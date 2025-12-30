Маркетингът вече не е само цифри на таблото. Той е доверие.

В едно проучване 13% от купувачите на услуги заявиха, че биха се отказали от покупка, ако няма съдържание, създадено от потребители. Рецензиите, снимките и реалното потребителско съдържание действат като социално доказателство по начин, по който традиционната реклама не може.

Тази статия помага да се обясни как мениджърите по растеж могат да мащабират UGC и съдържанието, създадено от общността, с определена цел.

Ще научите също къде се вписва потребителското съдържание (UGC) във вашата маркетингова стратегия, как да активирате членовете на общността и как да измервате въздействието.

⭐ Представен шаблон Уморени сте да управлявате общност чрез таблици и имейл кореспонденция? Използвайте шаблона за управление на общности на ClickUp, за да организирате разговори, съдържание и последващи действия в един работен процес, така че да можете да отговаряте по-бързо и да поддържате ангажираността на членовете. Получете безплатен шаблон Превърнете разпръснатите дейности на общността в ясна, проследима система с шаблона за управление на общността на ClickUp.

Какво е ръст, воден от общността, и UGC?

Duolingo стимулира растежа, като обединява вирусните социални медии с общност, която действа като сътворци. Чрез мащабиране на забавлението в TikTok заедно с огромна база от потребители, те са достигнали 46,6 милиона активни потребители дневно и над 10 милиона платени абонати.

Този успех показва как комбинацията от забавление, фен клуб и обратна връзка създава устойчив растеж, който превъзхожда традиционната реклама.

Как го правят?

Повторно използваеми вирусни сюжетни линии : Чрез използването на повтарящи се „текущи шеги“ (като влюбването на Duo в Dua Lipa), екипът може бързо да се приспособи към актуалните тенденции, без да започва от нулата.

Създаване, ръководено от общността : Чрез програмата Incubator Duolingo даде възможност на двуезични доброволци да създават и мащабират своето реално съдържание за курсове.

Офлайн → онлайн цикли: Преди 2020 г. екипът организираше около 600 събития седмично в 113 държави – срещи, които даваха тласък на взаимното обучение.

Тази концепция е в основата на начина, по който мениджърите по растеж могат да мащабират UGC и съдържанието, създадено от общността.

🧐 UGC срещу ръст, воден от общността

Съдържанието, създадено от потребители, или UGC, е всяко публично съдържание, създадено от хора извън вашата компания. То включва рецензии, снимки, видеоклипове, публикации с инструкции, шаблони и истории за успех.

Доброто UGC обикновено показва творчески усилия, се намира в социалните медии или на вашия сайт и не се създава като част от работата на някого във вашата марка.

Междувременно ръстът, воден от общността, е пазарно движение, при което членовете на общността помагат с привличането, активирането и задържането чрез текущи програми. Помислете за AMA, срещи, кръгове на създатели, работни часове и постове на посланици.

Но ето къде се различават: UGC е съдържанието. Съдържанието, създадено от общността, е системата, която го поддържа.

Потребителското съдържание ви предоставя автентично съдържание и социално доказателство. Програмите на общността ви предоставят подсказки, предпазни мерки, модерация и права, така че можете да публикувате в множество канали, без да изтощавате екипа или да изчерпвате бюджета за съдържание.

Например, Figma Community е вградена платформа за UGC: дизайнерите публикуват файлове/плъгини, а другите ги дублират и адаптират. Тя е структурирана за мащабиране (публикуване, дублиране, статистики), така че съдържанието, създадено от потребителите, се разпространява чрез продукта и в социалните медии с минимална намеса от страна на основния екип.

Защо е важно да се мащабират потребителското съдържание и съдържанието, създадено от общността

Мащабирането на съдържанието, създадено от потребителите, и съдържанието, създадено от общността, не е суета.

Ако сте мениджър по растеж, който работи сериозно за мащабиране на UGC и съдържанието, създадено от общността, резултатите ще се проявят в социално доказателство, по-ниски разходи за придобиване и по-бързи подобрения на продукта.

Нека разгледаме как марки като Nike, Airbnb, Dove и Figma използват UGC и програми на общността!

1. Изгражда доверие и автентичност в голям мащаб

Традиционната реклама е изпипана, но не винаги се вярва на нея. UGC работи, защото е социално доказателство от реални хора в реални контексти. Тя формира възприятието за марката по-бързо, отколкото традиционните маркетингови канали.

Проучване на Bazaarvoice установи, че купувачите на продуктови страници доверяват UGC повече от съдържанието на марките.

За марките в електронната търговия, особено за тези, които са близо до момента на покупката (снимки на продукти, видео ревюта и въпроси и отговори), UGC може да намали тревожността на купувачите и да подобри удовлетвореността на клиентите.

