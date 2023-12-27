10 nejlepších knih o managementu, které vám pomohou osvojit si efektivní vedoucí schopnosti

Nikdo se nenarodí s výjimečnými manažerskými schopnostmi – jedná se o získanou dovednost. Aby se člověk stal přiměřeně dobrým lídrem, vyžaduje to roky tvrdé práce, neustálé snahy o sebezdokonalování a neuhasitelnou touhu po získávání znalostí.
Zdokonalování manažerských dovedností však nemusí být nudný proces plný pokusů a omylů. Vždy se můžete vybavit tak, abyste mohli čelit výzvám obchodního světa, a to tím, že si osvojíte úspěšné návyky slavných lídrů, které jsou dobře zdokumentovány v knihách o managementu.
Tyto tituly obsahují osvědčené strategie, jak se stát lepšími lídry, rozvíjet emoční inteligenci a aplikovat nové techniky k dosažení profesního nebo obchodního úspěchu. Navíc vám umožní čerpat ze zkušeností některých z nejlepších manažerů na světě a následovat jejich cestu k úspěchu – nebo alespoň se vyvarovat opakování chyb, o které se podělili.
Podívejme se tedy na 10 nejlepších knih o managementu, které nabízejí ty nejlepší praktické rady! Tyto tituly jsme vybrali na základě jejich celkové popularity a kvality základních hodnot, kterým se věnují.
Pojďme na to! 🌻
1. Brave New Work: Jste připraveni přetvořit svou organizaci? od Aarona Dignana
Pokud si myslíte, že boj s byrokracií v organizaci je jednou z největších výzev pro vedoucího pracovníka, pak je tato kniha o managementu právě pro vás! Autor této knihy, Aaron Dignan, je andělský investor a obchodní konzultant s významnými klienty, jako jsou Microsoft a Citibank.
V knize Brave New Work Dignan poukazuje na to, že mnoho společností po celém světě, bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti, čelí stejným výzvám v oblasti vedení, jako jsou:
- Úzká místa v rozhodovacím procesu
- Neefektivní komunikace
- Špatné řešení konfliktů
- Krátkodobé uvažování
- Izolované funkce
Dignan rozebírá tyto výzvy a představuje jedinečný přístup k jejich řešení. Kniha vychází z předpokladu, že organizace nejsou stroje, které mohou manažeři ovládat, ale komplexní systémy. Efektivní lídr se musí naučit, jak je řídit s taktem a osobním nadhledem.
V knize vám Dignan představí různé příklady organizací, které se vydaly na netradiční cestu, aby přetvořily svůj přístup k práci a vybudovaly transparentnost a důvěru.
Dozvíte se například o bance, která opustila tradiční rozpočtování, výrobní společnosti, která rozdělila své zaměstnance do 2 000 autonomních týmů, a týmu, který ušetřil miliony dolarů zrušením schůzek.
Tyto jedinečné pohledy jsou jako závan čerstvého vzduchu a dodávají vám odvahu vydat se nekonvenční cestou, překonat výzvy a vést celou společnost s jistotou. 💪
Jsme závislí na myšlence, že svět lze předvídat a ovládat – že naše semafory jsou jediným způsobem, jak udržet věci pod kontrolou. Ale když se na svět díváte tímto způsobem, dnešní nejistota a nestabilita se stávají spouštěčem pro návrat k tomu, co fungovalo v minulosti. Potřebujeme jen najmout schopnější vedoucí pracovníky. Stačí jen vytěžit trochu více efektivity a růstu. Stačí jen provést reorganizaci... Ale my víme, že to tak není. Skutečnou překážkou pokroku v jednadvacátém století jsme my sami. – Aaron Dignan
2. The One Minute Manager od Kennetha Blancharda a Spencera Johnsona
Projevit příkladné vůdčí schopnosti nevyžaduje žádnou magii ani super schopnosti – stačí k tomu pouhá minuta. Jste zmatení? Tato snadno čitelná kniha není typickou motivační příručkou, ale pomáhá přinést osobní změnu a rozvíjet sebekontrolu.
