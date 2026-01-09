Топ 10 алтернативи на Assista AI през 2026 г.

Автоматизацията на работния процес с AI се превърна в стандарт в съвременните работни места, като почти 9 от 10 организации вече използват някаква форма на AI в своите операции. Ако сте проектен мениджър или ръководител на екип, който използва Assista AI, вероятно сте се убедили как AI агентите могат да се справят с повтарящи се задачи във вашите приложения.

Но с разрастването на екипа ви и увеличаването на сложността на проектите, може би ще проучите други опции, които предлагат различни функции, цени или възможности за интеграция.

Независимо дали търсите специализирани функции за управление на проекти или различен подход към автоматизацията, ние сме съставили този списък с алтернативи на Assista AI, за да ви помогнем да намерите най-подходящата за вас.

Да започнем. 💪🏼

Най-добрите алтернативи на Assista AI на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Assista AI и какво предлага всяка от тях. 👇

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Управление на проекти и автоматизация, задвижвани от изкуствен интелект, за мултифункционални екипи, разрастващи се компании и корпоративни операции. ClickUp Brain за обобщения на проекти в реално време и проследяване на решения, BrainGPT с множество AI модели, включително ChatGPT, Claude и Gemini, Talk to Text за бързо записване на идеи, AI Agents за автоматизирано наблюдение и отчитане, Automations за последователно изпълнение. Безплатно завинаги; налични са персонализации за предприятия Zapier Автоматизация без кодиране и свързаност на приложения, задвижвани от изкуствен интелект, за оперативни екипи, маркетинг специалисти и развиващи се бизнеси. AI агенти, които автоматизират многоетапни работни процеси, автоматизации, задействани от чатбот, условни пътеки, инструменти за форматиране на данни и вериги от работни процеси в над 7000 приложения. Безплатно; Започва от 29,99 $/месец Направете Визуално изграждане на работни процеси и усъвършенстван дизайн на автоматизацията за технически екипи и организации с интензивни процеси Създаване на сценарии с плъзгане и пускане, разклоняваща се логика с маршрутизатори, AI интеграции в множество модели, хранилища на данни за постоянна логика и детайлни контроли на изпълнението. Безплатно; Започва от 10,59 $/месец n8n Самостоятелно хоствана и удобна за разработчиците автоматизация за инженерни екипи и организации, фокусирани върху сигурността Визуални работни процеси с разширяемост на кода, AI агенти на базата на LangChain, генериране на работни процеси на естествен език, контроли за обработка на грешки и версиониране на базата на Git. Безплатна пробна версия; Персонализирани цени Avoma Анализ на разговорите за приходите за екипите по продажбите, успеха на клиентите и пускането на пазара AI транскрипция на срещи с Smart Chapters, откриване на рамки като MEDDIC, актуализации на CRM полета, проследяване на споменавания на конкуренти и коучинг инсайти. Безплатен пробен период; Цена от 29 $/месец за рекордер Google Gemini Мултимодална AI помощ за специалисти, изследователи и потребители на Google Workspace Кръстосано модално разсъждение между текст, изображения и видео, Deep Research за автономна уеб анализа, обработка на дълги контексти, персонализирани Gems и интеграция с native Workspace. Безплатно; Започва от 19,99 $/месец Claude Разширено разсъждение и дългосрочен анализ за стратези, разработчици и екипи, занимаващи се с интензивни проучвания Големи контекстни прозорци за сложни документи, устойчиво изпълнение на задачи, проекти с постоянни знания, инструменти за анализ на данни и резултати, базирани на артефакти. Безплатно; Започва от 20 $/месец ChatGPT Универсална AI помощ при писане, анализ, кодиране и творчески работни процеси за индивидуални потребители и екипи Мултимодално обработване на входни данни, усъвършенствани модели за разсъждение, персонализирани GPT за специализирани задачи, персонализация на базата на паметта и вграден анализ на данни и генериране на изображения. Безплатно; Започва от 20 $/месец HubSpot Унифицирана CRM автоматизация с AI агенти за маркетинг, продажби и екипи за обслужване на клиенти в разрастващи се бизнеси Breeze AI агенти за съдържание, проучване и поддръжка, CRM-съобразна помощ от Copilot, автоматизирано обогатяване на данни и информация за кампании Безплатно; Започва от 15 $/месец на потребител Zendesk Автоматизация на обслужването на клиенти с помощта на изкуствен интелект за екипи за поддръжка и предприятия, ориентирани към услугите Автономни AI агенти за разрешаване на билети, сортиране според настроенията, обобщения и предложения от Copilot и усъвършенствани автоматизации на маршрутизирането. Безплатен пробен период; Цена от 25 $/месец на потребител

📮 ClickUp Insight: Макар 35% от участниците в нашето проучване да използват AI за основни задачи, много от тях все още смятат, че напредналите функции като автоматизация (12%) и оптимизация (10%) са недостъпни за тях. Повечето екипи се чувстват заседнали на „начално ниво на AI“, защото техните приложения се справят само с повърхностни задачи. Един инструмент генерира копия, друг предлага задачи, трети обобщава бележки, но никой от тях не споделя контекста и не работи съвместно с другите. Когато AI работи в изолирани области като тази, тя генерира резултати, но не и крайни резултати. Ето защо унифицираните работни процеси са важни. ClickUp Brain променя това, като се възползва от вашите задачи, съдържание и контекст на процесите, помагайки ви да изпълнявате усъвършенствана автоматизация и агентни работни процеси без усилие, чрез вградена интелигентна система. Това е AI, която разбира вашата работа, а не само вашите команди.