Просто казано, съдържанието, създадено от потребителите, подобрява конверсиите, което е точно начинът, по който мениджърите по растеж могат да мащабират UGC и съдържанието, създадено от общността, без да увеличават производствените бюджети.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за маркетингови кампании

2. Намалява зависимостта от платени придобивания

Бъдете себе си; всички останали вече са заети.

Бъдете себе си; всички останали вече са заети.

UGC заема страница от този наръчник.

Данните от Emplifi показват, че UGC генерира почти 4 пъти по-голямо ангажиране в сравнение със стандартните реклами в Instagram. Това позволява на мениджърите по растеж да постигат KPI по-ефективно, като пренасочват бюджета от закупуване на „впечатления“ към изграждане на „влияние“.

📌 Пример: Конкурсите на GoPro, като Line of the Winter, събират клипове от полето чрез брандирани хаштагове и награди, които поддържат социалните им медийни канали пълни с автентично съдържание, създадено от клиентите.

3. Насърчава подкрепата за марката и органичното разпространение

Nike показва как да превърнете ежедневните клиенти в посланици на марката. Тяхната социална игра кани феновете да публикуват моменти от тренировките си и да маркират продуктови линии. След това марката подбира най-добрите публикации, за да изтъкне както марката, така и членовете на общността.

💯 Резултатът е постоянен поток от автентично съдържание, което е по-ефективно от традиционната реклама.

Пример от хранително-вкусовата промишленост е програмата Starbucks Rewards, която насърчава повторното поведение и лоялната членска база, която общува, публикува и се връща.

През фискалната 2024 г. Starbucks отчете 33,8 милиона активни членове за 90 дни в САЩ. Тази база усилва органично пускането на продукти и сезонните менюта в публикациите и историите в социалните медии.

Това е растеж на общността, който надхвърля това, което могат да постигнат само плащанията.

4. Създава непрекъснати цикли на обратна връзка за подобряване на продукта

Създаденото от общността съдържание е канал за проучване на живо за продукти и UX. Microsoft формализира това с публичния си портал за обратна връзка, където потребителите подават предложения и гласуват за идеи за различни продукти, а след това проследяват отговорите от екипите.

Можете да заимствате тази структура за вашите собствени UGC платформи, за да покажете релевантни показатели като обем на подадените материали, време за отговор и изпратени промени.

Figma е друг класически пример за интегриране на UGC в продукт.

Резюмето „Вие го създадохте“ показва как функциите са били разработени въз основа на обратната връзка от дизайнерите, файловете на общността и текущите дискусии. То насърчава участието и показва на общността, че нейният принос е важен.

📖 Прочетете също: Как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp

Предизвикателства при мащабирането на UGC и съдържанието, създадено от общността

Един маркетинг специалист в Reddit сподели, че най-голямата му болка е „мащабирането до 50 активни UGC едновременно”, тъй като всяка ниша се държи по различен начин и ROAS е трудно да се определи дори с проследяващи линкове.

Друг разкри как UGC работи само когато създателите наистина отговарят на аудиторията и че последователността в нишите е истинската загуба на време.

Това важи за повечето маркетингови екипи.

🚩 Нека разгледаме конкретните препятствия, с които се сблъскват мениджърите по растеж при мащабирането на UGC и съдържанието, създадено от общността:

Измерване и скорост: Приписването на възвръщаемостта на инвестициите на изолирани платформи е трудно, защото показателите за „последния клик“ не отчитат колко UGC подпомага крайната продажба. Освен това, постоянното общуване, необходимо за „настройване“ на тона на създателя, забавя динамиката на кампанията.

Правни въпроси и управление на правата: „Публичното“ съдържание не е „свободно за ползване“. Марките са изложени на значителни рискове, свързани с авторските права и поверителността , ако преизползват потребителски рецензии или видеоклипове без изрично правно съгласие и ясни условия за ползване.

Поддържане на здрави общности : С разрастването на общностите нараства и натоварването на модераторите. Без активно управление и ясни насоки токсичното поведение може да унищожи доверието в марката по-бързо, отколкото екипът може да реагира на промените в политиката на платформата.

Балансиране на автентичността с брандовите стандарти : Алгоритмите награждават „необработеното“ съдържание, но заинтересованите страни често настояват за „изпипани“ активи. Най-голямото препятствие е да се убеди ръководството да даде приоритет на реалното пред перфектното , като същевременно се запази безопасността и брандовите ценности.

Източници и логистика: Намирането на подходящите нишови създатели е по-важно от броя на последователите, но ръчното „студено DMing“ е неефективно. Екипите се нуждаят от автоматизирани системи за брифинги, качване и одобрения, за да поддържат постоянен поток от съдържание.

