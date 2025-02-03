10 nejlepších alternativ a konkurentů Kanbanize v roce 2025

Kanbanové tabule nabízejí týmům jakéhokoli typu užitečný způsob řízení projektů a kapacit. Pokud již Kanbanize používáte, dobře znáte sílu a účinnost tohoto agilního přístupu k řízení úkolů.
Možná se ptáte, zda existuje lepší alternativa k tomuto populárnímu cloudovému nástroji SaaS. Ať už jste stávajícím uživatelem nebo jen zkoumáte možnosti, věříme, že v roce 2024 existuje pro fanoušky Kanban tabule lepší volba pro správu projektů.
Čtěte dál a objevte nejlepší alternativy Kanbanize, abyste mohli najít ideální řešení pro své potřeby v oblasti plánování úkolů a projektů. ✅
Co je Kanbanize? Jak se Kanban používá pro řízení projektů?
Kanbanize je nástroj vytvořený pro týmy, které používají principy agilního řízení projektů, se zaměřením na využití Kanban tabulek k zefektivnění pracovních postupů, organizaci úkolů a soustředění se na prioritní úkoly.
Kanbanové tabule jsou užitečným způsobem, jak vizualizovat probíhající úkoly, abyste věděli, na čem pracovat, co se stává překážkou a co je již hotové. Kanbanové tabule převádějí vaše tradiční úkoly nebo seznam úkolů do vysoce vizuálního přehledu.
Tento oblíbený nástroj pro agilní řízení projektů obsahuje sekce, úkoly, přiřazené osoby, značky priority a další funkce, které zefektivňují organizaci a plnění úkolů.
Uživatelé Kanbanize těží nejen z Kanban tabulek, ale také z řady dalších funkcí, včetně správy pracovních postupů, časových os a reportovacích dashboardů. Nástroj s jednoduchým systémem Kanban tabulek je nezbytností pro každého, kdo hledá alternativu k Kanbanize.
Při výběru nástroje pro správu projektů, který vám nejlépe vyhovuje, však hrají roli i tyto další funkce.
Co hledat v alternativě Kanbanize
Kanbanize nabízí mnoho možností pro uživatele, kteří chtějí organizovat své pracovní postupy pomocí Kanban tabulek, ale není to jediný nástroj s touto funkcí. K dispozici je široká škála alternativ Kanbanize. Stačí si jen vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Při hledání alternativ k Kanbanize zvažte následující:
- Funkce: Má aplikace všechny funkce, které potřebujete?
- Uživatelská zkušenost: Je kanbanový software snadno použitelný a přehledný? Můžete do něj úspěšně zapojit celý svůj tým? Je uživatelské rozhraní intuitivní a uživatelsky přívětivé?
- Integrace: Lze aplikaci integrovat s ostatními softwarovými nástroji, včetně nástrojů pro spolupráci, jako je Slack? Mohla by některé z nich nahradit?
- Zobrazení: Mohu používat pouze zobrazení Kanban tabule? Existují i jiné typy zobrazení, jako například Ganttovy diagramy nebo kalendářové zobrazení?
- Cena: Je tento nástroj cenově dostupný? Je třeba platit měsíční nebo roční předplatné?
Ať už potřebujete nástroj pro organizaci svého Scrum týmu nebo chcete použít Kanban tabule k vizualizaci svého osobního seznamu úkolů, existuje alternativa Kanbanize, která splní vaše požadavky.
Pomocí těchto kritérií zjistíte, co přesně potřebujete a která aplikace je pro vás nejvhodnější.
10 nejlepších alternativ Kanbanize
Mnoho softwarových nástrojů tvrdí, že nabízí úžasné Kanban tabule, které vám pomohou zefektivnit vaše pracovní postupy a lépe organizovat projekty a zdroje. Pouze některé z nich však splňují očekávání.
Objevte 10 nejlepších alternativ Kanbanize, které můžete vyzkoušet v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je známý jako platforma pro produktivitu a řízení projektů, a tento účel je elegantně demonstrován v jeho přístupu k Kanban tabulkám.
Kanbanové tabule ClickUp nabízejí týmům velmi přehledný vizuální přehled o probíhajících úkolech, překážkách a dokončených úkolech. Pomocí systému tabule můžete úkoly přetahovat z jednoho sloupce do druhého, třídit a filtrovat je a organizovat pracovní zátěž svého týmu pomocí plně přizpůsobitelného systému Kanban.