Защо да изберете алтернативи на Assista AI

Assista AI се използва за автоматизация на работния процес, но някои екипи търсят по-задълбочено планиране, отчитане и междуфункционално изпълнение, докато се разрастват. Ето какво ги кара да проучват други опции:

Ограничена дълбочина извън автоматизацията: Силна в задействането на действия в различни инструменти, но по-слаба в стратегическото вземане на решения, прогнозирането или усъвършенстваното AI разсъждение.

Повърхностно разбиране на контекста: Автоматизацията се основава на правила и събития, а не на дълбоко разбиране на текущата работа, приоритетите или въздействието върху бизнеса.

Ограничена персонализация за сложни работни процеси: Многоетапните, условни Многоетапните, условни работни процеси с AI агенти могат да се окажат твърде строги, когато екипите се нуждаят от по-нюансирана логика.

Предизвикателства при мащабирането за по-големи екипи: Производителността, управлението и видимостта могат да станат по-трудни с нарастването на обема на работния процес и броя на потребителите.

Модел, при който интеграцията е на първо място, а работното пространство – на второ: Работи в различни приложения, но няма Работи в различни приложения, но няма обединено работно пространство , където задачите, документите и разговорите да информират AI за действията.

Най-добрите алтернативи на Assista AI

Това са нашите предложения за най-добрите алтернативи на Assista AI. 📝

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от управление на проекти, базирано на изкуствен интелект)

Създавайте обобщения на проекти, базирани на изкуствен интелект, от данни за задачи в реално време с помощта на ClickUp Brain

ClickUp обединява планирането, изпълнението и интелигентността в едно конвергентно AI работно пространство, така че работата ви остава свързана, вместо да е разпръсната между различни инструменти. Вашата документация, задачи, проекти и работни процеси са на едно място, което елиминира разпръскването на работата и запазва контекста непокътнат, докато работата се развива.

Превърнете данните от проекта в ясна посока

ClickUp Brain ви помага да разберете активните проекти, без да се налага да ровите в задачите или да търсите актуализации. Той чете активността на задачите, коментарите, зависимостите и графиците, за да изведе на преден план информация, която отразява реалния напредък.

Да предположим, че организирате представяне на продукт, в което участват инженери, маркетинг и поддръжка. Молите ClickUp Brain да прегледа проекта за представянето преди седмичната ви синхронизация. Той подчертава кои функции са завършени, къде са забавени одобренията и кои зависимости застрашават датата на пускане.

Влизате в срещата, готови да вземете решение за следващите стъпки, вместо да питате за актуалното състояние на нещата.

📌 Опитайте тази подсказка: Прегледайте този стартиращ проект и обобщете напредъка, рисковете и необходимите действия преди следващия етап.

Съгласувайте решенията между екипите

Намалете несъответствията между различни екипи и графици с ClickUp Brain

Да предположим, че ръководите екип, отговорен за платформа, и че продуктовият, сигурностният и оперативният екип са обсъдили решението за пускане на пазара в продължение на две седмици. Дискусията обхваща множество задачи и коментари.

Преди преглед от управителния комитет, вие молите ClickUp Brain да проследи решението. Той обобщава първоначалното предложение, записва повдигнатите възражения, отбелязва договорените компромиси и представя окончателната посока. Толкова е лесно!

📌 Опитайте тази подсказка: Прегледайте свързаните задачи и коментари за това внедряване. Обобщете пътя на вземане на решения, ключовите компромиси и крайния резултат.

Поддържайте работата в движение чрез вградена автоматизация

След като разберете на какво трябва да обърнете внимание, следващото предизвикателство е последователността. ClickUp Automation ви помага да поддържате темпото, като автоматично обработва повтарящите се стъпки на проекта.

Осигурете последователно изпълнение на проектите с помощта на правилата за автоматизация на ClickUp

Да приемем, че вашата агенция управлява проекти за привличане на клиенти. Вие настройвате автоматизация на управлението на проекти, за да възлагате задачи на екипите за проектиране и внедряване, веднага щом задачата по договора премине в етап на изпълнение.

Друга автоматизация актуализира статуса на проекта и уведомява заинтересованите страни, когато ключовите резултати достигнат етап на преглед. Вашите работни процеси остават предвидими, а екипът ви се фокусира върху изпълнението, вместо върху ръчното координиране.

Вижте как AI ви помага да автоматизирате задачите, като гледате това видео:

Мащабирайте надзора с помощта на AI агенти

С нарастването на броя на проектите ръчният контрол престава да функционира. ClickUp Agents ви помага да управлявате този мащаб, като наблюдава работното ви пространство и действа при определени условия.

