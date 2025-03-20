Топ 11 алтернативи и конкуренти на Avoma през 2025 г.

Avoma, известен с функциите си за записване на срещи, транскрипция и сътрудничество в екип, е популярен избор за много екипи. Макар да работи добре за някои екипи, други може да сметнат, че не отговаря на всичките им изисквания.

Може би Avoma не съвпада напълно с вашите работни процеси или може би търсите по-задълбочени интеграции, разширени възможности за споделяне на бележки или функции за анализ на приходите, съобразени с вашите процеси за продажби или успех на клиентите.

Добрата новина? Не е нужно да правите компромиси.

В тази статия ще обсъдим някои от най-добрите алтернативи на Avoma, като разгледаме техните основни характеристики, предимства и идеални случаи на употреба. Ние сме направили цялата тежка работа за вас, така че продължете да четете, за да видите кои инструменти биха били по-подходящи за вашите срещи и биха повишили вашата продуктивност!

⏰ 60-секундно резюме Тъй като компаниите се стремят към безпроблемна комуникация и повишена продуктивност, търсенето на решения за интелигентни срещи като Avoma продължава да нараства. В този блог разглеждаме 11-те най-добри алтернативи и конкуренти на Avoma за търговски представители. ClickUp : Най-добрият инструмент за срещи, управление на задачи и сътрудничество, базиран на изкуствен интелект

Fireflies. ai: Най-доброто за водене на бележки и сътрудничество

Fathom: Най-подходящ за записване на информация за продажбите и обобщения на разговори

Gong. io: Най-добрата платформа за анализ на разговори и продажби

Otter. ai: Най-добрият AI-базиран транскриптор и инструмент за сътрудничество за срещи

Wingman: Най-добрата платформа за анализ на разговори за обучение на продажби в реално време

Salesloft: Най-добрата платформа за продажби, базирана на изкуствен интелект, за подобряване на производителността

Chorus. ai: Най-добрият инструмент за анализ на разговори за оптимизиране на продажбите

Tactiq: Най-добрият инструмент за бележки от срещи за транскрипция в реално време и управление на задачи

MeetGeek. ai: Най-добрият AI асистент за срещи за транскрипции и анализи

Grain: Най-добрият AI записващ уред за срещи за акценти и сътрудничество

Какво да търсите в алтернативите на Avoma?

Подходящият софтуер за управление на срещи трябва да съответства на вашия уникален начин на работа и да отговаря на основни стандарти като сигурност и съответствие. Има и няколко други важни фактора, които трябва да имате предвид и които могат да направят реална разлика:

Основни функции: Вашият инструмент трябва да улеснява срещите. Той трябва да предлага точно записване и транскрипция, както и AI-базирани анализи, които подчертават тенденциите, и Вашият инструмент трябва да улеснява срещите. Той трябва да предлага точно записване и транскрипция, както и AI-базирани анализи, които подчертават тенденциите, и автоматизирани обобщения , които ви спестяват преиграването на дълги записи.

Мащабируемост и персонализация: С разрастването на средните компании се разрастват и техните нужди. Потърсете платформа, която може да се мащабира заедно с вас, независимо дали става дума за добавяне на повече потребители или обработка на по-сложни работни процеси. Бонус точки, ако можете да я настроите така, че да отговаря на начина, по който вашият екип обича да работи.

Дълбока интеграция с бизнес инструменти: Обмислете инструменти, които се интегрират с вашите съществуващи технологии извън CRM, като инструменти за управление на задачи (ClickUp), платформи за видеоконферентна връзка (Zoom, MS Teams), клиенти за електронна поща (Gmail, Outlook) и бази от знания (Confluence).

Прозрачни цени и стойност: Независимо колко добър е един инструмент, той трябва да отговаря на вашия бюджет. Търсете прозрачни цени без скрити такси. Безплатната пробна версия или демо също са полезни; можете да ги изпробвате и да видите дали наистина работят за вашия екип.

11-те най-добри алтернативи на Avoma на един поглед

Ето преглед на най-добрите софтуери за асистиране на срещи, базирани на изкуствен интелект, които ще ви помогнат да намерите идеалното решение за нуждите на вашия екип!

