
- Postrádá robustní marketingové funkce, zaměřuje se hlavně na prodej
- Vyžaduje čas na úplné prozkoumání a využití všech funkcí, zejména pro nové uživatele.
Ceny Pipedrive
- Základní: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
5. Copper (nejlepší pro hladkou integraci s aplikacemi Google pro budování vztahů)
Dalším na seznamu je Copper, uživatelsky přívětivé cloudové CRM řešení určené pro startupy a malé podniky, které ocení jeho jednoduchost a efektivitu. Je integrováno s Google Workspace, což je výhodné, pokud již používáte Gmail, Google Kalendář nebo Google Disk.
Copper upřednostňuje budování vztahů před složitou správou klientů a nabízí intuitivní prostředí, které vám pomůže soustředit se na to nejdůležitější – vaše zákazníky.
Nejlepší funkce Copper
- Pracujte přímo z Gmailu a Kalendáře Google, abyste mohli spravovat kontakty, sledovat konverzace a aktualizovat své CRM.
- Využijte nástroje jako „Fáze vztahu“ a „Životní události“ ke sledování osobních a profesních milníků.
- Personalizujte své e-maily pomocí funkce Hromadná korespondence přímo v Gmailu a automaticky zaznamenávejte své e-mailové interakce, abyste měli přehlednou historii komunikace.
- Sledujte průběh obchodů a identifikujte příležitosti pomocí intuitivních vizuálních funkcí.
Omezení Copper
- Silně závisí na Google Workspace, takže je méně vhodný pro ty, kteří nejsou součástí ekosystému Google.
- Omezená sada funkcí jej činí nevhodným pro rychle rostoucí podniky.
Ceny Copper
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 134 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5 (více než 1 120 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 580 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon prodejních zpráv (denní, týdenní, měsíční)
6. Salesforce Sales Hub (nejlepší pro pokročilou analýzu prodeje založenou na umělé inteligenci a spolupráci týmů)
Salesforce Sales Hub je celosvětově uznávané technologické řešení, kterému důvěřují firmy všech velikostí.
Umožňuje vám prozkoumat vybraný obsah, včetně průvodců, článků a modulů, abyste zdokonalili své prodejní dovednosti. Od zvládnutí vyhledávání potenciálních zákazníků až po pokročilou správu obchodů nabízí Sales Hub zdroje odpovídající vašim odborným znalostem.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Hub
- Využijte nástroje jako Einstein AI k prioritizaci potenciálních zákazníků, prognózování prodejů a analýze výkonu.
- Usnadněte spolupráci týmu pomocí sdílených dashboardů, správy úkolů a integrované komunikace.
- Pomocí nástrojů Salesforce Sales Engagement můžete personalizovat oslovování zákazníků, sledovat interakce a v pravý čas navazovat na potenciální zákazníky.
- Spojte se s dalšími profesionály v oblasti prodeje prostřednictvím komunity Salesblazer.
Omezení Salesforce Sales Hub
- Systém vyžaduje pečlivé zadávání a správu dat; bez opatrného používání může být výstup nepřesný nebo nespolehlivý.
- Zákaznický servis může být podprůměrný, s hlášeními o neúčinných a frustrujících interakcích.
Ceny Salesforce Sales Hub
- Startovací balíček: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro suite: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein: 500 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 400 hlasů)
🔍 Věděli jste? Míra přijetí CRM se liší v závislosti na odvětví, přičemž 71 % výrobců a 75 % firem poskytujících obchodní služby začlenilo CRM do svých operací. Navíc výdaje na CRM rostou, protože 57 % dotazovaných organizací plánuje v příštích 12 měsících zvýšit své investice, což odráží rostoucí význam těchto nástrojů v obchodních strategiích.
7. Monday CRM (nejlepší pro vizuální sledování prodejů a přizpůsobitelné pracovní postupy pro malé a střední týmy)
Monday je další alternativou k Folk CRM, která poskytuje flexibilní, vizuálně přitažlivou platformu pro kombinaci nástrojů pro správu prodejů a projektů. Pomáhá prodejním týmům uzavírat více obchodů a lépe spolupracovat.