📖 Прочетете също: Шаблони за план за растеж за изработване на стратегия за растеж

Как мениджърите по растеж могат да мащабират UGC и кампаниите, водени от общността

Unilever пренасочи 50% от медийния си бюджет към социални програми и програми с влиятелни лица, за да преследва „желателност в мащаб“. Това е ясен сигнал, че съдържанието на общността и създателите сега е в центъра на растежа.

Много екипи изпитват затруднения от разрастването на работата, при което задачите, одобренията и активите се намират на твърде много места и контекстът се губи. Добавете към това разрастването на изкуствения интелект с несвързани инструменти, които не познават вашата работа, и простите кампании стават бавни и скъпи. ClickUp решава този проблем, като е конвергентно работно пространство с изкуствен интелект, което работи от начало до край за вашия екип.

Нека разгледаме как мениджърите по растеж могат да мащабират UGC и кампаниите, водени от общността, като използват прости подсказки и лек ClickUp стек!

1) Стандартизирайте подсказките, за да улесните подаването на материали (и да ги съобразите с бранда)

Започнете с седмичен пакет подсказки, на които членовете на вашата общност могат да реагират за минути. Съобразете го с вашата целева аудитория и платформите, на които публикувате. Помислете за TikTok hook, LinkedIn carousel angle, кратко описание на урок, сценарий „преди и след“.

Тук можете да използвате ClickUp Docs, за да съхранявате пакета с подсказки, ценностите на марката и правилата за поведение на едно място, така че да не се налага да преписвате указанията за всяка кампания.

Сътрудничество по документи с вашия екип и водене на бележки с ClickUp Docs

Когато получите обратна връзка от правния, продуктовия или социалния отдел, обработвайте я в контекста с @mentions и коментари. По този начин „защо“ остава свързано с окончателния брифинг.

Търсите лесен начин да управлявате съдържанието на вашата общност? Шаблонът за управление на общности на ClickUp е създаден за ежедневната реалност на изграждането на общности. Планирайте теми за съдържание, отговаряйте на членовете на общността и проследявайте какво работи в вашите маркетингови канали.

Получете безплатен шаблон Превърнете разпръснатите дейности на общността в ясна, проследима система с шаблона за управление на общността на ClickUp.

Можете да го използвате, за да планирате теми, да организирате задачи по категории и да поддържате видим поток на одобренията за всичко – от публикации в социалните медии до виртуални събития.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте задачите на общността с персонализирани статуси като „Одобрено“, „Блокирано“ и „Нуждае се от одобрение“.

Планирайте теми за съдържание на общността и рутинни дейности за ангажираност в един споделен работен процес.

„Времева линия“ и Превключвайте между изгледите „Гант“ , за да управлявате времевите линии на събитията и текущите инициативи.

Групирани по категория , за да не се загубят приоритетите. Организирайте работата си, използвайки изглед, за да не се загубят приоритетите.

Използвайте изгледа „Ръководство за начало“, за да включите колегите си в екипа и да поддържате последователност в процеса.

2) Изградете канал за подаване и права, на който можете да се доверите

Усилията за UGC се провалят, когато „публичното съдържание“ се третира като „свободно за повторно използване“. Създайте лек прием, който улавя:

Кой го е създал (истории на потребители, име на създателя, съществуващи клиенти срещу нови)

Къде се намира (платформи за социални медии, източник на трафик към уебсайта, публикации в общността)

Как можете да го използвате (само органично срещу платен, прозорец за използване, региони)

Доказателство за разрешение (идентификационен номер на съгласие, линк за публикуване, екранна снимка на съобщението)

След като структурата е определена, ClickUp Dashboards може да следи оперативните затруднения. Проследявайте какво ви забавя: времето за преглед, съотношението на правата за публикуване и активите, които чакат редактиране.

Създайте персонализирани табла за проследяване на показателите и целите си с ClickUp Dashboards

Можете също да използвате AI Cards за вашите табла, за по-бързи актуализации и обобщения, когато докладвате седмичното движение на заинтересованите страни.

3) Превърнете програмите на общността в „ритуали за съдържание“

Растежът на общността става предсказуем, когато изпълнявате повтарящи се действия по график:

Месечни AMA или работно време (ангажираност на общността + обратна връзка за продукта)

Предизвикателство „Покажете своя работен процес“ (създадено съдържание + социално доказателство)

Седмица на уроците (създайте уроци, които намаляват съпротивата на потенциалните клиенти)

Виртуални събития с обобщаващи публикации (ценна информация + разширяване на обхвата)

💡 Професионален съвет: Шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp превръща информацията от таблото в действия за следващото тримесечие. Оформете първите 30 дни около почистване и бързи победи, следващите 30 около повтарящи се процеси, а последните 30 около мащабиране и делегиране. Бъдете практични: определете собственици, поставете две или три измерими цели и преглеждайте седмично.