Име Най-подходящи за Основни функции ClickUp Цялостно управление на срещи, задачи и сътрудничество Организация на задачите, управление на срещи и автоматизация на работния процес Fireflies. ai Асистент за срещи за записване и транскрибиране CRM интеграция и практични обобщения на срещите Fathom Продажбени прозрения и обобщения на разговори Синхронизиране на CRM и шаблони, специфични за продажбите Gong. io Подробен анализ на разговорите и информация за продажбите Анализ на взаимодействията с клиенти и AI-базирани прозрения Otter. ai Транскрипция и сътрудничество в реално време Точни транскрипции с безпроблемна интеграция в календара Wingman Коучинг на продажбите в реално време и анализ на разговорите На живо коучинг и проследяване на представянето по време на разговори Salesloft Управление на продажбите и продажбения процес с помощта на изкуствен интелект Автоматизирани комуникации и усилия за достигане до аудиторията Chorus. ai Оптимизиране на продажбените разговори и анализ на разговорите Проследяване на продажбени обаждания и оптимизиране на стратегията на екипа Tactiq Транскрипция в реално време и организация на задачите Екипи, които искат да създават изпълними задачи и да записват важните моменти от срещите MeetGeek. ai Транскрипция на срещи и последващи анализи, базирани на изкуствен интелект Подробен анализ на срещите и лесно споделяне на идеи Grain Записване и споделяне на важни моменти от срещите и обратна връзка Екипи, фокусирани върху събирането на обратна връзка от клиенти и споделянето на ключови моменти

11-те най-добри алтернативи на Avoma

Събрахме 11 от най-добрите алтернативи на Avoma, всяка от които с уникални функции и възможности, за да отговори на различни нужди. От по-добра интеграция и точност на транскрипцията до усъвършенствани бележки, генерирани от изкуствен интелект, и анализи на разговорите – тези алтернативи имат всичко, от което се нуждаете.

1. ClickUp (най-добрият инструмент за срещи, управление на задачи и сътрудничество, базиран на изкуствен интелект)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което революционизира начина, по който екипите управляват проекти, документи и комуникация – всичко това в една унифицирана платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

Софтуерът за управление на продажбите ClickUp използва изкуствен интелект, за да подобри ефективността на срещите и цялостното сътрудничество. С помощта на функции, базирани на изкуствен интелект, екипите могат да анализират тенденциите в данните, за да прогнозират резултатите от продажбите и да идентифицират потенциалните предизвикателства, преди те да възникнат.

Запознайте се с AI Notetaker на ClickUp, вашият най-добър приятел за срещи! Той записва всичко важно – от задачи за изпълнение до ключови решения – така че можете да останете ангажирани, без да се притеснявате, че ще пропуснете нещо.

След всеки разговор получавате ясно и структурирано резюме и транскрипция на обсъденото. Това означава, че вече няма да се налага да разчитате неразбираеми бележки!

Това, което наистина отличава ClickUp AI Notetaker, е как той се интегрира безпроблемно с останалата част от работата ви в ClickUp. AI Notetaker може автоматично да създава задачи от дискусиите по време на срещите ви или да споделя обобщението директно в чата на екипа ви. По този начин всички остават в синхрон и нищо не се пропуска.

Получавайте транскрипции на срещи и задачи за действие с AI Notetaker на ClickUp

Освен това, изкуственият интелект може да автоматизира рутинни процеси, като планиране на срещи и изпращане на напомняния, въз основа на наличността и предпочитанията на екипа. Това намалява времето, прекарано в координиране на логистиката, и позволява на членовете на екипа да се концентрират върху ефективното сътрудничество по сделките.

Свържете дневния ред, бележките и последващите действия със задачите с ClickUp Meetings

Можете също да използвате богатия текстов редактор на ClickUp Meetings, за да си водите бележки, да добавяте коментари и да маркирате колеги за конкретни последващи действия по време на срещите. А ако има нещо, което трябва да се направи след срещата? Можете да възлагате задачи директно от бележките от срещата.

Няма повече ровене в разпръснати бележки; всичко е структурирано и готово за споделяне със заинтересованите страни.

