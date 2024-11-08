Да бъдем реалисти – воденето на бележки по време на срещи може да бъде истинско жонглиране. Опитвате се да останете фокусирани върху ключова дискусия, докато се мъчите да я запишете, за да не я забравите.

Но какво ще стане, ако не се налага да избирате между това да обръщате внимание и да записвате всеки важен детайл?

Благодарение на AI инструментите за обобщаване на срещи, това не е необходимо. С тези инструменти можете да се концентрирате изцяло върху разговора, знаейки, че AI записва и обобщава бележките от срещата за вас. 🤖

От записване на задачи до създаване на ясни обобщения, AI инструментите за обобщаване на срещи елиминират необходимостта от ръчно водене на бележки, което ви позволява да бъдете по-присъстващи и продуктивни по време на срещите си.

Това ви интересува ли? 🤔

Е, тогава продължете да четете, докато разглеждаме 10-те най-добри AI инструмента за обобщаване на срещи, които могат да ви помогнат да трансформирате работния си процес.

Какво да търсите в AI инструмент за обобщаване на бележки?

Изборът на подходящ AI инструмент за обобщаване на срещи е нещо повече от просто намиране на инструмент, който „работи“. Той трябва да е високопроизводителен, лесен за използване и отзивчив. Освен това, ето няколко основни качества, които трябва да търсите:

Точност: Изберете AI инструмент за обобщаване на срещи, който генерира точни стенограми от срещите. Той улеснява воденето на бележки и гарантира максимална надеждност.

Възможност за персонализиране: Изберете инструмент, който предлага опции за персонализиране. Например, един качествен AI инструмент за обобщаване на срещи трябва да ви позволява да персонализирате различните бележки от срещите въз основа на продължителност, подробности, ключови моменти и т.н.

Възможности за интеграция: Изберете обобщаващ инструмент, който се интегрира с инструменти и софтуер на трети страни. Това включва популярни приложения и инструменти за видеоконферентна връзка като Zoom и Google Meet, платформи за сътрудничество като Microsoft Teams и инструменти за календар като Calendly.

Езикова поддръжка: Намерете инструмент, който поддържа различни глобални и регионални езици. Това улеснява транскрипцията в реално време и помага за по-ефективното записване на срещите.

Сигурност: Изберете AI инструмент за обобщаване на бележки, който осигурява надеждни мерки за сигурност и спазва правилата за защита на данните, гарантирайки, че информацията, която споделяте във видеозаписите си, е защитена от неоторизиран достъп.

10-те най-добри AI инструмента за обобщаване на бележки

Ето едно бързо сравнение на най-добрите инструменти на пазара, което ще ви помогне да изберете подходящия AI инструмент за обобщаване на срещи според вашите специфични нужди. Ние ги разделихме въз основа на най-добрите им примери за употреба, ключови функции, цени и дали предлагат безплатен план. По този начин можете лесно да откриете инструмента, който отговаря на вашия работен процес и бюджет.

Инструмент Най-подходящо за Безплатен план Платен план, започващ от Основни функции ClickUp Обобщаване на бележки от срещи с помощта на изкуствен интелект Да 7 $/месец Транскрипция в реално време, преобразуване на задачи, съхранение на документи Fireflies. ai Записване на автоматични бележки от срещи Да 18 $/месец Обобщава видео срещи и разширение за браузър за лесна употреба. Otter. ai Обобщаване на онлайн срещи Да 16,99 $/месец Генерира резюмета на срещи, мобилно приложение, подчертава ключови моменти Avoma Получаване на информация за срещите Да 24 $/месец Предоставя информация за срещите, редактира транскрипции, CRM интеграция Fathom Обобщаване на видеозаписи от срещи Да 19 $/месец Обобщава видео срещи, разширение за браузър за лесна употреба Fellow Създаване на дневен ред за срещи Да 11 $/месец Записване на бележки на живо, възлагане на задачи, известия в реално време Sembly AI Записване на срещи Да 29 $/месец на работно място Тагове: ключови моменти, поддържа 48 езика, търсене по ключови думи Laxis Извличане на бележки от срещи Да 13,33 $/месец Обобщава срещите с клиенти, генерира полезни идеи Jamie AI Обобщаване на срещи (виртуални и лични) Да 26,31 $ на месец Превежда транскрипти на над 20 езика, маркира важни моменти Гледайте отново Записване на видеоклипове Да 23,75 $/месец Организира срещите по канали, предоставя анализи, споделя обобщения

След като видяхте кратко сравнение на най-добрите AI инструменти за обобщаване на срещи, нека се впуснем по-дълбоко в това, което отличава всеки инструмент. От транскрипция в реално време до безпроблемна интеграция и функции за автоматизация, ще разгледаме уникалните предимства и ограничения на тези инструменти, за да можете да вземете информирано решение кои от тях отговарят най-добре на нуждите на вашия екип.