Tento příklad CRM softwaru nabízí kombinaci vizuálního sledování prodejů, přizpůsobitelných pracovních postupů a nástrojů vhodných pro integraci, díky čemuž je vhodný pro malé startupy nebo rostoucí prodejní týmy.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Pomocí tabulek ve stylu Kanban můžete sledovat obchody, aktualizovat stav potenciálních zákazníků a vizuálně spolupracovat se svým prodejním týmem.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy nebo používejte předem připravené šablony zákaznické cesty, abyste zjednodušili prodejní proces.
- Automatizujte péči o potenciální zákazníky a využijte AI k rychlejšímu psaní a hromadnému odesílání personalizovaných e-mailů.
- Sledujte předpokládané a skutečné prodeje, rozčleněné podle měsíce, obchodního zástupce nebo fáze obchodu.
Omezení Monday CRM
- Uživatelské rozhraní může být pomalé a desktopová verze pro Mac je méně spolehlivá než online verze.
- Omezené nástroje pro stanovení priorit úkolů a konsolidaci neúplných akcí pro jeden kontakt
Ceny Monday CRM
- Základní CRM: 15 $/měsíc na uživatele
- Standardní CRM: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro CRM: 33 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday CRM
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
8. Bigin od Zoho CRM (nejlepší pro lehké CRM založené na pipeline pro malé podnikatelské týmy)
Bigin by Zoho je lehký, ale funkcemi nabitý CRM systém určený pro malé podniky a týmy, které chtějí přejít od tabulek nebo nahradit složité starší systémy.
Nabízí snadno použitelné rozvržení založené na pipeline, které organizuje každý krok vaší zákaznické cesty, od získávání potenciálních zákazníků až po správu poprodejních úkolů – vše na jedné platformě. S Biginem můžete začít za méně než 30 minut a přizpůsobit pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim prodejním cílům.
Nejlepší funkce Bigin
- Zůstaňte v kontaktu se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, WhatsApp, sociálních médií a webových formulářů, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
- Vytvářejte pracovní postupy pro zpracování opakujících se úkolů, jako je odesílání následných e-mailů nebo aktualizace fází obchodu.
- Zaznamenávejte hovory, sledujte obchody nebo aktualizujte informace o zákaznících odkudkoli pomocí mobilní aplikace Bigin.
- Organizujte prodej, onboardování zákazníků, dodávky objednávek a další činnosti pomocí nástroje Team Pipelines od Bigin.
Omezení Bigin
- Příležitostné poruchy mohou narušit pracovní tok, i když se nakonec vyřeší.
- Chybí automatické přidělování potenciálních zákazníků, což může být pro uživatele frustrující.
Ceny Bigin
- Zdarma
- Express: 9 $/měsíc na uživatele
- Premier: 15 $/měsíc na uživatele
- Bigin 360: 21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bigin
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Vytváření efektivních uživatelských profilů pro cílené oslovení
9. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro podnikové CRM s hladkou integrací do nástrojů Microsoft)
Microsoft Dynamics 365 je cloudová platforma CRM, která jde nad rámec základních funkcí. Je dokonale integrována s dalšími nástroji Microsoftu, což z ní činí dobrou volbu pro firmy všech velikostí.
Umožňuje vám snadno pracovat v Office 365, Teams a Power Platform. Od sledování potenciálních zákazníků v Excelu po spolupráci v Teams, vše je propojeno pro jednotný zážitek.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Využijte integrované nástroje umělé inteligence, jako je Copilot, k předvídání potřeb zákazníků, identifikaci příležitostí a rychlejšímu uzavírání obchodů.
- Navrhujte, realizujte a sledujte personalizované kampaně pomocí pokročilé segmentace, abyste oslovili správné publikum.
- Snadno spravujte dotazy zákazníků a případy podpory a poskytněte svému týmu nástroje pro rychlou reakci.
- Přizpůsobte Dynamics 365 a vytvářejte vlastní pracovní postupy a aplikace bez rozsáhlých znalostí v oblasti programování.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Rozsáhlé funkce platformy komplikují její implementaci a používání, což vyžaduje značné školení a podporu.
