10-те най-добри алтернативи на Stepfun AI за [година]

Както повечето самостоятелни AI инструменти, Stepfun AI има своите силни страни. Но екипите, които го използват, често се налага да превключват между раздели, за да свършат работата си.

Трябва да копирате и поставите контекста от плана на проекта си в AI, а след това да върнете резултатите обратно в списъка си със задачи. Резултатът? Губите ценно време и концентрация с всяко превключване.

Проучване на ClickUp установи, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на жонглиране с платформи, управление на имейли и преминаване от една среща към друга. Ако сте тук, вероятно също сте осъзнали, че инструментите, които остават изолирани от работата ви, само увеличават разходите.

Така че, ако вашият екип търси AI инструменти, които да ви помогнат да работите по-бързо, този наръчник ще ви запознае с 10 практични алтернативи на Stepfun AI, от модели с отворен код за разработчици до Converged AI Workspace – консолидирана платформа с вграден AI като интелигентен слой, който разбира вашата работа. (Спойлер: Това е ClickUp )

Най-добрите алтернативи на Stepfun AI на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Екипи, които искат AI да бъде интегрирана в ежедневното управление на работата ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Docs, 15+ прегледа Наличен е безплатен план; налични са персонализации за предприятия DeepSeek Разработчици, които се нуждаят от модели за разсъждение с отворен код DeepSeek-R1, отворени тегла, възможности за кодиране Цени на базата на API Qwen Многоезични екипи, които се нуждаят от китайски/английски AI Qwen2. 5 модела, мултимодална поддръжка, дълъг контекст Отворен код; наличен API в облака Zhipu AI Китайски предприятия, които се нуждаят от AI, отговаряща на изискванията Серия GLM-4, API за предприятия, доставка на документи Цени за предприятия Minimax Креативни екипи, фокусирани върху AI-глас и генериране на съдържание Hailuo 2. 3 видео двигател, Speech 2. 8, разговорна AI Цени на базата на API Moonshot Екипи, които се нуждаят от дълъг контекст за анализ на документи Асистент Kimi, контекстни прозорци с милиони токени, обработка на документи Безплатни и платени нива Baichuan Китайски предприятия, които се нуждаят от локализирани LLM Модели Baichuan, внедряване в предприятия, адаптивна халюцинация Цени за предприятия ModelBest Изследователи, които проучват ефективни малки модели Семейство MiniCPM, разгръщане на крайни устройства, отворен код Отворен код Infinigence AI Екипи, които се нуждаят от оптимизирано заключение Оптимизация на изводите, Omni модел, FlashDecoding++ двигател Персонализирани цени Notion AI Екипи, които вече използват Notion Въпроси и отговори за работната среда, помощ при писане, автоматично попълване Добавка или включено в платени планове

Защо да изберете алтернативи на Stepfun AI

Въпреки че Stepfun показва впечатляващи възможности за генериране на видео и конкурентни цени на родния си пазар, може да се окажете в ситуация, в която търсите алтернатива. Това често се случва, когато практически пречки предизвикват разрастване на работата. Това принуждава екипа ви да управлява разпръснати инструменти, които не комуникират помежду си, вместо да извършва реалната си работа.

Самостоятелните AI модели изискват технически познания за внедряване, което превръща простата нужда от AI помощ в цялостен проект за разработка. Ако вашите екипи не разполагат с посветени разработчици, това създава значителна пречка. Не трябва да се налага да изграждате мост, само за да използвате инструментите си; имате нужда от AI, която ви помага да работите по-бързо, без да усложнява набора ви от инструменти.

Подходящата алтернатива зависи от вашата техническа конфигурация:

Ако сте разработчик, който се чувства комфортно с API-та и искате да създавате персонализирани приложения, отворен код като DeepSeek или Qwen би бил идеален за вас.

Ако сте екип, който просто иска да свърши работата по-бързо, конвергентното работно пространство с вграден AI ще елиминира главоболието от интеграцията и ще ви позволи да се съсредоточите върху работата.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-базирани работни потоци. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Най-добрите алтернативи на Stepfun AI, които можете да използвате

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как оценяваме софтуера в ClickUp.

Анализирахме най-добрите конкуренти въз основа на това как решават реални проблеми, от ефективността на инфраструктурата до изследвания в дългосрочен контекст, за да ви помогнем да намерите инструмента, който отговаря на вашите специфични технологични нужди.