1. ClickUp (най-добър за обобщаване на бележки от срещи с помощта на изкуствен интелект)

Искате AI асистент за работното място, който е стабилен, гъвкав и с висока производителност? Не търсете повече – ClickUp е идеалното решение за вас. 🏆

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която предлага всички инструменти и функции, от които се нуждаете, за да опростите всеки аспект от работата си – и воденето на бележки не е изключение.

Какво прави ClickUp най-добрият в бранша? Тайната е широко известна – неговата всеобхватност! За разлика от други инструменти, ClickUp предлага решения за оптимизиране на воденето на бележки за синхронни и асинхронни срещи.

Представете си едно цялостно решение за създаване на дневен ред за срещи, обобщаване на съдържанието на срещите и получаване на автоматизирани бележки от срещите. Запознайте се с ClickUp Meetings.

Всеобхватно управление на срещите, което е спасител за всички препятствия на вашия екип в реално време.

Но чакайте – това не е дори половината от това, което предлага ClickUp.

Създавайте незабавни обобщения и бележки в реално време от всяка среща с ClickUp Brain

Подобрена транскрипция на видео срещи с ClickUp Brain и Clips

ClickUp Brain ви помага да създавате дневен ред за срещи, транскрипции на срещи в реално време, обобщения, ключови идеи и документи – всичко това с няколко команди. То ви помага също да анализирате дискусиите и автоматично да подчертавате действията, които трябва да бъдат предприети. След това ги превръща в задачи и ги възлага на съответните заинтересовани страни.

Функцията за обобщаване на инструмента също така генерира кратък преглед на ключовите решения, действия и изводи само с няколко кликвания.

И това не е всичко! Комбинирайте ClickUp Brain с ClickUp Clips, за да транскрибирате перфектно всички асинхронни видео срещи!

Организирайте бележките, дневния ред, дискусиите и т.н. от срещите си на едно място с ClickUp Docs

Организирани записи с ClickUp Docs

Основен недостатък на обикновените AI инструменти за обобщаване на срещи е мащабируемостта. С разрастването на екипа ви става все по-трудно да водите записки за важните точки, обсъждани на всяка среща. Но не и с ClickUp Docs.

Този инструмент ви позволява да консолидирате всичките си предишни бележки, стенограми, резюмета и видеоклипове от срещи на едно място.

Освен това ClickUp предлага и два готови за употреба, персонализирани шаблона за управление на срещи и бележки.

Шаблони за срещи, които можете да използвате

С шаблона за бележки от срещи на ClickUp можете да създадете ясни насоки и структури за срещите си, дневния ред, бележките, дискусиите, задачите за изпълнение и т.н. Той също така автоматично създава задачи от задачите за изпълнение от срещите, централизира документите от срещите за лесен достъп и оптимизира сътрудничеството с актуализации и коментари в реално време.

Освен това, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp предоставя основна структура за записване на протоколи от срещи като документ в платформата ClickUp. Той ви помага да записвате протоколи от срещи, да организирате дискусии, решения и последващи действия в структуриран формат, както и лесно да споделяте и актуализирате записите от срещите с вашия екип.

✅ Идеален за: Проектни мениджъри и екипи, които работят по няколко проекта едновременно и се нуждаят от подробни обобщения на срещите, разпределяне на задачите и безпроблемна интеграция с други инструменти за управление на работата.

Най-добрите функции на ClickUp

Преобразувайте бележките и задачите за действие директно в задачи, като разпределяте отговорностите в реално време.

Задайте автоматични напомняния за последващи задачи, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато след срещата.

Сътрудничество на живо по документи от срещи с членове на екипа, което позволява на всички да допринасят едновременно.

Използвайте богати текстови опции като удебелен шрифт, заглавия и точки, за да форматирате и организирате бележките си от срещите по ясен начин.

Лесно търсете в бележките и дискусиите от минали срещи, като осигурявате бърз достъп до важна информация.

