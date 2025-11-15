Вероятно сте имали моменти, в които Claude дава отговор, който е технически правилен, но напълно пропуска това, което сте искали.

След това прекарвате следващите 10 минути в преформулиране на заявката си, надявайки се, че този път AI боговете ще ви се усмихнат.

Разликата се състои в подсказките на Claude AI. Мързеливата подсказка води до мързелив резултат. Острата, конкретна подсказка превръща инструмента в най-надеждния ви помощник.

В тази публикация в блога разглеждаме надеждни подсказки на Claude AI, за да сте сигурни, че ще получите точно това, от което се нуждаете, още от първия опит.

Като бонус ще разгледаме и защо ClickUp се откроява като най-добрата алтернатива за инженерство на подсказки за продуктивност, задвижвана от AI.

Какво е Claude AI?

Claude AI е усъвършенстван AI асистент за разговори, създаден от Anthropic. Той помага при писане, анализ, кодиране, математика, изследвания и творчески проекти чрез прости текстови разговори.

Освен това Claude разбира текст и изображения, пише код, създава съдържание и обяснява сложни теми по ясен начин. Той е проектиран да бъде полезен, точен и безопасен за използване както за лични, така и за професионални задачи.

Какво представляват подсказките на Claude AI?

Подсказките на Claude AI са съобщенията, които изпращате на Claude, т.е. вашата страна в разговора. Подсказката може да бъде всичко – от бърз въпрос до подробно запитване. По този начин казвате на Claude с какво искате да ви помогне.

Например, „Как е времето?“ е подсказка. Същото важи и за „Анализирай тези данни и обясни тенденциите“. Вашата подсказка може да поиска от AI инструмента да напише нещо, да реши проблем, да обясни концепция, да прегледа вашата работа или да предложи идеи.

Всеки път, когато пишете съобщение на Claude, това е подсказка. Това е просто входът, който давате, за да започнете или продължите разговора.

С какво Claude AI се различава от ChatGPT?

Ето едно бързо сравнение, което ще ви помогне да разберете как ChatGPT и Claude се различават по стил, мислене и ежедневна употреба.

Функция Claude AI ChatGPT Разработчик Anthropic OpenAI Основен подход Създаден на базата на етично мислене и чувствителност към контекста. Проектиран за адаптивност и задълбочено решаване на проблеми. Тон и стил Вежлив, уравновесен и размислен Разговорна, директна и креативна Сила на разсъждение Отличен в анализирането на дълги или сложни текстове Ефективно се справя с абстрактното мислене и многоетапната логика. Ниво на креативност По-предпазливи с оригинални идеи По-свободни с мозъчни бури и наративни задачи Работа с файлове и текст Чете и обобщава дълги документи с прецизност Работи добре с различни медии: текст, изображения и код. Най-подходящ за Изследвания, документация и писане, свързано с изисквания за съответствие Творческа работа, технически проекти и интерактивно решаване на проблеми

🔍 Знаете ли, че... OpenAI първоначално отказа да пусне GPT-2 на пазара, защото проста команда като „Напиши статия за Брекзит“ можеше да генерира изцяло фалшиви политически новини, които звучаха реалистично, което породи опасения за машини за дезинформация.

Как да пишете ефективни подсказки за Claude AI

Следвайте тези прости стъпки, за да създадете Claude AI подсказки, които работят.

Стъпка #1: Бъдете ясни и конкретни

Колкото повече подробности предоставите, толкова по-добре Claude ще разбере вашата заявка.

Вместо „напишете за маркетинга“, кажете „напишете блог пост от 300 думи за имейл маркетинга за малките предприятия“. Включете какво искате, колко дълъг трябва да бъде и за кого е предназначен. Неясните подсказки водят до общи отговори, които така или иначе ще трябва да пренапишете.

💡 Професионален съвет: Помолете Claude да „постави това в артефакт, за да мога да проследявам промените“ дори за анализ на текст или резюмета на проучвания. След това можете да кажете „актуализирай ред 47“ или „промени раздела за методологията“ и Claude ще редактира прецизно, вместо да прегенерира всичко. Това спестява токени и запазва добрите части.

Стъпка #2: Дайте контекст

Claude работи по-добре, когато знае контекста на вашето запитване. Посочете вашата индустрия, целева аудитория, ниво на умения или цели на проекта.

Например, „Обясни SEO“ получава основен отговор, но „Обясни SEO на собственик на пекарна, който иска повече местни клиенти“ получава практични, подходящи съвети, които можете да използвате.

Например, опитахме да помолим Claude да ни помогне с нашите P1 приоритети, ето какво се случи:

Стъпка 3: Определете формата, тона и стила на писане

Вашите предпочитания за изхода определят крайния резултат. Кажете на Claude дали имате нужда от точки, параграфи, таблица или код. Посочете дали искате професионален, неформален или приятелски тон.

Кажете „Напишете официално имейл до клиент“ срещу „Напишете приятелско съобщение до колега“: тонът прави цялата разлика.

💡 Професионален съвет: Опаковайте критичната информация в персонализирани XML тагове: тя трябва да бъде включена или да не надвишава 100 думи . Обучението на Claude го прави изключително отзивчив към XML структурата, така че маркираното съдържание получава голяма тежест дори в дълги подсказки.

Стъпка 4: Разделете сложните задачи

Големите проекти претоварват както вас, така и Claude. Разделете големите задачи на по-лесно управляеми части. Вместо „Създай цялостна маркетингова стратегия“, започнете с „Помогни ми да идентифицирам целевата ми аудитория“, а след това преминете към „Предложи три маркетингови канала за тази аудитория“.