4) Използвайте експерименти, за да мащабирате това, което работи, а не това, което е шумно

Когато публикувате в социалните медии, една „добра идея“ може да се провали, ако заглавието, форматът или призивът за действие не са подходящи за съответната платформа.

На този етап можете да разчитате на шаблона за бяла дъска ClickUp Growth Experiments, който ще ви помогне да провеждате експерименти. Той ви помага да визуализирате вашия процес и да улесните сътрудничеството, когато участват много заинтересовани страни.

Получете безплатен шаблон Превърнете „трябва да тестваме това“ в ясен план за експеримент с шаблона за бяла дъска „Експерименти за растеж“ на ClickUp.

Той е създаден и да поддържа целия процес: мозъчна атака на бяла дъска, определяне на приоритети, възлагане на отговорности и проследяване на напредъка чрез внедряване.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Начертайте хипотези, очаквано въздействие и следващи стъпки на една бяла дъска, която екипът ви може да редактира заедно.

Проследявайте експериментите с прости статуси като „Отворен“ и „Завършен“, за да не се забави нищо по време на теста.

Категоризирайте експериментите с персонализирани полета , за да поддържате последователност в отчетите при нарастващ обем.

Използвайте изгледа „Табло за експерименти за растеж“, за да приоритизирате тестовете и да назначите собственици.

Поддържайте екипа си в синхрон с ръководството за начало, за да не се различават експериментите в зависимост от човека.

5) Преобразувайте един силен актив в множество канали, без да губите контекста

Ако искате повече съдържание, създадено от потребители, без да увеличавате разходите за производство на съдържание, имате нужда от работен процес „една история, много формати“ (кратко видео, карусел, откъс от имейл, блок за проверка на целева страница).

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблона за план за съдържание на ClickUp, за да съпоставите всеки одобрен ресурс с неговите преработени версии и дати на публикуване. Вместо да проследявате съдържанието в несвързани документи и календари, получавате шаблон със списък, който свързва всеки елемент от съдържанието с неговите собственици и одобрение.

6) Поддържайте обратната връзка видима (така членовете ще допринесат отново)

Вашата процъфтяваща общност допринася повече, когато вижда резултати. Записвайте повтарящи се теми от дискусиите в общността и ги препращайте към продукта или CX, след което публикувайте промените.

Вместо да четете ръчно всеки коментар, можете да използвате ClickUp Brain, за да обобщите промените в дадено пространство, списък или проект, а след това да превърнете резултата в следващи стъпки (задачи, свързани със съдържанието, или действия по модерация).

Получете подробни обобщения на всички актуализации на работното ви пространство с ClickUp Brain

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Agents, за да намалите забавянето при прегледа и модерацията. Тези AI агенти могат да работят в определени пространства, списъци или канали за чат в ClickUp и да предприемат действия, когато са изпълнени определени условия. За UGC това може да означава маркиране на подадено съдържание, проверка дали полето за съгласие е попълнено, препращане на съдържанието към рецензент или създаване на задачи от бележки от срещи.

Измерване на UGC и влиянието на общността

Ако сте сериозно настроени да мащабирате UGC и съдържанието, създадено от общността, започнете с обвързване на съдържанието, създадено от потребителите, с ясни ключови показатели за ефективност, вместо с суетни броячи.

Докладът на Deloitte за тенденциите в дигиталните медии през 2025 г. сочи, че 56% от поколението Z и 43% от милениалите считат съдържанието в социалните медии за по-релевантно от телевизията. Приблизително половината от тях чувстват по-силна лична връзка с творците, отколкото с телевизионните личности.

Членовете на вашата общност и създателите са културата.

😉 Ето една лека рамка за отчитане:

Събиране: Централизирайте съдържанието, създадено от потребителите, с ясни етикети за канал, кампания, формат, продукт и пазар.

Атрибут: Сравнете ефективността на UGC и не-UGC по отношение на съответните показатели.

Покажете социалното доказателство: Поставете високопроизводителното UGC близо до призивите за действие и стъпките за плащане.

Затворете цикъла: Предоставяйте повтарящи се теми на продукта и CX, след което обявете изпратените поправки обратно на членовете на общността.

Повтаряйте ежемесечно: измервайте запазените и споделените публикации, обновявайте хаштаговете на марката и премахвайте това, което не води до конверсии.

📖 Прочетете също: Как да подобрите стиловете на сътрудничество за екипите

В проучване на ClickUp сред 1000 работници приблизително 45% от екипите вече са се отказали от AI инструменти, въведени през изминалата година, което подчертава как претоварването с инструменти подкопава доверието и резултатите.

