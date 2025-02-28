10 nejlepších nástrojů AI pro Mac v roce 2025 [Recenze]

Je vzrušující sledovat, jak umělá inteligence (AI) mění pravidla hry prakticky ve všem, co děláme! 🤖
Od předpovídání chování zákazníků po rozšířené psaní – díky obrovským schopnostem AI v oblasti zpracování dat a progresivního učení se lidský život stal v mnoha ohledech snazším. Kromě úspory zdrojů mohou softwarová řešení AI zlepšit přesnost a efektivitu vaší práce a pomoci vám dosáhnout rychlejších výsledků.
Pokud jste uživatelem Macu a chcete využít AI, máme pro vás řešení! Ponořte se do našeho seznamu 10 nejúčinnějších AI nástrojů pro zařízení Mac, který sestavili naši odborníci. Představili jsme vám univerzální možnosti, které rozšíří vaše možnosti v oblasti kreativity, produktivity a pohodlí.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších nástrojů AI pro Mac:
- ClickUp (nejlepší pro produktivitu a správu pracovních postupů založenou na AI)
- TypingMind (nejlepší pro chatovacího asistenta s umělou inteligencí a přizpůsobitelnými výzvami)
- Elephas (nejlepší pro psaní a tvorbu obsahu s podporou AI na Macu)
- Craft (nejlepší pro pořizování poznámek a organizaci dokumentů s využitím umělé inteligence)
- Plus AI od Setapp (nejlepší pro tvorbu prezentací a dokumentů s využitím umělé inteligence)
- Freshchat (nejlepší pro AI řízené zasílání zpráv zákazníkům a automatizaci)
- PhotosRevive (nejlepší pro kolorování a restaurování fotografií pomocí umělé inteligence)
- Taskheat (nejlepší pro vizualizaci úkolů a sledování závislostí pomocí AI)
- Miro (nejlepší pro společné brainstormingy a diagramy vylepšené umělou inteligencí)
- Pipedrive (nejlepší pro AI asistované řízení prodejního procesu a CRM)
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro Mac?
AI pro zařízení Mac je k dispozici v podobě různých aplikací, jako jsou chatboty, digitální asistenti a řešení pro správu pracovních postupů a projektů. Jejich schopnosti se mohou lišit v závislosti na použitém analytickém modelu (modelech).
Například mnoho nástrojů AI využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP), aby pomohlo počítačům porozumět, interpretovat a reagovat na lidské jazyky. Software umělé inteligence také využívá automatizační funkce, které pomáhají zvýšit produktivitu a rychleji dokončit úkoly pomocí textových výzev k shrnutí obsahu – dokonce i v úkolech!
Ačkoli můžete hledat konkrétní funkce podle svých potřeb, zde je několik obecných bodů, které je třeba zvážit při výběru řešení AI pro Mac:
- Kompatibilita: Jste zapálení do světa Apple a používáte iPhone, iPad a Mac? V tom případě si budete chtít vybrat nástroj AI, který bude dobře fungovat se všemi vašimi zařízeními Apple 📱.
- Uživatelská zkušenost: Přehledné, intuitivní rozhraní, ve kterém se snadno orientuje, může výrazně zvýšit produktivitu.
- Výkon: Podívejte se na rychlost a efektivitu nástroje. Hlásí ostatní uživatelé chyby a závady? 🐞
- Škálovatelnost: Nástroj by měl být schopen přizpůsobit se vašim potřebám v závislosti na růstu vašich projektů.
- Přizpůsobení: Přizpůsobení softwaru může sahat od jednoduchých úprav rozhraní až po hlubší modifikace.
- Integrační schopnosti: Nejlepší nástroje AI se obvykle integrují s jinými systémy, aplikacemi nebo databázemi, aby optimalizovaly vaše každodenní procesy.
10 nejlepších nástrojů AI pro Mac: recenze
Od správy úkolů a spolupráce až po vyhledávání potenciálních zákazníků a inteligentní vytváření diagramů – sestavili jsme seznam 10 nástrojů AI s různými funkcemi pro Mac. Níže uvedené recenze vám pomohou najít ideální řešení! 🌚
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro spolupráci a správu projektů s nativními funkcemi AI pro jakékoli odvětví nebo niche. Jedná se o cloudovou platformu, ale pro větší flexibilitu použití na vašem počítači si můžete stáhnout speciální klienta pro Mac nebo Mac M1.