Всяка стъпка се основава на предходната и ви осигурява по-качествен резултат.

Стъпка 5: Използвайте примери, когато е полезно

Покажете на Claude как изглежда успехът.

Ако искате конкретен стил на писане, поставете примерно изречение. Имате нужда от конкретен формат на данните? Споделете пример. Това премахва догадките и гарантира, че Claude отговаря на вашите очаквания от самото начало.

💡 Професионален съвет: Изисквайте „мислене на глас“ за сложни задачи. Започнете с: „Преди да отговорите, напишете вътрешния си процес на разсъждение.“ Claude буквално ще покаже работата си, ще улови собствените си грешки в средата на мисълта и ще произведе радикално по-добри резултати за логически пъзели, отстраняване на грешки в кода или стратегически анализ.

Стъпка 6: Прегледайте и усъвършенствайте подхода си

Първият отговор на Claude е отправна точка, а не краен продукт. Ако нещо не е наред, кажете на Claude конкретно какво да промени: „Направи го по-кратко“ или „Добави повече технически подробности“.

Всяка разговор ви учи какво работи, което прави вашите бъдещи AI подсказки още по-добри.

🧠 Интересен факт: Изследователите са установили, че LLM се държат по-последователно, когато им се присвои персона, подобно на импровизиращите актьори, на които се дава карта с персонаж.

Най-добрите подсказки на Claude AI за различни случаи на употреба

Ето някои практични подсказки на Claude AI за различни потребители и цели. Използвайте ги като шаблони и ги персонализирайте според вашите конкретни нужди:

За разработчици

Създавайте Python функции с подсказки на Claude AI

Напишете Python функция, която се свързва с PostgreSQL база данни, извлича всички потребители от таблицата „клиенти”, обработва грешките при свързване с try-except блокове и връща резултатите като списък от речници. Включете тип подсказки и docstring, обясняващ параметрите и връщаната стойност. Отстранете грешките в този JavaScript код и обяснете основната причина за грешката, защо се случва, и предложете два начина за отстраняването й: [поставяте кода си]. Споменете и всички подобрения в производителността, които сте забелязали. Създайте REST API крайна точка в Node. js с Express за регистрация на потребители. Включете валидиране на имейл, проверка на силата на паролата (мин. 8 символа, едно число, един специален символ), bcrypt хеширане, подходящи HTTP статусни кодове и обработка на дублирани опити за имейл Обяснете async/await и promises в JavaScript, като използвате два примера с код, които правят едно и също нещо по два различни начина. Фокусирайте се върху разликите в четимостта и обработката на грешки. Кажете ми кога да използвам всеки подход в реални проекти Прегледайте тази SQL заявка за проблеми с производителността: [поставяне на заявката]. Посочете бавните операции, предложете конкретни индекси за създаване, покажете оптимизираната версия и обяснете въздействието на всяка от тях. Създайте React компонент, наречен ImageGallery, който приема масив от URL адреси на изображения като props, показва отзивчива мрежа (три колони на десктоп, две на таблет, една на мобилно устройство), имплементира lazy loading с Intersection Observer и отваря lightbox при кликване. Използвайте TypeScript и Tailwind за стилизиране Конвертирайте този Python Flask ендпойнт в TypeScript с Express: [поставяте код]. Запазете същата функционалност, добавете подходящи типове за заявки и отговори, използвайте async/await и следвайте Node. js конвенциите

🧠 Интересен факт: Подсказката DAN (2022) беше хак на общността, който стана глобален за 48 часа. Джейлбрейкът „Do Anything Now“ започна в Reddit като шега, за да заобиколи филтрите за безопасност. В рамките на два дни имаше над 20 разклонени версии и вдъхнови цяла вълна от ролеви подсказки за преодоляване на системните инструкции.

За начинаещи

Разберете техническите концепции с помощта на Claude

Обяснете изкуствения интелект, използвайки три примера от ежедневието, с които се сблъсквам (като препоръките на Netflix или плейлистите на Spotify). След това ми кажете как AI се различава от обикновените компютърни програми, използвайки прост език без технически термини. Не съм сигурен за разликата между RAM и памет. Обяснете ми разликата с ясна аналогия, кажете ми колко ми е необходимо за основна употреба (сърфиране в интернет, Netflix, Word документи) и какво се случва, когато ми свърши Аз съм студент и печеля 800 долара на месец от работата си на непълен работен ден. Наемът ми е 400 долара. Помогнете ми да разпределя останалите 400 долара за храна, транспорт, забавления и спестявания. Обяснете правилото 50/30/20 и покажете как се прилага в моя случай. Научете ме как да готвя паста правилно. Обяснете колко вода да използвам, кога да добавя сол, как да проверя дали е готова и трите най-големи грешки, които правят начинаещите. Обяснете какво означава al dente и защо е важно Трябва да разбера фотосинтезата за изпита си следващата седмица. Обяснете процеса с прости стъпки, като че ли не знам нищо за науката. Използвайте ежедневни сравнения и подчертайте трите ключови неща, които трябва да запомня Аз съм на 22 години и си купувам първата кола. Обяснете ми разликите между нова, употребявана и лизингова кола, какви скрити разходи има освен цената (застраховка, поддръжка, гориво) и петте червени флага, за които да внимавам, когато проверявам употребявана кола. Обяснете как функционират кредитните карти, като обхванете лихвените проценти, минималните плащания и кредитните рейтинги. Дайте ми три конкретни правила, които да следвам, за да не се окажа в дългове Обяснете какво е ипотека, като използвате за пример къща на стойност 200 000 долара. Обяснете първоначалната вноска, лихвените проценти, месечните плащания и какво трябва да подготвя, преди да подам заявление.