Наблюдавайте проектите и откривайте проблеми автоматично с ClickUp Agents

Можете да опитате тези готови агенти, за да се справите с обичайните нужди на работното място:

Live Answers Agent: Отговаря на въпроси, използвайки реалния контекст на работната среда от задачи, документи, коментари и проектна дейност.

Live Intelligence Agent: Преглежда текущата работа и извежда на преден план информация като рискове, забавяния или необичайни модели в различните проекти.

Автоматизиран агент за отчитане: Генерира периодични обобщения като актуализации на проекти, отчети за състоянието или седмични снимки на напредъка, използвайки данни в реално време.

Агент за създаване на задачи: Създава задачи автоматично при възникване на определени условия, като подаване на формуляри, актуализации или външни тригери.

Агент за уведомяване и проследяване: Наблюдава просрочени задачи, забавени статуси или липсващи актуализации и предупреждава съответните собственици.

Можете също така да създадете свои собствени AI агенти. ClickUp ви позволява да дефинирате свои собствени правила, тригери и цели, така че агентите да действат в съответствие с уникалните работни процеси на вашия екип.

Гледайте това видео, за да научите как:

Супер агенти: Когато надзорът се превръща в собственост

Предварително създадените агенти се грижат за видимостта. Супер агентите поемат отговорността.

Супер агентите са персонализирани AI съотборници, създадени за конкретни роли във вашия работен процес. Те са конфигурирани като AI „потребители“ във вашето работно пространство и могат да получават задачи, да бъдат споменавани в задачи или да се задействат от събития.

Вместо да реагират на индивидуални условия, Super Agents работят с контекст, памет и намерение.

Ускорете работните процеси с Super Agents в ClickUp

Примери, които отговарят на прехода от браузър към работния процес:

Супер агент, който поддържа актуална информация за сметката или проекта, като събира данни, решения и актуализации.

Супер агент, който подготвя обобщения, готови за представяне пред ръководството, преди прегледите, извличайки сигнали от задачи, документи и дискусии.

Супер агент, който наблюдава конкретен работен процес от начало до край и ескалира проблеми само когато е необходима човешка преценка.

Това е преходът от автоматизация към делегиране.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Безплатният план налага ограничения върху използването на AI.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един доволен потребител го изрази така:

Намирам ClickUp за изключително ценен, тъй като обединява функциите в една платформа, което гарантира, че цялата работа и комуникация са събрани на едно място, предоставяйки ми 100% контекст. Тази интеграция опростява управлението на проекти за мен, подобрявайки ефективността и яснотата. Особено ми харесва функцията Brain AI, тъй като тя функционира като AI агент, който изпълнява моите команди, ефективно изпълнявайки задачи от мое име. Този аспект на автоматизацията е много полезен, защото рационализира работния ми процес и намалява ръчния труд. Освен това, първоначалната настройка на ClickUp беше много лесна за навигация, което направи прехода от други инструменти безпроблемен. Оценявам също така, че ClickUp се интегрира с други инструменти, които използвам, като Slack, Open AI и GitHub, създавайки кохерентна работна среда. Като цяло, поради тези причини, бих препоръчал ClickUp на другите.

🔍 Знаете ли, че... Една от първите демонстрации на генеративната AI беше използването на GAN за създаване на фалшиви лица на знаменитости. Уебсайтът thispersondoesnotexist.com създава фотореалистични човешки лица, които са 100% синтетични. Това стана вирусно, защото хората осъзнаха колко убедителни са станали генеративните модели.

2. Zapier (най-доброто решение за свързване на приложения без код)

чрез Zapier

Zapier свързва над 7000 приложения чрез автоматизирани работни процеси, наречени Zaps, прехвърляйки информацията там, където е необходимо, без да се изискват технически познания. Освен простата автоматизация между приложения, Zapier включва различни видове AI агенти, които работят автономно в цялата ви технологична среда. Тези агенти се занимават с последователности, които преди изискваха човешки надзор – проучване, обогатяване на данни, последващи действия.

Можете също да създадете чатботове, които да вградите в уебсайта си и да задействате работни процеси въз основа на контекста на разговора. Платформата обединява достъпа до модели като ChatGPT и Gemini, така че не се налага да се занимавате с управлението на отделни API ключове.

Най-добрите функции на Zapier

Насочвайте работните процеси по различни пътища, използвайки Paths , като насочвате потенциалните клиенти с висока стойност към вашия екип по продажбите, а рутинните запитвания се насочват към автоматизирани последващи действия.

Създавайте персонализирани формуляри и интерфейси за събиране на данни, които задействат конкретни автоматизации въз основа на отговорите на потребителите.

Добавете кликаеми бутони към таблици , които стартират работни процеси при поискване, превръщайки базата данни в интерактивен контролен панел.

Форматирайте и преобразувайте данни между приложенията, използвайки вградени инструменти за дати, валути, манипулиране на текст и математически изчисления.

Свържете няколко Zaps заедно, използвайки Transfer, за да създадете сложни вериги за автоматизация, при които един работен процес се влива директно в друг.