ClickUp Brain je vysoce kvalifikovaný pracovní asistent, který vám pomůže urychlit plnění úkolů v různých rolích. Tento nástroj eliminuje dohady tím, že vám poskytne desítky příkazů a rolí specifických, plně šablonových výzev, které urychlí vaše každodenní úkoly.
Pomocí nástrojové lišty ClickUp Brain vylepšujte svůj obsah v reálném čase. Usnadněte si administrativní práci tím, že budete okamžitě generovat souhrny, stručné popisy projektů, poznámky z jednání, e-maily a úkoly pomocí nástrojů AI Project Manager, AI Knowledge Manager a AI Writer for Work od ClickUp.
Tento nástroj AI dokáže optimalizovat jakýkoli prvek, který vytvoříte ve svých ClickUp Docs. Zvýrazněte konkrétní text a pomocí dostupných návrhů na psaní jej zkraťte, prodlužte, zatraktivněte nebo zjednodušte.
Kontrolujte pravopis a gramatiku za běhu a zlepšujte tak celkovou kvalitu vaší interní i externí komunikace. ClickUp Brain umí také překládat jazyky, což usnadňuje efektivnější spolupráci globálních týmů. 🌎
Díky ClickUp Brain zkrátíte čas potřebný na jakýkoli pracovní postup – ať už jde o marketing, prodej, agilní projektové řízení, design nebo technické týmy! A třešnička na dortu? ClickUp má nativní aplikace pro zařízení iPad, iPhone a Apple Watch, takže můžete zůstat ve spojení se svými projekty i na cestách!
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain s více než 100 vestavěnými výzvami specifickými pro jednotlivé role
- Pomoc při psaní, abyste působili profesionálněji, přímočařeji nebo poutavěji
- Akce Okamžitý překlad
- Detekce a oprava chyb
- Podpora kreativního obsahu
- Tabule a myšlenkové mapy pro vytváření diagramů
- Časově úsporné shrnutí a extrakce dalších kroků z dlouhých dokumentů
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji
- Více než 1 000 šablon pro různé účely (včetně šablon pro ChatGPT )
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení pracovního postupu
- Škálovatelnost s podporou více zařízení
Omezení ClickUp
- Vytváření úkolů na základě AI zatím není k dispozici (ale brzy bude).
- Prozkoumání všech funkcí AI může nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. TypingMind
Pokud hledáte snadný způsob, jak používat ChatGPT s několika dalšími výhodami, TypingMind je pro vás to pravé. Obsahuje specializovanou knihovnu promptů a AI postavy, jako je „Stand-up Comedian“ nebo „Academic Researcher“, které vám pomohou získat odpovědi na vaše otázky jedinečným způsobem.
Můžete také nahrát dokument a komunikovat s AI o jeho obsahu. To může být obzvláště užitečné pro akademické nebo profesionální uživatele, kteří hledají AI asistenta. 🎓
TypingMind můžete používat přímo ve svém webovém prohlížeči bez nutnosti přihlášení, nebo si aplikaci stáhnout do doku svého Macu. Navíc váš API klíč zůstane v bezpečí, uložený přímo ve vašem počítači, což vám zajistí další úroveň soukromí.
Nejlepší funkce TypingMind
- Vyhledávání na webu v rámci chatu pro vylepšení odpovědí
- Obrovská knihovna promptů
- K dispozici je funkce převodu textu na řeč
- Přizpůsobitelný chatbot se sdíleným rozhraním
- Neomezený počet pluginů (na nejvyšší úrovni)
Omezení TypingMind
- Pro nastavení je vyžadován klíč API OpenAI.
- Omezený počet AI postav v bezplatném tarifu
Ceny TypingMind
- Zdarma
- Standard: 39 $ za licenci*
- Prodlouženo: 59 $ za licenci
- Premium: 79 $ za licenci
*Každý licenční klíč lze použít na pěti zařízeních.
Hodnocení a recenze TypingMind
- Zatím nejsou k dispozici žádná hodnocení.