Uspořádejte sloupce tak, aby odpovídaly vašemu preferovanému způsobu práce, a seskupte úkoly podle stavu, přidělené osoby, priority a dalších kritérií. Získejte přehled o všech tabulkách, za které jste zodpovědní, na jednom místě, abyste mohli sledovat svůj pokrok a odpovědnosti v rámci jednotlivých projektů.
Pomocí vlastních stavů si přizpůsobte své prostředí a vytvořte užitečnou tabuli pro cokoli, od sprintů až po vícestupňové procesy.
ClickUp nenabízí jen bezplatný software pro Kanban tabule, ale může se také stát motorem vašeho agilního týmu. Spravujte své produktové plány, backlogy, sprinty, UX design a další agilní pracovní postupy na jednom místě. Vytvářejte dashboardy pro sledování dodacích lhůt, rychlosti a dalších informací o tom, jak váš tým pracuje. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte šablony pracovních postupů a spravujte kapacitu pomocí vysoce přizpůsobitelných Kanban tabulek.
- Prohlédněte si všechny tabule najednou v ClickUp
- Filtrujte úkoly a oblíbené filtrované zobrazení pro snadné použití.
- Vytvářejte a aktualizujte vlastní stavy pro pracovní postupy
- Přetahujte úkoly mezi sloupci a rychle měňte priority.
- Inspirujte se příklady kanbanových tabulek a šablonami kanbanových tabulek.
- Proveďte změny u více úkolů najednou
- Ušetřete čas při agilním plánování a dokumentaci s ClickUp AI.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozmanitost funkcí ClickUp za přílišnou.
- ClickUp AI nabízí užitečné funkce pro agilní týmy, ale stále se nachází v rané fázi vývoje a další funkce budou přidány v budoucnu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Monday. com
Monday se popisuje jako „Work OS“ a jeho vestavěné Kanban tabule nabízejí uživatelům alternativu k Kanbanize. Uživatelé mohou Kanban tabule používat ke správě iniciativ a projektů, organizaci procesů a centralizaci týmové komunikace. ?️
Díky nástrojům pro spolupráci na projektech a správu zdrojů, které pomáhají týmům lépe spolupracovat, je Monday solidní volbou, kterou je třeba zvážit mezi nejlepšími alternativami Kanbanize.
Nejlepší funkce Monday
- Automaticky přesouvejte úkoly z jedné skupiny tabule do druhé – napříč více projekty.
- Získejte oznámení a sledujte úkoly, abyste věděli, kdy je vše hotové nebo po termínu.
- Využijte vestavěné šablony a začněte s vašimi Kanban tabulemi.
- Přizpůsobte vzhled a funkčnost svých Kanban tabulek, abyste mohli spravovat přiřazené úkoly a sledovat pokrok podle svých představ.
Omezení aplikace Monday
- Možnosti přizpůsobení Kanban tabulek jsou podle některých uživatelů omezenější než v jiných oblastech softwaru.
- Někteří uživatelé uvádějí, že současný způsob organizování podúkolů v kontrolních seznamech podle stavu by mohl být vylepšen.
Ceny Monday
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 8 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
3. nTask
nTask je software pro správu projektů, který můžete použít k plánování, organizaci a monitorování projektů. Platforma zahrnuje Kanban tabule, které uživatelům usnadňují správu pracovních postupů a zvyšují transparentnost projektů. ?
Nejlepší funkce nTask
- Propojujte projekty, přidělujte úkoly a sledujte svůj čas
- Automaticky odesílejte e-maily a vytvářejte nové úkoly ve svých Kanban tabulkách
- Nastavte přiřazené osoby a spravujte konverzace na jednom místě
- Přizpůsobte si své Kanban tabule pomocí barevných stavů a obrázků na pozadí.
Omezení nTask
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní není tak intuitivní jako u jiných konkurentů v této oblasti.
- Podle některých recenzentů může být pro nové uživatele obtížné se s aplikací naučit pracovat.
Ceny nTask
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
4. Wrike
Wrike je platforma navržená tak, aby uživatelům pomohla zefektivnit jejich procesy a pracovní postupy na jednom místě. Součástí platformy je i jejich pojetí Kanbanových tabulek pro agilní řízení projektů. Kanbanové tabule Wrike jsou navrženy tak, aby pomáhaly týmům zůstat soustředěné, omezily kontroly a zefektivnily fronty úkolů. ?