Ограничения на Zapier

Броят на задачите се натрупва бързо при работни процеси с голям обем, които обработват стотици или хиляди операции дневно.

Визуалният конструктор става труден за навигация, когато автоматизацията на работния процес с AI включва обширна логика на разклоняване или дълбоко вложени условия.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионална версия: 29,99 $/месец

Екип: 103,50 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (1705+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3025+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

Един потребител на Reddit казва:

Харесвам гъвкавостта. Да, можете да прехвърляте данни между две приложения с помощта на съществуващ плъгин. С едно натискане мога да прехвърля тези данни, да го направя по начин, по който другите хора лесно да могат да актуализират, ако нещо се промени, да изпратя имейл, за да предупредя потребителя, че нещо се е случило, и да регистрирам транзакцията в електронна таблица за по-късна проверка. С други думи, не съм ограничен от функционалността, която създателят на плъгина е сметнал, че може да ми е необходима.

🔍 Знаете ли, че... През 2016 г. AI система написа сценария за късометражен филм, озаглавен Sunspring. Резултатът беше странен, несъгласуван и необичайно поетичен филм, който бързо стана хит в интернет. Той показа как AI може да допринесе за разказването на истории по непредсказуеми начини.

3. Make (най-доброто решение за създаване на визуални работни процеси)

чрез Make

Make поставя цялата ви автоматизация на едно място, където можете да видите всичко наведнъж – всеки модул, всяка връзка, всяка трансформация на данни. Просто плъзнете модулите върху визуално работно пространство и ги свържете точно както ви е необходимо. Този подход работи особено добре, когато създавате работни процеси, които се разделят на паралелни клонове, включват условна логика или трансформират данни чрез няколко стъпки.

Платформата не ви ограничава до шаблони за работния процес. Изберете от над 200 AI интеграции (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) и ги свържете според вашите специфични нужди. Модулът Router на Make разделя изпълнението на няколко клона, които се изпълняват въз основа на зададени от вас условия, което е полезно, когато различни типове данни изискват различни пътища за обработка.

Използвайте най-добрите функции

Събирайте информация в хранилища за данни , която се запазва при изпълнението на сценарии, за да търсите или актуализирате записи, без да се свързвате с външни бази данни.

Планирайте сценарии за изпълнение на определени интервали, като използвате cron изрази, стартирайте работни процеси на всеки час, всеки ден или по персонализирани графици.

Клонирайте съществуващи сценарии, за да създадете тестови версии, в които можете да експериментирате с промени, преди да засегнете реалните работни процеси.

Обработвайте списъци и масиви с помощта на Iterator модули , които преминават през елементите, или Aggregator модули , които комбинират няколко записи.

Възобновяване на неуспешни сценарии от точния модул, в който е спряло изпълнението, вместо да се рестартира всичко отначало.

Наложете ограничения

Понякога съобщенията за грешки не съдържат достатъчно подробности, за да се идентифицира бързо какво е пошло нередно и къде.

Разширените възможности и функциите за корпоративна сигурност остават достъпни само за по-високите нива на платени абонаменти.

Определете цените

Безплатно

Основен пакет: 10,59 $/месец

Про: 18,32 $/месец

Екипи: 34,12 $ на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Направете оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (265+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (405+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Make?

Един рецензент на G2 споделя:

Make предлага гъвкава и мощна платформа за създаване на автоматизации и интегриране на инструменти в цялата ни система. Визуалният му конструктор улеснява следването на сложната логика, а широкият спектър от интеграции на приложения ни позволява да мащабираме работните процеси бързо, без да се налага да правим големи разработки.

📖 Прочетете също: Направете алтернативи за автоматизиране на работните процеси и процедури

🧠 Интересен факт: Хората използват AI, за да смесват изображения на различни животни. Те създават въображаеми същества, наречени GANimals (като смесица между тигър и заек). Ето как изглежда GANimal: чрез AGU

4. n8n (Най-доброто решение за самостоятелно хоствана автоматизация)

чрез n8n

n8n ви предоставя инфраструктурата за комбиниране на визуално изграждане на работния процес с възможност за писане на JavaScript или Python, когато предварително създадените възли не отговарят на вашите точни изисквания. Изпълнявайте всичко на вашите собствени сървъри (Docker, Kubernetes, bare metal) или използвайте облака на n8n. И в двата случая вие контролирате къде се съхраняват данните и как се обработват.

Интеграцията на LangChain е в основата на AI възможностите на n8n. Можете да създавате мултиагентни системи, които включват памет за разговори, векторни хранилища за семантично търсене и използване на инструменти, които позволяват на LLM агентите да взаимодействат с външни услуги. AI Workflow Builder генерира пълни работни процеси от описания на естествен език. В допълнение, MCP Server Trigger позволява на външни AI системи да извикват директно вашите n8n работни процеси.

Най-добрите функции на n8n

Конфигурирайте автоматични опити за повторно изпълнение при отказ на възлите, като зададете колко пъти да се повтори и колко дълго да се изчака между опитите.