3. Elephas
Elephas, asistent pro psaní s umělou inteligencí, lze integrovat přímo do aplikací pro Mac, iPhone a iPad. Díky tomu můžete pokračovat ve své práci, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi nebo používat prohlížeč.
Elephas představuje novou funkci s názvem Super Brain, která centralizuje vaši znalostní bázi. Čerpá data z různých zdrojů, jako jsou PDF soubory, webové stránky a platformy jako Notion a Obsidian, a vdechuje jim život. S datovým souborem Elephas můžete zcela volně brainstormovat a chatovat! 🐘
Nahraná data jsou lokálně indexována a ve spolupráci s OpenAI podporují psaní úkolů, jako je odpovídání na e-maily nebo vytváření obsahu.
Elephas klade důraz na soukromí a nabízí uživatelům možnost používat vlastní klíče OpenAI, aby se vyhnuli ukládání dat na veřejných serverech.
Nejlepší funkce Elephas
- Integrace s aplikacemi pro Mac
- Přizpůsobený Super Brain k vašim službám
- Centralizovaný datový soubor s možnostmi chatu
- Funkce Snippets umožňuje uživatelům definovat vlastní úkoly.
- K dispozici je přepisování obsahu
Omezení Elephas
- Design uživatelského rozhraní by mohl být vylepšen
- Strmá křivka učení
Ceny Elephas
- Standard: 4,99 $/měsíc
- Pro: 8,99 $/měsíc
- Pro+: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Elephas
- Product Hunt: 4,4/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
4. Craft
Craft je vynikající nástroj pro pořizování poznámek, spolupráci a produktivitu, který byl oceněn jako Mac App of the Year v soutěži Apple App Store Best of 2021 Awards.
Kromě toho, že je tato platforma chválena za své krásné uživatelské rozhraní, využívá technologii GPT-3, která vám pomůže překonat tvůrčí blok. Její AI asistent je ideální pro generování nápadů na obsah, shrnování dlouhých dokumentů a přeformulování složitých zpráv do jednoduššího jazyka.
Craft AI dokáže okamžitě opravit pravopis a gramatiku a přeložit text do jakéhokoli jazyka, který potřebujete. Pomáhá také extrahovat informace z uložených dokumentů ve formátu otázek a odpovědí. Můžete se například zeptat: „Na čem Tom tento týden pracuje?“, abyste získali přehled o jeho přidělených úkolech. 🔍
Nejlepší funkce Craft
- Vizuálně přitažlivý design a rozvržení
- Vyhledávací lišta pro rychlý přístup k dokumentům a inteligentní návrhy
- Pokročilá organizace poznámek s možností vytvářet podstránky pro detailní témata
- Přizpůsobitelné týmové wiki
- Týdenní cíle pro přidělování úkolů a stanovení termínů
Omezení Craft
- Model sdílení by mohl být lepší
- Mohlo by být více šablon
Ceny Craft*
- Starter: zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na člena
- Podnikání: 10 $/měsíc na člena
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Craft
- G2: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: Nedostupné
5. Plus AI od Setapp
Plus je další asistent pro psaní založený na GPT, který je k dispozici exkluzivně pro Mac OS prostřednictvím měsíčního předplatného Setapp. Není třeba žádná další platba ani samostatný klíč API, protože vše je zahrnuto v členství Setapp.
Po aktivaci klávesovou zkratkou se Plus hladce integruje do jakékoli aplikace. Cílem platformy je zjednodušit a zlepšit proces psaní, ať už se jedná o psaní e-mailu, vytváření prezentace nebo shrnutí dlouhých článků.
Plus použijte pro generování textu, přepisování a překlady. Poskytuje také služby korektury, které vám pomohou vyhnout se pravopisným a gramatickým chybám. Vytvořte si vlastní pokyny pro časté úkoly a přizpůsobte si je podle svých potřeb. ✍️
Nejlepší funkce Plus AI
- Pokročilá technologie GPT-4
- Integrace do aplikací pro Mac
- Vyniká v oblasti formálního obchodního psaní, zejména díky funkci Improve Writing (Vylepšení psaní).
- Přizpůsobitelné výzvy
Omezení Plus AI
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za matoucí a chybové.