Nejlepší funkce Wrike
- Automatické přiřazování úkolů pomocí žádostí
- Zobrazte celou historii úkolu pouhým kliknutím na něj.
- Pomocí vlastních stavů si přizpůsobte své Kanban tabule
- Využijte vestavěné šablony a začněte s vaší první tabulkou.
Omezení Wrike
- Uživatelé, kteří hledají nástroj pro správu závislostí, mohou považovat přístup Wrike za omezenější než u jiných nástrojů pro správu projektů.
- Někteří uživatelé naznačují, že jiné nástroje mají pokročilejší funkce automatizace.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 300 recenzí)
5. Adobe Workfront
Adobe Workfront je nástroj pro správu práce, který uživatelům pomáhá zbavit se zahlcení e-mailovou schránkou a soustředit se místo toho na produktivitu. Tento nástroj obsahuje funkci Kanban tabule, která agilním týmům nabízí lepší způsob spolupráce, vizualizace úkolů a dosahování cílů. ?
Nejlepší funkce Adobe Workfront
- Přizpůsobte si své Kanban tabule a karty příběhů pomocí vlastních názvů a stavových polí.
- Automaticky přidávejte příběhy ze svého pracovního backlogu
- Určete, jak dlouho se karty zobrazují na vaší Kanban tabuli, aby dokončené úkoly automaticky zmizely.
- Nakonfigurujte si limity rozpracovaných úkolů a kontrolujte tak množství práce, na které se váš tým soustředí.
Omezení Adobe Workfront
- Někteří uživatelé naznačují, že pro nové nebo technicky neznalé uživatele může být naučení se této aplikaci náročné.
- Podle některých recenzentů mohou být oznámení příliš zahlcující, pokud je individuálně neupravíte.
Ceny Adobe Workfront
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
- Prime: Kontaktujte nás ohledně cen
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Adobe Workfront
- G2: 4,1/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
6. Jira
Jira je nejlépe hodnocený agilní nástroj pro týmy zabývající se vývojem softwaru, takže samozřejmě obsahuje robustní funkci Kanban tabule. Týmy mohou používat Kanban nebo Scrum tabule Jira k vizualizaci svých pracovních postupů, maximalizaci efektivity a řešení překážek, než se stanou problémem. ?
Nejlepší funkce Jira
- Získejte přehled o projektu a zjistěte, které úkoly vyžadují pozornost.
- Doveďte úkoly k dokončení a omezte počet rozpracovaných úkolů.
- Rychle identifikujte kategorii úkolu, jeho důležitost a osobu, které je přiřazen.
- Začněte s agilními šablonami Jira a poté je přizpůsobte potřebám svého týmu.
Omezení Jira
- Jira je určena pro týmy zabývající se vývojem softwaru, takže týmy v jiných odděleních mohou některé funkce považovat za irelevantní.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby zobrazení podúkolů bylo praktičtější a srozumitelnější.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 300 recenzí)
7. Trello
Trello je nástroj pro správu projektů, který je postaven na principu Kanban tabule. Týmy mohou Trello používat k organizaci úkolů, členů týmu a aplikací na jednom místě. Trello nabízí zjednodušené seznámení s Kanban tabulkami, což z něj dělá oblíbenou volbu pro ty, kteří s tímto konceptem začínají. ⚒️
Nejlepší funkce Trello
- Vytvářejte Kanban tabule pro organizaci myšlenek, projektů, seznamů a programů.
- Přizpůsobte si karty na tabuli tak, aby obsahovaly všechny relevantní informace, soubory a odkazy.
- Organizujte úkoly do tabulek a vytvořte si efektivnější seznam úkolů.
- Přiřazujte úkoly členům týmu a vizualizujte jejich pokrok
Omezení Trello
- Někteří uživatelé mohou považovat minimální funkce pro reporting a analytiku v Trello za omezení.
- Podle některých recenzentů může být přesouvání úkolů mezi tabulemi složité, pokud používáte mobilní aplikaci.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 800 recenzí)
8. Kanban Tool
Kanban Tool je specializovaný systém pro řízení projektů Kanban. Tento nástroj zahrnuje nejen Kanban tabule, ale také integrované sledování času, které má týmům pomoci pracovat efektivněji. Tabule Kanban Tool podporují vizuální řízení, spolupráci týmů a aktualizace v reálném čase. ?