Ето нашите най-добри препоръки:

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които искат AI да бъде интегриран в ежедневната работа без техническа настройка)

Опитайте ClickUp безплатно Достъп до контекстуална AI, изградена върху вашите задачи, документи и проекти в ClickUp

Алтернативите на Stepfun AI обикновено са сурови модели, които изискват да изградите интерфейс около тях. ClickUp променя това, като превръща AI в роден съотборник в инструментите, които вече използвате. Това е конвергентно AI работно пространство, което обединява вашите задачи, проекти, документи и екипен чат под един покрив. Родният AI слой на ClickUp се намира над целия този контекст и наистина разбира вашата работа.

AI, която отчита контекста и е там, където работите

Имате нужда от AI, за да работите в същия раздел, в който изготвяте документ или актуализирате статуса на задача?

ClickUp Brain ви позволява да направите това, като най-пълният и контекстно-ориентиран AI асистент в света. Тъй като се основава на реалните данни от вашия проект, той може да обобщи актуализациите на задачите за един месец или да изготви кратко описание на проекта, използвайки конкретната история на вашия екип, без да копира и поставя контекста.

Получете отговори, основани на вашия проект и контекста на работното пространство с ClickUp Brain.

Можете дори да получите достъп до водещи AI двигатели (като ChatGPT, Claude, Gemini и други) директно от ClickUp. По този начин получавате най-добрите възможни отговори или чернови за вашите нужди, без да се абонирате за отделни услуги.

Използвайте няколко LLM от един интерфейс с ClickUp Brain

Това елиминира AI Sprawl, при което трябва да използвате няколко AI инструмента за различни видове задачи.

💡 Съвет от професионалист: Искате AI инструмент, който обединява контекста не само в ClickUp, но и от другите ви работни приложения като Google Drive, HubSpot, Figma и др.? Опитайте Brain MAX. Това AI супер приложение за настолни компютри ви позволява да търсите в работната среда на ClickUp и други свързани приложения от едно място. Можете също да използвате вградената функция Talk to Text, за да диктувате задачите, бележките и документите си – 4 пъти по-бързо от писането!

Агенти, които притежават работни потоци от начало до край

Вместо да наемате разработчик, който да интегрира AI във вашия работен процес, ClickUp използва Super Agents, за да облекчи натоварването. Това са AI съотборници, които можете да назначите за задачи или да задействате чрез автоматизации без код, за да сортирате работата, да наблюдавате пречките и да генерирате отчети.

Те се справят с комплексни задачи от начало до край, без да е необходимо да ги направлявате. И работят 24/7, за да не се налага вие да го правите. Това прави ClickUp единствената алтернатива на Stepfun AI, която превръща AI от творчески експеримент в автоматизиран двигател за вашата ежедневна работа.

🎥 Научете повече за това как работят в това кратко обяснително видео:

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Automations : Създавайте персонализирани правила за автоматизация, без да пишете нито една линия код, с помощта на ClickUp AI Automation Builder. Създавайте персонализирани правила за автоматизация, без да пишете нито една линия код, с помощта на ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : Създавайте и сътрудничете по проектни планове, бележки от срещи и уикита директно в работното си пространство, което ви позволява да вграждате задачи на живо и да използвате AI за редактиране на съдържание в реално време. Създавайте и сътрудничете по проектни планове, бележки от срещи и уикита директно в работното си пространство, което ви позволява да вграждате задачи на живо и да използвате AI за редактиране на съдържание в реално време.

ClickUp Tasks : Организирайте работата с персонализирани статуси, вложени подзадачи и зависимости между задачите, за да гарантирате, че всеки проект се изпълнява по график и членовете на екипа знаят точно какво да правят по-нататък. Организирайте работата с персонализирани статуси, вложени подзадачи и зависимости между задачите, за да гарантирате, че всеки проект се изпълнява по график и членовете на екипа знаят точно какво да правят по-нататък.

ClickUp Views : Визуализирайте работата си по над 15 различни начина, включително изглед ClickUp List, ClickUp Calendar и Визуализирайте работата си по над 15 различни начина, включително изглед ClickUp List, изглед ClickUp Board изглед ClickUp Gantt , което позволява на всеки отдел да вижда едни и същи данни през предпочитания от него обектив.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

AI, която разбира контекста на вашата работа: За разлика от самостоятелните модели, ClickUp Brain има достъп до вашето работно пространство, така че може да ви даде точни отговори за вашите конкретни За разлика от самостоятелните модели, ClickUp Brain има достъп до вашето работно пространство, така че може да ви даде точни отговори за вашите конкретни ClickUp проекти и задачи.