Tato bajka o leadershipu vypráví příběh muže, který touží najít efektivního lídra a dozvědět se více o tajemstvích tohoto oboru. Bohužel, jeho hledání je neúspěšné – potkává různé manažery, ale těm vždy něco chybí.
Jednoho dne se doslechne o manažerovi, který dosahuje vynikajících výsledků a je oblíbený svým týmem. Muž tohoto manažera navštíví v naději, že se od něj něco naučí a pochopí, co ho pohání. Manažer si říká One Minute Manager a odhaluje tři tajemství skutečného vedení:
- Stanovení cílů za jednu minutu
- Jednominutová pochvala
- Jednominutové pokárání
Vše se točí kolem úspory času a zvýšení produktivity v prostředí, které si cení jednoduchosti a efektivní komunikace. ⌛
Efektivní manažeři řídí sebe i své spolupracovníky tak, aby z jejich přítomnosti těžil jak podnik, tak i lidé. – Kenneth Blanchard
3. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Postaveno na trvalých základech: Úspěšné návyky vizionářských společností) od Jima Collinse a Jerryho I. Porrase
Dosáhnout úspěchu je jedna věc, ale udržet si ho znamená přijmout techniky neustálého zlepšování. Jaký je ten X faktor, který udržuje společnosti naživu po celá léta a desetiletí?
Autoři Collins a Porras se v této knize pokoušejí odpovědět na tuto otázku. Představují svůj výzkum zahrnující 18 společností a nastiňují, čím se každá z nich liší od konkurence.
Mohou odhalit překvapivou pravdu, která se skrývá za dlouhodobým úspěchem dobrých společností? Ano! Kniha se zaměřuje na dva koncepty – vizi budoucnosti a základní ideologii –, které pomáhají podnikům přežít na trhu, který je neustále formován viditelnými i neviditelnými silami.
Toto je jedna z obchodních knih, která se nezabývá pouze teorií – nabízí nové pohledy na to, jak některé skvělé společnosti zapadající do navrhovaného rámce udržují obchodní úspěch a dlouhou životnost. Autoři přímo porovnávají tyto vizionářské společnosti s nejvýznamnějšími konkurenty a identifikují, proč první skupina v posledních několika desetiletích prosperovala.
Vizionářské společnosti dělají některé ze svých nejlepších kroků prostřednictvím experimentování, pokusů a omylů, oportunismu a – doslova – náhody. To, co se zpětně jeví jako brilantní předvídavost a předběžné plánování, bylo často výsledkem přístupu „Prostě vyzkoušíme spoustu věcí a ponecháme si to, co funguje.“ – Jim Collins
4. Odvažte se vést: Odvážná práce. Těžké rozhovory. Celé srdce. Brené Brownová
Co je to lídr? Je to někdo, kdo je vždy nezranitelný, nebo čaroděj, který ví všechno a má titul a postavení? 🧙
Ne! Podle řečnice a autorky Brené Brownové jsou dobří lídři ti, kteří se nebojí ukázat svou zranitelnou stránku a klást důležité otázky. Projevují vysokou emoční inteligenci, vedou produktivní projekty a jsou ochotni opustit svou komfortní zónu, aby se ostatní cítili oceněni.
Tato kniha se zaměřuje na koncept efektivního vedení a vyvrací tradiční mýty související s výkonem moci. Brown hovoří o odvážném, transformativním vedení a zkoumá různé aspekty, které za ním stojí, včetně empatie a ochoty vést obtížné rozhovory.
Kniha se zaměřuje zejména na zranitelnost dobrého lídra. Tradiční lídři by zranitelnost považovali za slabost, ale Brown zdůrazňuje, jak může být přínosem pro podnícení inovací a kreativity, ovlivňování lidí a vytváření smysluplných vztahů.
Najdete zde pokladnici cenných tipů, jak zvládat obtížné rozhovory, rozpoznat své nedostatky, podniknout konkrétní kroky k dosažení osobních cílů a budovat důvěru.