ClickUp Brain, мощният AI асистент на ClickUp, ви позволява бързо да обобщавате бележки от срещи, да проверявате граматиката и дори да изготвяте чернови на последващи имейли или доклади. Тази функционалност работи безпроблемно с сътрудничеството в реално време в ClickUp Docs, като поддържа всичко структурирано, организирано и лесно за намиране.

Получавайте незабавни анализи на срещите с ClickUp Brain

Искате да направите срещите си още по-интерактивни? Използвайте ClickUp Whiteboards, за да начертаете идеи и да сътрудничите в реално време. А за да поддържате нещата в ред с клиентите, можете лесно да добавяте разсъждения или обратна връзка в ClickUp Tasks and Comments, така че никога да не губите от поглед това, което трябва да се направи след това.

ClickUp предлага и полезни шаблони за провеждане на гладки срещи. Например, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp помага да поддържате организация и ефективност по време на срещите. Той ви позволява бързо да записвате участниците, дневния ред и задачите за изпълнение. Освен това можете да възлагате задачи директно от документа, за да поддържате отговорността на всички!

Получете безплатен шаблон Документирайте всички решения, действия и дискусии от срещите, като използвате шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Можете също да опитате шаблона за бележки от срещи на ClickUp и шаблона за срещи на ClickUp, за да направите дискусиите в екипа си по-продуктивни.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Голямото разнообразие от функции може да бъде прекалено за нови потребители.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, 12% от анкетираните смятат, че срещите са пренаселени, 17% казват, че те продължават прекалено дълго, а 10% смятат, че в повечето случаи са ненужни. В друго проучване на ClickUp 70% от анкетираните признават, че с удоволствие биха изпратили заместник или представител на срещите, ако имаха възможност. Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да бъде вашият перфектен помощник за срещи! Позволете на AI да записва всеки ключов момент, решение и действие, докато вие се концентрирате върху по-важната работа. С автоматичните обобщения на срещите и създаването на задачи с помощта на ClickUp Brain, никога няма да пропуснете важна информация, дори когато не можете да присъствате на среща. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

2. Fireflies. ai (Най-доброто за водене на бележки и сътрудничество)

чрез Fireflies

Fireflies е AI-базиран асистент за срещи, който записва, транскрибира и обобщава срещи в популярни платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Той спестява време, като генерира точни бележки от срещите, подчертава ключовите моменти и извлича задачите за действие. Fireflies извлича важни детайли като задачи, крайни срокове и ключови показатели, като същевременно анализира тона на вашите разговори.

Можете да го интегрирате безпроблемно с инструменти като HubSpot, Salesforce и Slack, за да поддържате гладкото протичане на работните си процеси. Освен това Fireflies ви позволява да създавате задачи чрез гласови команди и синхронизира обобщенията от срещите директно с вашата CRM система. Въпреки това, той не разполага с някои разширени функции, а качеството на транскрипцията, базирана на изкуствен интелект, може да не е на нивото на други инструменти.

Fireflies. ai най-добри характеристики

Автоматизирайте анализа на настроенията, за да подчертаете положителните, отрицателните и неутралните сегменти от дискусиите.

Проследявайте ключови детайли от срещите, като дати, показатели и въпроси за последващи действия.

Получете персонализирано проследяване на теми, за да сортирате информацията от срещите според вашите нужди.

Достъп до бележки от минали срещи с времеви отметки и възможност за търсене в бележките

Използвайте динамичното създаване на база от знания с аудиоклипове и вградени срещи

Ограничения на Fireflies. ai

Липсва възможност за запис на живо на лични дискусии директно на настолен компютър (налично само на мобилни устройства)

Безплатната версия има ограничен брой минути за запис на разговори.

Цени на Fireflies. ai

Безплатни

Предимства: 18 долара на месец за работно място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Fathom (най-подходящ за записване на информация за продажбите и обобщения на разговори)

чрез Fathom

Fathom е друг безплатен инструмент за водене на бележки, който улеснява значително управлението на срещите. Той записва, транскрибира и обобщава разговорите, като ви позволява да се концентрирате върху обсъжданите теми. Има дори персонализирани шаблони за всички ваши срещи, като продажбени разговори или проверки на успеха на клиентите, така че те се адаптират към вашите нужди.