Елиминира разпръскването на инструменти: Като комбинирате управление на проекти, документи, Като комбинирате управление на проекти, документи, ClickUp Chat и AI на едно място, елиминирате разпръскването на инструменти – постоянното превключване между приложения, което убива концентрацията и създава информационни силози.

Висока степен на персонализация без технически познания: Можете да адаптирате ClickUp към точните нужди на вашия екип, като използвате Можете да адаптирате ClickUp към точните нужди на вашия екип, като използвате персонализирани полета , автоматизации и шаблони на ClickUp , без да се налага да ангажирате разработчик.

Недостатъци:

Огромният брой функции може да се стори прекалено много за новите потребители, затова е най-добре да започнете с шаблон и да проучите оттам.

Мобилното приложение е мощно, но не разполага с пълния набор от функции, налични в десктоп версията.

Настройването на висококомплексни, многоетапни автоматизации може да отнеме известно време, за да се получи точно както трябва.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Отзив от потребител на G2:

Харесва ми как ClickUp комбинира управление на задачи, документи и екипно сътрудничество в една платформа. Тя е много гъвкава и ми позволява да персонализирам работните процеси, статусите и изгледите според начина, по който работи екипът ми. Фактът, че всичко е на едно място, помага да се намали превключването между инструменти и поддържа проектите по-организирани.

Харесва ми как ClickUp комбинира управление на задачи, документи и екипно сътрудничество в една платформа. Тя е много гъвкава и ми позволява да персонализирам работните процеси, статусите и изгледите според начина, по който работи екипът ми. Фактът, че всичко е на едно място, помага да се намали превключването между инструменти и поддържа проектите по-организирани.

👀 Знаете ли, че... Средностатистическата компания използва 101 приложения, за да свърши работата си! Това е основната причина за разрастването на инструментите.

2. DeepSeek (Най-подходящ за разработчици, които се нуждаят от модели за разсъждение с отворен код на по-ниска цена)

чрез DeepSeek

Ако сте разработчик, вашето разочарование от AI моделите е различно. Вероятно сте уморени от скъпите, ограничаващи API, които не ви дават необходимия контрол. DeepSeek решава директно този проблем.

Докато Stepfun се фокусира върху създаването на кинематографични видеоклипове, DeepSeek се фокусира върху високопроизводителното техническо разсъждение и генерирането на код. Чрез публичното оповестяване на теглата на модела си, той ви позволява да заобиколите ограничителните API-та на облака и да изпълнявате интелигентните функции на собствената си инфраструктура.

Това ви дава свободата да проверите модела, да го модифицирате според нуждите си и да избегнете непредвидими разходи за API. Тези възможности го правят идеален конкурент на Hugging Face.

Най-добрите функции на DeepSeek

Модел за разсъждение DeepSeek-R1: Този модел е специално проектиран за сложно разсъждение и се отличава в математически задачи, Този модел е специално проектиран за сложно разсъждение и се отличава в математически задачи, генериране на код и логически анализ.

Отворени тегла: DeepSeek публикува теглата на своите модели, което ви позволява да ги изтеглите и да ги изпълните на собствения си хардуер за пълен контрол и ефективност на разходите.

Силни възможности за кодиране: Моделите се представят добре при тестове за кодиране, което ги прави полезни за завършване на код, отстраняване на грешки и генериране на шаблони.

Предимства и недостатъци на DeepSeek

Предимства:

Икономична ефективност: Извършването на изводи на местно ниво елиминира таксите за API за всяко запитване, което е огромна икономия за приложения с голям обем.

Поверителност на данните: Air-gapping на модела гарантира, че вашият собствен код никога няма да напусне вашата вътрешна среда.

Висока техническа точност: Постоянно съответства на най-модерните модели в тестовете за кодиране и логическо мислене.

Недостатъци:

Изисква значителни технически познания за внедряване и управление, което го прави неподходящ за екипи без технически познания.

Документацията и поддръжката са по-малко развити в сравнение с тези на утвърдените западни доставчици.

Изпълнението на моделите локално изисква мощна GPU конфигурация.

Цени на DeepSeek

Цени на базата на API:

1 млн. входни токена (успешен кеш): 0,028 долара

1 млн. входни токена (пропуск в кеша): 0,28 долара

1 млн. изходни токена: 0,42 долара

Оценки и рецензии за DeepSeek

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Trustpilot: 2,3/5 (над 110 отзива)

Какво казват реалните потребители за DeepSeek?