Odvaha být zranitelný nesouvisí s vítězstvím nebo porážkou; jde o odvahu ukázat se, když nemůžete předvídat ani ovlivnit výsledek. – Brené Brown
5. Pět dysfunkcí týmu: Příběh o vedení od Patricka Lencioniho
Úkolem manažera je vytvořit skvělý tým, který ztělesňuje funkční spolupráci a komunikaci. Ale co se stane, když se ocitnete v prostředí, které je všechno jiné než funkční?
Tato kniha pojednává o výzvách práce v nefunkčních týmech a nastiňuje, jak je překonat.
Nejedná se o další suchou příručku o tom, jak zacházet s nefunkčními týmy – je to fiktivní, ale uvěřitelný příběh o Kathryn Petersenové, ženě, která právě získala pozici generální ředitelky ve společnosti DecisionTech. Ocitá se v čele vysoce nefunkčního týmu a snaží se vytvořit zdravé pracovní prostředí, aby se dostala z chaotických spletitostí.
Pět dysfunkcí, na které Kathryn poukazuje, jsou:
- Absence důvěry
- Strach z konfliktů
- Nedostatek odhodlání
- Vyhýbání se odpovědnosti
- Nepozornost k výsledkům
Kniha obsahuje také teoretickou část, která tyto dysfunkce podrobně analyzuje a poskytuje návrhy, jak je překonat, přičemž zdůrazňuje roli velkých vůdců při uklidňování napjatých situací.
Pamatujte, že týmová práce začíná budováním důvěry. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je překonat naši potřebu nezranitelnosti. – Patrick Lencioni
6. Traction: Get a Grip on Your Business od Gino Wickmana
Jako manažer čelíte mnoha výzvám, jako jsou personální konflikty, špatná komunikace a pomalé rozhodování. Kniha Traction poskytuje vhled do těchto výzev a nabízí konkrétní tipy, jak je překonat a zároveň posílit své dovednosti v oblasti řízení podniku.
Tato fascinující kniha odhaluje tajemství, jak dosáhnout obchodního úspěchu a stát se lepším manažerem: Entrepreneurial Operating System (EOS).
EOS je založen na posílení šesti klíčových složek vašeho podnikání:
- Lidé
- Vize
- Data
- Proces
- Traction
- Problémy
Autor – podnikatel Gino Wickman – popisuje, jak jasná vize, schopnost řešit problémy, systematizace procesů, odpovědnost a disciplína mohou raketově zvýšit váš úspěch jako sebevědomého lídra a pomoci vaší společnosti prosperovat.
Kniha má realistický, neteoretický přístup, díky čemuž je stejně užitečná pro start-upy, majitele malých podniků i velké společnosti. Pokud chcete, aby vaše firma překonala hranici průměrnosti, je tato kniha povinnou četbou.
Většina lidí sedí na svých vlastních diamantových dolech. Nejjistější způsob, jak o svůj diamantový důl přijít, je začít se nudit, být příliš ambiciózní nebo si začít myslet, že jinde je tráva zelenější. Najděte své hlavní zaměření, držte se ho a věnujte svůj čas a zdroje tomu, abyste v něm vynikali. – Gino Wickman
7. Black Box Thinking: Proč se většina lidí nikdy nepoučí ze svých chyb – ale někteří ano, autor Matthew Syed
Pravděpodobně jste už slyšeli o černých skříňkách používaných v leteckém průmyslu – jsou instalovány v letadlech a zaznamenávají letové údaje. Kdykoli dojde k bezpečnostnímu problému, černá skříňka se otevře a data se analyzují, aby se zjistilo, co se stalo a jak tomu v budoucnu zabránit. ✈️
Tato kniha vychází z předpokladu, že byste měli přistupovat k obchodním i osobním neúspěchům podobným způsobem, abyste bojovali proti sebeklamu. Autor, britský novinář Matthew Syed, navrhuje, abyste místo toho, abyste se za neúspěch styděli a nechali ho omezovat váš pokrok, uznali ho a využili k tomu, abyste se připravili na obchodní úspěch v jakékoli oblasti.
Pokud řídíte celou organizaci, přidejte si tuto knihu do svého seznamu četby. Silné ponaučení z této knihy vám pomohou porozumět týmovým procesům, identifikovat úzká místa v odděleních a provést změny, které podpoří zlepšení.