Създайте специални работни процеси за грешки, като използвате възли за задействане на грешки, които се активират, когато някой работен процес срещне проблеми.

Позволете на определени възли да продължат изпълнението си, дори когато се провалят, и предотвратете единични грешки да спрат целия работен процес.

Излагайте работните процеси като публични или удостоверени крайни точки на уебхук, които получават HTTP заявки и връщат персонализирани отговори.

Проследявайте промените в работния процес чрез Git интеграция, като систематично внедрявате актуализации в тестови и производствени среди.

Ограничения на n8n

Самостоятелното хостинг въвежда разходи за управление на инфраструктурата, като мониторинг, инсталиране на кръпки за сигурност и осигуряване на непрекъснатост на работата, в сравнение с алтернативите на n8n.

Документацията понякога изостава от новите версии на функциите или не е достатъчно подробна за сценарии с напреднали приложения.

Цени на n8n

Безплатна пробна версия

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за n8n

G2: 4,8/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за n8n?

Един потребител на G2 казва:

Този инструмент е лесен за използване и много мощен. Много ми харесва, че ви позволява да тествате целия поток или само отделен възел, в зависимост от вашите нужди. Освен това, има много практични и лесни за следване примери, което прави започването много по-лесно. Не е необходимо да знаете как да програмирате, но ако знаете, е по-добре.

🧠 Интересен факт: През 1951 г. Кристофър Страчи създава програма, която генерира любовни писма на Ferranti Mark I. Компютърът попълва шаблони с романтични думи и фрази, като постига изненадващо очарователни резултати. Това е един от най-ранните примери за генеративна креативност в компютърните технологии.

5. Avoma (най-доброто решение за анализ на разговорите за приходи)

чрез Avoma

Avoma записва срещите с клиенти на различни видео платформи, след което извлича информация, която иначе би изчезнала в забравени бележки. Алтернативата на Assista AI транскрибира разговорите с идентификация на говорещия, организира съдържанието в Smart Chapters и ви позволява да преминавате директно към конкретни теми.

В допълнение, Avoma свързва информацията от срещите с вашите операции по приходите. Тя открива дали вашият екип следва рамки като MEDDIC или SPICED по време на разговори, след което автоматично актуализира съответните CRM полета. Инструментът също така показва споменавания на конкуренти, проследява съотношенията на времето за разговори, идентифицира модели на справяне с възражения и подчертава възможности за наставничество въз основа на критерии за оценка, които вие определяте.

Най-добрите функции на Avoma

Създайте плейлисти с откъси от разговори, които показват как най-добрите ви служители се справят с конкретни възражения или сключват сделки.

Следете разговорите с помощта на Smart Trackers , които идентифицират теми чрез контекстуално разбиране, а не чрез точно съвпадение на ключови думи.

Получавайте незабавни известия в Slack или по имейл, когато в разговорите се появят конкретни ключови думи, като имена на конкуренти или сигнали за риск.

Прилагайте персонализирани етикети по време на разговорите на живо или след тях, за да организирате разговорите по етап на сделката, продуктова линия или тип възражение.

Ограничения на Avoma

Платформата се фокусира предимно върху външни разговори с клиенти, а не върху вътрешни срещи на екипа или съвместни сесии за планиране.

Опциите за интеграция остават по-ограничени в сравнение с платформите за автоматизация с общо предназначение, които свързват стотици приложения.

Цени на Avoma

14-дневен безплатен пробен период

Стартиране: 29 $/месец за всеки рекордер

Организация: 39 $/месец за всеки записващ

Enterprise: 39 $/месец за всеки рекордер (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1350 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma?

В рецензия на G2 се отбелязва:

Използвам Avoma за записване и преглед на продажбени разговори и тя работи много гладко и е с висока надеждност; не съм имал проблеми с транскрипцията или грешки. Много ценя функцията Ask Avoma, тъй като ми спестява много време, като ми помага да проверявам конкретни детайли от разговорите. Тя намалява трудностите при справянето с историческия контекст и точното поддържане на контекста, което ми улеснява да извадя конкретни детайли от сделките, които иначе биха били трудни за намиране. Avoma също така напълно реши проблема ми с воденето на бележки, което ми помогна да запълня пропуските в процеса и да подобря уменията си.

🔍 Знаете ли, че... 95% от професионалистите вече използват AI на работа или у дома, а 76% плащат за AI инструменти от собствения си джоб. Повечето от анкетираните отчитат трайно повишаване на производителността, което показва, че реалното използване на AI е по-скоро масова практика, отколкото експеримент.

6. Google Gemini (най-доброто решение за мултимодални AI задачи)

чрез Google Gemini (персонализирано изображение)

Gemini на Google разбира различни видове информация – текст, изображения, аудио, видео – като свързани, а не като отделни възможности. Моделът е създаден от нулата, за да обработва едновременно мултимодални входни данни и да разбира как те се отнасят една към друга.