Един потребител на Trustpilot даде смесени отзиви:

За средностатистическия потребител, който се нуждае от помощ при написването на писма или общи съвети, например за места, които да посети по време на почивка, е наистина добро. Също така е добро за решаване на математически задачи. Вероятно не е толкова добро за програмисти или чувствителни политически проблеми, но за общо ползване е безплатно и доста полезно. Много ми харесва и го използвам често.

За средностатистическия потребител, който се нуждае от помощ при написването на писма или общи съвети, например за места, които да посети по време на почивка, е наистина добро. Също така е добро за решаване на математически задачи. Вероятно не е толкова добро за програмисти или чувствителни политически проблеми, но за общо ползване е безплатно и доста полезно. Много ми харесва и го използвам често.

3. Qwen (Най-подходящ за многоезични екипи, които се нуждаят от силни AI възможности на китайски и английски език)

чрез Qwen

Фрагментираните AI инструменти често разочароват, ако вашият екип работи както на западните, така и на китайските пазари. Те водят до непостоянно качество, дублиране на усилията и тромав работен процес. Това е често срещано предизвикателство за глобалните екипи, които се нуждаят от истински двуезичен AI, а не от такъв, който предлага само посредствен превод.

Qwen, голямото семейство езикови модели на Alibaba Cloud, е подходяща опция с отворен код за такива екипи. За разлика от Stepfun, който се фокусира върху видеото, Qwen се отличава в разбирането на текст, генерирането на код и мултимодални задачи, които комбинират обработка на текст и изображения.

С Qwen можете да анализирате бизнес документ, написан на китайски, и да задавате последващи въпроси на английски, без да губите контекста. Отворената версия означава, че можете да го внедрите във вашата собствена инфраструктура за максимален контрол.

Най-добрите функции на Qwen

Нативен мултимодален агент (Qwen3-VL): Отидете отвъд простото разпознаване на изображения, за да действате като визуален агент, който може да управлява GUI на компютър или мобилно устройство, за да изпълнява задачи автономно.

Модел Qwen3-Coder-Next: Балансира бавното и внимателно разсъждение с бързото изпълнение, конкурирайки се с най-модерните модели в задачите за софтуерно инженерство с много етапи.

Дълги контекстни прозорци: Получете роден контекстен прозорец от 256K токена (разширяем до 1M), който позволява да се въвеждат цели учебници или многочасови видеоклипове и да се извличат конкретни подробности.

Предимства и недостатъци на Qwen

Предимства:

Силна многоезична производителност: Оптимизирана е както за китайски, така и за английски език, като осигурява постоянна качество на всички езици.

Гъвкавост на отворения код: Можете да разгърнете моделите локално за по-добър контрол и за да избегнете зависимостта от API.

Подкрепено от голям доставчик на облачни услуги: Участието на Alibaba Cloud гарантира продължително развитие и опции за корпоративна поддръжка.

Недостатъци:

Използването на управлявания API извън Китай може да доведе до забавяне или проблеми със съответствието на данните за някои екипи.

Някои документи може да са предимно на китайски език, което изисква превод.

Поддръжката на корпоративно ниво е по-добре установена за китайския пазар.

Цени на Qwen

Qwen-Max: 6 долара

Qwen-Plus: 1,2 долара

Qwen-Flash: 0,4 долара

Qwen-Coder: 1,5 долара

Забележка: Тези цени са изчислени на база 1 милион обработени токена*

Оценки и рецензии за Qwen

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Trustpilot: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Qwen?

Потребител на Capterra сподели своя опит:

Alibaba Cloud е страхотна облачна платформа, която се адаптира към различни среди: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS и др. Това е идеален продукт за начинаещи в облачните изчисления, с отличен и ефективен екип за поддръжка и документация (предимно на английски език).

Alibaba Cloud е страхотна облачна платформа, която се адаптира към различни среди: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS и др. Това е идеален продукт за начинаещи в облачните изчисления, с отличен и ефективен екип за поддръжка и документация (предимно на английски език).

👀 Знаете ли, че... Настоящите генеративни AI и други технологии имат потенциал да автоматизират работни дейности, които понастоящем отнемат 60% до 70% от времето на служителите.

4. Zhipu AI (Най-подходящ за китайски предприятия, които се нуждаят от AI, готов за производство и отговарящ на местните изисквания)

чрез Zhipu AI

За разлика от творческия фокус на Stepfun, Zhipu се занимава изцяло с корпоративни приложения: разговорна AI, управление на знания и бизнес автоматизация, всички оптимизирани за нюансите на китайския език.