Často se tak bojíme neúspěchu, že si stanovíme vágní cíle, aby nás nikdo nemohl kritizovat, když je nedosáhneme. Vymýšlíme si výmluvy, které nám zachrání tvář, ještě než se o něco pokusíme.
Chyby zakrýváme nejen proto, abychom se chránili před ostatními, ale také proto, abychom se chránili před sebou samými. Experimenty prokázaly, že všichni máme sofistikovanou schopnost vymazat neúspěchy z paměti, podobně jako střihači vystřihují přešlapy z filmového pásu – jak uvidíme. Namísto toho, abychom se z chyb poučili, je vystřihujeme z oficiálních autobiografií, které všichni uchováváme ve svých hlavách. – Matthew Syed
8. The First-Time Manager (První manažer) od Loren B. Belker, Jim McCormick a Gary S. Topchik
Byli jste povýšeni na manažerskou pozici. Ale počáteční radost z získání této role může být zastíněna nejistotou, zda skutečně zvládnete náročné povinnosti, které s ní souvisejí. Pokud se v tom poznáváte, tato kniha je pro vás to pravé!
Berte to jako praktického průvodce managementem – pomůže vám připravit se a přijmout nové povinnosti s maximální sebedůvěrou a minimálním stresem. Naučíte se vést schůzky, řídit týmy, aktivně naslouchat, překonávat tlak a desítky dalších dovedností, které budete potřebovat, abyste vynikli ve své nové práci a vyhnuli se běžným chybám.
Jelikož se kniha nezabývá žádným konkrétním odvětvím, je ideální pro nové manažery v jakékoli oblasti. 😍
Když vytvoříte prostředí, ve kterém vaši zaměstnanci uvidí, že jejich úsilí přispívá k pozitivním výsledkům, které daleko přesahují to, čeho by mohli dosáhnout individuálně, budou více motivovaní a najdou větší smysl v tom, co dělají. – Jim McCormick
9. The Ordinary Leader: 10 klíčových postřehů pro budování a vedení prosperující organizace od Randyho Griesera
Jste unaveni čtením knih o leadershipu zaměřených na velké společnosti z žebříčku Fortune 500? Pokud ano, musíte si tuto knihu přidat do svého seznamu. Nabízí praktické rady pro vedoucí menších společností a týmů, kteří čelí jedinečným výzvám ve svém každodenním provozu.
O běžných lídrech se v motivačních kruzích nemluví dost, protože jejich životy nejsou médii příliš zveličovány. Randy Grieser to ve své knize mění – diskutuje o tom, jak mohou lídři menších organizací vybudovat prosperující podnik, a nastiňuje 10 zásadních principů, jak toho dosáhnout:
- Motivace a zapojení zaměstnanců
- Vášeň
- Vize
- Sebeuvědomění
- Výběr talentů a týmů
- Organizační zdraví
- Produktivita
- Kreativita a inovace
- Delegování
- Sebezlepšování
Tato kniha ukazuje, jak přijetí těchto principů může zlepšit vaše manažerské dovednosti a vnitřní pohodu a pomoci vám vyhnout se nástrahám na pracovišti, jako je egomanie a protekce. Obsahuje také:
- Perspektivy 10 přemýšlivých manažerů z různých odvětví
- Zpětná vazba z průzkumu mezi více než 1 700 zaměstnanci a vedoucími pracovníky
- Sekce zdrojů s cennými tipy, jak přejít od skvělých nápadů k úspěšným činům.
Někteří lidé velmi rychle jmenují mimořádné vůdce na základě jejich úspěchů a proslulosti. V jejich očích jsou známí politici, sportovci a podnikatelé zářivými příklady vůdcovství.
Když se však podíváte pozorně, za většinou lidí, které svět považuje za výjimečné kvůli jejich slávě nebo bohatství, najdete obyčejného člověka, jehož okolnosti jsou výjimečné. – Randy Grieser
Bonus: Naučte se řídit zaměstnance pomocí schůzek přeskočených úrovní!