Това се вижда от начина, по който Gemini се интегрира в Google Workspace. Помолете го да анализира тричасов видеозапис и да извлече конкретни данни. Извлечете контекст от историята на Gmail, за да съставите персонализирани отговори. Създайте събития в календара въз основа на разпръснати информации в документи и имейли. Освен това Deep Research помага да прегледате стотици уебсайтове самостоятелно, за да съставите изчерпателни доклади. Контекстният прозорец с 1 милион токена обработва цели учебници, плътни изследователски документи и изчерпателни кодови бази, които други модели не могат да поемат.

Най-добрите функции на Google Gemini

Качете няколко документа едновременно и помолете Gemini да направи кръстосани препратки между данните в PDF файлове, изображения и електронни таблици.

Търсете във вашите файлове в Google Drive, като задавате въпроси и извличате релевантна информация, без да отваряте документите ръчно.

Създайте персонализирани Gems , които запомнят вашите предпочитания за тон, формат и подход в бъдещи разговори.

Водете естествени разговори чрез Gemini Live , които продължават да работят, дори когато екранът на телефона ви е заключен.

Ограничения на Google Gemini

Някои AI функции остават ограничени за определени региони.

Качеството на гласовото взаимодействие варира в зависимост от конкретния гласов модел и езиковата комбинация, които сте избрали.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google AI Pro: 19,99 $/месец

Google AI Ultra: 249,99 $/месец

Забележка: Първите месеци може да са с намалени цени.

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Gemini?

Според рецензия на Capterra:

Това, което ме впечатли най-много, е тяхното средство за генериране на изображения/графики Nano Banana – невероятно средство, което създава добри графики, които използвам в работата си. Като цяло Gemini е интуитивно и лесно за използване, а от пускането му на пазара се е подобрило значително. Вече наистина не е нужно да пишете дълги команди, за да получите желаните резултати. Използвах го и за писане на статии за блога и надписи в публикации в социалните медии, а първоначалният отговор на Gemini на първата ми команда обикновено беше точно това, от което се нуждаех (не се налагаше да променям много резултатите или да искам да се перифразира/поправи текст).

🧠 Интересен факт: Програма, наречена Racter, създаваше поезия през 60-те години на миналия век и в крайна сметка беше публикувана цяла книга. Текстовете бяха странни, понякога безсмислени, но безспорно творчески. Много читатели предполагаха, че това е дело на ексцентричен поет.

7. Claude (Най-добър за задачи, изискващи разширено разсъждение)

чрез Claude

Claude се справя със сложни задачи, които изискват продължителна концентрация и внимание към детайлите. Създаден въз основа на принципите на конституционната изкуствена интелигентност, моделът запазва контекста при продължителни разговори, разбира фини инструкции и генерира резултати, които рядко се нуждаят от строг контрол. Контекстният прозорец от 200 000 токена ви позволява да работите с цели кодови бази или дълги документи, без да губите нишката.

Той включва автономна работа до 30 часа при сложни задачи, като управление на множество кодови бази, отстраняване на проблеми и внедряване на функции без постоянна намеса. Claude Code предоставя тази възможност на командния ред, където делегирате задачи по кодиране директно от терминала си. Artifacts визуализира интерактивни приложения, визуализации на данни и документи, докато ги усъвършенствате чрез разговор.

Най-добрите функции на Claude

Организирайте разговорите в Проекти , където добавяте персонализирани файлове с информация, които Claude използва като референция във всеки чат в това пространство.

Търсете едновременно във всичките си разговори и проекти, за да намерите конкретни дискусии или информация от минали чатове.

Използвайте инструмента Анализ , за да качите набори от данни и да помолите Claude да извърши статистически анализ, да създаде визуализации или да идентифицира тенденции.

Достъп до уеб търсене автоматично, когато задавате въпроси, изискващи актуална информация, получавате отговори с ясни цитати от източници и подсказки от Claude AI.

Ограничения на Claude

Потребителите с безплатен план се сблъскват с ограничения на съобщенията, които прекъсват продължителните работни сесии, особено по време на сложни задачи, изискващи многократни повторения.

Правилата за безопасност понякога отхвърлят добронамерени заявки, въпреки че честотата им е намаляла значително с излизането на новите модели.

Цени на Claude

Безплатно

Предимства: 20 $/месец

Макс.: Започва от 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4. 4/5 (65+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Claude?

Според рецензия в G2:

Claude има силна способност да поддържа контекста и да разбира нюансите в бизнес изискванията. Claude ми помага да структурирам сложни резултати и симулации, да анализирам огромни обеми текст или данни и да изготвям прецизни комуникации с клиенти, без да губя стратегическата си цел. Инструментът е особено полезен, когато ми помага да забележа важни детайли, които бих пропуснал, когато съм изморен – като например, когато отстранихме проблема с Google Apps Script, при който проста грешка в главните букви в „Index.html” причиняваше грешки при внедряването. Директният подход на Claude отговаря точно на това, от което се нуждая – ясно мислене без излишни подробности или ненужна валидация.

🔍 Знаете ли, че... Образованието и подготовката на работната сила за AI също се разширяват. Все повече страни включват AI и компютърни науки в учебните програми за K-12, а броят на дипломите по компютърни науки е нараснал в места като САЩ, но в много региони все още съществуват разлики в достъпа и подготовката.