Ако вашето предприятие оперира в Китай, вие се сблъсквате с лабиринт от регулации за съответствие, закони за съхранение на данни и ограничена местна поддръжка. Използването на модел, хостван извън страната, може да се окаже невъзможно, което ще лиши вашия екип от AI инструментите, необходими за поддържане на конкурентоспособността.

Zhipu AI е проектиран точно за този сценарий. Разработен от университета Цинхуа, той захранва ChatGLM, една от най-популярните системи за разговорна AI в Китай. Той предоставя AI, готова за производство и съвместима с китайската AI програма, заедно с местната инфраструктура за поддръжка, от която се нуждаят бизнеса.

Най-добрите функции на Zhipu AI

Серия модели GLM-4: Най-новите модели на Zhipu предлагат висока производителност при задачи на китайски език, разсъждения и генериране на код.

API за предприятия с SLA: Осигурява достъп до API на ниво предприятие с гаранции за непрекъснатост на работата и специална поддръжка за регулирани индустрии.

Доставка на документи от начало до край: Вградена възможност за преобразуване на необработени команди или данни във форматирани .docx, .pdf и .xlsx файлове, което го прави функционален инструмент за генериране на файлове.

Предимства и недостатъци на Zhipu AI

Предимства:

Готов за производство за китайския пазар: Придружава се с местно съхранение на данни и сертификати за съответствие, необходими за китайските предприятия.

Силна AI за разговори: ChatGLM е усъвършенстван чрез обширна обратна връзка от потребителите, което води до естествен и ефективен диалог.

Поддръжка и персонализиране за предприятия: Предлага услуги за фина настройка и специални опции за внедряване, които липсват в моделите с отворен код.

Недостатъци:

Фокусиран предимно върху китайския пазар, което го прави по-труднодостъпен за международни екипи.

Ценообразуването за предприятия изисква контакт с екипа по продажбите, което е по-малко прозрачно от самообслужващите API.

По-малко подходящ за екипи, които работят предимно на английски или други езици

Цени на Zhipu AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zhipu AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

TrustPilot: Недостатъчно отзиви

5. Minimax (Най-подходящ за творчески екипи, фокусирани върху съдържание и глас, генерирани от AI)

чрез Minimax

Minimax е основният творчески конкурент на Stepfun, като премества фокуса от суровото текстово разсъждение към висококачествена мултимедийна продукция. Технологията им захранва популярното приложение Talkie, което позволява на потребителите да взаимодействат с AI герои, демонстрирайки способността си да поддържат личност и контекст по време на дълги разговори.

Той се фокусира върху вселената на агентите – пространство, в което AI пише сценарии и генерира естествено звучащ аудио и физически базиран видео, които да съответстват на тях.

Най-добрите функции на Minimax

Hailuo 2. 3 видео двигател: Използва специализирана физична симулация за реалистично осветление, динамика на течностите и сложни микроизражения, подобрявайки генерираните клипове.

MiniMax Speech 2. 8: Генерацията на текст в реч произвежда висококачествена, естествено звучаща реч в различни стилове, идеална за озвучаване и аудио съдържание.

Разговорна AI с последователност на характера: Моделите са проектирани да поддържат последователна личност, което позволява приложения като AI спътници или интерактивни герои в истории.

Предимства и недостатъци на Minimax

Предимства:

Силни гласови и аудио възможности: Качеството на преобразуването на текст в реч е подходящо за съдържание на производствено ниво.

Разговор, воден от персонажи: Възможността да се поддържа последователна персона позволява уникални приложения, с които обикновените чатботове не могат да се справят.

Проверка на потребителското приложение: Успехът на приложението Talkie доказва, че технологията им работи в реалния свят.

Недостатъци:

Тясното му фокусиране го прави по-малко подходящ за аналитични или кодиращи задачи.

Документацията за API и ресурсите за разработчици може да не са толкова изчерпателни, колкото при по-големите доставчици.

Основният пазарен фокус е Китай, така че международната поддръжка може да бъде ограничена.

Минимални цени

Стартово ниво: 10 $/месец

Плюс: 20 $/месец

Макс.: 50 $/месец

Оценки и рецензии на Minimax

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

TrustPilot: Недостатъчно отзиви

6. Moonshot (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от изключително дълъг контекст за анализ на документи)

чрез Moonshot

Често големите езикови модели имат ограничен контекстен прозорец, което означава, че могат да запомнят само няколко страници текст наведнъж. Това ви принуждава да разделите документа на части, да го подадете на AI една по една и след това да съедините отговорите. Не е нужно да ви казваме колко разочароващ и податлив на грешки може да бъде този процес. И вероятно сте съгласни: това противоречи на целта на използването на AI.