- Velké datové soubory mohou způsobit zpomalení výkonu a závislost na připojení k internetu může být problémem v oblastech s nespolehlivým přístupem.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Základní funkce: 70 $/měsíc na uživatele
- Premium: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
10. Nimble (nejlepší CRM integrované do sociálních médií pro živnostníky a malé týmy)
Nimble je CRM software pro budování a rozvíjení vztahů se zákazníky. Integruje kontakty, kalendáře, e-maily a interakce na sociálních médiích na jednom místě.
Nimble navíc uchovává záznamy o všech interakcích se zákazníky, ať už prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo sociálních médií. Získáte tak kompletní historii svých konverzací, což vám pomůže budovat smysluplné vztahy.
Nejlepší funkce Nimble
- Pomocí Nimble najděte potenciální zákazníky na platformách jako LinkedIn a Twitter.
- Shromažďujte, aktualizujte a spravujte kontaktní údaje přímo z jakéhokoli místa na webu a pomocí umělé inteligence doplňujte chybějící údaje, jako jsou e-maily.
- Zvládněte více prodejních pipeline a zároveň mějte přehled o úkolech, hovorech a následných akcích pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Nastavte si personalizované e-mailové sekvence, abyste oslovili potenciální zákazníky a automaticky je sledovali.
Omezení Nimble
- Při používání zkratek je nutné často obnovovat stránku, což narušuje pracovní postup.
- Rozhraní může být pro méně zkušené uživatele matoucí.
Ceny Nimble
- 29,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nimble
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
11. Freshsales Suite (nejlepší CRM s podporou umělé inteligence pro zvýšení prodeje a zlepšení produktivity týmu)
Freshsales Suite je CRM systém založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje prodej, zvyšuje produktivitu týmu a zvyšuje tržby. Tento nástroj vám pomůže spravovat prodejní pipeline, zefektivnit provoz a poskytovat skvělé zákaznické zkušenosti – vše na jednom místě.
Můžete také sledovat fáze obchodů a využívat poznatky Freddy AI k předpovídání a doporučování obchodů.
Nejlepší funkce Freshsales Suite
- Upřednostňujte potenciální zákazníky podle regionu nebo jiných pravidel a zajistěte, aby se váš tým soustředil na ty správné příležitosti.
- Zobrazte si každou interakci zákazníka s vaší firmou a porozumějte jeho cestě pomocí časové osy aktivit.
- Komunikujte se zákazníky prostřednictvím e-mailu, SMS, WhatsApp, živého chatu a dokonce i telefonních hovorů přímo z CRM.
- Automatizujte následné kroky a připomenutí pomocí kampaní založených na dni nebo spouštěných chováním.
- Zvýrazněte nejslibnější potenciální zákazníky, předpovídejte úspěšnost obchodů a dokonce automatizujte úkoly, jako je psaní e-mailů, pomocí Freddy AI.
Omezení Freshsales Suite
- Automatické fakturace je ve výchozím nastavení povolena a řešení sporů ohledně fakturace může být obtížné.
- Vyhledávání časových pásem zákazníků nebo dodacích adres může být pro globální podniky nepohodlné.
Ceny balíčku Freshsales Suite
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales Suite
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarových nástrojů CRM založených na umělé inteligenci
ClickUp splňuje všechny vaše požadavky na CRM
Výběr správného CRM může změnit způsob, jakým váš tým spolupracuje a dosahuje výsledků. Pokud hledáte nástroj, který není jen CRM, ale komplexní řešení, ClickUp je jasným favoritem.
Od sledování prodejních pipeline po správu vztahů se zákazníky a zefektivnění správy úkolů – ClickUp pokrývá vše. Odlišuje se svou flexibilitou. Ať už potřebujete podrobný prodejní dashboard, nástroje pro správu projektů nebo spolupráci v reálném čase, platformu lze snadno přizpůsobit.
Díky tomu, že máte vše na jednom místě, získá váš tým přehlednost a může se soustředit na priority, což z ClickUp dělá komplexní nástroj pro zvýšení produktivity.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte budovat svůj ideální CRM workflow!