Не се нуждаете от прекалено сложна система, за да мащабирате съдържанието, създадено от потребителите, и растежа на общността. Петте подходящи инструмента обхващат слушане и откриване, права и синдикация, операции на създателите и слоя „работна AI“, който съхранява контекста на едно място.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продукта. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp

Използвайте свързаното работно пространство на ClickUp заедно с неговите AI-базирани функции, за да свършите работата си лесно

Вашата стратегия за потребителско съдържание започва да се проваля под натиска на обема: подадени материали от множество социални медийни платформи, одобрения в чат низове и ключови показатели, разпръснати в прекалено много раздели. Унифицираното работно пространство на ClickUp решава този проблем.

С ClickUp, вместо да третирате съдържанието, създадено от потребителите, като „случайно социално доказателство“, можете да го използвате като повтарящ се работен процес. Всеки актив има собственик, статус и ясна връзка с вашата маркетингова стратегия.

Освен това, ClickUp Brain може да ви помогне да обобщите дългите дискусии в общността, да извлечете действия от актуализациите и да създадете съдържание за публикации в социалните медии.

Най-добрите функции на ClickUp

Структурирано приемане: Автоматично записвайте подадените от създателите материали заедно с необходимите правни разрешения и права, използвайки Автоматично записвайте подадените от създателите материали заедно с необходимите правни разрешения и права, използвайки ClickUp Forms.

Автоматизирани прехвърляния: Настройте Настройте ClickUp Automations , за да задействате следващите стъпки (например, преместете елементите напред, когато полета като „предоставени права“ бъдат потвърдени).

Персонализирани отчети : Следете седмичните KPI и осигурете достъп на базата на роли за заинтересованите страни, използвайки ClickUp Dashboards. : Следете седмичните KPI и осигурете достъп на базата на роли за заинтересованите страни, използвайки ClickUp Dashboards.

Проследяване на KPI: Използвайте персонализираните Използвайте персонализираните AI полета на ClickUp, за да поддържате целите и показателите за ефективност видими директно заедно със задачите на кампанията.

Оперативна ефективност: Намалете натовареността в работните процеси, свързани с съдържанието, с Super Agents. Намалете натовареността в работните процеси, свързани с съдържанието, с Talk to Text

Ограничения на ClickUp

Изисква време за добра конфигурация, ако искате чисти пипалини в множество канали и екипи (някои рецензенти съобщават за крива на обучение).

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5,0 (над 10 800 рецензии) 4,7/5,0 (над 10 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4520 отзива) 4,6/5,0 (над 4520 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Един рецензент написа:

Обичам факта, че всичко, от което се нуждаем, за да бъдем организирани и да следваме плана си, е на едно място. Няма повече превключване между Google Drive, имейли, WhatsApp, „списък със задачи“ и куп други досадни приложения, които не работят добре заедно – буквално всичко може да се случи в това едно пространство.

Обичам факта, че всичко, от което се нуждаем, за да бъдем организирани и да следваме плана си, е на едно място. Няма повече превключване между Google Drive, имейли, WhatsApp, „списък със задачи“ и куп други досадни приложения, които не работят добре заедно – буквално всичко може да се случи в това едно пространство.

💡 Съвет от професионалист: Изградете рутинна процедура за UGC с помощта на изкуствен интелект с ClickUp BrainGPT. Търсете в цялото си работно пространство и получите достъп до всичките си файлове с ClickUp BrainGPT Когато управлявате UGC в голям мащаб, скоростта е важна, но последователността е още по-важна. ClickUp BrainGPT може да ви помогне да улавяте идеите по-бързо и да превърнете приноса на общността в повтаряеми брифинги. Заснемайте UGC куки и бележки на създателите незабавно с Talk to Text : Използвайте Talk to Text на ClickUp BrainGPT, за да диктувате куки, CTA или кратко описание, където и да сте. Добавете имена на продукти, хаштагове на марката и термини от кампаниите в речника на BrainGPT, за да поддържате последователност в кратките си описания.

Задавайте въпроси, които разкриват модели, а не само „какво се е случило“: Използвайте модела Brain в BrainGPT, когато искате отговори, основани на вашата работа, тъй като той може да търси в ClickUp, свързаните ви приложения и уеб. Примери за подсказки, които можете да използвате: „Кои UGC ъгли получиха най-много запаметявания и споделяния този месец?“ „Покажи ми най-популярните истории на потребители, които сме използвали повторно в няколко канала, и кои са се представили най-добре“ „Кои са най-често срещаните възражения в дискусиите в общността през това тримесечие?“

„Кои UGC ъгли са получили най-много запаметявания и споделяния този месец?“

„Покажи ми най-популярните истории на потребители, които сме използвали в различни канали, и кои от тях са се представили най-добре.“