Moonshot AI, друго китайско AI предложение, предизвика сензация, като предложи дълги контекстни прозорци, които могат да обработват милиони токени, което се равнява на хиляди страници. С техния чат асистент Kimi можете да качите цяла книга и да задавате подробни въпроси, които изискват разбиране на целия текст от начало до край.

Най-добрите функции на Moonshot

Изключително дълги контекстни прозорци: Обработвайте документи с милиони токени, което позволява анализ на цели книги или огромни кодови бази с едно-единствено запитване.

Kimi chat assistant: Изтънчен интерфейс, оптимизиран за анализ на документи и проучвания, където можете да качвате файлове и да взаимодействате с тях чрез разговор.

Възможности за обработка на документи: Вградена поддръжка за различни файлови формати с функции, предназначени за професионална работа с информация.

Предимства и недостатъци на Moonshot

Предимства:

Ненадмината дължина на контекста: Елиминира необходимостта от разделяне на части или обобщаване на дълги документи, което често води до загуба на информация.

Дизайн, фокусиран върху изследванията: Подходящ е особено за специалисти в областта на знанието, изследователи и анализатори.

Практичен документен работен поток: Функциите са създадени въз основа на реалните нужди от анализ на документи.

Недостатъци:

Специализираният му фокус го прави по-малко подходящ за творчески задачи или задачи, свързани с кодиране.

Продуктът се предлага предимно на китайския пазар, така че международният достъп може да бъде ограничен.

Обработката на изключително дълги документи може да бъде по-бавна от стандартните заявки.

Цени на Moonshot

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Moonshot

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Trustpilot: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Moonshot?

Потребител на G2 е оценил Moonshot:

Най-доброто нещо при използването на този софтуер е лесният за употреба интерфейс.

Най-доброто нещо при използването на този софтуер е лесният за употреба интерфейс.

7. Baichuan (Най-подходящ за китайски предприятия, които се нуждаят от локализирано внедряване на LLM)

чрез Baichuan

Имате ли нужда от модел, който разбира местната бизнес терминология, спазва законите за съхранение на данни и включва поддръжка на корпоративно ниво? Baichuan Intelligence, голяма китайска търсачка, може да ви помогне!

Компанията се фокусира върху създаването на LLM, оптимизирани за практични приложения в китайски предприятия, като обслужване на клиенти, управление на знания и вътрешно търсене.

За разлика от творческите инструменти на Stepfun, той предлага опции за внедряване и функции за съответствие, предназначени за компании, опериращи в Китай, което го прави надежден избор за предприятия, които се нуждаят от локализирано, поддържано AI решение.

Най-добрите функции на Baichuan

Baichuan-M3 медицинско разсъждение: Специализиран вертикален модел, който превъзхожда човешките лекари по отношение на клиничното изследване и точността на диагностиката

Хибридно внедряване в облак (InfiniCore): Позволява на предприятията да внедряват модели на локални сървъри и частни облаци

Адаптивно потискане на халюцинациите: Разполага с родна архитектура с ниско ниво на халюцинации, която вътрешно проверява фактите, без да разчита на външни пачове.

Предимства и недостатъци на Baichuan

Предимства:

Инфраструктура, готова за корпоративно използване: Предоставя опции за внедряване и структури за поддръжка, проектирани за нуждите на китайския бизнес.

Превъзходна оптимизация за китайски език: Постига по-добри резултати при задачи, специфични за дадена област, отколкото общите многоезични модели.

Практически бизнес фокус: Функциите са ориентирани към решаване на реални проблеми на предприятията.

Недостатъци:

Ограничена приложимост за екипи, които работят предимно извън Китай

По-малко подкрепа от общността в сравнение с по-известните международни алтернативи

Цените за предприятия изискват директен контакт с екипа по продажбите.

Цени на Baichuan

Цени на базата на API в CNY

Оценки и рецензии на Baichuan

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

TrustPilot: Недостатъчно отзиви

8. ModelBest (Най-доброто за изследователи, които проучват ефективни малки езикови модели)

👀 Знаете ли, че... Проучването на ClickUp за зрелостта на AI показва, че достъпът до AI на работното място все още е ограничен – 36% от хората нямат никакъв достъп, а само 14% казват, че повечето служители могат да експериментират с него.

Ако огромният размер и цена на моделите от най-ново поколение правят експериментите с AI невъзможни за вас, не сте сами. Независимо дали създавате роден чатбот или внедрявате AI на крайни устройства като мобилни телефони, ModelBest предлага решение с моделната си серия MiniCPM.