📮 ClickUp Insight: 33% от хората все още вярват, че мултитаскингът е равнозначен на ефективност. В действителност мултитаскингът само увеличава разходите за превключване на контекста. Когато мозъкът ви преминава от един раздел към друг, от чат към списък с задачи, най-големият удар понася дълбоката концентрация.

За маркетинг специалисти

Повишете ефективността на вашите маркетингови усилия с подсказките на Claude AI

Напишете седем описания за Instagram (по 100-150 символа всяко) за лятното представяне на марка за устойчива мода. Включете призиви за действие, използвайте изображения на плаж/природа, подчертайте екологичните материали, добавете 2-3 хаштага на описание и променяйте тона от вдъхновяващ към образователен и забавен. Създайте 30-дневен календар за социални медии за местно кафене, обхващащ Instagram, Facebook и TikTok. Комбинирайте различни видове съдържание: зад кулисите, продукти, характеристики на клиентите, съвети за кафе, промоции. Предложете най-подходящото време за публикуване и отбележете дни, фокусирани върху ангажираността, и дни, фокусирани върху продажбите. Напишете чернова на B2B имейл (под 150 думи) за моето SaaS за управление на проекти. Започнете с конкретен проблем, свързан с екипната работа, обяснете накратко нашето решение, включете една статистика за производителността и завършете с лека молба за 15-минутна демонстрация. Напишете три реда за темата, за да направите A/B тест. Анализирайте обратната връзка от клиентите: [поставяте 10-15 отзива]. Идентифицирайте трите основни проблема, пребройте колко често се появява всеки от тях, извлечете примерни цитати и препоръчайте конкретни действия за разрешаване на всеки проблем. Представете в табличен формат Генерирайте 10 идеи за блог публикации за дигитален маркетинг за малки фирми с ограничен бюджет. Включете работни заглавия, целеви ключови думи, основни точки, които да бъдат обхванати, и защо всяка от тях е важна за собствениците на малки фирми. Фокусирайте се върху тактики за самостоятелно изпълнение Напишете три продуктови описания (по 100-150 думи всяко) за ръчно изработени керамични чаши (350 мл, матово покритие, подходящи за микровълнова печка, налични в цвят салвия, синьо и крем). Първото е за Etsy, с акцент върху занаятчийското качество, второто е за Instagram, с акцент върху начина на живот, а третото е за търговци на едро, с акцент върху издръжливостта.

💡 Професионален съвет: Ако Claude откаже нещо, попитайте: „Обяснете коя конкретна безопасностна насока ви пречи да направите това, а след това предложете най-близката алтернатива, която МОЖЕТЕ да направите. “ Това налага прозрачност относно границите и обикновено разкрива решение, за което не сте знаели, че съществува.

За студенти и изследователи

Обобщете тази научна статия за климатичните промени в 400 думи: [поставяте статията]. Структурирайте я: изследователски въпрос, методология, ключови заключения с данни, ограничения на проучването и последствия. Напишете на ниво бакалавър и подчертайте най-значимите заключения. Анализирайте тази статия за регулирането на социалните медии: [поставяте статията]. Идентифицирайте основния аргумент, трите най-силни доказателства, всички логически грешки, контрааргументите, които авторът е пропуснал, и очевидната пристрастност на автора. Представете като критичен анализ Създайте подробен план за 10-странично есе на тема „Причините за Френската революция“. Включете теза, в която се твърди, че икономическите фактори са били най-важни, пет основни раздела с подраздели, конкретни събития и дати, които да споменете, и първични източници, които да цитирате. Сравнете кейнсианската и класическата икономика по следните точки: правителствена интервенция, възгледи за безработицата, подход към рецесията, пазарни предположения и примери от реалния свят. Направете сравнителна таблица, след което напишете 300 думи за това коя теория по-добре отговаря на съвременните предизвикателства. Създайте шест тези за влиянието на социалните медии върху психичното здраве на тийнейджърите. Разгледайте различни гледни точки: причинно-следствена връзка срещу корелация, конкретни платформи, конкретни резултати. Обяснете какъв изследователски подход изисква всяка теза. Разгледайте това проучване за съня за моя литературен преглед: [поставяте резюме]. Извлечете дизайна на проучването, размера на извадката, променливите, ключовите статистически данни с p-стойности и заключението. След това напишете 100 думи, в които критикувате ограниченията на проучването. Анализирайте символиката на кръвта, съня и мрака в „Макбет“. За всеки от тях: цитирайте две конкретни сцени, обяснете какво представляват, как се развива значението им и връзката с темите за вината/амбицията. Напишете 200 думи за всеки символ с цитати.

📮 ClickUp Insight: Половината от нашите респонденти се борят с внедряването на AI! 23% просто не знаят откъде да започнат, а 27% се нуждаят от повече обучение, за да правят нещо по-сложно.