Платформата се синхронизира безпроблемно с CRM системи като Salesforce и HubSpot, спестявайки ви време чрез автоматично актуализиране на резюметата и задачите. Можете също да споделяте видеоклипове вместо обикновени текстови резюмета, предоставяйки повече контекст, когато информирате екипа си в Slack или други инструменти.

Разберете най-добрите функции

Проследявайте времето за говорене в реално време и получавайте незабавна обратна връзка с предупреждения за „монолог“, за да подобрите комуникацията по време на срещите.

Останете фокусирани върху ключовите моменти, теми и задачи, без да пропускате важни детайли.

Търсете по-умно и сътрудничество в реално време с инструменти, предназначени за безпроблемна работа в екип.

Лесно идентифицирайте и организирайте задачите, за да гарантирате ясни и ефективни последващи действия след дискусиите.

Насладете се на отзивчива поддръжка на клиенти с бърза и приятелска помощ, когато е необходимо.

Разберете ограниченията

Ограничена възможност за персонализиране на нивото на детайлност или стила на обобщенията на срещите според конкретни предпочитания

Липсва възможност за редактиране на резюмета или обучение на изкуствения интелект за по-голяма точност.

Няма офлайн режим за транскрипция или резюмета

Проблеми с шумна среда или припокриващи се гласове, което води до по-неточни транскрипции

Цени на Fathom

Стартово ниво: 50 $/месец (включва 1 компания)

Silver: 260 $/месец (включва 10 компании)

Gold: 380 $/месец (включва 25 компании)

Платина: 680 $/месец (включва 50 компании)

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5. 0/5 (4000+ отзива)

Capterra: 5. 0/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Fathom ми помага да извлека максималното от срещите си. Fathom е лесен за настройка и се синхронизира безпроблемно с Google Calendar, като улеснява избора на срещите, които ще включват AI записващото устройство. Обобщенията са лесни за възприемане. Особено ми харесва, че са разделени на различни секции (ключови изводи, теми и следващи стъпки).

Fathom ми помага да извлека максималното от срещите си. Fathom е лесен за настройка и се синхронизира безпроблемно с Google Calendar, като улеснява избора на срещите, които ще включват AI рекордера. Обобщенията са лесни за възприемане. Особено ми харесва, че са разделени на различни секции (ключови изводи, теми и следващи стъпки).

4. Gong. io (Най-добрата платформа за анализ на разговори и продажбена информация)

чрез Gong

Gong има за цел да направи вашите проектни срещи по-информативни. Можете да пропуснете безкрайните конференции и все пак да сте в течение. Той е и изключително лесен за използване – не се нуждаете от обширно обучение, така че можете да започнете веднага.

Независимо дали назначавате нови членове на екипа, проследявате проблемите на клиентите или усъвършенствате продажбената си стратегия, Gong оптимизира целия процес за професионалистите в продажбите. Освен това, когато дойде време да споделите важни моменти с клиентите, можете да изпратите записите с прост линк и дори да проследите кой ги гледа.

Най-добрите функции на Gong. io

Автоматично генерирайте задачи за действие с минимални настройки, което ви позволява да се съсредоточите върху изпълнението.

Получете информация за най-ефективните разговори, за да наемете и обучите по-бързо нови членове на екипа за по-голяма удовлетвореност на клиентите.

Проследявайте повтарящи се проблеми и тенденции при клиентите, за да подобрите разбирането си за пазара.

Анализирайте успешния език на продажбите, болезнените точки и възраженията, за да усъвършенствате подхода си към продажбите.

Получавайте известия за ключови думи като „риск“ или „отмяна“, за да се справите проактивно с потенциални проблеми.

Достъп до подробни анализи на данни за разговори, продажби и поведение на клиенти, които да ви помогнат да определите стратегията си.

Ограничения на Gong. io

Имате проблеми с точността на транскрипцията и се налага да я сравнявате с аудиозаписа?

Липсва интеграция между секциите Разговори и Ангажираност.

Ограничените възможности за масов износ изискват технически ресурси за извличане на големи масиви от данни.