- Prozatím nemůžete používat svůj vlastní klíč API OpenAI.
Ceny Plus AI (předplatné Setapp)
- Mac: 9,99 $/měsíc
- Mac + iOS: 12,49 $/měsíc
- Power User: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Plus AI (pro Setapp)
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
6. Freshchat
Freshchat, součást sady Freshworks , uspokojuje potřeby malých i velkých podniků v oblasti prodeje a zákaznické podpory. Platforma je přístupná přes řadu kanálů, včetně webu, mobilních zařízení, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger a Apple Business Chat.
Použijte jej k vytvoření univerzálních chatbotů s podporou AI, které analyzují základní záměr dotazů zákazníků a poskytují relevantnější řešení s ohledem na kontext.
Pokud se konverzace stane pro bota příliš složitou, převede dotaz jedním kliknutím na živého agenta. Boti automaticky aktualizují údaje o zákaznících, což může být pro agenty obzvláště užitečné, když navazují na práci bota, a zajišťuje tak kontinuitu a personalizovaný zákaznický zážitek. 🗨️
Nejlepší funkce Freshchat
- Omnichannelová podpora
- Navrženo pro zákaznickou podporu s podrobnou funkcí AI chatbota
- Přizpůsobitelné chatovací widgety s možností přidávat přílohy a emodži
- Vytváření vlastních botů pro různé scénáře interakce se zákazníky
Omezení Freshchat
- Omezené možnosti reportingu a analytiky
- Agenti ne vždy dostávají oznámení o příchozích chatech.
Ceny Freshchat*
- Zdarma
- Růst: 15 $/měsíc na agenta
- Growth Omnichannel: 29 $/měsíc na agenta
- Pro: 39 $/měsíc za agenta
- Pro Omnichannel: 59 $/měsíc na jednoho agenta
- Enterprise: 69 $/měsíc na agenta
- Enterprise Omnichannel: 99 $/měsíc na agenta
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Freshchat
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
7. PhotosRevive
PhotosRevive se používá k obarvení černobílých fotografií. Je k dispozici na platformách MacOS a iOS a nabízí automatické i manuální možnosti přidání barev do starých nebo monochromatických obrázků. 📷
Importujte fotografie ze svého zařízení, a to buď prostřednictvím aplikace Fotografie nebo Finderu, nebo je přímo naskenujte do aplikace. Software dokáže zpracovat i fotografie s nedokonalostmi a umožňuje také úpravy jasu a kontrastu.
Pro ty, kteří právě začínají nebo hledají inspiraci, nabízí aplikace knihovnu vzorků s nápady na transformace, které lze pomocí tohoto nástroje provést.
Nejlepší funkce aplikace PhotosRevive
- Kolorizace fotografií s pomocí AI
- Ruční režim a přizpůsobitelné barevné značky pro ty, kteří preferují větší kontrolu nad procesem
- Hromadná výroba s předvolbami vytvořenými uživatelem
- Intuitivní rozhraní s funkcí drag-and-drop pro přidávání fotografií
Omezení aplikace PhotosRevive
- AI někdy vynechá vybarvení určitých částí, jako jsou ruce, což vyžaduje ruční úpravy.
- Příležitostné rozlití barvy do nechtěných oblastí
Ceny PhotosRevive
- PhotosRevive Unlimited: 18,99 $ za doživotní licenci pro 3 počítače Mac
Hodnocení a recenze PhotosRevive
- Mac App Store: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
8. Taskheat
Taskheat je aplikace pro správu úkolů dostupná pro MacOS a iOS, která vám pomůže zefektivnit váš seznam úkolů a rychleji dosáhnout vašich cílů. Využívá AI k generování přizpůsobených úkolů na základě vašich vstupů a jejich prioritizaci ve vizuálním vývojovém diagramu.
Spravujte složité vztahy mezi úkoly vytvářením, úpravami a mazáním existujících propojení. Pokud přiřadíte úkoly třetím stranám s konkrétními odbornými znalostmi, aplikace odpovídajícím způsobem upraví vývojový diagram.