„Кои са най-често срещаните възражения в дискусиите в общността през това тримесечие?“ „Кои UGC ъгли са получили най-много запаметявания и споделяния този месец?“

„Покажи ми най-популярните истории на потребители, които сме използвали в различни канали, и кои от тях са се представили най-добре.“

„Кои са най-често срещаните възражения в дискусиите в общността през това тримесечие?“ Намерете стари ресурси, без да ровите из папки: Използвайте Използвайте Enterprise Search на ClickUp BrainGPT , за да извлечете по-стари брифинги или съдържание, създадено по дадена тема, така че да можете да използвате отново доказани формати, вместо да започвате от нулата. Изберете подходящия модел за задачата: Оставете Brain избран, когато се нуждаете от отговори, свързани с работното пространство, а след това превключете на ChatGPT, Claude или Gemini, когато искате бързи пренаписвания или алтернативни тонове (тези модели нямат достъп до знанията във вашето работно пространство).

2. Sprout Social

чрез Sprout Social

Sprout Social ви помага да видите какво харесва вашата аудитория и да откриете нови тенденции. То също така поддържа вашите календари със съдържание организирани във всичките ви акаунти в социалните медии.

Докато Sprout се занимава с публикуването и отчитането, той обикновено работи заедно с отделна система, която управлява вашата творческа работа (като писане на брифинги и получаване на правни права).

Най-добрите функции на Sprout Social

Управлявайте графика си за публикуване във всички социални медии и получавайте одобрение от екипа на едно място.

Използвайте инструменти за прослушване, за да видите какво мислят хората за вашата марка и да измерите тяхното ангажираност.

Прегледайте всичките си данни заедно, за да видите кои социални канали се представят най-добре.

Ограничения на Sprout Social

Ценообразуването на базата на местата може да се натрупа бързо за екипи, които се нуждаят от много сътрудници.

Усъвършенстваното слушане и задълбоченото отчитане могат да изискват време за настройка.

Цени на Sprout Social

Стандартен: 199 $ на месец за работно място

Професионална версия: 299 $ на месец за работно място

Разширено: 399 $ на месец за работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (5750+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 рецензии)

Какво казват потребителите за Sprout Social

Един рецензент написа:

Sprout Social е ценен инструмент за опростяване на управлението на социалните медии. Обичам да имам всички платформи свързани на едно място, което прави планирането и публикуването много по-лесно.

Sprout Social е ценен инструмент за опростяване на управлението на социалните медии. Обичам да имам всички платформи свързани на едно място, което прави планирането и публикуването много по-лесно.

3. Emplifi

чрез Emplifi

Emplifi е идеален за екипи, които се нуждаят от подробни социални данни и ясно проследяване на ефективността в социалните медийни платформи. Той помага на големи екипи да проследяват ефективността на своите публикации и да ги сравняват с тези на други компании.

За мениджърите по растеж Emplifi помага да се измерва и подобрява съдържанието, генерирано от потребителите (UGC). То показва кои публикации действат като най-добро „социално доказателство“ и помагат да се превърнат последователите в клиенти.

Най-добрите функции на Emplifi

Отчитайте показателите за ангажираност и създаденото съдържание в различните канали.

Разберете кои снимки и видеоклипове, създадени от фенове, генерират най-много продажби.

Стандартизирайте отчитането в различните региони и екипи за последователно измерване.

Ограничения на Emplifi

Ценообразуването обикновено се основава на оферти, което затруднява изготвянето на бюджет в ранния етап.

Цени на Emplifi

Social Marketing Essential: 1249 $/месец

Социален маркетинг за напреднали: 2499 $/месец

Планове за социални грижи: Персонализирани цени

Планове за социална търговия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Emplifi

G2: 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (35+ отзива)

Какво казват потребителите за Emplifi

Един рецензент написа:

Харесва ми, че можете да съберете всичките си социални медии и съдържание на едно място, както и да публикувате съдържанието директно във всички или в една социална медия, а също така можете да преглеждате всички статистики от едно място.

Харесва ми, че можете да съберете всичките си социални медии и съдържание на едно място, както и да публикувате съдържанието директно във всички или в една социална медия, а също така можете да преглеждате всички статистики от едно място.

4. Bazaarvoice

чрез Bazaarvoice

Bazaarvoice се използва широко от е-търговските марки за събиране и разпространение на потребителско съдържание като оценки, рецензии и визуални материали. То е особено подходящо, когато искате повече UGC да бъде разположено близо до точките на конверсия, където социалното доказателство може да повлияе на решенията за покупка.

Той поддържа и синдикация в екосистемите на търговците на дребно и партньорите. Това е особено полезно, ако вашата стратегия за електронна търговия разчита на множество канали извън вашия собствен уебсайт.