Цени на Gong. io

Персонализирани цени в зависимост от типа лиценз

Gong. io оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (500+ отзива)

5. Otter. ai (Най-добрият инструмент за транскрипция и сътрудничество в реално време, базиран на изкуствен интелект, за срещи)

Otter се използва в различни индустрии за транскрибиране на всичко – от правни записи и интервюта до създаване на резюмета на срещи и протоколи от срещи (MOM). Той автоматично транскрибира срещите в реално време, така че не трябва да се притеснявате, че ще пропуснете нещо. OtterPilot може дори да присъства на няколко срещи едновременно, като транскрибира в реално време.

С усъвършенствано разпознаване на говорители, Otter безпроблемно обработва различни гласове и специфичен за индустрията език. Функцията Meeting Gems ви позволява да добавяте задачи, коментари и бележки по време на или след срещата, като по този начин се гарантира, че всичко е записано.

Най-добрите функции на Otter. ai

Персонализирайте транскрипциите, като научите Otter да разпознава гласа ви.

Интегрирайте Otter с календара си, за да се присъединявате към срещи и да ги транскрибирате автоматично.

Възпроизвеждайте минали разговори с по-висока скорост и експортирайте транскрипции в различни формати за лесно споделяне и съхранение на записи.

Автоматично записвайте визуални промени по време на разговори, за да подчертаете ключови моменти заедно с транскрипциите.

Ограничения на Otter. ai

Потока от разговори може да има закъснения и да забави достъпа до минали срещи.

Резюметата не могат да бъдат актуализирани след създаването им.

Трудности при точното идентифициране на говорителите в групови разговори, което представлява предизвикателство за случаи, в които се изисква много транскрипция, като например интервюта.

Цени на Otter. ai

Безплатен план

Предимства: 8,33 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, тъй като ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е отбелязването на времето и точността. Като цяло съм доволен, но бих казал, че може да се подобри по отношение на идентифицирането на говорещите и понякога става тромава при редактиране.

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, тъй като ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в него е времевото маркиране и точността. Като цяло съм доволен, но бих казал, че може да се подобри по отношение на идентифицирането на говорещите и понякога става тромав при редактиране.

6. Clari Copilot (Най-добрата платформа за анализ на разговори за обучение на продажби в реално време)

чрез Clari Copilot

Clari Copilot (по-рано Wingman) е платформа за продажбена информация, създадена да помага на екипите по продажбите да работят по-умно. Действайки като треньор в реално време, тя предоставя на търговските представители инструменти, информация и насоки на живо, за да се справят с възраженията, да подобрят разговорите и да сключват сделки по-бързо.

Той съчетава AI-базирана интелигентност на разговорите и коучинг в реално време, за да записва, транскрибира и анализира продажбени разговори, с цел да идентифицира мненията на клиентите и състоянието на сделките. Освен анализи след разговорите, Wingman предлага подсказки на живо, коучинг и практични карти за действие по време на разговорите, като по този начин гарантира, че представителите остават уверени и на прав път във всеки разговор.

Най-добрите функции на Clari Copilot

Достъп до централизирания табло Deal Central за проследяване на сделки, идентифициране на рискови сделки и насърчаване на тяхното осъществяване, за да се изгради доверие в процеса.

Получавайте коучинг в реално време с персонализирани сигнали на живо, карти за битка и предупреждения за монолози по време на разговори.

Достъп до подбрани плейлисти с печеливши тактики за демонстрации, разговори за откриване и други за въвеждане и взаимно обучение

Знайте точно кога се преглежда даден разговор с известия за споделени откъси от разговори

Ограничения на Clari Copilot

Не предоставя бързо резюме на срещата с ключовите моменти и следващите стъпки.

Сигналите в реално време по време на разговори могат да бъдат прекалено много за новите потребители.

Цени на Clari Copilot

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clari Copilot:

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете още: Разгледайте шаблоните за протоколи от срещи, за да записвате лесно всичко, което се обсъжда, и да държите всички в течение!

7. Salesloft (Най-добрата платформа за продажби, базирана на изкуствен интелект, за подобряване на производителността)

чрез Salesloft

Salesloft е платформа за координиране на приходите, която обединява всички ваши продажбени дейности на едно място, като централизира комуникацията, управлява потенциалните клиенти и оптимизира целия процес на продажбите. Тя предоставя динамични табла за визуализиране на състоянието на вашия продажбен канал, проследяване на напредъка и получаване на ценна информация за представянето на вашия екип в реално време.