Синхронизирайте с основните платформи за срещи и календари като Google Meet и Outlook, за да планирате срещи и да свържете бележки с конкретни събития.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с лека крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Fireflies. ai (Най-добър за водене на бележки от срещи)

Fireflies. ai е интуитивен AI асистент за срещи, който генерира автоматични бележки от срещите.

Инструментът ви позволява да филтрирате и да слушате ключови теми, да добавяте коментари, да маркирате членове на екипа, да проследявате времето за изказване на говорителите и др. Той е идеален за създаване на кратки обобщения, които премахват хаоса от дългите срещи.

✅ Идеален за: Дистанционни или разпръснати екипи, които се нуждаят от бързи, кратки обобщения на дълги срещи и искат да споделят лесно бележките си на платформи като Slack или Asana.

Най-добрите функции на Fireflies.ai

Търсете в минали срещи и стенограми, използвайки ключови думи и фрази с AI-базирано търсене.

Записвайте и обобщавайте задачите от дискусиите, използвайки интелигентни разговори.

Споделяйте бележките от срещите незабавно с екипа си чрез Slack, Notion, Asana и др.

Интегрирайте с календарни приложения като Google Calendar, за да планирате и синхронизирате срещите си.

Ограничения на Fireflies. ai

Високи разходи за разширени функции

Изисква сложна ръчна настройка за персонализирани работни процеси.

Минимална офлайн поддръжка

Цени на Fireflies. ai

Безплатно завинаги

Pro: 18 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 29 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 39 $/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (над 490 отзива)

Capterra: NA

3. Otter. ai (Най-добър за обобщаване на онлайн срещи)

Otter.ai е добре познат AI инструмент за обобщаване на срещи, създаден да улесни сътрудничеството между отдалечени екипи.

Инструментът напълно автоматизира всички дейности в заседателната зала. Той генерира обобщения на срещите, възлага задачи на колегите, предоставя надписи за лични и виртуални срещи и др.

✅ Идеален за: Екипи, които се нуждаят от ясни обобщения на срещите, докато са в движение, с мощна поддръжка на мобилни приложения и интеграция с инструменти за видеоконферентна връзка.

Най-добрите функции на Otter.ai

Спестете време, като слушате 30-секундни обобщения на 1-часови протоколи от срещи

Използвайте мобилното приложение, за да участвате в срещи и да създавате транскрипти на срещите, докато сте в движение.

Получете пряк поглед върху ключовите теми, обсъждани по време на среща, с функцията Otter AI Chat.

Ограничения на Otter.ai

Ограничени опции за експортиране

Безплатният план има ограничения.

Ограничена интеграция с инструменти на трети страни

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно завинаги

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4. 3/5 (240+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

4. Avoma (най-добър за получаване на информация от срещите)

чрез Avoma

Avoma е AI асистент за срещи, известен с автоматизирането на целия цикъл на срещите – от планирането до изпълнението.

Той ви помага да създавате дневен ред за срещи, да транскрибирате срещи, да получавате точни обобщения и бележки от срещи и много други. Avoma се фокусира върху подобряването на резултатите от продажбите и маркетинга и предоставя полезни ключови информации от срещите с клиенти, които се оказват ценни при сключването на сделка.

✅ Идеален за: Търговски екипи, които искат да извличат полезни информации от срещите с клиенти, да проследяват моделите на разговор и да подобрят ефективността на срещите си, за да сключват сделки по-бързо.

Най-добрите функции на Avoma

Редактирайте и персонализирайте транскрипциите на срещите в реално време, за да коригирате обобщенията или да добавите допълнителни бележки.

Проследявайте информация за разговорите, като съотношение на изказванията, темпо на говорене и модели на взаимодействие, за да подобрите ефективността на срещите.

Интегрирайте с редица CRM, календарни, конферентни и диалери инструменти.

Ограничения на Avoma

По-висока крива на обучение

Скъпо за малки екипи

Не е подходящ за транскрибиране на срещи, които не са на английски език, поради проблеми с точността.

Цени на Avoma

Основно: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 24 $/месец на потребител

Плюс: 59 $/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

Enterprise: 109 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1320 отзива)

Capterra: NA

5. Fathom (най-добър за обобщаване на видеозаписи от срещи)

чрез Fathom

Ако търсите AI инструмент за обобщаване на срещи, който да улесни вътрешните срещи във вашата организация, разгледайте Fathom. Той е изчерпателен, но доста лесен за навигация.