За създатели на съдържание и писатели

Укрепете вашата видео маркетингова стратегия с подсказките на Claude AI

Напишете три уводни параграфа (по 150 думи всеки) за мистерия, разгръщаща се в Ню Йорк през 1920-те години. Главната героиня е джаз певица, която намира труп в своя нелегален бар. Първият увод започва с диалог, вторият – с атмосфера, а третият – с действие. Създайте ноар тон и атмосфера на епохата на забраната, като завършвате всеки с интригуващ край. Генерирайте 12 заглавия за YouTube (под 60 символа) за видеоклипове с упражнения за дома, насочени към заети професионалисти. Включете числа, обещайте резултати за по-малко от 30 минути, споменете, че не се изисква оборудване, използвайте думи, които се търсят лесно, като „цялото тяло“, „изгаряне на мазнини“, „подходящо за начинаещи“. Отбележете концепция за миниатюра за всеки Пиша научна фантастика за учен, който изобретява пътуване във времето, но може да се върне само 24 часа назад. Измислете пет обрати в сюжета в рамките на това ограничение. Всеки от тях трябва да създава морален дилема, да има логични последствия, да избягва клишетата за пътуване във времето и да обяснява как променя историята Пренапишете въведението на този блог, за да привлечете читателите: [поставяте параграф]. Целевата аудитория са предприемачи, които се борят с производителността. Започнете с проблем, с който читателите могат да се идентифицират, или с изненадваща статистика, премахнете излишната информация и събудете любопитството им към решението. Не надвишавайте 100 думи Създайте профили на герои за трима главни герои от фентъзи приключение. Всеки от тях се нуждае от: име, възраст, описание, личностни черти, фатален недостатък, скрита сила, 100-думова история, мотивация, взаимоотношения с другите, трилогия и уникален начин на говорене. Направете ги разнообразни и допълващи се Напишете 15-минутен сценарий за подкаст за продуктивността на творческите хора. Включете студено начало (30 секунди), увод, три основни сегмента с съвети, лична история, въпрос от слушател, CTA и заключение. Напишете го в разговорна форма, с отбелязани паузи и времеви отметки за всеки раздел.

💡 Професионален съвет: В Claude Projects добавете файл с име „ClaudeInstructions. md” с вашите предпочитания: „Мразя корпоративния жаргон”, „Винаги показвай Python код с тип подсказки”, „Предпочитам британската правописна система”. Claude третира проектните файлове като постоянни инструкции във всички чатове.

Научете повече за използването на AI като личен асистент:

За собственици на фирми и предприемачи

Опитайте Claude AI, за да позиционирате по-добре вашата експертиза

Създайте SWOT анализ за моя онлайн бизнес за частни уроци, свързващ гимназисти с университетски преподаватели по математика/науки. Таксата ми е 30 долара на час, имам 15 преподаватели и 40 ученици. Избройте пет елемента за всяка категория с обяснения и едно действие за всяка слабост и заплаха. Един клиент е оставил този отзив с две звезди: [поставяне на отзива]. Напишете публичен отговор (до 100 думи), в който признавате неудовлетворението, поемате отговорност, обяснявате нашето решение, предлагате разрешение и завършвате с положителна нотка. Съобразявайте се с нашия приятелски, но професионален тон на марката. Напишете бизнес предложение за инвеститори в моя екологичен стартъп за опаковки, който произвежда компостируема балонна фолио от гъбна мицелия. Включете резюме (250 думи), както и общо описание на: проблем с пазарните данни, нашето решение, бизнес модел, конкурентен анализ, тригодишни прогнози, искане за финансиране в размер на 500 000 долара и използване на средствата. Аз съм графичен дизайнер на свободна практика с три години опит, специализирал в бранд идентичността на устойчиви бизнеси. Създайте три нива на услуги с: какво е включено, график, цена, идеален клиент и допълнителни продажби. Оцени ме като специалист по устойчивост Напишете описание на длъжността за виртуален асистент (20 часа/седмично), който да се занимава с обслужването на клиенти и административните задачи в моя онлайн магазин за ръчно изработени бижута. Включете обобщение на ролята, отговорности (имейли, поръчки, Instagram, Trello), задължителни и желателни умения, използвани инструменти, подходяща личност и диапазон на заплащане. Напишете прессъобщение (под 400 думи), в което обявявате партньорството ни с EcoSupply, което започва от следващия месец. Намаляваме пластмасата с 80% и ставаме първите в нашата индустрия с напълно компостируеми опаковки. Включете цитат от главния изпълнителен директор, цитат от EcoSupply, стандартни фрази на двете компании и заглавие, което е интересно за местните бизнес медии. Разработете стратегия за задържане на абонатите на моята кутия с кафе (35 долара на месец, 500 абонати, 8% месечен отлив). Дайте ми осем тактики за привличане, ангажираност, възвръщане и лоялност. За всяка от тях обяснете стъпките за изпълнение, очакваното въздействие върху задържането и свързаните разходи.