От проучването на потенциални клиенти до подновяването на договори, Salesloft предоставя на екипите по продажбите усъвършенствани аналитични инструменти, автоматизация на продажбите, прогнозиране, управление на сделки и интелигентни разговори, което позволява по-интелигентно вземане на решения и проследяване на сделките.

Най-добрите функции на Salesloft

Получавайте препоръки, базирани на изкуствен интелект, интелигентни отговори и предсказуеми анализи.

Централизирайте управлението на клиентите чрез интеграция с CRM системи като Salesforce и HubSpot.

Оптимизирайте студеното общуване с персонализирани шаблони за имейли и инструменти за A/B тестване за по-добро ангажиране.

Преглеждайте разговорите с информация като съотношение на говорене и показатели за коучинг.

Ограничения на Salesloft

Някои потребители срещат затруднения при масовото импортиране на контакти

Процесът на настройка на Salesloft изисква обширно обучение на екипа

Цени на Salesloft

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Salesloft

G2: 4,5/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesloft?

Salesloft прави комуникацията навременна, лесна за ползване, персонализирана и сътрудническа. Използвам Salesloft от три години като BDR и мога с увереност да кажа, че това е инструмент, който е задължителен за развитието на бизнеса. Salesloft се интегрира безпроблемно с Salesforce, предоставя персонализирани преки пътища, за да улесни персонализираната комуникация, а напълно персонализираните ритми позволяват споделяне между всички потребители. Бих искал да има дизайнерски оформления и повече начини за персонализиране на външния вид на имейлите в Salesloft.

Salesloft прави комуникацията навременна, лесна за ползване, персонализирана и сътрудническа. Използвам Salesloft от три години като BDR и мога с увереност да кажа, че това е незаменим инструмент за развиване на бизнеса. Salesloft се интегрира безпроблемно с Salesforce, предоставя персонализирани преки пътища, които улесняват персонализираната комуникация, а напълно персонализираните ритми позволяват споделяне между всички потребители. Бих искал да има дизайнерски шаблони и повече начини за персонализиране на външния вид на имейлите в Salesloft.

📖 Прочетете още: Как да използвате изкуствен интелект в продажбите

8. Chorus. ai (Най-добрият инструмент за анализ на разговори за оптимизиране на продажбите)

Chorus by ZoomInfo е платформа за анализ на разговори, базирана на изкуствен интелект, предназначена за запис, транскрипция и анализ на срещи за продажби и успех с клиенти. Тя предоставя полезна информация, която помага на екипите да се фокусират върху изграждането на взаимоотношения, а не върху административни задачи. Ръководителите на продажбите могат да използват Chorus, за да обучават екипите по-ефективно, да идентифицират рисковете в сделките и да подчертават ключовите моменти в разговорите.

С лесен за използване интерфейс и безпроблемна интеграция, Chorus работи безпроблемно на заден план, предоставяйки автоматични обобщения по имейл и ключови моменти. Функции като времеви линии на говорителите и клипове, които могат да се споделят, ви гарантират, че ще останете свързани и организирани без допълнителни усилия.

Най-добрите функции на Chorus. ai

Опростете последващите действия с имейли, генерирани от изкуствен интелект

Изрежете и споделете конкретни части от срещата вътрешно или външно за по-добро сътрудничество.

Подобрете квалификацията на потенциалните клиенти с обогатени B2B данни от интеграцията на базата данни на ZoomInfo.

Проследявайте показателите на разговорите, отбелязвайте рисковете и подчертавайте въпросите за наставничество и осигуряване на качеството.

Ограничения на Chorus. ai

Интеграцията с CRM системи може да бъде сложна и отнемаща време

Има стръмна крива на обучение поради усъвършенстваните функции и анализи.

Последващите имейли могат да съдържат излишна информация, което изисква допълнителни редакции.

Цени на Chorus. ai

Персонализирани цени

Chorus. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 2900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Chorus. ai?

Chorus ми позволява да записвам откъси от важни части от срещите с клиенти и да ги изпращам директно на клиентите си. Те са ми били от огромна помощ и при организирането на подробностите от срещите в лесен за четене формат, както и при воденето на бележки.