Тази организация, фокусирана върху научните изследвания, се занимава с подобряването на по-малки езикови модели. Те са достатъчно ефективни, за да работят на хардуер за потребители, което отваря свят от възможности за екипи без огромни бюджети.

ModelBest доказва, че не винаги е необходим най-големият модел, за да се свърши работата, което го прави чудесна алтернатива с отворен код за изследователи и разработчици, интересуващи се от ефективна AI.

ModelBest най-добри функции

Семейство модели MiniCPM: Серия от ефективни, малки езикови модели, които изискват много по-малко ресурси от по-големите си колеги.

Фокус върху отворения код: Моделите, кодът за обучение и изследванията са публично достъпни, което насърчава сътрудничеството в общността.

Възможност за разгръщане на крайни устройства: Моделите са достатъчно малки, за да работят на мобилни устройства или друг хардуер за разгръщане на крайни устройства, което позволява Моделите са достатъчно малки, за да работят на мобилни устройства или друг хардуер за разгръщане на крайни устройства, което позволява офлайн AI и приложения с ниска латентност.

ModelBest – предимства и недостатъци

Предимства:

Ефективност на ресурсите: Можете да изпълнявате мощни AI модели на скромна хардуерна платформа без скъпа инфраструктура.

Прозрачност на изследванията: Отвореният код позволява задълбочено проучване и академично изследване на моделите.

Опции за разгръщане на Edge: Идеални за приложения, които трябва да се изпълняват локално без връзка с облака.

Недостатъци:

По-малките модели имат ограничения и не са подходящи за най-сложните задачи, свързани с разсъждения.

Това е организация, ориентирана към научни изследвания, с по-малко подкрепа от страна на предприятията в сравнение с търговските доставчици.

Документацията е предназначена за техническа аудитория.

Модел Най-добра цена

Персонализирани цени

ModelBest оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

TrustPilot: Недостатъчно отзиви

9. Infinigence AI (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от оптимизирано AI заключение и крайни приложения)

Infinigence AI се фокусира върху инфраструктурния слой на AI стека, като се занимава с това как да се изпълняват високопроизводителни модели на част от обичайната им цена. Техниките им за оптимизация могат драстично да намалят разходите за облачни изчисления и да подобрят латентността, което прави AI приложенията в реално време осъществими.

Това е подходящ избор за технически екипи, които се борят с оперативната страна на внедряването на AI.

Най-добрите функции на Infinigence AI

Хетерогенна инфраструктура MxN: Специализирана изчислителна парадигма, която позволява едновременното изпълнение на една AI задача на различни типове чипове

Модел Infini-Megrez-Omni: Модел с 3B параметър на устройството, който постига най-съвременна точност в разбирането на изображения и аудио.

FlashDecoding++ engine: Осигурява до 3 пъти по-висока скорост на декодиране на LLM, което позволява реагиране в реално време в приложения за разговори.

Предимства и недостатъци на Infinigence AI

Предимства:

Намаляване на разходите: Оптимизираното извличане на заключения може да доведе до значителни икономии на разходите за облачни услуги при приложения с голям обем.

Подобрение на латентността: По-бързите отговори позволяват използване в реално време, което иначе би било невъзможно.

Гъвкавост при внедряването: Оптимизацията на Edge позволява на AI да работи в среди без надеждна интернет връзка.

Недостатъци:

Това не е цялостно решение; трябва да разполагате със собствен AI модел и да имате техническите познания, за да го приложите.

Резултатите от оптимизацията могат да варират в зависимост от модела и случая на употреба.

Това е по-малко важно за екипи, чиято основна нужда е по-добри AI възможности, а не по-добра ефективност на внедряването.

Цени на Infinigence AI

Персонализирани цени

Infinigence AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

TrustPilot: Недостатъчно отзиви

10. Notion AI (Най-подходящ за екипи, които вече използват Notion и искат интегрирана AI помощ)

Notion AI вгражда AI помощта директно в работната среда, която вече използвате за вашите документи, бележки от срещи и планове за проекти. Няма нови инструменти, които да научавате, нито интеграции, които да настройвате. AI е точно там, в интерфейса, готова да ви помогне да пишете, обобщавате и намирате информация в страниците си в Notion.

Това означава, че пропускате интеграционната работа, изисквана от самостоятелните модели. Компромисът? Вие сте обвързани с екосистемата на Notion. И ако работата ви обхваща няколко платформи, контекстът на Notion AI е ограничен до това, което се намира в Notion (за разлика от алтернатива като ClickUp, където Brain MAX обединява контекста на няколко приложения на едно място!).