Най-добрите функции на Bazaarvoice

Събирайте и показвайте оценки и рецензии, които подкрепят решенията за покупка.

Синдикирайте UGC към мрежи от търговци на дребно и партньори, за да разширите обхвата си извън собствените канали.

Намерете създатели и управлявайте сътрудничествата с решението Creator Marketing.

Ограничения на Bazaarvoice

Ценообразуването обикновено е ориентирано към големи предприятия, което може да бъде тежко за по-малки екипи.

Цени на Bazaarvoice

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Bazaarvoice

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (30+ отзива)

Какво казват потребителите за Bazaarvoice

Един рецензент написа:

Харесва ми, че можете да съберете всичките си социални медии и съдържание на едно място, както и да публикувате съдържанието директно във всички или в една социална медия, а също така можете да преглеждате всички статистики от едно място.

Харесва ми, че можете да съберете всичките си социални медии и съдържание на едно място, както и да публикувате съдържанието директно във всички или в една социална медия, а също така можете да преглеждате всички статистики от едно място.

Реални примери за растеж, воден от общността

Можете да забележите ръст, воден от общността, навсякъде, където феновете сътворяват заедно продукта, съдържанието или стратегията. Ето пет скорошни примера, които показват как изглежда „процъфтяващата общност“ на практика.

✅ LEGO IdeasФеновете предлагат нови LEGO комплекти и гласуват за любимите си. Победителите се превръщат в реални продукти. През септември 2025 г. рекордните 146 дизайна преминаха в последния етап на преглед. Това показва, че повече хора от всякога създават и споделят идеи.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora използва своята общност, за да се развива. Членовете споделят отзиви и истории, които действат като „социално доказателство“ и карат другите да искат да купуват. Тази общност помага на купувачите да намират продукти онлайн и след това да ги купуват в магазините. Този подход, основан на феновете, е тайното оръжие на Sephora, за да остане пред другите марки.

✅ RedditReddit е дом на над 100 000 активни общности, където хората споделят идеи и UGC в реално време. През 2024 г. сайтът имаше около 73 милиона дневни потребители. Днес този брой е нараснал до над 100 милиона, което показва колко мощни могат да бъдат дискусиите, водени от общността.

✅ DiscordDiscord използва гласов и текстов чат на живо, за да поддържа ежедневната комуникация между феновете и създателите. Има около 259 милиона потребители месечно. Тези хора се присъединяват към сървъри, управлявани от любимите им създатели или марки, за да си сътрудничат и да общуват в реално време.

✅ GitHubGitHub показва как общностите могат да създават продукти заедно. Отворената платформа има над 100 милиона акаунта на разработчици. Членовете на общността са създали стотици милиони проекти. Всяко ново участие подобрява инструментите и библиотеките за всички останали, създавайки огромен мрежов ефект.

За мениджърите по растеж резултатът е съдържание, генерирано от потребителите под формата на код, което оформя публично пътната карта на продукта.

Капани, които да избягвате при мащабиране на UGC и съдържанието, създадено от общността

Растежът на UGC може бързо да забави, ако основни елементи като съгласие, разкриване на информация и модерация са неясни. Помислете за това като за работа по продукта: първо създайте предпазни мерки, а след това мащабирайте.

Първо получите разрешение: Използвайте повторно съдържание (изображения, имена или гласове) само ако имате писмени права за това. Водете ясни записи за това кога и къде имате право да ги използвате.

Бъдете честни по отношение на рекламите: ако плащате за реклама, посочете това във видеото или аудиофайла. Не скривайте тази информация в дълъг надпис; тя трябва да е лесно видима за всички.

Без фалшиви отзиви: Никога не купувайте или продавайте фалшиви отзиви. Никога не купувайте или продавайте фалшиви отзиви. Правилата на FTC предвиждат тежки глоби, ако дадена марка използва фалшиви „социални доказателства“, за да заблуди клиентите.

Застраховайте се: Алгоритмите на социалните медии се променят бързо. Разпространете съдържанието си на различни платформи, за да не загубите обхвата си при една единствена актуализация.

Планирайте модерацията: Определете ясни правила за общността в самото начало. Използвайте инструменти за докладване и изгответе план за бързо справяне с проблемите, преди те да навредят на доверието в вашата марка.

Бъдещето на ръководения от общността растеж

Три големи тенденции определят бъдещето.

На първо място, търговията навлиза все по-дълбоко в социалните мрежи. GMV на TikTok Shop в САЩ нарасна до около 1,1 милиарда през юли 2025 г., а анализаторите прогнозират продължаващо ускорение.