10. Nejprve porušte všechna pravidla: Co dělají nejúspěšnější manažeři jinak od Marcuse Buckinghama a Curta Coffmana
Co dělá dobré manažery skvělými? Je to jedinečný styl managementu, vytrvalost a talent? Podle této knihy je jediným mantrou, které umožňuje skvělým manažerům zvítězit, porušit všechna pravidla!
Kniha je výsledkem podrobné studie, do které se zapojilo více než 80 000 manažerů s různým zázemím. Studie ukázala, že nejlepší manažeři najímají zaměstnance nikoli kvůli jejich zkušenostem nebo dovednostem, ale kvůli jejich talentu. Namísto toho, aby se zaměřovali na slabé stránky, skvělí manažeři identifikují silné stránky každého člověka a hledají způsoby, jak je rozvíjet a vytvořit tak vysoce výkonné zaměstnance.
Kniha také zdůrazňuje roli manažera v první linii při přilákání a rozvoji kvalifikované a spolehlivé pracovní síly.
Talentovaný zaměstnanec může nastoupit do společnosti kvůli jejím charismatickým vedoucím, štědrým benefitům a špičkovým vzdělávacím programům, ale to, jak dlouho v ní zůstane a jak produktivní bude, závisí na jeho vztahu s přímým nadřízeným. – Marcus Buckingham
Uvolněte své skvělé manažerské dovednosti s ClickUp
Knihy o managementu jsou fantastickým zdrojem nových informací, rozšiřují vaše obzory a naučí vás nové techniky, které vám pomohou dosáhnout většího úspěchu. Pouhé čtení knih vám však nepomůže, pokud tyto znalosti nedokážete uplatnit v praxi.
Skvělým způsobem, jak přejít od teorie k praxi, je začít používat platformu vhodnou pro manažery, jako je ClickUp. Tento všestranný nástroj pro zvýšení produktivity je nabitý funkcemi, které vám pomohou vidět celkový obraz i malé detaily se stejnou jasností, bez ohledu na rozsah vašich operací.
ClickUp vám umožní snadno zvládat více projektů najednou, komunikovat s přesvědčením, udržovat dynamiku týmu a sledovat pokrok a termíny. Pojďme se podívat na některé z jeho nejlepších funkcí, které jsou navrženy tak, aby usnadňovaly skvělé řízení v rámci týmů!
ClickUp pro vizualizaci pracovních postupů
Změna perspektivy vám často pomůže identifikovat úzká místa a zlepšit vaše operace, procesy nebo projekty. ClickUp vám nabízí více než 15 pohledů, abyste mohli sledovat všechny pracovní postupy, za které jste zodpovědní, a být lídrem, kterého váš tým potřebuje. 🤠
K dispozici máte klasické zobrazení, jako je seznam a tabule, které pomáhají definovat, prioritizovat a spravovat úkoly, ale také zobrazení, která slouží ke konkrétnímu účelu.
Například zobrazení Formulář je ideální pro shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců a využití těchto informací ke zlepšení vašich manažerských rozhodnutí. Další fantastickou možností je zobrazení Pracovní vytížení – poskytuje vám jasný přehled o kapacitách vašeho týmu, což vám umožňuje maximalizovat jeho produktivitu a předcházet situacím, kdy dochází k vyhoření.
Pokud hledáte efektivní způsob, jak se spojit s týmy, vyberte si zobrazení Chatu – zjednodušuje spolupráci v reálném čase a lze jej použít pro celofiremní aktualizace nebo komunikaci s konkrétními týmy nebo členy.
Vedoucí týmů rádi využívají zobrazení Everything v ClickUp, aby měli přehled o všech projektech a úkolech a zajistili tak včasné dodání.
Úkoly ClickUp pro vedení z pozice péče
V závislosti na vašem oboru a konkrétní pozici může váš seznam úkolů obsahovat nejrůznější činnosti, od správy zdrojů po vyplňování rozvrhů týmu, zpracování mezd a objednávání spotřebního materiálu.
Pokud chcete efektivně řídit své povinnosti, autenticky řešit výzvy a budovat vztahy založené na spolupráci v týmu, sada nástrojů pro správu úkolů ClickUp vás nadchne.