📖 Прочетете също: Как да станете инженер по подсказки

За ежедневни задачи и лична употреба

Използвайте AI, за да генерирате изображения с HTML и CSS

Планирайте седемдневно вегетарианско меню за един човек с бюджет от 50 долара. Включете закуска, обяд, вечеря и лека закуска всеки ден. Храните трябва да се приготвят за по-малко от 30 минути, да използват еднакви съставки, за да се намали разхищението, да отговарят на основните хранителни нужди и да включват категоризирана списък за пазаруване с цени. Отбележете вариантите за готвене в неделя Напишете учтив, но твърд имейл до хазяина ми относно счупеното отопление (вече 5 дни). Позовайте се на клаузата за годност за обитаване в договора ми за наем, споменете текста ми от преди 4 дни, отбележете температурите под 15 °C през нощта, поискайте ремонт в рамките на 48 часа и кажете, че документирате съгласно правата на наемателя. Бъдете професионални и се придържайте към фактите. Създайте 12-седмичен план за тренировки за начинаещи у дома (3 пъти седмично, без оборудване). Структура: седмици 1-4 – изграждане на основи, 5-8 – увеличаване на интензивността, 9-12 – добавяне на предизвикателства. Посочете упражнения, серии, повторения и почивки за всяка седмица с по-лесни модификации. Включете петминутна загрявка и разгрявка. Фокусирайте се върху устойчивостта. Генерирайте изображение на минималистична скандинавска спалня: ниско платформено легло с бели чаршафи, светли дъбови подове, голям прозорец с прозрачни завеси и мека естествена светлина, малка дървена нощна масичка с керамична лампа и растение, кремаво вълнено одеяло, бели стени с едно абстрактно произведение на изкуството в земни тонове, спокойна и просторна, сутрешна светлина, архитектурна фотография Намираме се в Сиатъл и планираме съботна вечер с моята приятелка, която обича да прекарва време на открито, но се нуждаем от резервен план в случай на дъжд. Предложете 5 идеи за среща с дейности на открито и алтернатива на закрито, времетраене, защо е романтично, приблизителна цена и място за вечеря/напитки наблизо след това. Ние сме на възраст около 30 години и предпочитаме преживявания пред луксозни ресторанти. Създайте списък с багаж за две седмици в Европа през октомври (Лондон, Париж, Амстердам). Организирайте по: дрехи за 10-18 °C и дъжд с няколко слоя, тоалетни принадлежности, отбелязвайки какво да купите там, електроника с адаптери, документи с резервни копия, лекарства и необходими неща за ежедневната чанта. Отбележете ръчен багаж и регистриран багаж. Предложете 7-8 универсални комбинации

Чести грешки, които трябва да избягвате с подсказките на Claude AI

Много от рецензиите за Claude AI подчертават тези често срещани грешки, които правят подсказките по-малко ефективни.

Грешка Какво се случва Как да го поправите Използване на разговорни изрази AI губи време в интерпретиране на пълнежния текст, вместо да се фокусира върху намерението. Използвайте директни изрази и премахнете ненужните думи. Поставяне на абстрактни цели Трудно е да се определи какво означава „по-добър“ или „подобрение“. Превърнете неясните цели в измерими задачи (например „съкратете това с 30%“). Прекомерно използване на ограничения Прекалените правила водят до роботизирани или повърхностни отговори. Балансирайте яснотата с творческото пространство Липсва контекст на ролята Без да се знае целевата аудитория или целта, резултатите са без посока. Кажете на Claude за кого пише или защо (например „за имейл до клиент“). Игнориране на последващи подсказки Еднократните входни данни рядко дават най-добрата версия Използвайте предишни отговори, за да усъвършенствате тона, логиката или структурата.

🔍 Знаете ли, че... Хората буквално се състезават помежду си, като пишат AI подсказки на живо на сцената. Това се нарича Prompt Battle, а публиката оценява резултатите в реално време въз основа на атмосферата, хаоса и чистата креативност, а не на техническите умения. Да, писането на подсказки вече е официално изкуство.

Ограничения при използването на Claude AI

Claude AI е проектиран за дълбоко разсъждение и естествена комуникация, но все още има ограничения, които влияят на надеждността в определени случаи на употреба. Някои потребители проучват алтернативи на Claude AI поради тези ограничения:

Ограничения за използване и съобщения : Безплатните потребители са ограничени от дневни квоти за съобщения, а платените планове имат периодично нулиране (например на всеки пет часа), което ограничава непрекъснатостта.

По-бавна реакция или латентност при натоварване : Отзивите сочат по-бавна работа, когато системата се използва интензивно, което може да наруши работните процеси.

Ограничена интеграция и персонализация (особено в безплатния пакет): Някои потребители казват, че в сравнение с други, екосистемата на Claude има по-малко приставки или дълбока интеграция с предприятията.

Пропуски в сложни или нишови задачи: Въпреки че е силен в разсъжденията, той може да има затруднения с ултратехнически области или емоционални нюанси.

📖 Прочетете също: Как да използвате Claude Code за ефективно и точно кодиране

Алтернативи на Claude AI, които да проучите

Ето някои алтернативи на Claude, които ще подпомогнат вашите работни процеси. 👇

1. ClickUp

Защо да се придържате към един LLM, когато можете да го имате в едно работно пространство, задвижвано от AI?

Много от алтернативите на Claude AI се фокусират само върху генерирането на идеи или изготвянето на текстове.

Това помага, но екипите все още се нуждаят от място, където тези идеи да се превърнат в задачи, одобрения, версии на съдържание и реални резултати. ClickUp запълва тази празнина.

Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Ето по-подробен поглед върху AI възможностите му. 💬

Работете с AI, която „разбира“ вас и вашата работа.

Попитайте ClickUp Brain за актуална информация за напредъка, като отбелязвате просрочените и блокираните задачи

ClickUp Brain разбира контекста на вашата работа.

Да предположим, че мениджърът по растеж пита: Какво забавя напредъка в работната среда на кампанията за третото тримесечие? ClickUp Brain сканира коментарите, подзадачите, статусите и зависимостите на задачите, след което отговаря ясно:

Неразпределени задачи

Липсващи одобрения

Забавяния при прегледа на съдържанието

Работата зацикли зад заявките за активи

Докладът за препятствията показва отговорните лица и времевото въздействие, така че екипът да може да ги отстрани, вместо да се занимава с безкрайното разрастване на работата.