Данните и разпространението се преговарят наново, тъй като Reddit подписва и подновява многомилионни договори за съдържание с Google и OpenAI. Това позиционира общностите като източници на първокласно обучение и открития.

Накрая, бюджетите следват ефективността. Инвестициите в маркетинг на създателите изтеглят средства от традиционния платен маркетинг, тъй като марките изискват измерима възвръщаемост на инвестициите от каналите на общността.

🤔 Какво означава това за мениджърите по растеж

Направете съдържанието подходящо за пазаруване: Използвайте кратки рецензии и клипове с инструкции, които водят директно до касата. Поставете оценките на клиентите точно до бутоните „купи“, за да помогнете на хората да вземат по-бързо решение.

Притежавайте вашите данни и права: Винаги получавайте ясно разрешение за използване на съдържание на клиенти. Поддържайте файловете си добре маркирани и организирани, за да можете лесно да ги споделяте с търсачки и партньори в търговията на дребно.

Удвоете автентичността: Фокусирайте се върху проверени рецензии и бъдете честни относно платените партньорства. Разглеждайте доверието като начин за растеж, тъй като реалните истории са това, което всъщност превръща посетителите в купувачи.

Консолидирайте стека: по-малко инструменти, по-дълбока интеграция. Изпълнявайте UGC работни потоци в конвергентно работно пространство, което свързва задачи, документи и чатове, за да елиминирате превключването на контекста.

Използвайте общността като R&D: Изслушвайте историите на феновете, за да намерите идеи за нови продукти. Когато решите проблем въз основа на тяхното мнение, споделете им го. Това прави феновете по-лоялни и намалява разходите за привличане на нови клиенти.

📖 Прочетете също: Как да създадете цикъл на обратна връзка от клиенти за растеж на бизнеса

Потребителско съдържание на преден план, ClickUp в бек офиса

Историите на общността и любовта на потребителите могат да изведат една марка по-далеч от всяка реклама. Истинската работа е да се изгради проста система, която превръща тези моменти в стабилни резултати.

Ето защо ClickUp е подходящ за тази задача. Той съхранява работата ви на едно място, така че нищо не се губи в чатове или папки. Документите съдържат инструкциите, а автоматизацията поддържа нещата в движение. Отстрани, таблото на ClickUp показва действията, които наистина са направили разлика, докато ClickUp Brain превръща срещите в бележки и задачи, по които можете да действате.

Ако искате по-малко раздели, по-бързи предавания и ясна представа за възвръщаемостта на инвестициите, регистрирайте се в ClickUp сега!

Често задавани въпроси (FAQ)

Свържете съдържанието, създадено от потребителите, с ключови показатели за ефективност, а не само с харесвания. Проследявайте конверсионния процент на UGC спрямо не-UGC, подпомаганите конверсии, средната стойност на поръчката, процента на добавяне в количката и трафика на уебсайта от публикации в социалните медии. Използвайте запаметяванията и споделянията като ранни признаци за успех. Създайте един табло, за да можете лесно да сравнявате различни видове публикации и да видите какво работи.

Направете го лесно, конкретно и възнаграждаващо. Публикувайте ясни седмични подсказки, показвайте успешни истории и редувайте темите. Използвайте хаштагове с марката и проста форма за подаване, а след това публично благодарете на членовете на общността. Намалете триенето на мобилните устройства, отговаряйте бързо, за да поддържате високо ниво на ангажираност на общността, и провеждайте конкурси с прозрачни правила, за да насърчите повече съдържание, създадено от потребителите.

Да, ако съчетаете автоматизацията с човешка проверка. Започнете с ключови думи и изображения, които сигнализират за нарушения на политиката. Препратете крайните случаи към модераторите и записвайте решенията за обучение. Използвайте AI обобщения, за да извлечете ценна информация от дългите низове и дискусии в общността. Автоматично маркирайте съдържанието, създадено от активни членове, за да е по-лесно да го намерите по-късно. Вашата цел е по-бързи времена за реакция и по-безопасни пространства, без да се губят нюансите.

Дайте приоритет на истинските гласове и прозрачните разкрития. Поискайте разрешение, запишете правата и избягвайте тежки редакции, които заличават тона на потребителя. Дайте предимство на историите на потребителите, уроците и публикациите „преди и след“, които изглеждат естествени за социалните медийни платформи. Поддържайте стимулите прости, подчертавайте релевантните показатели, които са важни за общността, и представяйте смесица от съществуващи клиенти и нови членове на общността, за да избегнете еднообразието.

Използвайте конвергентно работно пространство, което събира подсказките, одобренията и анализите на едно място. ClickUp предоставя кратки инструкции в Docs, маршрутизиране с Automations и обобщения на резултатите в Dashboards, така че както вашата марка, така и вашите създатели да виждат един и същ източник на информация.