Posilte dobré vztahy mezi vámi a vaším týmem vytvořením komplexních seznamů úkolů, které pomohou všem usilovat o společné cíle. Pomocí vlastních polí můžete nastavit termíny a priority, přidat pověřené osoby, odhadnout rozpočty a sledovat pokrok, čímž jemně zavedete odpovědnost za pracovní zátěž celého týmu.
ClickUp vám také umožňuje vytvářet vztahy a závislosti mezi úkoly, abyste mohli definovat jasný pořadí operací a zabránit opomenutí úkolů. V ClickUp 3.0 můžete nastavit typy úkolů, opakující se úkoly a kontrolní seznamy specifické pro váš pracovní prostor. Použijte nativní časový tracker platformy k shromažďování údajů z časových rozpisů a k vyváženému rozhodování o plánování pracovní zátěže a odměňování.
Pokud jste projektový manažer, využijte ClickUp Automations ke snížení manuálního sledování a administrativní práce a uvolnění času pro úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
ClickUp Docs pro větší transparentnost týmů
Manažeři neustále vytvářejí, revidují a spravují nejrůznější zprávy, smlouvy, dohody, školicí materiály, návrhy rozpočtů a projektové plány. Tyto dokumenty jsou velmi důležité pro zlepšení komunikace a transparentnosti provozu. Nebylo by skvělé mít je všechny pohromadě na jednom místě?
To vše můžete udělat pomocí ClickUp Docs, integrovaného řešení pro správu dokumentů. Představte si ho jako centrální úložiště pro vaše dokumenty – můžete je snadno vytvářet, upravovat, sdílet, ukládat a spravovat.
Uvažujete o zavedení nové politiky? Můžete sdílet relevantní dokumenty s těmi, kteří se nepodílejí na rozhodovacím procesu. Přizpůsobte oprávnění tak, aby mohli v reálném čase komentovat nebo přispívat. To vám pomůže získat nové perspektivy a stát se empatičtějším a inkluzivnějším lídrem.
Manažerská práce často zahrnuje náročné úkoly spojené s psaním, které vám mohou zabrat velkou část dne. Doporučujeme používat ClickUp AI, asistenta pro psaní a brainstorming, který vám pomůže urychlit časově náročné úkoly, jako je psaní e-mailů a standardních operačních postupů (SOP).
ClickUp AI je nezbytným pomocníkem pro zaneprázdněné manažery, protože umí shrnovat text a generovat akční položky – nemusíte trávit hodiny čtením dokumentů, abyste věděli, co se děje! 😏
Šablony ClickUp pro různé případy použití
Používání šablon je dalším fantastickým způsobem, jak ušetřit čas při každodenní manažerské práci. ClickUp nabízí impozantní knihovnu šablon s více než 1 000 možnostmi.
Můžete prozkoumat šablony operací, abyste mohli vytvářet rychlé zprávy, plány, měřitelné cíle a kalendáře. Najdete zde také šablony pro řízení projektů, které vám pomohou vytvářet přizpůsobené roční plány, řídit týmy a podrobně plánovat rozpočty. 💸
Knihy o managementu a ClickUp: vítězná kombinace
Při pohledu do příštího století budou lídry ti, kteří podporují ostatní. Tento citát Billa Gatese vystihuje podstatu toho, co hlásá mnoho knih o managementu – moudrý manažer se nezaměřuje pouze na výsledky, ale váží si svých zaměstnanců a věnuje mnoho energie udržení synergie týmu.
ClickUp je vynikajícím řešením pro manažery, kteří vidí hodnotu v budování dobře propojených a úspěšných týmů, a to i v prostředí vzdálené nebo hybridní práce. Jeho funkce vám pomohou rozvíjet pozitivní pracovní návyky, které budou příkladem pro celou organizaci a udrží všechny zaměřené na cíle a vzájemně se podporující.
Zaregistrujte se na ClickUp a zjistěte, jak vám může pomoci dosáhnout produktivity bez stresu ve vašich manažerských pracovních postupech. ✌️