📌 Опитайте тази подсказка: Прегледайте всички задачи, маркирани с „Кампания Q3“, и идентифицирайте пречките, групирани по категории „креативност“, „продукт“ и „одобрения“.

Постигнете правилното послание по-бързо

ClickUp Brain помага да оформите посоката и да създадете по-силно писане директно във вашето работно пространство. Няма нужда да превключвате раздели!

Да предположим, че вашият екип подготвя пускането на нова функция. Продуктният мениджър отваря ClickUp Doc и моли ClickUp Brain да определи основната ценностна декларация, да изработи варианти на съобщения за различни нива на аудитория и да очертае сюжетната линия. Системата свързва този разказ със списъците със задачи и потоците на собственост, които вече са налице, така че никой да не чака контекста по-късно.

📌 Опитайте тези AI подсказки за писане: Определете основното послание за нашата предстояща премиера, насочено към SaaS екипи, работещи предимно дистанционно. Създайте три варианта за: уебсайт, презентация за продажби и социални медии

Напишете блог пост от 1000 думи за разработването на продукти в разпределени екипи. Добавете ясни заглавия и използвайте точки + таблици, където е възможно

Пренапишете този параграф, за да звучи по-убедително и да акцентира върху ползите. Премахнете излишните думи

Превърнете този препис на разговор с клиент в три теми за разговор и препоръчително позициониране на функциите

Централизирайте AI моделите в едно контролирано работно пространство

ClickUp Brain работи като ваше специално AI работно пространство. Опитът е стабилен и обоснован, защото извлича контекст от вашите задачи, документи, пространства, база от знания и свързани инструменти.

Освен това, можете да изберете интелигентността, която подхожда на момента: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini или DeepSeek.

Този избор е важен:

Стратегическите разкази се развиват по-добре чрез Claude .

Писането, насочено към клиенти, се подобрява значително чрез ChatGPT .

Изследванията и техническите разбивки стават по-ясни благодарение на Gemini .

Високо ниво на синтез работи надеждно чрез DeepSeek

С неговата усъвършенствана AI търсачка можете да намирате незабавно информация от задачи, документи, файлове и дори външни източници като Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint и интернет като цяло, без да се налага да превключвате между различни инструменти. Функцията за търсене в интернет ви позволява да проучвате актуални тенденции, пазарни данни или най-добри практики директно от работното си пространство, което улеснява събирането и споделянето на информация, без да напускате ClickUp.

Освен това, ClickUp Brain предлага и генериране на изображения от текстови подсказки, което ви позволява да създавате персонализирани визуализации по заявка.

Създавайте впечатляващи изображения, използвайки подсказки на естествен език в ClickUp Brain.

Преместете цялата си работа в едно супер AI приложение

Като самостоятелно AI супер приложение на ClickUp, Talk to Text на ClickUp Brain MAX ви помага да поддържате темпото и да работите 400% по-бързо. Натискате един бутон, говорите естествено и ClickUp преобразува гласа ви в структуриран текст, който можете да използвате където пожелаете. То ви помага също да получите достъп до множество LLM, да генерирате отчети, да извличате данни от работното си пространство, и всичко това в един единствен интерфейс.

Claude може да ви помогне да пишете, след като въведете нещо, но Claude не улавя мисленето по време на работа. ClickUp го прави.

Най-добрите функции на ClickUp

Стандартизирайте начина, по който екипът ви използва AI: Запазете подсказките, които могат да се използват повторно, в ClickUp Brain, за да може целият ви екип да генерира резултати, съобразени с тона, контекста на клиента и стратегията.

Автоматизирайте повтарящи се работни процеси: Превърнете често срещаните клиентски запитвания, одобрения и отчети в повтарящи се тригери с Превърнете често срещаните клиентски запитвания, одобрения и отчети в повтарящи се тригери с ClickUp Automations

Поддържайте доставките без ръчно наблюдение: Позволете на Позволете на ClickUp Ambient Agents да се намесят, когато задачите зациклят или някой е претоварен.

Адаптирайте графиците въз основа на реалните промени в натоварването: Реорганизирайте срещите и крайните срокове въз основа на променящите се приоритети в Реорганизирайте срещите и крайните срокове въз основа на променящите се приоритети в календара на ClickUp , за да адаптирате седмицата си автоматично.

Превърнете разговорите в ясни следващи стъпки: Използвайте Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да записвате решенията и да задавате последващи действия директно в задачите.

Превеждайте съобщенията на клиентите в структурирани данни: Класифицирайте настроенията, спешността и типа на заявките директно в задачите, като използвате Класифицирайте настроенията, спешността и типа на заявките директно в задачите, като използвате ClickUp AI Fields , за да се уверите, че вашият пайплайн отразява реалните нужди.

Дайте на AI достъп до реалния контекст: Свържете Google Drive и Figma с ClickUp чрез Свържете Google Drive и Figma с ClickUp чрез ClickUp Integrations , за да предоставите на AI пълна история на акаунта, вместо изолирани подсказки.

Ограничения на ClickUp

Наборът от функции и опциите за персонализиране могат да впечатлят новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (10 585+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp AI?

Потребител на ClickUp също споделя своя опит в G2:

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира множество LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира няколко LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. […] Най-забележителното е как ми помага да премахна шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

2. ChatGPT

чрез ChatGPT

ChatGPT на OpenAI може да се справи с широк спектър от задачи, от писане на Python скриптове до планиране на маршрута за следващата ви ваканция. Получавате изчистен чат интерфейс, който не ви претоварва с бутони или настройки, което означава, че можете да започнете да работите веднага.