Fathom прави всичко – от записване на видеоклипове от срещи до транскрибирането им. Помага ви да създавате обобщения на срещите, да синхронизирате задачите с CRM и да споделяте бележки от срещите с колегите си. Освен това Fathom предлага предварително проектирани шаблони за бележки от срещи, за да ускори процеса.

✅ Идеално за: Организации, които често провеждат видеоконференции и искат лесни за възприемане обобщения и действия, без да се налага да преглеждат часове наред видеозаписи.

Разберете най-добрите функции

Получавайте кратки обобщения след всяка среща, за да не се налага да преглеждате дълги стенограми.

Маркирайте важните дискусии, за да се уверите, че ключовите идеи и точки за действие са подчертани и лесно достъпни.

Използвайте разширението за браузър на Fathom, за да записвате и транскрибирате срещи, без да инсталирате приложение за настолен компютър.

Разберете ограниченията

Поддържа само видеоразговори

Ограничени функции за експортиране и споделяне в безплатния план

Цени на Fathom

Безплатно завинаги

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (3270+ отзива)

Capterra: 5/5 (490+ отзива)

Прочетете още: Как да използвате изкуствен интелект за документиране

6. Fellow (най-добър за създаване на дневен ред за срещи)

чрез Fellow

Освен че е популярен AI инструмент за обобщаване на срещи, Fellow е най-известен с създаването на добре планирани, AI-базирани дневен ред за срещи.

Инструментът е идеален за водене на бележки от срещи и помага за получаване на пълни стенограми, подчертаване на ключови моменти, преглеждане на AI бележки от срещи и резюмета за контекста.

Въпреки това, навигацията в него може да бъде сложна, особено ако никога не сте използвали подобен инструмент.

✅ Идеално за: Екипи, които се нуждаят от структурирани срещи, водени по дневен ред, като се гарантира, че всеки ключов пункт от дискусията е отразен и задачите за последващи действия са ясно дефинирани.

Най-добрите функции

Записвайте бележки от срещите по време на разговори на живо в Zoom, Google Meet и др., за да сте сигурни, че всички ключови моменти се документират в реално време.

Получавайте известия в реално време за задачи, възникнали по време на срещите.

Разпределяйте задачи и действия от протоколите от срещите на колегите си директно от платформата.

Ограничения на Fellow

Ограничени функции за автоматизация

Скъпо за по-големи екипи

Цени за колеги

Безплатно завинаги

Pro: 11 $/месец на потребител

Бизнес: 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на колеги

G2: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

7. Sembly AI (най-добър за записване на срещи)

чрез Sembly AI

Sembly е AI инструмент за срещи, който предоставя автоматични бележки от срещи и кратки, интелигентни обобщения.

Инструментът ви позволява да споделяте с екипа си цялата транскрипция на записана среща. Освен това Sembly се интегрира с няколко инструмента за оптимизиране на сътрудничеството и работния процес и поддържа 48 езика.

✅ Идеален за: Глобални екипи, които се нуждаят от инструмент, предлагащ многоезична поддръжка и автоматично преписване на бележки от срещи, улесняващ сътрудничеството между различни езици.

Най-добрите функции на Sembly AI

Маркирайте ключовите моменти по време на разговорите по време на срещата, за да можете по-късно лесно да намерите важните точки от разговора в стенограмата.

Търсете в обобщенията на срещите, като използвате филтри за ключови думи, за да намерите бързо конкретни дискусии или точки за действие.

Синхронизирайте автоматично бележките от срещите с инструменти като Asana, Trello и Slack за по-добро сътрудничество.

Ограничения на Sembly AI

Без редактиране в реално време

Транскрипциите могат да бъдат неточни

Трудно усвояване на инструмента

Цени на Sembly AI

Лично: Безплатно завинаги

Професионална версия: 15 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екип: 29 $/месец на място (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: NA

8. Laxis — най-добър за извличане на бележки

чрез Laxis

Търсите AI инструменти за обобщаване на срещи, които могат да извличат важни заключения от дългите взаимодействия с клиенти? Проверете Laxis.

Създаден под мотото „от разговори към конверсии“, този AI инструмент за водене на бележки създава кратки обобщения на стенограмите от срещите с клиенти. По този начин можете да получите достъп до важни задачи, по които да работите, и да постигнете резултати. Освен това Laxis се интегрира с CRM инструменти, за да ви помогне да организирате бележките от срещите и да ги имате под ръка.