чрез Notion AI

Най-добрите функции на Notion AI

Въпроси и отговори във вашето работно пространство: Задавайте въпроси и получавайте отговори директно от вашите Notion страници и бази данни.

Помощ при писане: Създавайте, редактирайте и обобщавайте съдържание директно в страницата на Notion, без да преминавате към друг инструмент.

Свойства на автоматичното попълване: Автоматично попълване на полетата в базата данни въз основа на съдържанието на страницата, което спомага за намаляване на ръчното въвеждане на данни.

Предимства и недостатъци на Notion AI

Предимства:

Не се изисква интеграция: AI работи веднага, ако вече сте потребител на Notion.

Отговори, съобразени с контекста: Отговорите са уместни, защото са извлечени от вашите действителни документи.

Безпроблемен работен процес: AI помощта е достъпна точно там, където вече работите.

Недостатъци:

Той е ограничен до екосистемата Notion и не може да достъпва информация от други инструменти.

AI възможностите са фокусирани върху писане и извличане на знания, а не върху сложно разсъждение или генериране.

Цени на Notion

Безплатен план: Ограничена пробна версия на AI

Плюс: 12 $/месец на човек + ограничен пробен период за AI

Бизнес: 24 $/месец на човек

Enterprise: Персонализирани цени

Notion AI оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

TrustPilot: 2,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion AI?

Потребител на Capterra сподели своя опит:

Настройваемото работно пространство поддържа всичко организирано, а функцията Q&A AI ми помага да намирам информация бързо, което ми спестява време в натоварените дни.

Настройваемото работно пространство поддържа всичко организирано, а функцията Q&A AI ми помага да намирам информация бързо, което ми спестява време в натоварените дни.

Изберете подходящия AI за вашия реален работен процес

Изборът на алтернатива на Stepfun AI не се състои в намирането на „най-добрия“ модел в класацията. Става въпрос за избора на подходящия инструмент за задачата, която вашият екип трябва да изпълни. Опциите се разделят на няколко ясни категории.

За разработчици: Ако имате технически екип и искате да създадете персонализирани AI приложения, моделите с отворен код като DeepSeek, Qwen и ModelBest предлагат невероятна гъвкавост и контрол над разходите.

За китайски предприятия: Ако оперирате в Китай, доставчици като Zhipu AI и Baichuan предлагат локализирани, съвместими решения с необходимата ви корпоративна поддръжка.

За специализирани задачи: Ако имате специфична нужда, като генериране на гласово съдържание или анализ на огромни документи, специализирани инструменти като Minimax и Moonshot са създадени точно за такива случаи.

Ако обаче вашият екип не желае да се превърне в експерти по AI, имаме друго решение. Проблемът със самостоятелните AI модели е, че те създават повече работа – трябва да управлявате още един инструмент, да го захранвате с контекст и ръчно да прехвърляте информация. Конвергентното AI работно пространство с вграден AI решава този проблем.

AI, вграден във вашите ежедневни инструменти, който вече разбира вашите проекти, документи и работни процеси, ви помага да работите по-бързо без допълнителни разходи. Вместо да създава повече работа, той започва да се занимава с задачите вместо вас.

Започнете безплатно с ClickUp, за да видите как вградената, контекстуална AI може да ускори работата ви.

Често задавани въпроси (FAQ)

Stepfun AI е китайска компания за изкуствен интелект, специализирана в генериране на видео и големи езикови модели. Екипите често търсят алтернативи поради ограниченията за достъп извън Китай, необходимостта от различни AI възможности като текстово разсъждение или изисквания за съхранение на данни.

Доставчиците на AI модели предлагат основни модели чрез API, които разработчиците използват за създаване на персонализирани приложения. Работните платформи, задвижвани от AI, като ClickUp, вграждат AI директно в инструментите за продуктивност, като ви предоставят помощ в работния процес без никаква техническа интеграция.

Зависи. Отворени модели като Qwen и DeepSeek могат да бъдат изтеглени и изпълнени на вашата собствена инфраструктура навсякъде. Въпреки това, облачните API от китайски доставчици могат да имат проблеми с латентността, съответствието или достъпа за международни екипи, затова трябва да проверите местонахождението на данните и политиките за поддръжка за вашия регион.

За нетехнически екипи ClickUp е най-добрият вариант, защото ClickUp предоставя AI помощ директно в работното ви пространство. Няма нужда от API интеграция или инженерство, така че получавате AI, която разбира контекста и вашата работа, без да се налага да създавате нищо сами.