Освен това, функцията за запаметяване научава вашите предпочитания с течение на времето, така че не се налага да обяснявате стила си на писане или изискванията на проекта си при всяка сесия. ChatGPT работи добре за хора, които искат гъвкавост, без да се налага да разбират как функционира AI.

Най-добрите функции на ChatGPT

Обучете персонализирани GPT на конкретни бази от знания или инструкции, за да се справят с нишови задачи като преглед на автобиографии или модифициране на рецепти.

Качвайте едновременно няколко типа файлове – PDF, електронни таблици, изображения – и сравнявайте информацията между тях в един разговор.

Използвайте разширена анализа на данни, за да изпълнявате Python код върху качени набори от данни, създавайки визуализации и статистически обобщения, без да се налага да пишете код сами.

Достъп до ChatGPT чрез API интеграции, за да вградите отговорите директно във вашите собствени приложения или автоматизирани работни процеси.

Ограничения на ChatGPT

Безплатните потребители се прехвърлят към по-бавни модели по време на натоварени периоди, което се случва по-често, отколкото бихте очаквали.

Генерирането на изображения е съпроводено с повече ограничения, отколкото специализираните инструменти, като отхвърля AI подсказки за изображения , с които други платформи се справят добре.

Качеството на отговора варира в зависимост от версията на модела, с която разговаряте в даден момент.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Про: 200 $/месец

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (1045+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Един потребителски коментар гласи:

Понякога губи контекста, което нарушава цялостния поток. Предишните версии бяха склонни към халюцинации и често измисляха информация. Например, когато поисках препоръки за книги, понякога предлагаше заглавия, които всъщност не съществуват. Освен това, когато го използвам за генериране на код, често ме уверява, че кодът ще работи, но на практика не функционира както е обещано.

Понякога губи контекста, което нарушава цялостния поток. Предишните версии бяха склонни към халюцинации и често измисляха информация. Например, когато поисках препоръки за книги, понякога предлагаше заглавия, които всъщност не съществуват. Освен това, когато го използвам за генериране на код, често ме уверява, че кодът ще работи, но на практика не функционира както е обещано.

3. Google Gemini

чрез Gemini

Google Gemini се възползва от огромния индекс с информация на компанията и се свързва директно с вашия Google Workspace. Ако животът ви се върти около Gmail, Drive и Docs, Gemini може да претърси тези приложения, за да намери това, от което се нуждаете.

Мултимодалните възможности също са солидни. Можете да качвате едновременно видеоклипове, изображения и документи, което е полезно за сложни проекти. Въпреки това, понякога изглежда, че Google все още се опитва да разбере какво трябва да бъде Gemini. Наборът от функции се разширява редовно, но опитът може да се усеща като неравномерен в сравнение с инструментите за писане, които са имали повече време да узреят.

Най-добрите функции на Google Gemini

Обработвайте видео съдържание директно, като качвате файлове или споделяте линкове към YouTube, за да извлечете ключови моменти, теми или конкретни времеви отметки.

Използвайте Gems, за да създадете персонализирани AI версии, настроени за различни цели, като партньор за мозъчна атака, кариерен треньор или редактор на съдържание.

Сътрудничество в разговорите в Gemini чрез споделянето им с членове на екипа, които могат да продължат темата и да добавят свои въпроси.

Експортирайте фрагменти от код, които Gemini генерира директно в бележници на Google Colab за незабавно тестване и итерация.

Ограничения на Google Gemini

Отговорите са консервативни, като понякога избягват нюансирани мнения или творчески гледни точки.

Силната интеграция с екосистемата на Google означава, че по същество се ангажирате с цялата им продуктова гама.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google AI Pro: 19,99 $/месец

Google AI Ultra: 249,99 $/месец

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Gemini?

Един потребителски коментар гласи:

Наистина оценявам безпроблемната интеграция на Gemini с приложенията на Google като Gmail и Google Drive, която ми позволява да създавам чернови на имейли, да обобщавам документи и да работя върху съдържание, без да се налага да превключвам между различни инструменти, което ми спестява много време и прави ежедневните ми задачи много по-гладки.

Наистина оценявам безпроблемната интеграция на Gemini с приложенията на Google като Gmail и Google Drive, която ми позволява да създавам чернови на имейли, да обобщавам документи и да работя върху съдържание, без да се налага да превключвам между различни инструменти, което ми спестява много време и прави ежедневните ми задачи много по-гладки.

🧠 Интересен факт: Подсказките в момента се изучават от гледна точка на сигурността. Британският институт за безопасност на изкуствения интелект установи, че дори основните подсказки могат да заобиколят защитните мерки в LLM, което показва, че дизайнът на подсказките е творчески + рисков вектор.

4. Perplexity AI

чрез Perplexity AI

Perplexity AI се нарича „двигател за отговори“ и това е точно. Всеки отговор включва цитати, които показват точно откъде идва информацията. Можете да избирате между различни режими на търсене в зависимост от това, което търсите: Quick за бързи отговори, Pro за по-задълбочен анализ с помощта на по-мощни модели и Focus, който се фокусира върху конкретни типове източници.

Perplexity работи най-добре като помощник в изследванията, а не като творчески партньор. Помолете AI да напише стихотворение или да предложи идеи за кампания и ще усетите разликата. Но за бързо събиране на фактическа информация? То предоставя точно това, от което се нуждаете.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Създайте колекции, за да организирате теми за проучване по теми и поканете сътрудници да допринесат с въпроси и открития в споделените пространства.