✅ Идеален за: Екипи за успех на клиентите и продажби, които се нуждаят от бързо превръщане на разговорите с клиенти в полезни идеи, като се фокусират върху постигането на резултати от срещите.

Най-добрите функции на Laxis

Обобщавайте срещите с помощта на AI, за да генерирате автоматично задачи за действие, ключови точки и последващи стъпки.

Записвайте ключови моменти и фрази по време на срещите, за да имате лесен достъп до тях по-късно.

Ограничения на Laxis

Основни опции за извличане на бележки

Минимална поддръжка за срещи на живо и сътрудничество

Цени на Laxis

Основно: Безплатно завинаги

Премиум: 13,33 $/месец

Бизнес: 24,99 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Laxis

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: NA

9. Jamie AI (Най-добър за обобщаване на срещи)

чрез Jamie AI

Jamie е приложение за водене на бележки с изкуствен интелект, което автоматично генерира бележки на платформи като Google Meet. Но то не се ограничава само до това.

Дори ако присъствате на среща на място, Jamie може да ви помогне да извлечете кратки обобщения, стенограми и задачи за действие. Той ви позволява също да гледате обобщения на срещи или минали срещи, за да получите информация и достъп до важни данни.

✅ Идеален за: Екипи, които работят както във виртуална, така и във физическа среда, тъй като ефективно записва и обобщава ключовите точки от дискусиите както от лични, така и от онлайн срещи.

Най-добрите функции на Jamie AI

Използвайте AI на Jamie, за да определите точки за действие и следващи стъпки за бързо действие.

Автоматично маркирайте ключовите моменти в реално време, за да прегледате отново важните точки.

Превеждайте стенограмите от срещите на над 20 езика, за да осигурите безпроблемна комуникация.

Ограничения на Jamie AI

Ограничени интеграции с платформи

Минимални опции за форматиране

Безплатно завинаги

Стандартен: 26,31 $/месец (превърнато на 7/10/24)

Pro: 51,53 $/месец (превърнато на 7/10/24)

Executive: 108,54 $/месец (превърнато на 7/10/24)

Оценки и рецензии за Jamie AI

G2: NA

Capterra: NA

10. Rewatch (най-добър за записване на видеоклипове)

чрез Rewatch

Друг доста популярен AI инструмент за водене на бележки, Rewatch, служи и като екранен рекордер за екипи и професионалисти.

Получавайте обобщения на срещи, стенограми, задачи за изпълнение – всичко това с Rewatch. Инструментът е сътруднически и всеобхватен, като служи като еднократно решение за всички нужди, свързани с онлайн срещи.

✅ Идеално за: Екипи, които записват и разчитат на видео съдържание, като предоставят подробни обобщения, анализи на ангажираността на екипа и организирани архиви на срещите за лесно справяне.

Прегледайте отново най-добрите функции

Създайте канали, за да организирате срещи по екипи или проекти,

Споделяйте автоматизирани обобщения или конкретни клипове от срещата с екипа си.

Получавайте анализи за ангажираността на екипа, възпроизвежданите видеоклипове, търсенията и др.

Ограничения за повторно гледане

Скъпо за редовна употреба

Изисква голяма скорост на интернет връзката

Не преписва телефонни разговори

Цени за повторно гледане

Безплатно: Безплатно завинаги

Екип: 23,75 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Прегледайте отново оценките и рецензиите

G2: 4,5/5 (над 190 отзива)

Capterra: NA

Записвайте всичките си срещи с най-добрия AI инструмент за обобщаване на срещи – ClickUp!

В днешния динамичен свят ръчното водене на бележки от срещи може да отнема много време и да ви разсейва. Тук на помощ идва AI инструментът за обобщаване на срещи, който оптимизира процеса.

Тези инструменти спестяват време, като генерират автоматични бележки от срещите и гарантират, че всички важни моменти, ключови изводи и задачи от вашите срещи са точно записвани. ✍️

Много от тези инструменти се интегрират безпроблемно с популярни софтуери за видеоконферентна връзка като Google Meet, което ви позволява да се концентрирате изцяло върху разговора, докато изкуственият интелект се занимава с воденето на бележки. Това ги прави незаменим инструмент за подобряване на производителността, точността и сътрудничеството.

Не чакайте повече – изтеглете ClickUp още днес. Регистрирайте се тук за безплатен пробен период! 🚀