Chorus ми позволява да записвам откъси от важни части от срещите с клиенти и да ги изпращам директно на клиентите си. Те са ми били от огромна помощ и при организирането на подробностите от срещите в лесен за четене формат, както и при воденето на бележки.

🧠 Знаете ли, че... През 2023 г. ZoomInfo придоби Chorus, комбинирайки интелигентни данни с информация от срещи, за да помогне на екипите по продажбите да идентифицират целите си, да се подготвят по-добре и да се възползват от нови възможности с увереност.

9. Tactiq (Най-доброто за транскрипция в реално време и управление на задачи)

чрез Tactiq

Tactiq работи с Microsoft Teams, Google Meet или Zoom, за да обобщи вашите срещи и да създаде практически задачи с безпроблемна интеграция. Той слуша вашите срещи, превръща разговорите в точни транскрипции и същевременно се свързва с любимите ви приложения. След срещата можете лесно да получите достъп до записите, да създадете персонализирани действия и дори да зададете въпроси на изкуствения интелект за обсъжданите теми.

Независимо дали сте екип от разработчици, които създават Jira билети, или малък екип, който информира всички в Slack, Tactiq ви предлага всичко необходимо. Разширението му за Chrome ви позволява да записвате срещи, да добавяте времеви отметки и да подчертавате ключови моменти в реално време. Освен това, то осигурява идентификация на говорителите, така че винаги ще знаете кой какво казва.

Най-добрите функции на Tactiq

Създавайте без усилие дневен ред за срещи с AI за по-добра структура и яснота

Създавайте високоточни и контекстуално релевантни резюмета в различни стилове, от кратки до изчерпателни.

Извличайте задачи за изпълнение и създавайте професионални имейли директно от дискусиите по време на срещите.

Активирайте субтитри на живо за всичките си сесии в Google Meet, за да направите срещите по-достъпни и ясни.

Качете предишни транскрипции или аудио файлове за създаване на резюме и подобряване на транскрипцията.

Ограничения на Tactiq

Транскрибира неточните думи при неясен звук, вместо да ги пропуска.

Има проблеми с акцентите и неясния звук, особено при езици, различни от английски, като испански и индийски английски.

Цени на Tactiq

Безплатни

Предимства: 8 $/месец на потребител

Екип: 16,70 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. MeetGeek. ai (Най-добрият AI асистент за срещи за транскрипции и анализи)

чрез MeetGeek

MeetGeek е много добре организиран асистент за срещи, който автоматизира воденето на бележки, транскрибирането и обобщаването както за онлайн, така и за офлайн срещи. С над 2000 интеграции, включително HubSpot, Slack и Google Calendar, той се синхронизира безпроблемно с вашите съществуващи инструменти.

Можете да създавате персонализирани шаблони, да организирате разговорите в папки и лесно да записвате ключови моменти, акценти и видеозаписи.

Най-добрите функции на MeetGeek. ai

Транскрибирайте срещи на над 20 езика с висока точност, дори от предварително записани файлове.

Автоматично записвайте и споделяйте видео срещи с времеви отметки за лесно справяне

Получете полезни информации с помощта на разширени анализи, включително анализ на настроенията и показатели за ефективността.

Консолидирайте и организирайте срещите в персонализирани папки за структуриран достъп.

Ограничения на MeetGeek. ai

Синхронизирането на нови срещи е бавно и често отнема до един час, за да се появи.

Потребителите не могат да започнат транскрипция по време на срещата, освен ако не е предварително планирана.

Цени на MeetGeek. ai

Безплатен план

Предимства: 15 долара на месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 59 $/месец на потребител

MeetGeek. ai оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Geek. ai?

Използвам MeetGeek от около седмица. Лесен е за употреба, получавам транскрипцията и мога да я експортирам. Обобщението е наистина добро и е лесно да накарам асистента да присъства на срещите, които съм маркирал предварително. Тъй като асистентът влиза сам в срещата, не се налага да си напомням, че трябва да го включа. И стигам до важната част.

Използвам MeetGeek от около седмица. Лесен е за употреба, получавам транскрипцията и мога да я експортирам. Обобщението е наистина добро и е лесно да накарам асистента да присъства на срещите, които съм маркирал предварително. Тъй като асистентът влиза сам в срещата, не се налага да си напомням, че трябва да го включа. И стигам до важната част.