8. ChatGPT (Най-доброто за универсална AI помощ)

чрез ChatGPT

ChatGPT обхваща всичко – от прости въпроси до сложни задачи за разсъждение, генериране на код, създаване на изображения и гласови разговори, които звучат изключително човешки. Той обработва мултимодални входни данни – гласови разговори с реалистична интонация, анализ на изображения и видео, безпроблемно превключване между типове задачи по време на разговора.

Моделите от серията o добавя разширено разсъждение, което работи стъпка по стъпка, преди да отговори, което е полезно за математика, стратегическо планиране и сложни предизвикателства при кодирането. Персонализираните GPT ви позволяват да създавате специализирани версии, пригодени за конкретни работни процеси, без да пишете код. Той търси в интернет, анализира качените файлове и изпълнява Python код в рамките на същия разговор.

Най-добрите функции на ChatGPT

Обучете паметта на ChatGPT, като му разкажете факти за себе си, работата си или предпочитанията си, които ще се запазят във всички бъдещи разговори.

Прегледайте и управлявайте това, което ChatGPT помни за вас в Настройки , като изтривате конкретни спомени или изчиствате всичко наведнъж.

Активирайте режим Временен чат , когато имате нужда от разговори, които няма да се запазват в историята или да влияят на паметта.

Планирайте повтарящи се задачи, които ChatGPT изпълнява автоматично, като изпращане на седмични обобщения или месечни напомняния в определени часове.

Генерирайте изображения директно в разговорите с помощта на DALL-E, след което ги повторете чрез последващи AI подсказки за изображения

Ограничения на ChatGPT

Функциите за памет понякога извеждат на повърхността нерелевантна информация от предишни разговори, което изисква ръчно управление.

Премиум моделите и функциите като Advanced Voice и по-високите лимити за използване изискват абонамент за ChatGPT Plus или Team.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Go: 5 $/месец

Плюс: 20 $/месец

Предимства: 200 $/месец

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 1125 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

В G2 един потребител написа:

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е, че функционира като цял екип за поддръжка, събран в едно инструмент. Той е мой писател, редактор, стратег, изследовател и партньор в мисленето, на разположение винаги, когато имам нужда от него. Мога да му предоставя сложни идеи, необработени бележки или полуготови чернови, а той ми помага да ги превърна в ясна, структурирана и професионална работа, която мога да използвам с клиенти, партньори и организации.

🧠 Интересен факт: През 2018 г. портрет, създаден с GAN, наречен Edmond de Belamy, бе продаден на Christie’s за 432 500 долара. Картината бе отпечатана върху платно и подписана с математическата формула на алгоритъма. Продажбата й предизвика дебати относно авторството, творчеството и ролята на AI в изкуството.

9. HubSpot (Най-доброто решение за унифицирана CRM автоматизация)

чрез HubSpot

HubSpot изгради репутацията си, като направи инструментите за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти достъпни без сложността на корпоративния софтуер. Breeze вгражда AI възможности в цялата платформа за клиенти, вместо да ги третира като отделни добавки. Copilot действа като AI спътник за разговори, който отговаря на въпроси относно вашите CRM данни и генерира съдържание въз основа на бизнес контекста. Неговите AI агентни инструменти автоматизират цялостните работни процеси за създаване на съдържание, управление на социални медии, проучване на потенциални клиенти и обслужване на клиенти от начало до край.

Breeze Intelligence обогатява автоматично записите за контакти и компании, като извлича информация от над 200 милиона профила на купувачи, които се актуализират на всеки 30 дни. Content Remix преобразува единични видеоклипове в клипове, аудио файлове, публикации в блогове и социално съдържание. Освен това Prospecting Agent проучва потенциални клиенти, идентифицира сигнали за покупка и създава персонализирани имейли, използвайки гласа на вашата марка и CRM прозрения.

Най-добрите функции на HubSpot

Персонализирайте съдържанието на уебсайта, като използвате Smart Rules , които показват различни заглавия, CTA или изображения в зависимост от местоположението на посетителя, типа на устройството или етапа от жизнения цикъл.

Анализирайте миналите си резултати, демографските данни за аудиторията и най-добрите практики в бранша, за да създадете съдържание, съответстващо на вашата марка, с Social Media Agent .

Показвайте динамични цени на посетители от различни страни, като автоматично показвате точни валутни и регионални оферти, без да създавате ръчно отделни страници.

Създавайте публикации в блогове, целеви страници и казуси, като използвате Content Agent , за да се позовавате на бизнес контекста, качилите файлове и най-добре представящото се съдържание.

Предварително попълнете полетата във формулярите за повторно посещаващи потребители, като използвате данните, с които HubSpot вече разполага за тях, което намалява дължината на формулярите и улеснява попълването им.

Ограничения на HubSpot

Breeze Intelligence работи на базата на кредитна система, която добавя повтарящи се разходи към базовите цени за абонамент.