Nejlepší funkce Kanban Tool
- Vizualizujte úkoly efektivnějším způsobem pomocí přizpůsobitelných tabulek.
- Získejte přehled o aktuálním stavu práce, abyste mohli úkoly seřadit podle priority.
- Spolupracujte s členy týmu a klienty v reálném čase
- Získejte přehled o tom, jak pracujete, díky integrovaným analytickým nástrojům a metrikám.
Omezení nástroje Kanban Tool
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní a uživatelský zážitek působí zastaraleji než u některých jiných nástrojů pro správu projektů v tomto seznamu.
- Podle některých recenzentů je obtížné vidět závislosti úkolů z hlavního zobrazení.
Ceny nástroje Kanban Tool
- Zdarma
- Tým: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kanban Tool
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
9. Kanboard
Kanboard je velmi minimalistický přístup k Kanban tabulkám. Tento open-source nástroj pro agilní řízení projektů je zdarma a dává technicky zdatným uživatelům možnost vytvořit a hostovat svůj vlastní Kanban systém od nuly. Software umožňuje uživatelům vizualizovat úkoly, přetahovat je a přizpůsobovat vzhled tabule. ?
Nejlepší funkce Kanboardu
- Spravujte úkoly jednoduchým a minimalistickým způsobem
- Soustřeďte se na seznamy úkolů a nadcházející úkoly bez rozptylování.
- Úkoly můžete aktualizovat přetahováním mezi sloupci.
- Automaticky zvýrazněte, když vaše rozpracovaná práce dosáhne kapacity, abyste se mohli soustředit na dokončení úkolů.
Omezení Kanboardu
- Kanboard vyžaduje, aby uživatelé věděli, jak nainstalovat, hostovat a udržovat svůj vlastní software, takže je nejvhodnější pro zkušené uživatele.
- Někteří uživatelé mohou styl a jednoduchost Kanboardu považovat za odrazující ve srovnání s jinými vysoce vizuálními řešeními pro správu projektů.
Ceny Kanboardu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Kanboard
- G2: 2,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4/5 (4+ recenze)
10. Asana
Asana je nástroj pro řízení projektů, který ve své sadě funkcí zahrnuje Kanban tabule. Kanban tabule Asany podporují týmovou spolupráci a transparentnost. Uživatelé mohou organizovat úkoly, pracovat agilním způsobem a identifikovat překážky, než se stanou skutečnými problémy. ?
Asana má další funkce, které usnadňují sledování pokroku u více úkolů. Jako nástroj pro spolupráci se Asana dobře hodí pro zmínky a oznámení v úkolech.
Nejlepší funkce Asany
- Zefektivněte správu úkolů pomocí jednoduchého systému drag-and-drop.
- Označte sloupce tak, aby přesně odpovídaly vašemu pracovnímu postupu.
- Přizpůsobte si sloupec rozpracovaných úkolů tak, aby zobrazoval pouze určitý počet úkolů, aby se váš tým mohl soustředit na dokončení určitých úkolů, než se pustí do nových.
- Zefektivněte správu rutinních úkolů pomocí integrované automatizace.
Omezení Asany:
- Podle některých recenzentů může být organizování podúkolů a projektů podle značek v jediném zobrazení náročné.
- Někteří uživatelé považují funkci Kanban tabule za méně intuitivní než jiné alternativy Kanbanize.
Ceny Asany
- Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 100 recenzí)
Najděte nejlepší alternativu Kanbanize pro vás
Kanbanize není jediný nástroj pro Kanban tabule. Existují stovky nástrojů pro správu projektů, které můžete použít k vytvoření podobného prostředí, ale my jsme pro vás vybrali ty nejlepší z nejlepších.
Zvažte tyto možnosti, zjistěte, která z nich je pro vás ta pravá, a vyberte si alternativu Kanbanize, která vyhovuje vašim potřebám.
Pokud hledáte nástroj, který umí Kanban tabule a mnohem více, vyzkoušejte ClickUp zdarma. ClickUp vám nabízí nejen robustní a plně vybavený přístup k Kanban tabulím a řízení projektů.
ClickUp se také může stát vaším kompletním digitálním pracovištěm a nástrojem pro spolupráci, který vám pomůže zvýšit produktivitu, sledovat čas, vytvářet Ganttovy diagramy a mnoho dalšího. ✨