💡Съвет от професионалист: Съхранявайте аудио транскрипции, заедно с аудио и видео записи, на сигурно място във видео библиотеката на MeetGeek и имайте достъп до тях, когато имате нужда!

11. Grain (Най-добрият AI записващ уред за срещи за акценти и сътрудничество)

чрез Grain

Grain се свързва с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, за да записва автоматично срещите, да прави автоматични бележки и да подчертава ключови идеи.

Можете лесно да изрежете и споделите обратната връзка от клиентите с техните собствени думи чрез инструменти като Slack, Notion, HubSpot и Salesforce, като по този начин всички ще бъдат на една и съща страница. Той се интегрира безпроблемно с Google Calendar и можете да качвате записи по-късно, без да се нуждаете от бот за срещи.

Освен че е просто записващо устройство за разговори, Grain предлага интелигентни функции като автоматично генериране на задачи за действие, анализ на настроенията и лесни за навигация обобщения.

Той автоматично идентифицира ключови фрази, категоризира ги в интелигентни етикети и проследява важни взаимодействия с клиенти. Grain поддържа ангажираността на екипите по време на дискусии, като същевременно предоставя изчерпателно резюме и анализ, базиран на изкуствен интелект, за усъвършенстване на комуникационните стратегии и подобряване на взаимодействията както вътрешно, така и с клиенти.

Най-добрите функции на Grain

Филтрирайте чатовете, които не са свързани с работата, и се фокусирайте върху ключовите моменти за обобщенията.

Проследявайте ключови термини и идеи, включително анализ на настроенията, разбивка на времето за разговори и ефективност на екипа, за да откриете настроенията на клиентите, да идентифицирате проблеми и да усъвършенствате стратегиите за продажби за по-добри резултати.

Лесно подчертавайте ключови цитати и материали за социални медии или актуализации за клиенти.

Лесно търсене на конкретни ключови думи, фрази или моменти в рамките на срещите

Подобрете срещите, като гарантирате отчетност, проследявате решенията и предоставяте информация.

Ограничения на зърното

Липсва мобилно приложение за обратна връзка и достъпност в движение.

Липсва директна интеграция с Salesforce, което може да бъде недостатък за организации, които разчитат на SFDC за управление на данни за клиенти и продажби.

Цени на зърното

Безплатни

Стартово ниво: 15 $/месец на работно място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Grain?

Grain е фантастично допълнение към нашия набор от инструменти, особено благодарение на безпроблемната му интеграция с HubSpot, което значително опростява работния ни процес. Възможността да изтегляме записи от Zoom облака, без да е необходимо асистент да се включва във всеки разговор, е брилянтна функция, която ни позволява да записваме ключова информация незабележимо.

Grain е фантастично допълнение към нашия набор от инструменти, особено благодарение на безпроблемната му интеграция с HubSpot, което значително опростява работния ни процес. Възможността да изтегляме записи от Zoom облака, без да е необходимо асистент да се включва във всеки разговор, е брилянтна функция, която ни позволява да записваме ключова информация незабележимо.

🧠 Знаете ли? Grain поддържа над 100 езика за транскрипция и бележки от срещи, с различни нива на поддръжка като First Class, Normal и Experimental, за да отговори на глобалните нужди!

Повишете ефективността на срещите с ClickUp

Всички платформи, които сме разгледали, със сигурност ще ви бъдат от голяма полза. Но да бъдем реалисти – почти невъзможно е да намерите инструмент, който да прави перфектно всичко, от което се нуждаете. Всеки от тях има свои уникални функции, които може да са точно това, което търсите, в зависимост от вашите нужди.

Ако търсите много ефективен AI асистент за срещи, който комбинира управление на проекти, организация на задачи и сътрудничество на едно място, ClickUp може да е най-добрият избор за вас. Той предлага персонализирани работни процеси и интеграции, които помагат на вашия екип да работи по-ефективно и да подобри продажбите. Освен това, AI Notetaker на ClickUp транскрибира срещите в реално време и генерира AI обобщения, за да може екипът да предприеме бързи действия.

Готови ли сте да подобрите ефективността и координацията на вашия екип? Регистрирайте се в ClickUp още днес!