Използвайте Pro Search с o1-mini разсъждения, за да се справите със сложни, многоетапни проблеми, които изискват по-задълбочен логически анализ, надхвърлящ простото извличане на информация.

Изтеглете пълни търсени низове като форматирани документи, за да запазите изследванията с цитатите непокътнати за доклади или презентации.

Закачете често цитираните източници в рамките на разговора, така че Perplexity да им даде приоритет при отговаряне на последващи свързани въпроси.

Ограничения на Perplexity AI

Поддръжката за качване на файлове остава базова, така че сложният анализ на документи не работи толкова гладко, колкото на други платформи.

Креативните заявки изглеждат сковани и безвдъхновенни, тъй като инструментът е оптимизиран за точност, а не за въображение.

Професионалните квоти за търсене ограничават ежедневното ви използване дори при платени планове, което става досадно по време на интензивни сесии за проучване.

Не можете да задавате персонализирани инструкции или да създавате персони, за да адаптирате стиловете на отговор за различни проекти.

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Про: 20 $/месец

Максимум: 200 $/месец

Enterprise Pro: 40 $/месец на потребител

Enterprise Max: 325 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Perplexity AI?

Един потребителски коментар гласи:

Това, което най-много ми харесва в Perplexity, е скоростта и прецизността при извличането на информация. Той комбинира мощността на езиков модел на изкуствен интелект с търсене в интернет в реално време, което означава, че получавам актуални отговори с източници почти мигновено. Той е чудесен за бързо проучване, проверка на факти и разглеждане на теми, без да се губя в десетките раздели на браузъра. Оценявам също така чистия интерфейс без отвличащи елементи и прозрачността, с която цитира източниците си.

Това, което най-много ми харесва в Perplexity, е скоростта и прецизността при извличането на информация. Той комбинира мощността на езиков модел с изкуствен интелект с търсене в интернет в реално време, което означава, че получавам актуални отговори с източници почти мигновено. Той е чудесен за бързо проучване, проверка на факти и изследване на теми, без да се губя в десетките раздели на браузъра. Оценявам също така чистия интерфейс, който не отвлича вниманието, и прозрачността, с която цитира източниците си.

5. Microsoft Copilot

чрез Microsoft Copilot

Вграденият подход на Microsoft Copilot променя начина, по който работите. Анализирате данни за продажбите в Excel? Copilot може да открие тенденции и да създаде диаграми въз основа на заявки на естествен език. Подготвяте презентация в PowerPoint? Опишете какво ви е необходимо и той ще генерира слайдове от нулата.

Съществува и самостоятелна версия за чат, но истинската стойност се проявява в приложенията на Microsoft 365, където Copilot автоматизира досадните части от вашия работен процес. Недостатъкът? Трябва вече да плащате за Microsoft 365, а Copilot добавя още едно ниво на абонамент отгоре. Малките екипи или индивидуалните потребители може да сметнат ценовата структура за трудно оправдана, освен ако не са дълбоко ангажирани с екосистемата на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Позовавайте се на конкретни SharePoint документи или OneDrive папки в подсказките си, за да може Copilot да извлича контекст от действителните файлове на вашата организация.

Приложете подсказките на Copilot Lab като начални шаблони за често срещани бизнес сценарии, като конкурентен анализ или стартиране на проекти.

Проследявайте промените и предложенията, които Copilot прави в Word документи чрез стандартна история на ревизиите, за да поддържате пълен контрол над версиите.

Планирайте автоматизирани обобщаващи имейли в Outlook, които събират бележки от срещи, задачи за изпълнение и решения от разговорите ви в Teams.

Ограничения на Microsoft Copilot

Ефективността варира значително в зависимост от това в коя Microsoft приложение я използвате в даден момент.

Хората, които не са запознати с екосистемата на Microsoft, се сблъскват с по-труден период на адаптация, докато се научават да използват както приложенията, така и AI функциите.

Цени на Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Безплатно

Microsoft Copilot Pro: 20 $/месец

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (125+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

Един потребителски коментар гласи:

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Copilot, е колко безпроблемно се интегрира с приложенията на Microsoft 365, като Word, Excel и Outlook. Спестява време, като генерира чернови, анализира данни и обобщава дълги низове или документи за секунди. Подсказките на естествен език го правят много лесен за използване, дори за хора, които не са особено технически подготвени. За повтарящи се или изискващи много проучвания задачи, усещането е, като че ли имам личен асистент, вграден в работното ми пространство, което подобрява както продуктивността, така и концентрацията.

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Copilot, е колко безпроблемно се интегрира с приложенията на Microsoft 365, като Word, Excel и Outlook. Спестява време, като генерира чернови, анализира данни и обобщава дълги низове или документи за секунди. Подсказките на естествен език го правят много лесен за използване, дори за хора, които не са особено технически подготвени. За повтарящи се или изискващи много проучвания задачи, усещането е, че имам личен асистент, вграден в работното ми пространство, което подобрява както продуктивността, така и концентрацията.

Преодолейте едномоделното мислене с ClickUp

ClickUp прави това лесно. Той обединява планирането, писането, сътрудничеството и доставката в едно работно пространство. И не сте ограничени до един-единствен AI модел. Можете да превключвате между Claude, ChatGPT и Gemini в зависимост от нуждите на момента.

Стратегия, изготвяне, доусъвършенстване, проучване – всичко на едно място, където вече се съхраняват вашите задачи, документи, решения и графици.

Стратегия, изготвяне, доусъвършенстване, проучване – всичко на едно място, където вече се съхраняват вашите задачи, документи, решения и графици.