Funkce jako barevně odlišené štítky usnadňují navigaci a termíny splnění zajišťují, že budete upozorněni na blížící se termíny. Taskheat také nabízí připomenutí založená na poloze a možnost sdílet nebo tisknout vaše vývojové diagramy. 🖨️
Nejlepší funkce Taskheat
- Organizace projektů na základě závislostí úkolů
- Vizuální rozdělení úkolů na dílčí úkoly
- Prohlížení vývojových diagramů a seznamů pomáhá vizualizovat složité pracovní postupy.
- Jednoduché a snadno použitelné rozhraní
Omezení Taskheat
- Aplikace může někdy selhat nebo se zpomalit.
- Omezené možnosti sdílení mezi uživateli
Ceny Taskheat
- Taskheat Full Version: 14,99 $ za doživotní licenci pro Mac, iPad a iPhone
Hodnocení a recenze Taskheat
- Mac App Store: 4,2/5 (více než 230 recenzí)
9. Miro
Potřebujete načrtnout nápad nebo sestavit prezentaci? Miro vám poslouží jako virtuální tabule. Nabízí možnosti spolupráce v reálném čase na více zařízeních – iOS, Android, Windows a Mac.
Ve spojení s vaší tabulkou Miro nabízí Miro AI funkce, které sahají od generování obrázků na základě lepících poznámek až po shrnování obsahu nebo vytváření bloků kódu. Může například seskupovat lepící poznámky podle klíčových slov, odstraňovat pozadí z obrázků, rozšiřovat myšlenkové mapy o otázky nebo nápady a mnoho dalšího. 📌
Ačkoli je Miro AI stále ve fázi beta a neustále se vyvíjí, je k dispozici všem předplatitelům Miro, a to i v rámci bezplatného tarifu.
Nejlepší funkce Miro
- Generování obrázků podporované umělou inteligencí
- Neomezený prostor pro vaše kreativní potřeby a plánování projektů
- Nástroje jako poznámkové lístky, volné kreslení perem, tvary, šipky a inteligentní kreslení
- Více možností komunikace (zpětná vazba, recenze a schvalování)
- Přizpůsobitelné šablony
- K dispozici jsou aplikace pro stolní počítače, mobilní telefony a tablety.
Omezení Miro
- Relativně delší doba načítání ve srovnání s podobnými aplikacemi
- Někteří uživatelé považují funkce navigace a přiblížení za neohrabané.
Ceny Miro*
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
10. Pipedrive
Stejně jako jiné platformy CRM byl i Pipedrive navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům uzavírat více obchodů s menším úsilím. Jeho skutečnou výhodou jsou však inteligentní funkce umělé inteligence.
Například nástroj AI-driven Prospector vám poskytuje přístup k databázi B2B, která čerpá z veřejných i soukromých dat, aby vám poskytla co nejaktuálnější potenciální zákazníky.
Sales Assistant nabízí tipy pro zvýšení výkonu založené na chování, integraci aplikací a oznámení, aby všichni byli v synchronizaci. Chcete eliminovat opakující se úkoly? Automatizace Pipedrive vám pomůže zefektivnit vše od zadávání dat až po následné e-maily. 📧
Cílem platformy je snížit počet lidských chyb, automatizovat administrativní úkoly a nabídnout personalizované informace, které vám pomohou uzavřít obchody a zlepšit prodejní proces.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Přizpůsobitelný vizuální prodejní kanál s rozhraním typu drag-and-drop
- Prediktivní nástroje AI pro vyhledávání potenciálních zákazníků
- Praktické nástroje pro filtrování, kategorizaci a třídění potenciálních zákazníků
- Aplikace pro iPad a iOS s offline přístupem
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti reportování
- Možnosti automatizace by mohly být lepší
Ceny Pipedrive*
- Essential: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
Budoucnost je tady: Nenechte si ujít vlnu AI na svém Macu
Škála nástrojů AI určených pro uživatele Mac je rozmanitá a neustále se rozšiřuje. Všechny nástroje, o kterých jsme hovořili, mají své jedinečné přednosti, takže si jich vyzkoušejte, kolik chcete!
ClickUp vyniká svými intuitivními funkcemi podpory pracovních postupů založenými na umělé inteligenci a hladkou integrací do ekosystému Apple – zaregistrujte se a prozkoumejte platformu zdarma!