Опциите за персонализиране на агентите остават донякъде ограничени в сравнение с изграждането на напълно персонализирани автоматизации на специални генератори на AI работни процеси.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: 15 USD/месец на потребител

Професионална версия: 1450 долара

Enterprise: Цена от 4700 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (34 360+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (4410+ отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot?

От рецензия в G2:

Едно ново нещо, което наистина ми харесва в HubSpot Marketing Hub, са препоръките за съдържание и кампании, базирани на изкуствен интелект. Този инструмент анализира поведението на аудиторията и предлага най-подходящото съдържание, теми и време за изпращане за всяка кампания. Това значително улеснява оптимизирането на ефективността, без да се налага да гадаем. […] Друга функция, която ценя, е подобреното отчитане на мултитъч атрибуцията. То ясно показва кои канали, реклами и точки на контакт са допринесли най-много за превръщането на потенциален клиент в реален, което ни помага да вземаме по-разумни решения относно бюджета.

🔍 Знаете ли, че... Зимите на изкуствения интелект през 70-те и 80-те години на миналия век почти унищожиха тази област. Финансирането изчезна, след като ранните изследователи направиха смели обещания, които така и не се осъществиха. Тези неуспехи забавиха напредъка, но също така принудиха общността да преосмисли основните идеи.

10. Zendesk (Най-доброто за автоматизация на обслужването на клиенти)

чрез Zendesk

Zendesk комбинира автономни AI агенти за автоматизация с инструменти Copilot, за да помогне на човешките агенти да разрешават сложни проблеми по-бързо. AI агентите работят в различни канали за съобщения, за да разрешават проблемите на клиентите самостоятелно, като използват агентна AI, която разсъждава върху проблемите и се адаптира към различни сценарии, вместо да следва строги сценарии.

Intelligent Triage автоматично категоризира постъпващите заявки според целта им, разпознава езика, оценява настроението и незабавно препраща билетите към подходящия член на екипа. Copilot предоставя обобщения на разговорите, предлага подходящи макроси и показва препоръки за действие директно в работните процеси на агентите. AI агентите за управление на проекти могат да разширяват кратките бележки в изчерпателни отговори с подходящ тон, като използват AI, която поддържа последователността на гласа на марката.

Най-добрите функции на Zendesk

Разположете AI агенти във всеки канал за съобщения, за да разрешавате проблемите на клиентите самостоятелно с агентно AI.

Достъп до обобщения на разговори, предложени отговори и препоръки за подходящи действия с помощта на Copilot

Създайте автоматизации на базата на време, които се изпълняват на всеки час за всички отворени билети, за да ескалирате нерешени проблеми или да затворите решени билети след определен брой дни.

Конфигурирайте условия, използвайки логиката „Отговаря на ВСИЧКИ“ или „Отговаря на ВСЯКА“, като създавате сложни правила за маршрутизиране, които обработват множество сценарии в рамките на един тригер.

Ограничения на Zendesk

Някои AI функции, като Content Cues , остават ексклузивни за Enterprise плановете, което ограничава достъпа за по-малките екипи.

Първоначалната настройка и обучението за примери за AI агенти може да изискват значителна инвестиция на време от администраторите, преди да се види ползата от тях.

Цени на Zendesk

Безплатна пробна версия

Екип за поддръжка: 25 $/месец на потребител

Suite team: 69 $/месец на потребител

Suite professional: 149 $/месец на потребител

Suite enterprise: 219 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4,3/5 (над 6970 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (4045+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zendesk?

Според рецензия на G2 за тази алтернатива на Assista AI:

Настройката беше доста лесна и ми хареса, че успя да създаде няколко начални статии в базата знания от AI скрапинг за индустрията, в която работя. Интерфейсът за обработка на билетите е стабилен и също лесен за настройка. Добавянето на чат агента към моя уебсайт беше лесно. Интегрирането на имейла с системата за билети също беше доста лесно. Възможностите на системата за поддръжка бяха стабилни.

🧠 Интересен факт: Невронна мрежа в Google се научи да разпознава котки през 2012 г., като гледаше милиони немаркирани видеоклипове в YouTube. Никой не каза на модела какво е котка; той сам откри модела. Този експеримент демонстрира силата на дълбокото обучение и неконтролираното откриване.

Използвайте AI агенти с ClickUp

Assista AI работи добре за основна автоматизация. Тя свързва инструменти, задейства действия и обработва повтарящи се работни процеси. За много екипи това е солидна отправна точка.

Трудностите се проявяват, когато работата става по-сложна и контекстът се разпространява в различни инструменти.

ClickUp се отличава тук, защото комбинира автоматизация, AI агенти и изпълнение на проекти в първото в света Converged AI Workspace. Задачите, документите, графиците, таблата и разговорите остават свързани, така че AI работи в реално време, а не на базата на изолирани тригери.

ClickUp Brain превръща текущата работа в ясни обобщения, рискове и следващи стъпки, докато Automations и Agents се занимават с последващите действия, отчитането и надзора без ръчна координация. Ако сравнявате алтернативи на Assista AI и искате нещо, което надхвърля обикновената автоматизация, регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